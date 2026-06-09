Руски дипломат: Украйна се е превърнала в „престъпна империя“

Превръщането на Украйна в „престъпна империя“ е апогеят на дейността на Запада по поддържане на огнища на напрежение по света. Това заяви директорът на департамента по въпросите на новите предизвикателства и заплахи към Руското министерство на външните работи Петър Иличев, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
„Върхът на политиката на държавите от колективния Запад за подкрепа на огнища на напрежение беше превръщането на Украйна от държава в престъпна империя“, посочва той на среща на ръководителите на антитерористичните структури на страните от ОНД.
По думите на дипломата „организираните украински престъпни групи се занимават с незаконен трафик на наркотици, който съставлява до 45% от техните незаконни дейности, както и с измами, търговия с оръжие, хора и органи“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #40
12:51 09.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #36
12:52 09.06.2026
3 Българин
Коментиран от #19, #44
12:53 09.06.2026
4 НАТО мощ и сила
Коментиран от #10, #48
12:55 09.06.2026
5 Хахаха
12:55 09.06.2026
6 Адоре Мио
12:55 09.06.2026
7 Българин
Коментиран от #64
12:55 09.06.2026
8 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния
Коментиран от #21
12:56 09.06.2026
9 Дон Корлеоне
Коментиран от #17
12:56 09.06.2026
10 Каква
До коментар #4 от "НАТО мощ и сила":регионална сила е Русия, гледаха безпомощно как Азербайджан анексира Нагорни Карабах, а уж имаха ангажимент да пазят Армения. После се чудят защо след това Армения пое курс към Европа. Ами защото беше предадена. Още тогава писах че след това предателство от страна на Русия, настроенията в Армения ще се променят, но всички копейки ме плюеха. Всичко стана както предвидих
Коментиран от #22, #63, #78
12:57 09.06.2026
11 Тодар Живков
Коментиран от #51
12:58 09.06.2026
12 Сталин
Коментиран от #43
12:58 09.06.2026
13 Летописец
Коментиран от #32, #92
12:58 09.06.2026
14 Българин
12:58 09.06.2026
15 Човекът
Коментиран от #88
13:00 09.06.2026
16 Тома
13:00 09.06.2026
17 Капо ди тути капи
До коментар #9 от "Дон Корлеоне":Пусна го . Но без ток в киевските мазета няма как да го ползвате Сори !
13:01 09.06.2026
18 Реалност
Украйна, 84-то място, показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.
Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.
Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.
Русия 157-то място: Институционална деградация и военна секретност
Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.
Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.
Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отче
Коментиран от #77
13:02 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Положението е
13:02 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Всъщност
До коментар #10 от "Каква":В същото време в Армения имаше френски военни части за военни учения . Щото Ереван искал да е в алианса . Ами като искат в натото - французите да ги пазят от Турция и Азербайджан , които нахлуха в Нагорни Карабах !
Коментиран от #45
13:03 09.06.2026
23 факт
Коментиран от #25, #30, #49
13:04 09.06.2026
24 "Език мой, враг мой"
По добре руснаците да мълчат, че стават все повече за смях в целият свят!
13:04 09.06.2026
25 Ама чекай сега
До коментар #23 от "факт":Нали Путин раздуваше, че са едно племе?
13:06 09.06.2026
26 Из падмасковие
13:06 09.06.2026
27 Това е факт
13:06 09.06.2026
28 АБЕ МАНИ...
Ееееедехееее
Монголяк фашисткия КЕН еф уйде
Ееееедехееее
13:07 09.06.2026
29 Факти
Коментиран от #34, #58
13:07 09.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Макробиолог
Коментиран от #59
13:08 09.06.2026
32 Факти
До коментар #13 от "Летописец":Само дето Украйна продава руски органи. Защо мислиш предава на Русия толкова малко трупове?
