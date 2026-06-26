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Мицкоски: Не можем да игнорираме „слона в стаята“, човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени

Мицкоски: Не можем да игнорираме „слона в стаята“, човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени

26 Юни, 2026 09:20 1 957 43

  • северна македония-
  • християн мицкоски-
  • българия-
  • ес

Премиерът на Северна Македония заяви, че не очаква да има „каквито и да било промени в процеса на евроинтеграция" на страната

Мицкоски: Не можем да игнорираме „слона в стаята“, човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново поиска заключение на Европейския съвет, че повече няма да има пречки по европейския път на страната. В интервю по МРТ 1, продължило повече от два часа и посветено на двете години управление на правителството му, Мицкоски заяви, че управлението на Северна Македония не иска страната просто да влезе в състезанието, а да го завърши, предаде БТА.

„Ние не можем да игнорираме "слона в стаята", но да видим дали това (промените в конституцията) е последно (...) Ако е така, нека някак да го формализираме. И това не е гаранция, но всяко заключение (на Европейския съвет) получава подкрепата на всички страни членки, което не означава, че утре някоя държава няма да премисли, но е по-добре от сегашното положение. С такова заключение ние ще имаме институционална памет и винаги ще можем да се позовем на това”, заяви Мицкоски по повод условията за начало на преговори на страната с ЕС.

Той отново разви тезата си за искането на България за промяна в конституцията на страната и включването на българите в нея е заради незачитането на човешките права на българската общност в Северна Македония.

„Нека да анализираме това. Ние сме политици, а не експерти по човешките права и с тази тема можем да злоупотребим. В Европа има институция, където има експерти по човешките права - Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И той взима решения по определени случаи въз основа на факти, доказателства (...) Тази институция много пъти досега е произнесла присъди, че човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени и нито един път (не е взимал решение за нарушени човешки права) за българската общност у нас. Ако резултатът е 14:0 за кои човешки права и промяна на конституцията у нас говорим? ... Ако за нас важи това, трябва да важи и за тях. Нашият източен съсед приел резолюция, подписал е Конвенция, което означава, че трябва да гарантира човешките права на македонската общност и да изпълни присъдите от Страсбург, да им позволи да се организират - културно, социално, обществено. Те (България) не го правят, защото тази живковистката политика, която трае с десетилетия, отричаща македонската идентичност, внася страх до костите им, защото това сдружение ще има право да има свой представител в Министерския съвет за малцинствата. И ще се идентифицира, ще се легитимира”, заяви Мицкоски, според когото правителството му „с мъдрост, тактика и стратегия” трябва да поправи „това, което вече е сторено” от предишното правителство на страната, с подписването на преговорната рамка.

Мицкоски направи препратки към протоколите между България и Северна Македония, в които е вписана и работата на Съвместната историческа комисия, както и към думи на премиера на България по време на посещението му в Санкт Петербург през 2019 г. в качеството му на президент.

"Тогава в качеството му на президент на България казва, че писмеността идва от там (от България) и стига до Руската федерация. И им казва: ние ви дадохме писмеността, а вие ни освободихте и ние вечно ще прославяме руската жертва за независима България, т.е. Санстефанска България. Сега, не трябва аз да казвам какво е Санстефанска България, в какви географски граници е Санстефанска България и какво значи това, преведено в днешно време - Протокол 1 и Протокол 2. В политиката стратегически трябва да анализирате, преди да сложите подпис и да сте наясно с възможните предизвикателства", заяви Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония заяви, че не очаква да има „каквито и да било промени в процеса на евроинтеграция на Северна Македония, защото това е договор, който може да се промени само с консенсус” от държавите членки на ЕС.

„Не очаквам някоя от държавите-членки на ЕС да иска да се промени този договор, защото биха загубили частично от своите позиции. Но затов според мен двете най-влиятелни държави членки (на ЕС) - Франция и Германия, дадоха едно предложение, което едновременно ще забърза интеграцията и ще даде на региона на Западните Балкани възможности”, каза Мицкоски, по повод нон пейпъра на президента на Франция Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, представен на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора.

Той посочи, че по време на срещите си в Тиват с Макрон и Мерц ясно е дефинирал, какво мисли „че може да се добави или да се премахне от тяхното предложение”.

„Защото ако тяхното предложение е обвързано със затваряне на клъстери (...), тогава не виждам целесъобразността (за Северна Македония). Може би е достатъчно да се намери някакъв друг механизъм, като Плана за растеж или Плана за реформи, и по този начин да се даде подкрепа на държавите от Западните Балкани. Това беше моето предложение на тези срещи. Мисля, че предизвиках внимание, ще видим дали това ще бъде взето предвид, но при всички положения аз съм доволен от това, че се търсят конструктивни решения в рамките на възможното, да се предложи европейска перспектива на региона. И това е добре. Това е по-добре от политическо блато”, заяви Мицкоски.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    41 3 Отговор
    Аре правете нова 29 Македонска област към България и въпросът да приключи.

