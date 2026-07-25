Международно признание за Михайло Федоров! Италия предложи пост на съветник на отстранения от Зеленски министър на отбраната

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето днес каза, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.
“Обадих му се ден, след неговото уволнение и му казах: “Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?”, заяви Крозето в публикувано днес интервю за италианския ежедневник “Република”.
Запитан за отговора на Федоров, Крозето каза, че бившият украински министър е бил “трогнат“ и е приел предложението като “демонстрация на уважение и приятелство“.
Крозето оцени Федоров като двигател на военни иновации и посочи, че той е “един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле”.
Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии, заяви италианският министър.
Тридесет и петгодишният бивш украински министър, смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл за развитието на украинските способности в областта на дроновете и за реформите в отбранителния сектор, беше освободен от поста министър на отбраната по-рано този месец. Решението предизвика редките за военно време протести в Украйна.
Президентът Володимир Зеленски предложи на Федоров други постове, но той заяви, че няма да приеме нищо друго, освен досегашния си пост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #6, #7, #10
14:27 25.07.2026
2 Сатана Z
14:29 25.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
14:30 25.07.2026
4 Владимир Путин, президент
На Герасимов и мен предложат пост.
Че сме добре с главите 👴👈
14:30 25.07.2026
5 Без име
14:30 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 день победьı отложен
14:42 25.07.2026
9 вест гост
14:44 25.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 С една дума...!
14:48 25.07.2026
12 Украйна е Богата на Умни Хора
И то се вижда на фрона
20 към едно и пак Украйна ги мачка
Коментиран от #29
14:51 25.07.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #19
14:51 25.07.2026
14 Да да
Коментиран от #17, #24
14:53 25.07.2026
15 Руската Измет
Коментиран от #21, #33
14:53 25.07.2026
16 И НЕ САМО СЪВЕТНИК
Коментиран от #18
14:54 25.07.2026
17 Да предлага се
До коментар #14 от "Да да":Путин иска да му стане Съпруга
Бил луд по него
14:56 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хе,хе...!
До коментар #13 от "стоян георгиев":,,Беше голяма грешка,смяната на Федоров..."
Няма нищо случайно на този свят!
Никой Началник,не обича подчинени-знаещи и можещи повече от тях!
Защото се страхуват да не заемат поста им!
Така,че и тук!
Зеленски се притесни,от шеметният възход на Федоров и побърза съвсем целенасочено да го смени!
Това е простата истина!
Коментиран от #23
14:57 25.07.2026
20 Та казваш...,,претрепа"...?!
До коментар #18 от "стоян георгиев":Е да,ама не ги е...утрепал окончателно!
А и няма да може...?
Бъди сигурен!
15:00 25.07.2026
21 ЧИСТО И ПРОСТО...!
До коментар #15 от "Руската Измет":,,Руската измет",ще ви...Измете...!
15:01 25.07.2026
22 така така
15:02 25.07.2026
23 стоян георгиев
До коментар #19 от "Хе,хе...!":В украйна има много хора с шеметна кариера.повечето са на постовете си.федоров ще получи пост който заслужава.предложиха му вицепремиер,но той иска само военен министър.зеленски вероятно след войната няма да се кандидатира за президент.едва ли би имал сили и желание.
15:03 25.07.2026
24 Да,бе!
До коментар #14 от "Да да":Големи фалби,големо чудо за тоя Федоров...!
Направо взех да се съмнявам,че е уникален-с три чифта га6ти...?!
15:03 25.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Механик
1/Всички са без каски, само Сирски е с такава. (въпрос: Кое налага той да е с каска).
2/Всички зяпат някъде си, само Сирски и Зелинщайнер гледат картата. (въпрос: Защо другите се почесват и помоткват и какво разбира Зленчунгера от полева карта?)
Коментиран от #28, #31
15:15 25.07.2026
27 Тиква
15:16 25.07.2026
28 На снимката...!
До коментар #26 от "Механик":Зеленски гледа военната карта,както коза,гледа-афиш...😆!
Коментиран от #36
15:22 25.07.2026
29 Орк
До коментар #12 от "Украйна е Богата на Умни Хора":С тенжери пр главите
15:34 25.07.2026
30 А МОЧАТА?
15:37 25.07.2026
31 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #26 от "Механик":Ще го накажем.
15:40 25.07.2026
32 Мусолини беше фашист
15:48 25.07.2026
33 Хахи
До коментар #15 от "Руската Измет":Абе помияр затваряй си човката вмирисана
15:54 25.07.2026
34 Хи хи
16:01 25.07.2026
35 Коста
16:08 25.07.2026
36 Коста
До коментар #28 от "На снимката...!":Че тя козата по-умба значи.
16:09 25.07.2026
37 Хмм
16:18 25.07.2026