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Ердоган към Гутериш: Провал в преговорите между САЩ и Иран рискува допълнително да дестабилизира региона

Ердоган към Гутериш: Провал в преговорите между САЩ и Иран рискува допълнително да дестабилизира региона

16 Юни, 2026 04:56, обновена 16 Юни, 2026 05:03 698 1

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Турският президент подчерта, че международната общност носи огромна отговорност за предотвратяване на всякакви опити за саботиране на мирното споразумение

Ердоган към Гутериш: Провал в преговорите между САЩ и Иран рискува допълнително да дестабилизира региона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В телефонен разговор между Реджеп Ердоган и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш турският президент подчерта, че международната общност носи огромна отговорност да предотврати всякакви опити за саботиране на мирното споразумение между САЩ и Иран, предаде

Ердоган изрично заяви, че дипломатическата възможност за трайно решаване на спора между Вашингтон и Техеран трябва да бъде използвана максимално ефективно. Той предупреди, че провал в преговорите рискува допълнително да дестабилизира региона. Турският лидер призова за пълно въздържане от враждебна реторика и провокативни действия в периода преди официалното подписване на договореностите.

Анкара бе посочена като активен участник, улесняващ диалога и обмена на съобщения между двете страни по време на ескалацията в Близкия изток.

Разговорът се проведе на фона на обявеното временно/предварително споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Египет и Турция.

То предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня и повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток. Предвиден е 60-дневен период на преговори за окончателно решение по иранската ядрена програма.

Официалното подписване е насрочено за петък, 19 юни 2026 г. в Швейцария, като се очаква на него да присъства американският президент Доналд Тръмп.

Антониу Гутериш приветства горещо новото споразумение, определяйки го като „критична и решителна стъпка“ към мир. По време на комуникацията с регионалните лидери той изрази „искрена благодарност“ към Турция и останалите посредници за конструктивната им роля и потвърди пълната готовност на ООН да подпомогне по-нататъшния преговорен процес.

Ердоган и Гутериш обсъдиха още нуждата от ефективно продължаване на мисиите на ООН в Сирия, хуманитарната ситуация в Газа и Ливан и последното развитие около политическия казус в Кипър.


Турция
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  • 1 Проблема

    0 0 Отговор
    Е с краварските хартийки без покритие. Т.е. всичко е мижи да те лажем. Иранците няма да си ограничат моенната сила и ядрените разработки щото зваят че крварските хартийки днеска ги има, утре ги няма.

    05:13 16.06.2026

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