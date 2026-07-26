Домът на истинските карибски пирати оживява в 3D реконструкция (ВИДЕО)

Учени и дигитални художници създадоха първата исторически обоснована 3D реконструкция на Насау от 1718 г., когато днешната столица на Бахамите е била основно убежище на смятаните за реалните карибски пирати. Проектът показва селище, което се различава съществено от пищните пристанища във филмите и телевизионните сериали.

Реконструкцията е изготвена въз основа на археологически находки, стари карти, писмени свидетелства и лазерно сканиране на пристанището и околния терен. Специалистите са анализирали стотици исторически документи за периода между края на XVII и началото на XVIII век. Проектът е част от документалната поредица на Wreckwatch TV „Mystery of the Pirate King’s Treasure“.

Моделът представя Насау като малко и хаотично селище от едноетажни дървени постройки, палатки и временни навеси, сглобени от корабни дъски и стари платна. Пристанището било осеяно с изоставени и потопени плавателни съдове, а растителността постепенно завладявала части от населеното място.

Известната крепост на Насау също била далеч от внушителните каменни укрепления, познати от художествените произведения за пиратите, включително и хитовата поредица на Дисни - "Карибски пирати". Според реконструкцията стените ѝ били напукани, един от бастионите се бил срутил, а отделни участъци били защитени само с дървена ограда. Църквата на селището лежала в руини след по-ранни нападения на испански и френски сили.

„Истинските карибски пирати не са строили с мисъл за бъдещето. Те са живеели за настоящия ден, извън закона“, посочва морският археолог д-р Шон Кингсли, ръководил работата по реконструкцията.

По оценки на изследователите в най-силния период на пиратската колония през второто десетилетие на XVIII век в Насау са живеели между 700 и 1000 пирати, при едва около 200 цивилни. Сред свързаните със селището фигури са Едуард Тийч, известен като Черната брада, Бенджамин Хорниголд, Чарлз Вейн, Джон „Калико Джак“ Ракъм, Ан Бони и Мери Рийд. Историческите сведения сочат, че пиратите значително превъзхождали местното население и контролирали пристанището до възстановяването на британската власт през 1718 г.

Дигиталният проект включва около 40 персонажа, представящи пирати, цивилни жители и освободени или избягали от робство африканци. Облеклото, оръжията и предметите са възстановени според наличните исторически и археологически данни.

Използван е и изкуствен интелект за създаването на движещи се портрети на известни пирати по гравюри от XVIII век и писмени описания. Тези изображения обаче са художествени интерпретации, а не доказани възстановки на действителните им лица, тъй като липсват надеждни портрети на повечето от тях.

Новият модел е свързан и с археологически проучвания в пристанището на Насау. Международен екип откри шест корабокрушения, три от които са отнесени към златната епоха на пиратството. Сред находките са обгорял дървен корпус, баластни камъни, оръдия, мускетни куршуми, точило за оръжия и глинени лули. Изследователите предполагат, че някои пленени кораби са били умишлено опожарявани, след като товарът и оборудването им били разграбени.

Въпреки скромния си вид Насау имал изключително важно стратегическо положение. Пристанището се намирало близо до морски пътища, по които между Америките и Европа били превозвани злато, сребро, захар и други ценни товари. Естествената му защита и плитките води затруднявали достъпа на големи военни кораби и го превръщали в удобна база за нападения.

Жителите се изхранвали предимно с риба, костенурки, игуани, картофи и ямс, допълвани от ориз, месо, захар и ром, отнети от пленени кораби. Пиратското убежище започва да губи влиянието си през 1718 г., когато британският губернатор Удс Роджърс пристига в Бахамите с кралско помилване за онези, които се предадат, и със задача да възстанови колониалния контрол.

Научната реконструкция показва, че реалният Насау не е бил богат и подреден „пиратски град“, а нестабилно крайбрежно убежище, изградено от останки, временни постройки и плячкосани материали. Именно от това привидно незначително селище обаче някои от най-известните пирати в историята са контролирали ключови маршрути през Карибско море.