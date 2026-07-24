Володимир Зеленски: Украинската армия нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове

Силите на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.
Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности.
"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.
Русия заяви по-рано днес, че е свалила през нощта 571 украински дрона над руски региони, предаде Франс прес.
"Тази нощ системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 571 безпилотни летателни апарата", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе, че украинските дронове са засегнали и Ленинградска област. Тази сутрин бяха нанесени удари по складове на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" в Санкт Петербург.
Русия съобщи още, че през нощта нейните сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс.
Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух“ и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.
В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.
Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията на руското Министерство на отбраната.
Производителят на растителни масла „Oлсийдс” (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #28, #140
14:48 24.07.2026
2 оня с коня
Според него десетки хора са ранени. На мястото на инцидента работят екипи за спешна помощ.
„За съжаление, шестима души загинаха“, написа той.
Преди това основателят на отбранителната компания First Contact, Валери Боровик, заяви , че руски войски са атакували тренировъчния полигон, където се е провеждало изложението за безпилотни летателни апарати Armada.
Коментиран от #26, #80
14:48 24.07.2026
3 Бай той Толстой
14:49 24.07.2026
4 Точен мерник
14:49 24.07.2026
5 хе хе
Коментиран от #130
14:50 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Когато се надрусам, платените журналисти записват всяка една моя фантазия.
14:50 24.07.2026
9 Силата на Москва е в свирката .
Коментиран от #12
14:50 24.07.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #21
14:51 24.07.2026
11 Удар по Китайската народна република
14:51 24.07.2026
12 е ти
До коментар #9 от "Силата на Москва е в свирката .":от къде искаш да преписват руските сайтове? Само от ТАСС и Комсомолская Правда.
14:52 24.07.2026
13 Реалист
Коментиран от #20, #51
14:53 24.07.2026
14 Летец Пешеходец
Коментиран от #23
14:53 24.07.2026
15 име
14:54 24.07.2026
16 Козлодуй
14:54 24.07.2026
17 Пропагандата знаем
Коментиран от #38
14:55 24.07.2026
18 И Киев е Руски
14:55 24.07.2026
19 Поразен логистичен център
Всички украински пристанища са превърнати в развалини. Зеленски реве за още пари.
14:56 24.07.2026
20 да, де
До коментар #13 от "Реалист":Ти още двама мишока повтаряте това вече пета година!
14:57 24.07.2026
21 Летец Пешеходец
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ти ли бе, плъх. С какво ще стигнеш до Безмер, като нямаш и 20 евроцента в скъсаните джобове. Русофилските прошляци и клошари ви нямаше, когато бутнаха МОЧА, та сега ли ще придобиете смелост. Първо, ченгетата а Мунчо ще ви понабият малко, защото е обещал на Бай Дончо, а ако все пак някой от вас се промъкне на летището, там ще ви млатят и морските пехотинци, които също го охраняват. А може и да ви пуснат някой куршум, защото сте заплаха за националните интереси на САЩ.
14:58 24.07.2026
22 Удри Зельо!
УДРИ!
Коментиран от #45
14:58 24.07.2026
23 стоян георгиев
До коментар #14 от "Летец Пешеходец":до ком. 14 дpoгaр оште 2014 сам казал че Pacчсcия ще се разпадне до няколко месеца.
Коментиран от #35
14:59 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян георгиев
Коментиран от #33, #36
15:00 24.07.2026
26 оня с коня
До коментар #2 от "оня с коня":Някои украински войници, участвали в битката за село Ивашкино в Харковска област, са се предали на руските въоръжени сили,
15:00 24.07.2026
27 По пътя на Саркози
Коментиран от #55
15:00 24.07.2026
28 Вихрен
До коментар #1 от "Без име":Не щото веднага след премирието Франция, Великобритания и Германия ще разположат миротворчески войски в Украйна. Преди 2-3 години даже и не биха помислили, но след като Украйна показа че тигърът е книжен ще го направят без да се вслушват в руските мрънкания. Това ще е такова унижение, такова унижение, че неговите ще дойдат за Путя. Те от това го е страх, но рано или късно ще му се наложи да се сблъска с реалността.
