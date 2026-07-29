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България се включва в петролопровода на НАТО за война

България се включва в петролопровода на НАТО за война

29 Юли, 2026 21:14 1 270 47

  • нато-
  • петролопровод-
  • война

Предложеният от Турция тръбопровод за гориво за военни цели през България ще подсигурява енергийните доставки за източноевропейския фланг на НАТО

България се включва в петролопровода на НАТО за война - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се включва в петролопровода на НАТО за война, който ще струва поне 1,2 млрд. долара. Това става ясно от прието от правителството решение на редовното си заседание в сряда. Вносители са министрите на отбраната и енергетиката.

Предложеният от Турция тръбопровод за гориво за военни цели през България ще подсигурява енергийните доставки за източноевропейския фланг на НАТО. Първа за идеята съобщи Bloomberg, а очевидно проектът е бил одобрен на срещата на върха на НАТО в Анкара, след като и България вече го задвижва.

Планираният тръбопровод ще минава от Турция през България до Румъния и ще се използва единствено за военна цели. Смята се, че този маршрут е с около 1/5 по-евтин от алтернативните предложения, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Тези алтернативи биха разчитали на морски транспорт, което ги прави по-уязвими от смущения.

От днешното решение на правителството става ясно, че за проектните дейности в България ще е необходимо финансиране в размер на 10 млн. евро, което ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния, съобщават от правителството.

Министерски съвет определя „Булгартрансгаз“ ЕАД за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането на предпроектното проучване. "Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти, и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител; да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности", се отбелязва още в съобщението.

Войната в Украйна и конфликтите в Близкия Изток, включително прекъсванията на енергийните доставки заради затварянето на Ормузкия проток, накараха НАТО да преразгледа инфраструктурата си за доставки на гориво. Държавите членки търсят надеждна и рентабилна верига за доставки за източните членове на алианса.

Европейският съюз и НАТО се споразумяха и за инфраструктурен проект на стойност 100 млрд. евро, който ще положи основите на „военна Шенгенска зона" за ускоряване на движението на войски и оборудване в цяла Европа. Проектът включва разработването на 500 „горещи точки“, където през следващите три до четири години ще бъде създадена или укрепена инфраструктура за улесняване на военната мобилност.

"Това ще съкрати времето, необходимо за прехвърляне на войски и материали от една част на блока в друга, както за учения, така и в случай на извънредни ситуации", каза гръцкият военен министър на срещата на върха за енергиен преход: Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа. Ще бъде създаден и споделен резерв или „пул“ от военно оборудване, по модел на механизма за гражданска защита на ЕС.

Регламентът ще бъде готов до 2027 г., а инфраструктурата - до началото на 2030 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    8 30 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакво Нато не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #4, #7, #31, #33, #43

    21:17 29.07.2026

  • 2 тиририрам

    22 1 Отговор
    Чичо Митко няма капацитет да решава такива проблеми, а оня експертка по енергийните пазари е едно от недоразуменията на кабинета "Радев"!
    Тръбопровод за военни цели е напълно излишен, защото не може да бъде построен по тайно трасе. ОТ КОСМОСА ВСИЧКО СЕ ВИЖДА!☝️

    Коментиран от #10, #24

    21:22 29.07.2026

  • 3 Тръбата добре

    26 2 Отговор
    Петролът от къде ще идва?

    Коментиран от #13

    21:24 29.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ, БРАТ! ЗЛЕ СИ! МНОГО ЗЛЕ!

    Коментиран от #41

    21:25 29.07.2026

  • 5 Обаче

    2 2 Отговор
    Петролопровод е екологично различен от газопровод.Като се има в предвид злонамерения хейт за газовия Балкански поток (че не е орташки с руснаците) това е ново поле за хейт изяви.

    21:27 29.07.2026

  • 6 Анонимен

    8 4 Отговор
    Какъв е смисълът да седи и да клеясва, докато се надяваш да стане трета световна?

    Коментиран от #11

    21:27 29.07.2026

  • 7 Някой

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Започни с родителите си.

    21:28 29.07.2026

  • 8 Гробар

    18 4 Отговор
    Плешивия Чорап ни готви за война срещу Русия. Дъщеря му ще радва войниците в окопите.

    21:30 29.07.2026

  • 9 Гробар

    17 1 Отговор
    Фуражката е щатска подлога до мозъка на костите. Кравите го избраха да забие последния пирон в ковчега на територията.

    21:31 29.07.2026

  • 10 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "тиририрам":

    Още преди да се види от космоса, нашите българофоби ще докладват всичко на когото трябва.

