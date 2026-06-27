Володимир Зеленски потвърди: Украински ракети ''Фламинго'' поразиха руския завод във Волгоград (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди поражението на руското предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград с ракети ''FP-5 Фламинго''.
Държавният глава съобщи това във Facebook.
Той разясни, че през нощта на 27 юни ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно са поразили предприятието, намиращо се на територията на Русия.
Според президента, заводът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от ракетни установки и ракети ''Искандер''.
Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026
Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe
''Всеки руски отбранителен обект, който работи за война срещу Украйна, е справедлива цел за нашите санкции с голям обсег. Тази вечер ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно поразиха предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград. Това е голям индустриален комплекс, където врагът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от пускови установки за удари по нашите хора. Регистрирано е попадение с последващ пожар на територията на завода. Благодаря на войниците от нашите отбранителни сили за тяхната точност'', написа той.
Украинският президент добави, че географията на украинските ''санкции с голям обсег'' непрекъснато се разширява. Според него именно този натиск всеки ден полага основите, за да бъде най-накрая постигнат достоен мир.
Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди по-рано през деня, че украински ракети са атакували Волгоград в събота вечер, повреждайки промишлено предприятие, предава УНИАН.
''Производствените мощности на едно от предприятията на Волгоград в Краснооктябрски район са повредени. В момента е известно, че десет души са ранени'', пише Бочаров.
Отелязва се, че ''Титан-Барикади'' се намира в района на атаката.
Заводът ''Титан-Барикади'' е руско предприятие на отбранителната промишленост, специализирано в артилерийски и ракетни технологии. То е едно от ключовите и най-секретни предприятия в местната отбранителна промишленост. Заводът е производител на оръжия с пълен цикъл - от проектиране до мащабно производство.
Той проектира, тества и произвежда наземни пускови установки и агрегати за стратегическите ракетни системи ''Ярс'', ''Топол-М'' и ''Сармат'', както и самоходни пускови установки за оперативно-тактическите системи ''Искандер-М''. Освен това заводът произвежда тежки артилерийски системи с голям калибър, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни системи.
В същото време украинският предприемач и главен конструктор на отбранителната компания Fire Point Денис Щилерман също публикува видео от експлозиите във Волгоград.
''Волгоград приветства сезонната миграция на фламинго от Украйна. Очаквайте още...''
По-късно Astra отбеляза, че според анализ на OSINT, дим се е издигал над територията на военния завод ''Титан-Барикади'' след украинската атака срещу Волгоград с ракети ''Фламинго''.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5, #12, #31, #63, #77, #88
16:15 27.06.2026
2 Пич
Коментиран от #11
16:16 27.06.2026
3 Руснак без крак...
Коментиран от #52, #65
16:17 27.06.2026
4 Удри , Володимире
Коментиран от #68, #69, #72
16:17 27.06.2026
5 Наполеон
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ще видим.
Коментиран от #10
16:17 27.06.2026
6 Бялджип
Коментиран от #9, #15, #22
16:18 27.06.2026
7 Вече и аллах не може да помогне на
Коментиран от #61
16:18 27.06.2026
8 Маша Захарова, говорител МИД
Коментиран от #16
16:18 27.06.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Бялджип":Защото не могат , просто НЕ МОГАТ !!!
Коментиран от #13
16:18 27.06.2026
10 Ще ми
До коментар #5 от "Наполеон":видишУия
Коментиран от #23, #24
16:19 27.06.2026
11 Кико
До коментар #2 от "Пич":А вовата се нассра в бункера.
Коментиран от #18
16:21 27.06.2026
12 Може
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Би е в способностите ви, и течниковия еи запас, да обясните, като как точно ще стане това?!
Или бъркам, и сте най обикновен кретен?!
Коментиран от #29
16:21 27.06.2026
13 Без име
До коментар #9 от "Сила":Какво не могат?
Коментиран от #20
16:21 27.06.2026
14 Баламата
16:21 27.06.2026
15 Адолф Гитлер, фюрера
До коментар #6 от "Бялджип":"...Орешник е значително по-ефективен от Фламинго.."
