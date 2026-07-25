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Сибига иска твърди мерки след инцидента с дрон в Румъния
  Тема: Украйна

Сибига иска твърди мерки след инцидента с дрон в Румъния

25 Юли, 2026 05:55, обновена 25 Юли, 2026 05:58 1 254 18

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Украинският външен министър настоява НАТО и ЕС да спрат руския въздушен терор на източния фланг

Сибига иска твърди мерки след инцидента с дрон в Румъния - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство на 24 юли предизвика остра реакция в Киев и Букурещ.

Според данни на Министерството на националната отбрана на Румъния, руски дрон от тип "Шахед" е прелетял рекордно разстояние от над 350 км над суверенна натовска територия. Въздушната цел е преминала през регионите Сулина, Бъила и Фетещ, преди да бъде свалена от румънски изтребител F-16 край Падина, област Бузау.

Сибига: Русия тества решимостта на Запада

В официално изявление украинският дипломат №1 Андрий Сибига осъди остро руската агресия и подчерта, че Кремъл умишлено проучва колективните реакции на НАТО.

  • Хибридна заплаха: Действията на Москва подготвят почвата за последваща хибридна ескалация в Европа.
  • Слаби отговори: Липсата на твърда реакция от страна на Запада само окуражава Кремъл да вдига залозите.
  • Глобален риск: Руският терор вече не може да бъде географски изолиран само в границите на Украйна.

Министър Сибига призова международната общност за незабавно въвеждане на пакет от всеобхватни мерки. Той включва налагането на максимален санкционен натиск върху Москва и съвместни координирани усилия за пълна защита на европейското небе.

Хронология на ескалацията по границата на НАТО

Инцидентът е най-дълбокото навлизане на руски безпилотен апарат в територия на Алианса от началото на войната. За прехващането на бързо движещия се апарат под командването на НАТО бяха вдигнати общо четири изтребителя. Първоначално два италиански самолета Eurofighter Typhoon от базата „Михаил Когълничану“ не успяха да поразят целта. Малко след това два румънски F-16 излетяха от авиобаза Фетещ, като единият успешно унищожи дрона със зенитна ракета над необитаем район.

Това е пореден сериозен пробив, след като в края на май 2026 г. друг руски дрон с експлозиви се разби в жилищна сграда в румънския град Галац и рани двама цивилни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корона

    13 0 Отговор
    Интересно, с ядрен удар ли си го представя ??

    Коментиран от #15

    06:01 25.07.2026

  • 2 хехе

    40 0 Отговор
    Нещо за украинските водни дронове дето гърмяха на пристанището в Констанца няма ли да промъца бандеровеца

    06:02 25.07.2026

  • 3 Ганьо Миленов

    30 0 Отговор
    Що не кажат ,че дрона е бил окропски ?

    Коментиран от #4

    06:09 25.07.2026

  • 4 оня с коня

    3 28 Отговор

    До коментар #3 от "Ганьо Миленов":

    Защото не могат да лъжат като Руснаците.

    Коментиран от #5

    06:12 25.07.2026

  • 5 оня с х.я

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски явно си подлушал съвета ми и си наблегнал на еденьто и рането ,но в случая явно глад мори добитика щом си се вдигнал рано рано .

    06:17 25.07.2026

  • 6 Предният

    37 1 Отговор
    дрон се оказа, че е украински, но продължават да твърдят, че е руски. А за дроновете летящи на Естония, Литва и Латвия? За тях не е проблем, че летят над чужди държави. А и този дрон още не доказано, че руски.... Изглеждал като... То и Тръмп изглежда, като пълен идиот, но.....

    Коментиран от #9

    06:20 25.07.2026

  • 7 Тази голяма

    28 0 Отговор
    Празна укроглава няма ли да измисли нещо умно. Аман от укри. Много им се иска да ни вкарат във война.

    06:28 25.07.2026

  • 8 Селски тарикатлъци

    17 0 Отговор
    Цървулите, като се видят с малко повече пари, стават много нагли.

    06:35 25.07.2026

  • 9 Дронове

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Предният":

    Литва, Латвия, Естония и Финландия, всеки ден.

    06:37 25.07.2026

  • 10 Анонимен

    15 0 Отговор
    Ф-16 заради един дрон?! Нямат ли буркани с краставички??

    06:47 25.07.2026

  • 11 защо

    15 0 Отговор
    Взимат се мерки! Поне започват предложения.
    "Алтернатива за Германия“ (АзГ) излезе с остра позиция и поиска пълно прекратяване на финансовата и военната подкрепа за Украйна.
    Що да не се взимат?

    06:48 25.07.2026

  • 12 Нафталинка

    19 0 Отговор
    Ама кой и как доказа ,че дрона е руски , те идиотите вдигнали 4 изтребителя и не го свалили ама знаят , че е руски ,кого се опитвате да заблудите келеши смотани?

    06:48 25.07.2026

  • 13 Не ви вярваме

    11 0 Отговор
    Да не се окаже укро дрон пребоядисан на "шахед". Укронацистите са естествено некадърни и редовно удрят собствени цели, дори под надзора на Англия и САЩ.

    06:56 25.07.2026

  • 14 Кой желае Н.А.Т.О. да влезе във войната

    5 0 Отговор
    Колко европейско е небето над руската покрайнина?

    07:08 25.07.2026

  • 15 много

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "корона":

    тъпо..заради един дрон който струва от 5 до 20 000 евро..ангажираха три самолета..1 италиански и 2 Ф 16. който струват заедно около 500 000 000 долара..нещо май не излиза сметката..Пита се в задачата за какъв чеп ми тези самолети..?

    07:09 25.07.2026

  • 16 туй онуй

    7 0 Отговор
    350 км...летял и грижи не е видял..БГ правителство трябва да блогадари на доблестната румънска армия че не пропуснала този украински дрон при нас..Сега разбрахте ли защо сме в НАТО..те румънци поне имат няколко самолета с двигатели..а при нас с прашки ще ги свалями..Не че тези самолети предназначени за такава цел..но поради глобална угроза от укройна..защото на всички е ясно че тези дронове са "привет от Киев" а не от Москва..така че Зеленота да намали пушенето..и да исправи мерника..

    07:14 25.07.2026

  • 17 Хе хе...

    6 0 Отговор
    Е айде член пети де!
    Или барем том пети енд дъ хартбрейкърс...
    Ха ха ха ха!
    Циркаджии!

    07:16 25.07.2026

  • 18 Натовско мислене

    0 0 Отговор
    Някой да е виждал един член 7 наоколо?

    07:37 25.07.2026

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