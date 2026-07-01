Следващите президентски избори във Франция ще се състоят на 18 април и 2 май 2027 г., съобщиха редица френски медии, сред които Франс Прес, „Уест-Франс“, „Франс eнфо“ и „Франс 24“, предаде БТА.

Датите ще бъдат официално оповестени днес на заседание на Министерския съвет.

Според френската конституция изборите трябва да бъдат произведени между 20 и 35 дни преди края на настоящия петгодишен мандат. Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.

Така първият тур ще се състои по време на пролетната ваканция, а вторият тур – в деня след Празника на труда.