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Зеленски: Свободна Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Свободна Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия

9 Юни, 2026 12:07, обновена 9 Юни, 2026 12:07 1 099 124

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • европейски съюз

Украинският президент смята, че влиянието на Москва в региона отслабва

Зеленски: Свободна Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското политическо влияние в други държави отслабва, а свободна и независима Украйна би била най-голямото предизвикателство за Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Гардиън“, цитирано от Укринформ, предава БТА.

В публикуван в профила му в Телеграм откъс от разговора Зеленски посочва, че отслабването на руското влияние личи от последните събития в региона на Южен Кавказ.

Според него Азербайджан следва собствен суверенен курс, а произведените в неделя парламентарни избори в Армения са важен успех за самостоятелността на страната.

„По мое мнение руснаците загубиха и Молдова. Разбира се, те не искат да загубят и Украйна, защото свободна и независима Украйна ще бъде най-голямата и най-опасна страна за Русия“, подчерта украинският лидер.

Зеленски заяви още, че евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз би създало вътрешни предизвикателства за руския президент Владимир Путин.

По думите му различните етнически групи в Русия, особено в Кавказкия регион, биха започнали да задават въпроси, ако Украйна стане част от ЕС.

В неделя в Армения се проведоха парламентарни избори. Партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян спечели близо 50% от гласовете и ще разполага с мнозинство в парламента.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    46 5 Отговор
    Украйна беше свободна, сега е робиня!

    Коментиран от #10, #79, #93

    12:09 09.06.2026

  • 2 Zахарова

    6 42 Отговор
    Зеленски отново е хирургически точен!
    Няма по-голяма опасност за нас от димокротични съседи

    Коментиран от #105

    12:09 09.06.2026

  • 3 честен ционист

    44 4 Отговор
    Скоро всички ще се натискате за членство в РФ.

    Коментиран от #13, #102

    12:10 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САЩ..САЩ

    23 1 Отговор
    Меччти...

    12:12 09.06.2026

  • 6 От България за Русия с любов ❤️

    6 26 Отговор
    Путин беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български копейки!“
    Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“
    „А аз… съм гей…“
    „Аз… трябва да доя кравата…“
    Путин прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Запада!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Путин беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него…✝️

    Коментиран от #19, #24, #35, #109

    12:12 09.06.2026

  • 7 хахаха

    2 30 Отговор
    19,8 % руснаци в украина с радост ще станат европейци - бързо присъединявайте украина в европа

    Коментиран от #112

    12:12 09.06.2026

  • 8 Мишел

    36 4 Отговор
    Нацистка Украйна е най-голямото предизвикателство за Русия.

    Коментиран от #15

    12:12 09.06.2026

  • 9 Сандокан

    33 3 Отговор
    Наркомян

    12:13 09.06.2026

  • 10 Zахарова

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    От кое е била свободна? От нас ли? Питаш ли ме какво ми, като гледам, как ни се изплъзва? Питаш ли ме, как се чувствам от това, че Укпайна заема постепенно мястото си в Европа, а ние тънем в безпросветна, робовладелска, покитайчена Русия, все по-азиатска, все по-дива!?

    Коментиран от #89

    12:13 09.06.2026

  • 11 Кадия

    1 0 Отговор
    стоит !

    12:14 09.06.2026

  • 12 койдазнай

    3 26 Отговор
    Не за Русия, а за Путин. Той иска да възстановява СССР. Ама това със възсресяването на изгнили трупове, не е пътя към бъдещето. И руснаците ще го научат това, но по трудния начин.

    12:14 09.06.2026

  • 13 Zахарова

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Кога е това скоро?
    Че вие в ЕС сте втората икономика в света бе и то без Великбритания, как ще сенатискате към нас, ние фалирахме

    Коментиран от #16, #20

    12:15 09.06.2026

  • 14 Мая Стоилова

    4 29 Отговор
    Голям Зеленски ❤️ Безспорно личност номер 1 на 21 век!

    Коментиран от #41, #60

    12:15 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Zахарова":

    2033г

    Коментиран от #21

    12:17 09.06.2026

  • 17 Атина Палада

    23 1 Отговор
    Зеленски,не лъжи! Влиянието на англосаксите отслабва в региона. И ще бъдат изцяло изгонени като мръсни котет@.

