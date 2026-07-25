Новини
България »
Всички градове »
НАП: Ревизията на Демерджиев не е показала данъчни задължения или средства с неясен произход

НАП: Ревизията на Демерджиев не е показала данъчни задължения или средства с неясен произход

25 Юли, 2026 16:32 1 302 38

  • нап-
  • ревизия-
  • иван демерджиев-
  • данъчни задължения-
  • средства-
  • неясен произход

На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура, коментира директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова

НАП: Ревизията на Демерджиев не е показала данъчни задължения или средства с неясен произход - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това съобщи директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова пред журналисти в Бургас, цитирана от Нова телевизия.
По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура. В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.
На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.

Освен това бяха представени данни от извършените съвместни контролни действия при акция на НАП и Агенция „Митници“.

От Националната агенция за приходите отчетоха, че започналата на 29 юни лятна контролна кампания по Черноморието продължава, като до момента са извършени над 1500 проверки. При тях са установени 470 нарушения, което означава, че приблизително всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство.

Най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, предоставяне на нефискални бележки, наподобяващи касов бон, както и разлики в касовата наличност. Инспекторите са открили още 14 обекта без касови апарати, в седем търговски обекта са издавани фалшиви бележки вместо фискални бонове, а 10 работодатели не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители
В Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях, което е повече от 1/3 от всички проверки. Там са констатирани девет обекта без касов апарат, а в седем случая клиентите са получили нефискални бележки вместо касови бонове.

От началото на годината до момента НАП е извършила над 27 000 проверки в цялата страна, при които са установени близо 11 000 нарушения.

По Закона за въвеждане на еврото приходната агенция е съставила 1550 акта за административни нарушения, а вече са издадени около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

Васил Рейзов от Агенция „Митници“ добави, че са констатирани две нарушения по акцизното законодателство - липса на разрешителни за държане на тютюневи изделия. Предстои съставяне на актове.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    32 11 Отговор
    кога НАП ще направи такава ревизия на ШиШи и компанията му депесарчета?!

    Коментиран от #13, #15

    16:40 25.07.2026

  • 2 Данчо

    27 8 Отговор
    Явно е точен с парите 🤣

    Коментиран от #6

    16:41 25.07.2026

  • 3 Вместо

    18 6 Отговор
    ...да ни занимават с разбойничеството последните 10-15 год, те ни занимават с доходите на министъра...медиите също помагат за това, а претендират за справедливост, но дума до сегашните толупи

    Коментиран от #22

    16:46 25.07.2026

  • 4 бою циганина

    22 4 Отговор
    а аз съм милиардер и всичко е редовно

    Коментиран от #8

    16:47 25.07.2026

  • 5 Бря....

    23 10 Отговор
    Доходите му значително превишават разходите....Много доходи има тоя търбух,бе.

    Коментиран от #7

    16:47 25.07.2026

  • 6 По-точно...

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данчо":

    Изкарват го точен!

    16:49 25.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мунчовци

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "бою циганина":

    И СЯ:ЕДИН ИМА 17 КЕНЕФА,ДРУГ ИМА 15 ИМОТА,ТРЕТИ 20 ГОДИШЕН СИН МИЛИОНЕР...А ДРУГ ЖИВЕЕ В КЪЩАТА НА БАЩА СИ 6О ГОДИНИ...КОЙ КРАДЕ ?

    Коментиран от #10

    16:52 25.07.2026

  • 9 име

    7 10 Отговор
    ПеПедофилите, понеже не помнят повече от три минути и са забравили обвиненията и атаките към имотите на Рашков, подеха и те лакърдиите на ГРОБаджйските и ПДС тpoлчета и ги повтарят по адрес на Дерменджиев. Без шанс да си спомнят, че същата помия се изливаше и по тяхен човек. Ама, нормално де, те не помнеха срещу КОЙ скачаха 2013г и нямаха против да му приседнат в скута след 10г.

    Коментиран от #17

    16:52 25.07.2026

  • 10 А на теб знаеш ли

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчовци":

    кой ти е откраднал акъла, питам аз ?

    16:56 25.07.2026

  • 11 Спомен мой незабравим

    12 3 Отговор
    Еееее то бива слагачество на новата управа на НАП егати проверката , Половината статия няма нищо общо с Демрджиев На това се казва супер фискален контрол , Не могат да кажат за 114 имота нищо Какви са тези адвокатски хонорари , какво е това финансово чудо

    16:58 25.07.2026

  • 12 В България !

    10 0 Отговор
    Няма Институция !

    На Която Можеш

    Да Вярваш !

    Коментиран от #14

    17:02 25.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко е Законно !

