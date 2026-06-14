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Иран и САЩ са близо до историческо споразумение, Ормузкият проток може да бъде отворен незабавно

Иран и САЩ са близо до историческо споразумение, Ормузкият проток може да бъде отворен незабавно

14 Юни, 2026 14:37 1 461 31

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • споразумение

Проектът на меморандум предвижда облекчаване на санкциите, освобождаване на милиарди долари и ограничения върху иранската ядрена програма

Иран и САЩ са близо до историческо споразумение, Ормузкият проток може да бъде отворен незабавно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Окончателният проект на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ обхваща широк кръг въпроси - от иранската ядрена програма до възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузки проток и облекчаването на американските санкции върху износа на ирански петрол, предава БТА.

Това заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, според когото след одобряването на документа двете страни ще разполагат с 60 дни за договаряне на окончателно споразумение.

По информация на източника проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, докато САЩ ще прекратят военноморската блокада на иранските пристанища.

Вашингтон също така се ангажира временно да не налага нови санкции срещу Техеран до сключването на окончателен договор. Част от ограниченията върху иранския петролен износ ще бъдат облекчени, което ще позволи на страната да увеличи продажбите си и да получава приходи от тях.

Освен това САЩ са готови да освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни плащания, сътрудничество с държави от региона и предоставяне на финансови кредитни линии.

В замяна Иран поема ангажимент да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение страната ще запази настоящото състояние на ядрената си програма, без да обогатява допълнително уран и без да разширява ядрените си съоръжения.

От своя страна САЩ приемат Иран да намали степента на обогатяване на наличните запаси от високообогатен уран на своя територия. Конкретният механизъм за изпълнение на това условие трябва да бъде уточнен в рамките на следващите 60 дни.

По-рано ирански медии съобщиха, че катарска делегация е пристигнала в Техеран, за да подпомогне ускоряването на преговорния процес между Иран и САЩ. Според публикациите посредническите усилия са част от последните дипломатически стъпки преди евентуалното подписване на споразумение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    14 16 Отговор
    И ся ?
    Путя на кого ще продава нафта?

    Коментиран от #7, #13

    14:43 14.06.2026

  • 2 Пич

    11 6 Отговор
    Ами, дано!!! Щото до довечера Дончо може да ги бомбардира два пъти...

    14:43 14.06.2026

  • 3 🎱🎱🎱

    16 1 Отговор
    Да видим БГ картелите колко бързо ще намалят цените тези изедници алчни.

    14:45 14.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    САЩ печелят милиарди.Защо им е мир?

    Коментиран от #5, #24

    14:47 14.06.2026

  • 5 Гошо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защото конгреса го натиска

    14:48 14.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    6 5 Отговор
    Това го слушаме всеки ден ама нищо някаква друга новина има ли

    Коментиран от #10

    14:51 14.06.2026

  • 9 Слепото

    8 12 Отговор
    Най после дойде ред и на Куба.
    Куба е изконна територия на САЩ!

    14:53 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ташаков

    9 4 Отговор
    Копеи стягайте памперсите

    15:05 14.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    2 0 Отговор
    Време да се спускаме!

    15:10 14.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русофил

    7 2 Отговор
    Меня завут Сер Гей

    15:13 14.06.2026

  • 17 Примати

    6 6 Отговор
    Много поздрави на Путин и Кремълци. Подозирам , че има родни фенчета на Русия , които дори няма да разберат какво съм написъл

    15:21 14.06.2026

  • 18 Може, но не може

    4 4 Отговор
    По-близо са до не може.

    15:22 14.06.2026

  • 19 Бля бля

    3 4 Отговор
    Разбрах, че не може.

    15:23 14.06.2026

  • 20 ХиХи

    4 5 Отговор
    Отмузкия проток винаги е бил отворен и терористите от сащ и уйзраел успеха да го затворят

    15:23 14.06.2026

  • 21 Амадор Ривас

    1 4 Отговор
    Какво стана с репарациите?😁​😁​😁

    15:24 14.06.2026

  • 22 Имам видение!

    2 0 Отговор
    От двете страни на Ормузкия проток, в най-тясната му част, да бъдат издигнати статуи на Тръмп и Мелания, като във Властелина на пръстените. Тръмп да е с меч.

    15:32 14.06.2026

  • 23 Пламен

    3 3 Отговор
    Копейки ,три дни преход с танкер Дубай-Бомбай.
    Тридесет дни преход Питер-Бомбай.
    Кое е по-добре , а ? :)

    15:37 14.06.2026

  • 24 Тимур

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не демонстрирай тъпота!
    Доста си елементарен, като вестник работнеско дело от 69та.
    Последното нещо от което световния бизнес се нуждае е война умнико глупав

    15:53 14.06.2026

  • 25 Първанов

    3 5 Отговор
    Падне ли е цената на петрола ще чакаме Путин в Хага

    Коментиран от #27

    15:54 14.06.2026

  • 26 Пааак ли ве...😝?!

    3 1 Отговор
    За кой ли път...-
    ,,Иран и САЩ са близо до историческо споразумение..."...?!

    15:55 14.06.2026

  • 27 Да ти кажа!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Първанов":

    Има бая...да чакаш...😝!

    Коментиран от #28

    15:57 14.06.2026

  • 28 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да ти кажа!":

    Уви, скоро е. Неговите ще го продадат на мига

    15:59 14.06.2026

  • 29 Мухаа ха!

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Ще плащаш,не 10 лв/5 евро , но със сигурност над 2,5 евро/ литър нафта,още тази зима.Или си внушаваш,че ако се отвори Ормуз,и тук ще ни залеят с евтин бензин и дизел? Дебелите котки,отвъд океана,сега жънат стотици милиони всеки ден,с тези декларации през медиите.Пускат фитила,и цените на борсата надолу.А кое подкрепя тази волатилност- реални количества петрол? Откъде? Игра пич,борсови манипулации,който носят не милиони а милиарди на определен кръг в щатите.Ти си се втренчил в руснака.Ще ядем теслата ,още тази есен.Не само с горивата,а с цените на храните,стоки и услуги.Те са два скачени съда.Отделно газа, през Топлофикация,чиято цена е вързана към борсовите цени на петрола.

    16:00 14.06.2026

  • 30 Жбръц

    2 0 Отговор
    Поредна димка.Обзалагам се,че бай Дончо иска наистина да се прекрати този конфликт,който не му носи грам полза.Но дългоноско ,ще търси всякакъв начин,да не бъде постигнато споразумение.Как,като провокира персите с поредно нападение в две части - към Ливан и по територия на персиеца.Просто ще извиват ръцете на Дончо,и сега,и есента след изборите .А във двете фракции - демократи и републиканци сраелкското лоби има огромно влияние.

    16:07 14.06.2026

  • 31 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Тоя маLоyмниK Тръмпяка и обкръжението му - направиха милиарди само от тръговия на борсата с петрола..

    16:23 14.06.2026

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