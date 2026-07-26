Руската федерация не проявява агресия, а единствено отговаря на военните действия, разгърнати от Киев с категоричната подкрепа на Запада.

Това заяви руският президент Владимир Путин по време на тържественото си обръщение по случай традиционния Ден на Военноморския флот (ВМС) на Русия. В речта си, цитиран от ТАСС, държавният глава съчета остри идеологически атаки срещу украинското ръководство с демонстрация на стратегическа военна мощ, акцентирайки върху модернизацията на ядрената триада и новите безаналогови оръжия на Москва.

Обвинения в „неонацизъм“ и западна намеса

Пред събралите се военни командири и моряци в Санкт Петербург, руският лидер за пореден път насочи реториката си към легитимиране на т.нар. „специална военна операция“.

Идеологическа критика: Според думите на Путин, настоящият „украински режим се основава изцяло на идеологията на краен национализъм и неонацизъм“.

Според думите на Путин, настоящият „украински режим се основава изцяло на идеологията на краен национализъм и неонацизъм“. Обвинения към Киев: Той допълни, че „днес Киев публично възражда нацистката идеология“ пред погледа на международната общност.

Той допълни, че „днес Киев публично възражда нацистката идеология“ пред погледа на международната общност. Позиция за конфликта: Путин беше категоричен, че действията на Русия са изцяло ответни, подчертавайки: „Русия не е агресивна. Ние отговаряме на военните действия, разгърнати от Киев, подкрепян от Запада“.

Модернизация на ядрената триада: „Циркон“ и „Посейдон“

Основната част от изявлението беше посветена на технологичното надмощие на руския флот и неговия принос към глобалното стратегическо възпиране. Путин отбеляза огромното и незаменимо значение на ВМС в структурата на руската ядрена триада.

Хиперзвуково оръжие: Президентът похвали възможностите на хиперзвуковия комплекс „Циркон“, заявявайки, че „малко държави по света притежават оръжия от такъв ранг“.

Президентът похвали възможностите на хиперзвуковия комплекс „Циркон“, заявявайки, че „малко държави по света притежават оръжия от такъв ранг“. Подводни технологии: Официално бе обявено, че мащабната работа по стратегическия безпилотен подводен апарат с ядрено задвижване „Посейдон“ вече се намира „в своя последен етап“.

Арктика и приносът на морската пехота

Президентът обърна специално внимание на присъствието на страната в полярния регион и операциите на терен. Той увери, че руските въоръжени сили, дислоцирани в Арктика, „не представляват заплаха за никого“, а единствената им цел е последователно да „защитават националните интереси на Отечеството“.

Руският лидер изрази благодарност към личния състав за изпълнението на бойните задачи, като специално отбеляза изключителния принос на морската пехота за напредъка и успешните действия в рамките на Специалната военна операция.