    12:18 09.06.2026

  • 18 ИДЕ КАПИТУЛАЦИЯ

    13 1 Отговор
    А после и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    12:19 09.06.2026

  • 19 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":

    Това е танка с петроханците от пп -дб срещу Руски геран .

    12:19 09.06.2026

  • 20 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "Zахарова":

    МВФ обяви,че ЕС фалира и от сега нататък само от заеми може да съществува,а ти ми тананикаш за някаква си нам си коя икономика :)))

    Коментиран от #27, #30, #36, #63

    12:20 09.06.2026

  • 21 Zахарова

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Опредили в коя част на бивша Русия. Аз повиквателна пращала ли съм ти? Защото тази твоя мечта иска кръвчиза

    Коментиран от #51

    12:20 09.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Денонощно давате

    15 4 Отговор
    това продадено нищожество, бълващо лъжи и евтина пропаганда!

    12:21 09.06.2026

  • 24 А ти

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":

    Ще се оправдаваш че имаш записан час за гангабангана на паветата, та не отиваш в Украйна!!!

    12:21 09.06.2026

  • 25 Нещо става в Крим.

    6 4 Отговор
    Нещо горещо🔥.

    Коментиран от #46, #50

    12:21 09.06.2026

  • 26 Раковски

    3 14 Отговор
    Един комедиен актьор направи Путин и Русия за смях. Кагебистът-таксиджия, носачът на куфарчета много си беше повярвал, че щом един актьор е застанал начело на Украйна плячката ще е много лесна. Внимателно подбра момента, когато на власт беше болния Байдън и нападна пълномащабно Украйна. Е, шчупи си зъбките кървави кагебейски. Жалко за невидните жертви само.

    12:21 09.06.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Източник?

    Коментиран от #39, #42

    12:22 09.06.2026

  • 28 пешо

    6 2 Отговор
    стигате с тоя боклук

    Коментиран от #40

    12:22 09.06.2026

  • 29 Али Баба

    13 1 Отговор
    То и тука у Варна едни "свободни" украинци осякоха гората, построиха едни сгради, изпопродаоха ги на хората и сега държавата трябва да им ги бута на собствени разноски. Нещо в България тази украинска свобода не ние по мярка явно!

    Коментиран от #33

    12:22 09.06.2026

  • 30 Zахарова

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Атина е родена от главата на Зевс, сиреч предполага се да е умна, е ти ни си,знаем те. Публикувай дантите на МФ, да се посмеем, как бира фалирара Евроха,хахаха.

    Коментиран от #45

    12:23 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Zахарова

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Али Баба":

    А твоите любимци гербаджии и комунисти ти отсякоха мозъка, но с твое позволение

    12:24 09.06.2026

  • 34 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    8 3 Отговор
    НЕЗАВИСИМА ли е У...йна🤔❓
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА е❗
    И в това е проблемът на У...йна❗

    12:24 09.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха-ха-ха

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Я помним как от 60 г..Запада фалира! Ха-ха-ха
    После тия същите фалирали, до 20 10 пращаха Хуманитарки на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #55, #56

    12:24 09.06.2026

  • 37 Миро

    4 3 Отговор
    Свобода за концлагера наречен Украйна!!

    12:24 09.06.2026

  • 38 АНГЛОСАКСИТЕ

    4 2 Отговор
    Ще откраднат от окраина само средния.

    12:24 09.06.2026

  • 39 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    Официален уебсайт на МВФ! Даже и тук у факти ти бяха написали новината.

    Коментиран от #106

    12:25 09.06.2026

  • 40 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "пешо":

    И от теб аман, ама те търпим

    12:25 09.06.2026

  • 41 пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мая Стоилова":

    майче смени лепилото

    Коментиран от #47

    12:25 09.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Каква, каква Украйна, я пак?

    12:27 09.06.2026

  • 44 ВСИЧКИ НАЦИТА ПРИ ПУТИН

    4 1 Отговор
    Да му го цункате.

    12:27 09.06.2026

  • 45 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Zахарова":

    Евро халифата фалира! Защо аз да ти публикувам? Ти неграмотен ли си да влезеш на официалният уебсайт на МВФ? Намери някой около теб,който е поне малко по гр@мотен от теб да ти отвори уебсайта им..

    Коментиран от #83

    12:27 09.06.2026

  • 46 Чий е Крим!?

