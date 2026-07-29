България се включва в петролопровода на НАТО за война, който ще струва поне 1,2 млрд. долара. Това става ясно от прието от правителството решение на редовното си заседание в сряда. Вносители са министрите на отбраната и енергетиката.
Предложеният от Турция тръбопровод за гориво за военни цели през България ще подсигурява енергийните доставки за източноевропейския фланг на НАТО. Първа за идеята съобщи Bloomberg, а очевидно проектът е бил одобрен на срещата на върха на НАТО в Анкара, след като и България вече го задвижва.
Планираният тръбопровод ще минава от Турция през България до Румъния и ще се използва единствено за военна цели. Смята се, че този маршрут е с около 1/5 по-евтин от алтернативните предложения, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Тези алтернативи биха разчитали на морски транспорт, което ги прави по-уязвими от смущения.
От днешното решение на правителството става ясно, че за проектните дейности в България ще е необходимо финансиране в размер на 10 млн. евро, което ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния, съобщават от правителството.
Министерски съвет определя „Булгартрансгаз“ ЕАД за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането на предпроектното проучване. "Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти, и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител; да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности", се отбелязва още в съобщението.
Войната в Украйна и конфликтите в Близкия Изток, включително прекъсванията на енергийните доставки заради затварянето на Ормузкия проток, накараха НАТО да преразгледа инфраструктурата си за доставки на гориво. Държавите членки търсят надеждна и рентабилна верига за доставки за източните членове на алианса.
Европейският съюз и НАТО се споразумяха и за инфраструктурен проект на стойност 100 млрд. евро, който ще положи основите на „военна Шенгенска зона" за ускоряване на движението на войски и оборудване в цяла Европа. Проектът включва разработването на 500 „горещи точки“, където през следващите три до четири години ще бъде създадена или укрепена инфраструктура за улесняване на военната мобилност.
"Това ще съкрати времето, необходимо за прехвърляне на войски и материали от една част на блока в друга, както за учения, така и в случай на извънредни ситуации", каза гръцкият военен министър на срещата на върха за енергиен преход: Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа. Ще бъде създаден и споделен резерв или „пул“ от военно оборудване, по модел на механизма за гражданска защита на ЕС.
Регламентът ще бъде готов до 2027 г., а инфраструктурата - до началото на 2030 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #4, #7, #31, #33, #43
21:17 29.07.2026
2 тиририрам
Тръбопровод за военни цели е напълно излишен, защото не може да бъде построен по тайно трасе. ОТ КОСМОСА ВСИЧКО СЕ ВИЖДА!☝️
Коментиран от #10, #24
21:22 29.07.2026
3 Тръбата добре
Коментиран от #13
21:24 29.07.2026
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "Готов за бой":ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ, БРАТ! ЗЛЕ СИ! МНОГО ЗЛЕ!
Коментиран от #41
21:25 29.07.2026
5 Обаче
21:27 29.07.2026
6 Анонимен
Коментиран от #11
21:27 29.07.2026
7 Някой
До коментар #1 от "Готов за бой":Започни с родителите си.
21:28 29.07.2026
8 Гробар
21:30 29.07.2026
9 Гробар
21:31 29.07.2026
10 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "тиририрам":Още преди да се види от космоса, нашите българофоби ще докладват всичко на когото трябва.
21:32 29.07.2026
11 тиририрам
До коментар #6 от "Анонимен":Смисълът е в това да ни източат една солидна сума и да теглим още заеми.
21:32 29.07.2026
12 Дзак
21:32 29.07.2026
13 отстрани
До коментар #3 от "Тръбата добре":От Иран ще идва петрола, но после трябва да се обработи в рафинерия за да стане използваем, т.е. той ще е алтернатива на танкерите.
21:32 29.07.2026
14 Сaтана Z
21:32 29.07.2026
15 1 450 000 дебила
Коментиран от #25
21:38 29.07.2026
16 Гробар
21:39 29.07.2026
17 Kaлпазанин
21:41 29.07.2026
18 Нато вън! Слава на РУСИЯ!
