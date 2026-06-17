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НАТО: Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа
  Тема: Украйна

НАТО: Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа

17 Юни, 2026 13:35 746 41

  • нато-
  • марк рюте-
  • сащ-
  • ядрен чадър

Русия не напредва на бойното поле в Украйна и се затруднява все повече да запълва числеността на военните си сили, посочи Рюте

НАТО: Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод утрешното заседание на министрите на отбраната на страните от алианса в Брюксел, предаде БТА.

Рюте уточни, че САЩ преоценяват приноса си за силите на НАТО и това е свързано основно с разпределението на отговорностите при задействане на отбранителните планове. САЩ ясно заявиха, че остават посветени на НАТО и имат очакване за по-честно споделяне на отговорността, добави той. Рюте отбеляза, че ядрените сили на САЩ в Европа няма да се променят. Според него стъпките на Вашингтон са честни и правят пакта по-силен. Той увери, че останалите съюзници могат да се справят с последиците от промените.

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Генералният секретар отбеляза, че на утрешното заседание на военните министри от НАТО ще бъде обсъден напредъкът в изпълнение на целта за постигане на разходи за отбрана, равни на 5 на сто от БВП, до 2035 година. Очаквам съюзниците да представят планове, каза той и изрази очакване за готовност за предсрочно постигане на целта.

Русия не напредва на бойното поле в Украйна и се затруднява все повече да запълва числеността на военните си сили, посочи Рюте. Той добави, че за три седмици Русия дава в тази война толкова жертви, колкото за цялата 10-годишна война в Афганистан, а за пет седмици губи толкова бойци, колкото САЩ са изгубили общо в 15-годишната война във Виетнам. Всички искаме войната в Украйна да приключи и да се постигне мирно споразумение, но за това е необходимо участието и на двете страни, посочи Рюте. Той допълни, че засега изглежда руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Афроатлантик

    4 3 Отговор
    Извиняйвайте, но да сте го виждали Рутко-Барутко тъдява?
    Че май не е бил уважаван скоро.

    Коментиран от #4, #12

    13:39 17.06.2026

  • 2 Случайно да знаете дали Марк

    12 3 Отговор
    е тесен социалист или широк социалист?
    Май от широките ще да е.

    13:40 17.06.2026

  • 3 От атома няма спасение

    12 3 Отговор
    Ако едно пво може де неутрализира 1000 ракети то ако пратя 50 000 ракети 48 000 приблизително ще ударят целта и целта ще е изпарена

    13:40 17.06.2026

  • 4 Ядрен чадър

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Афроатлантик":

    След дъжд, качулка.

    13:41 17.06.2026

  • 5 въпросче

    12 2 Отговор
    От какъв зор САЩ ще рискуват своите грасове и граждани за хатъра на Европа и Зеленски?

    13:42 17.06.2026

  • 6 Гориил

    11 2 Отговор
    Ядреният чадър вече няма да бъде безплатен.Няма смисъл от ласкателства. Тръмп е непреклонен.

    Коментиран от #13

    13:43 17.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 4 Отговор
    Някой е сбъркал чадърите и е стоял много време на Слънце🤔❗

    13:43 17.06.2026

  • 8 хехе

    11 2 Отговор
    Смешници започнат ли да никнат гъби цяла Европа отива на кино в Русия поради огромната й територия може и да оцелее някой

    Коментиран от #28

    13:43 17.06.2026

  • 9 Уса

    14 1 Отговор
    Щом си вярвате надайте се.ВСащ не ни пука за фашисткия ЕС

    13:44 17.06.2026

  • 10 И над факти

    9 1 Отговор
    ли има ядрен чадър

    13:44 17.06.2026

  • 11 Ядреният чадър

    11 2 Отговор
    Е тинтири-минтири 😂😂😂
    Дали някой наистина вярва, че ако Русия използва ядеен удър срещу Естония, САЩ ще влязат в ядрена война 😂😂😂😂
    Или срещу Полша, България, Гърция, Германия........😂😂😂😂
    Ако вярвате в това, значи вярвате и в дядо Коледа 😂😂😂😂
    Толкова за ядреният чадър ☔☔☔😂😂😂

    Коментиран от #21

    13:44 17.06.2026

  • 12 Народна поговорка

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Афроатлантик":

    Щом отиваш в гората за Лешници, чадър не ти трябва.

    13:45 17.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Ядреният чадър е като Плажния,
    когато не е отворен -
    има го, ама не върши никаква работа❗

    Коментиран от #31

    13:45 17.06.2026

  • 14 Какво

    12 1 Отговор
    е това ядрен чадър в Европа? Питам, какво ще направи този чадър ако към Европа полетят ракети с ядрен заряд? Не виждате ли, че САЩ се опитват да пренесат или ограничат ядрената война върху територията на Европа? Но това едва ли е възможно.

