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Руски дипломат: Украйна се е превърнала в „престъпна империя“
  Тема: Украйна

Руски дипломат: Украйна се е превърнала в „престъпна империя“

9 Юни, 2026 12:50 1 307 108

  • русия-
  • украйна-
  • престъпна империя

МВнР на Русия обвинява Запада в поддържане на огнища на напрежение

Руски дипломат: Украйна се е превърнала в „престъпна империя“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Превръщането на Украйна в „престъпна империя“ е апогеят на дейността на Запада по поддържане на огнища на напрежение по света. Това заяви директорът на департамента по въпросите на новите предизвикателства и заплахи към Руското министерство на външните работи Петър Иличев, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Върхът на политиката на държавите от колективния Запад за подкрепа на огнища на напрежение беше превръщането на Украйна от държава в престъпна империя“, посочва той на среща на ръководителите на антитерористичните структури на страните от ОНД.

По думите на дипломата „организираните украински престъпни групи се занимават с незаконен трафик на наркотици, който съставлява до 45% от техните незаконни дейности, както и с измами, търговия с оръжие, хора и органи“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    40 20 Отговор
    Само дето императора седи в бункера в Кремъл ....

    Коментиран от #40

    12:51 09.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 22 Отговор
    на тия рашани вече и московските врабчета им се смеят

    Коментиран от #36

    12:52 09.06.2026

  • 3 Българин

    31 22 Отговор
    Зеленски ви развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #19, #44

    12:53 09.06.2026

  • 4 НАТО мощ и сила

    30 21 Отговор
    Русия е недоносче, регионална сила,сащ и запада командват

    Коментиран от #10, #48

    12:55 09.06.2026

  • 5 Хахаха

    29 14 Отговор
    преди уж беше 404, Крайна, не знам си какво си, сега пък била станала цяла Империя! Ти да видиш!

    12:55 09.06.2026

  • 6 Адоре Мио

    14 16 Отговор
    След толкова колосални суми изсипани в Украйна, няма как да не така:)

    12:55 09.06.2026

  • 7 Българин

    35 19 Отговор
    Русия нападна Украйна, с цел да я унищожи, да завземе нейните територии и да и избие населението. Всичко това са цинични престъпления срещу човечеството, с които обаче изпълняващия функцията руски президент, открито се гордее. Но това няма да го спаси от справедливото възмездие.

    Коментиран от #64

    12:55 09.06.2026

  • 8 джони инглиш

    15 19 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния

    Коментиран от #21

    12:56 09.06.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    23 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #17

    12:56 09.06.2026

  • 10 Каква

    22 14 Отговор

    До коментар #4 от "НАТО мощ и сила":

    регионална сила е Русия, гледаха безпомощно как Азербайджан анексира Нагорни Карабах, а уж имаха ангажимент да пазят Армения. После се чудят защо след това Армения пое курс към Европа. Ами защото беше предадена. Още тогава писах че след това предателство от страна на Русия, настроенията в Армения ще се променят, но всички копейки ме плюеха. Всичко стана както предвидих

    Коментиран от #22, #63, #78

    12:57 09.06.2026

  • 11 Тодар Живков

    19 10 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #51

    12:58 09.06.2026

  • 12 Сталин

    11 20 Отговор
    Украйна е като Ислямска Държава на Европа,терористи и талибани

    Коментиран от #43

    12:58 09.06.2026

  • 13 Летописец

    10 16 Отговор
    Не случайно Кремъл говори за търговия с органи в изявлението си . Украйна задмина Индия като износител на човешки органи в световен мащаб - кой си придал орган , кой загинал , кой изчезнал ...От 50 милиона украински народ , сега за няколко години евроатлантическа власт само 20 милиона .

    Коментиран от #32, #92

    12:58 09.06.2026

  • 14 Българин

    10 12 Отговор
    И тази държава ще бъде бъдещ член на ЕС.Корумпирана,мафиотска държава.Действат престъпни групи из цяла Европа,включително в България.

    12:58 09.06.2026

  • 15 Човекът

    9 9 Отговор
    Може и да е прав. В Европа това сигурно го знаят, както знаят и факта, че украинските главорези си се разхождат преспокойно из континента, представящи се за родители на деца,които не са тяхни. Недалновидността на евролидерите ги докара до тоталната невъзможност да контролират ситуацията както в Украйна, така и в страните си. Лошото е, че обратния път ще е дълъг и скъп.

    Коментиран от #88

    13:00 09.06.2026

  • 16 Тома

    9 14 Отговор
    Нацизма се възражда не само в Украйна а в цяла западна Европа и прибалтийските страни.

    13:00 09.06.2026

  • 17 Капо ди тути капи

    8 10 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    Пусна го . Но без ток в киевските мазета няма как да го ползвате Сори !

    13:01 09.06.2026

  • 18 Реалност

    8 9 Отговор
    Корупция:
    Украйна, 84-то място, показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.

    Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.

    Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.

    Русия 157-то място: Институционална деградация и военна секретност
    Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.

    Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.

    Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отче

    Коментиран от #77

    13:02 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Положението е

    9 7 Отговор
    Престъпната империя вика дръжте "престъпната империя"

    13:02 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Всъщност

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Каква":

    В същото време в Армения имаше френски военни части за военни учения . Щото Ереван искал да е в алианса . Ами като искат в натото - французите да ги пазят от Турция и Азербайджан , които нахлуха в Нагорни Карабах !

    Коментиран от #45

    13:03 09.06.2026

  • 23 факт

    9 9 Отговор
    Престъпността в Украйна не е от сега. Още по времето на СССР се носеше славата на Одеската мафия - най-жестоката и най-опасната в света. Дори СССР не успя да се справи с нея. Пак украинците по време на Втората световна война са проявявали такава нечовешка жестокост, че немците са се ужасявали. Нещо не е наред на тази територия, не случайно Донецка и Луганска област воюваха за автономия. Жестоките престъпления, извършени спрямо етническото руско население там, могат да се сравнят само с тези, извършени в Г.а.з.а.

    Коментиран от #25, #30, #49

    13:04 09.06.2026

  • 24 "Език мой, враг мой"

    7 8 Отговор
    Латинска поговорка.
    По добре руснаците да мълчат, че стават все повече за смях в целият свят!

    13:04 09.06.2026

  • 25 Ама чекай сега

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "факт":

    Нали Путин раздуваше, че са едно племе?

    13:06 09.06.2026

  • 26 Из падмасковие

    9 5 Отговор
    Навремето така тръгнахме да грабим Афганистан,но много бързо се върнахме с подвита опашка

    13:06 09.06.2026

  • 27 Това е факт

    5 7 Отговор
    Но по жалкото е, че Европа с продажните урсули се превърна в спонсор на престъпният и терористичен режим в Украйна!

    13:06 09.06.2026

  • 28 АБЕ МАНИ...

    7 3 Отговор
    СДА ВАЙ СЯ...ху.. Йло !!
    Ееееедехееее
    Монголяк фашисткия КЕН еф уйде
    Ееееедехееее

    13:07 09.06.2026

  • 29 Факти

    8 8 Отговор
    Голям срам е да те бие държава с 30 пъти по-малка територия и 5 пъти по-малко население, която ти е била подчинена 350 години.

    Коментиран от #34, #58

    13:07 09.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Макробиолог

    1 5 Отговор
    Удар по машинното отделение на пътнически влак в Крим, целта очевидно е била влака да загуби управление, да дерайлира и да бъдат изтепани пътниците.Това не е тероризъм.

    Коментиран от #59

    13:08 09.06.2026

  • 32 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Летописец":

    Само дето Украйна продава руски органи. Защо мислиш предава на Русия толкова малко трупове?

    Коментиран от #66

    13:09 09.06.2026

  • 33 хаха

    3 4 Отговор
    тРаша обмисля намаляване на трудоспособната възраст в страната до 12 години и повторно отваряне на съветските детски трудови лагери, за да реши кризата с работните места, породена от войната в Украйна.

    13:09 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Клоуна пусин 🤡💩

    5 4 Отговор
    Няма край агонията и унижението на руслямската negepaцийка с ходещото на токчета нищожеcтво Пусин .

    13:11 09.06.2026

  • 36 Драгими Смехурко

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щото не си виждал брюкселските врабци как се търкалят от смях след заседание на Европарламента

    Коментиран от #80

    13:11 09.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хъ хъ хъ

    3 5 Отговор
    Руският глупак-нсй-големият глупак.
    Хъ хъ хъ

    13:13 09.06.2026

  • 39 НАЧИ...

