Обмислят промени в германското правителство след оставката на ръководителя на фракцията на ХДС/ХСС

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва промени в кабинета след оставката на Йенс Шпан (ХДС), председателят на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага.

„Това може да е възможност да се преразгледа съставът на германското федерално правителство“, каза Мерц в „лятно интервю“ за ZDF. Интервюто ще бъде излъчено изцяло в неделя вечер. Германският канцлер обаче веднага няколко пъти подчерта, че това е само предварителен въпрос. Мерц беше попитан дали е обмислял по-обширни промени в кабинета.

Когато разговорът се насочи към Торстен Фрай (ХДС), ръководител на германското канцлерство и „водещ кандидат за партийно ръководство“, Мерц отговори, че не знае кой е назначил Фрай за водещ кандидат и че това е първият, който чува за това. Както съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на източници, близки до Мерц, след оставката на Шпан, германският канцлер се стреми да определи своя наследник като лидер на партията преди ваканцията си, насрочена за края на юли.

В същото време Мерц ясно се дистанцира от Шпан. Германският канцлер обясни, че не е очаквал толкова широко разпространено недоволство. „Но това вероятно е било свързано както с неговата личност, така и с начина, по който е представил информацията“, каза Мерц. „Уважавах желанията му и го оставих да реши как да я съобщи“, заключи германският премиер. На въпроса дали планира да въведе жена във висшето ръководство, Мерц отговори, че в Германия „жена заема поста председател на Бундестага, а три жени са във вътрешния кръг на ръководството като заместник-председатели на партията“. Той твърди, че под неговото председателство броят на жените в партията се е увеличил. „Правя всичко възможно, за да подобря тази цифра“, заключи германският канцлер.

В събота Шпан, смятан за сътрудник на Мерц, обяви оставката си като лидер на партията на фона на скандала със сурогатното майчинство. Според източници, близки до председателя на партията, Мерц е призовал Шпан да подаде оставка. Докато не бъде избран нов наследник, лидерът на ХДС/ХСС Александър Хофман временно ще поеме ръководството на фракцията на ХДС/ХСС. Фрай е най-често споменаваният евентуален наследник.