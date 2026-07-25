Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Шумен »
Бойко Борисов от Шумен: Съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност

Бойко Борисов от Шумен: Съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност

25 Юли, 2026 16:15 1 438 55

  • бойко борисов-
  • съхраняване-
  • история-
  • национална идентичност

Лидерът на ГЕРБ проведе работна среща с ръководството на ГЕРБ–Шумен, на която бе обсъдено състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи.

Бойко Борисов от Шумен: Съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инвестициите в културно-историческото наследство са инвестиции в бъдещето на България – те съхраняват паметта ни и създават възможности за развитие на туризма и местната икономика. Това публикува в социалната мрежа фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той проведе работна среща с ръководството на ГЕРБ–Шумен, на която бе обсъдено състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи. Разговаряно е за обновяването на структурите и за това как партията да продължи да развива местните организации, които са в основата на доверието към ГЕРБ. Ето и още от публикацията на Борисов:
"Срещата се проведе в „Двора на кирилицата“ в Плиска – уникален културно-исторически комплекс, създаден от нашия приятел Карен Алексанян. Това е първото в света място, посветено на популяризирането на българската азбука по неповторим начин. Винаги съм вярвал, че съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност.
По време на управлението на ГЕРБ осигурихме средства за подобряване на инфраструктурата и пътната мрежа в района на Плиска, за да бъде улеснен достъпът на туристите до „Двора на кирилицата“ и Голямата базилика.
„Дворът на кирилицата“ е място с потенциал да привлича посетители от цял свят и да популяризира българската история, писменост и духовност. Кирилицата е една от най-големите гордости на нашия народ. Затова смятам, че този комплекс трябва да бъде неразделна част от туристическите и образователните програми както за българските ученици, така и за чуждестранните гости, които посещават България. Това е място, което всеки българин трябва да види поне веднъж.


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сретане

    39 0 Отговор
    Сретане дека гледаш Сретане.

    Коментиран от #7

    16:26 25.07.2026

  • 2 Вечно

    35 0 Отговор
    пипа и опипва !

    16:27 25.07.2026

  • 3 име

    38 0 Отговор
    Тулупа нещо да не е слънчасал?

    Коментиран от #11

    16:28 25.07.2026

  • 4 Спецназ

    36 0 Отговор
    БоКо е отишъл да учи Буквите, Баце!

    Хахахахах!!

    16:29 25.07.2026

  • 5 Овчар

    25 1 Отговор
    Историята на Армения е по интересна..! 1999 група въоръжени патриоти влизат в народното събрание и застрелват министъра и още 6 кърлежа..! Поуката след това дава на арменците спокоен живот 20 г..!

    16:29 25.07.2026

  • 6 Лепнал

    26 0 Отговор
    се за буквата "Б" , да не си я вземе за Зайчарника ?

    Коментиран от #9

    16:29 25.07.2026

  • 7 чекай братане

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сретане":

    сезона за дива свиня още не е открит

    16:29 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бахур Бахар

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лепнал":

    Трябва му още една, ама вече Веждичката прогресира и няма кой.

    16:31 25.07.2026

  • 10 плисковчанин

    25 0 Отговор
    бойковите лъжи нямат край! пътната инфраструктора до Плиска е в трагично състояние! ЛЪЖЕЦ!

    16:36 25.07.2026

  • 11 отговор

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Той си е слънчасал по рождение!

    16:36 25.07.2026

  • 12 БеГемот

    21 1 Отговор
    Е па тоя е вече в историята.....пръв държавен и партиен ръководител....цар Тиква!

    16:37 25.07.2026

  • 13 Стенли

    9 12 Отговор
    И ква стана ся тя, махнахме бою циганина да дойде Радев лъжеца😕

    16:39 25.07.2026

  • 14 Лост

    25 0 Отговор
    Хайде тогава да обясни, защо през година на Трети март беше в Турция при Ердоган?

