Фридрих Мерц: Възможни са промени в кабинета

В ефира на политическото предаване „Berlin direkt“ по германската обществена телевизия ZDF, канцлерът Фридрих Мерц направи мащабен преглед на управлението си и коментира актуалните политически трусове в Берлин.

Изказването му идва броени часове след като председателят на парламентарната група на коалицията CDU/CSU Йенс Шпан подаде оставка заради скандал, свързан с узаконяването на сурогатно майчинство в САЩ.

Оставката на Йенс Шпан и ремонт на правителството

Канцлерът Мерц открито се дистанцира от своя съпартиец и разкритикува закъснялата му комуникация по казуса. Пред водещата Диана Цимерман той заяви, че е бил информиран „на заден план и много, много късно“.

„Това може да бъде повод да помислим още веднъж за цялостното преструктуриране на федералното правителство“, посочи Фридрих Мерц, намеквайки за предстояща кабинетна рокада в Германия.

Икономиката и изискванията за по-висока производителност

Германският канцлер твърдо защити своите неолиберални реформи и призива си към гражданите за полагане на повече извънреден труд. Той отхвърли обвиненията, че обижда германските работници, като поясни структурния характер на проблемите:

„Никога не съм обвинявал никого в личен мързел. Но общият брой на отработените часове в Германия в момента е твърде нисък. Ако искаме да продължим да си позволяваме тази социална държава, трябва да работим заедно за нея. Като цяло трябва да покажем по-висока производителност и зад това твърдение заставам категорично.“

Криза на доверието в демокрацията

Мерц изрази сериозна загриженост от радикализацията на политическия тон в Бундестага преди лятната ваканция. Той обвини опозиционните партии в ляво и дясно (Зелените, Левицата и AfD), че застрашават стабилността с лични нападки, които уронват авторитета и вредят на демокрацията.

„Германия не трябва да се подхлъзва към политическия екстремизъм, а политическият център трябва да бъде укрепен. Вечната критичност и черногледство спират развитието на страната, въпреки наличния икономически потенциал", смята Мерц