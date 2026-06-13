Швейцария ще гласува план за ограничаване на населението до 10 милиона

Може ли една страна да постави фиксиран лимит на населението си? Това е въпросът, на който Швейцария ще отговори в неделя - 14 юни, когато гласоподавателите отидат до урните, за да вземат решение за предложение населението им да бъде ограничено до 10 милиона.
Този ход е подкрепен от дясната Швейцарска народна партия, която го описва като „инициатива за устойчивост“, насочена към облекчаване на натиска върху жилищата, обществените услуги и околната среда.
Швейцарското правителство, всички други големи партии, бизнес лидери и профсъюзи нарекоха предложението „инициатива за хаос“, твърдейки, че ще лиши болниците и хотелите от така необходимия персонал и ще навреди на трудно извоюваните отношения с Европейския съюз, оставяйки Швейцария, която не е членка на ЕС, изолирана в един много рисков свят.
Населението на Швейцария се увеличала бързо - през 2002 г. то е било 7,3 милиона, а днес - 9,1 милиона, 27% от които са чужденци.
Много избиратели са обезпокоени от претъпканите влакове, скъпите апартаменти и растящите разходи за здравеопазване.
Последните проучвания на общественото мнение показват, че повечето от гласуващите ще са "против", а именно 52%. Около 45% ще са "за" ограничаване.
Хелин Генис и Нилс Фийхтер имат доста общи неща, но техните диаметрално противоположни възгледи за ограничаване на населението на Швейцария са показателни за поляризирания характер на този референдум.
И двамата са млади местни политици от семейства на имигранти. Фийхтер е на 29, а Генис - на 31. Родителите на Хелин са от Турция, докато майката на Нилс е от Канада и той има двойно гражданство.
„Изгубихме контрол“, оплаква се Фихтер, който представлява Швейцарската народна партия в парламента на кантон Берн. „Неконтролираната имиграция води до това, че Швейцария вече не е Швейцария. Той вярва, че проблемите на Швейцария, които според него включват "недостиг на жилища, блокиран трафик, претоварени училища и напрегнати социални услуги", са пряк резултат от имиграцията.
Генис, който е социалдемократ, избран в градския съвет на Берн, отхвърля тези аргументи като изкупителна жертва. Тя казва пред BBC News: „Не мигрантите определят нивата на наемите. Не мигрантите повишават вноските за здравно осигуряване. Нито пък мигрантите вземат политически решения за жилища, инфраструктура или социални инвестиции.“
За гласоподавателите, които все още не са взели решение, ключов въпрос е как точно ще работи планът за "таван" на населението.
Поставянето на твърдо ограничение на броя на жителите не е мярка, която никоя друга страна е опитвала, въпреки че Китай, чрез вече изоставения си лимит за едно дете, се опита да забави растежа на населението.
Предложението на Швейцария гласи, че населението не трябва да надвишава 10 милиона преди 2050 г. и нарежда на правителството да предприеме мерки, след като бъде достигната цифрата от 9,5 милиона. Такива планове биха могли да включват ограничаване на броя на хората, получили убежище в Швейцария, и прекратяване на правата за събиране на семейството за чуждестранни работници.
Ако таванът от 10 милиона трябва да бъде постигнат, международните споразумения, които Швейцария е подписала, включително свободното движение на хора в ЕС, ще трябва да бъдат прекратени. Тази перспектива предизвика тревога в швейцарската бизнес асоциация Economiesuisse. Нейният главен икономист Рудолф Минш казва, че ако предложението бъде прието, Швейцария "може да се изправи пред предизвикателства в отношенията си с Европейския съюз".
Това е така, защото Брюксел отдавна предупреди страните извън ЕС, че не могат просто да избират предимствата на единния пазар на ЕС и да се измъкват от ангажименти като свободното движение на хора.
„ЕС все още е най-важният търговски партньор за Швейцария“, обяснява Минш, добавяйки, че е „в наш интерес да имаме стабилни и ясни отношения с нашия основен търговски партньор“.
Швейцарските работодатели също са притеснени от недостига на работна ръка и загубата на достъп до европейски набор от квалифицирани работници. Половината от всички, които работят в хотелите в Швейцария, са имигранти. Болниците и домовете за възрастни също разчитат на чуждестранни работници.
Швейцарската народна партия твърди, че имиграцията в Швейцария просто подхранва все по-голямо търсене на повече болнични легла и повече места в училищата и че ограничаването на имиграцията би облекчило натиска.
Противниците казват, че това е нереалистично, посочвайки, че 20% от населението на Швейцария сега е над 65 години. От младите работници и младите данъкоплатци се изисква да наемат персонал и да финансират нуждите на застаряващото население – а Швейцария не създава сама тези млади работници, предупреждават те.
За някои държави, като България например, където се наблюдава обратната тенденция - обезлюдяване, подобен референдум изглежда доста абстрактно. У нас, намаляващото население, води до редица проблеми, сред които най-острият е недостиг на работна ръка. През последните години българските работодатели настояват за по-лесен достъп на работници от трети държави заради недостига на кадри в строителството, туризма, транспорта и индустрията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пан Поляк
Коментиран от #25
09:55 13.06.2026
2 Путин е прав
Коментиран от #7, #8, #16, #26, #27
09:58 13.06.2026
3 мучо
10:01 13.06.2026
4 Ами сега?