Аз също разчитах на Фау 2 !!!
Като резултат свърших в бял джип облят с две туби бензин ☝️😄
Коментиран от #30
16:21 27.06.2026
16 Така е
До коментар #8 от "Маша Захарова, говорител МИД":Маша всяка вечер превзема Финландия, 2-3 пъти поне...
16:22 27.06.2026
17 Дон Корлеоне
Коментиран от #90
16:22 27.06.2026
18 Моля
До коментар #11 от "Кико":Да споделите откъде имате такава информация! Някакъв фактор в разузнаването ли сте?!
Или най обикновен каруцар?!
16:23 27.06.2026
19 Волгород не беше ли Украйна
Коментиран от #43
16:23 27.06.2026
20 Сила
До коментар #13 от "Без име":"Хотели стат лучше , но получилос как всегда ..."
Просто толкова си могат руснаците ...
За справка ...Лада и Москвич !!! Толкова ...
Коментиран от #32
16:23 27.06.2026
21 хахахахха
16:24 27.06.2026
22 Бегай с тоя джип
До коментар #6 от "Бялджип":Купи си Москвич.
16:24 27.06.2026
23 Фифи
До коментар #10 от "Ще ми":то няма какво да се гледа . Празна шушулка.
16:24 27.06.2026
24 Вашият
До коментар #10 от "Ще ми":Паветен О Й няма как да бъде видян без подходящо оборудване, с минимум двеста кратно увеличение!
16:24 27.06.2026
25 жик так
В момента руснаците видят ли струпване на 15 украински военни и до там. Директно анихилиране.
Коментиран от #33
16:24 27.06.2026
26 Само питам
Коментиран от #37
16:26 27.06.2026
27 Маринов
Коментиран от #35
16:26 27.06.2026
28 Хипотетично
16:27 27.06.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "Може":С.А.Щ. приключи само след два месеца военна операция, не война !!! Русия за ПЕТ години фалира и се самоуби. Дори да спре войната днис и изтегли, това не може вече я спаси. Ситуацията е необратима ☝️
Коментиран от #36
16:27 27.06.2026
30 Сила
До коментар #15 от "Адолф Гитлер, фюрера":Абсолютно !!! Фюрера продължаваше да командва въображаеми армии в настъпление , когато руснаците бяха на две преки от бункера му ...
Путин и той така ще приключи земния си път ...
16:27 27.06.2026
31 Докато тролят
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":глупаци, запада е приключил.😄
16:28 27.06.2026
32 Моля
До коментар #20 от "Сила":Вземайте отношение само по кучкарски въпроси! По другите въпроси умственият ви капацитет клони към отрицателен!
Коментиран от #40, #44
16:28 27.06.2026
33 Ами
До коментар #25 от "жик так":Най-голямото струпване е на Кримският мост от бягащи ватенки.
Коментиран от #39, #50
16:28 27.06.2026
34 мдаа..
Коментиран от #38
16:29 27.06.2026
35 Умрел руснак
До коментар #27 от "Маринов":Важното е ефективно млатене на руските примати.
Коментиран от #42
16:30 27.06.2026
36 Моля,
До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":Съсредоточете се върху единственото вярно от вашето твърдение - САЩ приключи!
Коментиран от #46, #51
16:30 27.06.2026
37 Божидар Искренов, Гибона
До коментар #26 от "Само питам":"... Руснаците от колко часа ще играят на световното..."
Дано да не е в 20.00 !!!
Ми развалат вечерята тия тюфлeци недобити 👈😄
16:31 27.06.2026
38 Това са безспорни
До коментар #34 от "мдаа..":Факти.
16:31 27.06.2026
39 жик так
До коментар #33 от "Ами":Ти кога ходи на моста и видя ?
Коментиран от #48
16:31 27.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 пешо
16:31 27.06.2026
42 Моля,
До коментар #35 от "Умрел руснак":Защо не сте доброволец в Украйна, за да млатите руснаци колкото пожелаете?!
