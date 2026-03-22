„Хизбула“ извърши атака срещу израелски военнослужещи

"Хизбула" съобщи, че извършила атака срещу израелски военнослужещи в района на Мисгав Ам, Северен Израел, съобщи Франс прес, предаде БТА.
По данни на израелските служби за спешна помощ при обстрела е загинал един човек.
В изявление, подкрепяната от Иран групировка посочва, че изстреляла залп от ракети срещу военнослужещи в района. Атаката е част от серия операции, които "Хизбула" твърди, че е извършила срещу израелски сили в Северен Израел и Южен Ливан.
Това е първият цивилен смъртен случай по северната граница на Израел от началото на военните действия между Израел и "Хизбула".
Няколко експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел, съобщи Франс прес, пише БТА.
"Към този момент няма данни за пострадали", съобщи службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст. Екипи са били изпратени на места с попадения в централната част на страната, като се съобщава за ограничени щети в района на Тел Авив.
Атаката идва ден след мащабните ирански ракетни атаки, които поразиха градовете Димона и Арад в Южен Израел. Съобщава се за жертви и около 100 ранени. Иран заяви, че действията са отговор на атаката срещу ядрения комплекс в Натанз, а израелската армия разследва защо част от ракетите не са били прехванати.
3 Механик
4 И ДА СЕ ЗНАЕ
6 Гост
7 Руснаци
До коментар #3 от "Механик":Има едно общо между израелците и укрите и двете нации да гледали много филми на Рамбо и Чък Норис и оттам се мислят за безсмъртни, а истината е друга особенно за Украйна, там са загинали над милион вече, че може и 2 милиона да гонят.
10 Коста
До коментар #6 от "Гост":Точно! а САЩ ще нападнат малката Куба да си мисли дядо Тчръмп че му е голем
11 Град Козлодуй.
До коментар #4 от "И ДА СЕ ЗНАЕ":Журналистически трикове. Измислици. Преиначаване на нещата! Нещо като/мед ми капе от устата но отрова в главата и сърцето/ или убити 200 деца в иран по погрешка. Защото училището е в близост до нефтопровод..
12 Чък Норис
До коментар #7 от "Руснаци":даде фира в петък или поне тогава го оповестиха. Нищо не е вечно.
13 Джамбаза
14 Справедлив
До коментар #3 от "Механик":Няма убити хора, а както знаем жидът не е човек.
15 АБЕ ЩО ТЪЙ
До коментар #14 от "Справедлив":НИКОЙ НЕ АРЕСВА ЖИД
БИЛО ОТ КИЕВ
БИЛО ОТ ТЕЛ АВИВ
ДА НЯМА НЯКВА ОСОБЕННА МИРИЗМА
