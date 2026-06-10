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Туск обвини Украйна за напрежението с Полша на фона на исторически спор
  Тема: Украйна

Туск обвини Украйна за напрежението с Полша на фона на исторически спор

10 Юни, 2026 10:48 437 8

  • доналд туск-
  • украйна-
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  • исторически спор

Двустранните отношения остават напрегнати заради наследството от Втората световна война и ролята на УПА

Туск обвини Украйна за напрежението с Полша на фона на исторически спор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Историческите противоречия между Варшава и Киев отново излязоха на преден план, след като полският премиер Доналд Туск заяви, че Украйна трябва да поеме отговорност за ескалацията на напрежението между двете страни, предава БТА.

Изказването му идва на фона на продължаващ спор, който от години разделя полското общество и външната политика на страната. Туск същевременно призова президента Карол Навроцки да не допуска допълнително влошаване на отношенията с Киев.

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Повод за новото напрежение стана решение на украинския президент Володимир Зеленски да даде почетното наименование „Героите на УПА“ на подразделение от украинските въоръжени сили. В Украйна Украинската въстаническа армия се почита заради съпротивата ѝ срещу съветската власт след Втората световна война, но в Полша тя остава силно спорна заради исторически масови убийства на поляци в Западна Украйна.

Решението предизвика остри реакции от всички основни политически сили във Варшава, като част от полската опозиция дори поиска символични санкции срещу украинския президент.

Въпреки напрежението Киев не е коментирал последните изявления. По-рано тази седмица началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов участва в разговори във Варшава с представители на полските власти, но без да бъде постигнато споразумение.

Спорът избухва в деликатен момент за двустранните отношения, тъй като в края на юни Полша и Украйна ще бъдат домакини на международна конференция за възстановяването на Украйна с участието на ЕС и страните от Г-7. Въпреки напрежението Туск заяви, че не очаква кризата да повлияе на участието на Киев във форума.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май взе нещо да им светва на европейците

    2 0 Отговор
    с какви руско-украински боклуци си имат работа!

    10:54 10.06.2026

  • 2 Сталин подари на Украйна

    2 0 Отговор
    цялата западна Украйна е полска територия!
    Лвов е полски католически град!

    Коментиран от #6

    10:56 10.06.2026

  • 3 Госあ

    1 0 Отговор
    Почват ги поляците от запад ! 😂 Тотално разгембване за укротерористите !

    10:57 10.06.2026

  • 4 Сийка

    0 0 Отговор
    Да вземат пример от нас. Въпреки, че гърците са избили десетки хиляди българи в Беломорска Тракия ( Южна България) , ние не им се сърдим много.

    10:57 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин подари на Украйна":

    А за компенсация им дадоха немска територия. Половината Полша сега е май бивша немска територия.

    11:00 10.06.2026

  • 7 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Щом и пилските мишки вече не крият омразата си към фашистка крайна, значи зеления пор свърши курса!

    11:01 10.06.2026

  • 8 Софиянец

    1 0 Отговор
    Вече и запада серре на тая кенефска украйна, хахахах

    11:02 10.06.2026

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