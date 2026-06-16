Ердоган към Гутериш: Провал в преговорите между САЩ и Иран рискува допълнително да дестабилизира региона

В телефонен разговор между Реджеп Ердоган и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш турският президент подчерта, че международната общност носи огромна отговорност да предотврати всякакви опити за саботиране на мирното споразумение между САЩ и Иран, предаде

Ердоган изрично заяви, че дипломатическата възможност за трайно решаване на спора между Вашингтон и Техеран трябва да бъде използвана максимално ефективно. Той предупреди, че провал в преговорите рискува допълнително да дестабилизира региона. Турският лидер призова за пълно въздържане от враждебна реторика и провокативни действия в периода преди официалното подписване на договореностите.

Анкара бе посочена като активен участник, улесняващ диалога и обмена на съобщения между двете страни по време на ескалацията в Близкия изток.

Разговорът се проведе на фона на обявеното временно/предварително споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Египет и Турция.

То предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня и повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток. Предвиден е 60-дневен период на преговори за окончателно решение по иранската ядрена програма.

Официалното подписване е насрочено за петък, 19 юни 2026 г. в Швейцария, като се очаква на него да присъства американският президент Доналд Тръмп.

Антониу Гутериш приветства горещо новото споразумение, определяйки го като „критична и решителна стъпка“ към мир. По време на комуникацията с регионалните лидери той изрази „искрена благодарност“ към Турция и останалите посредници за конструктивната им роля и потвърди пълната готовност на ООН да подпомогне по-нататъшния преговорен процес.

Ердоган и Гутериш обсъдиха още нуждата от ефективно продължаване на мисиите на ООН в Сирия, хуманитарната ситуация в Газа и Ливан и последното развитие около политическия казус в Кипър.