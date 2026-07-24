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Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове

24 Юли, 2026 14:47 1 178 155

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Русия заяви също днес, че е свалила през нощта 571 украински дрона над руски региони, предаде Франс прес

Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Силите на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.

Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности.

"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.

Русия заяви по-рано днес, че е свалила през нощта 571 украински дрона над руски региони, предаде Франс прес.

"Тази нощ системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 571 безпилотни летателни апарата", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че украинските дронове са засегнали и Ленинградска област. Тази сутрин бяха нанесени удари по складове на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" в Санкт Петербург.

Русия съобщи още, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.

В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.

Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.

Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    18 19 Отговор
    Путин не иска мир, а вчера увеличи и териториалните претенции към Украйна. Защото е притиснат в ъгъла и Украйна върви към перемога, нали? 😂😂😂

    Коментиран от #28, #140

    14:48 24.07.2026

  • 2 оня с коня

    26 4 Отговор
    В Киевска област се провеждат спасителни операции след пристигането на руски ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

    Според него десетки хора са ранени. На мястото на инцидента работят екипи за спешна помощ.

    „За съжаление, шестима души загинаха“, написа той.

    Преди това основателят на отбранителната компания First Contact, Валери Боровик, заяви , че руски войски са атакували тренировъчния полигон, където се е провеждало изложението за безпилотни летателни апарати Armada.

    Коментиран от #26, #80

    14:48 24.07.2026

  • 3 Бай той Толстой

    26 7 Отговор
    Запалили са тревата с тия дрончета.Руснаците бият с половин тон ракета.

    14:49 24.07.2026

  • 4 Точен мерник

    27 7 Отговор
    През нощта руските сили нанесоха серия от ответни удари срещу пристанищни съоръжения в Одеска област . Този път по-голямата част от атаките бяха насочени към украинските пристанищни съоръжения на Дунав – пристанищата Вилково и Измаил. Според военни експерти командването на НАТО се е опитало да отклони логистичните потоци в тази посока, увеличавайки т.нар. дунавски трафик. Също през нощта руски ракети „Геран“, този път еднозарядни, но с реактивен двигател , довършиха това, което не бяха успели да поразят предния ден в одеското пристанище. В Одеса отново избухват пожари, заедно с експлозии, стрелба и звуци от вторични детонации – експлодират складове за боеприпаси.

    14:49 24.07.2026

  • 5 хе хе

    12 26 Отговор
    Откакто Украйна сама си пройзвежда оръжието, вече никой не може да забранява на Киев да удря на територията на РФ. И това много си личи. Много.

    Коментиран от #130

    14:50 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    22 7 Отговор
    Барон Мюнхаузен ряпа да яде пред мен.
    Когато се надрусам, платените журналисти записват всяка една моя фантазия.

    14:50 24.07.2026

  • 9 Силата на Москва е в свирката .

    13 19 Отговор
    А тука ми преписват статии от ТАСС как монголята щели да учат Китай на въздушна отбрана . 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    14:50 24.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    13 12 Отговор
    Чакаме янките в Безмер да ги почерпим коктейл Молотов ама нещо ги няма.хи хи хи

    Коментиран от #21

    14:51 24.07.2026

  • 11 Удар по Китайската народна република

    12 19 Отговор
    ВСУ са поразили огромен склад на Алиекспрес в Санкт Петербург. Складът гори.

    14:51 24.07.2026

  • 12 е ти

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Силата на Москва е в свирката .":

    от къде искаш да преписват руските сайтове? Само от ТАСС и Комсомолская Правда.

    14:52 24.07.2026

  • 13 Реалист

    9 23 Отговор
    Единствения начин да се свърши с тази агония на ватенkите е да предадат бункерния съсел в Хага, да го обявят за предател, да се изтеглят от Украйна и да започнат да плащат репарации.

    Коментиран от #20, #51

    14:53 24.07.2026

  • 14 Летец Пешеходец

    10 23 Отговор
    "Изпердашиха" и завода "Авиатек" в Киров с крилата ракета "Фламинго". "Великата Русия" е на прага на енергиен и икономически колапс, след което ще последва и военен. Дните на режимът в Кремъл са преброени. Русия ще последва съдбата на СССР. Неизбежно е.

    Коментиран от #23

    14:53 24.07.2026

  • 15 име

    19 6 Отговор
    Бандерите всеки ден удрят и после реват за мир и преговори.

