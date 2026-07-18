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Трети ден протести в Украйна: Искат оставката на Сирски
  Тема: Украйна

Трети ден протести в Украйна: Искат оставката на Сирски

18 Юли, 2026 21:52, обновена 18 Юли, 2026 21:57 1 591 82

  • украйна-
  • протести-
  • сирски-
  • правителство-
  • министри

Напрежението ескалира: Хиляди на улицата настояват парламентът да спре почивката си заради уволнението на Федоров

Трети ден протести в Украйна: Искат оставката на Сирски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За трети пореден ден мащабни граждански протести разтърсват най-големите градове в Украйна. Хиляди привърженици на освободения министър на отбраната Михайло Федоров излязоха по улиците на Киев, Лвов, Одеса и Днипро.

Недоволството в страната прерасна в дълбока политическа криза, след като протестиращите официално поискаха оставката на главнокомандващия на въоръжените сили Александър Сирски и незабавното свикване на Върховната рада.

Граждански натиск срещу „съветските методи“ в армията

Основното огнище на недоволството остава площад „Иван Франко“ в столицата, където граждани издигнаха лозунги като „Сирски вън“ и „Не можеш да спечелиш война през 2026 г. със съветско мислене“. Според репортажи на чуждестранни медии, включително подробния материал на Ukrainska Pravda, гражданското общество обвинява Сирски в умишлено блокиране на иновациите, свързани с масовото използване на дронове на бойното поле – стратегия, активно прокарвана от 35-годишния реформатор Федоров.

Освен военни рокади, демонстрантите изразиха силно възмущение от факта, че членовете на украинския парламент са в лятна „ваканция“ по време на държавна криза. Настоява се депутатите спешно да се върнат на работа, за да разгледат казуса.

Financial Times разкрива, че Зеленски вече провежда спешни срещи с командири на корпуси от фронта. Държавният глава обмисля евентуалното отстраняване на ген. Сирски, за да тушира революционното настроение в тила. Към момента за нов министър на отбраната е предложен Евгений Хмара, но крайното решение зависи от гласуването във Върховната рада, което протестиращите настояват да се случи веднага.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    9 9 Отговор
    Ъхъ.
    Дай Боже да успеят.

    Коментиран от #57

    21:58 18.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    8 9 Отговор
    Сирски е време да си тръгне.войната се променя по бързо от възможностите му.

    21:59 18.07.2026

  • 3 Пич

    29 7 Отговор
    Абе, мразя да го правя, ама аз какво ви казах......???!!!
    Зелю ще го приключат украинците...!!!

    Коментиран от #10, #58

    21:59 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лови и пращай на фронта!

    24 5 Отговор
    Абе защо не ги ловят от площада и да ги пращат на фронта?
    Ей на колко много месо има на площада, ловете ги!

    Коментиран от #41

    22:02 18.07.2026

  • 6 иван костов

    17 4 Отговор
    Протестите са хубаво нещо, но нищо не може да замени един хубав ядрен удар срещу Киев! За съжаление Путин се оказа жалък страхливец!☹️

    22:02 18.07.2026

  • 7 само питам

    22 7 Отговор
    Кретените на Галя от Козяк за кого викат сега?

    Коментиран от #17

    22:02 18.07.2026

  • 8 Смешник

    25 7 Отговор
    За да искат смяната на Сирски означава че ситуацията на фронта съвсем не е розова за укронацистите Зеления фюрер съвсем заприлича на Хитлер И той така е сменил генералите преди капитулацията

    22:02 18.07.2026

  • 9 иван костов

    6 13 Отговор
    Протестите са хубаво нещо, но нищо не може да замени един хубав ядрен удар срещу Киев! За съжаление Путин се оказа жалък страхливец!☹️

    22:02 18.07.2026

  • 10 Да де

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ти и другите трима кретена тук го приключвате пет години.

    Коментиран от #13, #14

    22:03 18.07.2026

  • 11 Зеления път

    23 6 Отговор
    Не искат само оставката на Сирски, а и главата на Зеленото..

    22:03 18.07.2026

  • 12 Александър Сирски, генерал

    10 6 Отговор
    Платени руски клакьори !!!
    Ако ме отстранят, отстранявам Зелката и ставам Президент 👆

    Коментиран от #21

    22:05 18.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Как пет.тия са тук от 14.целия осигурителен стаж го хванаха на това работно място.

