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Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април

Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април

1 Юли, 2026 07:07 876 14

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • избори

Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.

Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април и 2 май 2027 г., съобщиха редица френски медии, сред които Франс Прес, „Уест-Франс“, „Франс eнфо“ и „Франс 24“, предаде БТА.

Датите ще бъдат официално оповестени днес на заседание на Министерския съвет.

Според френската конституция изборите трябва да бъдат произведени между 20 и 35 дни преди края на настоящия петгодишен мандат. Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.

Така първият тур ще се състои по време на пролетната ваканция, а вторият тур – в деня след Празника на труда.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабуля

    11 0 Отговор
    Защо вчера прие представителя на Оман със слънчеви очила , същата история като зимата в Давос в затворено помещение със слънчеви очила . Две причини разширени зеници или синина . Да живее Гейевропа !

    Коментиран от #9, #14

    07:14 01.07.2026

  • 2 Вестникар ли?

    8 0 Отговор
    "Пак са ви бъхтали?"

    07:15 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАЙ-ПОСЛЕ

    11 0 Отговор
    Макарон ще може изцяло да се отдаде на дядо си.

    07:25 01.07.2026

  • 5 НРЯБВА ДА И ИЗБЕРАТ МАРОКАНЕЦ

    10 0 Отговор
    За да има мир във френската джамахирия.

    07:26 01.07.2026

  • 6 Клоун

    8 0 Отговор
    Ох на баба момчето.

    07:32 01.07.2026

  • 7 Избирател

    8 0 Отговор
    Последните дни на евролибералите - Макарончо отива в историята заедно със Шмърц и десните идват на власт за ужас на нашите евроатлантици и козачета. С тях си заминават Урсула и Кая.

    07:36 01.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мите

    4 0 Отговор
    А тоя слепец на снимката, кой беше?

    08:05 01.07.2026

  • 11 ейййй още малко

    5 0 Отговор
    и тоя пребиван от дедо си герантофилник няма да се появява вече

    08:21 01.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ще го изтърпят ли до тогава

    2 0 Отговор
    охоо още една година ли ще трови френския малкомостанал народ тоя ба-бо-еб нашмъркан

    08:35 01.07.2026

  • 14 и двете

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бабуля":

    дядо му го е бил и той се е нашмъркал за
    да му се върне самочувствието …

    08:38 01.07.2026

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