    14:54 24.07.2026

  • 16 Козлодуй

    16 7 Отговор
    Намериха ли главата на Сирски ? Дано се оправи човека .

    14:54 24.07.2026

  • 17 Пропагандата знаем

    18 6 Отговор
    Дай сега да видим Русия какво удари в Украйна!

    Коментиран от #38

    14:55 24.07.2026

  • 18 И Киев е Руски

    15 7 Отговор
    Супер утре пак за ЕС ще пътуват сандъци с натювци

    14:55 24.07.2026

  • 19 Поразен логистичен център

    16 7 Отговор
    Удар по складовете на Алиекспрес е Санкт Петербург. Украинците ликуват.
    Всички украински пристанища са превърнати в развалини. Зеленски реве за още пари.

    14:56 24.07.2026

  • 20 да, де

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Ти още двама мишока повтаряте това вече пета година!

    14:57 24.07.2026

  • 21 Летец Пешеходец

    10 11 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ти ли бе, плъх. С какво ще стигнеш до Безмер, като нямаш и 20 евроцента в скъсаните джобове. Русофилските прошляци и клошари ви нямаше, когато бутнаха МОЧА, та сега ли ще придобиете смелост. Първо, ченгетата а Мунчо ще ви понабият малко, защото е обещал на Бай Дончо, а ако все пак някой от вас се промъкне на летището, там ще ви млатят и морските пехотинци, които също го охраняват. А може и да ви пуснат някой куршум, защото сте заплаха за националните интереси на САЩ.

    14:58 24.07.2026

  • 22 Удри Зельо!

    7 11 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече се радват.
    УДРИ!

    Коментиран от #45

    14:58 24.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #14 от "Летец Пешеходец":

    до ком. 14 дpoгaр оште 2014 сам казал че Pacчсcия ще се разпадне до няколко месеца.

    Коментиран от #35

    14:59 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    8 9 Отговор
    Русия в най скоро време ще инкасира около 1000 дрона дневно.да видим колко ще издържи.

    Коментиран от #33, #36

    15:00 24.07.2026

  • 26 оня с коня

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Някои украински войници, участвали в битката за село Ивашкино в Харковска област, са се предали на руските въоръжени сили,

    15:00 24.07.2026

  • 27 По пътя на Саркози

    11 6 Отговор
    Които днес дават камиони с пари и злато на киевската хунта, след изборите ще бъдат в затвора при Саркози. И той си виреше големия нос до изборите. След изборите конфискация и затвор. Чудя се на наще мутри защо не бягат в Дубай или Латинска Америка.

    Коментиран от #55

    15:00 24.07.2026

  • 28 Вихрен

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Не щото веднага след премирието Франция, Великобритания и Германия ще разположат миротворчески войски в Украйна. Преди 2-3 години даже и не биха помислили, но след като Украйна показа че тигърът е книжен ще го направят без да се вслушват в руските мрънкания. Това ще е такова унижение, такова унижение, че неговите ще дойдат за Путя. Те от това го е страх, но рано или късно ще му се наложи да се сблъска с реалността.

    Коментиран от #77

    15:00 24.07.2026

  • 29 чичо Кольо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    Еваларката.

    15:00 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сейрджия

    5 7 Отговор
    Въпрос: Верно ли е че копейките на Коцето търсите копейките на льотчика да ги биете. Кажете къде ще е мелето да дойдем и да погледаме.😂 😁🤣

    15:02 24.07.2026

  • 32 каунь

    2 1 Отговор
    ндаааа ти да видиш цццццц

    15:03 24.07.2026

  • 33 Свети Илийчо

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    По гроздобер рашистката пасмина се възнся в небото.

    Коментиран от #37

    15:04 24.07.2026

  • 34 Зеленски

    9 3 Отговор
    заяви, че е унищожил завод, снабдяващ руската армия с зелени чорапи и предупреди да се готвят заводите за слипове, боксерки, вързанки за кубинки, четки за зъби и други. Всички заводи с продукция за армията ще будат унищожени.. В същото време Макрон обяви създаването на завод за вибратори за нуждите на укро армията... Следва продължение.

    Коментиран от #40

    15:05 24.07.2026

  • 35 мнението на миризливпедераст

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    като теб не е миродавно а и през 2014 си спомням последно обикаляше турските паркинги дадухашнамангалите за няко $

    15:05 24.07.2026

  • 36 Ма наф

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Стоянеееее.... Кой те фанееее.

