Иран и САЩ са близо до историческо споразумение, Ормузкият проток може да бъде отворен незабавно

Окончателният проект на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ обхваща широк кръг въпроси - от иранската ядрена програма до възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузки проток и облекчаването на американските санкции върху износа на ирански петрол, предава БТА.
Това заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, според когото след одобряването на документа двете страни ще разполагат с 60 дни за договаряне на окончателно споразумение.
По информация на източника проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, докато САЩ ще прекратят военноморската блокада на иранските пристанища.
Вашингтон също така се ангажира временно да не налага нови санкции срещу Техеран до сключването на окончателен договор. Част от ограниченията върху иранския петролен износ ще бъдат облекчени, което ще позволи на страната да увеличи продажбите си и да получава приходи от тях.
Освен това САЩ са готови да освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни плащания, сътрудничество с държави от региона и предоставяне на финансови кредитни линии.
В замяна Иран поема ангажимент да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение страната ще запази настоящото състояние на ядрената си програма, без да обогатява допълнително уран и без да разширява ядрените си съоръжения.
От своя страна САЩ приемат Иран да намали степента на обогатяване на наличните запаси от високообогатен уран на своя територия. Конкретният механизъм за изпълнение на това условие трябва да бъде уточнен в рамките на следващите 60 дни.
По-рано ирански медии съобщиха, че катарска делегация е пристигнала в Техеран, за да подпомогне ускоряването на преговорния процес между Иран и САЩ. Според публикациите посредническите усилия са част от последните дипломатически стъпки преди евентуалното подписване на споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Путя на кого ще продава нафта?
Коментиран от #7, #13
14:43 14.06.2026
2 Пич
14:43 14.06.2026
3 🎱🎱🎱
14:45 14.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #24
14:47 14.06.2026
5 Гошо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защото конгреса го натиска
14:48 14.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
Коментиран от #10
14:51 14.06.2026
9 Слепото
Куба е изконна територия на САЩ!
14:53 14.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ташаков
15:05 14.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
15:10 14.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русофил
15:13 14.06.2026
17 Примати
15:21 14.06.2026
18 Може, но не може
15:22 14.06.2026
19 Бля бля
15:23 14.06.2026
20 ХиХи
15:23 14.06.2026
21 Амадор Ривас
15:24 14.06.2026
22 Имам видение!
15:32 14.06.2026
23 Пламен
Тридесет дни преход Питер-Бомбай.
Кое е по-добре , а ? :)
15:37 14.06.2026
24 Тимур
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Не демонстрирай тъпота!
Доста си елементарен, като вестник работнеско дело от 69та.
Последното нещо от което световния бизнес се нуждае е война умнико глупав
15:53 14.06.2026
25 Първанов
Коментиран от #27
15:54 14.06.2026
26 Пааак ли ве...😝?!
,,Иран и САЩ са близо до историческо споразумение..."...?!
15:55 14.06.2026
27 Да ти кажа!
До коментар #25 от "Първанов":Има бая...да чакаш...😝!
Коментиран от #28
15:57 14.06.2026
28 Тимур
До коментар #27 от "Да ти кажа!":Уви, скоро е. Неговите ще го продадат на мига
15:59 14.06.2026
29 Мухаа ха!
До коментар #11 от "Пламен":Ще плащаш,не 10 лв/5 евро , но със сигурност над 2,5 евро/ литър нафта,още тази зима.Или си внушаваш,че ако се отвори Ормуз,и тук ще ни залеят с евтин бензин и дизел? Дебелите котки,отвъд океана,сега жънат стотици милиони всеки ден,с тези декларации през медиите.Пускат фитила,и цените на борсата надолу.А кое подкрепя тази волатилност- реални количества петрол? Откъде? Игра пич,борсови манипулации,който носят не милиони а милиарди на определен кръг в щатите.Ти си се втренчил в руснака.Ще ядем теслата ,още тази есен.Не само с горивата,а с цените на храните,стоки и услуги.Те са два скачени съда.Отделно газа, през Топлофикация,чиято цена е вързана към борсовите цени на петрола.
16:00 14.06.2026
30 Жбръц
16:07 14.06.2026
31 Бай Иван
16:23 14.06.2026