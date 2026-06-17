Новини
Свят »
САЩ »
Ванс: Споразумението с Иран ще включва Израел, Ливан и държавите от Персийския залив

Ванс: Споразумението с Иран ще включва Израел, Ливан и държавите от Персийския залив

17 Юни, 2026 05:30, обновена 17 Юни, 2026 05:50 728 5

  • ванс-
  • вицепрезидент-
  • сащ-
  • иран-
  • споразумение

Който е против него, значи иска безкрайна война - до последния иранец, заяви вицето на Тръмп

Ванс: Споразумението с Иран ще включва Израел, Ливан и държавите от Персийския залив - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението за уреждане на конфликта между САЩ и Иран ще включва също Израел, Ливан и държавите от Персийския залив, обяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Това е регионално мирно споразумение. То ще включва Персийския залив, ще включва Израел, ще включва Ливан. Идеята е това да е истинско регионално мирно споразумение“, каза той в интервю с американската журналистка Мегин Кели.

В нощта на 15 юни представители на САЩ, Иран и Пакистан, който е посредник, потвърдиха споразумението за 60-дневно прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Очаква се документът да бъде подписан в Женева на 19 юни.

Тези, които не са съгласни със споразумението между САЩ и Иран, по същество подкрепят безкраен конфликт до последния иранец, заяви вицепрезидентът.

„Те предлагат безкраен конфликт, искат той да продължи, докато не бъдат хвърлени всички бомби или докато всички иранци не са мъртви. Не това иска президентът на Съединените щати“, каза той.

„Струва ми се, че тези, които критикуват сделката, първо, не вземат предвид действителното съдържание на документа, и второ, не могат да предложат алтернатива. Ако алтернативата е хвърляне на бомби без ясна цел и без да се вземат предвид ясните интереси на Съединените щати, тогава това не може да се нарече мъдро решение, взето от името на американския народ“, заключи Ванс.

Междувременно Сенатът на САЩ за пореден път отхвърли резолюция, която би наложила на американската администрация да прекрати военните действия срещу Иран.

Четиридесет и седем законодатели гласуваха в подкрепа на този документ при процедурно гласуване в горната камара на Конгреса, докато 48 гласуваха против. Четирима законодатели от управляващата Републиканска партия гласуваха в подкрепа на резолюцията. Само един сенатор от Демократическата партия гласува против нея.

Подобен документ беше одобрен в Камарата на представителите на 3 юни.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса, а не на президента, правомощието да обявява война. През последните десетилетия обаче американските лидери тълкуват много широко предоставените им от законодателите пълномощия за използване на военна сила в чужбина, включително за започване на по същество нови операции. През последните месеци няколко членове на Конгреса подготвиха резолюции, изискващи от президента на САЩ Доналд Тръмп да използва военна сила срещу Иран само със законодателно одобрение. Нито един от тези документи обаче не беше приет от нито една от камарите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Врабчо на балкона

    1 0 Отговор
    Екстра! Ние мое и да ръпаме дометето с колцето, ама на вас, като Ви обявят цената и лошо ще Ви стане 😀

    06:04 17.06.2026

  • 5 Ами

    0 0 Отговор
    чудят се как да се измъкнат от захвата на ционисткото лоби.... Пак ще има бомбардировки по-натам във времето.

    06:51 17.06.2026