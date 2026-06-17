Ванс: Споразумението с Иран ще включва Израел, Ливан и държавите от Персийския залив

Споразумението за уреждане на конфликта между САЩ и Иран ще включва също Израел, Ливан и държавите от Персийския залив, обяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Това е регионално мирно споразумение. То ще включва Персийския залив, ще включва Израел, ще включва Ливан. Идеята е това да е истинско регионално мирно споразумение“, каза той в интервю с американската журналистка Мегин Кели.

В нощта на 15 юни представители на САЩ, Иран и Пакистан, който е посредник, потвърдиха споразумението за 60-дневно прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Очаква се документът да бъде подписан в Женева на 19 юни.

Тези, които не са съгласни със споразумението между САЩ и Иран, по същество подкрепят безкраен конфликт до последния иранец, заяви вицепрезидентът.

„Те предлагат безкраен конфликт, искат той да продължи, докато не бъдат хвърлени всички бомби или докато всички иранци не са мъртви. Не това иска президентът на Съединените щати“, каза той.

„Струва ми се, че тези, които критикуват сделката, първо, не вземат предвид действителното съдържание на документа, и второ, не могат да предложат алтернатива. Ако алтернативата е хвърляне на бомби без ясна цел и без да се вземат предвид ясните интереси на Съединените щати, тогава това не може да се нарече мъдро решение, взето от името на американския народ“, заключи Ванс.

Междувременно Сенатът на САЩ за пореден път отхвърли резолюция, която би наложила на американската администрация да прекрати военните действия срещу Иран.

Четиридесет и седем законодатели гласуваха в подкрепа на този документ при процедурно гласуване в горната камара на Конгреса, докато 48 гласуваха против. Четирима законодатели от управляващата Републиканска партия гласуваха в подкрепа на резолюцията. Само един сенатор от Демократическата партия гласува против нея.

Подобен документ беше одобрен в Камарата на представителите на 3 юни.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса, а не на президента, правомощието да обявява война. През последните десетилетия обаче американските лидери тълкуват много широко предоставените им от законодателите пълномощия за използване на военна сила в чужбина, включително за започване на по същество нови операции. През последните месеци няколко членове на Конгреса подготвиха резолюции, изискващи от президента на САЩ Доналд Тръмп да използва военна сила срещу Иран само със законодателно одобрение. Нито един от тези документи обаче не беше приет от нито една от камарите.