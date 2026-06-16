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Зеленски в Женева: Благодарност към Швейцария за подкрепата и стремежа към мир
  Тема: Украйна

Зеленски в Женева: Благодарност към Швейцария за подкрепата и стремежа към мир

16 Юни, 2026 08:35 627 36

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  • женева

Украинският президент обсъди с швейцарския си колега нуждата от укрепване на ПВО и възможностите за нови санкции срещу Русия

Зеленски в Женева: Благодарност към Швейцария за подкрепата и стремежа към мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна снощи в Женева, изрази благодарността си към Швейцария за оказаната подкрепа на Украйна и за усилията ѝ в търсенето на мирно решение на конфликта. Това стана ясно по време на срещата му с президента на Конфедерацията Ги Пармлен, съобщи Укринформ, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Зеленски посочи, че е запознал своя домакин с актуалната ситуация на фронта и с мащаба на руските атаки срещу украинска територия. Той подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на страната си. Двамата лидери са обсъдили и украинските удари в дълбочина на руския тил.

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„Нашите удари на средно и далечно разстояние карат Русия да усети последствията от войната, която тя започна. Разговаряхме и за това какви санкции могат да наложат нашите партньори на Москва, за да я тласнат към масата на преговорите“, заяви Зеленски.

Сред темите на разговора бяха и перспективите за двустранно сътрудничество в енергийния сектор. Президентът на Украйна изрази признателност към Швейцария за помощта ѝ страната да премине през зимния сезон и потвърди надеждите си за продължаваща подкрепа.

„Благодарим, Швейцария!“, завърши Зеленски.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С МУТРЕНСКИ СИ ВИД

    17 1 Отговор
    И ПОВЕДЕНИЕ РЕСПЕКТИРАТ РЕХАВИТЕ И СТРАХЛИВИ ЗАПДНЯЦИ.

    08:38 16.06.2026

  • 2 аz СВО Победа 81

    1 22 Отговор
    Извънредно!!!Масирана атака на украински дронове над Москва!Нападението на руснаците над църквата им излиза през г...
    Следим пораженията.А те са огромни!

    Коментиран от #9, #30

    08:39 16.06.2026

  • 3 Берлин

    19 0 Отговор
    Отвратително създание,окрабандера.

    08:39 16.06.2026

  • 4 Пич

    17 0 Отговор
    Просяка целува ръка, защото е изпросил някой лев!!! Само абсолютен неграмотник, който дори не може да си отвори картата на бойните действия, може да вярва на фашистката фукня!!!

    Коментиран от #7

    08:39 16.06.2026

  • 5 Факти

    4 18 Отговор
    Зеленият си цъка по света, а дъртото в бункера трака със зъби.

    Коментиран от #31

    08:40 16.06.2026

  • 6 Сигурно занесал там салфетки

    8 0 Отговор
    за да стане купона весел! И да си прекарат добре! Че само с хапка лийка не става.

    08:41 16.06.2026

  • 7 Факти

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Един наркоман клоун просяк пета година думка по могъщата държава на великия Путин.

    Коментиран от #13, #18

    08:43 16.06.2026

  • 8 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 0 Отговор
    Този сайт отразява всяка стъпка и всяка дума на Зеленски много по-подробно отколкото "Работническо Дело" отразяваше Т. Живков и много повече отколкото германската преса е писала за Хитлер когато е бил на власт или дори много по-подробно от пресата на С. Корея за Ким Чен Ун.

    08:44 16.06.2026

  • 9 В Киiв

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "аz СВО Победа 81":

    е по-весело!

    08:44 16.06.2026

  • 10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    10 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите не Зеленски?

    08:45 16.06.2026

  • 11 Айляк

    7 1 Отговор
    Явно не е толкова трудно човек да бъде Зеленски.
    За целта са необходими наизустяване мантрата със санкции за Русия, да си продажник, да просиш и да шмъркаш бело.
    Ако ти липсват някои от тези умения, научаваш ги.
    Останалото, както се казва е гастроли из Европа и света.

    08:46 16.06.2026

  • 12 Смърфиета

    7 1 Отговор
    Как им е помогнала Щвейцария, освен да занесат там куфарите с кещ, за да си ги вземат свежи изпрани. Освен това, там търпимостта към евреите клони към 0.

    08:47 16.06.2026

  • 13 Като

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Тебе - думкате дрога с неустановено качество и произход със Зелю!!!

    08:47 16.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 аz СВО Победа 81

    0 8 Отговор
    Още един детайл!В атаката над Москва участват дронове FР -2 и "Лютий"!
    Ударена е най голямата рафинерия Капотино!

    Коментиран от #19, #27

    08:50 16.06.2026

  • 16 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Зеленски сигорно е пропуснал да благодари, че си присвоиха еврейските авоари оставени там и претопиха и продадоха на кюлчета чувалите със златни зъби, извадени от еврейските зъболекари в лагерите на смъртта под ръководството на д-р Менгеле? Айхман беще еврейн и неговите го убесиха незаконно в Йеросалим, но д-р Менгеле беше циганин и си се измъкна по живо по здраво.

