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Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва
  Тема: Украйна

Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва

18 Юни, 2026 17:08 1 782 78

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • марк рюте-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

По неговите думи руският президент Владимир Путин трябва да реши дали да участва в преговорите за мир в Украйна, а дотогава НАТО трябва да продължи военната си подкрепа за Киев

Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ще направим така, че ако Русия опита да нападне съюзник от НАТО, това да бъде най-голямата ѝ грешка, каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, пише БТА.

Руснаците трябва да знаят, че е по-добре да не опитват, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин трябва да реши дали да участва в преговорите за мир в Украйна, а дотогава НАТО трябва да продължи военната си подкрепа за Киев. Рюте посочи, че днес 75 на сто от руските данъчни приходи се използват за военни цели.

Още новини от Украйна

Виждаме, че Украйна задържа линията на фронта, макар да не си връща много територия напоследък, нанася щети по руската енергийна и военна инфраструктура, добави генералният секретар. Той отбеляза, че по-късно днес украинският президент Володимир Зеленски ще участва в заседание на съюзниците, посветено на неговата страна.

Рюте отчете, че само за миналата година държавите от НАТО (без САЩ) са похарчили за отбрана 139 милиарда долара допълнително. По неговите думи САЩ отчитат това, но искат да продължат натиска над съюзниците за изпълнение на целта за постигане до 2035 г. на военни разходи, равни на 5 на сто от техния БВП.

Алиансът преминава може би през най-голямата си трансформация досега, каза Рюте. Винаги сме знаели, че има възможност силите на САЩ да бъдат необходими другаде по света, добави той повод намеренията на Вашингтон да изтегли част от военното си присъствие в Европа. Тази промяна подсилва отбранителните планове на НАТО и те стават по-реалистични, каза Рюте. По неговите думи още няма яснота за предстоящите промени и това ще зависи от оценката, която военният министър на САЩ Пийт Хегсет днес обяви, че ще бъде извършена в следващите месеци. Разчитахме прекалено много на САЩ, обобщи Рюте.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 10 Отговор
    Комунистите в Брюксел нямат бъдеще.

    Коментиран от #9, #15

    17:09 18.06.2026

  • 2 Рюте

    77 5 Отговор
    Кажи името на негъра под когото полицията те намери на пейка в Ротердам

    Коментиран от #21

    17:09 18.06.2026

  • 3 Факт

    77 5 Отговор
    Путин няма нужда да опитва. Германистан е почти превзет от емигрантите. Франция и Англия вървят по същият път.

    Коментиран от #57

    17:10 18.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Той путин....

    29 11 Отговор
    Да не е луд.Много добре знае какви ще са последствията.

    Коментиран от #17, #39

    17:11 18.06.2026

  • 6 Бялджип

    73 4 Отговор
    Този хомосексуалист всяка вечер сънува Путин и се стряска. Руският лидер сто пъти обяви, че няма намерение да се занимава с тази увяхваща организация, но този трудно осъзнава. Малко е веществото под мозъчната му кора...

    17:12 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    58 4 Отговор
    Рюте все още ли не е наясно , че вървят в грешната посока на заплахи, санкции и агресия която ще унищожи самата Европа.

    17:12 18.06.2026

  • 9 Европеец, роден в НРБ

    46 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Рюте ми вдъхва увереност, че комунизмът все пак ще победи.

    17:12 18.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да питам само...

    53 3 Отговор
    Какво би станало ако веднъж публикувате нещо вярно? За Факти питам???

    17:12 18.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    52 5 Отговор
    Рюте,Рютееее,Украйна ви бомби всеки ден,а вие Русия сънувате :)))) даже най голямата ви военна база в Румъния удариха,а вие по тихи от водата и по ниски от тревата:))))

    17:13 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Изглежда

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Рюте е обсебен от Путин. Дали залепил негова снимка в работното си шкафче?

    17:14 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    35 5 Отговор

    До коментар #5 от "Той путин....":

    Даааа,страх го Путин от последствията на розовите понита с шарените байраци от НатЮ:)))

    Коментиран от #25, #33

    17:15 18.06.2026

  • 18 РазлютИл се е нещо Рутко-Барутко

    27 0 Отговор
    Явно не са го уважавали скоро.

    17:15 18.06.2026

  • 19 Хм.....

    29 0 Отговор
    Рюте тайно си мечтае да бъде обладан от Путин...?!

    17:15 18.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европеец

    31 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рюте":

    Не знам, сигурно е така както казваш, защото рютето си е либераст отвсякъде..... Песовете от глутницата на натото лаят и взаимно се надъхват, като не разбират че тая ескалация няма да дойде до добър край....

    17:16 18.06.2026

  • 22 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Ти да не опиташ оня...г-н Рюте.

