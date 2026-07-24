САЩ налагат нови мита на 60 страни: кои стоки са засегнати?

Американският президент Доналд Тръмп наложи нови мита в размер от 10% до 12,5% върху вноса от 60 държави. Сред тях са и определени продукти от Европейския съюз. Допълнителните мита влизат в сила от днес.

Срокът за сегашните мита изтича в петък

Митата ще важат за почти всички вносни продукти. Изключения от новото правило важат за продуктите, които вече са били натоварени на кораб, намират се в последния етап от транспортирането до местоназначението си и ще бъдат освободени от митница преди 28 юли. Изключения ще важат и за петрола, природния газ, торовете, както и за стоки, попадащи в обхвата на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

За Европейския съюз в бъдеще ще се прилага мито в размер на десет процента. Като обосновка за обявяването се посочва, че засегнатите държави, на които се падат 99 процента от вноса в САЩ, не са прилагали в достатъчна степен забраните за стоки, произведени чрез принудителен труд.



Тръмп се позовава на член 301 от Търговския закон. Той позволява на президента да налага вносни мита срещу държави, на които се повдигат обвинения в "необосновани, несъразмерни или дискриминационни" търговски практики. Същевременно днес изтече законоустановеният срок за досегашните глобални мита в размер на десет процента.

След поражението си пред Върховния съд на САЩ през февруари Тръмп ги беше наложил набързо. Тогава Върховният съд постанови, че по-ранните мита на Тръмп срещу десетки търговски партньори – сред които и ЕС – са били незаконосъобразни, тъй като са били наложени въз основа на закон за извънредно положение. Тръмп е превишил правомощията си като президент.

Веднага след обявяването им новите мита бяха посрещнати с критики. Депутатът демократ Ричард Нийл нарече аргументите за митата измислени и посочи, че митническата политика на Тръмп се гради върху съмнителни правни основания.

Бразилия определи митата като "произволни и необосновани" и обяви, че ще активира закона си за реципрочност, който би могъл да позволи налагането на ответни мита. Освен това страната възнамерява да подаде жалба пред Световната търговска организация (СТО). Чили също критикува решението и посочи, че според собствените си данни прилага строги трудови и контролни стандарти срещу принудителния труд. Подобно несъгласие дойде и от Австралия и Нова Зеландия.

Канада не изключва ответни мерки

Канада възнамерява да реагира на митата - евентуално с контрамерки. "Има цяла поредица от възможности, с които можем да реагираме", заяви канадският премиер Марк Карни след среща с правителствените ръководители на канадските провинции и територии. Карни смята да прибегне към тази крачка, ако не бъде постигнато споразумение. Новите мита засягат, наред с другото, мед, алкохол, млечни продукти, определени дървесни продукти и хокейни стикове от Канада. Изключени са енергийните продукти, калиевата селитра, рибата и важни минерали. Могат да бъдат засегнати и стоки, които досега бяха защитени от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада.

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