НАП: Ревизията на Демерджиев не е показала данъчни задължения или средства с неясен произход

Ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това съобщи директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова пред журналисти в Бургас, цитирана от Нова телевизия.
По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура. В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.
На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.
Освен това бяха представени данни от извършените съвместни контролни действия при акция на НАП и Агенция „Митници“.
От Националната агенция за приходите отчетоха, че започналата на 29 юни лятна контролна кампания по Черноморието продължава, като до момента са извършени над 1500 проверки. При тях са установени 470 нарушения, което означава, че приблизително всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство.
Най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, предоставяне на нефискални бележки, наподобяващи касов бон, както и разлики в касовата наличност. Инспекторите са открили още 14 обекта без касови апарати, в седем търговски обекта са издавани фалшиви бележки вместо фискални бонове, а 10 работодатели не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители
В Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях, което е повече от 1/3 от всички проверки. Там са констатирани девет обекта без касов апарат, а в седем случая клиентите са получили нефискални бележки вместо касови бонове.
От началото на годината до момента НАП е извършила над 27 000 проверки в цялата страна, при които са установени близо 11 000 нарушения.
По Закона за въвеждане на еврото приходната агенция е съставила 1550 акта за административни нарушения, а вече са издадени около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.
Васил Рейзов от Агенция „Митници“ добави, че са констатирани две нарушения по акцизното законодателство - липса на разрешителни за държане на тютюневи изделия. Предстои съставяне на актове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #13, #15
16:40 25.07.2026
2 Данчо
Коментиран от #6
16:41 25.07.2026
3 Вместо
Коментиран от #22
16:46 25.07.2026
4 бою циганина
Коментиран от #8
16:47 25.07.2026
5 Бря....
Коментиран от #7
16:47 25.07.2026
6 По-точно...
До коментар #2 от "Данчо":Изкарват го точен!
16:49 25.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мунчовци
До коментар #4 от "бою циганина":И СЯ:ЕДИН ИМА 17 КЕНЕФА,ДРУГ ИМА 15 ИМОТА,ТРЕТИ 20 ГОДИШЕН СИН МИЛИОНЕР...А ДРУГ ЖИВЕЕ В КЪЩАТА НА БАЩА СИ 6О ГОДИНИ...КОЙ КРАДЕ ?
Коментиран от #10
16:52 25.07.2026
9 име
Коментиран от #17
16:52 25.07.2026
10 А на теб знаеш ли
До коментар #8 от "Мунчовци":кой ти е откраднал акъла, питам аз ?
16:56 25.07.2026
11 Спомен мой незабравим
16:58 25.07.2026
12 В България !
На Която Можеш
Да Вярваш !
Коментиран от #14
17:02 25.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всичко е Законно !
До коментар #12 от "В България !":Въпреки Че Противоречи !
На Постановеното !
От Конституцията и Закона !
17:07 25.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Държавата на ШАРАНИТЕ
Коментиран от #29
17:10 25.07.2026
17 Амадеус
До коментар #9 от "име":Нормално ли е да вземеш 500 декара плодородна земеделска земя и използвайки връзките в министерството на земеделието, да я урбанизираш за високоетажно строителство? Шишо и Боко са минало, гледайте какви нови главорези си завъдихме.
17:11 25.07.2026
18 Нап-лап,лап
17:18 25.07.2026
19 Анонимен
17:19 25.07.2026
20 Корупц
Коментиран от #25
17:21 25.07.2026
21 Анализатор
Ще обявим датата за национален празник!
Намагнитена и опандизена свиня!
17:21 25.07.2026
22 Анонимен
До коментар #3 от "Вместо":Вместо да се лекуваш бедняко ти постоянно драскаш тук хахаха това се казва беден индивид
17:21 25.07.2026
23 л гоцев
17:22 25.07.2026
24 Шопара удари на камък.
Коментиран от #38
17:27 25.07.2026
25 Виж кога е проверката.И изобщо защо?
До коментар #20 от "Корупц":Да питаме голямото Д.
17:29 25.07.2026
26 Коко
17:33 25.07.2026
27 прането
17:37 25.07.2026
28 Демерджиев
17:38 25.07.2026
29 Да ти кажа!
До коментар #16 от "Държавата на ШАРАНИТЕ":Повече вярвам на Демерджиев,отколкото на Пеевски!
На това мнение са и болшинството хора,които познавам!
Коментиран от #37
17:38 25.07.2026
30 Верка
17:39 25.07.2026
31 Спецов
17:40 25.07.2026
32 НАП
17:42 25.07.2026
33 Мая
Румен Радев какви имоти има, той не се ли е трудил, дори повече години от Демерджиев?
Този е типичен олигарх, нали ПБ ще борят олигархията. Демерджиев кога?
17:43 25.07.2026
34 Шукри
17:48 25.07.2026
35 Сиган
17:54 25.07.2026
36 Никой
Тия пък веднага - тоя - оня, работи като адвокат, има някой лев.
Виж кога са го подхванали - един вид 2024 година.
17:56 25.07.2026
37 Един дол дренки
До коментар #29 от "Да ти кажа!":Eдин дол дренки.Докато няма осъдени висши политици,все така ще е.Знаем НАП как работи.
18:01 25.07.2026
38 Сега НАП да провери Шопара!
До коментар #24 от "Шопара удари на камък.":Откъде има близо два милиона ,,лични средства" за многобройните си полети до Дубай...?!
18:09 25.07.2026