Обикновен страхливец ли сте?!
16:32 27.06.2026
43 Засега
До коментар #19 от "Волгород не беше ли Украйна":не е в Украйна, но след войната когато Русия капитулира и мине на купони а Украйна влезе в ЕС, много руски региони може и да поискат да се присъединят към Украйна
16:32 27.06.2026
44 Сила
До коментар #32 от "Моля":Тихо к У ч к о !!! Стой мирно в ъгъла !!!
Ето , взех ...
Коментиран от #53
16:32 27.06.2026
45 Ачо
16:32 27.06.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Моля,":СССР приключи
САЩ бомбят Путин и аятоласите.
16:33 27.06.2026
47 мдааааа
16:33 27.06.2026
48 Ол1гофрен,
До коментар #39 от "жик так":Има нещо,което се нарича Глобална мрежа.
Коментиран от #54
16:34 27.06.2026
49 Удри Зелю!
16:35 27.06.2026
50 Украинците
До коментар #33 от "Ами":обясниха защо не удрят по керченския мост в момента: дават шанс на руските цивилни окупатори които са дошли в последните няколко години да се изнесат. Колкото повече окупатори се изнесат, толкова по-добре.
16:35 27.06.2026
51 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #36 от "Моля,":".. САЩ приключи..."
Американците са умни, усетиха накъде отиват нещата и се оттеглиха само с 50-на жертви.
Глуповатия монголски татарин каталяса с 1.2млн ранени и убити. Може ли си представите какво нещо е това, 1 200 000 фира за НИЩО ☝️
Коментиран от #55, #57
16:36 27.06.2026
52 Димяща ушанка
До коментар #3 от "Руснак без крак...":Утре влизам в Киев с 200!
16:37 27.06.2026
53 Моля,
До коментар #44 от "Сила":Безмислено е да демонстрирате умствената си нищета! Вас и ку чките не ви уважават!
Коментиран от #74
16:37 27.06.2026
54 жик так
До коментар #48 от "Ол1гофрен,":И глобалната мрежа казва че 2 500 000 украинци са заминали при бай Бандера .
Коментиран от #58
16:37 27.06.2026
55 Дако
До коментар #51 от "Майор Деянов, на всеки километър":Объркали си и влака и посоката.
363хил загинали руснака срещу два милиона и половина украинеца .
Коментиран от #66
16:38 27.06.2026
56 Инфо от 15 часът вчера
Крим е пълен с туристи и по тая причина има опашки и задръствания при преминаването на Керченския мост в двете посоки.
Всичко останало е украинска пропаганда и внушения.
Коментиран от #85
16:39 27.06.2026
57 Моля,
До коментар #51 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не се правете на луд, защото анамнезата ви е безапелационна! Но все пак ще съм снизходителен - за някой с анамнеза в психологията е допустимо да твърди, че САЩ са умни!
16:40 27.06.2026
58 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #54 от "жик так":"...2 500 000 украинци са заминали при Бандера.."
2 500 000 украинци + 800 000 руснаци......жик-так👏😆
16:42 27.06.2026
59 Тракторист
16:43 27.06.2026
60 Бандерологски напъни
16:43 27.06.2026
61 Европеец
До коментар #7 от "Вече и аллах не може да помогне на":Ника ти е верен...... Ако Путин не се вземе в ръце и Аллах и Господ няма да му помогнат..... Четири години и половина излагации и унижения на Русия заради либералният Путин..... Волевия Путин го няма, има един глупак, който води война, като жали враговете си.... За всеки разумен човек тактиката и стратегията за водене на войната от Путин е крайно не разбираема, сигурно чака украйниците да почнат да бият и по Владивосток..... Лъгаха го в Минск, Истанбул, Аляска, лъгаха го и със зърнената сделка за пристанищата около Одеса..... 2018 година каза че войните вече няма да се водят на територията на Русия, а виждаме какво става...... Докога руснаците ще търпят това унижение само те си знаят.... Но ако Путин не се вземе в ръце ще бъде поставен на равно с негодяите Горбачов и Елцин....
