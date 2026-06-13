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Швейцария ще гласува план за ограничаване на населението до 10 милиона

Швейцария ще гласува план за ограничаване на населението до 10 милиона

13 Юни, 2026 09:53 1 807 30

  • швейцария-
  • референдум-
  • население-
  • ръст-
  • ограничаване

Референдумът ще се проведе на 14 юни

Швейцария ще гласува план за ограничаване на населението до 10 милиона - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Може ли една страна да постави фиксиран лимит на населението си? Това е въпросът, на който Швейцария ще отговори в неделя - 14 юни, когато гласоподавателите отидат до урните, за да вземат решение за предложение населението им да бъде ограничено до 10 милиона.

Този ход е подкрепен от дясната Швейцарска народна партия, която го описва като „инициатива за устойчивост“, насочена към облекчаване на натиска върху жилищата, обществените услуги и околната среда.

Швейцарското правителство, всички други големи партии, бизнес лидери и профсъюзи нарекоха предложението „инициатива за хаос“, твърдейки, че ще лиши болниците и хотелите от така необходимия персонал и ще навреди на трудно извоюваните отношения с Европейския съюз, оставяйки Швейцария, която не е членка на ЕС, изолирана в един много рисков свят.

Населението на Швейцария се увеличала бързо - през 2002 г. то е било 7,3 милиона, а днес - 9,1 милиона, 27% от които са чужденци.

Много избиратели са обезпокоени от претъпканите влакове, скъпите апартаменти и растящите разходи за здравеопазване.

Последните проучвания на общественото мнение показват, че повечето от гласуващите ще са "против", а именно 52%. Около 45% ще са "за" ограничаване.

Хелин Генис и Нилс Фийхтер имат доста общи неща, но техните диаметрално противоположни възгледи за ограничаване на населението на Швейцария са показателни за поляризирания характер на този референдум.

И двамата са млади местни политици от семейства на имигранти. Фийхтер е на 29, а Генис - на 31. Родителите на Хелин са от Турция, докато майката на Нилс е от Канада и той има двойно гражданство.

„Изгубихме контрол“, оплаква се Фихтер, който представлява Швейцарската народна партия в парламента на кантон Берн. „Неконтролираната имиграция води до това, че Швейцария вече не е Швейцария. Той вярва, че проблемите на Швейцария, които според него включват "недостиг на жилища, блокиран трафик, претоварени училища и напрегнати социални услуги", са пряк резултат от имиграцията.

Генис, който е социалдемократ, избран в градския съвет на Берн, отхвърля тези аргументи като изкупителна жертва. Тя казва пред BBC News: „Не мигрантите определят нивата на наемите. Не мигрантите повишават вноските за здравно осигуряване. Нито пък мигрантите вземат политически решения за жилища, инфраструктура или социални инвестиции.“

За гласоподавателите, които все още не са взели решение, ключов въпрос е как точно ще работи планът за "таван" на населението.

Поставянето на твърдо ограничение на броя на жителите не е мярка, която никоя друга страна е опитвала, въпреки че Китай, чрез вече изоставения си лимит за едно дете, се опита да забави растежа на населението.

Предложението на Швейцария гласи, че населението не трябва да надвишава 10 милиона преди 2050 г. и нарежда на правителството да предприеме мерки, след като бъде достигната цифрата от 9,5 милиона. Такива планове биха могли да включват ограничаване на броя на хората, получили убежище в Швейцария, и прекратяване на правата за събиране на семейството за чуждестранни работници.

Ако таванът от 10 милиона трябва да бъде постигнат, международните споразумения, които Швейцария е подписала, включително свободното движение на хора в ЕС, ще трябва да бъдат прекратени. Тази перспектива предизвика тревога в швейцарската бизнес асоциация Economiesuisse. Нейният главен икономист Рудолф Минш казва, че ако предложението бъде прието, Швейцария "може да се изправи пред предизвикателства в отношенията си с Европейския съюз".

Това е така, защото Брюксел отдавна предупреди страните извън ЕС, че не могат просто да избират предимствата на единния пазар на ЕС и да се измъкват от ангажименти като свободното движение на хора.

„ЕС все още е най-важният търговски партньор за Швейцария“, обяснява Минш, добавяйки, че е „в наш интерес да имаме стабилни и ясни отношения с нашия основен търговски партньор“.

Швейцарските работодатели също са притеснени от недостига на работна ръка и загубата на достъп до европейски набор от квалифицирани работници. Половината от всички, които работят в хотелите в Швейцария, са имигранти. Болниците и домовете за възрастни също разчитат на чуждестранни работници.

