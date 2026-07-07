Марин льо Пен потвърди: Ще се кандидатирам за президент на Франция!

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г., предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
По-рано днес Льо Пен беше осъдена да носи електронна гривна като част от наказанието си по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз.
Решението на съда обаче не я лишава от възможността да участва в президентската надпревара.
Досега тя се е явявала три пъти на избори като кандидат-президент.
Съдът тепърва ще определи начина и срока на изпълнение на наказанието ѝ. Льо Пен заяви, че ще обжалва решението пред най-висшата съдебна инстанция на Франция.
Президентът на Франция Еманюел Макрон, който е на посещение в Сирия, заяви, че един държавен глава не коментира решенията на френското правосъдие, предаде Франс прес.
Това изказване той направи след като по-рано днес Парижкият апелативен съд постанови присъдата си срещу лидерката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен по делото за злоупотреби с евросредства.
"Онова, което е здравословно за демокрацията, е президентът на Републиката да не коментира съдебните решения. Затова ще се придържам към този принцип, още повече че се намирам в чужбина“, заяви Макрон по време на съвместна пресконференция със сирийския лидер Ахмед аш Шараа.
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1 Мюмюн
22:36 07.07.2026
2 Име
22:36 07.07.2026
3 За България
22:37 07.07.2026
4 хаха
Пак същото ще получиш краво на путлер.
22:38 07.07.2026
5 ДАНО НЕ ИЗЛЪЖЕ ФРАНЦУЗИТЕ
22:43 07.07.2026
6 Варна 3
22:43 07.07.2026
7 Кенефът Радев изобщо
22:45 07.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хаха
ХАХАХА
22:49 07.07.2026
10 реалистъ
22:50 07.07.2026