    3 3 Отговор
    Между АД ОЛФ и старухата Педофил,...разлика НЕМА!!
    Фашисткия КЕН еф... кремля ТВ е ДОКАЗАТЕЛСТВО!
    Там фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ, Симо Нян, ска Беева ежедневно "решават" кой НАРОД има право да съществува и КОЙ...НЕ! Ежедневно долбят Берлин, Хага, Париж!
    От сутрин до вечер фъргат АТОМА по цел СВЕТ!!
    А Без- аналоговия пе.. ДАЛ у йло Избега посред нощ само трусики ( като деревянска Шлю ХА)... от ЕДИН ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    13:14 09.06.2026

  • 40 Може

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Седи където си иска, обаче е прав за всичко. А както знаем, силата в Правдата!

    13:14 09.06.2026

  • 41 Макробиолог

    4 2 Отговор
    Дори при странния начин по който Путин води така наречената сво ,резултати има и в това няма никаква сензация.

    Коментиран от #52, #99

    13:15 09.06.2026

  • 42 пРосия

    3 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    13:16 09.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не е редно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Тиквата е запазена марка за българския политически есъаблишмънт.

    13:17 09.06.2026

  • 45 Роко

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Всъщност":

    Приятелю никой не е нахлувал в Карабах (както правилно отбеляза Алиев можеш да критикуваш едва когато се образоваш). Карабах беше азърбейджанска територия временно окупирана от Армения. Азърбайджан просто изгони арменските войски от своята територия. По това време Рассия беше съюзник на Армения но предпочете да си подвие опашката Путин не е човека който може да си го мери със Султана който подкрепяше Азърбайджан. Това накара арменците да потърсят по надеждни съюзници (едва ли някой иска съюзник който се хваща за палците когато Султана го погледне накриво) и отчитайки силното арменско лоби във Франция не търсиха дълго.

    13:17 09.06.2026

  • 46 Демократ2

    6 5 Отговор
    Няма по-престъпна империя от Руската федерация- Рашистан, наследник на Златната орда.
    Все още са с мисленето нападай, граби колкото можеш и убивай.
    А за мафия - руската мафия е най-известната в цял свят със своя садизъм, варварство и бруталност, също като държавата им.

    13:17 09.06.2026

  • 47 Фърррли се от високо.!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ако и нямаше тролещи глупаци":

    Гледай да няма свидетели.

    Коментиран от #54, #57, #65, #85

    13:18 09.06.2026

  • 48 Регионална е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "НАТО мощ и сила":

    Обхваща региони от Полша до Япония

    13:19 09.06.2026

  • 49 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "факт":

    Ама в Одеса живеят руснаци, бе! И някви българи!

    Коментиран от #55

    13:19 09.06.2026

  • 50 Реалист

    3 1 Отговор
    Монголския Петър I от Тему, ВВ yйлo, няма друг ход да доживее 2027 г, освен да хвърли бялата кърпа и да се предаде в Хага. Там ще го пазят и хранят до 150 години

    Коментиран от #86

    13:20 09.06.2026

  • 51 Мериленд

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тодар Живков":

    Подкрепям. Последния комунист в света ще умре в България

    13:20 09.06.2026

  • 52 Има я

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Макробиолог":

    2 Милиона човекоподобни блатари Фира и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД за 13 г.
    А дроновете върху покрива на КРЕМЛЯ и Питере не са никаква сензация а.. Ежедневие
    Хихихихихи

    Коментиран от #60, #68, #89

    13:20 09.06.2026

  • 53 Нервна Копейка

    6 2 Отговор
    Абе някой знае ли защо Румен Радев не връща лева?

    Коментиран от #56, #100

    13:20 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Араб

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ха ха ха":

    Руснаци няма вече в Одеса,той Путин ги изби .

    Коментиран от #62

    13:22 09.06.2026

  • 56 А що трябва

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Нервна Копейка":

    да го връща? Казаха ли ти, че троленето показва колко си глупав?

    Коментиран от #72, #74

    13:22 09.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Все едно ние да тръгнем да превземаме Македония, а тя да ни спре в селата до границата и пета година да си стоим там, като междувременно дадем 50 000 жертви. Няма такъв резил. Друг е въпросът, че българският народ няма да търпи подобна простотия. Ние тука за един бюджет излизаме на улицата и сваляме правителството. Руснаците обаче са робски народ и търпят всичко.

    Коментиран от #67, #87

    13:23 09.06.2026

  • 59 Бум

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Макробиолог":

    Пътниците със зелени дрехи са легитимна воунна цел.

    13:23 09.06.2026

  • 60 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Има я":

    Той Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.