Коментиран от #77
15:00 24.07.2026
29 чичо Кольо
До коментар #6 от "Варна 3":Еваларката.
15:00 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сейрджия
15:02 24.07.2026
32 каунь
15:03 24.07.2026
33 Свети Илийчо
До коментар #25 от "стоян георгиев":По гроздобер рашистката пасмина се възнся в небото.
Коментиран от #37
15:04 24.07.2026
34 Зеленски
Коментиран от #40
15:05 24.07.2026
35 мнението на миризливпедераст
До коментар #23 от "стоян георгиев":като теб не е миродавно а и през 2014 си спомням последно обикаляше турските паркинги дадухашнамангалите за няко $
15:05 24.07.2026
36 Ма наф
До коментар #25 от "стоян георгиев":Стоянеееее.... Кой те фанееее.
Коментиран от #41
15:06 24.07.2026
37 свети ганчо ела розав облак да ти
До коментар #33 от "Свети Илийчо":пръснапедераскиязадник ще ти стопя лагера на задната главина
15:06 24.07.2026
38 Ти ли си най известния
До коментар #17 от "Пропагандата знаем":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #39, #42, #44, #50
15:06 24.07.2026
39 АБВ
До коментар #38 от "Ти ли си най известния":Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр
15:07 24.07.2026
40 Доброволен Хамалин
До коментар #34 от "Зеленски":Нема страшно да дойдат у нас ще им харижем нашият зелен чорап. Че и на гръб ще и го занесем у Масква.
15:08 24.07.2026
41 ставаше беше тясна
До коментар #36 от "Ма наф":но преди години сега е с разбит лагер на задната главина дори не може да сяда тотал щета е от многосвирки му паднаха зъбите остана само по венци
15:08 24.07.2026
42 УДРИИИИ
До коментар #38 от "Ти ли си най известния":УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE
15:08 24.07.2026
43 чичо Кольо
Коментиран от #47
15:10 24.07.2026
44 не гейтакмиризлив по
До коментар #38 от "Ти ли си най известния":подигравани педерастисизбити зъби като вас няма .най хубавото че и в живота сте това тотал щета големи сте на компа но ми се иска да видя двма трима ще бягате като малки момичета
Коментиран от #48
15:10 24.07.2026
45 кое теб ли педерастмиризлив
До коментар #22 от "Удри Зельо!":кое кажи
15:11 24.07.2026
46 Удри Зеленски удри
24 юли 2026, 10:12 часа
Десетки убити руснаци в много руски градове
15:11 24.07.2026
47 коки освен теб няма кой друг
До коментар #43 от "чичо Кольо":блъскат останеединпедераст като теб за цвят
15:12 24.07.2026
48 кАпейките сте само в интернет
До коментар #44 от "не гейтакмиризлив по":Навън ви няма никакви...по ниски от тревата шушумиги
Коментиран от #57
15:12 24.07.2026
49 реалистъ
Дните на Русия са преброени.
Коментиран от #52, #59, #60
15:13 24.07.2026
50 Позна
До коментар #38 от "Ти ли си най известния":Няма по голям цървул, от глупака станал тролей на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄 Усещам, че нервата не издържа вече и скоро ще видим цървула в пълната му красота.
Коментиран от #54
15:14 24.07.2026
51 Руската
До коментар #13 от "Реалист":традиция повелява такова оплюване на първия да става чак посмъртно, при всъпителното слово на новия по-добър самодържец. Там традицията енарушена само при Хрушчов и при Горбачов.
15:14 24.07.2026
52 Така е
До коментар #49 от "реалистъ":Ама теб що прецакаха, да покажеш колко е отчаян фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.
Коментиран от #56, #58
15:15 24.07.2026
53 Удри пацула с лопатЕто!
15:16 24.07.2026
54 Ти ли си най известния
До коментар #50 от "Позна":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
15:17 24.07.2026
55 От кОго
До коментар #27 от "По пътя на Саркози":да бягат? От радка ли? Ама те са си ортаци бре! На една и съща западна хранилка са си!
