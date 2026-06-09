Зеленски: Свободна Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия

Руското политическо влияние в други държави отслабва, а свободна и независима Украйна би била най-голямото предизвикателство за Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Гардиън“, цитирано от Укринформ, предава БТА.
В публикуван в профила му в Телеграм откъс от разговора Зеленски посочва, че отслабването на руското влияние личи от последните събития в региона на Южен Кавказ.
Според него Азербайджан следва собствен суверенен курс, а произведените в неделя парламентарни избори в Армения са важен успех за самостоятелността на страната.
„По мое мнение руснаците загубиха и Молдова. Разбира се, те не искат да загубят и Украйна, защото свободна и независима Украйна ще бъде най-голямата и най-опасна страна за Русия“, подчерта украинският лидер.
Зеленски заяви още, че евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз би създало вътрешни предизвикателства за руския президент Владимир Путин.
По думите му различните етнически групи в Русия, особено в Кавказкия регион, биха започнали да задават въпроси, ако Украйна стане част от ЕС.
В неделя в Армения се проведоха парламентарни избори. Партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян спечели близо 50% от гласовете и ще разполага с мнозинство в парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
Коментиран от #10, #79, #93
12:09 09.06.2026
2 Zахарова
Няма по-голяма опасност за нас от димокротични съседи
Коментиран от #105
12:09 09.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #13, #102
12:10 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 САЩ..САЩ
12:12 09.06.2026
6 От България за Русия с любов ❤️
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български копейки!“
Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“
„А аз… съм гей…“
„Аз… трябва да доя кравата…“
Путин прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Запада!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Путин беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него…✝️
Коментиран от #19, #24, #35, #109
12:12 09.06.2026
7 хахаха
Коментиран от #112
12:12 09.06.2026
8 Мишел
Коментиран от #15
12:12 09.06.2026
9 Сандокан
12:13 09.06.2026
10 Zахарова
До коментар #1 от "Азз":От кое е била свободна? От нас ли? Питаш ли ме какво ми, като гледам, как ни се изплъзва? Питаш ли ме, как се чувствам от това, че Укпайна заема постепенно мястото си в Европа, а ние тънем в безпросветна, робовладелска, покитайчена Русия, все по-азиатска, все по-дива!?
Коментиран от #89
12:13 09.06.2026
11 Кадия
12:14 09.06.2026
12 койдазнай
12:14 09.06.2026
13 Zахарова
До коментар #3 от "честен ционист":Кога е това скоро?
Че вие в ЕС сте втората икономика в света бе и то без Великбритания, как ще сенатискате към нас, ние фалирахме
Коментиран от #16, #20
12:15 09.06.2026
14 Мая Стоилова
Коментиран от #41, #60
12:15 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 честен ционист
До коментар #13 от "Zахарова":2033г
Коментиран от #21
12:17 09.06.2026
17 Атина Палада
12:18 09.06.2026
18 ИДЕ КАПИТУЛАЦИЯ
12:19 09.06.2026
19 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":Това е танка с петроханците от пп -дб срещу Руски геран .
12:19 09.06.2026
20 Атина Палада
До коментар #13 от "Zахарова":МВФ обяви,че ЕС фалира и от сега нататък само от заеми може да съществува,а ти ми тананикаш за някаква си нам си коя икономика :)))
Коментиран от #27, #30, #36, #63
12:20 09.06.2026
21 Zахарова
До коментар #16 от "честен ционист":Опредили в коя част на бивша Русия. Аз повиквателна пращала ли съм ти? Защото тази твоя мечта иска кръвчиза
Коментиран от #51
12:20 09.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Денонощно давате
12:21 09.06.2026
24 А ти
До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":Ще се оправдаваш че имаш записан час за гангабангана на паветата, та не отиваш в Украйна!!!
12:21 09.06.2026
25 Нещо става в Крим.
Коментиран от #46, #50
12:21 09.06.2026
26 Раковски
12:21 09.06.2026
27 Ол1гофрен,
До коментар #20 от "Атина Палада":Източник?
Коментиран от #39, #42
12:22 09.06.2026
28 пешо
Коментиран от #40
12:22 09.06.2026
29 Али Баба
Коментиран от #33
12:22 09.06.2026
30 Zахарова
До коментар #20 от "Атина Палада":Атина е родена от главата на Зевс, сиреч предполага се да е умна, е ти ни си,знаем те. Публикувай дантите на МФ, да се посмеем, как бира фалирара Евроха,хахаха.