    21:32 29.07.2026

  • 11 тиририрам

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Смисълът е в това да ни източат една солидна сума и да теглим още заеми.

    21:32 29.07.2026

  • 12 Дзак

    9 0 Отговор
    Да не са прежалили Рафинерията? Значи имаме гориво пак заради война.

    21:32 29.07.2026

  • 13 отстрани

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тръбата добре":

    От Иран ще идва петрола, но после трябва да се обработи в рафинерия за да стане използваем, т.е. той ще е алтернатива на танкерите.

    21:32 29.07.2026

  • 14 Сaтана Z

    12 0 Отговор
    Това е ялова далавера.

    21:32 29.07.2026

  • 15 1 450 000 дебила

    12 1 Отговор
    гледат тъпо!

    Коментиран от #25

    21:38 29.07.2026

  • 16 Гробар

    10 1 Отговор
    Кой идиот избира военен за президент и министър-председател? Само простия българопитек. Защото на фуражката в главата му са само оръжия и войни.

    21:39 29.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,бг от подлоги .и като врътне кранчето Путин ,какво ще потече ,на негово място ще пусна московската канализация

    21:41 29.07.2026

  • 18 Нато вън! Слава на РУСИЯ!

    21 4 Отговор
    Тръба за война срещу Русия! Народен съд за изедниците мръсни! Фашисткото нато готви българите за курбан.Но този път разгомът на нато ще бъде съкрушителен и окончателен! Българи и руснаци да братски народи и никога няма да воюват мо между си!

    Коментиран от #23

    21:41 29.07.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Тоя идиот харчи пари само за военни простотии!
    Така става като си изберете натовец!

    21:43 29.07.2026

  • 20 Народен съд за еничарите !

    17 0 Отговор
    Всеки ден лоши новини за България! Този Радев докато ни вкара във война и национална трагедия няма да миряса!!!

    21:45 29.07.2026

  • 21 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Много ги обича Р.Боташоглу предложенията и комисионите на турците.Еничар ще излезе този нац.предател,ама какво му дреме,балъци да гласуват колкото щеш,десет милиона !!!!!! за пред проект,после 20 милиона за проект и тн.като натопи човката навсякъде и може да се спасява в САЩ.Там е известен с Позивната Подлогата.

    Коментиран от #36

    21:51 29.07.2026

  • 22 Без име

    8 1 Отговор
    Готвят ни за фронтова държава. Българите са в Гърция с доматите в багажника.

    21:51 29.07.2026

  • 23 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Нато вън! Слава на РУСИЯ!":

    Е как Русия и БГ ще са "Братски държави",след като Русия официално ни е обявила за "Вражеска държава"?Вярно е че имаш личното право в Демократична България да славиш когото си искаш,но НЕ и да настояваш да излезем от НАТО,щото Русия моментално ще влезе и ще ни обяви за собствена територия,което пък значи че ще Анулира Констиштуцията и Законодателството ни и ще наложи Своите.Е 45г живяхме според Руските Закони,БАСТА вече!

    Коментиран от #46

    21:53 29.07.2026

  • 24 То нали минава вече една тръба

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "тиририрам":

    Обаче тази ще е боядисана натовско зелена щото нали военна .

    21:54 29.07.2026

  • 25 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "1 450 000 дебила":

    Щото нямат с какво да се досетят, че русофил може да стигне най-много до майор тук.

    21:56 29.07.2026

  • 26 факт

    11 2 Отговор
    Нищо не разбирам от военно дело, но си мисля, че ако има някакво военно положение, една ракета е достатъчна да извади от строя този петролопровод. Аз ли трябва да казвам на професионалните военни, че този петролопровод е поредната скъпа глупост, за която ще бъдат хвърлени нахалост куп пари.

    Коментиран от #40

    21:59 29.07.2026

  • 27 ППДБ/ЛГБТ:

    4 3 Отговор
    С нетърпение чакаме да влезем във война и да понесем загуби! Само така ще ни дадат парички да си гледаме кефа, за сметка на българските оУигофрени!😂😂😂😂😂

    22:00 29.07.2026

  • 28 Варна

    11 1 Отговор
    Нашите стратегически партньори и нашият нац.предател и безродник Боташа ще ограбят за пореден път простолюдието с измислени проекти които след време ще се окажат не рентабилни,ще ги замразят и приключат,но престъпника Румен ще е напълнил гушата,това е идеята на натовците и европейците да плашат населението с Русия за да го оберат.

