Пред завръщане в политиката! Кристин Лагард не изключва да напусне ЕЦБ предсрочно

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не изключва възможността да напусне поста си преди края на мандата си през 2027 г., предаде агенция Ройтерс.

През последните месеци се появиха твърдения, че тя е пред завръщане в политиката.

Според нея във френския президентски дебат трябва да се чуе европейски глас.

Припомняме, че твърденията за предсрочното оттегляне на Кристин Лагард, преди президентските избори във Франция, се появиха още през февруари. Различни издания посочиха, че подобен ход може да даде възможност на Еманюел Макрон да има ключова роля в избора на неин наследник.

Самата Лагард посочи, че има още работа за вършене в ЕЦБ.