15:17 24.07.2026
56 Вместо жално,жално да тролиш от бунището
До коментар #52 от "Така е":Кажи браво на Зеленски,че унищожи фашизмът залял Русия.Факт.
Коментиран от #61
15:17 24.07.2026
57 Логично
До коментар #48 от "кАпейките сте само в интернет":Това е простотията за папагалене на всеки продаден муш мул. А що папапгали едни и същи думички, мисля щото е глупак. Нали?
15:17 24.07.2026
58 Ти ли си най известния
До коментар #52 от "Така е":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #62, #63, #65
15:17 24.07.2026
59 реално все още ли си мъж
До коментар #49 от "реалистъ":защото беше голяма драма от малка се чустваш затворена в мъжко тяло искаш и да заченеш -скоро се появи материал с престижно американско издание че такива като теб който се чустват жени затворени в мъжко тяло могат да заченат - процедурата е следната взима се айциклетка от жена която се поставявзадника ти от там съм аз да е пръскамссперма верно бебето ще се роди ако се роди ще е многолайнянокато теб
15:17 24.07.2026
60 Вацев
До коментар #49 от "реалистъ":Русия не пабеди ли вече?
15:18 24.07.2026
61 Нали знаеш
До коментар #56 от "Вместо жално,жално да тролиш от бунището":че на фашист, продажни и жалък лъжец като зеленски, само глупак може да се кланя и казва браво. Нали? 😄
Коментиран от #64
15:18 24.07.2026
62 ТОЙ Е БOKЛУKA
До коментар #58 от "Ти ли си най известния":БОЙ БЕЗ СПИРАНЕ ПО НЕЩАCТНАТА МУ PAЗБИТА KPATУHA.....ДО HACИPAHE...
Коментиран от #66
15:19 24.07.2026
63 хаха мила
До коментар #58 от "Ти ли си най известния":на живо ша си глътнеш зъбите повярвай ми -ако станеш от земята до като бияшутове в главата
Коментиран от #69
15:19 24.07.2026
64 Ти ли си най известния
До коментар #61 от "Нали знаеш":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #68, #70
15:19 24.07.2026
65 Позна
До коментар #58 от "Ти ли си най известния":Няма по голям цървул, от глупака станал тролей на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄 Усещам, че нервата не издържа вече и скоро ще видим цървула в пълната му красота.
Коментиран от #71
15:19 24.07.2026
66 насиратсесамо
До коментар #62 от "ТОЙ Е БOKЛУKA":миризливитепедерасти като теб
Коментиран от #72
15:20 24.07.2026
67 Удри Вова
15:21 24.07.2026
68 Дей се фали де
До коментар #64 от "Ти ли си най известния":Ясно е, че само глупак и цървул, може да е жалък тролей на фашистка Украйна. 😄
Коментиран от #76
15:21 24.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 охпедераст
До коментар #64 от "Ти ли си най известния":с голям кеф бих ти скачал на главата вървиш ли или само ще драскаш на компа
Коментиран от #74
15:21 24.07.2026
71 Митрофанова
До коментар #65 от "Позна":Уволнен си!
Коментиран от #73
15:22 24.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Добре пале 😄
До коментар #71 от "Митрофанова":Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна отново опростачи деца, като през ВСВ да тролят срещу Русия!
Коментиран от #81
15:23 24.07.2026
74 Дай телефон за връзка
До коментар #70 от "охпедераст":И аз ще напиша моите и всеки е поканен да дойде ckoпен като майка си
Коментиран от #79
15:23 24.07.2026
75 И Хитлер обещал да брани България
15:24 24.07.2026
76 Ти ли си най известния
До коментар #68 от "Дей се фали де":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #78, #82, #83
15:24 24.07.2026
77 Без име
До коментар #28 от "Вихрен":Ще разположат, ама някой друг път.
15:24 24.07.2026
78 Същия е
До коментар #76 от "Ти ли си най известния":Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр
15:25 24.07.2026
79 виж сегапедераст
До коментар #74 от "Дай телефон за връзка":няма как да стане да ти дам телефон да ми звънишзахуя но може да остави твоя кой знае голям го вадиш ама дали ще си при мама вечерта или в корито някъдемършоебана
Коментиран от #84
15:25 24.07.2026
80 Мишел с
До коментар #2 от "оня с коня":Нанесени са удари с 10 броя Искандер по военен полигон в село Капитановка, Бучански район, край Киев, където е открита днес изложба на армейско въоръжение от фирми от Украйна и чужбина .
