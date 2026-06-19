Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че страната му не подкрепя създаването на т.нар. “центрове за връщане” на мигранти в трети страни, като постави под въпрос тяхната ефективност, въпреки че добави, че уважава страните, които искат установяването на подобни центрове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Ние сме за по-ефективна политика за връщане, но никога не съм виждал център за връщане в трета страна, който да работи наистина”, каза Макрон в края на двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел.

Европейският парламент по-рано тази седмица одобри реформа на миграционния режим, който да ускори депортациите и да позволи създаването на центрове за задържане извън територията на ЕС - ход, който според критиците е суров и отслабва гаранциите за убежище.

Макрон постави под въпрос дали тези центрове са в съответствие с европейските ценности.

“Не съм сигурен дали нашата Европа подкрепя това. Не съм сигурен, че това са фундаменталните принципи, върху които е изградена нашата Европа и не смятам че те са ефективни”, добави той.

Испанският премиер Педро Санчес на пресконференция след срещата на ЕС заяви, че Испания също е против такива центрове, но е сред малцинството по този въпрос в Европа.

Той добави, че центровете за връщане “само ще хабят икономически ресурси, каквито Европа няма много в излишък”.

Европейската комисия предложи преди дни допълнителни мерки за ограничаване на незаконната миграция през Ламанша. Комисията предлага прекъсване на мрежите на каналджиите, подобряване на защитата на външните граници на ЕС и увеличаване на връщанията на незаконните мигранти.

Незаконната миграция през Ламанша представлява предизвикателство и причинява загуба на човешки живот, подхранва неразрешените движения в ЕС и е от полза за престъпни мрежи, се посочва в съобщение на комисията. Допълва се, че ЕС ще повиши дипломатическите усилия и сътрудничеството с държавите, откъдето идват мигрантите. Ще бъдат обсъдени мерки за прекъсване на веригите за доставка на малки плавателни съдове и ще бъдат подобрени възможностите на граничните служби и на Европол, както и на съвместното разузнавателно звено между Великобритания и Франция.

Според данните на комисията броят на незаконните преминавания на външните граници на ЕС е намалял с 55 на сто в последните две години. Незаконните преминавания през Ламанша са намалели с 44 на сто от началото на тази година, като през 2025 г. са били направени близо 64 000 опита за преминаването по този път към Великобритания.