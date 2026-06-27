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Володимир Зеленски потвърди: Украински ракети ''Фламинго'' поразиха руския завод във Волгоград (ВИДЕО)
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски потвърди: Украински ракети ''Фламинго'' поразиха руския завод във Волгоград (ВИДЕО)

27 Юни, 2026 16:14 1 732 106

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Заводът ''Титан-Барикади'' е руско предприятие на отбранителната промишленост, специализирано в артилерийски и ракетни технологии

Володимир Зеленски потвърди: Украински ракети ''Фламинго'' поразиха руския завод във Волгоград (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди поражението на руското предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград с ракети ''FP-5 Фламинго''.

Държавният глава съобщи това във Facebook.

Той разясни, че през нощта на 27 юни ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно са поразили предприятието, намиращо се на територията на Русия.

Според президента, заводът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от ракетни установки и ракети ''Искандер''.

''Всеки руски отбранителен обект, който работи за война срещу Украйна, е справедлива цел за нашите санкции с голям обсег. Тази вечер ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно поразиха предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград. Това е голям индустриален комплекс, където врагът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от пускови установки за удари по нашите хора. Регистрирано е попадение с последващ пожар на територията на завода. Благодаря на войниците от нашите отбранителни сили за тяхната точност'', написа той.

Украинският президент добави, че географията на украинските ''санкции с голям обсег'' непрекъснато се разширява. Според него именно този натиск всеки ден полага основите, за да бъде най-накрая постигнат достоен мир.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди по-рано през деня, че украински ракети са атакували Волгоград в събота вечер, повреждайки промишлено предприятие, предава УНИАН.

''Производствените мощности на едно от предприятията на Волгоград в Краснооктябрски район са повредени. В момента е известно, че десет души са ранени'', пише Бочаров.

Отелязва се, че ''Титан-Барикади'' се намира в района на атаката.

Заводът ''Титан-Барикади'' е руско предприятие на отбранителната промишленост, специализирано в артилерийски и ракетни технологии. То е едно от ключовите и най-секретни предприятия в местната отбранителна промишленост. Заводът е производител на оръжия с пълен цикъл - от проектиране до мащабно производство.

Той проектира, тества и произвежда наземни пускови установки и агрегати за стратегическите ракетни системи ''Ярс'', ''Топол-М'' и ''Сармат'', както и самоходни пускови установки за оперативно-тактическите системи ''Искандер-М''. Освен това заводът произвежда тежки артилерийски системи с голям калибър, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни системи.

В същото време украинският предприемач и главен конструктор на отбранителната компания Fire Point Денис Щилерман също публикува видео от експлозиите във Волгоград.

''Волгоград приветства сезонната миграция на фламинго от Украйна. Очаквайте още...''

По-късно Astra отбеляза, че според анализ на OSINT, дим се е издигал над територията на военния завод ''Титан-Барикади'' след украинската атака срещу Волгоград с ракети ''Фламинго''.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    42 51 Отговор
    Русия утече ...☝️

    Коментиран от #5, #12, #31, #63, #77, #88

    16:15 27.06.2026

  • 2 Пич

    42 28 Отговор
    Зелю потвърди - Жабата се изквака...

    Коментиран от #11

    16:16 27.06.2026

  • 3 Руснак без крак...

    26 31 Отговор
    Киев няма и Два дня 🤣

    Коментиран от #52, #65

    16:17 27.06.2026

  • 4 Удри , Володимире

    25 29 Отговор
    Московская Стражевая си лае , ама кервана върви .. 😃

    Коментиран от #68, #69, #72

    16:17 27.06.2026

  • 5 Наполеон

    29 12 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ще видим.

    Коментиран от #10

    16:17 27.06.2026

  • 6 Бялджип

    34 30 Отговор
    Засега опитите показват, че Орешник е значително по-ефективен от Фламинго. Защо още се бавят?

    Коментиран от #9, #15, #22

    16:18 27.06.2026

  • 7 Вече и аллах не може да помогне на

    34 36 Отговор
    Путлето и азиатското му стадо.

    Коментиран от #61

    16:18 27.06.2026

  • 8 Маша Захарова, говорител МИД

    13 22 Отговор
    Русия сила 💪😄

    Коментиран от #16

    16:18 27.06.2026

  • 9 Сила

    20 23 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Защото не могат , просто НЕ МОГАТ !!!

