Зеленски иска Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети - заедно с Лондон

Президентът Володимир Зеленски се надява Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети в сътрудничество с Обединеното кралство, съобщи Укринформ като цитира интервю на държавния глава за вестник "Гардиън", предаде БТА.
Според Зеленски "страните от E3 (Германия, Франция и Великобритания) ще ни помогнат с противоракетни способности. Между другото, надявам се, че ще успеем да разработим европейска противоракетна система заедно с Обединеното кралство. Работим по въпроса. Ние се нуждаем от нея, а Обединеното кралство също се нуждае от нея".
Както припомни президентът, "вчера на срещата на E3 всички се съгласиха, че трябва да засилим санкциите срещу Русия."
Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система на договорна основа. "Опасно е да си войник и трябва да им даваме достойни заплати, защото те дават живота си. За това ни е необходимо допълнително финансиране. В момента то е далеч от това, което Русия плаща на наемниците си. Надявам се, че нашите приятели ще ни помогнат", подчерта президентът.
Укринформ припомня, че Обединеното кралство, Германия и Франция потвърдиха своята непоколебима подкрепа за Украйна и обсъдиха със Зеленски конкретните форми на тази подкрепа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
12:37 09.06.2026
2 честен ционист
12:37 09.06.2026
3 Сталин
Коментиран от #9
12:37 09.06.2026
4 ПУТИН ПОДЧИНИ АНГЛОСАКСИТЕ
12:40 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съдията
12:40 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Сталин":ако са такивв наистина , то кви са рашаните , дето им подпалиха цялата недоимперийка?
12:42 09.06.2026
10 Браво на Украйна
Коментиран от #12, #23
12:43 09.06.2026
11 Пич
Ис ка...
Ис ка....
Е.....на же на му на им ето ще му пре хвърля не що го ля мо...
12:43 09.06.2026
12 честен ционист
До коментар #10 от "Браво на Украйна":Европа няма да има нищо, а ще плаща наем за тази система.
12:44 09.06.2026
13 хаха
12:45 09.06.2026
14 Това Е3
12:46 09.06.2026
15 Голям
12:47 09.06.2026
16 Фичо
12:49 09.06.2026
17 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния
12:50 09.06.2026
18 Въпрос
12:52 09.06.2026
19 хмммм
13:03 09.06.2026
20 Кольо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":лилиПросякът пак иска.
13:07 09.06.2026
21 Айляк
Те рашките ще ви разработят вместе с англетата харошо.
13:17 09.06.2026
22 Задунайски празнокарпузник
13:19 09.06.2026
23 нее
До коментар #10 от "Браво на Украйна":ЕС трябва да има своя отбранителна система, без участието на държавите извън съюза, иначе ще трябва да се съобразява и с чужди интереси.
13:25 09.06.2026
24 Ммммм
Хубавото чене са предишните че и ние пари щяхме да даваме
13:32 09.06.2026
25 Теслатъ
13:33 09.06.2026
26 Зеленски иска
13:37 09.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Замислен
13:47 09.06.2026