Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април и 2 май 2027 г., съобщиха редица френски медии, сред които Франс Прес, „Уест-Франс“, „Франс eнфо“ и „Франс 24“, предаде БТА.
Датите ще бъдат официално оповестени днес на заседание на Министерския съвет.
Според френската конституция изборите трябва да бъдат произведени между 20 и 35 дни преди края на настоящия петгодишен мандат. Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.
Така първият тур ще се състои по време на пролетната ваканция, а вторият тур – в деня след Празника на труда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабуля
Коментиран от #9, #14
07:14 01.07.2026
2 Вестникар ли?
07:15 01.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НАЙ-ПОСЛЕ
07:25 01.07.2026
5 НРЯБВА ДА И ИЗБЕРАТ МАРОКАНЕЦ
07:26 01.07.2026
6 Клоун
07:32 01.07.2026
7 Избирател
07:36 01.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мите
08:05 01.07.2026
11 ейййй още малко
08:21 01.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ще го изтърпят ли до тогава
08:35 01.07.2026
14 и двете
До коментар #1 от "Бабуля":дядо му го е бил и той се е нашмъркал за
да му се върне самочувствието …
08:38 01.07.2026