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нещо става в Крим.":

    Ами горещо е в Крим, хората са на плажа и почиват!

    Коментиран от #61

    12:27 09.06.2026

  • 47 Нц.....

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "пешо":

    Това с което се е омазала Мая по цялата физиономия не е точно лепило!

    12:27 09.06.2026

  • 48 джони инглиш

    3 1 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханцитр се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него…✝️

    Коментиран от #57

    12:28 09.06.2026

  • 49 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 11 Отговор
    🇧🇬🇺🇦 Братя завинаги ! Заедно в ЕС и НАТО !

    Коментиран от #54, #58, #68, #76

    12:29 09.06.2026

  • 50 О ГИ Н ...

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Нещо става в Крим.":

    У Сочи плажуващите гладни монголи бягат като метиляви оФци оти ЗСУ долбят!
    Севастопол, Новоросийск -- взривове и ОГИН до небесата!
    Магазини, бензиностанции, всичко закрито!
    Жалка картинка

    Коментиран от #64

    12:30 09.06.2026

  • 51 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Zахарова":

    Няма нужда да ми пращаш повестка. Аз имам дача на брега на Байкал.

    12:30 09.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПУТИН ПОДЧИНИ

    5 1 Отговор
    Европьодалите и новофашистите.

    12:30 09.06.2026

  • 54 Българският народ не

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Чат от него с липса на мозък и ценности, може да подкрепят терористичният и фашистки режим в Украйна.

    12:31 09.06.2026

  • 55 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ха-ха-ха":

    Ти нищо не помниш :) Запада фалира още 90-те години...Разпада на СССР,който го разпадна Москва за да не издържа такива пр.осяци като теб ,даде отсрочка на Западняците да поживеят още трийсетина годинки от грабежа на Източна Европа! Е,времето мина...Сега няма вече от къде да грабят и последва логичният фалит .Тръгнаха на война срещу Русия,заради пустият му Сибир ,но изядох@ кютека..:)

    Коментиран от #69, #86

    12:31 09.06.2026

  • 56 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ха-ха-ха":

    Прайда не е в Москва.. Така че..

    12:32 09.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Украински просяк

    7 1 Отговор
    По досаден е от Нахални. От онзи се оттървахме, от този кой ще ни оттърве? Не се издържа вече, всеки ден проси пари и оръжие и никаква благодарност.

    12:33 09.06.2026

  • 60 Абе,

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мая Стоилова":

    Майче , извади си клюна от тавата с фалшивото брашно...

    12:33 09.06.2026

  • 61 Украински разбира се

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Чий е Крим!?":

    Няма вода,ток, бензин, солярка, няма транспорт ( изкараха коньете и магаретата),..няма хранителни продукти,.нема Интернет,нема го и ху ЙЛО .абе.. кремльовски МИР
    хихихихихи

    12:33 09.06.2026

  • 62 Лиляна

    3 2 Отговор
    Голям сладур е Зеленски. Много умен и симпатяга.

    Коментиран от #111

    12:34 09.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мдаа

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "О ГИ Н ...":

    Крим е отязан от ВСУ.Освен бензин вече няма питейна вода и БРАШНО!
    ПОЗ0Р!

    12:34 09.06.2026

  • 65 ПУТИН КАЗА

    1 2 Отговор
    Ограбването на окраина и Крим се отлага отново.

    12:34 09.06.2026

  • 66 Русодебил

    1 2 Отговор
    Само нашите русодебили все още са с Маскалия!

    12:34 09.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българският народ е християнски,а ЕС отказа да приеме християнството като част от неговата идентичност! Урсула ти каза,че европейските ценности ,това са ценностите на Талмуда! Аз съм православна християнка и не съм от идентичността на ЕС! Ако ти не си християнин,значи си част от идентичността на ЕС!