    Коментиран от #13

    16:18 27.06.2026

  • 10 Ще ми

    13 18 Отговор

    До коментар #5 от "Наполеон":

    видишУия

    Коментиран от #23, #24

    16:19 27.06.2026

  • 11 Кико

    31 22 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А вовата се нассра в бункера.

    Коментиран от #18

    16:21 27.06.2026

  • 12 Може

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Би е в способностите ви, и течниковия еи запас, да обясните, като как точно ще стане това?!
    Или бъркам, и сте най обикновен кретен?!

    Коментиран от #29

    16:21 27.06.2026

  • 13 Без име

    11 10 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Какво не могат?

    Коментиран от #20

    16:21 27.06.2026

  • 14 Баламата

    8 8 Отговор
    Тъкмо се чудех на кой да повярвам

    16:21 27.06.2026

  • 15 Адолф Гитлер, фюрера

    17 17 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    "...Орешник е значително по-ефективен от Фламинго.."

    Аз също разчитах на Фау 2 !!!
    Като резултат свърших в бял джип облят с две туби бензин ☝️😄

    Коментиран от #30

    16:21 27.06.2026

  • 16 Така е

    22 20 Отговор

    До коментар #8 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Маша всяка вечер превзема Финландия, 2-3 пъти поне...

    16:22 27.06.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    21 20 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    Коментиран от #90

    16:22 27.06.2026

  • 18 Моля

    20 8 Отговор

    До коментар #11 от "Кико":

    Да споделите откъде имате такава информация! Някакъв фактор в разузнаването ли сте?!
    Или най обикновен каруцар?!

    16:23 27.06.2026

  • 19 Волгород не беше ли Украйна

    8 17 Отговор
    Тез пак си трепят своите

    Коментиран от #43

    16:23 27.06.2026

  • 20 Сила

    25 18 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    "Хотели стат лучше , но получилос как всегда ..."
    Просто толкова си могат руснаците ...
    За справка ...Лада и Москвич !!! Толкова ...

    Коментиран от #32

    16:23 27.06.2026

  • 21 хахахахха

    12 12 Отговор
    много фантазии,много нещо🤣

    16:24 27.06.2026

  • 22 Бегай с тоя джип

    13 11 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Купи си Москвич.

    16:24 27.06.2026

  • 23 Фифи

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ще ми":

    то няма какво да се гледа . Празна шушулка.

    16:24 27.06.2026

  • 24 Вашият

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ще ми":

    Паветен О Й няма как да бъде видян без подходящо оборудване, с минимум двеста кратно увеличение!

    16:24 27.06.2026

  • 25 жик так

    21 18 Отговор
    Англичаните ще го отнесат.

    В момента руснаците видят ли струпване на 15 украински военни и до там. Директно анихилиране.

    Коментиран от #33

    16:24 27.06.2026

  • 26 Само питам

    17 15 Отговор
    Руснаците от колко часа ще играят на световното?

    Коментиран от #37

    16:26 27.06.2026

  • 27 Маринов

    19 14 Отговор
    Фламинго са английска технология. Произвежда се с вносни китове и извън Окраина. Водят се от Старлинк и НАТО всеки спътници. Целеуказването е от англичаните. Още месец така и Путин си отива. И новият Сталин ще обърне всичко. И в коалицията на войната няма да има отпуски, защото ще се активират фронтове и извън Окраина. Стой та гледай.

    Коментиран от #35

    16:26 27.06.2026

  • 28 Хипотетично

    7 12 Отговор
    След политическата реанимация на императора в Аляска, мир би могъл да се постигне само в негово отсъствие (ако фламингото стане ято) или след окупацията на провъзгласените новоруски територии.

    16:27 27.06.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    18 18 Отговор

    До коментар #12 от "Може":

    С.А.Щ. приключи само след два месеца военна операция, не война !!! Русия за ПЕТ години фалира и се самоуби. Дори да спре войната днис и изтегли, това не може вече я спаси. Ситуацията е необратима ☝️

    Коментиран от #36

    16:27 27.06.2026

  • 30 Сила

    14 17 Отговор

    До коментар #15 от "Адолф Гитлер, фюрера":

    Абсолютно !!! Фюрера продължаваше да командва въображаеми армии в настъпление , когато руснаците бяха на две преки от бункера му ...
    Путин и той така ще приключи земния си път ...