    13:45 17.06.2026

  • 15 Сащ по-скоро

    12 2 Отговор
    Са окупирали Европа. А тях ги е окупирал Израел и хазарската мафия.

    13:45 17.06.2026

  • 16 Дзак

    1 0 Отговор
    Високо в Пирин има буря!

    13:46 17.06.2026

  • 17 Съюз на глъмпериадата

    8 0 Отговор
    "Свободата" е един да е алчен, а хиляди да са роби. Висша ценност, която робите трябва да защитават с цената и на живота си.

    13:50 17.06.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    4 7 Отговор
    ЕС да престане да разчита на "американският ядрен чадър", а да изгради свой. Основата я има. Френските междуконтинентални балистични ракети М 51, които се базират на подводници, могат да станат прототип на единна европейска ракета. Проблемът на Европа е, че вместо да влага пари за отбрана, евро бюрократите предпочитат да се занимават с обгрижването на разни черно-кафяви натрапници от Африка и Арабският полуостров. Ако съкратят средствата за така наречените "мигранти", ограничат напливът им в Европа, ще се освободят необходимите средства за нови военни разработки, при това без да се натоварват излишно бюджетите.

    13:53 17.06.2026

  • 19 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 5 Отговор
    Без коментар

    13:55 17.06.2026

  • 20 САЩ и ЕС са конкуренти

    6 1 Отговор
    Защо САЩ ще защитават своя конкурент т.е. лют враг?

    Коментиран от #22

    13:55 17.06.2026

  • 21 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ядреният чадър":

    Ами чакаме Путин да са тества с Естония, Полша, България.
    Ако му стиска де.

    13:57 17.06.2026

  • 22 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ и ЕС са конкуренти":

    Сащ и ЕС са най силните икономики благодарение на КОНКУРЕНЦИЯТА.

    13:59 17.06.2026

  • 23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    12 2 Отговор
    Това е изключително опасна простотия, която може да сложи край на европейската цивилизация, а повечето европейци ще умират в страшни болки от лъчева болест.

    Когато в Европа имаше истински политици през 70-те и 80-те години на миналия век, те си направиха сметката, че вероятността от размяна на ядрени удари в Европа ПОРАДИ ГРЕШКИ е голяма защото военните на западно-европейските страни и военните на Русия ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКО ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ АКО ИМА ГРЕШКА В АПАРАТУРАТА И РАДАРИТЕ. Точно затова сес ключиха договори за взаимна забрана на балистичните ракети с ядрено оръжие на малки и средни разстояния с цел да се намали тази вероятност от ГРЕШКИ. Затова ядреното оръжие на САЩ в европейските страни досега СА ЕДИНСТВЕНО ЯДРЕНИ БОМБИ.

    Тези тъпи европейски "лидери" от типа на Урсула, Калас, Мерц и Макрон ще затрият европейската цивилизация.

    Коментиран от #25

    13:59 17.06.2026

  • 24 Има разлика между

    5 2 Отговор
    обогатяването на уран за ядрено гориво на АЕЦ и високо обогатяване за ЯО. В Европа само Франция има технология за дълбоко обогатяване но изостава от Русия и Китай с 20 години, т.е. завинаги. Нито САЩ, нито Англия, нито РФ ще позволят нарастване на ядрения потенциал на Европа, защото това значи нова световна война.

    Коментиран от #39

    14:01 17.06.2026

  • 25 Само НАТО

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    И САЩ спират Путин да си разиграва коня в Европа.

    14:01 17.06.2026

  • 26 Шафьоро

    2 6 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    14:03 17.06.2026

  • 27 СМЯХ

    4 1 Отговор
    Ядрения чадър на НАТЮ е от стари свръхзвукови ракети от нацистите и ядрени бомби, които се мятат от бомбардировачи, все едно сме 1945г. Хората вече жулят с хиперзвукови ракети, дажи иранците, които от 50г са под санкции, са по-напред с ракетите от крадливите колонизатори, дето знаят само да мъкнат от цял свят.

    Коментиран от #32

    14:06 17.06.2026

  • 28 Не ѝ е толкова

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    голяма територията на Русия, зад Урал живеят 8мил. руснаци, по 2 души/кв. км., говори се, че китайците там са вече повече. Имат два големи града които със сигурност ще бъдат заличени заедно с 20мил. им население. Това ще стане само за отмъщение ако ударят столици или големи градове в НАТО-вски държави. Ядрените фоерверки ще продължат 1-2 часа, а след това който има повече конвенционално оръжие ще победи и накаже виновните. Никакъв бункер няма да спаси главния виновник.

    14:06 17.06.2026

  • 29 Мишел

    4 0 Отговор
    Ядреният чадър?
    Майтапчии!