Коментиран от #93
15:25 24.07.2026
81 Ти ли си най известния
До коментар #73 от "Добре пале 😄":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #87
15:26 24.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Дей се фали де
До коментар #76 от "Ти ли си най известния":Ясно е, че само глупак и цървул, може да е жалък тролей на фашистка Украйна. 😄
Я покажи деградацията на глупака и фашистка Украйна, с опростаченото цигане за пааацуля. Това емблема на тъупотата и фашистка Украйна и деградацията на запада. Виждам, че нервата на глупака вече напра яко. Пък е и мръъъша. Нали знайш. 😄
Коментиран от #86
15:26 24.07.2026
84 Ахаха пoooмиoooo
До коментар #79 от "виж сегапедераст":Не искаш да ти имат номера да не ти звънят но искало среща хахахах...скъсана копейко и телефон нямаш ,то в кофите за смет не се намират такива
Коментиран от #90, #96
15:27 24.07.2026
85 През ВСВ
15:28 24.07.2026
86 Ти ли си най известния
До коментар #83 от "Дей се фали де":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #88, #91
15:28 24.07.2026
87 Абе пале
До коментар #81 от "Ти ли си най известния":Щом това дразни цървула, да му го пускаме. 😄
Фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна отново опростачи деца, като през ВСВ да тролят срещу Русия!
Коментиран от #89
15:28 24.07.2026
88 УДPИИИИ
До коментар #86 от "Ти ли си най известния":УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE
15:29 24.07.2026
89 Ти ли си най известния
До коментар #87 от "Абе пале":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #92, #97
15:29 24.07.2026
90 напиши твоя бре
До коментар #84 от "Ахаха пoooмиoooo":педерастмиризлив нали го вадиш голям и ще ти се обадя хаха смешник помияена майка сина той и бащатиепедераст като теб
Коментиран от #95, #98
15:30 24.07.2026
91 Зацикли цървула
До коментар #86 от "Ти ли си най известния":на фашистка Украйна, значи скоро ще видим деградацията на пааацуля. Ади. 😄
15:30 24.07.2026
92 Същия е
До коментар #89 от "Ти ли си най известния":Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр
15:30 24.07.2026
93 Имало ли там натюфци?
До коментар #80 от "Мишел с":Голям рев. Сигурно ще ги събират на части по дърветата. Искандер М като удари не повтаря.
15:31 24.07.2026
94 Инна
Игнат потвърди удара, уточнявайки, че полигонът е бил обект на два удара. Според украинската прокуратура, тези атаки са довели до жертви и смъртни случаи. В момента има десет известни жертви и сто ранени сред присъстващите.
15:31 24.07.2026
95 Хайде чакам
До коментар #90 от "напиши твоя бре":0885 33 66 26...бъди точен
Коментиран от #99
15:31 24.07.2026
96 рова в на
До коментар #84 от "Ахаха пoooмиoooo":майкатизадникаипутката и на теб ще ровя мишкомиризлива и баща ти ще гледакактечуакмпедал
15:31 24.07.2026
97 Аз съм цървула
До коментар #89 от "Ти ли си най известния":на фашистка Украйна! 😄 Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.
Коментиран от #100, #103
15:32 24.07.2026
98 След като трепериш звънни
До коментар #90 от "напиши твоя бре":Ще те разчленя...
0885 33 66 26 или 0897 700 709
Включени са
15:32 24.07.2026
99 какво чяакаш бре педерастмиризлив
До коментар #95 от "Хайде чакам":какво написал телефона на друг мишкоебана
Коментиран от #101
15:32 24.07.2026
100 Ти ли си най известния
До коментар #97 от "Аз съм цървула":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #102
15:33 24.07.2026
101 Звънни да видим на друг ли са
До коментар #99 от "какво чяакаш бре педерастмиризлив":Пооомиооооо дъртааааа страхлива...никой не звъни
Коментиран от #106
15:34 24.07.2026
102 Аз съм цървула
До коментар #100 от "Ти ли си най известния":на фашистка Украйна! 😄 Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.
