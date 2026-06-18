"Марк Рюте: Путин трябва да знае, че е по-добре да не опитва".

Ще направим така, че ако Русия опита да нападне съюзник от НАТО, това да бъде най-голямата ѝ грешка, каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, пише БТА.

Руснаците трябва да знаят, че е по-добре да не опитват, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин трябва да реши дали да участва в преговорите за мир в Украйна, а дотогава НАТО трябва да продължи военната си подкрепа за Киев. Рюте посочи, че днес 75 на сто от руските данъчни приходи се използват за военни цели.

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Виждаме, че Украйна задържа линията на фронта, макар да не си връща много територия напоследък, нанася щети по руската енергийна и военна инфраструктура, добави генералният секретар. Той отбеляза, че по-късно днес украинският президент Володимир Зеленски ще участва в заседание на съюзниците, посветено на неговата страна.

Рюте отчете, че само за миналата година държавите от НАТО (без САЩ) са похарчили за отбрана 139 милиарда долара допълнително. По неговите думи САЩ отчитат това, но искат да продължат натиска над съюзниците за изпълнение на целта за постигане до 2035 г. на военни разходи, равни на 5 на сто от техния БВП.

Алиансът преминава може би през най-голямата си трансформация досега, каза Рюте. Винаги сме знаели, че има възможност силите на САЩ да бъдат необходими другаде по света, добави той повод намеренията на Вашингтон да изтегли част от военното си присъствие в Европа. Тази промяна подсилва отбранителните планове на НАТО и те стават по-реалистични, каза Рюте. По неговите думи още няма яснота за предстоящите промени и това ще зависи от оценката, която военният министър на САЩ Пийт Хегсет днес обяви, че ще бъде извършена в следващите месеци. Разчитахме прекалено много на САЩ, обобщи Рюте.