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Германия обеща да защити „всяка педя” земя от НАТО, ако Русия извърши нападение
  Тема: Украйна

Германия обеща да защити „всяка педя” земя от НАТО, ако Русия извърши нападение

18 Юни, 2026 07:33 598 48

  • нато-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • полша-
  • русия

Германският външен министър увери Полша, че германските въоръжени сили са готови да защитят страната при руска инвазия

Германия обеща да защити „всяка педя” земя от НАТО, ако Русия извърши нападение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул увери натовския съюзник Полша, че германските въоръжени сили – Бундесверът – са готови да защитят източния си съсед, предаде ДПА, съобщи БТА.

Помолен да коментира в съвместно интервю за германската телевизия "Дойче веле" и полската Те Фау Пе дали Варшава може да разчита на помощта на Берлин в случай на руска агресия, Вадефул отговори: "Няма да се поколебаем и за миг".

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"Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя. Това е задължение. И то ясно и недвусмислено", добави той.

Вадефул изтъкна тясното сътрудничество с Полша, което е намерило отражение и в сключеното вчера между двете държави отбранително споразумение. Двете страни, каза той, имат обща задача да бранят Европа от руската заплаха. "Ние сме заедно. И няма да позволим да бъдем разделени."

Помолен да коментира опасенията на Полша да не бъде пренебрегната при възможни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна в рамките на така наречения формат Е-3 – Германия, Франция и Великобритания – Вадефул посочи, че този формат няма да предприеме нито една стъпка без полско съгласие.

Според германското правителство новото военно споразумение подчертава ангажимента към общата отбрана в рамките на ЕС и НАТО.

Полша и Германия възнамеряват да си сътрудничат по-тясно и в развитието на военните способности и отбранителната промишленост. Предвидени са и общи военни учения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    24 2 Отговор
    Аоо...... че как...?! Както защити Гренландия, с четири войника...?!

    07:36 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    24 1 Отговор
    И с кво? Ще мобилизира муджахидините, с които Меркел я заля?

    07:37 18.06.2026

  • 6 оня с коня

    26 1 Отговор
    Украйна не е нито в НАТО нито в ЕС и не е допринесла финансово за тези съюзи за да очаква помощ

    07:38 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Без име

    22 1 Отговор
    Американският президент разказва на германският канцлер:
    - Имам 3 копчета, натисна ли първото, изчезва Москва, натисна ли второто, изчезва Русия, а с третото изчезват и Русия и Китай...
    Германският канцлер отговаря:
    - Навремето баба ми имаше три нощни гърнета - златно, сребърно и порцеланово. Когато в Берлин влязоха руските танкове, тя се на@ра направо в гащите.

    07:40 18.06.2026

  • 10 Хахахаха😂😂😂😂

    21 1 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли!!! Пълен срив на мозъчната дейност!🥳🥳🥳🥳🤩🤩🤩

    07:41 18.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Германия обеща да защити „всяка педя” земя от НАТО

    Да разбираме, че НАТО ще напада Германия?! От това заглавие - толкоз!
    А как? Тва е въпрос без отговор - младите германци вече търсят спасение от германия, а процента мераклии дето щели да защитят собствената си държава беше към 20тина, колко мераклии ще намерят да пратят в Полша и Украйна историята със сигурност ще премълчи ?!

    07:41 18.06.2026

  • 12 оня с коня

    19 0 Отговор
    Докато някои повтарят лъжи (няма да посочвам, те се знаят), аз ще повтарям истини:
    Севим Дагделен - депутат от Бундестага:
    Всеки път, когато се говори за НАТО, се споменават три мита:

    1. МИТ: НАТО е отбранителен съюз.
    Но нима не беше НАТО, което в нарушение на международното право водеше война срещу Югославия бомбардирайки мирни жители, телевизионни канали и китайското посолство?
    Не беше ли НАТО, което водеше 20 години война в Афганистан с военни престъпления и стотити хиляди убити мирни жители?
    Това ли се нарича отбрана?

    2. МИТ: НАТО е съюз на демокрациите и правото
    Това е историческа лъжа. Достатъчно е да си спомним члена на НАТО Португалия с фашисткия режим на Салазар и нейните жестоки колониални войни в Африка.
    Само за последните години незаконните войни на САЩ и техните съюзници са отнели живота на 4.5 милиона хора, съгласно анализа на известния американски университет на Браун.
    Така ли изглежда привържеността към международното право?

    3. МИТ: НАТО защитава правата на човека

    Това е докато в Гуантанамо продължават да изтезават затворници, журналистът Джулиан Ассанж го грозят 175 години затвор в САЩ за предаване на гласност на военните престъпления на НАТО извършени по заповед на САЩ.
    Истината е проста - който и да е член на НАТО е участвал във войни нацелени на експанзия и нарушаващи международното право и правата на човека.
    Този който се явява член на НАТО губи своя демократически суверенитет, защото хегемонистичния проводник на

    07:41 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Доналд Дък, патарок

    14 0 Отговор
    "германски въоръжени сили"?!? Това някаква ирония ли е?

    07:42 18.06.2026

  • 15 Някой

    17 0 Отговор
    И после айде пак безусловна капитулация на Германия, окупация на териториите и от руснаците (американците не са се изнесли още от предходната окупация), репарации, фалит и т. н. Добре познати неща. Само не е ясно, след тази война, ще има ли Полша?

