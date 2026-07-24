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Украйна обмисля как да отговори на руските удари по пристанища в Черно море
  Тема: Украйна

Украйна обмисля как да отговори на руските удари по пристанища в Черно море

24 Юли, 2026 20:48 490 23

  • украйна-
  • пристанища-
  • черно море-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • андрий сибига

Сибига заяви, че руските удари по цивилни кораби в Черно море може да предизвикат рязко повишение на цените на храните в световен мащаб

Украйна обмисля как да отговори на руските удари по пристанища в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с новия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпати и с новия министър на отбраната Евген Хмара украинския отговор на руските удари по пристанищна инфраструктура, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия през последните седмици засили атаките си срещу черноморски пристанища.

Официални лица вчера заявиха, че заради нападенията някои собственици на кораби временно са спрели плавателни съдове, които е трябвало да бъдат натоварени със селскостопанска продукция.

Украинският външен министър Андрий Сибига днес заяви, че руските удари по цивилни кораби в Черно море може да предизвикат рязко повишение на цените на храните в световен мащаб и че най-тежко засегнати ще се окажат жителите на най-бедните страни, добавя Укринформ.

„Ескалиращият руски терор срещу граждански товарни кораби в Черно море представлява сериозен риск за глобалната продоволствена сигурност. Ако Москва не прекрати ударите си, последващият шок в цените на хранителните продукти ще засегне най-уязвимите, особено в Африка, Азия, Близкия изток и Латинска Америка“, написа Сибига в социалната мрежа Екс.

Той призова за международна солидарност и се обърна към руския президент Владимир Путин с искане незабавно да прекрати атаките.

„Русия прави по отношение на Черно море и продоволствената сигурност това, което Иран направи по отношение на Ормузкия проток и енергийната сигурност. Недейте да мълчите! Действайте веднага, за да спрете руския терор, използването на храната като оръжие и използването на глада като средство за водене на война“, добави украинският външен министър.

На 19 юли руските сили нанесоха удар по търговски кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау близо до Одеса. При атаката загинаха 10 души.

Заради руските атаки в Черно море Украйна поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание на 27 юли.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайнов

    2 2 Отговор
    Жгноъажгтхрвжойф!

    20:50 24.07.2026

  • 2 Овчар

    15 1 Отговор
    Вместо да мислят да гледат МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА с Том Круз...! И да ударят по една студена вода..!

    20:52 24.07.2026

  • 3 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Земеделските производители в България и българските граждани ликуват понеже страната ни няма да бъде наводнена с нискокачественна украинска продукция.

    20:52 24.07.2026

  • 4 Хайо

    18 1 Отговор
    Наши удряхте по руския петрол,защо ревете сега ,че ви удряли пшеницата ?

    20:54 24.07.2026

  • 5 Овчар

    13 1 Отговор
    Зимата в по голямата част на Украйна ще останат само гаргите и студът..!

    20:54 24.07.2026

  • 6 Данко

    3 9 Отговор
    Да се открие сезона на Фламингото.

    20:55 24.07.2026

  • 7 Наблюдател

    10 1 Отговор
    А руските генетали и едрия бизнес натискат Владимир Владимирович да спре да се церемони с Украйна и да заличава Киев от картата.
    Ай да видим докъде ще го докарат попечителите на просрочения клоун.

    20:55 24.07.2026

  • 8 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Да речем с капитулация.
    Че Путин явно се събуди. Зор голям им беше на евроатлантическите розАви понита да го събудят, цял трилион и отгоре наляха и накрая успяха.

    20:55 24.07.2026

  • 9 иван костов

    12 0 Отговор
    Безусловна капитулация, най доброто решение! 😂😂😂😂😂

    20:56 24.07.2026

  • 10 ето така

    1 8 Отговор
    С тежки удари по Красная площадъ.

    20:58 24.07.2026

  • 11 Британските учени са категорични!

    5 2 Отговор
    Всички русофоби са синове на Ламата Калушев!
    Минали са през хижата и през кемпера!

    20:58 24.07.2026

  • 12 Факти

    1 10 Отговор
    Русия не е яла такъв бой от ВСВ. Тогава САЩ я спаси, а сега кой ще я спаси? Китай явно няма намерение да й подарява ленд лийз за 250 милиарда долара днешни пари и ще продължи само да я източва на безценица.

    20:59 24.07.2026

  • 13 Варна 3

    2 10 Отговор
    Прекъсване на логистичния маршрут на Русия. Щом в Украйна пристанищата са поразени от руснаците, и Русия ще пострада тежко. Пристанищата в Русия ще се сринат до основи. Вече виждаме, че мъжете в Русия намаляват драстично.

    20:59 24.07.2026

  • 14 Доналд Дък, паток

    5 0 Отговор
    Един колега мислил, мислил и се ...

    21:00 24.07.2026

  • 15 Лицерни украински глупости

    8 1 Отговор
    Всички знаем че тези кораби пренасят оръжия за Украйна и Русия не ги удря просто ей така. Украинските удари по Руски кораби са проблем защото те пренасят зърно и горива.

    21:00 24.07.2026

  • 16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 7 Отговор
    Украинските пристанища да бъдат оборудвани с ПВО при евентуална руска атака срещу тях. Русия иска да остави световния народ гладни.

    21:00 24.07.2026

  • 17 Лашате ми кантаре

    1 3 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    разбита държава, с кагебейска вяра и
    разрушено семейство,
    на китайска вяра?
    -Море, Си Дзин Пине, ду5е си давам,
    и страна си продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Си Дзин се озверява
    и сибирската лес той присвоява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверял си ти Сатана,
    но е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин си говори само с терористи!"

    21:01 24.07.2026

  • 18 Хм...

    3 0 Отговор
    Да речем, че тоз kьoпek сибига е прав. Настава глад сред има няма 200млн инженери и архитекти в Северна Африка. Няколко милиона от тях прииждат в ЕсеС.
    Защо руснаците да ги бОли по тоя повод?

    21:02 24.07.2026

  • 19 Луганск

    2 1 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #23

    21:03 24.07.2026

  • 20 оня с коня

    0 1 Отговор
    Ще има Укр. Поздрав от сърце за Русия със Стари градски песни- "Трендафилът мирише,Фламингото кълве..."

    21:06 24.07.2026

  • 21 Артилерист

    1 0 Отговор
    Но те комбинираните масирани руски удари не са само по пристанища. За кое по напред ще обсъждат Зеленски, Сибига и Драпнати...

    21:07 24.07.2026

  • 22 пешо

    0 0 Отговор
    като вдигне бялото знаме

    21:07 24.07.2026

  • 23 Пей Кобзоне, пей!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    САЩ могат да сринат русийката точно за два часа. Даже три дни няма да са им нужни. Путлето на петата минута ще бъде специален гост на концерта на Кобзон.

    21:07 24.07.2026

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