Зеленски в Женева: Благодарност към Швейцария за подкрепата и стремежа към мир

Украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна снощи в Женева, изрази благодарността си към Швейцария за оказаната подкрепа на Украйна и за усилията ѝ в търсенето на мирно решение на конфликта. Това стана ясно по време на срещата му с президента на Конфедерацията Ги Пармлен, съобщи Укринформ, предава БТА.
В публикация във „Фейсбук“ Зеленски посочи, че е запознал своя домакин с актуалната ситуация на фронта и с мащаба на руските атаки срещу украинска територия. Той подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на страната си. Двамата лидери са обсъдили и украинските удари в дълбочина на руския тил.
„Нашите удари на средно и далечно разстояние карат Русия да усети последствията от войната, която тя започна. Разговаряхме и за това какви санкции могат да наложат нашите партньори на Москва, за да я тласнат към масата на преговорите“, заяви Зеленски.
Сред темите на разговора бяха и перспективите за двустранно сътрудничество в енергийния сектор. Президентът на Украйна изрази признателност към Швейцария за помощта ѝ страната да премине през зимния сезон и потвърди надеждите си за продължаваща подкрепа.
„Благодарим, Швейцария!“, завърши Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С МУТРЕНСКИ СИ ВИД
08:38 16.06.2026
2 аz СВО Победа 81
Следим пораженията.А те са огромни!
Коментиран от #9, #30
08:39 16.06.2026
3 Берлин
08:39 16.06.2026
4 Пич
Коментиран от #7
08:39 16.06.2026
5 Факти
Коментиран от #31
08:40 16.06.2026
6 Сигурно занесал там салфетки
08:41 16.06.2026
7 Факти
До коментар #4 от "Пич":Един наркоман клоун просяк пета година думка по могъщата държава на великия Путин.
Коментиран от #13, #18
08:43 16.06.2026
8 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
08:44 16.06.2026
9 В Киiв
До коментар #2 от "аz СВО Победа 81":е по-весело!
08:44 16.06.2026
10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:45 16.06.2026
11 Айляк
За целта са необходими наизустяване мантрата със санкции за Русия, да си продажник, да просиш и да шмъркаш бело.
Ако ти липсват някои от тези умения, научаваш ги.
Останалото, както се казва е гастроли из Европа и света.
08:46 16.06.2026
12 Смърфиета
08:47 16.06.2026
13 Като
До коментар #7 от "Факти":Тебе - думкате дрога с неустановено качество и произход със Зелю!!!
08:47 16.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 аz СВО Победа 81
Ударена е най голямата рафинерия Капотино!
Коментиран от #19, #27
08:50 16.06.2026
16 Смърфиета
08:51 16.06.2026
17 Перо
Коментиран от #29
08:52 16.06.2026
18 Думкат ти лимки в тиквата
До коментар #7 от "Факти":Обстрела по Русия се извършва от натовски оператори, натовско насочване и с натовски ракети и дронове дегизирани като украински.
Русия само изчаква момента когато цялата световна общественост разбере сама това.
"Думкал" бил наркомана-просяк ? :)
08:53 16.06.2026
19 Смърфиета
До коментар #15 от "аz СВО Победа 81":В Калотина няма рафинерия. Рафинерията е в Бургас. А Кронощпан след дълго лутане отива в Щумен, понеже там няма питейно-битова вода и българското му население трайно се е насочило към миграция в други региони.
08:54 16.06.2026
20 Объркано Атлантиче
Съдът в Хага призна правото на Русия над Крим и Азовско море като отхвърли претенциите на Украйна. Въпросът Чий е Крим намери своят юридически отговор. 12 години отне на западното човечество да приеме една обикновена реалност.
Коментиран от #26, #32
08:55 16.06.2026
21 Путлето направи неутрална Швейцария
08:56 16.06.2026
22 Объркано Атлантиче
На вниманието на нашето правителство (и на всички наши правителства от 2022-ра насам) - Русия счита даващите оръжие на Украйна за СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С официални писма и позиции са уведомени всички служби по правата на човека в ООН по този въпрос. Рано или късно нашите правителства, начело с Корнелия ще седнат на масата на военен трибунал, така както сега им се струва, че това са глупости и е невъзможно.
08:56 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Урсулите
обсъди с швейцарския си колега как се става Милиардер,
докато страната му е във война и как може да се сдобие
със Златна вана и Златна тоалетна, докато всеки ден
хиляди Укри се преселват в отвъдното!
08:57 16.06.2026
25 Тоя побияр
И до къде са паднали т н « лидери», че да го канят и това нещо да присъства, като член без право на глас.
Вече не е ясно, кой от кого е зависим!
08:57 16.06.2026
26 гру гайтанджиева
До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":Руски фейкове колега.Опитай нещо по-сериозно.
08:58 16.06.2026
27 Лютий
До коментар #15 от "аz СВО Победа 81":Ха да видим Москва или Киев първо ще се гътне
На кое залагаш?
08:59 16.06.2026
28 Дон Корлеоне
09:00 16.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 дрън дрън
До коментар #2 от "аz СВО Победа 81":Огромен е анусът ти разпран
09:05 16.06.2026
31 Мурка
До коментар #5 от "Факти":а ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ ИМАШ ЛИ? ФАКТ ЧЕКЪР
09:07 16.06.2026
32 Смърфиета
До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":Съдът в Хага чака да му закарат Нетаняху да прави компания на Дутерте в частен затвор.
09:09 16.06.2026
33 Истината извън вашата пропаганда
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Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.
Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
09:13 16.06.2026
34 Олга
09:15 16.06.2026
35 Истината извън вашата пропаганда
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Министерството на отбраната на САЩ е инвестирало над 11 милиона долара в проектирането, изграждането и оборудването на биологични лаборатории в различни региони на Украйна, установи ТАСС след преглед на разсекретени документи на Националното разузнаване на САЩ. Според тези данни, американската компания Black Veatch е била основният изпълнител. Според оценките, цената на Централната референтна лаборатория в Украинския научноизследователски институт за борба с чумата е била приблизително 3,49 милиона долара. От тях над 2 милиона долара са отишли за лабораторно оборудване.
09:15 16.06.2026
36 Швейцария
09:20 16.06.2026