    16:27 27.06.2026

  • 31 Докато тролят

    18 15 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    глупаци, запада е приключил.😄

    16:28 27.06.2026

  • 32 Моля

    11 11 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Вземайте отношение само по кучкарски въпроси! По другите въпроси умственият ви капацитет клони към отрицателен!

    Коментиран от #40, #44

    16:28 27.06.2026

  • 33 Ами

    20 17 Отговор

    До коментар #25 от "жик так":

    Най-голямото струпване е на Кримският мост от бягащи ватенки.

    Коментиран от #39, #50

    16:28 27.06.2026

  • 34 мдаа..

    18 13 Отговор
    Чета руските блогъри. Вече не се подиграват на розовото фламинго.

    Коментиран от #38

    16:29 27.06.2026

  • 35 Умрел руснак

    18 14 Отговор

    До коментар #27 от "Маринов":

    Важното е ефективно млатене на руските примати.

    Коментиран от #42

    16:30 27.06.2026

  • 36 Моля,

    15 9 Отговор

    До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Съсредоточете се върху единственото вярно от вашето твърдение - САЩ приключи!

    Коментиран от #46, #51

    16:30 27.06.2026

  • 37 Божидар Искренов, Гибона

    12 13 Отговор

    До коментар #26 от "Само питам":

    "... Руснаците от колко часа ще играят на световното..."

    Дано да не е в 20.00 !!!
    Ми развалат вечерята тия тюфлeци недобити 👈😄

    16:31 27.06.2026

  • 38 Това са безспорни

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "мдаа..":

    Факти.

    16:31 27.06.2026

  • 39 жик так

    11 9 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Ти кога ходи на моста и видя ?

    Коментиран от #48

    16:31 27.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 пешо

    13 5 Отговор
    пак е насмъркън

    16:31 27.06.2026

  • 42 Моля,

    18 11 Отговор

    До коментар #35 от "Умрел руснак":

    Защо не сте доброволец в Украйна, за да млатите руснаци колкото пожелаете?!
    Обикновен страхливец ли сте?!

    16:32 27.06.2026

  • 43 Засега

    12 16 Отговор

    До коментар #19 от "Волгород не беше ли Украйна":

    не е в Украйна, но след войната когато Русия капитулира и мине на купони а Украйна влезе в ЕС, много руски региони може и да поискат да се присъединят към Украйна

    16:32 27.06.2026

  • 44 Сила

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Моля":

    Тихо к У ч к о !!! Стой мирно в ъгъла !!!
    Ето , взех ...

    Коментиран от #53

    16:32 27.06.2026

  • 45 Ачо

    10 10 Отговор
    Госпожо Митрофанова,кажете на Путин,че е страхливец!

    16:32 27.06.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 13 Отговор

    До коментар #36 от "Моля,":

    СССР приключи
    САЩ бомбят Путин и аятоласите.

    16:33 27.06.2026

  • 47 мдааааа

    6 10 Отговор
    Розовото Фламинго ...

    16:33 27.06.2026

  • 48 Ол1гофрен,

    6 10 Отговор

    До коментар #39 от "жик так":

    Има нещо,което се нарича Глобална мрежа.

    Коментиран от #54

    16:34 27.06.2026

  • 49 Удри Зелю!

    8 10 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече се кефят!

    16:35 27.06.2026

  • 50 Украинците

    12 12 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    обясниха защо не удрят по керченския мост в момента: дават шанс на руските цивилни окупатори които са дошли в последните няколко години да се изнесат. Колкото повече окупатори се изнесат, толкова по-добре.

    16:35 27.06.2026

  • 51 Майор Деянов, на всеки километър

    10 12 Отговор

    До коментар #36 от "Моля,":

    ".. САЩ приключи..."

    Американците са умни, усетиха накъде отиват нещата и се оттеглиха само с 50-на жертви.
    Глуповатия монголски татарин каталяса с 1.2млн ранени и убити. Може ли си представите какво нещо е това, 1 200 000 фира за НИЩО ☝️

    Коментиран от #55, #57

    16:36 27.06.2026

  • 52 Димяща ушанка

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак без крак...":

    Утре влизам в Киев с 200!

