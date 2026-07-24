Най-голямата опозиционна партия в Полша се разцепи

Полската десноцентристка партия "Право и справедливост" (ПиС) се разцепи, след като лидерът ѝ Ярослав Качински изключи бившия премиер Матеуш Моравецки на фона на спор за бъдещата посока на партията, предаде ДПА, съобщи БТА.

Докато Качински определи разцеплението като доброволна оставка на Моравецки и група подкрепящи го депутати, отказващи да подпишат клетва за лоялност към формацията, Моравецки и политически наблюдатели нарекоха действията на лидера "принудително отстраняване".

Четиридесет членове на парламента също напускат, съобщи Моравецки, който все още не е посочил дали има намерение да създаде своя партия.

В центъра на конфликта е бъдещата посока на бившата управляваща партия, която беше на валст от 2015 до 2023 г. По време на управлението си ПиС промени Полша според собствената си визия, което я вкара в продължителен конфликт с ЕС, отбелязва ДПА.

През март Качински номинира хардлайнера Пшемислав Чарнек за поста министър-председател на предстоящите догодина парламентарни избори. Той посочи, че целта му е да направи ПиС по-атрактивна за крайнодесните гласоподаватели.

Икономически либералният бивш банкер Моравецки, 58 г., който беше премиер от 2017 до 2023 г., се почувства игнориран от номинацията на Чарнек, отбелязва ДПА.

Той отговори със създаването на групата "Развитие Плюс", включваща негови умерени колеги, и поиска ПиС да се "върне към широката коалиция с полските десни и десноцентристки партии".

Качински, на свой ред, даде ултиматум групата да се разпусне, а всички нейни членове да подпишат декларация за лоялност. Моравецки остави ултиматума да изтече. "Не можем да си позволим да бъдем принуждавани да подписваме декларации за лоялност", каза той, след като напусна партията.

Във вторник се очаква партийните органи да одобрят официално оставката на Моравецки и "30 негови поддръжници", обяви Качински. Със 186 депутати досега ПиС беше най-голямата формация в полския парламент.