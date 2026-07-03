Пред завръщане в политиката! Кристин Лагард не изключва да напусне ЕЦБ предсрочно

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не изключва възможността да напусне поста си преди края на мандата си през 2027 г., предаде агенция Ройтерс.
През последните месеци се появиха твърдения, че тя е пред завръщане в политиката.
Според нея във френския президентски дебат трябва да се чуе европейски глас.
Припомняме, че твърденията за предсрочното оттегляне на Кристин Лагард, преди президентските избори във Франция, се появиха още през февруари. Различни издания посочиха, че подобен ход може да даде възможност на Еманюел Макрон да има ключова роля в избора на неин наследник.
Самата Лагард посочи, че има още работа за вършене в ЕЦБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя вампирляк
11:10 03.07.2026
2 хфс
11:11 03.07.2026
3 Последния Софиянец
11:12 03.07.2026
4 Бабката
Коментиран от #11
11:13 03.07.2026
5 Тези бабички
11:16 03.07.2026
6 Пич
Коментиран от #9
11:16 03.07.2026
7 А дали
Предупрежденията следваха едно след друго от нейна стра. На какво се крепи това силно евро .......кой ще ми обясни.
11:19 03.07.2026
8 Това изкопаемо от мезозойската ера,
Ти да видиш древен рептил!
11:20 03.07.2026
9 Пичонка,
До коментар #6 от "Пич":хич не си в час! Баба ти Ла Гад е осъдена във Франция за крупни финансови измами, точно като леля ти Урсуз у Германия за кражби и корупция. Проблемът е, че точно такива корумпирани, крадливи, заковани и съответно заковани престъпници са нужни на световната ционистка мафия, за да контролира изцяло правителства и международни институции, където си ги монтира със или без фалшиви избори.
Коментиран от #15
11:25 03.07.2026
10 ЕВРЕЙСКИТЕ БАНКЕРИ
11:32 03.07.2026
11 Младичка е още,
До коментар #4 от "Бабката":на 70г., нашта Янка Такева е на 78г. дори скоро я направиха Доктор хонорис кауза. Нашето момиче в МВФ Кристалинка ще прави скоро 73г. Да не говорим за др. Си, Путин, или Тръмп.
11:34 03.07.2026
12 123
11:39 03.07.2026
13 ЕЦБ излъга българските политици
11:51 03.07.2026
14 оня с коня
тая ни закопа със еврото
всички ли в брюсклед са вещици и рептили като кая таз от снимката и урсулана?
има нормален човек там?
11:53 03.07.2026
15 Пич
До коментар #9 от "Пичонка,":Нц, мисля обратното!!! Точно това я прави много подходяща за да избута Урсула от кормилото!!! Ако мислиш че господарите на ЕС търсят някой не корумпиран, значи, че ти не си в час!
12:03 03.07.2026
16 хмммм
12:17 03.07.2026
17 Хи хи хи
12:39 03.07.2026