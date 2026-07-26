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Путин с остър коментар за Киев и нови данни за „Циркон“ и „Посейдон“

Путин с остър коментар за Киев и нови данни за „Циркон“ и „Посейдон“

26 Юли, 2026 18:20, обновена 26 Юли, 2026 18:26 2 593 92

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  • вмф-
  • война

Руският държавен глава защити действията на Москва в Арктика и подчерта ключовото значение на военноморските сили за ядрения паритет

Путин с остър коментар за Киев и нови данни за „Циркон“ и „Посейдон“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската федерация не проявява агресия, а единствено отговаря на военните действия, разгърнати от Киев с категоричната подкрепа на Запада.

Това заяви руският президент Владимир Путин по време на тържественото си обръщение по случай традиционния Ден на Военноморския флот (ВМС) на Русия. В речта си, цитиран от ТАСС, държавният глава съчета остри идеологически атаки срещу украинското ръководство с демонстрация на стратегическа военна мощ, акцентирайки върху модернизацията на ядрената триада и новите безаналогови оръжия на Москва.

Обвинения в „неонацизъм“ и западна намеса

Пред събралите се военни командири и моряци в Санкт Петербург, руският лидер за пореден път насочи реториката си към легитимиране на т.нар. „специална военна операция“.

  • Идеологическа критика: Според думите на Путин, настоящият „украински режим се основава изцяло на идеологията на краен национализъм и неонацизъм“.
  • Обвинения към Киев: Той допълни, че „днес Киев публично възражда нацистката идеология“ пред погледа на международната общност.
  • Позиция за конфликта: Путин беше категоричен, че действията на Русия са изцяло ответни, подчертавайки: „Русия не е агресивна. Ние отговаряме на военните действия, разгърнати от Киев, подкрепян от Запада“.

Модернизация на ядрената триада: „Циркон“ и „Посейдон“

Основната част от изявлението беше посветена на технологичното надмощие на руския флот и неговия принос към глобалното стратегическо възпиране. Путин отбеляза огромното и незаменимо значение на ВМС в структурата на руската ядрена триада.

  • Хиперзвуково оръжие: Президентът похвали възможностите на хиперзвуковия комплекс „Циркон“, заявявайки, че „малко държави по света притежават оръжия от такъв ранг“.
  • Подводни технологии: Официално бе обявено, че мащабната работа по стратегическия безпилотен подводен апарат с ядрено задвижване „Посейдон“ вече се намира „в своя последен етап“.

Арктика и приносът на морската пехота

Президентът обърна специално внимание на присъствието на страната в полярния регион и операциите на терен. Той увери, че руските въоръжени сили, дислоцирани в Арктика, „не представляват заплаха за никого“, а единствената им цел е последователно да „защитават националните интереси на Отечеството“.

Руският лидер изрази благодарност към личния състав за изпълнението на бойните задачи, като специално отбеляза изключителния принос на морската пехота за напредъка и успешните действия в рамките на Специалната военна операция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    34 5 Отговор
    Чакай, чакай преди време Йотова рече, че Русия е агресор, а сега чака БСП и червените пенсионери да гласуват за нея на президентските избори.

    Коментиран от #11, #46

    18:27 26.07.2026

  • 6 Пич

    29 17 Отговор
    За възраждането на нацистката идеология в Украйна дори и Полша орева орталъка, представяте ли си...!!!??? Няма накъде повече...!!!

    Коментиран от #31

    18:27 26.07.2026

  • 7 Поне се самоопределяш

    12 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хомосексуалисти за Путин":

    правилно.

    18:28 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Днес

    20 9 Отговор
    Днес колко са утрепаните орки?

    18:28 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Е което си е вярно сие вярно.Дори и червените бабички знаят това

    18:29 26.07.2026

  • 12 Ну пагади

    1 2 Отговор
    ну заяц....

    18:30 26.07.2026

  • 13 Президентът Путин ясно заявява

    18 16 Отговор
    на зелената жаба.....
    че трябва да се притеснява
    Защото руската федерация все още не е свършила ракетите и желанието на шмъркача да бъдат прекратени въздушните удари е смешно и нелогично след като руската армия настъпва само на запад.
    Чакаме перемогата защото сме еврогерасти но това е само в тъпите мозъци на разни че.....ти.

    18:30 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 милен к@неф

    1 6 Отговор
    охх как искам вналога посейдон или два!

    18:34 26.07.2026

  • 18 Ха ха ха

    15 7 Отговор
    Киев за три дня......

    18:34 26.07.2026

  • 19 5 години

    15 6 Отговор
    една и съща дъвка!

    Коментиран от #40

    18:34 26.07.2026

  • 20 Владо

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Удри":

    Кво ше удря тоя сбърканяк?

    Коментиран от #24, #28

    18:34 26.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мосфилм

    17 9 Отговор
    пак ли са му пускали анимация ?

    18:36 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Топчията

    14 13 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #33

    18:36 26.07.2026

  • 26 Стига

    14 9 Отговор
    ни занимавайте с този баберек!