    Коментиран от #41

    15:06 24.07.2026

  • 37 свети ганчо ела розав облак да ти

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Свети Илийчо":

    пръснапедераскиязадник ще ти стопя лагера на задната главина

    15:06 24.07.2026

  • 38 Ти ли си най известния

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Пропагандата знаем":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #39, #42, #44, #50

    15:06 24.07.2026

  • 39 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ти ли си най известния":

    Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр

    15:07 24.07.2026

  • 40 Доброволен Хамалин

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Зеленски":

    Нема страшно да дойдат у нас ще им харижем нашият зелен чорап. Че и на гръб ще и го занесем у Масква.

    15:08 24.07.2026

  • 41 ставаше беше тясна

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ма наф":

    но преди години сега е с разбит лагер на задната главина дори не може да сяда тотал щета е от многосвирки му паднаха зъбите остана само по венци

    15:08 24.07.2026

  • 42 УДРИИИИ

    6 7 Отговор

    До коментар #38 от "Ти ли си най известния":

    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    15:08 24.07.2026

  • 43 чичо Кольо

    6 6 Отговор
    Украинците са пичове.Здрвословно блъскат пияните псета.

    Коментиран от #47

    15:10 24.07.2026

  • 44 не гейтакмиризлив по

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ти ли си най известния":

    подигравани педерастисизбити зъби като вас няма .най хубавото че и в живота сте това тотал щета големи сте на компа но ми се иска да видя двма трима ще бягате като малки момичета

    Коментиран от #48

    15:10 24.07.2026

  • 45 кое теб ли педерастмиризлив

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Удри Зельо!":

    кое кажи

    15:11 24.07.2026

  • 46 Удри Зеленски удри

    5 8 Отговор
    "Фламинго" стигна до завод за ракети и ПВО системи на 1200 км навътре в Русия, Украйна атакува и с 570 дрона (ОБЗОР - ВИДЕО)
    24 юли 2026, 10:12 часа
    Десетки убити руснаци в много руски градове

    15:11 24.07.2026

  • 47 коки освен теб няма кой друг

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "чичо Кольо":

    блъскат останеединпедераст като теб за цвят

    15:12 24.07.2026

  • 48 кАпейките сте само в интернет

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "не гейтакмиризлив по":

    Навън ви няма никакви...по ниски от тревата шушумиги

    Коментиран от #57

    15:12 24.07.2026

  • 49 реалистъ

    4 9 Отговор
    Русия умира пред очите ни. И тя щяла да води война с НАТО и да го победи - една Украйна я помля.
    Дните на Русия са преброени.

    Коментиран от #52, #59, #60

    15:13 24.07.2026

  • 50 Позна

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ти ли си най известния":

    Няма по голям цървул, от глупака станал тролей на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄 Усещам, че нервата не издържа вече и скоро ще видим цървула в пълната му красота.

    Коментиран от #54

    15:14 24.07.2026

  • 51 Руската

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    традиция повелява такова оплюване на първия да става чак посмъртно, при всъпителното слово на новия по-добър самодържец. Там традицията енарушена само при Хрушчов и при Горбачов.

    15:14 24.07.2026

  • 52 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "реалистъ":

    Ама теб що прецакаха, да покажеш колко е отчаян фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.

    Коментиран от #56, #58

    15:15 24.07.2026

  • 53 Удри пацула с лопатЕто!

    3 5 Отговор
    До нассиране!

    15:16 24.07.2026

  • 54 Ти ли си най известния

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "Позна":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    15:17 24.07.2026

  • 55 От кОго

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "По пътя на Саркози":

    да бягат? От радка ли? Ама те са си ортаци бре! На една и съща западна хранилка са си!

    15:17 24.07.2026

  • 56 Вместо жално,жално да тролиш от бунището

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Така е":

    Кажи браво на Зеленски,че унищожи фашизмът залял Русия.Факт.

    Коментиран от #61

    15:17 24.07.2026

  • 57 Логично

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "кАпейките сте само в интернет":

    Това е простотията за папагалене на всеки продаден муш мул. А що папапгали едни и същи думички, мисля щото е глупак. Нали?

