Иран и САЩ са близо до историческо споразумение, Ормузкият проток може да бъде отворен незабавно

Окончателният проект на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ обхваща широк кръг въпроси - от иранската ядрена програма до възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузки проток и облекчаването на американските санкции върху износа на ирански петрол, предава БТА.

Това заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, според когото след одобряването на документа двете страни ще разполагат с 60 дни за договаряне на окончателно споразумение.

По информация на източника проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, докато САЩ ще прекратят военноморската блокада на иранските пристанища.

Вашингтон също така се ангажира временно да не налага нови санкции срещу Техеран до сключването на окончателен договор. Част от ограниченията върху иранския петролен износ ще бъдат облекчени, което ще позволи на страната да увеличи продажбите си и да получава приходи от тях.

Освен това САЩ са готови да освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни плащания, сътрудничество с държави от региона и предоставяне на финансови кредитни линии.

В замяна Иран поема ангажимент да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение страната ще запази настоящото състояние на ядрената си програма, без да обогатява допълнително уран и без да разширява ядрените си съоръжения.

От своя страна САЩ приемат Иран да намали степента на обогатяване на наличните запаси от високообогатен уран на своя територия. Конкретният механизъм за изпълнение на това условие трябва да бъде уточнен в рамките на следващите 60 дни.

По-рано ирански медии съобщиха, че катарска делегация е пристигнала в Техеран, за да подпомогне ускоряването на преговорния процес между Иран и САЩ. Според публикациите посредническите усилия са част от последните дипломатически стъпки преди евентуалното подписване на споразумение.