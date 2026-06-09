Зеленски иска Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети - заедно с Лондон

Президентът Володимир Зеленски се надява Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети в сътрудничество с Обединеното кралство, съобщи Укринформ като цитира интервю на държавния глава за вестник "Гардиън", предаде БТА.

Според Зеленски "страните от E3 (Германия, Франция и Великобритания) ще ни помогнат с противоракетни способности. Между другото, надявам се, че ще успеем да разработим европейска противоракетна система заедно с Обединеното кралство. Работим по въпроса. Ние се нуждаем от нея, а Обединеното кралство също се нуждае от нея".

Както припомни президентът, "вчера на срещата на E3 всички се съгласиха, че трябва да засилим санкциите срещу Русия."

Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система на договорна основа. "Опасно е да си войник и трябва да им даваме достойни заплати, защото те дават живота си. За това ни е необходимо допълнително финансиране. В момента то е далеч от това, което Русия плаща на наемниците си. Надявам се, че нашите приятели ще ни помогнат", подчерта президентът.

Укринформ припомня, че Обединеното кралство, Германия и Франция потвърдиха своята непоколебима подкрепа за Украйна и обсъдиха със Зеленски конкретните форми на тази подкрепа.