Председателят на НСЕОБ – Яхад д-р Роман Стоянов проведе срещи с президента на Израел Ицхак Херцог и с министъра на културата и спорта Мики Зоар

Министърът на културата и спорта на Държавата Израел Мики Зоар, д-р Стоянов и шарже д’афер, пълномощен министър и заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Република България в Държавата Израел - Юлиан Якимов

Председателят на Националния съвет на еврейските организации в България – Яхад д-р Роман Стоянов проведе официални срещи в Държавата Израел с президента Ицхак Херцог и с министъра на културата и спорта Мики Зоар. Разговорите бяха посветени на противодействието на антисемитизма, съхраняването на историческата памет и развитието на културното сътрудничество между България и Израел.

По време на личната среща с президента Ицхак Херцог д-р Стоянов представи наблюденията на НСЕОБ – Яхад за нарастването на антиизраелската и антиеврейската пропаганда в България, особено след терористичните нападения на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Бяха обсъдени необходимостта от по-активна обществена превенция на антисемитизма, ролята на образованието и значението на институционалното сътрудничество за ограничаване на езика на омразата и изкривяването на историческите факти. Д-р Стоянов изрази дълбокото си уважение към президента Херцог като държавник с висок морален авторитет, последователна позиция в защита на еврейските общности и изключителен принос за насърчаването на диалога, общественото единство и международното сътрудничество.

Специално място в разговора зае историята на спасяването на българските евреи през Втората световна война — изключителен акт на политическа отговорност и морална устойчивост, който заема достойно място в историческата памет на България. Беше подчертан приносът на българската държава, българските държавни институции, парламентаристи, представители на Българската православна църква, интелектуалци и граждани, чиито решителни действия допринасят за предотвратяването на депортацията на близо 50 000 български евреи. Този забележителен исторически пример продължава да бъде здрава морална основа на приятелството и сътрудничеството между българския и израелския народ.

В качеството си на председател на НСЕОБ – Яхад д-р Роман Стоянов отправи официална покана към президента на Държавата Израел Ицхак Херцог да посети България по повод 10 март 2027 г. и да участва в ежегодните възпоменателни церемонии, провеждани в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ - ORT School пред мемориала „Стената на българските праведници“ — деня, в който страната ни отдава почит на спасяването на българските евреи.

„За мен беше изключителна чест да бъда приет на лична среща от президента Ицхак Херцог. Възприемам тази среща не само като лично признание, а преди всичко като висока оценка за работата, която НСЕОБ – Яхад извършва в областта на историческата памет, образованието и превенцията на антисемитизма. Тя ни задължава да продължим още по-отговорно и последователно“, заяви д-р Роман Стоянов.

По време на срещата си с министъра на културата и спорта на Израел Мики Зоар д-р Стоянов представи основните дейности и инициативи на НСЕОБ – Яхад, включително Мемориала „Стената на българските праведници“, образователните програми на организацията и усилията ѝ за съхраняване на паметта за Холокоста и противодействие на съвременния антисемитизъм.

В рамките на разговора беше постигнато съгласие Министерството на културата и спорта на Израел и НСЕОБ – Яхад да подготвят съвместно представяне на документалния филм „Последната тайна на Холокоста“ в Израел през есента. Филмът разказва за спасяването на българските евреи през личната история на "Праведника на народите" Младен Иванов дядо на д-р Стоянов и получи значимо международно признание, като беше включен в официалния списък на документалните продукции, допуснати за разглеждане в категорията за най-добър пълнометражен документален филм на 98-ите награди на Американската академия за филмово изкуство и наука – „Оскар“ за 2025 г. Събитието ще постави акцент върху историята на спасяването на българските евреи и върху възможностите документалното кино да бъде използвано като средство за образование, съхраняване на историческата памет и превенцията на антисемитизма.

На срещата с министър Мики Зоар д-р Роман Стоянов беше придружен от българския шарже д’афер, пълномощен министър и заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Република България в Държавата Израел - Юлиан Якимов.

„Присъствието на представител на българската дипломатическа мисия беше голяма чест за нас и важен знак за институционално внимание и подкрепа към дейността на НСЕОБ – Яхад. Именно чрез подобни съвместни инициативи историческата памет, културата и гражданското образование се превръщат в културна дипломация и в реален инструмент за изграждане на доверие, взаимно уважение и дългосрочно партньорство между България и Израел“, подчерта д-р Стоянов.

Проведените срещи поставят основа за последващи инициативи между НСЕОБ – Яхад и израелските институции в областта на културата, образованието, историческата памет и противодействието на антисемитизма.

За НСЕОБ – Яхад

Националният съвет на еврейските организации в България – Яхад работи за съхраняване на еврейското културно-историческо наследство, почитане на паметта за Холокоста и българските “Праведници на народите”, развитие на образователни инициативи и обществена превенция на антисемитизма. Д-р Роман Стоянов е създател на Мемориала „Стената на българските праведници“, разположен на територията на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School в София.