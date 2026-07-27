Продължаващото от петък вечерта затишие в размяната на атаки между САЩ и Иран днес е основна тема в някои издания във Великобритания и САЩ, предаде БТА.

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Доналд Тръмп е спрял плановете си за ескалиране на войната срещу Иран, след като е бил предупреден, че САЩ изчерпват запасите си от ракети, пише британският в. "Телеграф".

За първи път от близо две седмици в началото на уикенда американският президент отмени ударите срещу Ислямската република и отложи плановете за възобновяване на мащабни военни операции, посочва изданието.

"Телеграф" цитира запознати с обсъжданията източници, според които опасенията, свързани с изчерпването на запасите от боеприпаси за противовъздушна отбрана, и по-специално на ракетите прехващачи, необходими за защита на американските бази и регионалните партньори срещу ирански балистични ракети и дронове, са изиграли централна роля в това решение.

Предполага се, че Тръмп обмисля няколко дипломатически и военни варианта за разрешаване на продължаващия вече почти пет месеца конфликт в момент, когато се очаква израелският премиер Бенямин Нетаняху утре да посети Белия дом, пише на свой ред в. „Гардиън“.

Израелският премиер е яростен критик на преговорите на Вашингтон с иранските лидери и настоява САЩ да продължат с ударите си срещу Иран, отбелязва изданието. Нетаняху е подложен на значителен политически натиск у дома да демонстрира, че военните му кампании срещу Иран и шиитската групировка "Хизбула" в Ливан са дали резултати преди изборите, насрочени за октомври.

Израелският премиер изигра решаваща роля в убеждаването на Тръмп да започне съвместни удари заедно с Израел срещу Иран през февруари и нееднократно е казвал, че американските преговарящи трябва да заемат твърда позиция по отношение на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, коментира "Гардиън". Вместо това обаче американските преговарящи изглежда дават приоритет на отварянето на Ормузкия проток, посочва вестникът.

САЩ

Въпреки че Пентагонът публично отхвърли опасенията относно намаляването на запасите на САЩ, служители на ведомството изразяват много по-голяма тревога в частни разговори, като настоящи и бивши служители твърдят, че армията отчаяно се нуждае от повече средства за попълване на боеприпасите, включително за възпиране на Китай и Русия, пише в. "Вашингтон Пост".

Въпреки паузата в размяната на удари, конфликтът в Близкия изток се разшири на фона на нови сътресения в Червено море, отбелязва изданието. Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси поеха отговорност за ударите в събота срещу петролни съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко", в Янбу и Джазан.

Ударите на хусите може да доведат до засилване на натиска върху световните петролни пазари, които и без това са подложени на сериозно напрежение на фона на смущенията, причинени от затварянето на Ормузкия проток, посочва американското столично издание.

Президентът Тръмп често се хвали с непредсказуемостта си, твърдейки, че тя предизвиква несигурност както сред съюзниците, така и сред противниците му, пише в. "Ню Йорк Таймс". През последните седмици обаче той изглежда е изпаднал в безизходица, а всички останали теми от управлението му постепенно бяха засенчени от войната, от която той изглежда не може да намери изход, коментира изданието.

Тръмп е осъзнал, че за властта му има граници и ограничения, които той едва ли е могъл да си представи, когато на 28 февруари започна пълномащабните военни операции срещу Иран, имащи за цел бързото прекратяване на иранската ядрена програма и свалянето на правителството на страната, отбелязва вестникът. Според негови сътрудници той е останал дълбоко разочарован от тези граници и това го е направило още по-непредсказуем.

Миналата седмица например Министерството на енергетиката на САЩ подписа исторически пакт за развитие на ядрена енергетика със Саудитска Арабия, но по-малко от 24 часа след това президентът подкопа сделката, като шокира саудитците с обявление, че споразумението няма да влезе в сила, освен ако кралството не се присъедини към Авраамовите споразумения и не признае Израел, посочва "Ню Йорк Таймс".

Вестникът цитира бившия американски дипломат с дългогодишен опит в Близкия изток Арън Дейвид Милър, според когото с този свой ход Тръмп "предизвика недоволството на саудитците, зарадва Бенямин Нетаняху и даде на Иран силни аргументи защо сключването на сделки със САЩ е безсмислено начинание, обречено да бъде предадено".