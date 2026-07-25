Сибига иска твърди мерки след инцидента с дрон в Румъния

Новият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство на 24 юли предизвика остра реакция в Киев и Букурещ.
Според данни на Министерството на националната отбрана на Румъния, руски дрон от тип "Шахед" е прелетял рекордно разстояние от над 350 км над суверенна натовска територия. Въздушната цел е преминала през регионите Сулина, Бъила и Фетещ, преди да бъде свалена от румънски изтребител F-16 край Падина, област Бузау.
Сибига: Русия тества решимостта на Запада
В официално изявление украинският дипломат №1 Андрий Сибига осъди остро руската агресия и подчерта, че Кремъл умишлено проучва колективните реакции на НАТО.
- Хибридна заплаха: Действията на Москва подготвят почвата за последваща хибридна ескалация в Европа.
- Слаби отговори: Липсата на твърда реакция от страна на Запада само окуражава Кремъл да вдига залозите.
- Глобален риск: Руският терор вече не може да бъде географски изолиран само в границите на Украйна.
Министър Сибига призова международната общност за незабавно въвеждане на пакет от всеобхватни мерки. Той включва налагането на максимален санкционен натиск върху Москва и съвместни координирани усилия за пълна защита на европейското небе.
Хронология на ескалацията по границата на НАТО
Инцидентът е най-дълбокото навлизане на руски безпилотен апарат в територия на Алианса от началото на войната. За прехващането на бързо движещия се апарат под командването на НАТО бяха вдигнати общо четири изтребителя. Първоначално два италиански самолета Eurofighter Typhoon от базата „Михаил Когълничану“ не успяха да поразят целта. Малко след това два румънски F-16 излетяха от авиобаза Фетещ, като единият успешно унищожи дрона със зенитна ракета над необитаем район.
Това е пореден сериозен пробив, след като в края на май 2026 г. друг руски дрон с експлозиви се разби в жилищна сграда в румънския град Галац и рани двама цивилни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 корона
Коментиран от #15
06:01 25.07.2026
2 хехе
06:02 25.07.2026
3 Ганьо Миленов
Коментиран от #4
06:09 25.07.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "Ганьо Миленов":Защото не могат да лъжат като Руснаците.
Коментиран от #5
06:12 25.07.2026
5 оня с х.я
До коментар #4 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски явно си подлушал съвета ми и си наблегнал на еденьто и рането ,но в случая явно глад мори добитика щом си се вдигнал рано рано .
06:17 25.07.2026
6 Предният
Коментиран от #9
06:20 25.07.2026
7 Тази голяма
06:28 25.07.2026
8 Селски тарикатлъци
06:35 25.07.2026
9 Дронове
До коментар #6 от "Предният":Литва, Латвия, Естония и Финландия, всеки ден.
06:37 25.07.2026
10 Анонимен
06:47 25.07.2026
11 защо
"Алтернатива за Германия“ (АзГ) излезе с остра позиция и поиска пълно прекратяване на финансовата и военната подкрепа за Украйна.
Що да не се взимат?
06:48 25.07.2026
12 Нафталинка
06:48 25.07.2026
13 Не ви вярваме
06:56 25.07.2026
14 Кой желае Н.А.Т.О. да влезе във войната
07:08 25.07.2026
15 много
До коментар #1 от "корона":тъпо..заради един дрон който струва от 5 до 20 000 евро..ангажираха три самолета..1 италиански и 2 Ф 16. който струват заедно около 500 000 000 долара..нещо май не излиза сметката..Пита се в задачата за какъв чеп ми тези самолети..?
07:09 25.07.2026
16 туй онуй
07:14 25.07.2026
17 Хе хе...
Или барем том пети енд дъ хартбрейкърс...
Ха ха ха ха!
Циркаджии!
07:16 25.07.2026
18 Натовско мислене
07:37 25.07.2026