Коментиран от #45
12:23 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Zахарова
До коментар #29 от "Али Баба":А твоите любимци гербаджии и комунисти ти отсякоха мозъка, но с твое позволение
12:24 09.06.2026
34 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
И в това е проблемът на У...йна❗
12:24 09.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха-ха-ха
До коментар #20 от "Атина Палада":Я помним как от 60 г..Запада фалира! Ха-ха-ха
После тия същите фалирали, до 20 10 пращаха Хуманитарки на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ!
Ха-ха-ха
Коментиран от #55, #56
12:24 09.06.2026
37 Миро
12:24 09.06.2026
38 АНГЛОСАКСИТЕ
12:24 09.06.2026
39 Атина Палада
До коментар #27 от "Ол1гофрен,":Официален уебсайт на МВФ! Даже и тук у факти ти бяха написали новината.
Коментиран от #106
12:25 09.06.2026
40 Zахарова
До коментар #28 от "пешо":И от теб аман, ама те търпим
12:25 09.06.2026
41 пешо
До коментар #14 от "Мая Стоилова":майче смени лепилото
Коментиран от #47
12:25 09.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тити на Кака
12:27 09.06.2026
44 ВСИЧКИ НАЦИТА ПРИ ПУТИН
12:27 09.06.2026
45 Атина Палада
До коментар #30 от "Zахарова":Евро халифата фалира! Защо аз да ти публикувам? Ти неграмотен ли си да влезеш на официалният уебсайт на МВФ? Намери някой около теб,който е поне малко по гр@мотен от теб да ти отвори уебсайта им..
Коментиран от #83
12:27 09.06.2026
46 Чий е Крим!?
До коментар #25 от "Нещо става в Крим.":Ами горещо е в Крим, хората са на плажа и почиват!
Коментиран от #61
12:27 09.06.2026
47 Нц.....
До коментар #41 от "пешо":Това с което се е омазала Мая по цялата физиономия не е точно лепило!
12:27 09.06.2026
48 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханцитр се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него…✝️
Коментиран от #57
12:28 09.06.2026
49 Българският народ подкрепя Украйна !
Коментиран от #54, #58, #68, #76
12:29 09.06.2026
50 О ГИ Н ...
До коментар #25 от "Нещо става в Крим.":У Сочи плажуващите гладни монголи бягат като метиляви оФци оти ЗСУ долбят!
Севастопол, Новоросийск -- взривове и ОГИН до небесата!
Магазини, бензиностанции, всичко закрито!
Жалка картинка
Коментиран от #64
12:30 09.06.2026
51 честен ционист
До коментар #21 от "Zахарова":Няма нужда да ми пращаш повестка. Аз имам дача на брега на Байкал.
12:30 09.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПУТИН ПОДЧИНИ
12:30 09.06.2026
54 Българският народ не
До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Чат от него с липса на мозък и ценности, може да подкрепят терористичният и фашистки режим в Украйна.
12:31 09.06.2026
55 Атина Палада
До коментар #36 от "Ха-ха-ха":Ти нищо не помниш :) Запада фалира още 90-те години...Разпада на СССР,който го разпадна Москва за да не издържа такива пр.осяци като теб ,даде отсрочка на Западняците да поживеят още трийсетина годинки от грабежа на Източна Европа! Е,времето мина...Сега няма вече от къде да грабят и последва логичният фалит .Тръгнаха на война срещу Русия,заради пустият му Сибир ,но изядох@ кютека..:)
Коментиран от #69, #86
12:31 09.06.2026
56 Абе
До коментар #36 от "Ха-ха-ха":Прайда не е в Москва.. Така че..
12:32 09.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Украински просяк
12:33 09.06.2026
60 Абе,
До коментар #14 от "Мая Стоилова":Майче , извади си клюна от тавата с фалшивото брашно...
12:33 09.06.2026
61 Украински разбира се
До коментар #46 от "Чий е Крим!?":Няма вода,ток, бензин, солярка, няма транспорт ( изкараха коньете и магаретата),..няма хранителни продукти,.нема Интернет,нема го и ху ЙЛО .абе.. кремльовски МИР
хихихихихи
12:33 09.06.2026
62 Лиляна
Коментиран от #111
12:34 09.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мдаа
До коментар #50 от "О ГИ Н ...":Крим е отязан от ВСУ.Освен бензин вече няма питейна вода и БРАШНО!
