НАТО: Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа

Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод утрешното заседание на министрите на отбраната на страните от алианса в Брюксел, предаде БТА.
Рюте уточни, че САЩ преоценяват приноса си за силите на НАТО и това е свързано основно с разпределението на отговорностите при задействане на отбранителните планове. САЩ ясно заявиха, че остават посветени на НАТО и имат очакване за по-честно споделяне на отговорността, добави той. Рюте отбеляза, че ядрените сили на САЩ в Европа няма да се променят. Според него стъпките на Вашингтон са честни и правят пакта по-силен. Той увери, че останалите съюзници могат да се справят с последиците от промените.
Генералният секретар отбеляза, че на утрешното заседание на военните министри от НАТО ще бъде обсъден напредъкът в изпълнение на целта за постигане на разходи за отбрана, равни на 5 на сто от БВП, до 2035 година. Очаквам съюзниците да представят планове, каза той и изрази очакване за готовност за предсрочно постигане на целта.
Русия не напредва на бойното поле в Украйна и се затруднява все повече да запълва числеността на военните си сили, посочи Рюте. Той добави, че за три седмици Русия дава в тази война толкова жертви, колкото за цялата 10-годишна война в Афганистан, а за пет седмици губи толкова бойци, колкото САЩ са изгубили общо в 15-годишната война във Виетнам. Всички искаме войната в Украйна да приключи и да се постигне мирно споразумение, но за това е необходимо участието и на двете страни, посочи Рюте. Той допълни, че засега изглежда руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Афроатлантик
Че май не е бил уважаван скоро.
Коментиран от #4, #12
13:39 17.06.2026
2 Случайно да знаете дали Марк
Май от широките ще да е.
13:40 17.06.2026
3 От атома няма спасение
13:40 17.06.2026
4 Ядрен чадър
До коментар #1 от "Афроатлантик":След дъжд, качулка.
13:41 17.06.2026
5 въпросче
13:42 17.06.2026
6 Гориил
Коментиран от #13
13:43 17.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:43 17.06.2026
8 хехе
Коментиран от #28
13:43 17.06.2026
9 Уса
13:44 17.06.2026
10 И над факти
13:44 17.06.2026
11 Ядреният чадър
Дали някой наистина вярва, че ако Русия използва ядеен удър срещу Естония, САЩ ще влязат в ядрена война 😂😂😂😂
Или срещу Полша, България, Гърция, Германия........😂😂😂😂
Ако вярвате в това, значи вярвате и в дядо Коледа 😂😂😂😂
Толкова за ядреният чадър ☔☔☔😂😂😂
Коментиран от #21
13:44 17.06.2026
12 Народна поговорка
До коментар #1 от "Афроатлантик":Щом отиваш в гората за Лешници, чадър не ти трябва.
13:45 17.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Гориил":Ядреният чадър е като Плажния,
когато не е отворен -
има го, ама не върши никаква работа❗
Коментиран от #31
13:45 17.06.2026
14 Какво
13:45 17.06.2026
15 Сащ по-скоро
13:45 17.06.2026
16 Дзак
13:46 17.06.2026
17 Съюз на глъмпериадата
13:50 17.06.2026
18 Летец Пешеходец
13:53 17.06.2026
19 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
13:55 17.06.2026
20 САЩ и ЕС са конкуренти
Коментиран от #22
13:55 17.06.2026
21 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #11 от "Ядреният чадър":Ами чакаме Путин да са тества с Естония, Полша, България.
Ако му стиска де.
13:57 17.06.2026
22 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #20 от "САЩ и ЕС са конкуренти":Сащ и ЕС са най силните икономики благодарение на КОНКУРЕНЦИЯТА.
13:59 17.06.2026
23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Когато в Европа имаше истински политици през 70-те и 80-те години на миналия век, те си направиха сметката, че вероятността от размяна на ядрени удари в Европа ПОРАДИ ГРЕШКИ е голяма защото военните на западно-европейските страни и военните на Русия ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКО ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ АКО ИМА ГРЕШКА В АПАРАТУРАТА И РАДАРИТЕ. Точно затова сес ключиха договори за взаимна забрана на балистичните ракети с ядрено оръжие на малки и средни разстояния с цел да се намали тази вероятност от ГРЕШКИ. Затова ядреното оръжие на САЩ в европейските страни досега СА ЕДИНСТВЕНО ЯДРЕНИ БОМБИ.
