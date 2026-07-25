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Международно признание за Михайло Федоров! Италия предложи пост на съветник на отстранения от Зеленски министър на отбраната
  Тема: Украйна

Международно признание за Михайло Федоров! Италия предложи пост на съветник на отстранения от Зеленски министър на отбраната

25 Юли, 2026 14:23 1 297 37

  • гуидо крозето-
  • михайло федоров-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Тридесет и петгодишният бивш украински министър, смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл за развитието на украинските способности в областта на дроновете и за реформите в отбранителния сектор, беше освободен от поста министър на отбраната по-рано този месец

Международно признание за Михайло Федоров! Италия предложи пост на съветник на отстранения от Зеленски министър на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето днес каза, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.

“Обадих му се ден, след неговото уволнение и му казах: “Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?”, заяви Крозето в публикувано днес интервю за италианския ежедневник “Република”.

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Запитан за отговора на Федоров, Крозето каза, че бившият украински министър е бил “трогнат“ и е приел предложението като “демонстрация на уважение и приятелство“.

Крозето оцени Федоров като двигател на военни иновации и посочи, че той е “един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле”.

Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии, заяви италианският министър.

Тридесет и петгодишният бивш украински министър, смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл за развитието на украинските способности в областта на дроновете и за реформите в отбранителния сектор, беше освободен от поста министър на отбраната по-рано този месец. Решението предизвика редките за военно време протести в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски предложи на Федоров други постове, но той заяви, че няма да приеме нищо друго, освен досегашния си пост.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    25 7 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #6, #7, #10

    14:27 25.07.2026

  • 2 Сатана Z

    27 8 Отговор
    Михайло е завършен нацист—психопат ,един от военнопрестъпниците ,които ще бъдат издирвани в скоро време.

    14:29 25.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ОТ СМЕРШ НЯМА ОТЪРВАНЕ ДАЖЕ ДА СИ НА МАРС :)

    14:30 25.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    А не бе....
    На Герасимов и мен предложат пост.
    Че сме добре с главите 👴👈

    14:30 25.07.2026

  • 5 Без име

    20 5 Отговор
    Когато измираха непогледнати като животни, само руснаците им се притекоха на помощ. После да не питат защо. Един отгоре гледа, всичко вижда и нищо не забравя.

    14:30 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 день победьı отложен

    7 10 Отговор
    На Путяака няма ли да предложат нещо и да се маха..

    14:42 25.07.2026

  • 9 вест гост

    0 6 Отговор
    Изпреварил е с малко Ру-Ра и Юл-Йо.

    14:44 25.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 С една дума...!

    5 4 Отговор
    Федоров не е човек,а ...стомана...😝!

    14:48 25.07.2026

  • 12 Украйна е Богата на Умни Хора

    7 9 Отговор
    За разлика от Русия
    И то се вижда на фрона
    20 към едно и пак Украйна ги мачка

    Коментиран от #29

    14:51 25.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    5 7 Отговор
    Беше голяма грешка да се сменя федоров.хмара е легенда в украйна,но федоров като министър се справяше уникално.

    Коментиран от #19

    14:51 25.07.2026

  • 14 Да да

    6 1 Отговор
    Тоя Михайло да не се предлага за женитба та така го хвалят от всякъде. На коя ли го гласят

    Коментиран от #17, #24

    14:53 25.07.2026

  • 15 Руската Измет

    5 5 Отговор
    Няма да победи

    Коментиран от #21, #33

    14:53 25.07.2026

  • 16 И НЕ САМО СЪВЕТНИК

    0 0 Отговор
    Но и дано каже що е правил оня дето го изгони. Яко ще потъне наркото защото го изгони понеже е и по млад и по истински и най вече МНОГО ПО УМЕН ОТ ЕВРЕЙЧЕТО. И ЗНАЙТЕ АКО ТЕЗИ КОИТО ИЗГОНИ СЕ РАЗПРИКАЗВАТ ЩЕ НАСТЪПИ ПЪЛНОЛУНИЕ И СВЕТЛИНА ЗА НАРОДА ТАМ. ВСИЧКО ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ КОЛКО ДРОГА Е ИЗСМЪРКАЛ И КОЛКО ЕВРА И ДОЛАРИ Е КРАДНАЛ. И СКОРО ТОВА ЩЕ СТАНЕ.

