Мицкоски: Не можем да игнорираме „слона в стаята“, човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново поиска заключение на Европейския съвет, че повече няма да има пречки по европейския път на страната. В интервю по МРТ 1, продължило повече от два часа и посветено на двете години управление на правителството му, Мицкоски заяви, че управлението на Северна Македония не иска страната просто да влезе в състезанието, а да го завърши, предаде БТА.
„Ние не можем да игнорираме "слона в стаята", но да видим дали това (промените в конституцията) е последно (...) Ако е така, нека някак да го формализираме. И това не е гаранция, но всяко заключение (на Европейския съвет) получава подкрепата на всички страни членки, което не означава, че утре някоя държава няма да премисли, но е по-добре от сегашното положение. С такова заключение ние ще имаме институционална памет и винаги ще можем да се позовем на това”, заяви Мицкоски по повод условията за начало на преговори на страната с ЕС.
Той отново разви тезата си за искането на България за промяна в конституцията на страната и включването на българите в нея е заради незачитането на човешките права на българската общност в Северна Македония.
„Нека да анализираме това. Ние сме политици, а не експерти по човешките права и с тази тема можем да злоупотребим. В Европа има институция, където има експерти по човешките права - Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И той взима решения по определени случаи въз основа на факти, доказателства (...) Тази институция много пъти досега е произнесла присъди, че човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени и нито един път (не е взимал решение за нарушени човешки права) за българската общност у нас. Ако резултатът е 14:0 за кои човешки права и промяна на конституцията у нас говорим? ... Ако за нас важи това, трябва да важи и за тях. Нашият източен съсед приел резолюция, подписал е Конвенция, което означава, че трябва да гарантира човешките права на македонската общност и да изпълни присъдите от Страсбург, да им позволи да се организират - културно, социално, обществено. Те (България) не го правят, защото тази живковистката политика, която трае с десетилетия, отричаща македонската идентичност, внася страх до костите им, защото това сдружение ще има право да има свой представител в Министерския съвет за малцинствата. И ще се идентифицира, ще се легитимира”, заяви Мицкоски, според когото правителството му „с мъдрост, тактика и стратегия” трябва да поправи „това, което вече е сторено” от предишното правителство на страната, с подписването на преговорната рамка.
Мицкоски направи препратки към протоколите между България и Северна Македония, в които е вписана и работата на Съвместната историческа комисия, както и към думи на премиера на България по време на посещението му в Санкт Петербург през 2019 г. в качеството му на президент.
"Тогава в качеството му на президент на България казва, че писмеността идва от там (от България) и стига до Руската федерация. И им казва: ние ви дадохме писмеността, а вие ни освободихте и ние вечно ще прославяме руската жертва за независима България, т.е. Санстефанска България. Сега, не трябва аз да казвам какво е Санстефанска България, в какви географски граници е Санстефанска България и какво значи това, преведено в днешно време - Протокол 1 и Протокол 2. В политиката стратегически трябва да анализирате, преди да сложите подпис и да сте наясно с възможните предизвикателства", заяви Мицкоски.
Премиерът на Северна Македония заяви, че не очаква да има „каквито и да било промени в процеса на евроинтеграция на Северна Македония, защото това е договор, който може да се промени само с консенсус” от държавите членки на ЕС.
„Не очаквам някоя от държавите-членки на ЕС да иска да се промени този договор, защото биха загубили частично от своите позиции. Но затов според мен двете най-влиятелни държави членки (на ЕС) - Франция и Германия, дадоха едно предложение, което едновременно ще забърза интеграцията и ще даде на региона на Западните Балкани възможности”, каза Мицкоски, по повод нон пейпъра на президента на Франция Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, представен на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора.
Той посочи, че по време на срещите си в Тиват с Макрон и Мерц ясно е дефинирал, какво мисли „че може да се добави или да се премахне от тяхното предложение”.
