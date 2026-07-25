Сибига иска твърди мерки след инцидента с дрон в Румъния

Новият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство на 24 юли предизвика остра реакция в Киев и Букурещ.

Според данни на Министерството на националната отбрана на Румъния, руски дрон от тип "Шахед" е прелетял рекордно разстояние от над 350 км над суверенна натовска територия. Въздушната цел е преминала през регионите Сулина, Бъила и Фетещ, преди да бъде свалена от румънски изтребител F-16 край Падина, област Бузау.

Сибига: Русия тества решимостта на Запада

В официално изявление украинският дипломат №1 Андрий Сибига осъди остро руската агресия и подчерта, че Кремъл умишлено проучва колективните реакции на НАТО.

Хибридна заплаха: Действията на Москва подготвят почвата за последваща хибридна ескалация в Европа.

Действията на Москва подготвят почвата за последваща хибридна ескалация в Европа. Слаби отговори: Липсата на твърда реакция от страна на Запада само окуражава Кремъл да вдига залозите.

Липсата на твърда реакция от страна на Запада само окуражава Кремъл да вдига залозите. Глобален риск: Руският терор вече не може да бъде географски изолиран само в границите на Украйна.

Министър Сибига призова международната общност за незабавно въвеждане на пакет от всеобхватни мерки. Той включва налагането на максимален санкционен натиск върху Москва и съвместни координирани усилия за пълна защита на европейското небе.

Хронология на ескалацията по границата на НАТО

Инцидентът е най-дълбокото навлизане на руски безпилотен апарат в територия на Алианса от началото на войната. За прехващането на бързо движещия се апарат под командването на НАТО бяха вдигнати общо четири изтребителя. Първоначално два италиански самолета Eurofighter Typhoon от базата „Михаил Когълничану“ не успяха да поразят целта. Малко след това два румънски F-16 излетяха от авиобаза Фетещ, като единият успешно унищожи дрона със зенитна ракета над необитаем район.

Това е пореден сериозен пробив, след като в края на май 2026 г. друг руски дрон с експлозиви се разби в жилищна сграда в румънския град Галац и рани двама цивилни.