ПОЗ0Р!
12:34 09.06.2026
65 ПУТИН КАЗА
12:34 09.06.2026
66 Русодебил
12:34 09.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Атина Палада
До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Българският народ е християнски,а ЕС отказа да приеме християнството като част от неговата идентичност! Урсула ти каза,че европейските ценности ,това са ценностите на Талмуда! Аз съм православна християнка и не съм от идентичността на ЕС! Ако ти не си християнин,значи си част от идентичността на ЕС!
Коментиран от #70
12:36 09.06.2026
69 Чиниш ми се
До коментар #55 от "Атина Палада":Дърт минедчия.
Коментиран от #71, #77
12:36 09.06.2026
70 Ти си една
До коментар #68 от "Атина Палада":тролска
с м р а д
Коментиран от #74, #78, #91
12:37 09.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Тази седмица се оказа пълна със събития седмица. Украйна удари 15-ия склад за боеприпаси на Балтийския флот на Руската федерация в Кронщат. Изгоряха всички боеприпаси на корабите на Балтийския флот. Всъщност вече няма Балтийски флот (думите на министъра на отбраната на Руската федерация за 5 юни). Черноморският флот преди това престана да съществува.
Всичко е зле с горивата в различните региони на Русия. Без да навлизаме в подробности, всичко е много зле. Но ще става по-зле. Перспективата за предаване на Крим е вече през лятото. Затварят хлебозаводи в Якутия. По няколко наведнъж. Гладът е на прага. И великите политици по света го виждат. Или да спрем войната или поражението на Русия на бойното поле и разпадането на Русия.
Руската федерация няма да издържи наистина годината на война. Те разбират това и там и тук. И затова Путин изпрати Абрамович да преговаря със Зеленски. ЗАПАДът дава пари и дронове в изобилие.
Коментиран от #75, #84
12:38 09.06.2026
73 Факти
12:38 09.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Верно било
До коментар #72 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Пропагандата винаги уцелвала глупака.
Коментиран от #80
12:40 09.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Свободата като фикция
До коментар #1 от "Азз":Свободията за едници от корумпираната върхушка се реализира за сметка на ангарията на цял народ.
Само факта, че е цял един народ няма право да говори на майчиния си език е достатъчен ...
12:42 09.06.2026
80 мдаа
До коментар #75 от "Верно било":особено руската пропаганда.мдааа
Коментиран от #87, #114
12:42 09.06.2026
81 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Руски военен кореспондент: Логистиката е прекъсната, курортният сезон е провален, остава само да се чака украински десант в Крим. Видео 😂
В окупирания Крим започнаха да се ограничават продажбите на хранителни продукти до 3 броя на фона на горивната криза. 😬 А Запада 5-та година продължава да си гонят хамстерите да ги изядат, премръзнали от студ без руZZка газ.
Коментиран от #88, #108
12:42 09.06.2026
82 Оня с парчето
До коментар #77 от "Чиниш ми се":Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #117
12:43 09.06.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Атина Палада":Той ДАЙЛИНКЧО толкова си може❗
Все иска линк да се увери,
а сам дава за примери отговори които му излизат от ИИ❗
😉 НЕМОЖАЧ, мадам 😉
12:43 09.06.2026
84 спомняш ли си Хитлер?
До коментар #72 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Спомняш ли си ФРГ и ГДР? Знаеш ли, че от ГДР и сега съжаляват, че се обединиха?
Русия не я мисли! дребен и нугледен си
мисли какво става с есср-то - отива си!
12:43 09.06.2026
85 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #95
12:44 09.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Иво Христов
До коментар #81 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Русия не пабеди ли вече?
12:45 09.06.2026
89 Виж кой говори..
До коментар #10 от "Zахарова":Това словестно излияние нещо като раздвояване на личността между автора и лирическия герой ли е? Гендера поне съвпада ли?
12:45 09.06.2026
90 Ива
12:45 09.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Може да бъркам, ама
До коментар #1 от "Азз":има ли изобщо украинци, които не говорят майчин руски език?
Коментиран от #110
12:47 09.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Механик
До коментар #85 от "Удри копейката с лопатЕто!":Уудри яко козяка с фаража !
