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Фридрих Мерц: Възможни са промени в кабинета

Фридрих Мерц: Възможни са промени в кабинета

19 Юли, 2026 22:47, обновена 19 Юли, 2026 22:53 723 15

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  • правителство

Германският канцлер направи ключови изказвания в традиционното лятно интервю за ZDF, засягайки оставката на Йенс Шпан, икономиката и кризата в демокрацията.

Фридрих Мерц: Възможни са промени в кабинета - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ефира на политическото предаване „Berlin direkt“ по германската обществена телевизия ZDF, канцлерът Фридрих Мерц направи мащабен преглед на управлението си и коментира актуалните политически трусове в Берлин.

Изказването му идва броени часове след като председателят на парламентарната група на коалицията CDU/CSU Йенс Шпан подаде оставка заради скандал, свързан с узаконяването на сурогатно майчинство в САЩ.

Оставката на Йенс Шпан и ремонт на правителството

Канцлерът Мерц открито се дистанцира от своя съпартиец и разкритикува закъснялата му комуникация по казуса. Пред водещата Диана Цимерман той заяви, че е бил информиран „на заден план и много, много късно“.

„Това може да бъде повод да помислим още веднъж за цялостното преструктуриране на федералното правителство“, посочи Фридрих Мерц, намеквайки за предстояща кабинетна рокада в Германия.

Икономиката и изискванията за по-висока производителност

Германският канцлер твърдо защити своите неолиберални реформи и призива си към гражданите за полагане на повече извънреден труд. Той отхвърли обвиненията, че обижда германските работници, като поясни структурния характер на проблемите:

„Никога не съм обвинявал никого в личен мързел. Но общият брой на отработените часове в Германия в момента е твърде нисък. Ако искаме да продължим да си позволяваме тази социална държава, трябва да работим заедно за нея. Като цяло трябва да покажем по-висока производителност и зад това твърдение заставам категорично.“

Криза на доверието в демокрацията

Мерц изрази сериозна загриженост от радикализацията на политическия тон в Бундестага преди лятната ваканция. Той обвини опозиционните партии в ляво и дясно (Зелените, Левицата и AfD), че застрашават стабилността с лични нападки, които уронват авторитета и вредят на демокрацията.

„Германия не трябва да се подхлъзва към политическия екстремизъм, а политическият център трябва да бъде укрепен. Вечната критичност и черногледство спират развитието на страната, въпреки наличния икономически потенциал", смята Мерц


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цитат

    8 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че запада ще нарича фашизма - демокрация. - Настрадин Ходжа

    22:58 19.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Мани, бе, седи, грей са! Немой да теглиш гявола за опашката, мълчи си тама!

    23:00 19.07.2026

  • 3 мюмюн немеца

    6 1 Отговор
    нашият канцлер ще направи исляма водещ в дойчистан

    23:01 19.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    8 1 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    23:06 19.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    2 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    23:06 19.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Тоя Що си смени пола?

    23:08 19.07.2026

  • 7 Възмотен,

    3 1 Отговор
    Превърнахте световното първенство по футбол на Цирк. 😡🤮

    23:14 19.07.2026

  • 8 Смяната на

    5 1 Отговор
    Неудобните, не променя нищо. Само говори за безисходица. Глупостите на власт имащите в Европа и на Зеленски вече не могат да се скрият. Ще си отидат всички смъркащи бял прах, за да изглеждат смели, но не са. Стармър повлече крак.

    23:16 19.07.2026

  • 9 000

    5 1 Отговор
    В германия вече не е възможно да се състави правителство без афд. Мерц е пътник, микрон е пътник, италия се обръща. Евпопа на нациите е необратима.

    Коментиран от #11

    23:21 19.07.2026

  • 10 Ъъъъ не!

    5 1 Отговор
    Екстра си е кабинета , не го барай! Виж нападнете Русия, да видим какво ще стане!🤨

    23:23 19.07.2026

  • 11 Демократъ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    Във Френската ко чина ще връщат Оланд спомняш ли си го. Запада е бита карта. Дори да се върнат някакви крайноденси партии специално във Франция ще попне гражданска война и бая френци ще се понесат по реката в ковчези

    Коментиран от #12, #13

    23:23 19.07.2026

  • 12 000

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Демократъ":

    Твърде е вероятно европейците да си спретнат поредна война. Ес се е разпаднал от години. Всички са орел, рак и щука.

    23:26 19.07.2026

  • 13 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Демократъ":

    Тия съвсем са го закъсали! Оланд беше рекордьор по нисък рейтинг!

    23:34 19.07.2026

  • 14 Тест

    1 0 Отговор
    тест

    23:35 19.07.2026

  • 15 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    ама хич не е смешно
    щом и федералната република, уж гръбнака на европейската икономика взе да копира политическите рокади
    на киийюфскътъ хунта ...........

    23:48 19.07.2026

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