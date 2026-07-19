Фридрих Мерц: Възможни са промени в кабинета

В ефира на политическото предаване „Berlin direkt“ по германската обществена телевизия ZDF, канцлерът Фридрих Мерц направи мащабен преглед на управлението си и коментира актуалните политически трусове в Берлин.
Изказването му идва броени часове след като председателят на парламентарната група на коалицията CDU/CSU Йенс Шпан подаде оставка заради скандал, свързан с узаконяването на сурогатно майчинство в САЩ.
Оставката на Йенс Шпан и ремонт на правителството
Канцлерът Мерц открито се дистанцира от своя съпартиец и разкритикува закъснялата му комуникация по казуса. Пред водещата Диана Цимерман той заяви, че е бил информиран „на заден план и много, много късно“.
„Това може да бъде повод да помислим още веднъж за цялостното преструктуриране на федералното правителство“, посочи Фридрих Мерц, намеквайки за предстояща кабинетна рокада в Германия.
Икономиката и изискванията за по-висока производителност
Германският канцлер твърдо защити своите неолиберални реформи и призива си към гражданите за полагане на повече извънреден труд. Той отхвърли обвиненията, че обижда германските работници, като поясни структурния характер на проблемите:
„Никога не съм обвинявал никого в личен мързел. Но общият брой на отработените часове в Германия в момента е твърде нисък. Ако искаме да продължим да си позволяваме тази социална държава, трябва да работим заедно за нея. Като цяло трябва да покажем по-висока производителност и зад това твърдение заставам категорично.“
Криза на доверието в демокрацията
Мерц изрази сериозна загриженост от радикализацията на политическия тон в Бундестага преди лятната ваканция. Той обвини опозиционните партии в ляво и дясно (Зелените, Левицата и AfD), че застрашават стабилността с лични нападки, които уронват авторитета и вредят на демокрацията.
„Германия не трябва да се подхлъзва към политическия екстремизъм, а политическият център трябва да бъде укрепен. Вечната критичност и черногледство спират развитието на страната, въпреки наличния икономически потенциал", смята Мерц
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цитат
22:58 19.07.2026
2 Пустиня(к)
23:00 19.07.2026
3 мюмюн немеца
23:01 19.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
23:06 19.07.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
23:06 19.07.2026
6 И Киев е Руски
23:08 19.07.2026
7 Възмотен,
23:14 19.07.2026
8 Смяната на
23:16 19.07.2026
9 000
Коментиран от #11
23:21 19.07.2026
10 Ъъъъ не!
23:23 19.07.2026
11 Демократъ
До коментар #9 от "000":Във Френската ко чина ще връщат Оланд спомняш ли си го. Запада е бита карта. Дори да се върнат някакви крайноденси партии специално във Франция ще попне гражданска война и бая френци ще се понесат по реката в ковчези
Коментиран от #12, #13
23:23 19.07.2026
12 000
До коментар #11 от "Демократъ":Твърде е вероятно европейците да си спретнат поредна война. Ес се е разпаднал от години. Всички са орел, рак и щука.
23:26 19.07.2026
13 Тц, тц, тц!
До коментар #11 от "Демократъ":Тия съвсем са го закъсали! Оланд беше рекордьор по нисък рейтинг!
23:34 19.07.2026
14 Тест
23:35 19.07.2026
15 Хи хи хи
щом и федералната република, уж гръбнака на европейската икономика взе да копира политическите рокади
на киийюфскътъ хунта ...........
23:48 19.07.2026