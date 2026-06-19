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Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни
  Тема: Кризата с бежанците

Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни

19 Юни, 2026 22:47 1 385 8

  • франция-
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  • африка-
  • ламанш-
  • мигранти-
  • бежанци

Испанският премиер Педро Санчес на пресконференция след срещата на ЕС заяви, че Мадрид също е против такива центрове, но е сред малцинството по този въпрос в Европа

Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, като постави под въпрос тяхната ефективност, въпреки че добави, че уважава страните, които искат установяването на подобни центрове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Ние сме за по-ефективна политика за връщане, но никога не съм виждал център за връщане в трета страна, който да работи наистина”, каза Макрон в края на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел.

Европейският парламент по-рано тази седмица одобри реформа на миграционния режим, който да ускори депортациите и да позволи създаването на центрове за задържане извън територията на ЕС - ход, който според критиците е суров и отслабва гаранциите за убежище.

Макрон постави под въпрос дали тези центрове са в съответствие с европейските ценности.

“Не съм сигурен дали нашата Европа подкрепя това. Не съм сигурен, че това са фундаменталните принципи, върху които е изградена нашата Европа и не смятам че те са ефективни”, добави той.

Испанският премиер Педро Санчес на пресконференция след срещата на ЕС заяви, че Испания също е против такива центрове, но е сред малцинството по този въпрос в Европа.

Той добави, че центровете за връщане “само ще хабят икономически ресурси, каквито Европа няма много в излишък”.

Европейската комисия предложи преди дни допълнителни мерки за ограничаване на незаконната миграция през Ламанша. Комисията предлага прекъсване на мрежите на каналджиите, подобряване на защитата на външните граници на ЕС и увеличаване на връщанията на незаконните мигранти.

Незаконната миграция през Ламанша представлява предизвикателство и причинява загуба на човешки живот, подхранва неразрешените движения в ЕС и е от полза за престъпни мрежи, се посочва в съобщение на комисията. Допълва се, че ЕС ще повиши дипломатическите усилия и сътрудничеството с държавите, откъдето идват мигрантите. Ще бъдат обсъдени мерки за прекъсване на веригите за доставка на малки плавателни съдове и ще бъдат подобрени възможностите на граничните служби и на Европол, както и на съвместното разузнавателно звено между Великобритания и Франция.

Според данните на комисията броят на незаконните преминавания на външните граници на ЕС е намалял с 55 на сто в последните две години. Незаконните преминавания през Ламанша са намалели с 44 на сто от началото на тази година, като през 2025 г. са били направени близо 64 000 опита за преминаването по този път към Великобритания.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обилно намазан с ваазелин

    10 1 Отговор
    гейчо е с увредена вътрешност на пачата

    22:49 19.06.2026

  • 2 Пич

    13 1 Отговор
    Тези кретени от ЕС, отново умуват как да гепят едни пари без да свършат нищо !!! Кви центрове бе, камиларите за ушите, няколко шута за засилка, и кой по Азия, кой по Африка !!!

    22:51 19.06.2026

  • 3 Атина Палада

    17 0 Отговор
    Ама нали ЕС беше богат,пък сега нямал икономически ресурси:) кое от двете е верно?

    Коментиран от #8

    22:52 19.06.2026

  • 4 Макарон

    12 0 Отговор
    Ше им предостава елисеиския дворец на мигрантите да живеят там

    23:00 19.06.2026

  • 5 ?????

    14 0 Отговор
    Дръжте си ги у вас тогава.
    Факти що мълчите за скандала в Англия с изнасилените момиченца?
    Даже не ми се мисли че за вас тва е нормално.
    Или все пак има други причини?
    А?
    Утре пак ще ви питам.

    23:04 19.06.2026

  • 6 А, то се оказа

    10 0 Отговор
    "...Не съм сигурен дали нашата Европа подкрепя това...."?
    Май "вашата" Европа, НЕ е наша? Ние не искаме навлеци от цял свят и да ни превръщат страните в ко 4 ина! Май франсето вече е като мъгливият остров, за това не искате да гоните мигрантите? Те вече са ви превзели? Еми вече сте потънали в нищото!

    23:11 19.06.2026

  • 7 Ташев

    6 0 Отговор
    По евтино ще е един товарен самолет и подарък парашут . хайде и един садвич с половинка чешмяна вода за път ако кацне . За да се подмие и ако остане да пие. Засилена охрана от военни и нинджи по границата . Ако нямате - самонасочващи се интелигентни картечни системи . Не да няма и те нямат съвест. Слагате табелки и кой чел -чел. Трафикантите знаят да четат за разлика пъплещите талази от учени ислямисти .

    23:17 19.06.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Няма места от 3 години,малко по затегнато е положението, не приемат както преди молби за брак с тукашни лесно поне 5 години трябва да живеят с тукашен заедно и пак не е сигурно .Бяха излъчили кметове отказали разрешение за брак с мигранти и франсе /жена,мъж/.Някой дори с дете с жена от тук обаче мигрант пак ги гонят ,един беше направил убийство, дори и студенти гонят мигранти случаи много,новата мода за да остане в Франция се набутват в армията войници.Тези които са по гетата не знам как ще ги разреждат ,дано да има закон или го измислят дори и децата мигрант родено тук да се маха.Дочух че им вдигнали сметките за вода и намалени помощи,дано е истина живот и здраве следващия президент да е Джордан Бардела той има вече стратегия.Иначе пари има ама не сме длъжни да ги издържаме,украинците също няма пари за тях и да им даваме и за войната им инфлация.

    23:54 19.06.2026

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