    13:23 09.06.2026

  • 61 Вълк

    3 2 Отговор
    Какво друго да кажат, козове вече нямат бият ги като маче в дувар. Скоро и Москва ще им се виде тясна

    13:23 09.06.2026

  • 62 Браво

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Араб":

    Изкара 5 цента и днес.

    13:23 09.06.2026

  • 63 Не ти се получават внушенията

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Каква":

    Карабах винаги е бил азерски. Това, че арменците се опитаха да го анексира и 30години го държаха окупиран не го прави арменски. Ти това го знаеш много добре ама не ти изнася

    13:23 09.06.2026

  • 64 Петър Гогов

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Така е, Въпросът е ние какво ще правим с копейките. Белене ли ще отваряме, Скравена ли...

    Коментиран от #84, #90

    13:24 09.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Факти.

    13:27 09.06.2026

  • 68 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Има я":

    Как бе? Нали превзеха Херсон? А, чакай, те го държаха само 8 месеца и украинците си го върнаха. Путин се опитва да компенсира загубата на единствения областен град с превземането на някакви села, но това го прави само да изглежда смешен.

    13:27 09.06.2026

  • 69 Нагла русия Агресор

    6 2 Отговор
    Безочието на руските бандити няма край!

    13:27 09.06.2026

  • 70 име

    3 1 Отговор
    Освен изброеното, се занимават и с обсебване на дъ.жавна земя, незаконно строителство и пране на пари.

    13:28 09.06.2026

  • 71 Коментиращ

    7 1 Отговор
    Много ги боли от това ,че губят войната ...

    13:28 09.06.2026

  • 72 Верно ли бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "А що трябва":

    Тролска
    с м р а д

    13:28 09.06.2026

  • 73 Лошави

    0 3 Отговор
    Когато запада даваше оръжие, гледаше да не е далекобойно.От къде намериха начин да хвърлят бомби навътре

    Коментиран от #96

    13:28 09.06.2026

  • 74 Нервна Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "А що трябва":

    Не съм писал че трябва,питам защо не го връща умньо .

    Коментиран от #81

    13:28 09.06.2026

  • 75 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Дамо млатене за копейката продажна и робовладелеца му пиян, от друго не разбират.

    13:29 09.06.2026

  • 76 Точно

    3 2 Отговор
    Тази престъпна империя ще довърши Русия.През комунизма Украйна беше най голямата република на русия.

    13:32 09.06.2026

  • 77 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Реалност":

    Че Русия е една от най-корумпираните държави на планетата е ясно като бял ден. Най-голяма територия, най-много ресурси, а минимални и средни пенсии и заплати 2-3 пъти по-ниски от българските. Не ти трябва да знаеш повече. Не е нужно да се ровиш и да търсиш класации. Русия е синоним на Корупция.

    13:33 09.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Къде ви намират

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Роко":

    толкова глупави да се излагате и показвате падението на запада.

    13:34 09.06.2026

  • 80 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Драгими Смехурко":

    Той Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.

    Коментиран от #83

    13:36 09.06.2026

  • 81 Ами ако бе по умна

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Нервна Копейка":

    нямаше да тролиш и да изглеждаш глупаво. И какво правите в България, като я мразите?

    Коментиран от #93

    13:37 09.06.2026

  • 82 Мдаа

    3 1 Отговор
    Благодарение на Путин, това е положението. И то е изцяло във вреда на Русия.

    13:39 09.06.2026

  • 83 Няма лошо

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Бай Араб":

    Но още колко трябва днес да папагалиш тази глупост и да изглеждаш глупаво?

    13:39 09.06.2026

  • 84 Бай Араб

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Петър Гогов":

    Сега като се разпадне РФ,те копейките ще станат още на другия ден най върлите Европейци.Все се сещам за филма Капитан Петко войвода/ Спас Турчев - поборник /

    Коментиран от #91

    13:40 09.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Реалист":

    Путин е отделил 26 милиарда долара за „Нови технологии за запазване на здравето“. Това му е личната програма за удължаване на живота. Руснаците може трева да ядат, но тоя ще ги управлява поне още 20 години. Всеки опит за протест ще бъде брутално смазан.

    13:41 09.06.2026

  • 87 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    "Все едно ние да тръгнем да превземаме Македония, а тя да ни спре в селата до границата и пета година да си стоим там, като междувременно дадем 50 000 жертви. Няма такъв резил. Друг е въпросът, че българският народ няма да търпи подобна простотия. Ние тука за един бюджет излизаме на улицата и сваляме правителството. Руснаците обаче са робски народ и търпят всичко."