    16:37 27.06.2026

  • 53 Моля,

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сила":

    Безмислено е да демонстрирате умствената си нищета! Вас и ку чките не ви уважават!

    Коментиран от #74

    16:37 27.06.2026

  • 54 жик так

    16 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ол1гофрен,":

    И глобалната мрежа казва че 2 500 000 украинци са заминали при бай Бандера .

    Коментиран от #58

    16:37 27.06.2026

  • 55 Дако

    13 4 Отговор

    До коментар #51 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Объркали си и влака и посоката.
    363хил загинали руснака срещу два милиона и половина украинеца .

    Коментиран от #66

    16:38 27.06.2026

  • 56 Инфо от 15 часът вчера

    10 6 Отговор
    ​„В момента, според анализатори на Асоциацията на туроператорите (ATOR), на Кримския полуостров има приблизително 150 000-200 000 туристи, от които не повече от 30 000-40 000 са организирани. Организираните туристи са във връзка със своите туроператори или техни представители. ATOR непрекъснато следи туристическата ситуация на полуострова“

    Крим е пълен с туристи и по тая причина има опашки и задръствания при преминаването на Керченския мост в двете посоки.

    Всичко останало е украинска пропаганда и внушения.

    Коментиран от #85

    16:39 27.06.2026

  • 57 Моля,

    7 3 Отговор

    До коментар #51 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не се правете на луд, защото анамнезата ви е безапелационна! Но все пак ще съм снизходителен - за някой с анамнеза в психологията е допустимо да твърди, че САЩ са умни!

    16:40 27.06.2026

  • 58 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "жик так":

    "...2 500 000 украинци са заминали при Бандера.."

    2 500 000 украинци + 800 000 руснаци......жик-так👏😆

    16:42 27.06.2026

  • 59 Тракторист

    4 7 Отговор
    Това вече е прекалено. Путин да отвърне с тотална мобилизация и да прати 5 милиона армия да превземат Киев. Уж щеше да продължи три дни.

    16:43 27.06.2026

  • 60 Бандерологски напъни

    7 6 Отговор
    Внушенията за Крим са украинска пропаганда. Крим се пука от руски туристи, а хoхлитe се пукат от яд.

    16:43 27.06.2026

  • 61 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Вече и аллах не може да помогне на":

    Ника ти е верен...... Ако Путин не се вземе в ръце и Аллах и Господ няма да му помогнат..... Четири години и половина излагации и унижения на Русия заради либералният Путин..... Волевия Путин го няма, има един глупак, който води война, като жали враговете си.... За всеки разумен човек тактиката и стратегията за водене на войната от Путин е крайно не разбираема, сигурно чака украйниците да почнат да бият и по Владивосток..... Лъгаха го в Минск, Истанбул, Аляска, лъгаха го и със зърнената сделка за пристанищата около Одеса..... 2018 година каза че войните вече няма да се водят на територията на Русия, а виждаме какво става...... Докога руснаците ще търпят това унижение само те си знаят.... Но ако Путин не се вземе в ръце ще бъде поставен на равно с негодяите Горбачов и Елцин....

    Коментиран от #70, #71, #83

    16:45 27.06.2026

  • 62 венсеремос

    6 7 Отговор
    Когато Фашистка Бандеровска Окраина пише във факти ЛЪЖИ, просто не чета написаното.То от ФАШИСТКА БАНДЕРОВСКА ОКРАИНА и от НАРКОМАНА няма и следа,а факти пишат ли пишат лъжи.

    16:45 27.06.2026

  • 63 Шварценегер от съседната палата

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    пак ли те гони параноята, братле, вчера не беше ли диригент?

    Коментиран от #86

    16:46 27.06.2026

  • 64 Бибо

    4 5 Отговор
    Зелению, радвайсе докато можеш. Времето изтича, тик....так, тик....так и буууум. Той беше малък, но нагъл с бяло носле.

    16:46 27.06.2026

  • 65 добре ли си с главата?

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак без крак...":

    Да не е нещо от детството?

    16:47 27.06.2026

  • 66 Руснак без крак...

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Дако":

    "...363хил загинали руснака срещу два милиона и половина украинеца..."