    Коментиран от #15, #45

    22:07 18.07.2026

  • 14 А пък

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Вии - тримата глупаци от павета побеждавате Русия четвърта година!!!
    С кратки отпуски за гейпарадите...

    22:10 18.07.2026

  • 15 Стоянчо

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Още не си се стабилизирал от гангабангата, която ти правиха...

    22:12 18.07.2026

  • 16 Летец Пешеходец

    9 7 Отговор
    Сирски е способен генерал, който под ръководството на Залужни, проведе Киевската, Харковската и Херсонската Операции, които на практика спасиха Украйна от окупация в началната фаза на войната през 2022г. Но от тогава ситуацията се промени драстично и то благодарение на украинските иновации. Масовото използване на дронове, на практика промени начина на водене на война. Сирски определено изостана от тенденциите и вече се явява пречка за новото поколение офицери, които искат да внедрят нова стратегия за борба с окупаторите. Като всеки, който се задържи прекалено дълго на някакъв пост и той почва да се изживява, като незаменим и губи връзка с реалността. Малко са хората, натоварени с някаква власт, които разбират, че е време да си тръгнат. В Кремъл се е загнездил един старчок, който ще го изнесат с краката напред.

    Коментиран от #22

    22:12 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БРАТЯ УКРАИНЦИ

    10 5 Отговор
    ВДИГАЙТЕ СЕ И ИЗМИТАЙТЕ зеления наркоман!ОТ НЕГО ВИ ИДВАТ ВСИЧКИ БЕДИ И ЪОГАВА НЯМА НОКОЙ ДА ВИ ОТВЛИЧА ОТ УЛИЦАТА В БУСОВЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО!!!!!

    22:13 18.07.2026

  • 19 Дзак

    2 4 Отговор
    Трудно ще балансират! Селски е рускоезичен и пребиваването във властта беше пример, че държавата е толерантна.

    22:17 18.07.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор
    Те хубуу искат оставката на Сирски ,ама накрая успяха ли да му открият кратуната 🎃 около "гаражите" или все още бездомни кучета я разнсят като топка за боулинг ?

    22:17 18.07.2026

  • 21 Слава на храбрата Руска армия!

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Александър Сирски, генерал":

    Русия ни освободи от турско робство, ще ни освободи и от ЛГБТ игото!✊

    Коментиран от #23, #32

    22:18 18.07.2026

  • 22 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Летец Пешеходец":

    Последвай съвета си!

    Коментиран от #60

    22:19 18.07.2026

  • 23 Пиночет

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на храбрата Руска армия!":

    Кремълските педофили,скоро ще бъдат скопени

    Коментиран от #25, #27, #29, #54

    22:20 18.07.2026

  • 24 Пеевски

    1 3 Отговор
    Сирски! Сирски!...

    22:21 18.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Искат оставката на миСирски

    1 5 Отговор
    или Сиренарски

    и пак същите урк смешарки

    22:23 18.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Ганьо

    6 5 Отговор
    За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    Коментиран от #30

    22:23 18.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Ганьо":

    А канчетата на Тръмп и Нетаняху?!
    Или викаш шорош не ви разрешава да се хулят аверите му?!

    22:25 18.07.2026

  • 31 Е хубава работа

    5 6 Отговор
    Само това липсваше на корумпирания лидер Зеленски, който разруши Украйна, изсели половината население, а другата половина бусифицира, за да умират на фронта за златните му тоалетни.

    22:26 18.07.2026

  • 32 Миролюб Войнов, историк

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на храбрата Руска армия!":

    Като гредам жалката Русия и тъй наречена руска армия, комай да са ни освободили украинците 👆

    Коментиран от #36

    22:27 18.07.2026

  • 33 Пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Микацнешнауя":

    Що се нервиш,мога за 5€врака хубаво да тиго издухаммм и сме квит !

    Коментиран от #40, #48

    22:27 18.07.2026

  • 34 Пръчат

    6 2 Отговор
    Да изпратим Радев в месомелачката! Он знает как да се бие без оружие с гoли руки и да пабеди злоту!

    Коментиран от #37, #63

    22:27 18.07.2026

  • 35 Колумбийци се биели на фронта а тия

    5 5 Отговор
    Фашаги правят протести. Ми Сирски да си върви в Русия при майка си. А протестиращите директно на фронта.