    07:44 18.06.2026

  • 16 УЖ ГОВОРИТЕ И ЕУ И

    11 0 Отговор
    Наркото че Русия е слаба армия няма вече клоуна настъпва връща си територии Путин търси мир. А сега щял да напада. ПЪЛЕН ХАУС ВИ Е У ТИКВИТЕ. ГЕРМАНИЯ НАПАДНА ПОЛША А РУСИЯ Я ОСВОБОДИ СЪС МИЛИОНИ ДАДЕНИ ЖЕРТВИ.

    07:45 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Разбрах

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не стига че е мек, па е и крив!

    Коментиран от #31

    07:47 18.06.2026

  • 20 БаГо

    9 0 Отговор
    Дааа! Ще защитават НАТО героично до Берлин.

    07:48 18.06.2026

  • 21 боже защо

    8 0 Отговор
    така бъзикаш поляците, сега ако и англичаните обещаят нещо..тогава резил ще е огромен..а съвсем скоро ...за вселената един миг...всички тези които обещават ..предадоха същата полска дружина през 1939г..а днеска пак обещават..освен ако поляците имат амнезия..За сведение на русофоби..ниго една атомна подлодка на острова не е в ред..проста скраб..инфо не от руския ген. щаб..а от самите агличани..какво още ви трябва..

    07:49 18.06.2026

  • 22 А ПО ЛЕКО

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПРИБИРАЙ СИ ГЛИСТА ОТ ЗАД И ТРАЙ.....!

    07:49 18.06.2026

  • 23 точка

    4 0 Отговор
    Ма разбира се че Германия ще защити всяка своя колония в Европа!!! Хммм ,, всяка педя,, както казва им е ценна защото им дава плацдарм за директна атака. Не както при ВСВ да и се налага да воюва за да завладее Европа.

    07:51 18.06.2026

  • 24 Не ми се вярва

    7 0 Отговор
    Педита ще защитават педя земя. Ще пада яко плющене!

    07:52 18.06.2026

  • 25 Жалко за Готвача

    7 0 Отговор
    Аз не мога да разбера защо уж мьдри вьзрастни хора си мислят ,че война между Русия и НАТО ще бьде такава като сега (с лькове и прашки). Това признак на слабоумие ли е ?

    07:52 18.06.2026

  • 26 иван костов

    7 0 Отговор
    След подобни изцепки, няма нищо чудно, че германци масово емигрират в Русия! Бели хетеросексуални семейства!

    07:52 18.06.2026

  • 27 Мъдрецът

    1 5 Отговор
    Примката около вратъ на путин постоянно се затяга! Няма оптимисти за русия! Жалко че не участваме в тези велики събития, но зелето ще мине и без нас. Справя се отлично! Мисия Радеф, неуспешна!

    07:52 18.06.2026

  • 28 смех

    5 0 Отговор
    гррманците освен да крадат друго могат ли.

    07:53 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ние , с гайдите ?!

    3 0 Отговор
    Русия ли ? Ха -ха ! А кой ще защити България от Турция ? Единствено туркиетата са нападнали три от съседките си . С братушките няма ме проблеми .

    07:53 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лост

    3 0 Отговор
    То обещаното не е като даденото .

    07:54 18.06.2026

  • 33 гошо

    4 0 Отговор
    Знаем ги тия /накрая германките извършват всякакви услуги на руския солдат за филия хляб/.Колко ли руски деца са родени от тези жени,повярвали в "защитата на всяка педя земя" от мъжете им?

    Коментиран от #40

    07:56 18.06.2026

  • 34 Аха...

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котарана с ножница за катани...

    07:56 18.06.2026

  • 35 Ние , с гайдите ?!

    1 0 Отговор
    Русия ли ? Защо ?! А кой ще защити България от Турция ? Единствено туркиетата са нападнали три от съседките си . С братушките няма ме проблеми .

    07:57 18.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 "германия"???

    2 0 Отговор
    стана за подигравка

    08:01 18.06.2026

  • 40 АУУУУУ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "гошо":

    А РУСКИНИТЕ ЗА ЧАША ВОДКА НА КАКВО СА ГОТОВИ ......😍😍😍🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #41, #43, #45

    08:02 18.06.2026

  • 41 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "АУУУУУ":

    Ние сме си свикнали с германките . Обвинявам ЕС за кризата с горивата на немските авиокомпании и липсата на германки , когато са ни нужни !

    08:05 18.06.2026

  • 42 ха ха ха ....

    1 0 Отговор
    Ще се наложи руснаците пак да ходят до Берлин ...

    08:05 18.06.2026

  • 43 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "АУУУУУ":

    Рускините за чаша водка ша ти сплескат му де те между 2 тухли !!!

    Коментиран от #47

    08:05 18.06.2026

  • 44 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Тоя велзевул кога ще признае, че Германия се превърна в основен агресор на въздушното пространство на РФ с произведените в нейни заводи дронове и ракети, които с ръцете на укравермахта убиват руски граждани и беларуски деца??! Нима в такъв случай Русия няма правото да взриви тези заводи в Германия?! И тогава новите хитлеристи ще ревнат - ауу руснаците ни нападат ?!!!

    08:06 18.06.2026

  • 45 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "АУУУУУ":

    Май не си вижда жена на живо , а колоездач !

    08:06 18.06.2026

  • 46 Хи хи

    0 0 Отговор
    А Рюте каза че ще защитава всеки сантиметър от нато !

    08:07 18.06.2026

  • 47 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи хи":

    Германките не са меркантилни . Правят го безплатно .

    08:07 18.06.2026

  • 48 Мунчо

    1 0 Отговор
    НАТО е много сплотен съюз! Членуването в НАТО дава много защита, свобода и превилегии! Сега можем ако искаме, да нападнем и да заробим Русия! НАТО ще ни подкрепи!

    08:08 18.06.2026

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