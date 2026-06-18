Германия обеща да защити „всяка педя” земя от НАТО, ако Русия извърши нападение

Германският външен министър Йохан Вадефул увери натовския съюзник Полша, че германските въоръжени сили – Бундесверът – са готови да защитят източния си съсед, предаде ДПА, съобщи БТА.
Помолен да коментира в съвместно интервю за германската телевизия "Дойче веле" и полската Те Фау Пе дали Варшава може да разчита на помощта на Берлин в случай на руска агресия, Вадефул отговори: "Няма да се поколебаем и за миг".
"Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя. Това е задължение. И то ясно и недвусмислено", добави той.
Вадефул изтъкна тясното сътрудничество с Полша, което е намерило отражение и в сключеното вчера между двете държави отбранително споразумение. Двете страни, каза той, имат обща задача да бранят Европа от руската заплаха. "Ние сме заедно. И няма да позволим да бъдем разделени."
Помолен да коментира опасенията на Полша да не бъде пренебрегната при възможни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна в рамките на така наречения формат Е-3 – Германия, Франция и Великобритания – Вадефул посочи, че този формат няма да предприеме нито една стъпка без полско съгласие.
Според германското правителство новото военно споразумение подчертава ангажимента към общата отбрана в рамките на ЕС и НАТО.
Полша и Германия възнамеряват да си сътрудничат по-тясно и в развитието на военните способности и отбранителната промишленост. Предвидени са и общи военни учения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
07:36 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
07:37 18.06.2026
6 оня с коня
07:38 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Без име
- Имам 3 копчета, натисна ли първото, изчезва Москва, натисна ли второто, изчезва Русия, а с третото изчезват и Русия и Китай...
Германският канцлер отговаря:
- Навремето баба ми имаше три нощни гърнета - златно, сребърно и порцеланово. Когато в Берлин влязоха руските танкове, тя се на@ра направо в гащите.
07:40 18.06.2026
10 Хахахаха😂😂😂😂
07:41 18.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Да разбираме, че НАТО ще напада Германия?! От това заглавие - толкоз!
А как? Тва е въпрос без отговор - младите германци вече търсят спасение от германия, а процента мераклии дето щели да защитят собствената си държава беше към 20тина, колко мераклии ще намерят да пратят в Полша и Украйна историята със сигурност ще премълчи ?!
07:41 18.06.2026
12 оня с коня
Севим Дагделен - депутат от Бундестага:
Всеки път, когато се говори за НАТО, се споменават три мита:
1. МИТ: НАТО е отбранителен съюз.
Но нима не беше НАТО, което в нарушение на международното право водеше война срещу Югославия бомбардирайки мирни жители, телевизионни канали и китайското посолство?
Не беше ли НАТО, което водеше 20 години война в Афганистан с военни престъпления и стотити хиляди убити мирни жители?
Това ли се нарича отбрана?
2. МИТ: НАТО е съюз на демокрациите и правото
Това е историческа лъжа. Достатъчно е да си спомним члена на НАТО Португалия с фашисткия режим на Салазар и нейните жестоки колониални войни в Африка.
Само за последните години незаконните войни на САЩ и техните съюзници са отнели живота на 4.5 милиона хора, съгласно анализа на известния американски университет на Браун.
Така ли изглежда привържеността към международното право?
3. МИТ: НАТО защитава правата на човека
Това е докато в Гуантанамо продължават да изтезават затворници, журналистът Джулиан Ассанж го грозят 175 години затвор в САЩ за предаване на гласност на военните престъпления на НАТО извършени по заповед на САЩ.
Истината е проста - който и да е член на НАТО е участвал във войни нацелени на експанзия и нарушаващи международното право и правата на човека.
Този който се явява член на НАТО губи своя демократически суверенитет, защото хегемонистичния проводник на
07:41 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Доналд Дък, патарок
07:42 18.06.2026
15 Някой
07:44 18.06.2026
16 УЖ ГОВОРИТЕ И ЕУ И
07:45 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Разбрах
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не стига че е мек, па е и крив!
Коментиран от #31
07:47 18.06.2026
20 БаГо
07:48 18.06.2026
21 боже защо
07:49 18.06.2026
22 А ПО ЛЕКО
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ПРИБИРАЙ СИ ГЛИСТА ОТ ЗАД И ТРАЙ.....!
07:49 18.06.2026
23 точка
07:51 18.06.2026
24 Не ми се вярва
07:52 18.06.2026
25 Жалко за Готвача
07:52 18.06.2026
26 иван костов
07:52 18.06.2026
27 Мъдрецът
07:52 18.06.2026
28 смех
07:53 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ние , с гайдите ?!
07:53 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лост
07:54 18.06.2026
33 гошо
Коментиран от #40
07:56 18.06.2026
34 Аха...
До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котарана с ножница за катани...
07:56 18.06.2026
35 Ние , с гайдите ?!
07:57 18.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 "германия"???
08:01 18.06.2026
40 АУУУУУ
До коментар #33 от "гошо":А РУСКИНИТЕ ЗА ЧАША ВОДКА НА КАКВО СА ГОТОВИ ......😍😍😍🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #41, #43, #45
08:02 18.06.2026
41 И кво ?
До коментар #40 от "АУУУУУ":Ние сме си свикнали с германките . Обвинявам ЕС за кризата с горивата на немските авиокомпании и липсата на германки , когато са ни нужни !
08:05 18.06.2026
42 ха ха ха ....
08:05 18.06.2026
43 Хи хи
До коментар #40 от "АУУУУУ":Рускините за чаша водка ша ти сплескат му де те между 2 тухли !!!
Коментиран от #47
08:05 18.06.2026
44 Гай Турий
08:06 18.06.2026
45 жик так
До коментар #40 от "АУУУУУ":Май не си вижда жена на живо , а колоездач !
08:06 18.06.2026
46 Хи хи
08:07 18.06.2026
47 Ха ха
До коментар #43 от "Хи хи":Германките не са меркантилни . Правят го безплатно .
08:07 18.06.2026
48 Мунчо
08:08 18.06.2026