Коментиран от #70, #71, #83
16:45 27.06.2026
62 венсеремос
16:45 27.06.2026
63 Шварценегер от съседната палата
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":пак ли те гони параноята, братле, вчера не беше ли диригент?
Коментиран от #86
16:46 27.06.2026
64 Бибо
16:46 27.06.2026
65 добре ли си с главата?
До коментар #3 от "Руснак без крак...":Да не е нещо от детството?
16:47 27.06.2026
66 Руснак без крак...
До коментар #55 от "Дако":"...363хил загинали руснака срещу два милиона и половина украинеца..."
Всички умрели са били Серьожа, Иван, Антон, Саша, Алексей, Борис пък от коя страна на граничната линия е без значение. Все монгольяк, не се кахъри ☝️
16:47 27.06.2026
67 Mими Кучева🐕🦺
16:48 27.06.2026
68 Бг азбуката
До коментар #4 от "Удри , Володимире":Как пък не се научиха да си пишат имената правилони, 1000 години откакто сме им дали азбуката..
Коментиран от #81
16:49 27.06.2026
69 родна реч..
До коментар #4 от "Удри , Володимире":Владимир владее мира, Володимир володира. ли.?
16:50 27.06.2026
70 Владимир Путин, президент
До коментар #61 от "Европеец":"...Путин го няма, има един глупак, който води война..."
Не съм глупак !!!
Пълен ИДИОТ който унищожи 2млн души за кефа на Урсула и Деянов. Майор Деянов ☝️😄
Коментиран от #100
16:51 27.06.2026
71 Дреме му на дедовия
До коментар #61 от "Европеец":Путин си гледа държавата. Хората си ходят на работа. Транспортът работи, фабриките и заводите работят, ИМА ТОК И ГОРИВА, икономиката има ръст. Путин не обикаля по света да проси.
КРИМ Е ПЪЛЕН С ТУРИСТИ. Фронтът се предвижва в посока запад и юг.
Коментиран от #78, #84, #89
16:51 27.06.2026
72 Ами
До коментар #4 от "Удри , Володимире":Върви я,я виж къде отидоха границите на Украйна:)))Това ще го поправят,нов ще построят ако трябва,ама границите и върматоте руски земи никога няма пак Русия да им ги подари:))и бандерите го знаят ,затова искат преговори по фронтовата линия ,ама няма още ще връщат:))
Коментиран от #79, #91
16:51 27.06.2026
73 Доктор Гълъбова
16:53 27.06.2026
74 Сила
До коментар #53 от "Моля,":Важното е , че аз ги "уважавам " ...
А тебе явно никой не те е "уважавал"от доста време ....??!
Коментиран от #82
16:53 27.06.2026
75 калина /алена.
16:54 27.06.2026
76 Али
16:54 27.06.2026
77 Джак Спароу
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Много жалко, рускините ще останат без мъже, ще пращаме цигани за дърводобив и дълбоко оране🔞🔞🔞🛩️🛩️🛩️🚀🚀🚀
Коментиран от #80
16:54 27.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #72 от "Ами":По цялата 1500км линия на фронта бандеровците бягат, а бусифицираните се предават. След филтрация имат шанс да служат в руската армия или след войната да се завърнат при семействата и близките си.
16:56 27.06.2026
80 Е кой ще троли
До коментар #77 от "Джак Спароу":като ви пратят циганите за дърводобив? 😄
Коментиран от #87, #93, #95
16:56 27.06.2026
81 Абе
До коментар #68 от "Бг азбуката":Без тях ни азбуката,ни нищо:)То Русия ако нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците.
16:57 27.06.2026
82 ФАКТ
До коментар #74 от "Сила":Хапчетата пу тлер аст бавн0 ра3 виващ
16:57 27.06.2026
83 Руснак
До коментар #61 от "Европеец":И други такива познавам като теб. Първо врякат за Русия и при най- малката трудност, започват да плюят по нея. Не мислят с главата си и не търсят първопричините и защо Путин постъпва така Абе ЕроГайци, меки души, меки тела, Мек мозък.