    09:23 26.06.2026

  • 2 Студопор

    34 2 Отговор
    Какво говориш бе? Човешките права в източната ти съседка просто не съществуват. Без значение от коя националност си.

    Коментиран от #7

    09:24 26.06.2026

  • 3 Варна 3

    45 1 Отговор
    Македонците са БЪЛГАРИ. Мицо-Маке продължава с агонията си, защото е голям инат.

    Коментиран от #10, #24

    09:25 26.06.2026

  • 4 Македонците

    38 1 Отговор
    са болни мозъци.

    09:25 26.06.2026

  • 5 Сталин

    40 5 Отговор
    Мицикоски и той пуши от тревата на зеления наркоман,абе хайванин всички макета в България имат български паспорти

    09:26 26.06.2026

  • 6 падналия ангел

    32 1 Отговор
    Когато създаваш нова нация, не може да твърдиш, че има такъв етнос в старите земи!

    09:26 26.06.2026

  • 7 Сталин

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Студопор":

    В България права само имат сигани евреи и псета а българите кучета ги яли

    09:27 26.06.2026

  • 8 Северен зоопарк

    26 0 Отговор
    Слона в стаята, маймуните в кухнята, тигъра в спалнята и крокодила в банята.

    09:31 26.06.2026

  • 9 Македонийо земльо Бугарска ,

    41 2 Отговор
    Оти нищо не разбрах от словесния бълвоч на вашиьо председник. Освен , че не иска да признае 100% българските си корени и иска да пречи на тия , които вече са го направили.

    09:31 26.06.2026

  • 10 честен ционист

    8 26 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    По-скоро е обратното. В България има над 3млн наследници на бежанци от Македония. Общо взето всички по-бели българи са с македонски корен.

    Коментиран от #13, #19, #36

    09:32 26.06.2026

  • 11 Македонец

    1 27 Отговор
    Като кажа ,че сам македонец и веднага ме нападат тук.Само Сербия е приятел!

    Коментиран от #34

    09:33 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радио Ереван

    13 0 Отговор
    В България са ограничени човешките права само на българите, така че Мицкоски този път може и да е прав.

    09:37 26.06.2026

  • 15 Тошо

    19 1 Отговор
    Леле този е психо, една камара приказки изприказва, нищо съществено не каза.Ама и северномакедонците са си избрали управник, нема що !

    09:38 26.06.2026

  • 16 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    Тия няма да влязат скоро в ес.не за друго а защото така им е наредено.фобре че се измъкнахме от този синдром,но в македония остана.едва като падне режима на путин и ситуацията в сърбия се нормализира има шанс да се успокои македонския въпрос.до тогава по добре не ходете там.не се знае какво може да ви измислят тия болни мозъци.

    09:41 26.06.2026

  • 17 Анджо

    18 2 Отговор
    Тоя е луд е за връзване. Кои права са нарушени, на кой сме забранили да се нарича както си иска. Още не съм чул някой да иска в България да се нарича македонец. Защо всички тези управляващи имат Български паспорти и как са доказали ,че са Българи??????🤷

    09:43 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анджо

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Живял съм с такива хора, бежанци от гръцка Македония и никога не ги чух да казват че са македонци, даже те казвах ,че така ги наричат гърците, ние никога не сме се наричали македонци а винаги ,че сме Българи. Бяха много добри хора, даже помня на бабата името, ИВАНКА се казваше .

    Коментиран от #26

    09:51 26.06.2026

  • 20 Мнение

    19 1 Отговор
    Е, не! Просто е безпредметно дори да му се обръща внимание на този. В България няма македонско малцинство. Има само и единвтвено българи. Но бетонираните им глави не искат, а може и да не могат, да разберат толкова прости неща. Най-сигурно е, че така им изнася и е най-добре да не им се обръща абсолютно никакво внимание. Да ги гледаме отстрани как се варят в собствената си простотия. Те това напълно го заслужават. Абсолютни п р и м а т и.

    09:51 26.06.2026

  • 21 руски Агенти

    13 2 Отговор
    Македонията се управлява от агенти на КГБ!

    09:51 26.06.2026

  • 22 Факт

    7 3 Отговор
    Балкански украинец

    09:56 26.06.2026

  • 23 Който се чуства ,, Репресиран мачедонец"

    14 1 Отговор
    да си хвърли Личната карта и на ,, запад" при шиптарите .... у ,, Шкупи"

    09:56 26.06.2026

  • 24 ПРИПОМНЯНЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Порочният лозунг "Македония на Македонците", измислен от коварния английски политик Гладстон и възприет от "ДАСКАЛСКОТО" ВМОРО на Гоце Делчев, съсипа Българската идея за Македония и е в основата на всичките беди. Толерантността на ВМОРО (ВМРО) в Македония бе равносилна на самоубийство, довежда до неописуеми страдания и днешната антична шизофрения. Николай Хайтов е казал:
    "Толерантността в зверилник е равносилна на самоубийство!"