    Коментиран от #18

    14:54 25.07.2026

  • 17 Да предлага се

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да да":

    Путин иска да му стане Съпруга
    Бил луд по него

    14:56 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хе,хе...!

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    ,,Беше голяма грешка,смяната на Федоров..."
    Няма нищо случайно на този свят!
    Никой Началник,не обича подчинени-знаещи и можещи повече от тях!
    Защото се страхуват да не заемат поста им!
    Така,че и тук!
    Зеленски се притесни,от шеметният възход на Федоров и побърза съвсем целенасочено да го смени!
    Това е простата истина!

    Коментиран от #23

    14:57 25.07.2026

  • 20 Та казваш...,,претрепа"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Е да,ама не ги е...утрепал окончателно!
    А и няма да може...?
    Бъди сигурен!

    15:00 25.07.2026

  • 21 ЧИСТО И ПРОСТО...!

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Руската Измет":

    ,,Руската измет",ще ви...Измете...!

    15:01 25.07.2026

  • 22 така така

    7 0 Отговор
    Впиват фашистките кърлежи по-дълбоко в Европа.

    15:02 25.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хе,хе...!":

    В украйна има много хора с шеметна кариера.повечето са на постовете си.федоров ще получи пост който заслужава.предложиха му вицепремиер,но той иска само военен министър.зеленски вероятно след войната няма да се кандидатира за президент.едва ли би имал сили и желание.

    15:03 25.07.2026

  • 24 Да,бе!

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да да":

    Големи фалби,големо чудо за тоя Федоров...!
    Направо взех да се съмнявам,че е уникален-с три чифта га6ти...?!

    15:03 25.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    5 2 Отговор
    Погледнете снимката и кажете кое не е наред в нея!
    1/Всички са без каски, само Сирски е с такава. (въпрос: Кое налага той да е с каска).
    2/Всички зяпат някъде си, само Сирски и Зелинщайнер гледат картата. (въпрос: Защо другите се почесват и помоткват и какво разбира Зленчунгера от полева карта?)

    Коментиран от #28, #31

    15:15 25.07.2026

  • 27 Тиква

    5 2 Отговор
    35 годишен министър? окранацюгите имат слава на хитри и подли крадци, евтини проститутки.

    15:16 25.07.2026

  • 28 На снимката...!

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Зеленски гледа военната карта,както коза,гледа-афиш...😆!

    Коментиран от #36

    15:22 25.07.2026

  • 29 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна е Богата на Умни Хора":

    С тенжери пр главите

    15:34 25.07.2026

  • 30 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    15:37 25.07.2026

  • 31 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Ще го накажем.

    15:40 25.07.2026

  • 32 Мусолини беше фашист

    3 2 Отговор
    Сега тези си вземат фашага за "консултант"!

    15:48 25.07.2026

  • 33 Хахи

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Руската Измет":

    Абе помияр затваряй си човката вмирисана

    15:54 25.07.2026

  • 34 Хи хи

    2 1 Отговор
    Аз мога да му предложа работа да чисти кинeфи с най модерни технологични средства като мопове напоени с мистър клийн !

    16:01 25.07.2026

  • 35 Коста

    1 0 Отговор
    Този иска да избяга от военна служба. Ще отбранявят Италия със спагети и макарони, и пици за щитове.

    16:08 25.07.2026

  • 36 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "На снимката...!":

    Че тя козата по-умба значи.

    16:09 25.07.2026

  • 37 Хмм

    2 0 Отговор
    почват да се показват тези които стоят зад "картонените" протести

    16:18 25.07.2026

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