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "В България !":

    Въпреки Че Противоречи !

    На Постановеното !

    От Конституцията и Закона !

    17:07 25.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Държавата на ШАРАНИТЕ

    8 0 Отговор
    Вервайте ми трудил съм се денонощно 24 7 Затова съм богат и станах министър Трудете се като мен за да имате имоти за внуци и правнуци

    Коментиран от #29

    17:10 25.07.2026

  • 17 Амадеус

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Нормално ли е да вземеш 500 декара плодородна земеделска земя и използвайки връзките в министерството на земеделието, да я урбанизираш за високоетажно строителство? Шишо и Боко са минало, гледайте какви нови главорези си завъдихме.

    17:11 25.07.2026

  • 18 Нап-лап,лап

    10 0 Отговор
    Видяхме как работи НАП...В Черноморец нагледно!

    17:18 25.07.2026

  • 19 Анонимен

    9 1 Отговор
    Хахахахахахаха ето ти истински завладяна държава институции модел хахахахахаха

    17:19 25.07.2026

  • 20 Корупц

    11 2 Отговор
    Когато проверката е извършена от ,,правилните" инспектори,всичко е законно!

    Коментиран от #25

    17:21 25.07.2026

  • 21 Анализатор

    2 5 Отговор
    Иде ред на Свинята Магнитска, за да поеме пътя към кочината в ЦЗ!!!
    Ще обявим датата за национален празник!
    Намагнитена и опандизена свиня!

    17:21 25.07.2026

  • 22 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вместо":

    Вместо да се лекуваш бедняко ти постоянно драскаш тук хахаха това се казва беден индивид

    17:21 25.07.2026

  • 23 л гоцев

    6 0 Отговор
    и да не забравите да гласувате наесен за бкп!!!

    17:22 25.07.2026

  • 24 Шопара удари на камък.

    1 5 Отговор
    Лошо Шопар лошо

    Коментиран от #38

    17:27 25.07.2026

  • 25 Виж кога е проверката.И изобщо защо?

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Корупц":

    Да питаме голямото Д.

    17:29 25.07.2026

  • 26 Коко

    5 5 Отговор
    Същото, както при Сотир Ушев, Горанов, Борисов, Пеевски, Мургина... чисти, като водопада на Желязков!

    17:33 25.07.2026

  • 27 прането

    5 1 Отговор
    данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. , а имотите са от небрежната му младост.

    17:37 25.07.2026

  • 28 Демерджиев

    3 1 Отговор
    някакво предприятие ли е?

    17:38 25.07.2026

  • 29 Да ти кажа!

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Държавата на ШАРАНИТЕ":

    Повече вярвам на Демерджиев,отколкото на Пеевски!
    На това мнение са и болшинството хора,които познавам!

    Коментиран от #37

    17:38 25.07.2026

  • 30 Верка

    3 0 Отговор
    Бедните в България все по-вече и все по-бедни, богатите все по-богати и все политици, министри и с много истински прякори!

    17:39 25.07.2026

  • 31 Спецов

    5 0 Отговор
    също нямаше фирми и задължения!

    17:40 25.07.2026

  • 32 НАП

    3 0 Отговор
    2 и 2 е 3 ....

    17:42 25.07.2026

  • 33 Мая

    5 0 Отговор
    Има ли някой в България, който да вярва, че с честен труд, без далавери, данъчни измами, рекет и..., може да станеш несметно богат, както Демерджиев, Рашков, Бобокови, Бошков, Гергов, Прокопиев, Пеевски и...
    Румен Радев какви имоти има, той не се ли е трудил, дори повече години от Демерджиев?
    Този е типичен олигарх, нали ПБ ще борят олигархията. Демерджиев кога?

    17:43 25.07.2026

  • 34 Шукри

    1 0 Отговор
    Ванка доде ми низвестие за данаци

    17:48 25.07.2026

  • 35 Сиган

    3 0 Отговор
    късоврат, корумпе

    17:54 25.07.2026

  • 36 Никой

    0 3 Отговор
    Защо пък трябва да е нарушител. Човека просто приказва нещо - не изглежда злобар.

    Тия пък веднага - тоя - оня, работи като адвокат, има някой лев.

    Виж кога са го подхванали - един вид 2024 година.

    17:56 25.07.2026

  • 37 Един дол дренки

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да ти кажа!":

    Eдин дол дренки.Докато няма осъдени висши политици,все така ще е.Знаем НАП как работи.

    18:01 25.07.2026

  • 38 Сега НАП да провери Шопара!

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шопара удари на камък.":

    Откъде има близо два милиона ,,лични средства" за многобройните си полети до Дубай...?!

    18:09 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол