Украйна обмисля как да отговори на руските удари по пристанища в Черно море

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с новия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и с новия министър на отбраната Евген Хмара украинския отговор на руските удари по пристанищна инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Русия през последните седмици засили атаките си срещу черноморски пристанища.
Официални лица вчера заявиха, че заради нападенията някои собственици на кораби временно са спрели плавателни съдове, които е трябвало да бъдат натоварени със селскостопанска продукция.
Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че руските удари по цивилни кораби в Черно море може да предизвикат рязко повишение на цените на храните в световен мащаб и че най-тежко засегнати ще се окажат жителите на най-бедните страни, добавя Укринформ.
„Ескалиращият руски терор срещу граждански товарни кораби в Черно море представлява сериозен риск за глобалната продоволствена сигурност. Ако Москва не прекрати ударите си, последващият шок в цените на хранителните продукти ще засегне най-уязвимите, особено в Африка, Азия, Близкия изток и Латинска Америка“, написа Сибига в социалната мрежа Екс.
Той призова за международна солидарност и се обърна към руския президент Владимир Путин с искане незабавно да прекрати атаките.
„Русия прави по отношение на Черно море и продоволствената сигурност това, което Иран направи по отношение на Ормузкия проток и енергийната сигурност. Недейте да мълчите! Действайте веднага, за да спрете руския терор, използването на храната като оръжие и използването на глада като средство за водене на война“, добави украинският външен министър.
На 19 юли руските сили нанесоха удар по търговски кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау близо до Одеса. При атаката загинаха 10 души.
Заради руските атаки в Черно море Украйна поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание на 27 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дайнов
20:50 24.07.2026
2 Овчар
20:52 24.07.2026
3 Вашето мнение
20:52 24.07.2026
4 Хайо
20:54 24.07.2026
5 Овчар
20:54 24.07.2026
6 Данко
20:55 24.07.2026
7 Наблюдател
Ай да видим докъде ще го докарат попечителите на просрочения клоун.
20:55 24.07.2026
8 Хе хе...
Че Путин явно се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита да го събудят, цял трилион и отгоре наляха и накрая успяха.
20:55 24.07.2026
9 иван костов
20:56 24.07.2026
10 ето така
20:58 24.07.2026
11 Британските учени са категорични!
Минали са през хижата и през кемпера!
20:58 24.07.2026
12 Факти
20:59 24.07.2026
13 Варна 3
20:59 24.07.2026
14 Доналд Дък, паток
21:00 24.07.2026
15 Лицерни украински глупости
21:00 24.07.2026
16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
21:00 24.07.2026
17 Лашате ми кантаре
разбита държава, с кагебейска вяра и
разрушено семейство,
на китайска вяра?
-Море, Си Дзин Пине, ду5е си давам,
и страна си продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Си Дзин се озверява
и сибирската лес той присвоява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверял си ти Сатана,
но е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин си говори само с терористи!"
21:01 24.07.2026
18 Хм...
Защо руснаците да ги бОли по тоя повод?
21:02 24.07.2026
19 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #23
21:03 24.07.2026
20 оня с коня
21:06 24.07.2026
21 Артилерист
21:07 24.07.2026
22 пешо
21:07 24.07.2026
23 Пей Кобзоне, пей!
До коментар #19 от "Луганск":САЩ могат да сринат русийката точно за два часа. Даже три дни няма да са им нужни. Путлето на петата минута ще бъде специален гост на концерта на Кобзон.
21:07 24.07.2026