    15:17 24.07.2026

  • 58 Ти ли си най известния

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "Така е":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #62, #63, #65

    15:17 24.07.2026

  • 59 реално все още ли си мъж

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "реалистъ":

    защото беше голяма драма от малка се чустваш затворена в мъжко тяло искаш и да заченеш -скоро се появи материал с престижно американско издание че такива като теб който се чустват жени затворени в мъжко тяло могат да заченат - процедурата е следната взима се айциклетка от жена която се поставявзадника ти от там съм аз да е пръскамссперма верно бебето ще се роди ако се роди ще е многолайнянокато теб

    15:17 24.07.2026

  • 60 Вацев

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "реалистъ":

    Русия не пабеди ли вече?

    15:18 24.07.2026

  • 61 Нали знаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Вместо жално,жално да тролиш от бунището":

    че на фашист, продажни и жалък лъжец като зеленски, само глупак може да се кланя и казва браво. Нали? 😄

    Коментиран от #64

    15:18 24.07.2026

  • 62 ТОЙ Е БOKЛУKA

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Ти ли си най известния":

    БОЙ БЕЗ СПИРАНЕ ПО НЕЩАCТНАТА МУ PAЗБИТА KPATУHA.....ДО HACИPAHE...

    Коментиран от #66

    15:19 24.07.2026

  • 63 хаха мила

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Ти ли си най известния":

    на живо ша си глътнеш зъбите повярвай ми -ако станеш от земята до като бияшутове в главата

    Коментиран от #69

    15:19 24.07.2026

  • 64 Ти ли си най известния

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Нали знаеш":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #68, #70

    15:19 24.07.2026

  • 65 Позна

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ти ли си най известния":

    Няма по голям цървул, от глупака станал тролей на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄 Усещам, че нервата не издържа вече и скоро ще видим цървула в пълната му красота.

    Коментиран от #71

    15:19 24.07.2026

  • 66 насиратсесамо

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "ТОЙ Е БOKЛУKA":

    миризливитепедерасти като теб

    Коментиран от #72

    15:20 24.07.2026

  • 67 Удри Вова

    3 1 Отговор
    да мрат душманите!

    15:21 24.07.2026

  • 68 Дей се фали де

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ти ли си най известния":

    Ясно е, че само глупак и цървул, може да е жалък тролей на фашистка Украйна. 😄

    Коментиран от #76

    15:21 24.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 охпедераст

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ти ли си най известния":

    с голям кеф бих ти скачал на главата вървиш ли или само ще драскаш на компа

    Коментиран от #74

    15:21 24.07.2026

  • 71 Митрофанова

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Позна":

    Уволнен си!

    Коментиран от #73

    15:22 24.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Добре пале 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Митрофанова":

    Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна отново опростачи деца, като през ВСВ да тролят срещу Русия!

    Коментиран от #81

    15:23 24.07.2026

  • 74 Дай телефон за връзка

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "охпедераст":

    И аз ще напиша моите и всеки е поканен да дойде ckoпен като майка си

    Коментиран от #79

    15:23 24.07.2026

  • 75 И Хитлер обещал да брани България

    3 1 Отговор
    Като НАТО. Но България КАПИТУЛИРАЛА ЗА ЕДИН ДЕН. Изловили фашистите и всекиму според заслугите.

    15:24 24.07.2026

  • 76 Ти ли си най известния

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Дей се фали де":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #78, #82, #83

    15:24 24.07.2026

  • 77 Без име

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Вихрен":

    Ще разположат, ама някой друг път.

    15:24 24.07.2026

  • 78 Същия е

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ти ли си най известния":

    Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр

    15:25 24.07.2026

  • 79 виж сегапедераст

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дай телефон за връзка":

    няма как да стане да ти дам телефон да ми звънишзахуя но може да остави твоя кой знае голям го вадиш ама дали ще си при мама вечерта или в корито някъдемършоебана

    Коментиран от #84

    15:25 24.07.2026

  • 80 Мишел с

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Нанесени са удари с 10 броя Искандер по военен полигон в село Капитановка, Бучански район, край Киев, където е открита днес изложба на армейско въоръжение от фирми от Украйна и чужбина .