    18:37 26.07.2026

  • 27 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Али Реза ти се справяш чудесно с това.За мен е късно да минавам на другия бряг

    Коментиран от #30, #32

    18:37 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аааа има

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Вземаш едно въже,отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.
    Един боклук по-малко.Нищо лично.

    18:38 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 За кво квичиш?

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Топчията":

    За пари ли?

    18:39 26.07.2026

  • 34 Спря ли

    5 2 Отговор
    острите коментари за Берлин,Париж и Лондон?

    18:40 26.07.2026

  • 35 Токаев

    7 7 Отговор
    го надави,сега си го изкарва на Киев!

    18:43 26.07.2026

  • 36 Кривоверен алкаш

    8 9 Отговор
    Действията на Украйна са на украинска територия.,Вие какъв го дирите там,ама бараните вярват...

    18:46 26.07.2026

  • 37 Циркон

    2 3 Отговор
    Посейдон и Робот Федя !

    18:47 26.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А Европа

    4 3 Отговор
    кога ще умори без евтините ресурси?

    Коментиран от #52

    18:48 26.07.2026

  • 40 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "5 години":

    Абсолютно си прав.... Една и съща дъвка от страна на либералния Путин, а украинските дронове продължават да нанасят поражения дълбоко в тела на Русия..... След четири години "Уника" започна да унищожава пристанищата около Одеса и Измаил, кога ли ще се сети за мостовете и тунелите към Полша и Румъния..,.

    18:48 26.07.2026

  • 41 гост

    8 11 Отговор

    До коментар #38 от "Избиваха народа си":

    Хабдал...какво прави Русия в Украйна...и стига повтаря опорки...ама много сте зле...

    18:49 26.07.2026

  • 42 Тихо пико4!

    5 9 Отговор

    До коментар #38 от "Избиваха народа си":

    Не си компетентен.

    18:49 26.07.2026

  • 43 Факти

    8 11 Отговор
    Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия.

    18:49 26.07.2026

  • 44 Биограф

    4 6 Отговор
    Като малък е бил малтретиран в училище!

    18:50 26.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Факти

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Че той и Радев нарече Русия агресор в първото си изказване при избухването на войната. После му дръпнаха ушите и започна да говори на руски.

    18:51 26.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Демократ

    6 14 Отговор
    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:51 26.07.2026

  • 49 Дисни

    2 2 Отговор
    От Ну пагади,до Циркон и Посейдон!

    18:51 26.07.2026

  • 50 Маршал Зеленовский

    4 8 Отговор
    “Циркон”, “Посейдон” = “Бошлафкон”

    18:52 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Путин 2024

    10 4 Отговор
    Швеция ще направи огромна грешка,ако влезне в НАТО и ще има тежки последствия!

    18:54 26.07.2026

  • 54 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    4 12 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия.
    Използваме зъбен къртач, перфоратор, електрошок, фадрома.
    И други.
    90% успеваемост!

    Коментиран от #60

    18:54 26.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Валдберис

    0 3 Отговор
    А всичко започна с няколко Стингер и Джавелин,и един Байрактар!

    18:57 26.07.2026

  • 58 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Да се върнем в 2014

    Коментиран от #68

    18:58 26.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Научи български.език, неграмотен червей такъв

    18:59 26.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факти

    4 7 Отговор
    Представяте ли си САЩ да нападнат Канада или Мексико и след 5 години американските рафинерии и складовете на Амазон да горят и американците да нямат ток, вода, бензин и интернет? Не можете да си го предтсавите защото на подобна изцепка е способен само некадърника Путин.

    Коментиран от #80

    19:04 26.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Поправка":

    Ами да се върнем.През февруари едни униформени без опознавателни знаци към коя армия принадлежат. Превзеха Крим и организираха рехерендум за присъединяването му към Русия.През месец май същите хора със същата техника но със емблеми на измислените от Русия ДНР и ЛНР

    Коментиран от #77

    19:07 26.07.2026

  • 69 От берлинския гей парад

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    Да не си акушерка, къде се бъркаш, педалчесмотано.

    Коментиран от #73

    19:08 26.07.2026

  • 70 Червено знаме

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "ЗЗД":

    Затова приятелчето му от Вълчата бърлога го утрепа.

    19:08 26.07.2026

  • 71 Артилерист

    8 1 Отговор
    Добре би било атлантиците хубаво да запомнят какво казва президента Путин. Защото днес един бивш командващ силите на НАТО в Европа на 5-10 реда изброява разумните основания на Русия за провеждане на СВО, като например разширяване на НАТО, убиството на рускоезичното население в Донбас, неприлагането на Минските споразумения и още нещо, но после на повече от 100 реда съчинява "опровержения" в стил опорките на западната пропаганда. А тогава Русия искаше само да се даде автономия на рускоезичните области В РАМКИТЕ НА УКРАЙНА и война нямаше да има. Ето и сега, кое от казаното от Путин не е вярно, за да не го повтарям?