    22:28 18.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Чиниш ми се

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Пръчат":

    Калоферски пиддди .раzzzин,истински петрохански лама .

    22:30 18.07.2026

  • 38 Смърф

    4 6 Отговор
    Страната им във война ,депутатите лятна отпуска !?!?!?
    Приключване на тия руски македонци ,до корен.

    22:30 18.07.2026

  • 39 Турист

    6 5 Отговор
    Тyргам го фоcтата на отявлени русофили тип сoва за перфектен масaж на cливицити, след което и в кожения салон, като ритмично сменям местата!

    22:31 18.07.2026

  • 40 Асилягай

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Пиночет":

    Атеебазаспал

    Коментиран от #42, #52

    22:31 18.07.2026

  • 41 Ще ти кажа защо защото протестиращите

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "лови и пращай на фронта!":

    Са украинци. Те пращат на фронта от източна украйна заблудени балъци и другите са колумбийци така се говори.

    22:31 18.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Укрологика за 1-ви клас

    1 4 Отговор
    А защо на Сирски, да хващат и да люлят зеления нацист?

    22:32 18.07.2026

  • 44 Мишел

    5 7 Отговор
    Кой стои зад зашеметяващите украински атаки, които обърнаха цялата стратегия на войната? Човекът, който е движеща сила в тези атаки и всява ужас и страх у руснаците, се нарича Роберт Бровди, познат като Мадяр (което означава "маджарин" или "унгарец"). Днес той е командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, но преди войната е бил бизнесмен. През 2022 г. той се записва доброволно в армията, а след това създава своите легендарни "Птиците на Мадяр".

    Коментиран от #62

    22:32 18.07.2026

  • 45 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    СиСи ,сокай бибека бре,мнттт.чия!

    22:33 18.07.2026

  • 46 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Време е Фюрерът Зеленски да изпрати на фронта 18 годишните пацани от Z генерацията и д потопи в кръв семействата им.Този евреин трябва да унищожи украинският нацизъм докато може.Затова и Путин го държи в будна кома.

    22:33 18.07.2026

  • 47 Пенсионер 69 годишен

    2 6 Отговор
    Какви са тия министри на отбраната на 35 години, което е възрастта на капитан, произведени в генерали без да са ходили в казармата?
    Съвпадение. Зеленски иска срочно от Европа 35 милиарда допълнително за дронове, защото Китай е спрял износа на дронове и компоненти за Украйна и Запада.

    Коментиран от #50

    22:33 18.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    22:34 18.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гробар

    3 4 Отговор
    Както са се събрали на площада нацитата да ги товарят на камионите и право на фронта.

    Коментиран от #69

    22:36 18.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Я па съм на 89

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Се сетиш":

    Искам да се бия за Украйна, ма дядо не ми разрешава, а баща ми даже ме наби.....

    22:36 18.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 събирай сега е момента

    0 4 Отговор
    Събирай от протеста и карай на фронта! Какво ги бавите?

    До последния украинец е казано!

    22:37 18.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    И като вземат главата на Сирски какво...... Да са благодарни на либералния Путин,че за разлика от лудия евреин натеняхата има морални устои и отговорност за световния мир..... Но благодарност от украинците си е все едно да чакаш от умрял писмо....

    22:37 18.07.2026

  • 58 Време е

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Буданов да стане президент. Зеленски е много либерален, Буданов е много по-голям ястреб.

    Коментиран от #81

    22:38 18.07.2026

  • 59 Май не протестират срещу Сирски а

    7 5 Отговор
    Срещу наркомана но медиите го крият . Ако премахнат наркомана войната свършва. Европа му дава пари защото е евреин. Ако дойде украинец или руснак на власт нищо няма да му дадат. Прав е Путин. Войната свършва.

    22:39 18.07.2026

  • 60 Летец Пешеходец

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    С удоволствие, но парадоксът е, че съм толкова успешен, че направо съм незаменим. Аз съм, като украинските дронове, които неуморно изтребват руските пълчища. Фабриките за русофилски тролове бълват срещу мен легиони от безмозъчни олигофрени, които след известно време изпадат извън борда- кой с нервна криза, кой направо в лудница, кой с променен мироглед, осъзнал, че е работил за грешна кауза. И този процес продължава непрестанно. От тази гледна точка, сега не е момента, още повече след като Мунчо взе властта. Но, това ще е поредното правителство от мазни путински парцали и слугинаж на Кремъл, което ще приключи безславно, благодарение на моите усилия за неговото дискредитиране.

