Туск обвини Украйна за напрежението с Полша на фона на исторически спор

Историческите противоречия между Варшава и Киев отново излязоха на преден план, след като полският премиер Доналд Туск заяви, че Украйна трябва да поеме отговорност за ескалацията на напрежението между двете страни, предава БТА.

Изказването му идва на фона на продължаващ спор, който от години разделя полското общество и външната политика на страната. Туск същевременно призова президента Карол Навроцки да не допуска допълнително влошаване на отношенията с Киев.

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Повод за новото напрежение стана решение на украинския президент Володимир Зеленски да даде почетното наименование „Героите на УПА“ на подразделение от украинските въоръжени сили. В Украйна Украинската въстаническа армия се почита заради съпротивата ѝ срещу съветската власт след Втората световна война, но в Полша тя остава силно спорна заради исторически масови убийства на поляци в Западна Украйна.

Решението предизвика остри реакции от всички основни политически сили във Варшава, като част от полската опозиция дори поиска символични санкции срещу украинския президент.

Въпреки напрежението Киев не е коментирал последните изявления. По-рано тази седмица началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов участва в разговори във Варшава с представители на полските власти, но без да бъде постигнато споразумение.

Спорът избухва в деликатен момент за двустранните отношения, тъй като в края на юни Полша и Украйна ще бъдат домакини на международна конференция за възстановяването на Украйна с участието на ЕС и страните от Г-7. Въпреки напрежението Туск заяви, че не очаква кризата да повлияе на участието на Киев във форума.