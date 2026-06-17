Доживотен затвор заплашва петимата обвинени в заговора за атака срещу Белия дом

Петимата обвиняеми в заговора за атака срещу Белия дом в Белия дом са изправени пред доживотен затвор, ако бъдат осъдени, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

„Всеки обвиняем, ако бъде осъден за заговор за убийство, е изправен пред максимална присъда доживотен затвор и глоба от 250 000 долара. Заговорът за извършване на насилие на територията на Белия дом носи максимална присъда от пет години затвор“, се отбелязва в изявлението.

Както Fox News съобщи по-рано, американските правоохранителни органи осуетиха опит за атака по време на турнира Ultimate Fighting Championship, проведен в Белия дом в понеделник вечерта. Петима души, участвали в заговора, бяха арестувани, а 23 други бяха идентифицирани като съучастници.

Източници съобщиха, че планът за атака е включвал използването на дронове, натоварени с експлозиви, за атака на сгради в близост до президентската резиденция на САЩ, целящи да се предизвика масова евакуация и да се изложат хората на снайперистки огън.

След това нападателите планирали да щурмуват една от портите на комплекса на Белия дом.