    17:16 18.06.2026

  • 23 Григор

    40 1 Отговор
    "Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва".
    Това ми прилича на заплаха. Да заплашваш ядрена свръхсила си е за освидетелствуване. Путин сто пъти ви повтори, че Русия няма намерение да атакува НАТО и Европа. Само болен мозък може да направи такова допускане. НАТО превъзхожда почти три пъти Русия по численост и различните видове въоръжение. При това положение да се допусне, че Русия ще атакува НАТО е теза за идиоти. Ако обаче НАТО реши да атакува Русия, тогава от Европа нищо няма да остане и то за броени часове. Тъй че Рюте да спре да се пъчи и да ломоти глупости.

    Коментиран от #36, #60, #73

    17:17 18.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе Смех

    4 24 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Видехме великата блатна армия в Украйна 5 та г.се мъчи.Видехме и корейците.Разходен материал.Ти за НАТО не се грижи.

    Коментиран от #52

    17:19 18.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Елементарно

    20 1 Отговор
    НАТО подкрепя Украйна във войната с Русия. Русия трябва да вземе решение за мир?
    Русия започна войната заради желанието за приемане на Украйна в НАТО.
    Кой какво трябва да направи за да няма условия за война?

    Коментиран от #32

    17:21 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Комундел Комунделов

    1 24 Отговор
    Рюте е голям българин. Два метра дангалак. Ако стовари един парен чук връз празната глава на Хаяско ще го вкара целия в смешните му обувки на токчета.

    Коментиран от #34

    17:21 18.06.2026

  • 31 седесарко

    17 0 Отговор
    и тоя велосипедиста започна да се взема много на сериозно........

    17:23 18.06.2026

  • 32 Когато Русията ти

    2 21 Отговор

    До коментар #28 от "Елементарно":

    Започна война Украйна не е мислила заНАТО .Ти руското адвокатче можеш само да го джвакаш.Финландия влезе в НАТО и какво.

    17:23 18.06.2026

  • 33 Работа си търси!

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Работа!Иначе глад те чака.

    17:24 18.06.2026

  • 34 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Комундел Комунделов":

    Този е пдф,бе!

    17:24 18.06.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    Този ненормалник и Калас трябва да ги опандизят и пратят в Сибир

    Коментиран от #37, #74

    17:25 18.06.2026

  • 36 Ами

    2 20 Отговор

    До коментар #23 от "Григор":

    Като за начало Петербург ще бъде остъклен за час-два.

    Коментиран от #53

    17:25 18.06.2026

  • 37 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":

    Действай.😃😃😃

    17:26 18.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Вярно бе

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Той путин....":

    Жендърите и мигрантите ще тръгнат да бягат от войната на изток, тъкмо успяха да изгонят мързеливите цървули в Западна Европа.

    17:28 18.06.2026

  • 40 6677

    11 2 Отговор
    Здухаха се с Русия че вече не знаят какво говорят.

    17:29 18.06.2026

  • 41 Мишел

    18 4 Отговор
    Русия е самодостатъчна, няма нужда от ЕС и от други. ЕС на практика няма ресурси без Русия .

    Коментиран от #45, #54

    17:30 18.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хомосексуалисти за Путин

    5 12 Отговор
    Ура!

    17:33 18.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оня с парчето

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    17:34 18.06.2026

  • 46 Хипопотама

    11 0 Отговор
    колкото повече потъва , толкова повече си отваря устата .

    17:38 18.06.2026

  • 47 Накратко

    6 12 Отговор
    Путлер има фобия от НАТО и винаги го признавал. Даже няма смисъл да се коментира обстойно.

    17:40 18.06.2026

  • 48 Теямалоумници

    11 3 Отговор
    Ще ни изпросят някой атом

    17:41 18.06.2026

  • 49 Оракул

    13 3 Отговор
    Рюте ще настъпиш мотиката ми се струва!

    17:42 18.06.2026

  • 50 Как може тези

    12 1 Отговор
    ... зоват за демокрация да са синове и дъщери на СС и вермахта или такива обратни ненормалници като Риуте, Макарона шамарен от дядо си СМ -мастер, Смъркача убил милиони и разселил милиони и ....много други ?? !!
    Wake up!!

    17:43 18.06.2026

  • 51 СМЕЛ САМОУБИЕЦ

    6 1 Отговор
    НЯМА НУЖДА ДОКАТО СЕ САМОУНИЩОЖАВАТЕ ! АКО СЕ НАЛОЖИ И ПОИСКАТЕ ПОМОЩ ЗА ТОВА , Е МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ !

    17:45 18.06.2026

  • 52 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Абе Смех":

    Смех е да,на площада на смеха в Москва е пълен смех с МатЮ:)

    17:45 18.06.2026

  • 53 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Няма как да стане при изоставането с поколения на НатО в оръжията. Томахоук лети до Москва два часа, Авангард до Вашингтон 20 минути.

    Коментиран от #56, #58

    17:47 18.06.2026

  • 54 Оди у Русиа

    2 9 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Де.дова ли крепиш още в ЕС?

