Володимир Зеленски потвърди: Украински ракети ''Фламинго'' поразиха руския завод във Волгоград (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди поражението на руското предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград с ракети ''FP-5 Фламинго''.

Държавният глава съобщи това във Facebook.

Той разясни, че през нощта на 27 юни ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно са поразили предприятието, намиращо се на територията на Русия.

Според президента, заводът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от ракетни установки и ракети ''Искандер''.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.



Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

''Всеки руски отбранителен обект, който работи за война срещу Украйна, е справедлива цел за нашите санкции с голям обсег. Тази вечер ракети ''FP-5 Фламинго'' успешно поразиха предприятието ''Титан-Барикади'' във Волгоград. Това е голям индустриален комплекс, където врагът произвежда артилерийски системи и специално военно оборудване, включително елементи от пускови установки за удари по нашите хора. Регистрирано е попадение с последващ пожар на територията на завода. Благодаря на войниците от нашите отбранителни сили за тяхната точност'', написа той.

Украинският президент добави, че географията на украинските ''санкции с голям обсег'' непрекъснато се разширява. Според него именно този натиск всеки ден полага основите, за да бъде най-накрая постигнат достоен мир.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди по-рано през деня, че украински ракети са атакували Волгоград в събота вечер, повреждайки промишлено предприятие, предава УНИАН.

''Производствените мощности на едно от предприятията на Волгоград в Краснооктябрски район са повредени. В момента е известно, че десет души са ранени'', пише Бочаров.

Отелязва се, че ''Титан-Барикади'' се намира в района на атаката.

Заводът ''Титан-Барикади'' е руско предприятие на отбранителната промишленост, специализирано в артилерийски и ракетни технологии. То е едно от ключовите и най-секретни предприятия в местната отбранителна промишленост. Заводът е производител на оръжия с пълен цикъл - от проектиране до мащабно производство.

Той проектира, тества и произвежда наземни пускови установки и агрегати за стратегическите ракетни системи ''Ярс'', ''Топол-М'' и ''Сармат'', както и самоходни пускови установки за оперативно-тактическите системи ''Искандер-М''. Освен това заводът произвежда тежки артилерийски системи с голям калибър, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни системи.

В същото време украинският предприемач и главен конструктор на отбранителната компания Fire Point Денис Щилерман също публикува видео от експлозиите във Волгоград.

''Волгоград приветства сезонната миграция на фламинго от Украйна. Очаквайте още...''

По-късно Astra отбеляза, че според анализ на OSINT, дим се е издигал над територията на военния завод ''Титан-Барикади'' след украинската атака срещу Волгоград с ракети ''Фламинго''.