Швейцарската народна партия твърди, че имиграцията в Швейцария просто подхранва все по-голямо търсене на повече болнични легла и повече места в училищата и че ограничаването на имиграцията би облекчило натиска.

Противниците казват, че това е нереалистично, посочвайки, че 20% от населението на Швейцария сега е над 65 години. От младите работници и младите данъкоплатци се изисква да наемат персонал и да финансират нуждите на застаряващото население – а Швейцария не създава сама тези млади работници, предупреждават те.

За някои държави, като България например, където се наблюдава обратната тенденция - обезлюдяване, подобен референдум изглежда доста абстрактно. У нас, намаляващото население, води до редица проблеми, сред които най-острият е недостиг на работна ръка. През последните години българските работодатели настояват за по-лесен достъп на работници от трети държави заради недостига на кадри в строителството, туризма, транспорта и индустрията.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пан Поляк

    32 3 Отговор
    Такъв референдум е нужен и за градове като София, Варна и Пловдив! У нас кога?

    Коментиран от #25

    09:55 13.06.2026

  • 2 Путин е прав

    13 33 Отговор
    Излишното население винаги се е контролирало чрез война. Затова Путин ехидно започна война, за да се отърве от 4-5 милиона излишни руснаци - старци, задръжнели, пандизчии, алкохолици, опозиция и други неудобни. Ютилизацията тече с пълна сила.

    Коментиран от #7, #8, #16, #26, #27

    09:58 13.06.2026

  • 3 мучо

    7 4 Отговор
    да ви имам проблемите....

    10:01 13.06.2026

  • 4 Ами сега?

    20 7 Отговор
    Е добре де, когато се роди десет милиона и първия жител ще го убиват ли? И кой ще реши кои точно личности са тези заради кито се надвишава бройката?

    Коментиран от #11, #28

    10:06 13.06.2026

  • 5 Друг е проблема

    21 2 Отговор
    Такива закони са нужни за държавите от които прииждат мигрантите.

    10:10 13.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    ТЕЗИ ДА ВЗЕМАТ НАШИЯТ МОДЕЛ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СА СЕ ЗАНУЛИЛИ ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ!

    10:27 13.06.2026

  • 7 Коста

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е прав":

    От такива като теб как да се отърве България?

    10:30 13.06.2026

  • 8 Ужас

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е прав":

    Зельо, ти ли си

    10:38 13.06.2026

  • 9 Офицер

    7 0 Отговор
    А ние внасяме чужди работници от Азия, а нашите заминават на Запад. Обезлюдаване на БГ, пълнене с чуженци.

    В допълненеие Шенген ни връщат престъпници, депортирани от Европа. Следва смяна на герационния код на България

    10:40 13.06.2026

  • 10 Все тая

    8 1 Отговор
    Изи: спират да прибират тарамбуки и украинци и готово🤷🏽‍♂️

    Коментиран от #14

    10:44 13.06.2026

  • 11 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега?":

    Няма държава в Европа с положителен естествен прираст , включително Швейцария !! Увеличаването на населението в единствено с миграция , с тая разлика , че във Швейцария искат да емигрират включително французи , немци , италианци , австрийци и от всички останали страни , даже САЩ !! Така че не им е проблема дали ще се родят повече , това не ти е Африка !! Между другото вече дори Китай има проблем с раждаемоста , ама с липсата и , щото е ПО-НИСКА от в България !!!

    Коментиран от #29

    10:47 13.06.2026

  • 12 Ясно като бял ден

    7 0 Отговор
    Ще се въздържат да дават убежище на кого ли не.
    И най-вече ще прекратят принципа на въшките "Една иде, сто води" - дойде някой да чисти улиците в Швейцария и после довлича там цялото си многолюдно семейство, което се състои от 30-40 члена. Половинта от тези членове са фереджосани кадъни, нямащи никакво намерение да правят нещо друго, освен да живеят в капсулирани квартали по законите на шериата, да сосат соц. помощи, да раждат всяка година и да възпитават децата си в духа на ранносредновековните обичаи, характетерни за районите, от които идват.
    У нас такова нещо не се наблюдавало. Ами няма как да се случи и тук, при нас има много малко за сосане наготово.

    10:49 13.06.2026

  • 13 Сталин

    8 0 Отговор
    Чакай малко значи изкуствения интелект вече оставя милиони без работа ,а от Синедриона ни обясняват че няма работна ръка,като в същото време милиони висят на помощи и никога не работят ,кабала от синагогата на дявола започна пропаганда в България да внасяме талибани и примати както в Европа преди ,това е хилядолетната мечта на ционистите да заменят бялото население на Европа с талибани и примати

    10:51 13.06.2026

  • 14 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Все тая":

    Никой нищо не "прибира" , дори да си роден в Швейцария от емигрант , НЕ получаваш гражданство !! И проблема не са африканци и руснаци , които единствено могат да получат ВРЕМЕННО разрешение за работа , а не гражданство , а такива като французи , италианци , немци , австрийци , които кандидатстват с хиляди за швейцарско гражданство !!