    Коментиран от #93

    15:25 24.07.2026

  • 81 Ти ли си най известния

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Добре пале 😄":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #87

    15:26 24.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Дей се фали де

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ти ли си най известния":

    Ясно е, че само глупак и цървул, може да е жалък тролей на фашистка Украйна. 😄

    Я покажи деградацията на глупака и фашистка Украйна, с опростаченото цигане за пааацуля. Това емблема на тъупотата и фашистка Украйна и деградацията на запада. Виждам, че нервата на глупака вече напра яко. Пък е и мръъъша. Нали знайш. 😄

    Коментиран от #86

    15:26 24.07.2026

  • 84 Ахаха пoooмиoooo

    1 4 Отговор

    До коментар #79 от "виж сегапедераст":

    Не искаш да ти имат номера да не ти звънят но искало среща хахахах...скъсана копейко и телефон нямаш ,то в кофите за смет не се намират такива

    Коментиран от #90, #96

    15:27 24.07.2026

  • 85 През ВСВ

    2 2 Отговор
    България КАПИТУЛИРАЛА най-бързо от всички. За един ден! Фашистките мисирки до последно крещели "хайл Хитлер" и бесели партизани. Опааа! Палачинката се обърнала само за един ден.

    15:28 24.07.2026

  • 86 Ти ли си най известния

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Дей се фали де":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #88, #91

    15:28 24.07.2026

  • 87 Абе пале

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ти ли си най известния":

    Щом това дразни цървула, да му го пускаме. 😄
    Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна отново опростачи деца, като през ВСВ да тролят срещу Русия!

    Коментиран от #89

    15:28 24.07.2026

  • 88 УДPИИИИ

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ти ли си най известния":

    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    15:29 24.07.2026

  • 89 Ти ли си най известния

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Абе пале":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #92, #97

    15:29 24.07.2026

  • 90 напиши твоя бре

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ахаха пoooмиoooo":

    педерастмиризлив нали го вадиш голям и ще ти се обадя хаха смешник помияена майка сина той и бащатиепедераст като теб

    Коментиран от #95, #98

    15:30 24.07.2026

  • 91 Зацикли цървула

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ти ли си най известния":

    на фашистка Украйна, значи скоро ще видим деградацията на пааацуля. Ади. 😄

    15:30 24.07.2026

  • 92 Същия е

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ти ли си най известния":

    Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр

    15:30 24.07.2026

  • 93 Имало ли там натюфци?

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел с":

    Голям рев. Сигурно ще ги събират на части по дърветата. Искандер М като удари не повтаря.

    15:31 24.07.2026

  • 94 Инна

    8 1 Отговор
    Руските въоръжени сили атакуваха полигон в Киевска област, използван за демонстриране на най-новите разработки в областта на безпилотните летателни апарати. Представители на украинската отбранителна промишленост са присъствали на мястото на инцидента, според украинското издание „Страна“, позовавайки се на изявление на говорителя на украинските въоръжени сили Юрий Игнат.

    Игнат потвърди удара, уточнявайки, че полигонът е бил обект на два удара. Според украинската прокуратура, тези атаки са довели до жертви и смъртни случаи. В момента има десет известни жертви и сто ранени сред присъстващите.

    15:31 24.07.2026

  • 95 Хайде чакам

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "напиши твоя бре":

    0885 33 66 26...бъди точен

    Коментиран от #99

    15:31 24.07.2026

  • 96 рова в на

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ахаха пoooмиoooo":

    майкатизадникаипутката и на теб ще ровя мишкомиризлива и баща ти ще гледакактечуакмпедал

    15:31 24.07.2026

  • 97 Аз съм цървула

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ти ли си най известния":

    на фашистка Украйна! 😄 Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.

    Коментиран от #100, #103

    15:32 24.07.2026

  • 98 След като трепериш звънни

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "напиши твоя бре":

    Ще те разчленя...
    0885 33 66 26 или 0897 700 709
    Включени са

    15:32 24.07.2026

  • 99 какво чяакаш бре педерастмиризлив

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Хайде чакам":

    какво написал телефона на друг мишкоебана

    Коментиран от #101

    15:32 24.07.2026

  • 100 Ти ли си най известния

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Аз съм цървула":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #102

    15:33 24.07.2026

  • 101 Звънни да видим на друг ли са

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "какво чяакаш бре педерастмиризлив":

    Пооомиооооо дъртааааа страхлива...никой не звъни

    Коментиран от #106

    15:34 24.07.2026

  • 102 Аз съм цървула

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ти ли си най известния":

    на фашистка Украйна! 😄 Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.

    Коментиран от #107, #110

    15:34 24.07.2026

  • 103 Ти ли си най известния

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Аз съм цървула":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!

    Коментиран от #109

    15:34 24.07.2026

  • 104 След 9 септември

    2 3 Отговор
    И без интернет са изловили всички фашисти за една седмица. Някои станали горяни, но и тях изловили.

