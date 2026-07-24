Украйна обмисля как да отговори на руските удари по пристанища в Черно море

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с новия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и с новия министър на отбраната Евген Хмара украинския отговор на руските удари по пристанищна инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия през последните седмици засили атаките си срещу черноморски пристанища.

Официални лица вчера заявиха, че заради нападенията някои собственици на кораби временно са спрели плавателни съдове, които е трябвало да бъдат натоварени със селскостопанска продукция.

Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че руските удари по цивилни кораби в Черно море може да предизвикат рязко повишение на цените на храните в световен мащаб и че най-тежко засегнати ще се окажат жителите на най-бедните страни, добавя Укринформ.

„Ескалиращият руски терор срещу граждански товарни кораби в Черно море представлява сериозен риск за глобалната продоволствена сигурност. Ако Москва не прекрати ударите си, последващият шок в цените на хранителните продукти ще засегне най-уязвимите, особено в Африка, Азия, Близкия изток и Латинска Америка“, написа Сибига в социалната мрежа Екс.

Той призова за международна солидарност и се обърна към руския президент Владимир Путин с искане незабавно да прекрати атаките.

„Русия прави по отношение на Черно море и продоволствената сигурност това, което Иран направи по отношение на Ормузкия проток и енергийната сигурност. Недейте да мълчите! Действайте веднага, за да спрете руския терор, използването на храната като оръжие и използването на глада като средство за водене на война“, добави украинският външен министър.

На 19 юли руските сили нанесоха удар по търговски кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау близо до Одеса. При атаката загинаха 10 души.

Заради руските атаки в Черно море Украйна поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание на 27 юли.