    22:42 18.07.2026

  • 61 Турист

    6 0 Отговор
    Искам русофил до 65, с руса косица, сини очички и розово дyбне!

    22:42 18.07.2026

  • 62 Рублевка

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Роберт Бровди изпраща на сигурна смърт по сто украински младежи дневно. Операторите на дронове са смъртници. Засичат им координатите по сигнала за управление и им пращат отговор по въздушна поща. На следващия ден Роберт изпраща следващи смъртници.

    22:42 18.07.2026

  • 63 Наистина си бил Пръч!

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Пръчат":

    Радев бе изпратен от народа,да управлява България и то с абсолютно мнозинство!
    Така,че мрънкаш,не мрънкаш,квичиш,не квичиш...харесва ли ти,или не...-той ще те командва парада!
    Свиквай!Поне до следващите избори...!

    Коментиран от #71, #73, #75

    22:48 18.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Косово е Сърбия

    3 3 Отговор
    Крим е Русия

    Коментиран от #66, #77

    22:49 18.07.2026

  • 66 Какви мисии

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "Косово е Сърбия":

    Какви 5 лева

    Коментиран от #68

    22:50 18.07.2026

  • 67 Рублевка

    1 5 Отговор
    Лъжат младежите, че като оператори на дронове те са в тила и са защитени. Сигналът за управление на дроновете се засича моментално и групата оператори се унищожава с балистична или крилата ракета.

    Коментиран от #74

    22:51 18.07.2026

  • 68 30 години

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "Какви мисии":

    Не може на тото да оправи "косово" - тръгнали Украйна и Русия да.......

    22:52 18.07.2026

  • 69 Както да се събрали на площада плачат за

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Гробар":

    Некоя руска ракета или бомба или каквото и да е там да ги подреди на площада по две по три. И пак са за тебе гробар. Да ходят на фронта са излишни разходи. Няма нужда. Сега е момента на площада. Така им се пада.

    22:52 18.07.2026

  • 70 Дойче зеле

    1 3 Отговор
    Много да зле украинците !!!!!!!!! Глупостта води животеца им. Единственото, които са по-зле са българите. Без война, България се самоунищожава..... заради оскотяването на стадото

    22:53 18.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Путинака

    0 4 Отговор
    що не пусне един боНба.Кухи урки!Същите като макетата с гумени глави.

    22:54 18.07.2026

  • 73 Пръчат

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Наистина си бил Пръч!":

    Радев е харесван само от путин и кoпейките, от които пък цял свят се отвращава! Да, мнозинството в България е кoпейки, за съжеление, като никъде другаде! Тази маса е пред измиране, и тогава логично България ще дръпне! Вие сте прът в колелото на прогреса!

    Коментиран от #76

    22:55 18.07.2026

  • 74 Ми тогава още по добре

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Рублевка":

    Най младото и най глупавото поколение да мре. Нас защо трябва да ни пука. Те искат да отворят ТСВ аз затова ги мразя. Ние не искаме война.

    Коментиран от #78

    22:58 18.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 БрЯх...!

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Пръчат":

    Само какъв плам!
    Само какъв ентусиазъм...!
    Все едно слушам прероден Комсомолски Секретар...!
    Но дерзай,поне си забавен...👍!

    22:59 18.07.2026

  • 77 Мкдн. е България

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Косово е Сърбия":

    Няма никакви пет лева нито нищо.

    23:00 18.07.2026

  • 78 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ми тогава още по добре":

    И аз не искам война и също мразя подпалвачите на национализъм и война. Няма по-лошо от гражданската война, когато на част от хората се втълпява че са по-различни и се насъскват да се избиват.

    23:02 18.07.2026

  • 79 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:06 18.07.2026

  • 80 ??????

    0 1 Отговор
    Сирски ,добре ,но главния виновник е клоуна .

    23:06 18.07.2026

  • 81 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Време е":

    Това е незначително за Украйна, но ще бъде голям успех за Русия!!! Ще им развърже ръцете за твърди действия по унищожаването на украинците!!!

    23:09 18.07.2026

  • 82 руската мечка

    0 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    23:10 18.07.2026

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