    Коментиран от #74

    19:10 26.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #69 от "От берлинския гей парад":

    Педалчесмотано е билтозидетотееправил в часпотрудово с дветесилевиръце

    Коментиран от #78

    19:13 26.07.2026

  • 74 Факти

    0 7 Отговор

    До коментар #71 от "Артилерист":

    Путин разшири НАТО с войните си срещу Чечения, Грузия и Украйна.
    Путин уби руснаците в Донбас като финансира и въоръжи сепаратистите.
    Путин не е руснак, а монголоид - очевидно. Целта му е да унищожи Русия.

    19:14 26.07.2026

  • 75 1111

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Украйна нападна руското население в Украйна - факт. Зеленски, преди Путин да започне руската гражданска война, искаше ядрено оръжие. Самото съществуване на руската Украйна е подплатено с условие за нейния неядрен статут. Искаш ядрено оръжие - получаваш Тупаник и гаранциите за съществуване отиват на кино. Така че, кой е агресор може да ги разправяш на тоз дет духха...

    Коментиран от #79, #82, #85

    19:15 26.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Читанка с бухалка

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    Забравил си в поправката си да изровиш, че докато беше Майдана в Киев , в Крим, в Одеса, в Мариопол, в Харков, в Донецк, в Луганск и много други градове се вдигнаха на антимайдани. Това са градовете, в които потекоха кървави реки от "любов" към собствения си народ.

    Коментиран от #83

    19:22 26.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "1111":

    Украйна никога не е нападала руско население и такова в Украйна няма.Защото до аненксирането на Крим и вкарването по късно през май войски които да отцепят Луганск и Донецк 98% от украинците говореха на руски.Самия презиент Зеленски се обърна за последно на руски към Путин и руснаците ден преди да ги нападнат.Украйна никога не е искала ЯО нито има кой да и го даде.Отделно че и Русия бе гарант за териториалната цялост на Украйна

    Коментиран от #90

    19:22 26.07.2026

  • 80 Луд с картечница

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Само ,че гори амазон у араП/б/ите,от вчер,че айтоляха нещо взел че се съживил. Или тово не се брои?

    19:23 26.07.2026

  • 81 Дик диверсанта

    2 4 Отговор
    Да държат флота по далеч от Украйна, да си ги държат там в полярния регион, поне може да ги съхранят до 2027г. Защото технологичното развитие на украинските ударни дронове ще достигне 10 000 км и тогава ще последва съдбата на Червенознаменния Черноморски флот.

    19:25 26.07.2026

  • 82 Дик диверсанта

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "1111":

    Нали знаеш какво става с тези, които разпространяват фашизъм?

    19:26 26.07.2026

  • 83 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #77 от "Читанка с бухалка":

    Нормално е да избухнат сблъсъци и то само в райони където граничат с Русия и където руснаците си влизат и излизат.На други места сблъсъци не е имало..Всички тия сблъсъци са организирани от Русия.Както през 2008г Русия по същия сценарий по който Германия нападна Полша тя нападна Грузия.И това бе в момент в който на Грузия и Украйна бе отказано членство в НАТО за да не дразнят уж Русия

    Коментиран от #86

    19:28 26.07.2026

  • 84 антипутя

    0 6 Отговор
    „Русия не е агресивна"?!! - вундервафли и анало-говнети!

    19:28 26.07.2026

  • 85 География, а не население

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "1111":

    Реално украинско население в Украйна няма. Преди 1924 г дори е нямало Украйна, освен псевдопуча от гражданчета в Киев 1917, за които населението не подкрепя, и дава подкрепя на Червената армия.

    Коментиран от #87

    19:29 26.07.2026

  • 86 Хистория

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Соломон":

    Много ти объркано в тъпата кратуна, успокой се малко.

    Коментиран от #89

    19:31 26.07.2026

  • 87 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "География, а не население":

    Ако Украйна не я е имало как тогава Пушкин през 1828г е написал Тихая украинская ночь.И как тогава през 1954г в СССР издават пощенска марка по картина на украински художник 300 г от обидинението на Русия с Украйна

    Коментиран от #92

    19:33 26.07.2026

  • 88 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Както винаги в 10-ката!

    19:33 26.07.2026

  • 89 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #86 от "Хистория":

    А при теб всичко е боза.РуЗка боза

    19:34 26.07.2026

  • 90 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Соломон":

    Ясно, заблуден си. Лично аз, по българска телевизия гледах Зеленски, преди да отнесе Тупаника, как врещеше да го въоръжат с ядрено оръжие, защото Путин струпваше войски по границата. Така че - ръсиш откровени лъжи!

    Коментиран от #91

    19:42 26.07.2026

  • 91 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "1111":

    Ами лесно е дай линк.И аз по това време гледах как всички твърдяха два месеца преди русуя да нападне.А русия твърдеше че това няма да стане никога и който твърди това е военнолюбец

    19:48 26.07.2026

  • 92 Територия, а не народ

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    Написаното от теб и още едно доказателство, че е територия, а не народ. Обединението е между Киевска и Московска Русь.

    19:59 26.07.2026

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