    Пълни глупости ! Ако не бяха руснаците с техните експерименти под формата на революции, социализъм и т.н., колониализмът, апартейдът и сегрегацията щяха да съществуват и до днес.

    Ако у нас правителството тогава имаше топки, щяха да изкарат полицията и да ошамарят няколко врещящи умнокрасиви жълтопаветници и всичко щеше да приключи много набързо.
    Страхът на Баце и Шиши докара Радев на власт. Сега ще виете от злоба и безпомощност.
    Аре !

    Коментиран от #105

    13:42 09.06.2026

  • 88 Абе не е така.

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Човекът":

    Хипотетечно и България ако бъде нападната от агресори и ние българите ще се превърнем в главорези. Напълно нормално е.

    13:43 09.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Петър Гогов":

    Волен Сидеров преди да го освободят от всякъде поддържаше Герб.

    13:44 09.06.2026

  • 91 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Бай Араб":

    Чакай да се разпадне.Те и на коча чакат да се разпаднат ама все дрънкат по козите.

    Коментиран от #97

    13:45 09.06.2026

  • 92 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Летописец":

    До 13 ком - другар интересно ми е ти откъде ги знаеш тия подробности за органите - по рузката ли казват- а аз чух че русия изнасяла най много органи от убити орки

    13:47 09.06.2026

  • 93 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ами ако бе по умна":

    Грешка след грешка, не мразя,кой ти каза че съм в България?

    13:47 09.06.2026

  • 94 Кравария убер алес

    0 1 Отговор
    Тролската формичка на ПП Де били както винаги е активирана на мига. Едни и същи приказки, обиди и тези..... Де били.

    13:47 09.06.2026

  • 95 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Ко,не са ли удобни фактите та трием?Тука на тая информационна територийка с размерите на семейна свинеферма,можете да измисляте неква реалност от друга вселена,навън нещата са различни.

    13:48 09.06.2026

  • 96 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Лошави":

    Западът не даде далекобойно оръжие на Украйна, защото тя щеше да спука Русия от бой и Путин в отчаянието си щеше да хвърли атома. Русия се крепи само на атома. Нито икономика има, нито армия.

    Коментиран от #98

    13:48 09.06.2026

  • 97 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Факт":

    Какво да чакам,разпадна се веднъж,сега какво им пречи пак да се повторят ?

    13:50 09.06.2026

  • 98 Макробиолог

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Факти":

    Твоите факти са ерзац.

    13:51 09.06.2026

  • 99 Питащ

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Макробиолог":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Путин изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и Русия, и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #103

    13:51 09.06.2026

  • 100 Друга копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Нервна Копейка":

    А нали щяхме да излизаме от НАТО ?

    13:54 09.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Макробиолог

    1 0 Отговор
    От 22ра насам Путин можеше 22 пъти да повтори пейзажа от Иран с тая разлика че Украйна е равна кат тепсия и второ--никога не са били не империя ами дори държава.

    13:55 09.06.2026

  • 103 Макробиолог

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Питащ":

    2млна са ако броиш и тия от украинска страна,в което има известна правда ,товариш.

    13:58 09.06.2026

  • 104 Анджо

    1 1 Отговор
    Тоя защо гледа само в чуждото канче и не погледне своето. Тия които вече не воюват правят мазало в русия и са психично болни.

    13:59 09.06.2026

  • 105 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "АБВ":

    Доста нелепо изказване. В СССР бяха вкарани НАСИЛА 14 републики, които бяха колонии. Днес в РФ все още има 21 републики, които са колонии. Това, че не са презокеански, а са свързани по суша, не означава, че не са колонии. А апартейд до ден днешен си има в ислямския свят, където жените и друговерците са втора ръка хора с ограничени права. Съвсем случайно такава държава е Иран - един от верните съюзници на Русия.

    13:59 09.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    1 0 Отговор
    киев ще гори🔥🔥🔥 подкрепящите ги също


    ЯСНО ЛИ Е❗❗❗

    14:03 09.06.2026

  • 108 Начален учител

    0 1 Отговор
    Тоя неграмотен дипломат да намине да му обясня какво е империя! Руските дипломати са все като конa! Неможеш да си дипломат и да си немърлив към словото!

    14:03 09.06.2026

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