Коментиран от #11, #28
10:06 13.06.2026
5 Друг е проблема
10:10 13.06.2026
6 Боруна Лом
10:27 13.06.2026
7 Коста
До коментар #2 от "Путин е прав":От такива като теб как да се отърве България?
10:30 13.06.2026
8 Ужас
До коментар #2 от "Путин е прав":Зельо, ти ли си
10:38 13.06.2026
9 Офицер
В допълненеие Шенген ни връщат престъпници, депортирани от Европа. Следва смяна на герационния код на България
10:40 13.06.2026
10 Все тая
Коментиран от #14
10:44 13.06.2026
11 гост
До коментар #4 от "Ами сега?":Няма държава в Европа с положителен естествен прираст , включително Швейцария !! Увеличаването на населението в единствено с миграция , с тая разлика , че във Швейцария искат да емигрират включително французи , немци , италианци , австрийци и от всички останали страни , даже САЩ !! Така че не им е проблема дали ще се родят повече , това не ти е Африка !! Между другото вече дори Китай има проблем с раждаемоста , ама с липсата и , щото е ПО-НИСКА от в България !!!
Коментиран от #29
10:47 13.06.2026
12 Ясно като бял ден
И най-вече ще прекратят принципа на въшките "Една иде, сто води" - дойде някой да чисти улиците в Швейцария и после довлича там цялото си многолюдно семейство, което се състои от 30-40 члена. Половинта от тези членове са фереджосани кадъни, нямащи никакво намерение да правят нещо друго, освен да живеят в капсулирани квартали по законите на шериата, да сосат соц. помощи, да раждат всяка година и да възпитават децата си в духа на ранносредновековните обичаи, характетерни за районите, от които идват.
У нас такова нещо не се наблюдавало. Ами няма как да се случи и тук, при нас има много малко за сосане наготово.
10:49 13.06.2026
13 Сталин
10:51 13.06.2026
14 гост
До коментар #10 от "Все тая":Никой нищо не "прибира" , дори да си роден в Швейцария от емигрант , НЕ получаваш гражданство !! И проблема не са африканци и руснаци , които единствено могат да получат ВРЕМЕННО разрешение за работа , а не гражданство , а такива като французи , италианци , немци , австрийци , които кандидатстват с хиляди за швейцарско гражданство !!
10:53 13.06.2026
15 6135
Този закон има смисъл само ако бъде последван от други закони, които, под едно или друго благовидно извинение, насърчават тези 27% да се свият до, далеч по-приемливите, 7%.
В противен случай, преобладаващият цвят в Алпите ще бъде кафяв и не говорим само са шоколада.
10:54 13.06.2026
16 Да, ама не
До коментар #2 от "Путин е прав":Как Путин би се отървал от старците по време на сегашната "Специална военна операция" в Украйна? За беда, преобладаващата част от загиналите са здрави млади момчета, повечето от които са ергени и не са създали потомство.
Старците си седяту дома и в повечето случаи са в селца и градчета, където украинските дронове не достигат.
Вярно е, че бяха избити и мнозина криминални престъпници опасни рецидивисти, възползващи се от правото да идат да воюват 6 месеца на най-опасните места и после да получат свобода, а досието им да бъде изчистено. Мнозина загинаха, но не са малко и онези, които оцеляха и вече вилнеят насвобода в тила.
Що се отнася до алкохолиците, нали знаеш, че има една пословица - "Пияния Господ го пази"?
10:55 13.06.2026
17 Бгг
10:58 13.06.2026
18 И аз да кажа
11:00 13.06.2026
19 Джентълменът
11:03 13.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Който не отглежда свои деца
11:05 13.06.2026
22 Швейцария неможе да има много
а хората от други континенти се размножават бързо и ще превземат швейцария за да оцелее трябва мъжете и жените да се женят за хора от други страни с земя
11:11 13.06.2026
23 НАЙ СИГУРНИЯТ НАЧИН
11:22 13.06.2026
24 Баце
Там е заровено кучето, за да могат сега да си прокарват не ограничителни закони, а бързо и без дебати да "опъват направо бодлива тел". Вилкомен 1984.
Айде още едно две ковидчета и локални войнички за набълбукване на борчове и страх, и тогава някой бащица излиза и казва: Или ограничени права, чипиране и орязване на социални придобивки или на фронта!
Еее, нима не си го спомняте?
За кого бие камбаната???
11:34 13.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дара
До коментар #2 от "Путин е прав":Нещо много ти е бангаранга у междуушието
11:39 13.06.2026
27 Брендо
До коментар #2 от "Путин е прав":Е що мина на фентанил та сега ставаш за резил?
Яла си, ше та черпа.
11:40 13.06.2026
28 Илюминат
До коментар #4 от "Ами сега?":Е ние за чий сме?
11:41 13.06.2026
29 ЛГБТ
До коментар #11 от "гост":Е тъй ще е, опитите са си опити, ама Природата си е природа.
11:43 13.06.2026
30 Владимир Путин, президент
Да намалим монголските татари до 10 млн и ще настъпят Мир и Благодат по целия Свят 🙏😁
12:03 13.06.2026