    Коментиран от #147

    15:34 24.07.2026

  • 105 Артилерист

    7 1 Отговор
    Бившият комичен артист и настоящ президент на Украйна с отдавна изтекъл срок за упражняване на тази изборна длъжност е нарекъл освободителната руска армия "окупационна". Това ми дава право и се надявам да не бъда изтрит, ако нарека украинската армия "фашистка" заради многогодишното й и с нищо непредизвикано убийство на мирни граждани и деца в Донецк и Луганск до 2022г. Има неопровержими данни, че Зеленски се е съгласил на примирие през март 2022г, но под натиска на лидерите водещите западни държави, начело със САЩ, чийто представител Джонсън лично е пристигнал в Истанбул да го убеждава, се е отметнал и се е съгласил да продължи войната. По този начин той се превърна в оръдие в ръцете на западната коалиция (главно САЩ, Англия, Германия и Франция-другите са нагаждачи конформисти и подчинени послушници)война срещу Русия и обрече Украйна на разрушение от мощната руска армия...

    Коментиран от #124

    15:35 24.07.2026

  • 106 хаха смешник чак си

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Звънни да видим на друг ли са":

    харесваш коментара долнеще

    15:35 24.07.2026

  • 107 Ти ли си най известния

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Аз съм цървула":

    Ясно е че си най скъсаната и известна деградирала и смазана като русийката мрьььььшaaa,и без да се фaлиш знаем

    15:36 24.07.2026

  • 108 Ленивецът

    0 0 Отговор
    Вулкана се стеле на 250 километра дължина.

    15:37 24.07.2026

  • 109 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.

    Коментиран от #112

    15:37 24.07.2026

  • 110 Ти ли си най известния

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Аз съм цървула":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! По смачкан и от разбита и унижена раша. Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си

    Коментиран от #111

    15:38 24.07.2026

  • 111 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Коментиран от #116, #119

    15:39 24.07.2026

  • 112 Ти ли си най известния

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅

    Коментиран от #114

    15:39 24.07.2026

  • 113 Западът изтреби урките

    2 0 Отговор
    Дава по два камиона пачки и кюлчета злато на месец и урките се хвърлят в огъня на професионалната руска армия.
    Не им давайте пари, че им се затри семката. Добре, че е Русия. Там живеят 40 милиона урки, приели руско гражданство или родени там.

    15:40 24.07.2026

  • 114 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    15:40 24.07.2026

  • 115 Полковник Стоев

    1 3 Отговор
    През октомври месец, Москва ще остане без ток.

    Коментиран от #117, #123

    15:41 24.07.2026

  • 116 Ти ли си най известния

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #118

    15:41 24.07.2026

  • 117 А марсианците

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Полковник Стоев":

    казаха ли на тролещият глупак га ша идат? 😄

    15:42 24.07.2026

  • 118 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    15:42 24.07.2026

  • 119 Ти ли си най известния

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #121, #122

    15:42 24.07.2026

  • 120 Смешник

    1 1 Отговор
    Ройтерс не може да потвърди съобщението на руското министерство на отбраната ами да отиде тогава на място и се убеди Иначе на Зеления наркоман може винаги да се вярва

    15:43 24.07.2026

  • 121 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Коментиран от #125, #127

    15:43 24.07.2026

  • 122 УДРИИИИ

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ти ли си най известния":

    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    15:43 24.07.2026

  • 123 Да пази Господ

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "Полковник Стоев":

    Това означава бомбени килими в укра. Дано до тогава се предадат. Путин е добър. Ще им пусне газ по дебелите тръби и ток от Запорожката АЕЦ.

    15:43 24.07.2026

  • 124 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Артилерист":

    Дано не си го писал ти това....морски...доста ниско ниво даже и за бивш военен.

    15:44 24.07.2026

  • 125 Ти ли си най известния

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyл тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #126

    15:44 24.07.2026

  • 126 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Ти ли си най известния":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Коментиран от #129

    15:45 24.07.2026

  • 127 Ти ли си най известната

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #128

    15:46 24.07.2026

  • 128 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Ти ли си най известната":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    15:47 24.07.2026

  • 129 Ти ли си най известната

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #131

    15:47 24.07.2026

  • 130 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "хе хе":

    Абе Зеления ще удря по руски обекти до едно време докато държавата му спре да съществува и украинците го обесят на някое дърво в Киев

    Коментиран от #137, #145

    15:47 24.07.2026

  • 131 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Ти ли си най известната":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Коментиран от #135

    15:48 24.07.2026

  • 132 УДРИ ПААЦУЛА!!!

