Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, като постави под въпрос тяхната ефективност, въпреки че добави, че уважава страните, които искат установяването на подобни центрове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
“Ние сме за по-ефективна политика за връщане, но никога не съм виждал център за връщане в трета страна, който да работи наистина”, каза Макрон в края на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел.
Европейският парламент по-рано тази седмица одобри реформа на миграционния режим, който да ускори депортациите и да позволи създаването на центрове за задържане извън територията на ЕС - ход, който според критиците е суров и отслабва гаранциите за убежище.
Макрон постави под въпрос дали тези центрове са в съответствие с европейските ценности.
“Не съм сигурен дали нашата Европа подкрепя това. Не съм сигурен, че това са фундаменталните принципи, върху които е изградена нашата Европа и не смятам че те са ефективни”, добави той.
Испанският премиер Педро Санчес на пресконференция след срещата на ЕС заяви, че Испания също е против такива центрове, но е сред малцинството по този въпрос в Европа.
Той добави, че центровете за връщане “само ще хабят икономически ресурси, каквито Европа няма много в излишък”.
Европейската комисия предложи преди дни допълнителни мерки за ограничаване на незаконната миграция през Ламанша. Комисията предлага прекъсване на мрежите на каналджиите, подобряване на защитата на външните граници на ЕС и увеличаване на връщанията на незаконните мигранти.
Незаконната миграция през Ламанша представлява предизвикателство и причинява загуба на човешки живот, подхранва неразрешените движения в ЕС и е от полза за престъпни мрежи, се посочва в съобщение на комисията. Допълва се, че ЕС ще повиши дипломатическите усилия и сътрудничеството с държавите, откъдето идват мигрантите. Ще бъдат обсъдени мерки за прекъсване на веригите за доставка на малки плавателни съдове и ще бъдат подобрени възможностите на граничните служби и на Европол, както и на съвместното разузнавателно звено между Великобритания и Франция.
Според данните на комисията броят на незаконните преминавания на външните граници на ЕС е намалял с 55 на сто в последните две години. Незаконните преминавания през Ламанша са намалели с 44 на сто от началото на тази година, като през 2025 г. са били направени близо 64 000 опита за преминаването по този път към Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обилно намазан с ваазелин
22:49 19.06.2026
2 Пич
22:51 19.06.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #8
22:52 19.06.2026
4 Макарон
23:00 19.06.2026
5 ?????
Факти що мълчите за скандала в Англия с изнасилените момиченца?
Даже не ми се мисли че за вас тва е нормално.
Или все пак има други причини?
А?
Утре пак ще ви питам.
23:04 19.06.2026
6 А, то се оказа
Май "вашата" Европа, НЕ е наша? Ние не искаме навлеци от цял свят и да ни превръщат страните в ко 4 ина! Май франсето вече е като мъгливият остров, за това не искате да гоните мигрантите? Те вече са ви превзели? Еми вече сте потънали в нищото!
23:11 19.06.2026
7 Ташев
23:17 19.06.2026
8 Соваж бейби
До коментар #3 от "Атина Палада":Няма места от 3 години,малко по затегнато е положението, не приемат както преди молби за брак с тукашни лесно поне 5 години трябва да живеят с тукашен заедно и пак не е сигурно .Бяха излъчили кметове отказали разрешение за брак с мигранти и франсе /жена,мъж/.Някой дори с дете с жена от тук обаче мигрант пак ги гонят ,един беше направил убийство, дори и студенти гонят мигранти случаи много,новата мода за да остане в Франция се набутват в армията войници.Тези които са по гетата не знам как ще ги разреждат ,дано да има закон или го измислят дори и децата мигрант родено тук да се маха.Дочух че им вдигнали сметките за вода и намалени помощи,дано е истина живот и здраве следващия президент да е Джордан Бардела той има вече стратегия.Иначе пари има ама не сме длъжни да ги издържаме,украинците също няма пари за тях и да им даваме и за войната им инфлация.
23:54 19.06.2026