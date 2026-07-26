Путин с остър коментар за Киев и нови данни за „Циркон“ и „Посейдон“

Руската федерация не проявява агресия, а единствено отговаря на военните действия, разгърнати от Киев с категоричната подкрепа на Запада.
Това заяви руският президент Владимир Путин по време на тържественото си обръщение по случай традиционния Ден на Военноморския флот (ВМС) на Русия. В речта си, цитиран от ТАСС, държавният глава съчета остри идеологически атаки срещу украинското ръководство с демонстрация на стратегическа военна мощ, акцентирайки върху модернизацията на ядрената триада и новите безаналогови оръжия на Москва.
Обвинения в „неонацизъм“ и западна намеса
Пред събралите се военни командири и моряци в Санкт Петербург, руският лидер за пореден път насочи реториката си към легитимиране на т.нар. „специална военна операция“.
- Идеологическа критика: Според думите на Путин, настоящият „украински режим се основава изцяло на идеологията на краен национализъм и неонацизъм“.
- Обвинения към Киев: Той допълни, че „днес Киев публично възражда нацистката идеология“ пред погледа на международната общност.
- Позиция за конфликта: Путин беше категоричен, че действията на Русия са изцяло ответни, подчертавайки: „Русия не е агресивна. Ние отговаряме на военните действия, разгърнати от Киев, подкрепян от Запада“.
Модернизация на ядрената триада: „Циркон“ и „Посейдон“
Основната част от изявлението беше посветена на технологичното надмощие на руския флот и неговия принос към глобалното стратегическо възпиране. Путин отбеляза огромното и незаменимо значение на ВМС в структурата на руската ядрена триада.
- Хиперзвуково оръжие: Президентът похвали възможностите на хиперзвуковия комплекс „Циркон“, заявявайки, че „малко държави по света притежават оръжия от такъв ранг“.
- Подводни технологии: Официално бе обявено, че мащабната работа по стратегическия безпилотен подводен апарат с ядрено задвижване „Посейдон“ вече се намира „в своя последен етап“.
Арктика и приносът на морската пехота
Президентът обърна специално внимание на присъствието на страната в полярния регион и операциите на терен. Той увери, че руските въоръжени сили, дислоцирани в Арктика, „не представляват заплаха за никого“, а единствената им цел е последователно да „защитават националните интереси на Отечеството“.
Руският лидер изрази благодарност към личния състав за изпълнението на бойните задачи, като специално отбеляза изключителния принос на морската пехота за напредъка и успешните действия в рамките на Специалната военна операция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
Коментиран от #11, #46
18:27 26.07.2026
6 Пич
Коментиран от #31
18:27 26.07.2026
7 Поне се самоопределяш
До коментар #3 от "Хомосексуалисти за Путин":правилно.
18:28 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Днес
18:28 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #5 от "хехе":Е което си е вярно сие вярно.Дори и червените бабички знаят това
18:29 26.07.2026
12 Ну пагади
18:30 26.07.2026
13 Президентът Путин ясно заявява
че трябва да се притеснява
Защото руската федерация все още не е свършила ракетите и желанието на шмъркача да бъдат прекратени въздушните удари е смешно и нелогично след като руската армия настъпва само на запад.
Чакаме перемогата защото сме еврогерасти но това е само в тъпите мозъци на разни че.....ти.
18:30 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 милен к@неф
18:34 26.07.2026
18 Ха ха ха
18:34 26.07.2026
19 5 години
Коментиран от #40
18:34 26.07.2026
20 Владо
До коментар #2 от "Удри":Кво ше удря тоя сбърканяк?
Коментиран от #24, #28
18:34 26.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мосфилм
18:36 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Топчията
Коментиран от #33
18:36 26.07.2026
26 Стига
18:37 26.07.2026
27 Соломон
До коментар #21 от "Соломон":Али Реза ти се справяш чудесно с това.За мен е късно да минавам на другия бряг
Коментиран от #30, #32
18:37 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Аааа има
До коментар #6 от "Пич":Вземаш едно въже,отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.
Един боклук по-малко.Нищо лично.
18:38 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 За кво квичиш?
До коментар #25 от "Топчията":За пари ли?
18:39 26.07.2026
34 Спря ли
18:40 26.07.2026
35 Токаев
18:43 26.07.2026
36 Кривоверен алкаш
18:46 26.07.2026
37 Циркон
18:47 26.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А Европа
Коментиран от #52
18:48 26.07.2026
40 Европеец
До коментар #19 от "5 години":Абсолютно си прав.... Една и съща дъвка от страна на либералния Путин, а украинските дронове продължават да нанасят поражения дълбоко в тела на Русия..... След четири години "Уника" започна да унищожава пристанищата около Одеса и Измаил, кога ли ще се сети за мостовете и тунелите към Полша и Румъния..,.
18:48 26.07.2026
41 гост
До коментар #38 от "Избиваха народа си":Хабдал...какво прави Русия в Украйна...и стига повтаря опорки...ама много сте зле...
18:49 26.07.2026
42 Тихо пико4!
До коментар #38 от "Избиваха народа си":Не си компетентен.
18:49 26.07.2026
43 Факти
18:49 26.07.2026
44 Биограф
18:50 26.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Факти
До коментар #5 от "хехе":Че той и Радев нарече Русия агресор в първото си изказване при избухването на войната. После му дръпнаха ушите и започна да говори на руски.
18:51 26.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Демократ
18:51 26.07.2026
49 Дисни
18:51 26.07.2026
50 Маршал Зеленовский
18:52 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Путин 2024
18:54 26.07.2026
54 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Използваме зъбен къртач, перфоратор, електрошок, фадрома.
И други.
90% успеваемост!