    16:39 25.07.2026

  • 15 тиквенсониада

    20 1 Отговор
    Лелееее колко умен тоз чиляк ! И какви неща говори даже. Направо чудо !
    Дори не е за вЕрване , че от тази същата негова уста са излизали умозаключения като - Проста Кърджалийска Утка , Набивам им го с 200 , Тулупи , Ту Туууууу , МЕ-кането и думи пълни с грешни ударения !
    Чудо ....................

    16:42 25.07.2026

  • 16 Саде да попитам!

    26 0 Отговор
    Бойко ,дали стигна до последната страница на ,,Винету"...?!

    16:44 25.07.2026

  • 17 Ха,ха

    17 0 Отговор
    Баце Бойко Борисов се спрял на неговата буква Б🤣😂

    Коментиран от #18, #19

    16:44 25.07.2026

  • 18 Ами ДА...!

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха,ха":

    Тази буква,поне я знае коя е...

    16:45 25.07.2026

  • 19 ....

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха,ха":

    И вика глей кво нещо🤣🤣

    16:45 25.07.2026

  • 20 БомбейроС

    18 1 Отговор
    Хора , не знам за вас , ама на мен тоз юнак много ми простее !
    Дано не се обижда , но е голям Прос.так и върл носител на бай.ганьовщината в нейната най-отвратителна форма.
    Пак се извинявам за грозния език , но......това е !

    16:46 25.07.2026

  • 21 Този

    15 0 Отговор
    индивид ще бъде запомнен единствено като подлога на Пеевски !

    16:49 25.07.2026

  • 22 Фейк - либераст

    14 0 Отговор
    Боко е мъдрец! Той дори си познава буквичката! Но като всеки зъб - мъдрец идва време да бъде изваден!

    16:50 25.07.2026

  • 23 Куки

    12 0 Отговор
    Циркаджия . Прави се на уж българин

    16:53 25.07.2026

  • 24 Боклук !!

    9 0 Отговор
    Че , и държи неговата буква !!!!

    16:53 25.07.2026

  • 25 Слово за

    9 1 Отговор
    буквите. Книжовник! Родолюбец! Патриот! Имало и буквата Б.

    16:55 25.07.2026

  • 26 оня с коня

    1 10 Отговор
    Бат Бойко е ПРЕДОПРЕДЕЛЕН за Лидер на България- просто изчаква ДО Нова година или малко след,за да се наиграе Радев и да поеме след него Управлението.

    Коментиран от #29, #47

    16:57 25.07.2026

  • 27 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор
    Ако бях клекнал на гейрб и в Исторически парк щеше да се снима така, а нап нямаше да ме занимава😉😏

    Коментиран от #50

    17:04 25.07.2026

  • 28 незнайко

    4 0 Отговор
    Тази снимка не е от ШУМЕН !!!
    Защо пише ? Бойко Борисов от Шумен :

    17:07 25.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Янко

    9 0 Отговор
    Чекмеджан

    17:09 25.07.2026

  • 31 своге

    7 0 Отговор
    Боко това не може да го каже...

    17:09 25.07.2026

  • 32 Търновец

    5 0 Отговор
    А историята на автомагистрала Хемус и потъналите милиони е ли част от историята на България, а тук една съседка етническа Тюркиня наблюдателка на ГЕРБ но гласувала за друга партия има мъж който беше мутра а сега е полицай.

    17:10 25.07.2026

  • 33 Мюмюн

    1 1 Отговор
    Б - хубава буква. и Т е хубава буква.

    17:21 25.07.2026

  • 34 Търновец

    2 0 Отговор
    Чували ли сте за Метод на Крайните Елементи в инженерното дело? Базиран е на изчислителни стъпкови методи създадени в Германия и развити в Руската империя от приложни математици имигрирали в САЩ където е създадена и първата компютърна програма базирана на метода, понастоящем се използуват широко Американската Ansys и Френската Abaqus програми които имат модули чрез които могат да се симулират сблъсък между автомобил и всякакъв тип преграда като почнем с мантинели и блокове. Френската програма е по добра и с нея опитен програмист за около 20 дни може да каже дали 20 тонен камион движещ се със скорост 90 км е част при удар ще пробие мантинелата. Защо не е направено у нас?

