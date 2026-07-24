САЩ налагат нови мита на 60 страни: кои стоки са засегнати?

Американският президент Доналд Тръмп наложи нови мита в размер от 10% до 12,5% върху вноса от 60 държави. Сред тях са и определени продукти от Европейския съюз. Допълнителните мита влизат в сила от днес.
Срокът за сегашните мита изтича в петък
Митата ще важат за почти всички вносни продукти. Изключения от новото правило важат за продуктите, които вече са били натоварени на кораб, намират се в последния етап от транспортирането до местоназначението си и ще бъдат освободени от митница преди 28 юли. Изключения ще важат и за петрола, природния газ, торовете, както и за стоки, попадащи в обхвата на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).
За Европейския съюз в бъдеще ще се прилага мито в размер на десет процента. Като обосновка за обявяването се посочва, че засегнатите държави, на които се падат 99 процента от вноса в САЩ, не са прилагали в достатъчна степен забраните за стоки, произведени чрез принудителен труд.
Тръмп се позовава на член 301 от Търговския закон. Той позволява на президента да налага вносни мита срещу държави, на които се повдигат обвинения в "необосновани, несъразмерни или дискриминационни" търговски практики. Същевременно днес изтече законоустановеният срок за досегашните глобални мита в размер на десет процента.
След поражението си пред Върховния съд на САЩ през февруари Тръмп ги беше наложил набързо. Тогава Върховният съд постанови, че по-ранните мита на Тръмп срещу десетки търговски партньори – сред които и ЕС – са били незаконосъобразни, тъй като са били наложени въз основа на закон за извънредно положение. Тръмп е превишил правомощията си като президент.
Веднага след обявяването им новите мита бяха посрещнати с критики. Депутатът демократ Ричард Нийл нарече аргументите за митата измислени и посочи, че митническата политика на Тръмп се гради върху съмнителни правни основания.
Бразилия определи митата като "произволни и необосновани" и обяви, че ще активира закона си за реципрочност, който би могъл да позволи налагането на ответни мита. Освен това страната възнамерява да подаде жалба пред Световната търговска организация (СТО). Чили също критикува решението и посочи, че според собствените си данни прилага строги трудови и контролни стандарти срещу принудителния труд. Подобно несъгласие дойде и от Австралия и Нова Зеландия.
Канада не изключва ответни мерки
Канада възнамерява да реагира на митата - евентуално с контрамерки. "Има цяла поредица от възможности, с които можем да реагираме", заяви канадският премиер Марк Карни след среща с правителствените ръководители на канадските провинции и територии. Карни смята да прибегне към тази крачка, ако не бъде постигнато споразумение. Новите мита засягат, наред с другото, мед, алкохол, млечни продукти, определени дървесни продукти и хокейни стикове от Канада. Изключени са енергийните продукти, калиевата селитра, рибата и важни минерали. Могат да бъдат засегнати и стоки, които досега бяха защитени от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада.
АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3, #11, #29, #35
17:18 24.07.2026
2 Последния Софиянец
17:19 24.07.2026
3 Тръмп
До коментар #1 от "Браво":Вместо визи нови мита.Хо хо хо
17:19 24.07.2026
4 Да се спре веднага
....
Коментиран от #5
17:20 24.07.2026
5 Брюксел
До коментар #4 от "Да се спре веднага":Педофилията води ли се детски труд?
17:22 24.07.2026
6 Наблюдател
Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #18
17:23 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хехе
17:24 24.07.2026
9 Костадин Костадинов
Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!
Време е за Възраждане!
Коментиран от #21
17:24 24.07.2026
10 Никой
На САЩ никога не се отказва
Дори и Фекално Британия остров с формата на 💩
Не отказва на САЩ
17:24 24.07.2026
11 За инф. На рижавият утепляк
До коментар #1 от "Браво":КОЛКОТО И ДА СЕ ВЪРИШ ГЪ..ЗЪТ ТИ Е ВСЕ ОТЗАТ И УСР..АН
17:25 24.07.2026
12 Робот
17:25 24.07.2026
13 Бай Мито
17:26 24.07.2026
14 На американските маймуни
17:27 24.07.2026
15 60-те включват
17:28 24.07.2026
16 Бай Пунди Говнокомандващия
Този инцидент е директен резултат от престъпната и безотговорна политика на Кремъл, който умишлено пренася войната си до границите на суверенни европейски държави. Това навлизане не е навигационна грешка, а поредната нагла руска провокация, целяща да изпита бдителността и политическата воля на Запада. Досегашната пасивност на НАТО само хранеше руската арогантност. Време е Алиансът да спре да се крие зад дипломатически оправдания за „случайни инциденти“ и да отговори с безапелационна твърдост по цялото Източно крило, защото националната сигурност на европейските граждани не може да бъде заложник на руския военен произвол.
17:29 24.07.2026
17 Факт
17:30 24.07.2026
18 Аятолах Копейкин празнодумеца
До коментар #6 от "Наблюдател":Я кажи една кауза, която къстадин сKoneйкин е довел до успех . 🤣🤣🤣
Не говоря за личната кауза да стане многоимотен тарикат.
17:30 24.07.2026
19 Хахахаха ...
17:32 24.07.2026
20 Kaлпазанин
17:34 24.07.2026
21 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Мани ги тия герберски патерици 🤮. Има десетки заснети от БНТ случаи, как ги командват от ГЕРБ, как да гласуват. За, за-за, за, за .
Те хората избягаха от него защото само лъже и маже, сега призовава излъганите
17:35 24.07.2026
22 Нови мита.. ама нашите
17:36 24.07.2026
23 Kaлпазанин
Коментиран от #33
17:36 24.07.2026
24 Поне стана ясно, че в
17:41 24.07.2026
25 Путине
17:44 24.07.2026
26 Очввидно счоред Тръмп
17:52 24.07.2026
27 Е щом до хокейни стикове я докара,
17:57 24.07.2026
28 Ха,ха
17:57 24.07.2026
29 оня с коня
До коментар #1 от "Браво":Къде прочетохне бе Гьотверени че САЩ налага Мита на БГ- стоки - КЪДЕ БЕ И НА КОИ СТОКИ?
Коментиран от #31, #34
18:01 24.07.2026
30 Анонимен
18:03 24.07.2026
31 .....
До коментар #29 от "оня с коня":Ма бг кво изнася за Щатите😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
18:04 24.07.2026
32 Азззззззз
18:06 24.07.2026
33 Как може такъв объркан текст
До коментар #23 от "Kaлпазанин":от който нищо не се разбира, да получи такова одобрение? Сам си си сложи плюсчетата?
18:07 24.07.2026
34 Твърде Незначителен Си !
До коментар #29 от "оня с коня":За да те Споменава !
Минаваш в Параграф Европийски съюз !
18:43 24.07.2026
35 Ами Така Е !
До коментар #1 от "Браво":Сам Сис Си Подал !
Задника !
18:45 24.07.2026