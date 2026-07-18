За трети пореден ден мащабни граждански протести разтърсват най-големите градове в Украйна. Хиляди привърженици на освободения министър на отбраната Михайло Федоров излязоха по улиците на Киев, Лвов, Одеса и Днипро.

Недоволството в страната прерасна в дълбока политическа криза, след като протестиращите официално поискаха оставката на главнокомандващия на въоръжените сили Александър Сирски и незабавното свикване на Върховната рада.

Граждански натиск срещу „съветските методи“ в армията

Основното огнище на недоволството остава площад „Иван Франко“ в столицата, където граждани издигнаха лозунги като „Сирски вън“ и „Не можеш да спечелиш война през 2026 г. със съветско мислене“. Според репортажи на чуждестранни медии, включително подробния материал на Ukrainska Pravda, гражданското общество обвинява Сирски в умишлено блокиране на иновациите, свързани с масовото използване на дронове на бойното поле – стратегия, активно прокарвана от 35-годишния реформатор Федоров.

Освен военни рокади, демонстрантите изразиха силно възмущение от факта, че членовете на украинския парламент са в лятна „ваканция“ по време на държавна криза. Настоява се депутатите спешно да се върнат на работа, за да разгледат казуса.

Financial Times разкрива, че Зеленски вече провежда спешни срещи с командири на корпуси от фронта. Държавният глава обмисля евентуалното отстраняване на ген. Сирски, за да тушира революционното настроение в тила. Към момента за нов министър на отбраната е предложен Евгений Хмара, но крайното решение зависи от гласуването във Върховната рада, което протестиращите настояват да се случи веднага.