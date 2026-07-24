Русия възнамерява да увеличи броя на войските си. Зеленски предупреди за възможна нова руска ракетна атака през следващите 48 часа

Украинският президент Володимир Зеленски тази вечер предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украйна през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването Москва възнамерява да увеличи броя на войските си в идните месеци, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
“Ударът може да бъде извършен днес”, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение. “Информацията, с която разполагаме показва, че това може да се случи в рамките на следващите 48 часа”, добави той.
Междувременно руските сили тази вечер атакуваха град Славянск в Донецка област за втори път днес. При атаката са ранени 15 души, написа ръководителят на регионалната военна администрация Вадим Филашкин във Фейсбук.
Сред пострадалите е 15-годишно момче, уточни той.
При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, две кафенета, аптека, магазин и офис за ксерокопиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПУТИН ПРЕКАЛЕНО
23:09 24.07.2026
2 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Слава Украйна
Коментиран от #5, #6, #21
23:09 24.07.2026
3 ?????
23:10 24.07.2026
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #8
23:10 24.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Жана пацуланата 💃
До коментар #2 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":И уби над 2 милиона клети раши! Никой не е избивал толкова рашисти от 70 години.
Слава колега пaаaцyууyл!
23:11 24.07.2026
7 Пич
Заместниците му вече чакат - един в Англия, и един в САЩ!!! Залагам на САЩ!!!
Коментиран от #11
23:12 24.07.2026
8 Хм Хм
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":Това е 100% истина, защото Русия престава да съществува.
Коментиран от #9, #14
23:12 24.07.2026
9 И КЪДЕ ША СА ДОВОЛНИ
До коментар #8 от "Хм Хм":В ЛОНДОН ЛИ
23:14 24.07.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #12
23:15 24.07.2026
11 Това кога ще се случи?
До коментар #7 от "Пич":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #17
23:15 24.07.2026
12 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Ботокса предупреждава ли ватите,че като отиват в Донбас умират?
Коментиран от #27
23:18 24.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчар
23:21 24.07.2026
17 Пич
До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":Мисля, че Зелю ще даде фира до края на годината!!! Грешката му е , че се репчи на САЩ!!! А това САЩ възприема, като игра за Англия!!! Е...... сега ти познай!!!
23:22 24.07.2026
18 Грохнал Русофил
Остарях със 15 години
Такъв срам и позор не бях брал от Първият път когато хванах жена ми с Група роми в къщи
23:23 24.07.2026
19 Ами
промишленост и безпилотни системи на полигон в близост да Киев.
Спасителните служби още събират останки от участниците и зрителите.
23:26 24.07.2026
20 Из Московия
23:29 24.07.2026
21 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #2 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #25
23:29 24.07.2026
22 Ицо
23:35 24.07.2026
23 Име
23:35 24.07.2026
24 Съдията
Коментиран от #33
23:36 24.07.2026
25 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
До коментар #21 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика е раша в избиването на населението си😂🤣😅😆 Наистина няма такава величина😆😁😄
23:37 24.07.2026
26 Мхм
23:50 24.07.2026
27 Kaлпазанин
До коментар #12 от "Удри копейката с лопатЕто!":Абе укрите тогава се въдят повече ли ????и що постоянно ви риве евреина на умрело
23:52 24.07.2026
28 ВВП
23:58 24.07.2026
29 ВВП
Коментиран от #34
00:23 25.07.2026
30 Любознателен
Щото иначе всички знаем че всеки ден или през ден ще има празнична заря в Украйна, по случай победите му? Без нужда, да ни казва разузнаването му.
Коментиран от #32
00:26 25.07.2026
31 Откъде Раша ще намери
Детските градини ли ще праща на фронта.
Не сещам зa варианти.
Коментиран от #36
00:33 25.07.2026
32 Кои сте тези всички?
До коментар #30 от "Любознателен":Гласове в главата?
00:34 25.07.2026
33 Сега разбирам
До коментар #24 от "Съдията":защо ровиш по кофите. Задлъжнял си на хазарт.
Не улучваш.
Не ставаш и за врачка. Явно ти е развален бобът.
00:37 25.07.2026
34 Ами иди да покажеш как,
До коментар #29 от "ВВП":диванен герою.
А пълниш памперса, когато левскари минат по отсрещния тротоар. Видяхме те на Мочата как напълни г.щите.
Коментиран от #35
00:40 25.07.2026
35 604
До коментар #34 от "Ами иди да покажеш как,":глей да не съ насиереш от напъни, пххахахаххахаха
00:45 25.07.2026
36 И аз това се чудя
До коментар #31 от "Откъде Раша ще намери":Защо просто Зелю не обяви победа и да вдигне белия байряк?!!
Мисли си, че като събере още пари, МИ-6 ще го оставят накрая жив; за да си ги харчи ли? И с разписките за платените проценти да изнудва ли?
Разбира се пак Путин ще е нарочен.
00:46 25.07.2026