Тези тъпи европейски "лидери" от типа на Урсула, Калас, Мерц и Макрон ще затрият европейската цивилизация.
Коментиран от #25
13:59 17.06.2026
24 Има разлика между
Коментиран от #39
14:01 17.06.2026
25 Само НАТО
До коментар #23 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":И САЩ спират Путин да си разиграва коня в Европа.
14:01 17.06.2026
26 Шафьоро
14:03 17.06.2026
27 СМЯХ
Коментиран от #32
14:06 17.06.2026
28 Не ѝ е толкова
До коментар #8 от "хехе":голяма територията на Русия, зад Урал живеят 8мил. руснаци, по 2 души/кв. км., говори се, че китайците там са вече повече. Имат два големи града които със сигурност ще бъдат заличени заедно с 20мил. им население. Това ще стане само за отмъщение ако ударят столици или големи градове в НАТО-вски държави. Ядрените фоерверки ще продължат 1-2 часа, а след това който има повече конвенционално оръжие ще победи и накаже виновните. Никакъв бункер няма да спаси главния виновник.
14:06 17.06.2026
29 Мишел
Майтапчии!
14:06 17.06.2026
30 Констатация
14:08 17.06.2026
31 Гориил
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не можеш да отвориш плажен чадър над всяка яхта.
14:12 17.06.2026
32 Булавата помниш ли
До коментар #27 от "СМЯХ":колко време я поправяха, колко неуспешни старта направи? А оня физик на 77г. Анатолий Маслов дето го осъдиха на 17г. затвор за фалшивия "Кинжал" и колегата му Александър Куранов на 7г.? Ракетата с ядрен двигател "Буревестник" уби своите създатели иначе и те щяха да отидат в затвора. За "Сармат"-а дето се взриви в силоза да не говорим. Американците догониха астероида Бену, една скала 500Х500 метра отдалечен на милиони километри от Земята, снимаха го отвсякъде, накрая сондата взе проби и ги прати на Земята с капсула, а основният кораб (Озирис Рекс) отиде да гони друг астероид(Апофис) за да го изследва през 2029г. Все ще улучат Кремъл с такава техника.
Коментиран от #36
14:13 17.06.2026
33 Мислител
14:15 17.06.2026
34 БрЯх...!
С една дума-
,,Нема се пУашитЕ...😝🤪😆!"...!
Коментиран от #41
14:22 17.06.2026
35 На фронта е патова ситуация
Един руснак говори за фронта: "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".
Коментиран от #38
14:24 17.06.2026
36 Какви Булави те бият по кухата глава?
До коментар #32 от "Булавата помниш ли":Какво те топли дали някой щял да уцели Кремъл?
Такива като Мерц, Урсула и Калас имат много имоти в САЩ, карибите, Австралия и къде ли не?
Те ще си вдигнат чуковете веднага на спокойствие преди започване на ядрена война в Европа, а такива тъпаци като теб ще мрат от ядреното оръжие.
Как може да сте толкова пъти и ограничени!
14:25 17.06.2026
37 Ами
не ти е необходим ядрен чадър.
Необходим ти е бункер в който
да изкараш до края на дните си.
14:27 17.06.2026
38 Тази тъпня си я пускал поне десет пъти
До коментар #35 от "На фронта е патова ситуация":Какво общо има това с темата, освен, че ти плащат за всеки пуснат коментар?
14:28 17.06.2026
39 Хм Хм
До коментар #24 от "Има разлика между":Знаеш ли, от известно време насам има търсене с ИИ, което веднага засича неверни твърдения като твоето. Заповядай, драги МУРЗ:
"Технологията за обогатяване на уран в Европа е базирана на газово ултрацентрофугиране. Този метод е доказан като най-надежден, енергийно ефективен и гъвкав, извършвайки се в два основни мащабни европейски центъра:
Georges Besse II (Франция), собственост на Orano;
Urenco (Обединено кралство)
Заводите в Gronau (Германия) и Алмело (Нидерландия) също притежават авангардна центрофужна технология, но са ограничени от МААЕ до процент за ядрено гориво. Същата технология се използва и за ядрено оръжие.".
14:30 17.06.2026
40 Смешник
14:30 17.06.2026
41 до Брях
До коментар #34 от "БрЯх...!":А, трябва..., щото един ден, краварите може наистина да решат да изпепелят Европа, за да спрат Исляма в ... Европа! Краварите не се славят с рационално мислене!
14:33 17.06.2026