Коментиран от #66
13:09 09.06.2026
33 хаха
13:09 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Клоуна пусин 🤡💩
13:11 09.06.2026
36 Драгими Смехурко
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щото не си виждал брюкселските врабци как се търкалят от смях след заседание на Европарламента
Коментиран от #80
13:11 09.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хъ хъ хъ
Хъ хъ хъ
13:13 09.06.2026
39 НАЧИ...
Фашисткия КЕН еф... кремля ТВ е ДОКАЗАТЕЛСТВО!
Там фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ, Симо Нян, ска Беева ежедневно "решават" кой НАРОД има право да съществува и КОЙ...НЕ! Ежедневно долбят Берлин, Хага, Париж!
От сутрин до вечер фъргат АТОМА по цел СВЕТ!!
А Без- аналоговия пе.. ДАЛ у йло Избега посред нощ само трусики ( като деревянска Шлю ХА)... от ЕДИН ГОТВАЧ
АааааааХахахаха
13:14 09.06.2026
40 Може
До коментар #1 от "Сила":Седи където си иска, обаче е прав за всичко. А както знаем, силата в Правдата!
13:14 09.06.2026
41 Макробиолог
Коментиран от #52, #99
13:15 09.06.2026
42 пРосия
13:16 09.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не е редно
До коментар #3 от "Българин":Тиквата е запазена марка за българския политически есъаблишмънт.
13:17 09.06.2026
45 Роко
До коментар #22 от "Всъщност":Приятелю никой не е нахлувал в Карабах (както правилно отбеляза Алиев можеш да критикуваш едва когато се образоваш). Карабах беше азърбейджанска територия временно окупирана от Армения. Азърбайджан просто изгони арменските войски от своята територия. По това време Рассия беше съюзник на Армения но предпочете да си подвие опашката Путин не е човека който може да си го мери със Султана който подкрепяше Азърбайджан. Това накара арменците да потърсят по надеждни съюзници (едва ли някой иска съюзник който се хваща за палците когато Султана го погледне накриво) и отчитайки силното арменско лоби във Франция не търсиха дълго.
13:17 09.06.2026
46 Демократ2
Все още са с мисленето нападай, граби колкото можеш и убивай.
А за мафия - руската мафия е най-известната в цял свят със своя садизъм, варварство и бруталност, също като държавата им.
13:17 09.06.2026
47 Фърррли се от високо.!
До коментар #34 от "Ако и нямаше тролещи глупаци":Гледай да няма свидетели.
Коментиран от #54, #57, #65, #85
13:18 09.06.2026
48 Регионална е
До коментар #4 от "НАТО мощ и сила":Обхваща региони от Полша до Япония
13:19 09.06.2026
49 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "факт":Ама в Одеса живеят руснаци, бе! И някви българи!
Коментиран от #55
13:19 09.06.2026
50 Реалист
Коментиран от #86
13:20 09.06.2026
51 Мериленд
До коментар #11 от "Тодар Живков":Подкрепям. Последния комунист в света ще умре в България
13:20 09.06.2026
52 Има я
До коментар #41 от "Макробиолог":2 Милиона човекоподобни блатари Фира и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД за 13 г.
А дроновете върху покрива на КРЕМЛЯ и Питере не са никаква сензация а.. Ежедневие
Хихихихихи
Коментиран от #60, #68, #89
13:20 09.06.2026
53 Нервна Копейка
Коментиран от #56, #100
13:20 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бай Араб
До коментар #49 от "Ха ха ха ха":Руснаци няма вече в Одеса,той Путин ги изби .
Коментиран от #62
13:22 09.06.2026
56 А що трябва
До коментар #53 от "Нервна Копейка":да го връща? Казаха ли ти, че троленето показва колко си глупав?
