"Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва".

Ще направим така, че ако Русия опита да нападне съюзник от НАТО, това да бъде най-голямата ѝ грешка, каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, пише БТА.
Руснаците трябва да знаят, че е по-добре да не опитват, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин трябва да реши дали да участва в преговорите за мир в Украйна, а дотогава НАТО трябва да продължи военната си подкрепа за Киев. Рюте посочи, че днес 75 на сто от руските данъчни приходи се използват за военни цели.
Виждаме, че Украйна задържа линията на фронта, макар да не си връща много територия напоследък, нанася щети по руската енергийна и военна инфраструктура, добави генералният секретар. Той отбеляза, че по-късно днес украинският президент Володимир Зеленски ще участва в заседание на съюзниците, посветено на неговата страна.
Рюте отчете, че само за миналата година държавите от НАТО (без САЩ) са похарчили за отбрана 139 милиарда долара допълнително. По неговите думи САЩ отчитат това, но искат да продължат натиска над съюзниците за изпълнение на целта за постигане до 2035 г. на военни разходи, равни на 5 на сто от техния БВП.
Алиансът преминава може би през най-голямата си трансформация досега, каза Рюте. Винаги сме знаели, че има възможност силите на САЩ да бъдат необходими другаде по света, добави той повод намеренията на Вашингтон да изтегли част от военното си присъствие в Европа. Тази промяна подсилва отбранителните планове на НАТО и те стават по-реалистични, каза Рюте. По неговите думи още няма яснота за предстоящите промени и това ще зависи от оценката, която военният министър на САЩ Пийт Хегсет днес обяви, че ще бъде извършена в следващите месеци. Разчитахме прекалено много на САЩ, обобщи Рюте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #15
17:09 18.06.2026
2 Рюте
Коментиран от #21
17:09 18.06.2026
3 Факт
Коментиран от #57
17:10 18.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Той путин....
Коментиран от #17, #39
17:11 18.06.2026
6 Бялджип
17:12 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дориана
17:12 18.06.2026
9 Европеец, роден в НРБ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Рюте ми вдъхва увереност, че комунизмът все пак ще победи.
17:12 18.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да питам само...
17:12 18.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
17:13 18.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Изглежда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Рюте е обсебен от Путин. Дали залепил негова снимка в работното си шкафче?
17:14 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
До коментар #5 от "Той путин....":Даааа,страх го Путин от последствията на розовите понита с шарените байраци от НатЮ:)))
Коментиран от #25, #33
17:15 18.06.2026
18 РазлютИл се е нещо Рутко-Барутко
17:15 18.06.2026
19 Хм.....
17:15 18.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Европеец
До коментар #2 от "Рюте":Не знам, сигурно е така както казваш, защото рютето си е либераст отвсякъде..... Песовете от глутницата на натото лаят и взаимно се надъхват, като не разбират че тая ескалация няма да дойде до добър край....
17:16 18.06.2026
22 Хасковски каунь
17:16 18.06.2026
23 Григор
Това ми прилича на заплаха. Да заплашваш ядрена свръхсила си е за освидетелствуване. Путин сто пъти ви повтори, че Русия няма намерение да атакува НАТО и Европа. Само болен мозък може да направи такова допускане. НАТО превъзхожда почти три пъти Русия по численост и различните видове въоръжение. При това положение да се допусне, че Русия ще атакува НАТО е теза за идиоти. Ако обаче НАТО реши да атакува Русия, тогава от Европа нищо няма да остане и то за броени часове. Тъй че Рюте да спре да се пъчи и да ломоти глупости.
Коментиран от #36, #60, #73
17:17 18.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе Смех
До коментар #17 от "Атина Палада":Видехме великата блатна армия в Украйна 5 та г.се мъчи.Видехме и корейците.Разходен материал.Ти за НАТО не се грижи.
Коментиран от #52
17:19 18.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Елементарно
Русия започна войната заради желанието за приемане на Украйна в НАТО.
Кой какво трябва да направи за да няма условия за война?
Коментиран от #32
17:21 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Комундел Комунделов
Коментиран от #34
17:21 18.06.2026
31 седесарко
17:23 18.06.2026
32 Когато Русията ти
До коментар #28 от "Елементарно":Започна война Украйна не е мислила заНАТО .Ти руското адвокатче можеш само да го джвакаш.Финландия влезе в НАТО и какво.
17:23 18.06.2026
33 Работа си търси!
До коментар #17 от "Атина Палада":Работа!Иначе глад те чака.
17:24 18.06.2026
34 Хаха
До коментар #30 от "Комундел Комунделов":Този е пдф,бе!
17:24 18.06.2026
35 ДрайвингПлежър
Коментиран от #37, #74
17:25 18.06.2026
36 Ами
До коментар #23 от "Григор":Като за начало Петербург ще бъде остъклен за час-два.
Коментиран от #53
17:25 18.06.2026
37 Ами
До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":Действай.😃😃😃
17:26 18.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Вярно бе
До коментар #5 от "Той путин....":Жендърите и мигрантите ще тръгнат да бягат от войната на изток, тъкмо успяха да изгонят мързеливите цървули в Западна Европа.
