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Скандал в Прага! Чешкият президент съди премиера, след като не го включи в делегацията за срещата на върха на НАТО

Скандал в Прага! Чешкият президент съди премиера, след като не го включи в делегацията за срещата на върха на НАТО

23 Юни, 2026 17:16 723 9

  • петър павел-
  • андрей бабиш-
  • чехия-
  • нато

Ходът на Бабиш да забрани на Павел да участва в събирането може да е свързан с противопоставянето на бившия генерал на съкращенията, които той смята за безотговорни

Скандал в Прага! Чешкият президент съди премиера, след като не го включи в делегацията за срещата на върха на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Чешкият президент Петър Павел е завел дело срещу премиера Андрей Бабиш, след като не го включи в делегацията за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, предаде "Политико".

Делото за компетентност, което беше заведено в Конституционния съд на Чехия, иска яснота относно това кой има правомощията да решава дали държавният глава може да присъства на срещата на върха на НАТО. Съдът трябва да разгледа въпроса по време на пленарното си заседание, което ще се проведе на 24 юни.

Според Павел, с опита си да го изключи от делегацията за срещата на върха на НАТО, премиерът му "ограничава ролята, предоставена му от Конституцията".

Президентът посочи, че неговите предшественици са присъствали на всички предишни срещи на върха на НАТО и че той е присъствал на всяко едно от събиранията на алианса, откакто е встъпил в длъжност през 2023 г.

След месеци на спорове кой ще представлява Прага в Анкара, вчера Андрей Бабиш заяви, че държавният глава не може да се присъедини към официалната делегация, защото "тази среща на върха ще бъде различна от предишните".

По време на предстоящото събиране се очаква премиерът да обоснове решението си да намали основните военни разходи до около 1,8% от БВП, под целта на НАТО от 2%. Ходът на Бабиш да забрани на Павел да участва в събирането може да е свързан с противопоставянето на бившия генерал на съкращенията, които той смята за "безотговорни".

По повод заведеното днес дело Бабиш коментира, че макар да уважава решението на президента да заведе дело, той "не смята, че това е добра идея". "Не е уместно конституционните служители да завеждат дела един срещу друг", посочи той в публикацията в профила си в X.

В изявлението си Петър Павел настоя още, че последният сблъсък "не е бил за един стол на една чуждестранна среща", а за разделението на властите.

"Ако не защитавах тези правомощия, щях да нося известна отговорност за отварянето на вратата широко за по-нататъшно произволно ограничаване на правомощията на конституционните длъжностни лица", изтъква още президентът.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 гришо

    16 3 Отговор
    Тоя Павката е същия изтрещеняк като Стармър...

    17:17 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕССРсеРазпада

    13 4 Отговор
    ЕСССР се разпада 35 години след СССР ?

    17:20 23.06.2026

  • 5 хехе

    7 0 Отговор
    Не разбрах Петър или Павел съди премиера.

    17:30 23.06.2026

  • 6 Цвете

    1 11 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН АГЕНТ НА ПУТИН. БАБИШ, СКОРО ЩЕ ТЕ ИЗРИТАТ КАКТО ОРБАН. ПРЕЗИДЕНТА ВИ Е ИСТИНСКИ ГЕНЕРАЛ, А НЕ КАТО БЪЛГАРСКИТЕ ДНЕС. 🥸😉🥳

    17:31 23.06.2026

  • 7 Сесесере

    2 10 Отговор
    Президентът на Чехия се разхожда без охрана, без служебни коли и всички чешки демократи го обичат!

    17:32 23.06.2026

  • 8 име

    9 0 Отговор
    Инсталираните от урсулианци фигуранти нямат право на мнение. Тоя като си направи партия и спечели парламентарните избори, тогава може до има претенции.

    17:33 23.06.2026

  • 9 БАНко

    7 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА НАТООООВЦА ПАДНА - БРАВО И НА УНГАРИЯ И НА ЧЕХИЯ !!! 5 % ЗА ОРЪЖИЕ ....ДА ВИ ПРИСЕДНЕ ДАНО !!!

    17:36 23.06.2026

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