„Защото ако тяхното предложение е обвързано със затваряне на клъстери (...), тогава не виждам целесъобразността (за Северна Македония). Може би е достатъчно да се намери някакъв друг механизъм, като Плана за растеж или Плана за реформи, и по този начин да се даде подкрепа на държавите от Западните Балкани. Това беше моето предложение на тези срещи. Мисля, че предизвиках внимание, ще видим дали това ще бъде взето предвид, но при всички положения аз съм доволен от това, че се търсят конструктивни решения в рамките на възможното, да се предложи европейска перспектива на региона. И това е добре. Това е по-добре от политическо блато”, заяви Мицкоски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:23 26.06.2026
2 Студопор
Коментиран от #7
09:24 26.06.2026
3 Варна 3
Коментиран от #10, #24
09:25 26.06.2026
4 Македонците
09:25 26.06.2026
5 Сталин
09:26 26.06.2026
6 падналия ангел
09:26 26.06.2026
7 Сталин
До коментар #2 от "Студопор":В България права само имат сигани евреи и псета а българите кучета ги яли
09:27 26.06.2026
8 Северен зоопарк
09:31 26.06.2026
9 Македонийо земльо Бугарска ,
09:31 26.06.2026
10 честен ционист
До коментар #3 от "Варна 3":По-скоро е обратното. В България има над 3млн наследници на бежанци от Македония. Общо взето всички по-бели българи са с македонски корен.
Коментиран от #13, #19, #36
09:32 26.06.2026
11 Македонец
Коментиран от #34
09:33 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Радио Ереван
09:37 26.06.2026
15 Тошо
09:38 26.06.2026
16 стоян георгиев
09:41 26.06.2026
17 Анджо
09:43 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анджо
До коментар #10 от "честен ционист":Живял съм с такива хора, бежанци от гръцка Македония и никога не ги чух да казват че са македонци, даже те казвах ,че така ги наричат гърците, ние никога не сме се наричали македонци а винаги ,че сме Българи. Бяха много добри хора, даже помня на бабата името, ИВАНКА се казваше .
Коментиран от #26
09:51 26.06.2026
20 Мнение
09:51 26.06.2026
21 руски Агенти
09:51 26.06.2026
22 Факт
09:56 26.06.2026
23 Който се чуства ,, Репресиран мачедонец"
09:56 26.06.2026
24 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "Варна 3":Порочният лозунг "Македония на Македонците", измислен от коварния английски политик Гладстон и възприет от "ДАСКАЛСКОТО" ВМОРО на Гоце Делчев, съсипа Българската идея за Македония и е в основата на всичките беди. Толерантността на ВМОРО (ВМРО) в Македония бе равносилна на самоубийство, довежда до неописуеми страдания и днешната антична шизофрения. Николай Хайтов е казал:
"Толерантността в зверилник е равносилна на самоубийство!"
09:57 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Българин
До коментар #19 от "Анджо":Сега от там само боклук може да видиш!
09:59 26.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ха така
10:07 26.06.2026
29 Тоя льольо
10:07 26.06.2026
30 Митю
10:18 26.06.2026
31 морския
Коментиран от #35
10:20 26.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тито
10:21 26.06.2026
34 Тито
До коментар #11 от "Македонец":И майка ти ...
10:25 26.06.2026
35 много странно
До коментар #31 от "морския":защо нашите политици си мълчат, ами вземете всички факти и доказателства и черно на бяло в една хубава презентация в европейския парламент и им покажете на всички не запознати и на другите спекли идиоти каква е историческата истина, тук един е написал...архивите на османската империя та и други архиви има там лъжа няма, запушете им устите най накрая на тези
10:27 26.06.2026
36 Тито
До коментар #10 от "честен ционист":Още малко македоно- еврей ще ги направите .Ей тогава вече ще имат и притенции за нова държава - кучета убити!
Коментиран от #37
10:27 26.06.2026
37 стоян георгиев
До коментар #36 от "Тито":Този е евреин колкото ти си тито?
10:33 26.06.2026
38 Иванов
Тъпоъгълник.
230000 северномагедонци са с български паспорти пък нямало българско малцинство. Ми няма, щото е българско мнозинство.
Стига с тези глупости. Нашите съседи създават умишлено несъществуващи проблеми.
10:36 26.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
10:43 26.06.2026
41 Пирински македонец
10:44 26.06.2026
42 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Иван Костов - подарил на Македония 94 танка и 100 гаубици под англосаксонски натиск без полза за България
Бойко Борисов - премахнал ветото за Македония под англосаксонски натиск без полза за България
Киро тъпото - направил авиолиния до Скопие за да се подмаже на англосаксите и без полза за България
10:50 26.06.2026
43 Перо
11:02 26.06.2026