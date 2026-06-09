Зеленски: Свободна Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия

Руското политическо влияние в други държави отслабва, а свободна и независима Украйна би била най-голямото предизвикателство за Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Гардиън“, цитирано от Укринформ, предава БТА.

В публикуван в профила му в Телеграм откъс от разговора Зеленски посочва, че отслабването на руското влияние личи от последните събития в региона на Южен Кавказ.

Според него Азербайджан следва собствен суверенен курс, а произведените в неделя парламентарни избори в Армения са важен успех за самостоятелността на страната.

„По мое мнение руснаците загубиха и Молдова. Разбира се, те не искат да загубят и Украйна, защото свободна и независима Украйна ще бъде най-голямата и най-опасна страна за Русия“, подчерта украинският лидер.

Зеленски заяви още, че евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз би създало вътрешни предизвикателства за руския президент Владимир Путин.

По думите му различните етнически групи в Русия, особено в Кавказкия регион, биха започнали да задават въпроси, ако Украйна стане част от ЕС.

В неделя в Армения се проведоха парламентарни избори. Партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян спечели близо 50% от гласовете и ще разполага с мнозинство в парламента.