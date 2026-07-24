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Русия възнамерява да увеличи броя на войските си. Зеленски предупреди за възможна нова руска ракетна атака през следващите 48 часа
  Тема: Украйна

Русия възнамерява да увеличи броя на войските си. Зеленски предупреди за възможна нова руска ракетна атака през следващите 48 часа

24 Юли, 2026 23:07 1 007 36

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • война

Според украинското разузнаване Москва възнамерява да увеличи броя на войските си в идните месеци

Русия възнамерява да увеличи броя на войските си. Зеленски предупреди за възможна нова руска ракетна атака през следващите 48 часа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски тази вечер предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украйна през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването Москва възнамерява да увеличи броя на войските си в идните месеци, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Ударът може да бъде извършен днес”, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение. “Информацията, с която разполагаме показва, че това може да се случи в рамките на следващите 48 часа”, добави той.

Междувременно руските сили тази вечер атакуваха град Славянск в Донецка област за втори път днес. При атаката са ранени 15 души, написа ръководителят на регионалната военна администрация Вадим Филашкин във Фейсбук.

Сред пострадалите е 15-годишно момче, уточни той.

При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, две кафенета, аптека, магазин и офис за ксерокопиране.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИН ПРЕКАЛЕНО

    21 7 Отговор
    МНОГО ВИ РАЗЛИГАВИ.САМО БОЙ

    23:09 24.07.2026

  • 2 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    7 22 Отговор
    Зеленски унищожи 2/3 от руския флот ,запали рашистките градове ,унищожи рафинериите им и ги докара до купони за бензин и храна!
    Слава Украйна

    Коментиран от #5, #6, #21

    23:09 24.07.2026

  • 3 ?????

    6 7 Отговор
    Сакаме го да оди из Европата пак.

    23:10 24.07.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    21 8 Отговор
    Мобилизация не е необходима! Всичко може да приключи с един единствен ядрен удар над Лондон! Всички ще са щастливи и доволни!

    Коментиран от #8

    23:10 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жана пацуланата 💃

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    И уби над 2 милиона клети раши! Никой не е избивал толкова рашисти от 70 години.
    Слава колега пaаaцyууyл!

    23:11 24.07.2026

  • 7 Пич

    13 8 Отговор
    Това го предвидих отдавна!!! А Зелю да вземе да предвиди, как да остане жив!!!
    Заместниците му вече чакат - един в Англия, и един в САЩ!!! Залагам на САЩ!!!

    Коментиран от #11

    23:12 24.07.2026

  • 8 Хм Хм

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Това е 100% истина, защото Русия престава да съществува.

    Коментиран от #9, #14

    23:12 24.07.2026

  • 9 И КЪДЕ ША СА ДОВОЛНИ

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хм Хм":

    В ЛОНДОН ЛИ

    23:14 24.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 3 Отговор
    Ако не беше евреина зелен ,отде щяхме да знаем за ракетните атаки ,незнам може би от бесарабския фронт ,абе къде остана той да не го удари некоя ракета

    Коментиран от #12

    23:15 24.07.2026

  • 11 Това кога ще се случи?

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #17

    23:15 24.07.2026

  • 12 Удри копейката с лопатЕто!

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Ботокса предупреждава ли ватите,че като отиват в Донбас умират?

    Коментиран от #27

    23:18 24.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчар

    8 3 Отговор
    Това вече няма никакво значение...! Целта на вампирите е изпълнена..! Зеления трябваше да вземе огромни заеми и вампирите да ги вземат срещу оръжие ..! ПИТО ПЛАТЕНО..

    23:21 24.07.2026

  • 17 Пич

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":

    Мисля, че Зелю ще даде фира до края на годината!!! Грешката му е , че се репчи на САЩ!!! А това САЩ възприема, като игра за Англия!!! Е...... сега ти познай!!!

    23:22 24.07.2026

  • 18 Грохнал Русофил

    6 11 Отговор
    Унищожиха ме за 5 години
    Остарях със 15 години
    Такъв срам и позор не бях брал от Първият път когато хванах жена ми с Група роми в къщи

    23:23 24.07.2026

  • 19 Ами

    11 6 Отговор
    Днес две руски ракетии "Искандер" са посетили изложение на отбранителната
    промишленост и безпилотни системи на полигон в близост да Киев.
    Спасителните служби още събират останки от участниците и зрителите.

    23:26 24.07.2026

  • 20 Из Московия

    2 10 Отговор
    тече активна бусификация!

    23:29 24.07.2026

  • 21 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #25

    23:29 24.07.2026

  • 22 Ицо

    3 10 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    23:35 24.07.2026

  • 23 Име

    7 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:35 24.07.2026

  • 24 Съдията

    11 7 Отговор
    Зарята над Украйна тепърва ще става по-силна, по-цветна и по-шумна. И украинската армия още по-здраво ще обръща войната... към полската граница. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #33

    23:36 24.07.2026

  • 25 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    4 10 Отговор

    До коментар #21 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика е раша в избиването на населението си😂🤣😅😆 Наистина няма такава величина😆😁😄

    23:37 24.07.2026

  • 26 Мхм

    6 2 Отговор
    Дамоклевият меч виси всеки ден над зеленски и англосаксите. Вият, естествено...

    23:50 24.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Абе укрите тогава се въдят повече ли ????и що постоянно ви риве евреина на умрело

    23:52 24.07.2026

  • 28 ВВП

    5 3 Отговор
    Зелю фашиста ,Нее террорист.Въобще .Ще увеличат дозите от лобут .

    23:58 24.07.2026

  • 29 ВВП

    2 2 Отговор
    Окраинската чутура е дебела .нуждае се от много млатене..

    Коментиран от #34

    00:23 25.07.2026

  • 30 Любознателен

    3 2 Отговор
    И кого е предупредил Зеленски, че не разбрахме?
    Щото иначе всички знаем че всеки ден или през ден ще има празнична заря в Украйна, по случай победите му? Без нужда, да ни казва разузнаването му.

    Коментиран от #32

    00:26 25.07.2026

  • 31 Откъде Раша ще намери

    1 2 Отговор
    толкова много ботсванци? Ингушетите свършиха, 19-годишните също, затворниците дезертираха в Казахстан, богаташите си отиваха децата с огромни подкупи, Кимчо си прибра "доброволците", за да не остане без население.
    Детските градини ли ще праща на фронта.
    Не сещам зa варианти.

    Коментиран от #36

    00:33 25.07.2026

  • 32 Кои сте тези всички?

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Любознателен":

    Гласове в главата?

    00:34 25.07.2026

  • 33 Сега разбирам

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Съдията":

    защо ровиш по кофите. Задлъжнял си на хазарт.
    Не улучваш.
    Не ставаш и за врачка. Явно ти е развален бобът.

    00:37 25.07.2026

  • 34 Ами иди да покажеш как,

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    диванен герою.
    А пълниш памперса, когато левскари минат по отсрещния тротоар. Видяхме те на Мочата как напълни г.щите.

    Коментиран от #35

    00:40 25.07.2026

  • 35 604

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами иди да покажеш как,":

    глей да не съ насиереш от напъни, пххахахаххахаха

    00:45 25.07.2026

  • 36 И аз това се чудя

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Откъде Раша ще намери":

    Защо просто Зелю не обяви победа и да вдигне белия байряк?!!

    Мисли си, че като събере още пари, МИ-6 ще го оставят накрая жив; за да си ги харчи ли? И с разписките за платените проценти да изнудва ли?
    Разбира се пак Путин ще е нарочен.

    00:46 25.07.2026

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