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Обмислят промени в германското правителство след оставката на ръководителя на фракцията на ХДС/ХСС

Обмислят промени в германското правителство след оставката на ръководителя на фракцията на ХДС/ХСС

19 Юли, 2026 17:21 1 043 11

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  • фридрих мерц-
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  • промени

Канцлерът Мерц обаче многократно е подчертавал, че това е само предварителен въпрос

Обмислят промени в германското правителство след оставката на ръководителя на фракцията на ХДС/ХСС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва промени в кабинета след оставката на Йенс Шпан (ХДС), председателят на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага.

„Това може да е възможност да се преразгледа съставът на германското федерално правителство“, каза Мерц в „лятно интервю“ за ZDF. Интервюто ще бъде излъчено изцяло в неделя вечер. Германският канцлер обаче веднага няколко пъти подчерта, че това е само предварителен въпрос. Мерц беше попитан дали е обмислял по-обширни промени в кабинета.

Когато разговорът се насочи към Торстен Фрай (ХДС), ръководител на германското канцлерство и „водещ кандидат за партийно ръководство“, Мерц отговори, че не знае кой е назначил Фрай за водещ кандидат и че това е първият, който чува за това. Както съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на източници, близки до Мерц, след оставката на Шпан, германският канцлер се стреми да определи своя наследник като лидер на партията преди ваканцията си, насрочена за края на юли.

В същото време Мерц ясно се дистанцира от Шпан. Германският канцлер обясни, че не е очаквал толкова широко разпространено недоволство. „Но това вероятно е било свързано както с неговата личност, така и с начина, по който е представил информацията“, каза Мерц. „Уважавах желанията му и го оставих да реши как да я съобщи“, заключи германският премиер. На въпроса дали планира да въведе жена във висшето ръководство, Мерц отговори, че в Германия „жена заема поста председател на Бундестага, а три жени са във вътрешния кръг на ръководството като заместник-председатели на партията“. Той твърди, че под неговото председателство броят на жените в партията се е увеличил. „Правя всичко възможно, за да подобря тази цифра“, заключи германският канцлер.

В събота Шпан, смятан за сътрудник на Мерц, обяви оставката си като лидер на партията на фона на скандала със сурогатното майчинство. Според източници, близки до председателя на партията, Мерц е призовал Шпан да подаде оставка. Докато не бъде избран нов наследник, лидерът на ХДС/ХСС Александър Хофман временно ще поеме ръководството на фракцията на ХДС/ХСС. Фрай е най-често споменаваният евентуален наследник.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 2 Отговор
    В Германия е пълно с бездомници които се дрогират по тротоарите посред бял ден.

    Коментиран от #6

    17:23 19.07.2026

  • 2 Ахааа

    20 1 Отговор
    Както е тръгнало се очертава скоро във Франция да спечели Льо Пен, а в Германия АзГ... Двете проруски партии, вземат ли наистина властта в Двете най- големи държави в ЕС, картинката ще се промени тотално! Тогава джендъри, либералите и Соросоиди ще се видят в чудо! Защото свършва тяхното царство!

    Коментиран от #7

    17:27 19.07.2026

  • 3 Баце

    17 0 Отговор
    Истинска промяна ще има когато дългият насист земе, че си надене въжето на Бранденбургската Врата.

    17:30 19.07.2026

  • 4 8888

    17 0 Отговор
    Няма как да обяснят на немците че заради техните санкции, големи компании като WV, bosh и други ще фалират защото им е прекалено скъпо да произвеждат поради листа на ресурси... и сега купуват 3 пъти по-скъпи, но компаниите не успяват да запазят конкурентно способност. Санкциите работят.

    17:32 19.07.2026

  • 5 8888

    13 0 Отговор
    Червеното знаме стой добре върху Райхстага, а и сумата немкини тогава са били доволни от руските войници...

    17:34 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мирчо Ивов

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    Не говори така, че почвам да се плаша и вдигам кръвното, аз ще се разкая и ще пея "Катюша" - ПАК.

    17:42 19.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Скоро народа ще го уволни всичко ми се струва

    17:44 19.07.2026

  • 9 Зелената сделка

    9 0 Отговор
    Зелените колко процента имат?😂

    17:47 19.07.2026

  • 10 Механик

    6 0 Отговор
    Отчаян ми изглежда суриката на снимката. Да не е почнало да му стяга около вратленцето?

    18:03 19.07.2026

  • 11 Капят като зрели круши

    4 0 Отговор
    А, есента все още е далече. Интересно е как повечето европолитици са покварени. Ако те са такива и избирателите им го знаят, значи за тях гласуват хора като тях. Да се сърдят на себе си. Нищо чудно, че войната в Украйна продължава толкова дълго. Сигурно доста хора в Европа се облажват от нея.

    18:12 19.07.2026

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