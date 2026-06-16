Ванс: Можем да възобновим ударите срещу Иран и да наложим отново морската блокада, ако Техеран не спазва споразумението

Американската администрация може да възобнови ударите срещу Иран и да наложи отново морската си блокада, ако смята, че Техеран не спазва условията на споразумението, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пред Fox News.

„Може да се случи. Това може да означава връщане на блокадата. Може да означава много“, добави Ванс, визирайки действията на САЩ в този случай. „Ние държим всички карти. И ако те не спазват споразумението, ние ще решим какво да правим“, каза той.

Официални лица от САЩ, Иран и посредникът Пакистан потвърдиха по-рано за споразумението между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток. Документът се планира да бъде подписан в Женева на 19 юни. Според иранския заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, по време на 60-дневното прекратяване на огъня страните ще обсъдят ядрената програма на Техеран.

САЩ се ангажираха да прекратят морската блокада на Иран от 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че отговорността за прилагането на споразумението между САЩ и Иран, включително прекратяването на израелската агресия срещу Ливан, е изцяло на Вашингтон.

„В споразумението се казва, че Иран няма да получи нито стотинка американски пари. Ако иранците го спазват, ако санкциите бъдат облекчени, ако те се интегрират в световната икономика, ще поканим други държави – не Съединените щати – да инвестират в страната им. Но това е възможно само ако споразумението бъде спазено“, каза той.

„Президентът каза, че споразумението ще бъде представено в петък. Той може да реши да го публикува по-рано, но официалната церемония ще бъде в петък и към момента президентът иска да публикува меморандума тогава“, каза Ванс.

„Споразумението казва, че в продължение на 60 дни, докато преговаряме за окончателното споразумение, достъпът до и от Ормузкия проток ще бъде свободен“, обясни той пред NBC News.

„„Една от ключовите части на споразумението е, че МААЕ и Съединените щати ще помогнат на Иран да унищожи запасите си от високообогатен уран“

Вицепрезидентът добави, че това е „много ясно посочено“ в меморандума за разбирателство. Според Ванс страните все още имат „някои технически детайли за уточняване, които не са свързани с текста на самия меморандум за разбирателство, а с неговото прилагане“.

„Първата точка от споразумението по същество гласи, че Иран, подобно на Съединените щати, се ангажира да поддържа регионален мир и стабилност“, каза той в интервю за CNN.

Според вицепрезидента тази формулировка предполага, че Иран ще престане да подкрепя Хамас и Хизбула, както и хусите от бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах.

„Меморандумът за разбирателство е от около страница и половина, той е много общ документ. Имаме редица въпроси за разрешаване в техническите преговори, а меморандумът за разбирателство определя рамковите условия, при които иранците ще се възползват от сделката, ако спазват задълженията си по нея“, каза още вицето на Тръмп..