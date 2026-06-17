Новини
Свят »
САЩ »
Доживотен затвор заплашва петимата обвинени в заговора за атака срещу Белия дом

Доживотен затвор заплашва петимата обвинени в заговора за атака срещу Белия дом

17 Юни, 2026 06:04, обновена 17 Юни, 2026 06:08 600 1

  • белия дом-
  • сащ-
  • заговор-
  • атака-
  • обвинени

Американските правоохранителни органи осуетиха опит за атака по време на турнира Ultimate Fighting Championship

Доживотен затвор заплашва петимата обвинени в заговора за атака срещу Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петимата обвиняеми в заговора за атака срещу Белия дом в Белия дом са изправени пред доживотен затвор, ако бъдат осъдени, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

„Всеки обвиняем, ако бъде осъден за заговор за убийство, е изправен пред максимална присъда доживотен затвор и глоба от 250 000 долара. Заговорът за извършване на насилие на територията на Белия дом носи максимална присъда от пет години затвор“, се отбелязва в изявлението.

Както Fox News съобщи по-рано, американските правоохранителни органи осуетиха опит за атака по време на турнира Ultimate Fighting Championship, проведен в Белия дом в понеделник вечерта. Петима души, участвали в заговора, бяха арестувани, а 23 други бяха идентифицирани като съучастници.

Източници съобщиха, че планът за атака е включвал използването на дронове, натоварени с експлозиви, за атака на сгради в близост до президентската резиденция на САЩ, целящи да се предизвика масова евакуация и да се изложат хората на снайперистки огън.

След това нападателите планирали да щурмуват една от портите на комплекса на Белия дом.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема много смисъл

    3 0 Отговор
    Да ги осъждат. Тръмп и сам ще разглоби сащ на парчета. На допада вече има само 2 сценария на развитие: Разпад подобен на този в СССР 90-те г. или жестока диктатура, която да ги държи да не се разпадат. (От там и напускането в СиБиДиСи-та на долара, на еврото...) . Но има и трети, като следствие на опита за диктатура: гражданска война и хаос. В Европа този сценарии много силно се усеща е заради масовата миграция и местните живеят вече по-зле от пришълците. И още и диктатура? Нама да издържат и ще стане мазало. А ние, както винаги се набутваме на тънещите кораби... И сега, вместо да си останем при лева, се качихме на този Титаник 5 минути, преди да тръгне. А спасителни лодки? Само за богатите. За останалите? Студената вода.

    06:17 17.06.2026