    14:06 17.06.2026

  • 30 Констатация

    3 1 Отговор
    От Кого???? От Русия, Китай или Ислямския джихат!!! Да поразмислим.... Русия не е СССР с комунистическата си идеология и 350 Млн. и население, а и за къв й е Европа??? Някой може ли да отговори смисленно??? Китай??? Китайците не са Воини и никога не са били, те са Търгаши, Бизнеса за тях е от Първостепенно значение, за къв му е да окупира Европа??? Исляма??? Ооо..., даа..., тук нещата са сериозни, Исляма мечтае да завладее Европа. Но, как тогава Ядренния Чадър на Щатите ще спаси Европа от тихата Ислямска инвазия, след като ръководството на самата Европа няма желание да се противопостави на Исляма!? Мислете, ДругарЕ, мислете..., ако можете и има с кво! -))))))))

    14:08 17.06.2026

  • 31 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не можеш да отвориш плажен чадър над всяка яхта.

    14:12 17.06.2026

  • 32 Булавата помниш ли

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "СМЯХ":

    колко време я поправяха, колко неуспешни старта направи? А оня физик на 77г. Анатолий Маслов дето го осъдиха на 17г. затвор за фалшивия "Кинжал" и колегата му Александър Куранов на 7г.? Ракетата с ядрен двигател "Буревестник" уби своите създатели иначе и те щяха да отидат в затвора. За "Сармат"-а дето се взриви в силоза да не говорим. Американците догониха астероида Бену, една скала 500Х500 метра отдалечен на милиони километри от Земята, снимаха го отвсякъде, накрая сондата взе проби и ги прати на Земята с капсула, а основният кораб (Озирис Рекс) отиде да гони друг астероид(Апофис) за да го изследва през 2029г. Все ще улучат Кремъл с такава техника.

    Коментиран от #36

    14:13 17.06.2026

  • 33 Мислител

    3 1 Отговор
    Само обезумял нацист може да развива подобни идиотски разсъждения ! Нищо не се е променило в тези индивиди след ВСВ и идеята им за източен фронт е въвличането на икономически поробените от тях държави ! Съмнително е планът им да успее имайки се впредвид настроенията на долната бедна класа ..

    14:15 17.06.2026

  • 34 БрЯх...!

    2 0 Отговор
    Настръхнах само от прочитане на заглавието...!
    С една дума-
    ,,Нема се пУашитЕ...😝🤪😆!"...!

    Коментиран от #41

    14:22 17.06.2026

  • 35 На фронта е патова ситуация

    0 1 Отговор
    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват.
    Един руснак говори за фронта: "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".

    Коментиран от #38

    14:24 17.06.2026

  • 36 Какви Булави те бият по кухата глава?

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Булавата помниш ли":

    Какво те топли дали някой щял да уцели Кремъл?

    Такива като Мерц, Урсула и Калас имат много имоти в САЩ, карибите, Австралия и къде ли не?
    Те ще си вдигнат чуковете веднага на спокойствие преди започване на ядрена война в Европа, а такива тъпаци като теб ще мрат от ядреното оръжие.

    Как може да сте толкова пъти и ограничени!

    14:25 17.06.2026

  • 37 Ами

    1 0 Отговор
    Стигне ли се до ядрена война,
    не ти е необходим ядрен чадър.
    Необходим ти е бункер в който
    да изкараш до края на дните си.

    14:27 17.06.2026

  • 38 Тази тъпня си я пускал поне десет пъти

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "На фронта е патова ситуация":

    Какво общо има това с темата, освен, че ти плащат за всеки пуснат коментар?

    14:28 17.06.2026

  • 39 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Има разлика между":

    Знаеш ли, от известно време насам има търсене с ИИ, което веднага засича неверни твърдения като твоето. Заповядай, драги МУРЗ:
    "Технологията за обогатяване на уран в Европа е базирана на газово ултрацентрофугиране. Този метод е доказан като най-надежден, енергийно ефективен и гъвкав, извършвайки се в два основни мащабни европейски центъра:
    Georges Besse II (Франция), собственост на Orano;
    Urenco (Обединено кралство)
    Заводите в Gronau (Германия) и Алмело (Нидерландия) също притежават авангардна центрофужна технология, но са ограничени от МААЕ до процент за ядрено гориво. Същата технология се използва и за ядрено оръжие.".

    14:30 17.06.2026

  • 40 Смешник

    0 0 Отговор
    Колкото успяха да защитят страните в Близкия изток толкова ще защитят и Западна Европа Краварите са вече колос на сламени крака

    14:30 17.06.2026

  • 41 до Брях

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "БрЯх...!":

    А, трябва..., щото един ден, краварите може наистина да решат да изпепелят Европа, за да спрат Исляма в ... Европа! Краварите не се славят с рационално мислене!

    14:33 17.06.2026

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