Превръщането на Украйна в „престъпна империя“ е апогеят на дейността на Запада по поддържане на огнища на напрежение по света. Това заяви директорът на департамента по въпросите на новите предизвикателства и заплахи към Руското министерство на външните работи Петър Иличев, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Върхът на политиката на държавите от колективния Запад за подкрепа на огнища на напрежение беше превръщането на Украйна от държава в престъпна империя“, посочва той на среща на ръководителите на антитерористичните структури на страните от ОНД.

По думите на дипломата „организираните украински престъпни групи се занимават с незаконен трафик на наркотици, който съставлява до 45% от техните незаконни дейности, както и с измами, търговия с оръжие, хора и органи“.