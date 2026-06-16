Axios: Шефът на ЦРУ се съмнява, че Иран е готов да спазва ядрените споразумения

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е заявил пред президента на САЩ Доналд Тръмп, че информацията на агенцията уж хвърля съмнение върху готовността на Иран да спазва ядрената сделка, съобщи Axios.

Според негови източници „Ратклиф е казал на Тръмп и други висши служители, че разузнавателна информация, получена от американските разузнавателни агенции, поражда сериозни съмнения относно готовността на Иран да направи ядрените отстъпки, търсени от САЩ във всяко окончателно споразумение“.

Според тези източници „начинът, по който иранските служители са обсъждали сделката помежду си, е бил несъвместим с това, което са казали на преговарящите и на САЩ“. „Разузнавателната информация показва, че намеренията на Иран са несъвместими със задълженията му по сделката“, твърди един от източниците.

„Ратклиф не е единственият скептик в екипа на Тръмп“, отбелязва медията. Според източници държавният секретар на САЩ Марко Рубио и началникът на Пентагона Пийт Хегсет „са изразили загриженост и са повдигнали въпроси относно сделката по време на вътрешни дискусии“. Според портала, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник на Белия дом за мироопазващи мисии Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър са „изказали думи в негова защита“.

Порталът цитира и американски служител, който отбелязва, че САЩ очакват да формират становище в рамките на две до три седмици дали Иран е сериозен по отношение на прилагането на споразумението.