    Коментиран от #70

    12:36 09.06.2026

  • 69 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #71, #77

    12:36 09.06.2026

  • 70 Ти си една

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    тролска
    с м р а д

    Коментиран от #74, #78, #91

    12:37 09.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    3 0 Отговор
    Война 1565 дни Страх от лидери преди края на войната
    Тази седмица се оказа пълна със събития седмица. Украйна удари 15-ия склад за боеприпаси на Балтийския флот на Руската федерация в Кронщат. Изгоряха всички боеприпаси на корабите на Балтийския флот. Всъщност вече няма Балтийски флот (думите на министъра на отбраната на Руската федерация за 5 юни). Черноморският флот преди това престана да съществува.
    Всичко е зле с горивата в различните региони на Русия. Без да навлизаме в подробности, всичко е много зле. Но ще става по-зле. Перспективата за предаване на Крим е вече през лятото. Затварят хлебозаводи в Якутия. По няколко наведнъж. Гладът е на прага. И великите политици по света го виждат. Или да спрем войната или поражението на Русия на бойното поле и разпадането на Русия.
    Руската федерация няма да издържи наистина годината на война. Те разбират това и там и тук. И затова Путин изпрати Абрамович да преговаря със Зеленски. ЗАПАДът дава пари и дронове в изобилие.

    Коментиран от #75, #84

    12:38 09.06.2026

  • 73 Факти

    1 1 Отговор
    Най вероятно аз не ги разбирам нещата ,но Зелен със Ски ,хазарска мррршаа ,с родители рускоговорящи ,живеещи в ИзраХелл ,бил бил решил да защитава независимостта на Осрайна ?Или освобождава територията от населението за плана Новия ИзраХелл ?Де го чукаш ,де се пука ?

    12:38 09.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Верно било

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака.

    Коментиран от #80

    12:40 09.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Свободата като фикция

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Свободията за едници от корумпираната върхушка се реализира за сметка на ангарията на цял народ.
    Само факта, че е цял един народ няма право да говори на майчиния си език е достатъчен ...

    12:42 09.06.2026

  • 80 мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Верно било":

    особено руската пропаганда.мдааа

    Коментиран от #87, #114

    12:42 09.06.2026

  • 81 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    2 2 Отговор
    В руския Краснодарски край и Ростовска област също започнаха проблеми с бензина по примера на Крим. 😬
    Руски военен кореспондент: Логистиката е прекъсната, курортният сезон е провален, остава само да се чака украински десант в Крим. Видео 😂
    В окупирания Крим започнаха да се ограничават продажбите на хранителни продукти до 3 броя на фона на горивната криза. 😬 А Запада 5-та година продължава да си гонят хамстерите да ги изядат, премръзнали от студ без руZZка газ.

    Коментиран от #88, #108

    12:42 09.06.2026

  • 82 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Чиниш ми се":

    Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #117

    12:43 09.06.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Той ДАЙЛИНКЧО толкова си може❗
    Все иска линк да се увери,
    а сам дава за примери отговори които му излизат от ИИ❗
    😉 НЕМОЖАЧ, мадам 😉

    12:43 09.06.2026

  • 84 спомняш ли си Хитлер?

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Спомняш ли си ФРГ и ГДР? Знаеш ли, че от ГДР и сега съжаляват, че се обединиха?
    Русия не я мисли! дребен и нугледен си
    мисли какво става с есср-то - отива си!

    12:43 09.06.2026

  • 85 Удри копейката с лопатЕто!

    2 2 Отговор
    До нас иране!

    Коментиран от #95

    12:44 09.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Иво Христов

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Русия не пабеди ли вече?

    12:45 09.06.2026

  • 89 Виж кой говори..

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Zахарова":

    Това словестно излияние нещо като раздвояване на личността между автора и лирическия герой ли е? Гендера поне съвпада ли?

    12:45 09.06.2026

  • 90 Ива

    1 1 Отговор
    Украйна ,подтиквана от войнолюбците от ЕС и Сащ ,са най-голямата заплаха за мира в света !

    12:45 09.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Може да бъркам, ама

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    има ли изобщо украинци, които не говорят майчин руски език?

    Коментиран от #110

    12:47 09.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Уудри яко козяка с фаража !

    12:47 09.06.2026

  • 96 Очевидно е, че

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Минавам само да кажа":

    пожеланието ти не се отнася за, теб самия..

    12:48 09.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Кой ти каза или заповяда":

    Всеки 3-ти рашистки opк е дерашифициран от българско оръжие, предоставено на нашите братя да спрат московските BAPBAPИ .
    Копейките не сте фактор, вие сте национални предатели, врекли се във вярност на е една вражеска, фашистка страна !

    Коментиран от #103

    12:50 09.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Изглежда

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    много вероятно ..
    Какъв е този Европейски съюз без европейци и без общи идеали?