12:47 09.06.2026
96 Очевидно е, че
До коментар #92 от "Минавам само да кажа":пожеланието ти не се отнася за, теб самия..
12:48 09.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #76 от "Кой ти каза или заповяда":Всеки 3-ти рашистки opк е дерашифициран от българско оръжие, предоставено на нашите братя да спрат московските BAPBAPИ .
Копейките не сте фактор, вие сте национални предатели, врекли се във вярност на е една вражеска, фашистка страна !
Коментиран от #103
12:50 09.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Изглежда
До коментар #3 от "честен ционист":много вероятно ..
Какъв е този Европейски съюз без европейци и без общи идеали?
12:53 09.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Разбира се, че е така!
А руските управници мразят въпросите.
Но няма спиране - Украйна ще бъде в ЕС И НАТО!
12:54 09.06.2026
105 Не се разбра само
До коментар #2 от "Zахарова":Вие нас ли сте или вас?
12:54 09.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Бай Араб
Коментиран от #113
12:58 09.06.2026
108 Факти
До коментар #81 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":На май. кятти пттт.катта е един смърдящ Кннефф,щото кой ли не я е посещавал ?!!!
12:59 09.06.2026
109 За съжаление
До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":В този петрохански пасквил има нещо вярно.
Русофилството в България не се проявява в никакво действие. Братският руски народ се труди неуморно за победата против нацизма и импетислизма, а българските русофили само пишем заядливи коментари. Позор.
12:59 09.06.2026
110 Ти си объркан по
До коментар #93 от "Може да бъркам, ама":Рождение, Петушок!
ЕСПЕРАНТОТО ."руски език" ( сбирщина от български, Татарски, полски, немски и латвийски) е създаден от Ломоносов през средата на 18 ВЕК! В СССР е задължителен за всички Републики ( които имат свой собствен Език) за да могат да се разбират!
А иначе, руснаци НИКОГА не е имало, и такъв ЕТНОС/ НАРОД/ Република.. НЕМА!!
Хихихихихи
Коментиран от #115, #116
13:00 09.06.2026
111 Кабаева
До коментар #62 от "Лиляна":И аз и аз го искам .
13:00 09.06.2026
112 Ех, ех, ех
До коментар #7 от "хахаха":Географски всички руснаци отдавна са европейци и не искат да стават еврогейци...
13:02 09.06.2026
113 Хасан Хаспела
До коментар #107 от "Бай Араб":Араби гьоотт веррени досега не съм ...балл ,но винаги съм отворен за нови предизвикателства ,поне си мият гzветте ,за рззлика от ганьовците ,дето мажат и цапат със стари вестници .
13:03 09.06.2026
114 Така е
До коментар #80 от "мдаа":Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
13:03 09.06.2026
115 Троеленто те прави да изглеждаш глупаво
До коментар #110 от "Ти си объркан по":Кажи има ли украинец да не говори руски. 😄
Коментиран от #118
13:05 09.06.2026
116 Др. Ох
До коментар #110 от "Ти си объркан по":Препоръчвам чай от мента преди лягане и повече разходки на чист въздух. Не е лошо и да прекарате повече време извън сайта на факти, не ви понася добре..
13:05 09.06.2026
117 Чиниш ми се
До коментар #82 от "Оня с парчето":Неддо. Ее...банн ПП пии дирраzzин ,който го сърби га,zyндера ,истински петрохански лама ☝️😬!
13:07 09.06.2026
118 учете руски
До коментар #115 от "Троеленто те прави да изглеждаш глупаво":Мен мама ме е учила че трябва да разбирам езика на противника. Затова чета руски вестници и разговарям когато мога.
Коментиран от #119, #120
13:10 09.06.2026
119 Троленето те прави да изглеждаш глупаво
До коментар #118 от "учете руски":Та не отговори на простото въпросче, има ли украинец да не говори руски. 😄
13:14 09.06.2026
120 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #118 от "учете руски":Явно си от ХайЛайфа,няма начин мама да не те е учила и мннетти как се правят ,иначе ми падаш в очите,сещаш се защо ...
13:17 09.06.2026
121 жик так
Що ви трябваше да се правите на велики и воювате с тях ?!!
13:20 09.06.2026
122 стоян георгиев
13:37 09.06.2026
123 Уври
13:40 09.06.2026
124 Аве мишкари
13:46 09.06.2026