    08:51 16.06.2026

  • 17 Перо

    6 1 Отговор
    Ционисткият шут не се спря да проси, от името на държавата, но за частни, златни тоалетни, жилищни сгради в вили в чужбина, цели градове, пране на пари!

    Коментиран от #29

    08:52 16.06.2026

  • 18 Думкат ти лимки в тиквата

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Обстрела по Русия се извършва от натовски оператори, натовско насочване и с натовски ракети и дронове дегизирани като украински.
    Русия само изчаква момента когато цялата световна общественост разбере сама това.

    "Думкал" бил наркомана-просяк ? :)

    08:53 16.06.2026

  • 19 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВО Победа 81":

    В Калотина няма рафинерия. Рафинерията е в Бургас. А Кронощпан след дълго лутане отива в Щумен, понеже там няма питейно-битова вода и българското му население трайно се е насочило към миграция в други региони.

    08:54 16.06.2026

  • 20 Объркано Атлантиче

    5 1 Отговор
    Какво не ви казват:
    Съдът в Хага призна правото на Русия над Крим и Азовско море като отхвърли претенциите на Украйна. Въпросът Чий е Крим намери своят юридически отговор. 12 години отне на западното човечество да приеме една обикновена реалност.

    Коментиран от #26, #32

    08:55 16.06.2026

  • 21 Путлето направи неутрална Швейцария

    0 6 Отговор
    В съюзник на украинците.

    08:56 16.06.2026

  • 22 Объркано Атлантиче

    2 0 Отговор
    И още нещо важно..
    На вниманието на нашето правителство (и на всички наши правителства от 2022-ра насам) - Русия счита даващите оръжие на Украйна за СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С официални писма и позиции са уведомени всички служби по правата на човека в ООН по този въпрос. Рано или късно нашите правителства, начело с Корнелия ще седнат на масата на военен трибунал, така както сега им се струва, че това са глупости и е невъзможно.

    08:56 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Урсулите

    2 0 Отговор
    Украинският президент НаркоманаЗеленски,
    обсъди с швейцарския си колега как се става Милиардер,
    докато страната му е във война и как може да се сдобие
    със Златна вана и Златна тоалетна, докато всеки ден
    хиляди Укри се преселват в отвъдното!

    08:57 16.06.2026

  • 25 Тоя побияр

    3 0 Отговор
    Защо е на свички форуми, като няма никакво качество за това?
    И до къде са паднали т н « лидери», че да го канят и това нещо да присъства, като член без право на глас.
    Вече не е ясно, кой от кого е зависим!

    08:57 16.06.2026

  • 26 гру гайтанджиева

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":

    Руски фейкове колега.Опитай нещо по-сериозно.

    08:58 16.06.2026

  • 27 Лютий

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВО Победа 81":

    Ха да видим Москва или Киев първо ще се гътне

    На кое залагаш?

    08:59 16.06.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    09:00 16.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дрън дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "аz СВО Победа 81":

    Огромен е анусът ти разпран

    09:05 16.06.2026

  • 31 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    а ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ ИМАШ ЛИ? ФАКТ ЧЕКЪР

    09:07 16.06.2026

  • 32 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":

    Съдът в Хага чака да му закарат Нетаняху да прави компания на Дутерте в частен затвор.

    09:09 16.06.2026

  • 33 Истината извън вашата пропаганда

    1 0 Отговор
    Четете и си водете записки, защото това няма да го отразят в този сайт.
    - - -
    Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.

    Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.

    09:13 16.06.2026

  • 34 Олга

    0 0 Отговор
    Правилно Тръмп е казал,че събират се и 70% от времето говорят за Русия .Тя е голям чеп в мозъците им затова миролюбецът надрусан е голямата им обич в живота.

    09:15 16.06.2026

  • 35 Истината извън вашата пропаганда

    1 0 Отговор
    Четете и си водете записки, защото това няма да го отразят в този сайт.
    - - -
    Министерството на отбраната на САЩ е инвестирало над 11 милиона долара в проектирането, изграждането и оборудването на биологични лаборатории в различни региони на Украйна, установи ТАСС след преглед на разсекретени документи на Националното разузнаване на САЩ. Според тези данни, американската компания Black Veatch е била основният изпълнител. Според оценките, цената на Централната референтна лаборатория в Украинския научноизследователски институт за борба с чумата е била приблизително 3,49 милиона долара. От тях над 2 милиона долара са отишли ​​за лабораторно оборудване.

    09:15 16.06.2026

  • 36 Швейцария

    0 0 Отговор
    Днес няма нищо общо с онази, независимата страна по време на онази, хитлеровата война. Тези напълно клекнаха на урсулите и на съюза. Помагат и на бандерофашата... Еми вече не са независими.

    09:20 16.06.2026

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