    2 0 Отговор
    У КОФАТА ГО УДРИ!!!
    Ха ха

    15:48 24.07.2026

  • 133 Кличко каза:

    0 1 Отговор
    Напускайте Киев. През зимата няма да има ток, газ и отопление. Ще раздават каша на населението от полеви кухни, но само на жените и инвалидите. Мъжете от 18 до 70 години в опълчението под руските ракети, снаряди и дронове. До последния украинец! Украинките в Европа за европейските пенсионери.

    Коментиран от #139

    15:49 24.07.2026

  • 134 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Защо оставяте двата руски трола да пишат псувни обиди и спам?

    Коментиран от #136

    15:51 24.07.2026

  • 135 Ти ли си най известната

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #138

    15:52 24.07.2026

  • 136 Е нали фашистка Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "стоян георгиев":

    била държава, пък сега тролещият и отпадък руски бил. 😄

    Коментиран от #142, #148

    15:52 24.07.2026

  • 137 Едно време

    0 2 Отговор

    До коментар #130 от "Смешник":

    четох мисля от Дюма беше, как тълпа от жени откъснала гениталиите на един бакалин. Зеленски заслужава вдовиците и на него да ги откъснат.

    Коментиран от #141

    15:52 24.07.2026

  • 138 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Ти ли си най известната":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Коментиран от #146

    15:52 24.07.2026

  • 139 На кого му пука

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Кличко каза:":

    от еротичните ти фантазии и фейкове.

    15:55 24.07.2026

  • 140 Дидо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Сложи едно име, все едно си анонимен, а анонимките не се разглеждат и не важат.

    15:55 24.07.2026

  • 141 Да ти се връща

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Едно време":

    пожеланието персонално на теб.

    15:56 24.07.2026

  • 142 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Е нали фашистка Украйна":

    Не съм прочел нищо смислено от вас .от години седите в този сайт за да пишете щуротии.само прочети какво си написал ти и другия руски фен по тази тема! Нямате нито един коментар по същество и се чудя от една страна какви хора сте от друга защо ви се. позволява.всъщност не се чудя...хах..

    Коментиран от #143

    15:58 24.07.2026

  • 143 Ами докато тролиш срещу Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #142 от "стоян георгиев":

    каквото и да прочетеш, ще е все тая. 😄

    Коментиран от #144

    15:59 24.07.2026

  • 144 Ти ли си най известната

    3 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ами докато тролиш срещу Русия":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    16:02 24.07.2026

  • 145 А държавата му ще спре да съществува,

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Смешник":

    когато стане Украинска Русия с президент Зеленски.
    Няма друг начин да се увеличи броя на християните, които в сегашна Раша са под 50 %.
    Време е за дечалмизация на Русия.

    16:02 24.07.2026

  • 146 Ти ли си най известната

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    16:02 24.07.2026

  • 147 На кого му пука

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "След 9 септември":

    от фейка ти.

    16:03 24.07.2026

  • 148 Ти ли си най известната

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Е нали фашистка Украйна":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #149, #150

    16:03 24.07.2026

  • 149 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #148 от "Ти ли си най известната":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    Сега и тролея стоян георгиев ме пита. 😄

    Коментиран от #151

    16:04 24.07.2026

  • 150 УДРИИИИ....БЕЗ МИЛОСТ ДО ОТКАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Ти ли си най известната":

    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    Коментиран от #152

    16:05 24.07.2026

  • 151 Ти ли си най известната

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅

    Коментиран от #153

    16:05 24.07.2026

  • 152 Не се нервирай де

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "УДРИИИИ....БЕЗ МИЛОСТ ДО ОТКАТ":

    Мръъъша сме тролещите глупаци на фашистка Украйна. Знайш, че сме оптадъци и затова и ритат като боклуци!

    16:06 24.07.2026

  • 153 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Ти ли си най известната":

    Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄

    И тролея стоян гепргиев се нервира, че тролим

    16:07 24.07.2026

  • 154 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Довечера гледайте кво ви чака ще има Чака Рака и Радка Пирадка

    16:11 24.07.2026

  • 155 Специалист

    0 0 Отговор
    Авторът Анатоли Стайков с звучно руско име да спре да пише тъпотий.Няма ли журналистическа етика

    16:34 24.07.2026

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