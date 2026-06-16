Зеленски в Женева: Благодарност към Швейцария за подкрепата и стремежа към мир

Украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна снощи в Женева, изрази благодарността си към Швейцария за оказаната подкрепа на Украйна и за усилията ѝ в търсенето на мирно решение на конфликта. Това стана ясно по време на срещата му с президента на Конфедерацията Ги Пармлен, съобщи Укринформ, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ Зеленски посочи, че е запознал своя домакин с актуалната ситуация на фронта и с мащаба на руските атаки срещу украинска територия. Той подчерта спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на страната си. Двамата лидери са обсъдили и украинските удари в дълбочина на руския тил.

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„Нашите удари на средно и далечно разстояние карат Русия да усети последствията от войната, която тя започна. Разговаряхме и за това какви санкции могат да наложат нашите партньори на Москва, за да я тласнат към масата на преговорите“, заяви Зеленски.

Сред темите на разговора бяха и перспективите за двустранно сътрудничество в енергийния сектор. Президентът на Украйна изрази признателност към Швейцария за помощта ѝ страната да премине през зимния сезон и потвърди надеждите си за продължаваща подкрепа.

„Благодарим, Швейцария!“, завърши Зеленски.