17:28 18.06.2026
40 6677
17:29 18.06.2026
41 Мишел
Коментиран от #45, #54
17:30 18.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хомосексуалисти за Путин
17:33 18.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Оня с парчето
До коментар #41 от "Мишел":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
17:34 18.06.2026
46 Хипопотама
17:38 18.06.2026
47 Накратко
17:40 18.06.2026
48 Теямалоумници
17:41 18.06.2026
49 Оракул
17:42 18.06.2026
50 Как може тези
Wake up!!
17:43 18.06.2026
51 СМЕЛ САМОУБИЕЦ
17:45 18.06.2026
52 Атина Палада
До коментар #25 от "Абе Смех":Смех е да,на площада на смеха в Москва е пълен смех с МатЮ:)
17:45 18.06.2026
53 Мишел
До коментар #36 от "Ами":Няма как да стане при изоставането с поколения на НатО в оръжията. Томахоук лети до Москва два часа, Авангард до Вашингтон 20 минути.
Коментиран от #56, #58
17:47 18.06.2026
54 Оди у Русиа
До коментар #41 от "Мишел":Де.дова ли крепиш още в ЕС?
17:48 18.06.2026
55 Истината
Не е зле да сме готови! В крайна сметка Европа има нужда от ресурси..... може да си анексираме нещо след разпада на РФ.
17:49 18.06.2026
56 ЪХЪ
До коментар #53 от "Мишел":От Финландия или от Балтийско море за колко? Бункерният да седи мирен белким поживее още някоя и друга година,ама не вярвам.Пътник е.
17:52 18.06.2026
57 Хм Хм
До коментар #3 от "Факт":Мислиш ли? Я си пусни клипчетата от Мюнхен или Берлин, с двуметровите руси полицаи със стъклени сини очи, които респектират препечени джудженца и се върни да кажеш дали си бил прав.
17:53 18.06.2026
58 Българин
До коментар #53 от "Мишел":Лети ти тиквата празна.
17:54 18.06.2026
59 Мишел
17:55 18.06.2026
60 Атина Палада
До коментар #23 от "Григор":Григор,в грешка си..Каква численост има НАТО и какво въоръжение? Смяташ,че редовните натовски армий с шкембетата стават за война ли? Друг е въпроса,че за такава война няма да е нужна жива сила..Не си мисли,че ще е като в Украйна да се замерят с дронове..А за въоръжението ...всичкото отиде в Украйна и видяхме какво стана..Какво въоръжение остана в Натовска България? Три гумени лодки ! Какво остана в Натовска Гърция - грипени и Рафаели...Погледни и в другите натовски държави с какво въоръжение разполагат...Щом САЩ се изниза от Иран... няма смисъл да говорим за НАТО! НАТО е средство за източване бюджетите на страните членки! Каквото и да пишат медиите за НАТО,истината е ,че е гола вода:) В момента Русия е най мощната държава във военно отношение ,без да броим ЯО! По мощна е от СССР! СССР може да е бил мощен (говоря за военно отношение) но не е бил по мощен от САЩ ..А сега Русия е по мощна и от САЩ и от Турция..Останалите Натовци са за пълнеж и банкомати!
Коментиран от #61, #63
17:55 18.06.2026
61 Киев за два дня и всьо
До коментар #60 от "Атина Палада":😂😂😂😂😂
Коментиран от #64
17:57 18.06.2026
62 писарче
я претопляте вече няколко пъти
ако деменцията ви е фанала
нас още не
17:58 18.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #61 от "Киев за два дня и всьо":Приятелче, Украйна изобщо не е страна в този конфликт! Тя е само територия ,където се води битката..
Коментиран от #66, #71
17:59 18.06.2026
65 Атина Палада
До коментар #63 от "Ма верно ли?":Ма верно бе петроханецо с финатанелата..;)))
18:00 18.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Етюр
18:01 18.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 В Русия няма бензин и интернет
В Аржентина няма месо
Това го могат само комунистите
Коментиран от #77
18:02 18.06.2026
70 Боа
18:04 18.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Атина Палада
До коментар #71 от "Каква "битка" ма тра вест туняк?!?":Мммда,точно е така . Украйна сама,без пари,без въоръжение ,само с прашки ;))
Т@ралясник си:)))
18:14 18.06.2026
73 Дориана
До коментар #23 от "Григор":Да точно така Украйна и Европейските лидери ежедневно провокират инциденти с цел да започне война между Русия и НАТО. Това, което ние предупреждаваме е, че Не Русия е заплаха за Европа, а бежанците, които напускаха безразборно. Ако НАТО нападне Русия войната ще се превърне в етническа и Европа ще бъде унищожена. .
18:20 18.06.2026
74 По добре в Диарбекир
До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":Той и без това е мека китка. И на двамата ще им хареса. Да им пожелаем приятно прекарване.
18:21 18.06.2026
75 дядото
18:22 18.06.2026
76 Дичо
18:27 18.06.2026
77 Дичо
До коментар #69 от "В Русия няма бензин и интернет":В БГ няма пара/
18:29 18.06.2026
78 антиген
18:31 18.06.2026