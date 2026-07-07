Новини
Свят »
Франция »
Марин льо Пен потвърди: Ще се кандидатирам за президент на Франция!

Марин льо Пен потвърди: Ще се кандидатирам за президент на Франция!

7 Юли, 2026 22:33 555 10

  • франция-
  • марин льо пен-
  • еманюел макрон-
  • никола саркози-
  • жордан бардела

По-рано днес Льо Пен беше осъдена да носи електронна гривна като част от наказанието си по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз

Марин льо Пен потвърди: Ще се кандидатирам за президент на Франция! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г., предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

По-рано днес Льо Пен беше осъдена да носи електронна гривна като част от наказанието си по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз.

Решението на съда обаче не я лишава от възможността да участва в президентската надпревара.

Досега тя се е явявала три пъти на избори като кандидат-президент.

Съдът тепърва ще определи начина и срока на изпълнение на наказанието ѝ. Льо Пен заяви, че ще обжалва решението пред най-висшата съдебна инстанция на Франция.

Президентът на Франция Еманюел Макрон, който е на посещение в Сирия, заяви, че един държавен глава не коментира решенията на френското правосъдие, предаде Франс прес.

Това изказване той направи след като по-рано днес Парижкият апелативен съд постанови присъдата си срещу лидерката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен по делото за злоупотреби с евросредства.

"Онова, което е здравословно за демокрацията, е президентът на Републиката да не коментира съдебните решения. Затова ще се придържам към този принцип, още повече че се намирам в чужбина“, заяви Макрон по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    2 3 Отговор
    съседа Пеню? не!

    22:36 07.07.2026

  • 2 Име

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:36 07.07.2026

  • 3 За България

    7 3 Отговор
    няма да стигнат гривните !

    22:37 07.07.2026

  • 4 хаха

    3 10 Отговор
    Вечната крава-кандидат от наследената партия. ХАХАХА!

    Пак същото ще получиш краво на путлер.

    22:38 07.07.2026

  • 5 ДАНО НЕ ИЗЛЪЖЕ ФРАНЦУЗИТЕ

    2 6 Отговор
    Както чичо Румен излъга българите.

    22:43 07.07.2026

  • 6 Варна 3

    4 2 Отговор
    Тежко им на краинодесните

    22:43 07.07.2026

  • 7 Кенефът Радев изобщо

    3 4 Отговор
    да не смее да помага да Проссия, защото ще бъде отстранен чрез импийчмънт, като народа реши да го свали.

    22:45 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    1 2 Отговор
    Макаронът затова го избраха (особено втория път). Ето заради ей тази дебела крава приличаща на травестит.
    ХАХАХА

    22:49 07.07.2026

  • 10 реалистъ

    2 1 Отговор
    Какъв президент? Това е френската Костя Копейкин.

    22:50 07.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания