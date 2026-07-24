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САЩ налагат нови мита на 60 страни: кои стоки са засегнати?
  Тема: Войната на митата

САЩ налагат нови мита на 60 страни: кои стоки са засегнати?

24 Юли, 2026 17:16 1 296 35

  • мита-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • канада-
  • ес-
  • икономика-
  • данъци

Това засяга и ЕС. Аргументът този път: предполагаеми недостатъчни мерки срещу принудителния труд.

САЩ налагат нови мита на 60 страни: кои стоки са засегнати? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп наложи нови мита в размер от 10% до 12,5% върху вноса от 60 държави. Сред тях са и определени продукти от Европейския съюз. Допълнителните мита влизат в сила от днес.

Срокът за сегашните мита изтича в петък

Митата ще важат за почти всички вносни продукти. Изключения от новото правило важат за продуктите, които вече са били натоварени на кораб, намират се в последния етап от транспортирането до местоназначението си и ще бъдат освободени от митница преди 28 юли. Изключения ще важат и за петрола, природния газ, торовете, както и за стоки, попадащи в обхвата на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

За Европейския съюз в бъдеще ще се прилага мито в размер на десет процента. Като обосновка за обявяването се посочва, че засегнатите държави, на които се падат 99 процента от вноса в САЩ, не са прилагали в достатъчна степен забраните за стоки, произведени чрез принудителен труд.

Тръмп се позовава на член 301 от Търговския закон. Той позволява на президента да налага вносни мита срещу държави, на които се повдигат обвинения в "необосновани, несъразмерни или дискриминационни" търговски практики. Същевременно днес изтече законоустановеният срок за досегашните глобални мита в размер на десет процента.

След поражението си пред Върховния съд на САЩ през февруари Тръмп ги беше наложил набързо. Тогава Върховният съд постанови, че по-ранните мита на Тръмп срещу десетки търговски партньори – сред които и ЕС – са били незаконосъобразни, тъй като са били наложени въз основа на закон за извънредно положение. Тръмп е превишил правомощията си като президент.

Веднага след обявяването им новите мита бяха посрещнати с критики. Депутатът демократ Ричард Нийл нарече аргументите за митата измислени и посочи, че митническата политика на Тръмп се гради върху съмнителни правни основания.

Бразилия определи митата като "произволни и необосновани" и обяви, че ще активира закона си за реципрочност, който би могъл да позволи налагането на ответни мита. Освен това страната възнамерява да подаде жалба пред Световната търговска организация (СТО). Чили също критикува решението и посочи, че според собствените си данни прилага строги трудови и контролни стандарти срещу принудителния труд. Подобно несъгласие дойде и от Австралия и Нова Зеландия.

Канада не изключва ответни мерки

Канада възнамерява да реагира на митата - евентуално с контрамерки. "Има цяла поредица от възможности, с които можем да реагираме", заяви канадският премиер Марк Карни след среща с правителствените ръководители на канадските провинции и територии. Карни смята да прибегне към тази крачка, ако не бъде постигнато споразумение. Новите мита засягат, наред с другото, мед, алкохол, млечни продукти, определени дървесни продукти и хокейни стикове от Канада. Изключени са енергийните продукти, калиевата селитра, рибата и важни минерали. Могат да бъдат засегнати и стоки, които досега бяха защитени от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада.

АРД


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    26 0 Отговор
    САЩ ни налагат нови приятелски мита

    Коментиран от #3, #11, #29, #35

    17:18 24.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    Влязохме във война заради САЩ а те ни налагат нови мита.С приятели като САЩ не ни трябват врагове.

    17:19 24.07.2026

  • 3 Тръмп

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Вместо визи нови мита.Хо хо хо

    17:19 24.07.2026

  • 4 Да се спре веднага

    13 1 Отговор
    детският принудителен труд в нацисткият ЕС !
    ....

    Коментиран от #5

    17:20 24.07.2026

  • 5 Брюксел

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се спре веднага":

    Педофилията води ли се детски труд?

    17:22 24.07.2026

  • 6 Наблюдател

    15 2 Отговор
    Предлагам за украйна да започнем да събираме капачки, а милиардите предназначени за тях да дадем на българските деца.

    Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #18

    17:23 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехе

    16 0 Отговор
    Сега остава урсулите да наложа два три пакета санкции на краварите и лично на "миротвореца".

    17:24 24.07.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    8 8 Отговор
    Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
    Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #21

    17:24 24.07.2026

  • 10 Никой

    10 1 Отговор
    Принципа на САЩ е
    На САЩ никога не се отказва
    Дори и Фекално Британия остров с формата на 💩
    Не отказва на САЩ

    17:24 24.07.2026

  • 11 За инф. На рижавият утепляк

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    КОЛКОТО И ДА СЕ ВЪРИШ ГЪ..ЗЪТ ТИ Е ВСЕ ОТЗАТ И УСР..АН

    17:25 24.07.2026

  • 12 Робот

    7 1 Отговор
    И днес още е жив....! Кога...?