Коментиран от #107, #110
15:34 24.07.2026
103 Ти ли си най известния
До коментар #97 от "Аз съм цървула":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл!
Коментиран от #109
15:34 24.07.2026
104 След 9 септември
Коментиран от #147
15:34 24.07.2026
105 Артилерист
Коментиран от #124
15:35 24.07.2026
106 хаха смешник чак си
До коментар #101 от "Звънни да видим на друг ли са":харесваш коментара долнеще
15:35 24.07.2026
107 Ти ли си най известния
До коментар #102 от "Аз съм цървула":Ясно е че си най скъсаната и известна деградирала и смазана като русийката мрьььььшaaa,и без да се фaлиш знаем
15:36 24.07.2026
108 Ленивецът
15:37 24.07.2026
109 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #103 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша.
Коментиран от #112
15:37 24.07.2026
110 Ти ли си най известния
До коментар #102 от "Аз съм цървула":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! По смачкан и от разбита и унижена раша. Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си
Коментиран от #111
15:38 24.07.2026
111 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #110 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Коментиран от #116, #119
15:39 24.07.2026
112 Ти ли си най известния
До коментар #109 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅
Коментиран от #114
15:39 24.07.2026
113 Западът изтреби урките
Не им давайте пари, че им се затри семката. Добре, че е Русия. Там живеят 40 милиона урки, приели руско гражданство или родени там.
15:40 24.07.2026
114 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #112 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
15:40 24.07.2026
115 Полковник Стоев
Коментиран от #117, #123
15:41 24.07.2026
116 Ти ли си най известния
До коментар #111 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #118
15:41 24.07.2026
117 А марсианците
До коментар #115 от "Полковник Стоев":казаха ли на тролещият глупак га ша идат? 😄
15:42 24.07.2026
118 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #116 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
15:42 24.07.2026
119 Ти ли си най известния
До коментар #111 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyл тука? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #121, #122
15:42 24.07.2026
120 Смешник
15:43 24.07.2026
121 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #119 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Коментиран от #125, #127
15:43 24.07.2026
122 УДРИИИИ
До коментар #119 от "Ти ли си най известния":УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE
15:43 24.07.2026
123 Да пази Господ
До коментар #115 от "Полковник Стоев":Това означава бомбени килими в укра. Дано до тогава се предадат. Путин е добър. Ще им пусне газ по дебелите тръби и ток от Запорожката АЕЦ.
15:43 24.07.2026
124 стоян георгиев
До коментар #105 от "Артилерист":Дано не си го писал ти това....морски...доста ниско ниво даже и за бивш военен.
15:44 24.07.2026
125 Ти ли си най известния
До коментар #121 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyл тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграван и унижаван и показал нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпкания и мачкан цървyл! 😂🤣😅😁По смачкан и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпкан като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #126
15:44 24.07.2026
126 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #125 от "Ти ли си най известния":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Коментиран от #129
15:45 24.07.2026
127 Ти ли си най известната
До коментар #121 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #128
15:46 24.07.2026
128 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #127 от "Ти ли си най известната":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
15:47 24.07.2026
129 Ти ли си най известната
До коментар #126 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #131
15:47 24.07.2026
130 Смешник
До коментар #5 от "хе хе":Абе Зеления ще удря по руски обекти до едно време докато държавата му спре да съществува и украинците го обесят на някое дърво в Киев
Коментиран от #137, #145
15:47 24.07.2026
131 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #129 от "Ти ли си най известната":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Коментиран от #135
15:48 24.07.2026
132 УДРИ ПААЦУЛА!!!
Ха ха
15:48 24.07.2026
133 Кличко каза:
Коментиран от #139
15:49 24.07.2026
134 стоян георгиев
Коментиран от #136
15:51 24.07.2026
135 Ти ли си най известната
До коментар #131 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #138
15:52 24.07.2026
136 Е нали фашистка Украйна
До коментар #134 от "стоян георгиев":била държава, пък сега тролещият и отпадък руски бил. 😄
Коментиран от #142, #148
15:52 24.07.2026
137 Едно време
До коментар #130 от "Смешник":четох мисля от Дюма беше, как тълпа от жени откъснала гениталиите на един бакалин. Зеленски заслужава вдовиците и на него да ги откъснат.