Коментиран от #23
21:41 29.07.2026
19 ДрайвингПлежър
Така става като си изберете натовец!
21:43 29.07.2026
20 Народен съд за еничарите !
21:45 29.07.2026
21 ШЕФА
Коментиран от #36
21:51 29.07.2026
22 Без име
21:51 29.07.2026
23 оня с коня
До коментар #18 от "Нато вън! Слава на РУСИЯ!":Е как Русия и БГ ще са "Братски държави",след като Русия официално ни е обявила за "Вражеска държава"?Вярно е че имаш личното право в Демократична България да славиш когото си искаш,но НЕ и да настояваш да излезем от НАТО,щото Русия моментално ще влезе и ще ни обяви за собствена територия,което пък значи че ще Анулира Констиштуцията и Законодателството ни и ще наложи Своите.Е 45г живяхме според Руските Закони,БАСТА вече!
Коментиран от #46
21:53 29.07.2026
24 То нали минава вече една тръба
До коментар #2 от "тиририрам":Обаче тази ще е боядисана натовско зелена щото нали военна .
21:54 29.07.2026
25 Без име
До коментар #15 от "1 450 000 дебила":Щото нямат с какво да се досетят, че русофил може да стигне най-много до майор тук.
21:56 29.07.2026
26 факт
Коментиран от #40
21:59 29.07.2026
27 ППДБ/ЛГБТ:
22:00 29.07.2026
28 Варна
Коментиран от #47
22:01 29.07.2026
29 Радостна вест
22:10 29.07.2026
30 Само питам
22:12 29.07.2026
31 Володомор Зiiльонски - началник хунта
До коментар #1 от "Готов за бой":Чакам те в Киев ! Моите хора от Азов ще те чакат на летището . Ще ги почнаеш по буса , в който ще ти помогнат да се напъхаш по-бързо .
22:16 29.07.2026
32 И ще се
22:20 29.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Добри
22:25 29.07.2026
35 НЯМА ДЕН ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ИЗВЪРШВА
Коментиран от #44
22:28 29.07.2026
36 Споко бе шефе
До коментар #21 от "ШЕФА":Тия 10 млн. не ги даваш ти. Освен това щом турците предлагат със сигурност ще има изгоди и за нас.
22:31 29.07.2026
37 Абе , Радев
Коментиран от #45
22:34 29.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 МЕЧКАТА НЯМА ДА ТЪРПИ МНОГО ДА Я
22:37 29.07.2026
40 Точно
До коментар #26 от "факт":Ракетата ще приключи всичко за броени минути ,ама тук има няква ундурма и явно се канят да прилапат някви мангизи......
22:39 29.07.2026
41 Доктора
До коментар #4 от "Боруна Лом":Съмнявам се че вече е много късно за лечение - само ще си похарчи/ще му вземат парите.
22:40 29.07.2026
42 НАДЛЪЖ И ШИР САМО ЗА ВОЙНИ РАБОТИМ
22:41 29.07.2026
43 Бай Хой
До коментар #1 от "Готов за бой":Наркомани ,луди ,обратни,алкохолици,калпазани ,фантазьори...деца на демокрацията,що не вземеш кирка и лопата да копаеш петролопровода бе ,кой ще ти даде картечница на тебе.....
22:42 29.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бай Хой
До коментар #37 от "Абе , Радев":Изпълнение на стари договори.....ако дядо ти е теглил голям ипотечен кредит го плаща баща ти после ти ....договора си е договор ...
22:45 29.07.2026
46 Глупав си
До коментар #23 от "оня с коня":и страхлив. Гледай си кончето и не се тормози с останалото.
22:46 29.07.2026
47 Ти иди да видиш
До коментар #28 от "Варна":В Русия как Путин плаши със запада и обира крепостните докато. Тука поне не те пращат да умираш на фронта.
22:47 29.07.2026