    Всички умрели са били Серьожа, Иван, Антон, Саша, Алексей, Борис пък от коя страна на граничната линия е без значение. Все монгольяк, не се кахъри ☝️

    16:47 27.06.2026

  • 67 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    Зеле шмрък.🥳🤣🤣🤣🤣👍

    16:48 27.06.2026

  • 68 Бг азбуката

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Удри , Володимире":

    Как пък не се научиха да си пишат имената правилони, 1000 години откакто сме им дали азбуката..

    Коментиран от #81

    16:49 27.06.2026

  • 69 родна реч..

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Удри , Володимире":

    Владимир владее мира, Володимир володира. ли.?

    16:50 27.06.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #61 от "Европеец":

    "...Путин го няма, има един глупак, който води война..."

    Не съм глупак !!!
    Пълен ИДИОТ който унищожи 2млн души за кефа на Урсула и Деянов. Майор Деянов ☝️😄

    Коментиран от #100

    16:51 27.06.2026

  • 71 Дреме му на дедовия

    9 7 Отговор

    До коментар #61 от "Европеец":

    Путин си гледа държавата. Хората си ходят на работа. Транспортът работи, фабриките и заводите работят, ИМА ТОК И ГОРИВА, икономиката има ръст. Путин не обикаля по света да проси.
    КРИМ Е ПЪЛЕН С ТУРИСТИ. Фронтът се предвижва в посока запад и юг.

    Коментиран от #78, #84, #89

    16:51 27.06.2026

  • 72 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Удри , Володимире":

    Върви я,я виж къде отидоха границите на Украйна:)))Това ще го поправят,нов ще построят ако трябва,ама границите и върматоте руски земи никога няма пак Русия да им ги подари:))и бандерите го знаят ,затова искат преговори по фронтовата линия ,ама няма още ще връщат:))

    Коментиран от #79, #91

    16:51 27.06.2026

  • 73 Доктор Гълъбова

    5 4 Отговор
    Тримата " умници " ( по Донев) яко бачкат ,центове заработват ! Абе зеленото как ви плаща? А сега като сте много отворени да видим може ли сами да си намерите едно яко клипче от вчера! Две урко същества от мъжки пол изповядват еуро ценностите в най чистия им вид! Само дето нямат жартиери ама иначе програмата е пълна, и точно в тоя момент опсссс руски дрон ги изненадва ! Веселбата е пълна!

    16:53 27.06.2026

  • 74 Сила

    1 7 Отговор

    До коментар #53 от "Моля,":

    Важното е , че аз ги "уважавам " ...
    А тебе явно никой не те е "уважавал"от доста време ....??!

    Коментиран от #82

    16:53 27.06.2026

  • 75 калина /алена.

    5 3 Отговор
    Путин от какво те е страх! От Фащистка Бандеровска ОКРАИНА! Страх те е от наркомана Зелената еуглена.Защо унижаваш Русия, Руския Народ победител във ВСВ и ВОВ през 1941/1945/6 година.Ти се поставяш наравно със пияницата Елцин и предателя Горбачов.Удри и ликвидирай за часове Фашистка Бандеровска Окраина .А, Зелената еуглена ,наркоман застреляй лично,защото Накрая Руския Народ тебе Путин ще застреля..Унищожи Фашистка Бандеровска Окраина!!!Стига си се страхувал!!!

    16:54 27.06.2026

  • 76 Али

    3 5 Отговор
    Честито путяги

    16:54 27.06.2026

  • 77 Джак Спароу

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Много жалко, рускините ще останат без мъже, ще пращаме цигани за дърводобив и дълбоко оране🔞🔞🔞🛩️🛩️🛩️🚀🚀🚀

    Коментиран от #80

    16:54 27.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    По цялата 1500км линия на фронта бандеровците бягат, а бусифицираните се предават. След филтрация имат шанс да служат в руската армия или след войната да се завърнат при семействата и близките си.

    16:56 27.06.2026

  • 80 Е кой ще троли

    6 2 Отговор

    До коментар #77 от "Джак Спароу":

    като ви пратят циганите за дърводобив? 😄

    Коментиран от #87, #93, #95

    16:56 27.06.2026

  • 81 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Бг азбуката":

    Без тях ни азбуката,ни нищо:)То Русия ако нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците.