    17:21 25.07.2026

  • 35 Българин

    1 6 Отговор
    Бойко е №1! Сега вече това е пределно ясно за всички! 20 години управлява България със желязна хватка в кадифени ръкавици! Опази ни от войни, от природни бедствия! Строеше магистрали, газопроводи, Терминали!
    Сега и за половината от това не можем и да мечтаем!
    За това народа го обича! И именно за това жълтопаветната измет го мрази и плюе! Но глас народен, глас Божи!

    Коментиран от #41, #42, #45

    17:25 25.07.2026

  • 36 отчитане

    4 1 Отговор
    организационната работа по места и предстоящите задачи по прибиране на реколтата от минало годишни общ поръчки в нови чекмеджета

    17:28 25.07.2026

  • 37 въпрос

    6 0 Отговор
    Ти пък каякво разбираш от изкуство бе, мутро СИКаджийска, престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур! Я вземи и дочети "Винету", понеже нали беше стигнал до 15 - а страница, тъй като те заболяла кратуната!

    17:28 25.07.2026

  • 38 анито мари

    5 0 Отговор
    тоз човечец грохнал що ни го курдисваш
    как се взира в буквата си
    вместо да гостува в пандиза и разказва на съкилийници
    гробарско минало

    17:30 25.07.2026

  • 39 Тоя простак

    3 1 Отговор
    Говори за история,немам думи

    17:31 25.07.2026

  • 40 Жорж

    2 1 Отговор
    Този мазен подъл предател няма думата.
    Толкова е хубаво без него.

    17:35 25.07.2026

  • 41 юрист

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Трябва да си намериш добър психиатър и не пиши повече глупости в подкрепа за инищожитела на народа нищо не направи сам си се хвали и с приемането на еврото беше върхъ,никой не го обича и продължава да простее това си му е в природата

    17:35 25.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българин ли си варшед ли си мазо ли си

    2 1 Отговор
    ама си поредната овца от 440 000 преброени на последното блеене за овчара си дет ви стрижеше до кожа

    17:41 25.07.2026

  • 44 да питам само

    1 1 Отговор
    този боклук защо още диша?

    17:41 25.07.2026

  • 45 Българин ли си варшед ли си мазо ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    ама си поредната овца от 440 000 преброени на последното блеене за овчара си дет ви стрижеше до кожа

    17:42 25.07.2026

  • 46 Лена

    1 1 Отговор
    С две прочетени книги, за през целия си трудов живот, волен като птичка на крилете на глупостта!

    Коментиран от #51

    17:42 25.07.2026

  • 47 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    По скоро , коня ти ще научи азбуката , отколкото тулупа да се върне.

    17:46 25.07.2026

  • 48 Беро

    2 0 Отговор
    Спрял си се и на мойта буква, Б - бандюга!

    17:47 25.07.2026

  • 49 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    "Б" е хубава буква,всички букви от нашата азбука са хубави.Всички думи са хубави ! Само,че...когато човек се разхожда из българските градове има чувството,че е е Лондон ! На това,веднъж завинаги трябва да се сложи край !

    17:48 25.07.2026

  • 50 Фараонец,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ивелин Михайлов":

    зауй ли клекна на Шишо, че при Тиквата клекалото вече беше заето от гагаyзкия копанap?

    17:48 25.07.2026

  • 51 Две прочетени книги ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лена":

    Коя е втората книга, на която е прочел само заглавието?

    17:50 25.07.2026

  • 52 Мнение

    0 0 Отговор
    Изпраха го и това е. Нищо не се е променило. Все същите хора хулят и бесят с всякакви средства включително и технически. Питайте как се използват медицински импланти във вреда. Как спира пейсмейкър например. Всички си продължават по същия начин.

    17:53 25.07.2026

  • 53 Дедо с дедовия

    1 0 Отговор
    Тия радевците ше го гласат да го укарат у затворо

    17:57 25.07.2026

  • 54 Как е Бах

    0 0 Отговор
    Браво познава си буквата!

    18:01 25.07.2026

  • 55 ГЕРБ

    0 0 Отговор
    ПОБЕДА!

    18:07 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове