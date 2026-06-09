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Най-малко 9 загинали при израелски удар край ливанския град Тир

Най-малко 9 загинали при израелски удар край ливанския град Тир

9 Юни, 2026 15:08 486 7

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Десетки са ранени, а жителите напускат района след предупреждение за евакуация

Най-малко 9 загинали при израелски удар край ливанския град Тир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко девет души са загинали, а 27 са ранени при израелска атака в покрайнините на крайбрежния ливански град Тир, предаде ДПА, позовавайки се на представители на ливанската Гражданска защита, предава БТА.

Южният ливански град е бил бомбардиран, след като Израел е предупредил жителите му да се евакуират, съобщи Националната новинарска агенция на Ливан (ННА), цитирана от Франс прес.

„Вражеските самолети нанесоха масирани удари по Тир“, предаде ННА.

Израелското предупреждение за евакуация е било отправено към жителите на всички части на Тир, включително и към живеещите в християнския квартал - за първи път от началото на войната между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ на 2 март.

Населените с християни райони в Южен Ливан до голяма степен бяха пощадени от досегашните израелски удари. Много семейства, напуснали домовете си заради конфликта, са намерили убежище именно в християнските квартали на Тир, отбелязва ДПА.

Израел обвинява „Хизбула“, че използва цивилни райони за прикритие, докато групировката отхвърля тези твърдения.

Представител на ливанските сили за сигурност заяви пред ДПА, че „град Тир и палестинските лагери край него са обградени от израелски огнен обръч“.

„Хората са в паника. Издадено бе предупреждение дори за християнските райони, които досега бяха пощадени. Така че хората започнаха да бягат панически към пристанищния град Сайда“, разказа местен жител пред германската агенция.

Последната ескалация на напрежението засилва опасенията за стабилността на обявеното примирие и поражда страхове от нова вълна на разселване в Южен Ливан.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    Албанците победиха.Кибуците на остров Сазан ще бъдат премахнати.А у нас кога?

    Коментиран от #2

    15:09 09.06.2026

  • 2 Любопитен

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А кажи сега, какво общо има това със статията? Нищо. Защото и ти си едно нищо.

    Коментиран от #4

    15:16 09.06.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Големи палавници са тези богоизбраните!
    🤔🐖🐖🐖🥳🤣👍

    15:16 09.06.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Аааааа,има има!😎🥳🤣🖕

    15:17 09.06.2026

  • 5 Загрижен

    8 1 Отговор
    Аз пък чакам резолюция от страна на ооон,заради варварските болбардировки върху мирните жители на град в суверенна държава

    15:19 09.06.2026

  • 6 Язе

    7 1 Отговор
    Идеята за богоизбран народ много ми напомня за идеята за арииска нация, а обетованата земя ми звучи като Трети райх. Какво се случи обче с този дето искаше Трети райх и как се отнася сега светът към идеята му? А защо търпим тези с обетованата земя?

    15:21 09.06.2026

  • 7 Хм…

    2 0 Отговор
    Каква ирония само. Представяха се като едва ли не единствената жертва на нацизма, а се оказаха негови продължители.

    15:43 09.06.2026