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Зеленски иска Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети - заедно с Лондон
  Тема: Украйна

Зеленски иска Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети - заедно с Лондон

9 Юни, 2026 12:35 802 28

  • украйна-
  • балистични ракети-
  • володимир зеленски-
  • великобритания

Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система на договорна основа

Зеленски иска Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети - заедно с Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски се надява Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети в сътрудничество с Обединеното кралство, съобщи Укринформ като цитира интервю на държавния глава за вестник "Гардиън", предаде БТА.

Според Зеленски "страните от E3 (Германия, Франция и Великобритания) ще ни помогнат с противоракетни способности. Между другото, надявам се, че ще успеем да разработим европейска противоракетна система заедно с Обединеното кралство. Работим по въпроса. Ние се нуждаем от нея, а Обединеното кралство също се нуждае от нея".

Както припомни президентът, "вчера на срещата на E3 всички се съгласиха, че трябва да засилим санкциите срещу Русия."

Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система на договорна основа. "Опасно е да си войник и трябва да им даваме достойни заплати, защото те дават живота си. За това ни е необходимо допълнително финансиране. В момента то е далеч от това, което Русия плаща на наемниците си. Надявам се, че нашите приятели ще ни помогнат", подчерта президентът.

Укринформ припомня, че Обединеното кралство, Германия и Франция потвърдиха своята непоколебима подкрепа за Украйна и обсъдиха със Зеленски конкретните форми на тази подкрепа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор
    пък лилиПУтя иска противопожарна система

    Коментиран от #20

    12:37 09.06.2026

  • 2 честен ционист

    25 3 Отговор
    Англия и РФ фалираха ЕС благодарение на тоя шмекер.

    12:37 09.06.2026

  • 3 Сталин

    26 3 Отговор
    Освен наркомани тези кошерни ууроди са и пееераси

    Коментиран от #9

    12:37 09.06.2026

  • 4 ПУТИН ПОДЧИНИ АНГЛОСАКСИТЕ

    21 4 Отговор
    Берлин и Париж погребаха проекта за френско-германски боен самолет.

    12:40 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съдията

    23 3 Отговор
    Искай, обсъждай, ревѝ, остава ти само едно. Да вдигнеш бялото знаме и да молиш Русия за прошка. Четири години по-късно и над 500 милиарда долара от Западна(лите) резултатът е плачевен, 20% по-малко територия и 50% по-малко население. Мъка, мъка либерастка.😂

    12:40 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ако са такивв наистина , то кви са рашаните , дето им подпалиха цялата недоимперийка?

    12:42 09.06.2026

  • 10 Браво на Украйна

    3 16 Отговор
    Европа задължително трябва да има такава система, за да охлажда мераците на всякакви терористи и диктатори и основно да ни пази и възпира Русия.

    Коментиран от #12, #23

    12:43 09.06.2026

  • 11 Пич

    9 2 Отговор
    Зе ле нски ис ка...
    Ис ка...
    Ис ка....

    Е.....на же на му на им ето ще му пре хвърля не що го ля мо...

    12:43 09.06.2026

  • 12 честен ционист

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Браво на Украйна":

    Европа няма да има нищо, а ще плаща наем за тази система.

    12:44 09.06.2026

  • 13 хаха

    2 15 Отговор
    тРаша обмисля намаляване на трудоспособната възраст в страната до 12 години и повторно отваряне на съветските детски трудови лагери, за да реши кризата с работните места, породена от войната в Украйна.

    12:45 09.06.2026

  • 14 Това Е3

    14 1 Отговор
    Вече е нещо като Г7 ли? Преди да преминат към реализацията на тази нова гениална идея е хубаво англичаните да отремонтират поне една от подводниците си, че нещо не били в добра форма. На украинците ще им гръмнат още няколко завода тази нощ и тогава Зеленски ще стане още по-креативен.

    12:46 09.06.2026

  • 15 Голям

    16 2 Отговор
    смешник.

    12:47 09.06.2026

  • 16 Фичо

    14 0 Отговор
    Наглата гнида, иска още и още и още. Имам едно чуство- еврогейските му приятели скоро ще предадът точните му координати на рашките, но без да искат, просто от зор.

    12:49 09.06.2026

  • 17 джони инглиш

    13 1 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния

    12:50 09.06.2026

  • 18 Въпрос

    11 0 Отговор
    Защо смъркача избяга от Kiiw тъкмо сега да ( ужким ) преговаря ? И как украински партизани оградени по мазета и дупки дават информация за фронта ?

    12:52 09.06.2026

  • 19 хмммм

    7 0 Отговор
    две трансчета.

    13:03 09.06.2026

  • 20 Кольо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    лилиПросякът пак иска.

    13:07 09.06.2026

  • 21 Айляк

    5 0 Отговор
    Споко, банд ерчета.
    Те рашките ще ви разработят вместе с англетата харошо.

    13:17 09.06.2026

  • 22 Задунайски празнокарпузник

    1 4 Отговор
    И просията иска да разработва срамни биологични оръжия с Конго и Лесото, блатните девачки заразени с трипер и сифилис и маскирани като туристки и спортистки ще громят натовските солдати директно върху чаршафа!

    13:19 09.06.2026

  • 23 нее

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Браво на Украйна":

    ЕС трябва да има своя отбранителна система, без участието на държавите извън съюза, иначе ще трябва да се съобразява и с чужди интереси.

    13:25 09.06.2026

  • 24 Ммммм

    2 0 Отговор
    Тъп по тъп най тъп. Тия на снимката
    Хубавото чене са предишните че и ние пари щяхме да даваме

    13:32 09.06.2026

  • 25 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Може, бе, Зелчо, може..., ама как шъ станеее..., то ако Европа можеше да произведе подобна ПВО/ПРО немаше да чака с години американците да й продадат по една батарейя "Пейтриът". Предлагам да съ помолиш на Китай, там ги клепат на Ковейр, въпросъ е дали щи ти продадат лично на тебе!?

    13:33 09.06.2026

  • 26 Зеленски иска

    2 0 Отговор
    Знаем, това му е основното занимание!

    13:37 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Замислен

    0 0 Отговор
    От сутринта,,Зеленски иска..."Зеленски иска парите за Челси,Зеленски иска ракети,Зеленски иска...куронава сама..Ами то украински сайт да беше за просия,толкова нямаше да го споменават.

    13:47 09.06.2026

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