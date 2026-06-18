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Правителството на Словакия свиква вот на доверие в парламента

Правителството на Словакия свиква вот на доверие в парламента

18 Юни, 2026 04:53, обновена 18 Юни, 2026 03:56 626 0

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Държавният дълг е превишил конституционно установения праг, посочи премиерът Фицо

Правителството на Словакия свиква вот на доверие в парламента - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Правителството на Словакия ще свика вот на доверие в парламента днес, след като държавният дълг превиши конституционно установения праг, съобщи словашкият премиер Роберт Фицо.

Вчера Конституционният съд на страната постанови, че правителството трябва да поиска от парламента незабавно провеждане на вот на доверие.

Държавният дълг на Словакия остава под средното за ЕС равнище, но все още надвишава прага, установен от фискалните разпоредби, и надминава 60% от брутния вътрешен продукт, което изисква провеждането на вот на доверие, коментира "Ройтерс".


Словакия
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