Коментиран от #72, #74
13:22 09.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факти
До коментар #29 от "Факти":Все едно ние да тръгнем да превземаме Македония, а тя да ни спре в селата до границата и пета година да си стоим там, като междувременно дадем 50 000 жертви. Няма такъв резил. Друг е въпросът, че българският народ няма да търпи подобна простотия. Ние тука за един бюджет излизаме на улицата и сваляме правителството. Руснаците обаче са робски народ и търпят всичко.
Коментиран от #67, #87
13:23 09.06.2026
59 Бум
До коментар #31 от "Макробиолог":Пътниците със зелени дрехи са легитимна воунна цел.
13:23 09.06.2026
60 Бай Араб
До коментар #52 от "Има я":Той Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.
13:23 09.06.2026
61 Вълк
13:23 09.06.2026
62 Браво
До коментар #55 от "Бай Араб":Изкара 5 цента и днес.
13:23 09.06.2026
63 Не ти се получават внушенията
До коментар #10 от "Каква":Карабах винаги е бил азерски. Това, че арменците се опитаха да го анексира и 30години го държаха окупиран не го прави арменски. Ти това го знаеш много добре ама не ти изнася
13:23 09.06.2026
64 Петър Гогов
До коментар #7 от "Българин":Така е, Въпросът е ние какво ще правим с копейките. Белене ли ще отваряме, Скравена ли...
Коментиран от #84, #90
13:24 09.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Това са безспорни
До коментар #58 от "Факти":Факти.
13:27 09.06.2026
68 Факти
До коментар #52 от "Има я":Как бе? Нали превзеха Херсон? А, чакай, те го държаха само 8 месеца и украинците си го върнаха. Путин се опитва да компенсира загубата на единствения областен град с превземането на някакви села, но това го прави само да изглежда смешен.
13:27 09.06.2026
69 Нагла русия Агресор
13:27 09.06.2026
70 име
13:28 09.06.2026
71 Коментиращ
13:28 09.06.2026
72 Верно ли бе?
До коментар #56 от "А що трябва":Тролска
с м р а д
13:28 09.06.2026
73 Лошави
Коментиран от #96
13:28 09.06.2026
74 Нервна Копейка
До коментар #56 от "А що трябва":Не съм писал че трябва,питам защо не го връща умньо .
Коментиран от #81
13:28 09.06.2026
75 Последния Софиянец
13:29 09.06.2026
76 Точно
13:32 09.06.2026
77 Факти
До коментар #18 от "Реалност":Че Русия е една от най-корумпираните държави на планетата е ясно като бял ден. Най-голяма територия, най-много ресурси, а минимални и средни пенсии и заплати 2-3 пъти по-ниски от българските. Не ти трябва да знаеш повече. Не е нужно да се ровиш и да търсиш класации. Русия е синоним на Корупция.
13:33 09.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Къде ви намират
До коментар #66 от "Роко":толкова глупави да се излагате и показвате падението на запада.
13:34 09.06.2026
80 Бай Араб
До коментар #36 от "Драгими Смехурко":Той Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.
Коментиран от #83
13:36 09.06.2026
81 Ами ако бе по умна
До коментар #74 от "Нервна Копейка":нямаше да тролиш и да изглеждаш глупаво. И какво правите в България, като я мразите?
Коментиран от #93
13:37 09.06.2026
82 Мдаа
13:39 09.06.2026
83 Няма лошо
До коментар #80 от "Бай Араб":Но още колко трябва днес да папагалиш тази глупост и да изглеждаш глупаво?
13:39 09.06.2026
84 Бай Араб
До коментар #64 от "Петър Гогов":Сега като се разпадне РФ,те копейките ще станат още на другия ден най върлите Европейци.Все се сещам за филма Капитан Петко войвода/ Спас Турчев - поборник /
Коментиран от #91
13:40 09.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Факти
До коментар #50 от "Реалист":Путин е отделил 26 милиарда долара за „Нови технологии за запазване на здравето“. Това му е личната програма за удължаване на живота. Руснаците може трева да ядат, но тоя ще ги управлява поне още 20 години. Всеки опит за протест ще бъде брутално смазан.
