Продължаващото от петък вечерта затишие в размяната на атаки между САЩ и Иран днес е основна тема в някои издания във Великобритания и САЩ, предаде БТА.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Доналд Тръмп е спрял плановете си за ескалиране на войната срещу Иран, след като е бил предупреден, че САЩ изчерпват запасите си от ракети, пише британският в. "Телеграф".
За първи път от близо две седмици в началото на уикенда американският президент отмени ударите срещу Ислямската република и отложи плановете за възобновяване на мащабни военни операции, посочва изданието.
"Телеграф" цитира запознати с обсъжданията източници, според които опасенията, свързани с изчерпването на запасите от боеприпаси за противовъздушна отбрана, и по-специално на ракетите прехващачи, необходими за защита на американските бази и регионалните партньори срещу ирански балистични ракети и дронове, са изиграли централна роля в това решение.
Предполага се, че Тръмп обмисля няколко дипломатически и военни варианта за разрешаване на продължаващия вече почти пет месеца конфликт в момент, когато се очаква израелският премиер Бенямин Нетаняху утре да посети Белия дом, пише на свой ред в. „Гардиън“.
Израелският премиер е яростен критик на преговорите на Вашингтон с иранските лидери и настоява САЩ да продължат с ударите си срещу Иран, отбелязва изданието. Нетаняху е подложен на значителен политически натиск у дома да демонстрира, че военните му кампании срещу Иран и шиитската групировка "Хизбула" в Ливан са дали резултати преди изборите, насрочени за октомври.
Израелският премиер изигра решаваща роля в убеждаването на Тръмп да започне съвместни удари заедно с Израел срещу Иран през февруари и нееднократно е казвал, че американските преговарящи трябва да заемат твърда позиция по отношение на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, коментира "Гардиън". Вместо това обаче американските преговарящи изглежда дават приоритет на отварянето на Ормузкия проток, посочва вестникът.
САЩ
Въпреки че Пентагонът публично отхвърли опасенията относно намаляването на запасите на САЩ, служители на ведомството изразяват много по-голяма тревога в частни разговори, като настоящи и бивши служители твърдят, че армията отчаяно се нуждае от повече средства за попълване на боеприпасите, включително за възпиране на Китай и Русия, пише в. "Вашингтон Пост".
Въпреки паузата в размяната на удари, конфликтът в Близкия изток се разшири на фона на нови сътресения в Червено море, отбелязва изданието. Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси поеха отговорност за ударите в събота срещу петролни съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко", в Янбу и Джазан.
Ударите на хусите може да доведат до засилване на натиска върху световните петролни пазари, които и без това са подложени на сериозно напрежение на фона на смущенията, причинени от затварянето на Ормузкия проток, посочва американското столично издание.
Президентът Тръмп често се хвали с непредсказуемостта си, твърдейки, че тя предизвиква несигурност както сред съюзниците, така и сред противниците му, пише в. "Ню Йорк Таймс". През последните седмици обаче той изглежда е изпаднал в безизходица, а всички останали теми от управлението му постепенно бяха засенчени от войната, от която той изглежда не може да намери изход, коментира изданието.
Тръмп е осъзнал, че за властта му има граници и ограничения, които той едва ли е могъл да си представи, когато на 28 февруари започна пълномащабните военни операции срещу Иран, имащи за цел бързото прекратяване на иранската ядрена програма и свалянето на правителството на страната, отбелязва вестникът. Според негови сътрудници той е останал дълбоко разочарован от тези граници и това го е направило още по-непредсказуем.
Миналата седмица например Министерството на енергетиката на САЩ подписа исторически пакт за развитие на ядрена енергетика със Саудитска Арабия, но по-малко от 24 часа след това президентът подкопа сделката, като шокира саудитците с обявление, че споразумението няма да влезе в сила, освен ако кралството не се присъедини към Авраамовите споразумения и не признае Израел, посочва "Ню Йорк Таймс".
Вестникът цитира бившия американски дипломат с дългогодишен опит в Близкия изток Арън Дейвид Милър, според когото с този свой ход Тръмп "предизвика недоволството на саудитците, зарадва Бенямин Нетаняху и даде на Иран силни аргументи защо сключването на сделки със САЩ е безсмислено начинание, обречено да бъде предадено".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
10:11 27.07.2026
2 Пич
10:11 27.07.2026
3 Шопо
Пехотинците на САЩ не са като нашите кашици те са гледали филмите с Рамбо.
10:12 27.07.2026
4 ДЕМИ СТАРЧЕТО ПАК
10:12 27.07.2026
5 пръц
Коментиран от #15
10:13 27.07.2026
6 ФЕЙК НЮЗ
10:13 27.07.2026
7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя МОДЖТАБАТА
До когато реша.
10:14 27.07.2026
8 хихи
10:14 27.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #21
10:19 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Обслужвам ги н почивки.
10:22 27.07.2026
12 Анджо
10:24 27.07.2026
13 Трол
Коментиран от #16
10:28 27.07.2026
14 А я попитайте бай-Дончо,дали е така?!
,,Абсурд!
Нашата Велика Армия,има Велики запаси,от Велики ракети,с които ще постигнем ВеликаПобеда...!"
10:30 27.07.2026
15 Никой не казва
До коментар #5 от "пръц":С лопати
10:32 27.07.2026
16 Баш-Трол
До коментар #13 от "Трол":Пропусна най-новото?!
А сега Иран ще бие Украйна,щото Зели си надскочи боя,удряйки Ирански плавателен съд...
Коментиран от #24
10:32 27.07.2026
17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
10:34 27.07.2026
18 Тези
10:35 27.07.2026
19 ФЕЙК НЮЗ
Мишени също.
10:35 27.07.2026
20 нннн
10:35 27.07.2026
21 Пари нЕма!
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Действай!
10:39 27.07.2026
22 Всичко се прави
Целият свят е заложник на личните интереси на това куку
10:42 27.07.2026
23 Мухахаха
10:43 27.07.2026
24 Ти остави,че Зелко удари по Иран...!
До коментар #16 от "Баш-Трол":Ами вместо,в типичен негов стил да каже:
,,Неее...това не е вярно!Това е руска хибридна атака срещу Украйна "и т.н...заучени клишета...!
Той взе да ми се хвальоти,наляво и надясно...!
Ако бе поне малко умен-щеше да си трайка...!
10:45 27.07.2026
25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Те са ми любимите клиенти.
10:50 27.07.2026
26 Коиловци брадърс
Коментиран от #27
10:50 27.07.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Коиловци брадърс":Бомбят си Путин нон стоп с американско оръжие
За кой ли са памперсите.
10:51 27.07.2026