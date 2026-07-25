Инвестициите в културно-историческото наследство са инвестиции в бъдещето на България – те съхраняват паметта ни и създават възможности за развитие на туризма и местната икономика. Това публикува в социалната мрежа фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той проведе работна среща с ръководството на ГЕРБ–Шумен, на която бе обсъдено състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи. Разговаряно е за обновяването на структурите и за това как партията да продължи да развива местните организации, които са в основата на доверието към ГЕРБ. Ето и още от публикацията на Борисов:
"Срещата се проведе в „Двора на кирилицата“ в Плиска – уникален културно-исторически комплекс, създаден от нашия приятел Карен Алексанян. Това е първото в света място, посветено на популяризирането на българската азбука по неповторим начин. Винаги съм вярвал, че съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност.
По време на управлението на ГЕРБ осигурихме средства за подобряване на инфраструктурата и пътната мрежа в района на Плиска, за да бъде улеснен достъпът на туристите до „Двора на кирилицата“ и Голямата базилика.
„Дворът на кирилицата“ е място с потенциал да привлича посетители от цял свят и да популяризира българската история, писменост и духовност. Кирилицата е една от най-големите гордости на нашия народ. Затова смятам, че този комплекс трябва да бъде неразделна част от туристическите и образователните програми както за българските ученици, така и за чуждестранните гости, които посещават България. Това е място, което всеки българин трябва да види поне веднъж.
Бойко Борисов от Шумен: Съхраняването на историята е начин да запазим и своята национална идентичност
25 Юли, 2026 16:15 1 438 55
Лидерът на ГЕРБ проведе работна среща с ръководството на ГЕРБ–Шумен, на която бе обсъдено състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи.
Инвестициите в културно-историческото наследство са инвестиции в бъдещето на България – те съхраняват паметта ни и създават възможности за развитие на туризма и местната икономика. Това публикува в социалната мрежа фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той проведе работна среща с ръководството на ГЕРБ–Шумен, на която бе обсъдено състоянието на общинските структури, организационната работа по места и предстоящите задачи. Разговаряно е за обновяването на структурите и за това как партията да продължи да развива местните организации, които са в основата на доверието към ГЕРБ. Ето и още от публикацията на Борисов:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сретане
Коментиран от #7
16:26 25.07.2026
2 Вечно
16:27 25.07.2026
3 име
Коментиран от #11
16:28 25.07.2026
4 Спецназ
Хахахахах!!
16:29 25.07.2026
5 Овчар
16:29 25.07.2026
6 Лепнал
Коментиран от #9
16:29 25.07.2026
7 чекай братане
До коментар #1 от "Сретане":сезона за дива свиня още не е открит
16:29 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бахур Бахар
До коментар #6 от "Лепнал":Трябва му още една, ама вече Веждичката прогресира и няма кой.
16:31 25.07.2026
10 плисковчанин
16:36 25.07.2026
11 отговор
До коментар #3 от "име":Той си е слънчасал по рождение!
16:36 25.07.2026
12 БеГемот
16:37 25.07.2026
13 Стенли
16:39 25.07.2026
14 Лост
16:39 25.07.2026
15 тиквенсониада
Дори не е за вЕрване , че от тази същата негова уста са излизали умозаключения като - Проста Кърджалийска Утка , Набивам им го с 200 , Тулупи , Ту Туууууу , МЕ-кането и думи пълни с грешни ударения !
Чудо ....................
16:42 25.07.2026
16 Саде да попитам!
16:44 25.07.2026
17 Ха,ха
Коментиран от #18, #19
16:44 25.07.2026
18 Ами ДА...!
До коментар #17 от "Ха,ха":Тази буква,поне я знае коя е...
16:45 25.07.2026
19 ....
До коментар #17 от "Ха,ха":И вика глей кво нещо🤣🤣
16:45 25.07.2026
20 БомбейроС
Дано не се обижда , но е голям Прос.так и върл носител на бай.ганьовщината в нейната най-отвратителна форма.
Пак се извинявам за грозния език , но......това е !
16:46 25.07.2026
21 Този
16:49 25.07.2026
22 Фейк - либераст
16:50 25.07.2026
23 Куки
16:53 25.07.2026
24 Боклук !!
16:53 25.07.2026
25 Слово за
16:55 25.07.2026
26 оня с коня
Коментиран от #29, #47
16:57 25.07.2026
27 Ивелин Михайлов
Коментиран от #50
17:04 25.07.2026
28 незнайко
Защо пише ? Бойко Борисов от Шумен :
17:07 25.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Янко
17:09 25.07.2026
31 своге
17:09 25.07.2026
32 Търновец
17:10 25.07.2026
33 Мюмюн
17:21 25.07.2026
34 Търновец
17:21 25.07.2026
35 Българин
Сега и за половината от това не можем и да мечтаем!
За това народа го обича! И именно за това жълтопаветната измет го мрази и плюе! Но глас народен, глас Божи!
Коментиран от #41, #42, #45
17:25 25.07.2026
36 отчитане
17:28 25.07.2026
37 въпрос
17:28 25.07.2026
38 анито мари
как се взира в буквата си
вместо да гостува в пандиза и разказва на съкилийници
гробарско минало
17:30 25.07.2026
39 Тоя простак
17:31 25.07.2026
40 Жорж
Толкова е хубаво без него.
17:35 25.07.2026
41 юрист
До коментар #35 от "Българин":Трябва да си намериш добър психиатър и не пиши повече глупости в подкрепа за инищожитела на народа нищо не направи сам си се хвали и с приемането на еврото беше върхъ,никой не го обича и продължава да простее това си му е в природата
17:35 25.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Българин ли си варшед ли си мазо ли си
17:41 25.07.2026
44 да питам само
17:41 25.07.2026
45 Българин ли си варшед ли си мазо ли си
До коментар #35 от "Българин":ама си поредната овца от 440 000 преброени на последното блеене за овчара си дет ви стрижеше до кожа
17:42 25.07.2026
46 Лена
Коментиран от #51
17:42 25.07.2026
47 Фройд
До коментар #26 от "оня с коня":По скоро , коня ти ще научи азбуката , отколкото тулупа да се върне.
17:46 25.07.2026
48 Беро
17:47 25.07.2026
49 🦁ЩЩД🦁
17:48 25.07.2026
50 Фараонец,
До коментар #27 от "Ивелин Михайлов":зауй ли клекна на Шишо, че при Тиквата клекалото вече беше заето от гагаyзкия копанap?
17:48 25.07.2026
51 Две прочетени книги ли?
До коментар #46 от "Лена":Коя е втората книга, на която е прочел само заглавието?
17:50 25.07.2026
52 Мнение
17:53 25.07.2026
53 Дедо с дедовия
17:57 25.07.2026
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