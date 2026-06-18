Правителството на Словакия свиква вот на доверие в парламента

Правителството на Словакия ще свика вот на доверие в парламента днес, след като държавният дълг превиши конституционно установения праг, съобщи словашкият премиер Роберт Фицо.

Вчера Конституционният съд на страната постанови, че правителството трябва да поиска от парламента незабавно провеждане на вот на доверие.

Държавният дълг на Словакия остава под средното за ЕС равнище, но все още надвишава прага, установен от фискалните разпоредби, и надминава 60% от брутния вътрешен продукт, което изисква провеждането на вот на доверие, коментира "Ройтерс".