Коментиран от #141
15:52 24.07.2026
138 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #135 от "Ти ли си най известната":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Коментиран от #146
15:52 24.07.2026
139 На кого му пука
До коментар #133 от "Кличко каза:":от еротичните ти фантазии и фейкове.
15:55 24.07.2026
140 Дидо
До коментар #1 от "Без име":Сложи едно име, все едно си анонимен, а анонимките не се разглеждат и не важат.
15:55 24.07.2026
141 Да ти се връща
До коментар #137 от "Едно време":пожеланието персонално на теб.
15:56 24.07.2026
142 стоян георгиев
До коментар #136 от "Е нали фашистка Украйна":Не съм прочел нищо смислено от вас .от години седите в този сайт за да пишете щуротии.само прочети какво си написал ти и другия руски фен по тази тема! Нямате нито един коментар по същество и се чудя от една страна какви хора сте от друга защо ви се. позволява.всъщност не се чудя...хах..
Коментиран от #143
15:58 24.07.2026
143 Ами докато тролиш срещу Русия
До коментар #142 от "стоян георгиев":каквото и да прочетеш, ще е все тая. 😄
Коментиран от #144
15:59 24.07.2026
144 Ти ли си най известната
До коментар #143 от "Ами докато тролиш срещу Русия":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
16:02 24.07.2026
145 А държавата му ще спре да съществува,
До коментар #130 от "Смешник":когато стане Украинска Русия с президент Зеленски.
Няма друг начин да се увеличи броя на християните, които в сегашна Раша са под 50 %.
Време е за дечалмизация на Русия.
16:02 24.07.2026
146 Ти ли си най известната
До коментар #138 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
16:02 24.07.2026
147 На кого му пука
До коментар #104 от "След 9 септември":от фейка ти.
16:03 24.07.2026
148 Ти ли си най известната
До коментар #136 от "Е нали фашистка Украйна":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #149, #150
16:03 24.07.2026
149 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #148 от "Ти ли си най известната":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
Сега и тролея стоян георгиев ме пита. 😄
Коментиран от #151
16:04 24.07.2026
150 УДРИИИИ....БЕЗ МИЛОСТ ДО ОТКАТ
До коментар #148 от "Ти ли си най известната":УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE
Коментиран от #152
16:05 24.07.2026
151 Ти ли си най известната
До коментар #149 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Цървyлaнa тука и разкрита смазана мрььььшааaaa🤣😅? Подиграванa и унижаванa и показалa нещастната русийка колко е пропаднала и разгромена! Най стъпканoтo и мачканo цървyлчe! 😂🤣😅😁По смачканo и от разбита и унижена раша.😁😄 Много ме боли че ме разкриват и си забивам още повече сбръчканата муцуна в изпражненията си😂🤣😅 Дишам изпаренията им и мажа по стените от тях😂🤣😅 но съм цървyлa стъпканo като боклук в кофите за смет като мизернaта русийка ...😂🤣😅
Коментиран от #153
16:05 24.07.2026
152 Не се нервирай де
До коментар #150 от "УДРИИИИ....БЕЗ МИЛОСТ ДО ОТКАТ":Мръъъша сме тролещите глупаци на фашистка Украйна. Знайш, че сме оптадъци и затова и ритат като боклуци!
16:06 24.07.2026
153 Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄
До коментар #151 от "Ти ли си най известната":Същият този Подиграван и унижаван и тролещ глупак жално срещу русийка! Най стъпкания и мачкан цървyл! Наеха ме, щот съм мръъъша! 😄Казвам ти няма по голям отпадък от мен и много ме нервират, като ми казват, че съм мръъъша. 😄
И тролея стоян гепргиев се нервира, че тролим
16:07 24.07.2026
154 КОЛЬО ПАРЪМА
16:11 24.07.2026
155 Специалист
16:34 24.07.2026