13:41 09.06.2026
87 АБВ
До коментар #58 от "Факти":"Все едно ние да тръгнем да превземаме Македония, а тя да ни спре в селата до границата и пета година да си стоим там, като междувременно дадем 50 000 жертви. Няма такъв резил. Друг е въпросът, че българският народ няма да търпи подобна простотия. Ние тука за един бюджет излизаме на улицата и сваляме правителството. Руснаците обаче са робски народ и търпят всичко."
Пълни глупости ! Ако не бяха руснаците с техните експерименти под формата на революции, социализъм и т.н., колониализмът, апартейдът и сегрегацията щяха да съществуват и до днес.
Ако у нас правителството тогава имаше топки, щяха да изкарат полицията и да ошамарят няколко врещящи умнокрасиви жълтопаветници и всичко щеше да приключи много набързо.
Страхът на Баце и Шиши докара Радев на власт. Сега ще виете от злоба и безпомощност.
Аре !
Коментиран от #105
13:42 09.06.2026
88 Абе не е така.
До коментар #15 от "Човекът":Хипотетечно и България ако бъде нападната от агресори и ние българите ще се превърнем в главорези. Напълно нормално е.
13:43 09.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бай Араб
До коментар #64 от "Петър Гогов":Волен Сидеров преди да го освободят от всякъде поддържаше Герб.
13:44 09.06.2026
91 Факт
До коментар #84 от "Бай Араб":Чакай да се разпадне.Те и на коча чакат да се разпаднат ама все дрънкат по козите.
Коментиран от #97
13:45 09.06.2026
92 стоян
До коментар #13 от "Летописец":До 13 ком - другар интересно ми е ти откъде ги знаеш тия подробности за органите - по рузката ли казват- а аз чух че русия изнасяла най много органи от убити орки
13:47 09.06.2026
93 Бай Араб
До коментар #81 от "Ами ако бе по умна":Грешка след грешка, не мразя,кой ти каза че съм в България?
13:47 09.06.2026
94 Кравария убер алес
13:47 09.06.2026
95 Макробиолог
13:48 09.06.2026
96 Факти
До коментар #73 от "Лошави":Западът не даде далекобойно оръжие на Украйна, защото тя щеше да спука Русия от бой и Путин в отчаянието си щеше да хвърли атома. Русия се крепи само на атома. Нито икономика има, нито армия.
Коментиран от #98
13:48 09.06.2026
97 Бай Араб
До коментар #91 от "Факт":Какво да чакам,разпадна се веднъж,сега какво им пречи пак да се повторят ?
13:50 09.06.2026
98 Макробиолог
До коментар #96 от "Факти":Твоите факти са ерзац.
13:51 09.06.2026
99 Питащ
До коментар #41 от "Макробиолог":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Путин изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и Русия, и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #103
13:51 09.06.2026
100 Друга копейка
До коментар #53 от "Нервна Копейка":А нали щяхме да излизаме от НАТО ?
13:54 09.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Макробиолог
13:55 09.06.2026
103 Макробиолог
До коментар #99 от "Питащ":2млна са ако броиш и тия от украинска страна,в което има известна правда ,товариш.
13:58 09.06.2026
104 Анджо
13:59 09.06.2026
105 Факти
До коментар #87 от "АБВ":Доста нелепо изказване. В СССР бяха вкарани НАСИЛА 14 републики, които бяха колонии. Днес в РФ все още има 21 републики, които са колонии. Това, че не са презокеански, а са свързани по суша, не означава, че не са колонии. А апартейд до ден днешен си има в ислямския свят, където жените и друговерците са втора ръка хора с ограничени права. Съвсем случайно такава държава е Иран - един от верните съюзници на Русия.
13:59 09.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
ЯСНО ЛИ Е❗❗❗
14:03 09.06.2026
108 Начален учител
14:03 09.06.2026