    Коментиран от #47

    22:01 29.07.2026

  • 29 Радостна вест

    7 2 Отговор
    На която страна е била България все е загубила вайната хилядолетин факт хак им е на янките и юдейте

    22:10 29.07.2026

  • 30 Само питам

    5 1 Отговор
    Отлично ! И коя близкоизточна държава ще трябва да разсипе демократичния ни натовски алианс , за да осигури петрол за петролопровода ?

    22:12 29.07.2026

  • 31 Володомор Зiiльонски - началник хунта

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Чакам те в Киев ! Моите хора от Азов ще те чакат на летището . Ще ги почнаеш по буса , в който ще ти помогнат да се напъхаш по-бързо .

    22:16 29.07.2026

  • 32 И ще се

    3 0 Отговор
    Захранва с руско гориво.. Или гориво от руски нефт... Да живеят санкциите!

    22:20 29.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Добри

    5 0 Отговор
    Да изграждаш нефтопровод за военни нужди, било то и НАТО, е поредната велика и безмозъчна тъпня!Същото, като това дето наблюдаваме в момента в България!

    22:25 29.07.2026

  • 35 НЯМА ДЕН ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ИЗВЪРШВА

    5 0 Отговор
    ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ПРЕДАТЕЛСТВА ИЛИ КРАЖБИ ОТ ОБЩИТЕ ПАРИ , БЕЗ ДА НИ ПИТА ИЗОБЩО ! И СА ПРАВИ , АКО НИ ПИТАТ ТО НЯМА ДА Е КРАЖБА И НЯМА ДА КРАДАТ - ЗАТОВА НЕ НИ ПИТАТ , А ПЪК И ЗАТОВА СА ДОШЛИ ДА КРАДАТ А НЕ ДА НИ ПИТАТ !

    Коментиран от #44

    22:28 29.07.2026

  • 36 Споко бе шефе

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "ШЕФА":

    Тия 10 млн. не ги даваш ти. Освен това щом турците предлагат със сигурност ще има изгоди и за нас.

    22:31 29.07.2026

  • 37 Абе , Радев

    4 0 Отговор
    Направи някой завод с производство за мирни цели . Абе стига с тия заеми и пари за работи свързани с трепането на хора .Що за рептили сте .Ама то кво да очакваш от натовски генерал.Направете и възстановете заводите ,които функционираха до 1989г. Правете трактори ,комбайни ,камиони ,леки коли , мотоциклети , велосипеди ,хладилници ,перални.Всичко разрушихте и още искате да рушите с производства дето сеят смърт

    Коментиран от #45

    22:34 29.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 МЕЧКАТА НЯМА ДА ТЪРПИ МНОГО ДА Я

    2 0 Отговор
    БЪЗИКА И ГАДЕВ ПО ГАДНИКА , ЩЕ ОТДЕЛИ ГАЗОВЕ И ГАДЕВ ЩЕ ИДЕ НА ................... ............ ! АЗ ГАРАНТИРАМ !

    22:37 29.07.2026

  • 40 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    Ракетата ще приключи всичко за броени минути ,ама тук има няква ундурма и явно се канят да прилапат някви мангизи......

    22:39 29.07.2026

  • 41 Доктора

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Съмнявам се че вече е много късно за лечение - само ще си похарчи/ще му вземат парите.

    22:40 29.07.2026

  • 42 НАДЛЪЖ И ШИР САМО ЗА ВОЙНИ РАБОТИМ

    1 0 Отговор
    А ЕДИН ДОМАТ БЪЛГАРСКИ НЯМА В ТАЯ ТЕРИТОРИЯ ВЕЧЕ !КО ПРАИШ БЕ РАДЕЕЕЕЕЕВ ? ТАКЪВ ИДИОТ ЛИ СИ БЕ ?

    22:41 29.07.2026

  • 43 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Наркомани ,луди ,обратни,алкохолици,калпазани ,фантазьори...деца на демокрацията,що не вземеш кирка и лопата да копаеш петролопровода бе ,кой ще ти даде картечница на тебе.....

    22:42 29.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе , Радев":

    Изпълнение на стари договори.....ако дядо ти е теглил голям ипотечен кредит го плаща баща ти после ти ....договора си е договор ...

    22:45 29.07.2026

  • 46 Глупав си

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    и страхлив. Гледай си кончето и не се тормози с останалото.

    22:46 29.07.2026

  • 47 Ти иди да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Варна":

    В Русия как Путин плаши със запада и обира крепостните докато. Тука поне не те пращат да умираш на фронта.

    22:47 29.07.2026

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