    09:57 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    Сега от там само боклук може да видиш!

    09:59 26.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ха така

    12 1 Отговор
    и сега кажи при кой македонски цар водихте война с БЪЛГАРИЯ и бяхте победени и оставихте македонци заедно със земите и къщите си в БЪЛГАРИЯ...сигурно в турските архиви или у вашите църкви дето са на българите има некакви данни.Църквите са древна институция и там грешка няма.А ТУРЦИЯ Е ВЛАДЯЛА ТЕЗИ ЗЕМИ 500Г и там грешка няма ....Да видим събиралс ли е от некакви македонци данъци,,или са били само БЪЛГАРИ...

    10:07 26.06.2026

  • 29 Тоя льольо

    10 1 Отговор
    не разбра ли, че македонците в България са потомци на българи, избягали от областта Македония?

    10:07 26.06.2026

  • 30 Митю

    8 0 Отговор
    Неспирни провокации. Значи не ги вълнува ЕС.а защо?

    10:18 26.06.2026

  • 31 морския

    7 0 Отговор
    нападението е най-добрата отбрана ! време е за яка контраатака и размазване на хлебарките !

    Коментиран от #35

    10:20 26.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тито

    6 0 Отговор
    Сръбските селяни да направят като Румънските цигани. Прибирайте си ги тези севрни подлоги и си направете пак Югоселяния, и да се приключва тази агония. Никой не иска селски пръчки в Европа.

    10:21 26.06.2026

  • 34 Тито

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Македонец":

    И майка ти ...

    10:25 26.06.2026

  • 35 много странно

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "морския":

    защо нашите политици си мълчат, ами вземете всички факти и доказателства и черно на бяло в една хубава презентация в европейския парламент и им покажете на всички не запознати и на другите спекли идиоти каква е историческата истина, тук един е написал...архивите на османската империя та и други архиви има там лъжа няма, запушете им устите най накрая на тези

    10:27 26.06.2026

  • 36 Тито

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Още малко македоно- еврей ще ги направите .Ей тогава вече ще имат и притенции за нова държава - кучета убити!

    Коментиран от #37

    10:27 26.06.2026

  • 37 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тито":

    Този е евреин колкото ти си тито?

    10:33 26.06.2026

  • 38 Иванов

    3 0 Отговор
    Как се нарича триъгълник, на който повечето ъгли са тъпи?
    Тъпоъгълник.
    230000 северномагедонци са с български паспорти пък нямало българско малцинство. Ми няма, щото е българско мнозинство.
    Стига с тези глупости. Нашите съседи създават умишлено несъществуващи проблеми.

    10:36 26.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    2 0 Отговор
    По кой начин ЕС може да даде гаранции за влизане в ЕС на РСМ, без да преминат успешно клъстерите! Това на никоя държава не е давано! Прилича на ректорат на Университет, който да дава гаранция на кандидат студента, че ще вземе диплома, независимо дали ще изкара изпитите! Влизането в ЕС става с успешни реформи и по заслуги, а не с македонизъм и титовизъм от 20 век, без клъстери! Българските македонци не искат нищо повече, освен равни права и уважение, без което, Мицко не може да мисли за ЕС и ще виси 7 часа за регистрация и контрол на гръцката граница, при 40С за “одмор”! Наказва и народа! Албания прие равноправно БГ общност и станаха ли граждански смутове и революция? Македонистка простотия!

    10:43 26.06.2026

  • 41 Пирински македонец

    1 0 Отговор
    Израстнал в пиринския край винаги съм ценял природата, фолклора и.т.н. и съм бил горд да спомена някъде в България, че съм "географски македонец" (както други са тракийци или добруджанци). Заради тези тъпаци от РСМ вече ме е срам!!!!!

    10:44 26.06.2026

  • 42 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    Желю Желев - първи признал Македония под англосаксонски натиск без полза за България
    Иван Костов - подарил на Македония 94 танка и 100 гаубици под англосаксонски натиск без полза за България
    Бойко Борисов - премахнал ветото за Македония под англосаксонски натиск без полза за България
    Киро тъпото - направил авиолиния до Скопие за да се подмаже на англосаксите и без полза за България

    10:50 26.06.2026

  • 43 Перо

    1 0 Отговор
    Един неграмотен македонистки журналист от в. Нова Македония пита: “може ли 500,000 македонски граждани в Австралия да се наричат македонски австралийци” или същото с Германия, визирайки българската общност в РСМ. Образованието и чугунената му глава не може да помисли, че това е несравнимо, защото едната етнос е коренно население и животворен народ, а другите са натурализирани австралийци, по имиграционен път! Разликата между местните и новодошлите от първо или други поколения е от земята до небето!

    11:02 26.06.2026

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