Предатели
Коментиран от #99
16:58 27.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Хахаха
До коментар #56 от "Инфо от 15 часът вчера":Ааааааахахахахахахаха
16:59 27.06.2026
86 Путин
До коментар #63 от "Шварценегер от съседната палата":Какъв "диригент" те гони, колхозня? Пакнси изплискал легеня.
16:59 27.06.2026
87 Джак Спароу
До коментар #80 от "Е кой ще троли":как кой , ще останем само етнически спартанци
16:59 27.06.2026
88 утече ...☝️
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":кокошия ти мозък
така завод с ракети лесно се не унищожава
пълно с фейк за вас да се радвате злобари и да джафкате
Коментиран от #92
16:59 27.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мия чинии
До коментар #17 от "Дон Корлеоне":Безинп 60 рубли , при нас само 2,50 евро !
17:01 27.06.2026
91 ти от кое измерение пишеш?
До коментар #72 от "Ами":Крим си отива.Хората масово бягат.Палежи,бомбене,няма бензин,няма хляб,няма и картошки за борш.
Коментиран от #94, #98
17:03 27.06.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #88 от "утече ...☝️":Тролчета, имате ли представа, какъв огромен е един завод за ракети? Какви мерки се предприемат още при проектирането му против БОМБЕНИ КИЛИМИ И ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ?
Дрончета с 3кг взрив не могат нищо да му причинят. ТТ означава тъп трол или Тулски Токарев. Изберете си, кое е ваше.
17:04 27.06.2026
93 Само питам
До коментар #80 от "Е кой ще троли":Защо само циганите останахте русофилки?
Коментиран от #97
17:05 27.06.2026
94 Така е тротке
До коментар #91 от "ти от кое измерение пишеш?":Не, че ще разбереш, че троленето е занимание за отпадък и глупак и показва отчаянието на фашистите срещу Русия, ама троли там и да не ти пука, че изглеждаш толкова тъпо. Природа! 😄
17:05 27.06.2026
95 Тихо МАНГе
До коментар #80 от "Е кой ще троли":!Не си компетентен.
Коментиран от #101
17:06 27.06.2026
96 Пора
17:07 27.06.2026
97 Ами
До коментар #93 от "Само питам":да ти кажа и циганите имат някакво достойнство, за разлика от глупака тролещ ден и нощ срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа! Та циганина има повече стойност от този отпадък. Ама влече го глупака. Ко да прайш. 😄
Коментиран от #103
17:07 27.06.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #91 от "ти от кое измерение пишеш?":В Интернет има не само украински сайтове и пропаганда. КРИМ Е ПЪЛЕН С ТУРИСТИ. ОКОЛО ЧЕТВЪРТ МИЛИОН. Към Франция също има задръствания по 100 километра през лятото от туристи. И там ли задръстванията означават, че Франция губи война? Много сте т....пи, ейййй!
17:07 27.06.2026
99 Европеец
До коментар #83 от "Руснак":Свали си розавите очила..... Е каква е причината Путин да постъпва така глупаво..... Сталин за това време стигна до Берлин, а Путин още се мота в Донецка област.....
Коментиран от #102
17:08 27.06.2026
100 Цеко
До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":Много руска смрадт измре.
17:08 27.06.2026
101 Е тихо де
До коментар #95 от "Тихо МАНГе":Поне да беше казал, като пратят глупака циганин за дърводобив, кой ще троли и ще изглежда тъпо показвайки падението на запада. Чи сложно стана за тролещ глупак. 😄
17:10 27.06.2026
102 И аз съм европеец
До коментар #99 от "Европеец":Ти какво искаш? Путин да избие 20 милиона украинци, че да стане бързо?
17:10 27.06.2026
103 Ко да прайш
До коментар #97 от "Ами":Купуваш си въже и търсиш по-здрав клон.И викаш:
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ко да прайш
17:11 27.06.2026
104 Фори
17:11 27.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Смешник
17:14 27.06.2026