    17:25 24.07.2026

  • 13 Бай Мито

    1 5 Отговор
    Самолетите ни пазят!

    17:26 24.07.2026

  • 14 На американските маймуни

    7 1 Отговор
    мед, алкохол и млечни продукти не им се полагат ....

    17:27 24.07.2026

  • 15 60-те включват

    10 1 Отговор
    и "най-верният му съюзник" т.е. колонията Муньоландия.

    17:28 24.07.2026

  • 16 Бай Пунди Говнокомандващия

    2 13 Отговор
    Днес над Румъния беше свален руски военен дрон „Шахед“ от изтребител F-16 на НАТО, след като апаратът навлезе умишлено дълбоко в румънска територия по време на атака срещу украинските дунавски пристанища.
    Този инцидент е директен резултат от престъпната и безотговорна политика на Кремъл, който умишлено пренася войната си до границите на суверенни европейски държави. Това навлизане не е навигационна грешка, а поредната нагла руска провокация, целяща да изпита бдителността и политическата воля на Запада. Досегашната пасивност на НАТО само хранеше руската арогантност. Време е Алиансът да спре да се крие зад дипломатически оправдания за „случайни инциденти“ и да отговори с безапелационна твърдост по цялото Източно крило, защото националната сигурност на европейските граждани не може да бъде заложник на руския военен произвол.

    17:29 24.07.2026

  • 17 Факт

    11 0 Отговор
    Със "съюзници" (господари) като САЩ и Израел врагове не ни трябват!

    17:30 24.07.2026

  • 18 Аятолах Копейкин празнодумеца

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Я кажи една кауза, която къстадин сKoneйкин е довел до успех . 🤣🤣🤣
    Не говоря за личната кауза да стане многоимотен тарикат.

    17:30 24.07.2026

  • 19 Хахахаха ...

    11 0 Отговор
    Изключения щели да важат и за петрола, природния газ и руските торове......

    17:32 24.07.2026

  • 20 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Фащ ни налагат мита защото не сигурно не плащаме и за горивото на самолетите им на наша територия за да бомбят Иран ,тва вече наша територия ли е и трябва ли да им благодарим за митата аджеба ,аз много ще се радвам ако персите им избомбвт самолетите ,то ние няма как да се освободим от краварското робство ,та пано те ни освободят

    17:34 24.07.2026

  • 21 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Мани ги тия герберски патерици 🤮. Има десетки заснети от БНТ случаи, как ги командват от ГЕРБ, как да гласуват. За, за-за, за, за .
    Те хората избягаха от него защото само лъже и маже, сега призовава излъганите

    17:35 24.07.2026

  • 22 Нови мита.. ама нашите

    6 0 Отговор
    предатели са си същите нали ? ...

    17:36 24.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Дано албанците някоя ракета падне и върху парламента докато е пълен и си обсъждат бюджета ,и върху ционистките посолство

    Коментиран от #33

    17:36 24.07.2026

  • 24 Поне стана ясно, че в

    4 0 Отговор
    60 държави, включително и в ЕС и България има принудителен детски труд и външно министерство очевидно е съгласно с това американско твърдение. Милите ми те радевчета ....

    17:41 24.07.2026

  • 25 Путине

    4 0 Отговор
    Вади топлите, това племе е паразит!

    17:44 24.07.2026

  • 26 Очввидно счоред Тръмп

    2 0 Отговор
    Срещу ЕС и България са повдигати обвинения в "необосновани, несъразмерни или дискриминационни" практики.

    17:52 24.07.2026

  • 27 Е щом до хокейни стикове я докара,

    1 0 Отговор
    тоя психопат много го е закъсал.

    17:57 24.07.2026

  • 28 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Бе всв изобщо не е почнала заради голямата депресия,да не си помислите нещо друго🤣🤣

    17:57 24.07.2026

  • 29 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Къде прочетохне бе Гьотверени че САЩ налага Мита на БГ- стоки - КЪДЕ БЕ И НА КОИ СТОКИ?

    Коментиран от #31, #34

    18:01 24.07.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не им продавате нищо света е голям може и другаде

    18:03 24.07.2026

  • 31 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Ма бг кво изнася за Щатите😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

    18:04 24.07.2026

  • 32 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Уникална сделка направи правителството на пб - ние им даваме летище и ставаме мишена, в замяна краварите ни вдигат митата. После било имало такава държава...

    18:06 24.07.2026

  • 33 Как може такъв объркан текст

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Kaлпазанин":

    от който нищо не се разбира, да получи такова одобрение? Сам си си сложи плюсчетата?

    18:07 24.07.2026

  • 34 Твърде Незначителен Си !

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    За да те Споменава !

    Минаваш в Параграф Европийски съюз !

    18:43 24.07.2026

  • 35 Ами Така Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Сам Сис Си Подал !

    Задника !

    18:45 24.07.2026

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