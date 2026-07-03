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Пред завръщане в политиката! Кристин Лагард не изключва да напусне ЕЦБ предсрочно

Пред завръщане в политиката! Кристин Лагард не изключва да напусне ЕЦБ предсрочно

3 Юли, 2026 11:09 839 17

  • кристин лагард-
  • франция-
  • европейска централна банка-
  • еманюел макрон-
  • еврозона

Различни издания посочиха, че подобен ход може да даде възможност на Еманюел Макрон да има ключова роля в избора на неин наследник

Пред завръщане в политиката! Кристин Лагард не изключва да напусне ЕЦБ предсрочно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не изключва възможността да напусне поста си преди края на мандата си през 2027 г., предаде агенция Ройтерс.

През последните месеци се появиха твърдения, че тя е пред завръщане в политиката.

Според нея във френския президентски дебат трябва да се чуе европейски глас.

Припомняме, че твърденията за предсрочното оттегляне на Кристин Лагард, преди президентските избори във Франция, се появиха още през февруари. Различни издания посочиха, че подобен ход може да даде възможност на Еманюел Макрон да има ключова роля в избора на неин наследник.

Самата Лагард посочи, че има още работа за вършене в ЕЦБ.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя вампирляк

    26 1 Отговор
    ЛаГАДа гони 100-те, ама ще трови народите до последен дъх.

    11:10 03.07.2026

  • 2 хфс

    21 2 Отговор
    Рептил

    11:11 03.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Гълъба кога ще плати банкнотите евро които ползваме?Че вървят лихви.

    11:12 03.07.2026

  • 4 Бабката

    18 2 Отговор
    да не е безсмъртна че се натиска и политика да става!? Боже, събирай си вересиите че вече тотално са изгукали...

    Коментиран от #11

    11:13 03.07.2026

  • 5 Тези бабички

    23 1 Отговор
    унищожиха европа.... Жени на власт и няма империи, няма държави.... Меркелици, урсули, каи и сани... И тази тука... И европа отиде в ряката!

    11:16 03.07.2026

  • 6 Пич

    12 2 Отговор
    Не че някой много я иска, но най накрая дори господарите на тъпите Урсулианци схванаха, че трябва да ги заменят с не толкова компрометирани Урсулианци!!!

    Коментиран от #9

    11:16 03.07.2026

  • 7 А дали

    13 1 Отговор
    Кристин Лагард не напуска потъваща европейска централна банка в следствие на некадърна финансова дискална политика на Брюксел. Дали не усеща предстоящ крах на еврото и някакво потъване вследствие на унищожаване на европейската икономика.
    Предупрежденията следваха едно след друго от нейна стра. На какво се крепи това силно евро .......кой ще ми обясни.

    11:19 03.07.2026

  • 8 Това изкопаемо от мезозойската ера,

    14 1 Отговор
    което е курдисано от световната банкерска юдео-сатнинска мафия начело на ЕЦБ, щяло да се завръща в политиката!?

    Ти да видиш древен рептил!

    11:20 03.07.2026

  • 9 Пичонка,

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    хич не си в час! Баба ти Ла Гад е осъдена във Франция за крупни финансови измами, точно като леля ти Урсуз у Германия за кражби и корупция. Проблемът е, че точно такива корумпирани, крадливи, заковани и съответно заковани престъпници са нужни на световната ционистка мафия, за да контролира изцяло правителства и международни институции, където си ги монтира със или без фалшиви избори.

    Коментиран от #15

    11:25 03.07.2026

  • 10 ЕВРЕЙСКИТЕ БАНКЕРИ

    12 0 Отговор
    Явно тази ще я инсталират на мастото на Макрон.

    11:32 03.07.2026

  • 11 Младичка е още,

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бабката":

    на 70г., нашта Янка Такева е на 78г. дори скоро я направиха Доктор хонорис кауза. Нашето момиче в МВФ Кристалинка ще прави скоро 73г. Да не говорим за др. Си, Путин, или Тръмп.

    11:34 03.07.2026

  • 12 123

    14 1 Отговор
    Тази бабичка защо не си гледа старините, ами натиска още да смуче кинти.

    11:39 03.07.2026

  • 13 ЕЦБ излъга българските политици

    4 1 Отговор
    И ни приеха с курс 1 евро 1,95583 лева

    11:51 03.07.2026

  • 14 оня с коня

    9 2 Отговор
    поредната вещица-рептил

    тая ни закопа със еврото

    всички ли в брюсклед са вещици и рептили като кая таз от снимката и урсулана?

    има нормален човек там?

    11:53 03.07.2026

  • 15 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пичонка,":

    Нц, мисля обратното!!! Точно това я прави много подходяща за да избута Урсула от кормилото!!! Ако мислиш че господарите на ЕС търсят някой не корумпиран, значи, че ти не си в час!

    12:03 03.07.2026

  • 16 хмммм

    3 1 Отговор
    Старата манджа претоплена отново! Тази новина вече излезе, но не е вярна.

    12:17 03.07.2026

  • 17 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Джурасик парк 2026

    12:39 03.07.2026

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