Коментиран от #60
18:54 26.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Валдберис
18:57 26.07.2026
58 Поправка
До коментар #8 от "Соломон":Да се върнем в 2014
Коментиран от #68
18:58 26.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #54 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":Научи български.език, неграмотен червей такъв
18:59 26.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факти
Коментиран от #80
19:04 26.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Соломон
До коментар #58 от "Поправка":Ами да се върнем.През февруари едни униформени без опознавателни знаци към коя армия принадлежат. Превзеха Крим и организираха рехерендум за присъединяването му към Русия.През месец май същите хора със същата техника но със емблеми на измислените от Русия ДНР и ЛНР
Коментиран от #77
19:07 26.07.2026
69 От берлинския гей парад
До коментар #63 от "Соломон":Да не си акушерка, къде се бъркаш, педалчесмотано.
Коментиран от #73
19:08 26.07.2026
70 Червено знаме
До коментар #61 от "ЗЗД":Затова приятелчето му от Вълчата бърлога го утрепа.
19:08 26.07.2026
71 Артилерист
Коментиран от #74
19:10 26.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Соломон
До коментар #69 от "От берлинския гей парад":Педалчесмотано е билтозидетотееправил в часпотрудово с дветесилевиръце
Коментиран от #78
19:13 26.07.2026
74 Факти
До коментар #71 от "Артилерист":Путин разшири НАТО с войните си срещу Чечения, Грузия и Украйна.
Путин уби руснаците в Донбас като финансира и въоръжи сепаратистите.
Путин не е руснак, а монголоид - очевидно. Целта му е да унищожи Русия.
19:14 26.07.2026
75 1111
До коментар #8 от "Соломон":Украйна нападна руското население в Украйна - факт. Зеленски, преди Путин да започне руската гражданска война, искаше ядрено оръжие. Самото съществуване на руската Украйна е подплатено с условие за нейния неядрен статут. Искаш ядрено оръжие - получаваш Тупаник и гаранциите за съществуване отиват на кино. Така че, кой е агресор може да ги разправяш на тоз дет духха...
Коментиран от #79, #82, #85
19:15 26.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Читанка с бухалка
До коментар #68 от "Соломон":Забравил си в поправката си да изровиш, че докато беше Майдана в Киев , в Крим, в Одеса, в Мариопол, в Харков, в Донецк, в Луганск и много други градове се вдигнаха на антимайдани. Това са градовете, в които потекоха кървави реки от "любов" към собствения си народ.
Коментиран от #83
19:22 26.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Соломон
До коментар #75 от "1111":Украйна никога не е нападала руско население и такова в Украйна няма.Защото до аненксирането на Крим и вкарването по късно през май войски които да отцепят Луганск и Донецк 98% от украинците говореха на руски.Самия презиент Зеленски се обърна за последно на руски към Путин и руснаците ден преди да ги нападнат.Украйна никога не е искала ЯО нито има кой да и го даде.Отделно че и Русия бе гарант за териториалната цялост на Украйна
Коментиран от #90
19:22 26.07.2026
80 Луд с картечница
До коментар #66 от "Факти":Само ,че гори амазон у араП/б/ите,от вчер,че айтоляха нещо взел че се съживил. Или тово не се брои?
19:23 26.07.2026
81 Дик диверсанта
19:25 26.07.2026
82 Дик диверсанта
До коментар #75 от "1111":Нали знаеш какво става с тези, които разпространяват фашизъм?
19:26 26.07.2026
83 Соломон
До коментар #77 от "Читанка с бухалка":Нормално е да избухнат сблъсъци и то само в райони където граничат с Русия и където руснаците си влизат и излизат.На други места сблъсъци не е имало..Всички тия сблъсъци са организирани от Русия.Както през 2008г Русия по същия сценарий по който Германия нападна Полша тя нападна Грузия.И това бе в момент в който на Грузия и Украйна бе отказано членство в НАТО за да не дразнят уж Русия
Коментиран от #86
19:28 26.07.2026
84 антипутя
19:28 26.07.2026
85 География, а не население
До коментар #75 от "1111":Реално украинско население в Украйна няма. Преди 1924 г дори е нямало Украйна, освен псевдопуча от гражданчета в Киев 1917, за които населението не подкрепя, и дава подкрепя на Червената армия.
Коментиран от #87
19:29 26.07.2026
86 Хистория
До коментар #83 от "Соломон":Много ти объркано в тъпата кратуна, успокой се малко.
Коментиран от #89
19:31 26.07.2026
87 Соломон
До коментар #85 от "География, а не население":Ако Украйна не я е имало как тогава Пушкин през 1828г е написал Тихая украинская ночь.И как тогава през 1954г в СССР издават пощенска марка по картина на украински художник 300 г от обидинението на Русия с Украйна
Коментиран от #92
19:33 26.07.2026
88 az СВО Победа 81
19:33 26.07.2026
89 Соломон
До коментар #86 от "Хистория":А при теб всичко е боза.РуЗка боза
19:34 26.07.2026
90 1111
До коментар #79 от "Соломон":Ясно, заблуден си. Лично аз, по българска телевизия гледах Зеленски, преди да отнесе Тупаника, как врещеше да го въоръжат с ядрено оръжие, защото Путин струпваше войски по границата. Така че - ръсиш откровени лъжи!
Коментиран от #91
19:42 26.07.2026
91 Соломон
До коментар #90 от "1111":Ами лесно е дай линк.И аз по това време гледах как всички твърдяха два месеца преди русуя да нападне.А русия твърдеше че това няма да стане никога и който твърди това е военнолюбец
19:48 26.07.2026
92 Територия, а не народ
До коментар #87 от "Соломон":Написаното от теб и още едно доказателство, че е територия, а не народ. Обединението е между Киевска и Московска Русь.
19:59 26.07.2026