    10:53 13.06.2026

  • 15 6135

    5 0 Отговор
    Това добре, но как ще спрат тези 27%, които вече са вътре, да не се плодят?
    Този закон има смисъл само ако бъде последван от други закони, които, под едно или друго благовидно извинение, насърчават тези 27% да се свият до, далеч по-приемливите, 7%.
    В противен случай, преобладаващият цвят в Алпите ще бъде кафяв и не говорим само са шоколада.

    10:54 13.06.2026

  • 16 Да, ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е прав":

    Как Путин би се отървал от старците по време на сегашната "Специална военна операция" в Украйна? За беда, преобладаващата част от загиналите са здрави млади момчета, повечето от които са ергени и не са създали потомство.
    Старците си седяту дома и в повечето случаи са в селца и градчета, където украинските дронове не достигат.
    Вярно е, че бяха избити и мнозина криминални престъпници опасни рецидивисти, възползващи се от правото да идат да воюват 6 месеца на най-опасните места и после да получат свобода, а досието им да бъде изчистено. Мнозина загинаха, но не са малко и онези, които оцеляха и вече вилнеят насвобода в тила.
    Що се отнася до алкохолиците, нали знаеш, че има една пословица - "Пияния Господ го пази"?

    10:55 13.06.2026

  • 17 Бгг

    1 1 Отговор
    Идиоти.

    10:58 13.06.2026

  • 18 И аз да кажа

    1 0 Отговор
    Доказано е, че сложните проблеми се решават най-добре с прости решения.

    11:00 13.06.2026

  • 19 Джентълменът

    1 2 Отговор
    Поредните дяснонационалистически бъртвежи. Не разбирате ли, че национализма в крайните му форми е предварително обречен. Нали точно така е започнало всичко в Германия през 30-те на миналия век. Фашизмът отново навдига глава. А реалността и бъдещето са коренно различни. Ние живеем в зората на неолибералното общество - обшество без общи корени, без обща религия, без общо минало, но с общи ценности и общо бъдеще. Това е еволюционен процес и той не може да бъде спрян. Хората от бедните страни винаги ще търсят по-добро бъдеще за себе си и децата си, а бизнесът в проспериращите страни винаги ще търси евтина и непретенциозна работна ръка. Как ше спрете това? То е все едно да се опитваш да спреш живота.

    11:03 13.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Който не отглежда свои деца

    5 1 Отговор
    Отглежда децата на другите

    11:05 13.06.2026

  • 22 Швейцария неможе да има много

    2 1 Отговор
    Швейцарци защото има ограничени обработваеми земи и енергоресурси
    а хората от други континенти се размножават бързо и ще превземат швейцария за да оцелее трябва мъжете и жените да се женят за хора от други страни с земя

    11:11 13.06.2026

  • 23 НАЙ СИГУРНИЯТ НАЧИН

    1 0 Отговор
    Е НАМАЛЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ КАТО У НАС И МЛАДИТЕ ЩЕ РАЖДАТ У ДРУГА ДЪРЖАВА ЩЕ ИЗБЕГАТ ОТ СТРАНАТА.

    11:22 13.06.2026

  • 24 Баце

    2 0 Отговор
    Новата реалност мигранти да пледират за национален суверенитет и КОЙ пусна скакалците в цяла европа и ЗАЩО???
    Там е заровено кучето, за да могат сега да си прокарват не ограничителни закони, а бързо и без дебати да "опъват направо бодлива тел". Вилкомен 1984.
    Айде още едно две ковидчета и локални войнички за набълбукване на борчове и страх, и тогава някой бащица излиза и казва: Или ограничени права, чипиране и орязване на социални придобивки или на фронта!
    Еее, нима не си го спомняте?
    За кого бие камбаната???

    11:34 13.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дара

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е прав":

    Нещо много ти е бангаранга у междуушието

    11:39 13.06.2026

  • 27 Брендо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е прав":

    Е що мина на фентанил та сега ставаш за резил?
    Яла си, ше та черпа.

    11:40 13.06.2026

  • 28 Илюминат

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами сега?":

    Е ние за чий сме?

    11:41 13.06.2026

  • 29 ЛГБТ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Е тъй ще е, опитите са си опити, ама Природата си е природа.

    11:43 13.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    10 млн......
    Да намалим монголските татари до 10 млн и ще настъпят Мир и Благодат по целия Свят 🙏😁

    12:03 13.06.2026

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