Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове

Силите на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.

Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности.

"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.

Русия заяви по-рано днес, че е свалила през нощта 571 украински дрона над руски региони, предаде Франс прес.

"Тази нощ системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 571 безпилотни летателни апарата", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че украинските дронове са засегнали и Ленинградска област. Тази сутрин бяха нанесени удари по складове на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" в Санкт Петербург.

Русия съобщи още, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.

В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.

Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.

Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.