    16:57 27.06.2026

  • 82 ФАКТ

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Сила":

    Хапчетата пу тлер аст бавн0 ра3 виващ

    16:57 27.06.2026

  • 83 Руснак

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Европеец":

    И други такива познавам като теб. Първо врякат за Русия и при най- малката трудност, започват да плюят по нея. Не мислят с главата си и не търсят първопричините и защо Путин постъпва така Абе ЕроГайци, меки души, меки тела, Мек мозък.
    Предатели

    Коментиран от #99

    16:58 27.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Инфо от 15 часът вчера":

    Ааааааахахахахахахаха

    16:59 27.06.2026

  • 86 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Шварценегер от съседната палата":

    Какъв "диригент" те гони, колхозня? Пакнси изплискал легеня.

    16:59 27.06.2026

  • 87 Джак Спароу

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Е кой ще троли":

    как кой , ще останем само етнически спартанци

    16:59 27.06.2026

  • 88 утече ...☝️

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    кокошия ти мозък

    така завод с ракети лесно се не унищожава
    пълно с фейк за вас да се радвате злобари и да джафкате

    Коментиран от #92

    16:59 27.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мия чинии

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Дон Корлеоне":

    Безинп 60 рубли , при нас само 2,50 евро !

    17:01 27.06.2026

  • 91 ти от кое измерение пишеш?

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ами":

    Крим си отива.Хората масово бягат.Палежи,бомбене,няма бензин,няма хляб,няма и картошки за борш.

    Коментиран от #94, #98

    17:03 27.06.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "утече ...☝️":

    Тролчета, имате ли представа, какъв огромен е един завод за ракети? Какви мерки се предприемат още при проектирането му против БОМБЕНИ КИЛИМИ И ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ?
    Дрончета с 3кг взрив не могат нищо да му причинят. ТТ означава тъп трол или Тулски Токарев. Изберете си, кое е ваше.

    17:04 27.06.2026

  • 93 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Е кой ще троли":

    Защо само циганите останахте русофилки?

    Коментиран от #97

    17:05 27.06.2026

  • 94 Така е тротке

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "ти от кое измерение пишеш?":

    Не, че ще разбереш, че троленето е занимание за отпадък и глупак и показва отчаянието на фашистите срещу Русия, ама троли там и да не ти пука, че изглеждаш толкова тъпо. Природа! 😄

    17:05 27.06.2026

  • 95 Тихо МАНГе

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Е кой ще троли":

    !Не си компетентен.

    Коментиран от #101

    17:06 27.06.2026

  • 96 Пора

    1 1 Отговор
    Путинова русия умря.

    17:07 27.06.2026

  • 97 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Само питам":

    да ти кажа и циганите имат някакво достойнство, за разлика от глупака тролещ ден и нощ срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа! Та циганина има повече стойност от този отпадък. Ама влече го глупака. Ко да прайш. 😄

    Коментиран от #103

    17:07 27.06.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "ти от кое измерение пишеш?":

    В Интернет има не само украински сайтове и пропаганда. КРИМ Е ПЪЛЕН С ТУРИСТИ. ОКОЛО ЧЕТВЪРТ МИЛИОН. Към Франция също има задръствания по 100 километра през лятото от туристи. И там ли задръстванията означават, че Франция губи война? Много сте т....пи, ейййй!

    17:07 27.06.2026

  • 99 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Руснак":

    Свали си розавите очила..... Е каква е причината Путин да постъпва така глупаво..... Сталин за това време стигна до Берлин, а Путин още се мота в Донецка област.....

    Коментиран от #102

    17:08 27.06.2026

  • 100 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":

    Много руска смрадт измре.

    17:08 27.06.2026

  • 101 Е тихо де

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Тихо МАНГе":

    Поне да беше казал, като пратят глупака циганин за дърводобив, кой ще троли и ще изглежда тъпо показвайки падението на запада. Чи сложно стана за тролещ глупак. 😄

    17:10 27.06.2026

  • 102 И аз съм европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Европеец":

    Ти какво искаш? Путин да избие 20 милиона украинци, че да стане бързо?

    17:10 27.06.2026

  • 103 Ко да прайш

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Ами":

    Купуваш си въже и търсиш по-здрав клон.И викаш:
    СЛАВА ВСУ!
    СЛАВА УКРАИНЕ!
    Ко да прайш

    17:11 27.06.2026

  • 104 Фори

    0 0 Отговор
    Ракети ще дадат Северна корея.

    17:11 27.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Смешник

    0 0 Отговор
    Скоро да очакват Орешник в Киев

    17:14 27.06.2026

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