    12:53 09.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Разбира се, че е така!

    1 1 Отговор
    ЕС до границите на Русия означава руснаците да гледат, сравняват и да задават въпроси!

    А руските управници мразят въпросите.

    Но няма спиране - Украйна ще бъде в ЕС И НАТО!

    12:54 09.06.2026

  • 105 Не се разбра само

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Zахарова":

    Вие нас ли сте или вас?

    12:54 09.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Той Путин може да победи Украйна , но е обещал на Тръмп да не побеждава.

    Коментиран от #113

    12:58 09.06.2026

  • 108 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    На май. кятти пттт.катта е един смърдящ Кннефф,щото кой ли не я е посещавал ?!!!

    12:59 09.06.2026

  • 109 За съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "От България за Русия с любов ❤️":

    В този петрохански пасквил има нещо вярно.
    Русофилството в България не се проявява в никакво действие. Братският руски народ се труди неуморно за победата против нацизма и импетислизма, а българските русофили само пишем заядливи коментари. Позор.

    12:59 09.06.2026

  • 110 Ти си объркан по

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Може да бъркам, ама":

    Рождение, Петушок!
    ЕСПЕРАНТОТО ."руски език" ( сбирщина от български, Татарски, полски, немски и латвийски) е създаден от Ломоносов през средата на 18 ВЕК! В СССР е задължителен за всички Републики ( които имат свой собствен Език) за да могат да се разбират!
    А иначе, руснаци НИКОГА не е имало, и такъв ЕТНОС/ НАРОД/ Република.. НЕМА!!
    Хихихихихи

    Коментиран от #115, #116

    13:00 09.06.2026

  • 111 Кабаева

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лиляна":

    И аз и аз го искам .

    13:00 09.06.2026

  • 112 Ех, ех, ех

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахаха":

    Географски всички руснаци отдавна са европейци и не искат да стават еврогейци...

    13:02 09.06.2026

  • 113 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Бай Араб":

    Араби гьоотт веррени досега не съм ...балл ,но винаги съм отворен за нови предизвикателства ,поне си мият гzветте ,за рззлика от ганьовците ,дето мажат и цапат със стари вестници .

    13:03 09.06.2026

  • 114 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "мдаа":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    13:03 09.06.2026

  • 115 Троеленто те прави да изглеждаш глупаво

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ти си объркан по":

    Кажи има ли украинец да не говори руски. 😄

    Коментиран от #118

    13:05 09.06.2026

  • 116 Др. Ох

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ти си объркан по":

    Препоръчвам чай от мента преди лягане и повече разходки на чист въздух. Не е лошо и да прекарате повече време извън сайта на факти, не ви понася добре..

    13:05 09.06.2026

  • 117 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Оня с парчето":

    Неддо. Ее...банн ПП пии дирраzzин ,който го сърби га,zyндера ,истински петрохански лама ☝️😬!

    13:07 09.06.2026

  • 118 учете руски

    0 3 Отговор

    До коментар #115 от "Троеленто те прави да изглеждаш глупаво":

    Мен мама ме е учила че трябва да разбирам езика на противника. Затова чета руски вестници и разговарям когато мога.

    Коментиран от #119, #120

    13:10 09.06.2026

  • 119 Троленето те прави да изглеждаш глупаво

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "учете руски":

    Та не отговори на простото въпросче, има ли украинец да не говори руски. 😄

    13:14 09.06.2026

  • 120 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "учете руски":

    Явно си от ХайЛайфа,няма начин мама да не те е учила и мннетти как се правят ,иначе ми падаш в очите,сещаш се защо ...

    13:17 09.06.2026

  • 121 жик так

    5 0 Отговор
    Че тя Украйна си беше свободна . Още 1993 година Руснаците ви дариха тая огромна държава !
    Що ви трябваше да се правите на велики и воювате с тях ?!!

    13:20 09.06.2026

  • 122 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Свободна от киефски фашисти и евро содомити!

    13:37 09.06.2026

  • 123 Уври

    1 0 Отговор
    бе,фа6ист!

    13:40 09.06.2026

  • 124 Аве мишкари

    1 0 Отговор
    стига сте го наричали "президент" тоя наркоман,не е лигитимен отдавна,той е най обикновен 🤡❗

    13:46 09.06.2026

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