    17:48 18.06.2026

  • 55 Истината

    2 9 Отговор
    Той и за Украйна би трябвало да е знаел, че ще му приседне, ама не би!
    Не е зле да сме готови! В крайна сметка Европа има нужда от ресурси..... може да си анексираме нещо след разпада на РФ.

    17:49 18.06.2026

  • 56 ЪХЪ

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    От Финландия или от Балтийско море за колко? Бункерният да седи мирен белким поживее още някоя и друга година,ама не вярвам.Пътник е.

    17:52 18.06.2026

  • 57 Хм Хм

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Мислиш ли? Я си пусни клипчетата от Мюнхен или Берлин, с двуметровите руси полицаи със стъклени сини очи, които респектират препечени джудженца и се върни да кажеш дали си бил прав.

    17:53 18.06.2026

  • 58 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Лети ти тиквата празна.

    17:54 18.06.2026

  • 59 Мишел

    7 2 Отговор
    Илюстрирано със снимка от статия на "Хюриет " 2023г. -"200000 мъже избягаха от военна служба в Украйна"

    17:55 18.06.2026

  • 60 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Григор":

    Григор,в грешка си..Каква численост има НАТО и какво въоръжение? Смяташ,че редовните натовски армий с шкембетата стават за война ли? Друг е въпроса,че за такава война няма да е нужна жива сила..Не си мисли,че ще е като в Украйна да се замерят с дронове..А за въоръжението ...всичкото отиде в Украйна и видяхме какво стана..Какво въоръжение остана в Натовска България? Три гумени лодки ! Какво остана в Натовска Гърция - грипени и Рафаели...Погледни и в другите натовски държави с какво въоръжение разполагат...Щом САЩ се изниза от Иран... няма смисъл да говорим за НАТО! НАТО е средство за източване бюджетите на страните членки! Каквото и да пишат медиите за НАТО,истината е ,че е гола вода:) В момента Русия е най мощната държава във военно отношение ,без да броим ЯО! По мощна е от СССР! СССР може да е бил мощен (говоря за военно отношение) но не е бил по мощен от САЩ ..А сега Русия е по мощна и от САЩ и от Турция..Останалите Натовци са за пълнеж и банкомати!

    Коментиран от #61, #63

    17:55 18.06.2026

  • 61 Киев за два дня и всьо

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #64

    17:57 18.06.2026

  • 62 писарче

    6 1 Отговор
    таз стара манджа кво се заканил пюте на Русия
    я претопляте вече няколко пъти

    ако деменцията ви е фанала
    нас още не

    17:58 18.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Киев за два дня и всьо":

    Приятелче, Украйна изобщо не е страна в този конфликт! Тя е само територия ,където се води битката..

    Коментиран от #66, #71

    17:59 18.06.2026

  • 65 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ма верно ли?":

    Ма верно бе петроханецо с финатанелата..;)))

    18:00 18.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Етюр

    6 1 Отговор
    Тоя па Рюте кой го брои за жив?

    18:01 18.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 В Русия няма бензин и интернет

    3 5 Отговор
    В Куба няма захар
    В Аржентина няма месо
    Това го могат само комунистите

    Коментиран от #77

    18:02 18.06.2026

  • 70 Боа

    1 1 Отговор
    И Ти да знаеш,Рюьте, за Това,който съветваш на Путин!

    18:04 18.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Каква "битка" ма тра вест туняк?!?":

    Мммда,точно е така . Украйна сама,без пари,без въоръжение ,само с прашки ;))
    Т@ралясник си:)))

    18:14 18.06.2026

  • 73 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Григор":

    Да точно така Украйна и Европейските лидери ежедневно провокират инциденти с цел да започне война между Русия и НАТО. Това, което ние предупреждаваме е, че Не Русия е заплаха за Европа, а бежанците, които напускаха безразборно. Ако НАТО нападне Русия войната ще се превърне в етническа и Европа ще бъде унищожена. .

    18:20 18.06.2026

  • 74 По добре в Диарбекир

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":

    Той и без това е мека китка. И на двамата ще им хареса. Да им пожелаем приятно прекарване.

    18:21 18.06.2026

  • 75 дядото

    2 0 Отговор
    добре де,20 години ни убеждавате,че путин - това,путин-онова,но той пък не прави нищо.а вие,ще кажете ли какви ги планувате и вършите срещу русия.

    18:22 18.06.2026

  • 76 Дичо

    0 0 Отговор
    Абе ,в харков са дали фира Натовски офицери.

    18:27 18.06.2026

  • 77 Дичо

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "В Русия няма бензин и интернет":

    В БГ няма пара/

    18:29 18.06.2026

  • 78 антиген

    0 0 Отговор
    В смисъл той да не опитва,а вие може да опитате.Вие можете да дарявате и пращате натовско оръжие в украйна(държава не членуваща в нато),и тя да стреля по РФ?Време е Русия да даде определено оръжие на държава която да ви почеше толкова силно,че да изтръпнете.Може и на групировка да подаде нещо.

    18:31 18.06.2026

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