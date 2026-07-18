Трети ден протести в Украйна: Искат оставката на Сирски

За трети пореден ден мащабни граждански протести разтърсват най-големите градове в Украйна. Хиляди привърженици на освободения министър на отбраната Михайло Федоров излязоха по улиците на Киев, Лвов, Одеса и Днипро.
Недоволството в страната прерасна в дълбока политическа криза, след като протестиращите официално поискаха оставката на главнокомандващия на въоръжените сили Александър Сирски и незабавното свикване на Върховната рада.
Граждански натиск срещу „съветските методи“ в армията
Основното огнище на недоволството остава площад „Иван Франко“ в столицата, където граждани издигнаха лозунги като „Сирски вън“ и „Не можеш да спечелиш война през 2026 г. със съветско мислене“. Според репортажи на чуждестранни медии, включително подробния материал на Ukrainska Pravda, гражданското общество обвинява Сирски в умишлено блокиране на иновациите, свързани с масовото използване на дронове на бойното поле – стратегия, активно прокарвана от 35-годишния реформатор Федоров.
Освен военни рокади, демонстрантите изразиха силно възмущение от факта, че членовете на украинския парламент са в лятна „ваканция“ по време на държавна криза. Настоява се депутатите спешно да се върнат на работа, за да разгледат казуса.
Financial Times разкрива, че Зеленски вече провежда спешни срещи с командири на корпуси от фронта. Държавният глава обмисля евентуалното отстраняване на ген. Сирски, за да тушира революционното настроение в тила. Към момента за нов министър на отбраната е предложен Евгений Хмара, но крайното решение зависи от гласуването във Върховната рада, което протестиращите настояват да се случи веднага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
Дай Боже да успеят.
Коментиран от #57
21:58 18.07.2026
2 стоян георгиев
21:59 18.07.2026
3 Пич
Зелю ще го приключат украинците...!!!
Коментиран от #10, #58
21:59 18.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 лови и пращай на фронта!
Ей на колко много месо има на площада, ловете ги!
Коментиран от #41
22:02 18.07.2026
6 иван костов
22:02 18.07.2026
7 само питам
Коментиран от #17
22:02 18.07.2026
8 Смешник
22:02 18.07.2026
9 иван костов
22:02 18.07.2026
10 Да де
До коментар #3 от "Пич":Ти и другите трима кретена тук го приключвате пет години.
Коментиран от #13, #14
22:03 18.07.2026
11 Зеления път
22:03 18.07.2026
12 Александър Сирски, генерал
Ако ме отстранят, отстранявам Зелката и ставам Президент 👆
Коментиран от #21
22:05 18.07.2026
13 стоян георгиев
До коментар #10 от "Да де":Как пет.тия са тук от 14.целия осигурителен стаж го хванаха на това работно място.
Коментиран от #15, #45
22:07 18.07.2026
14 А пък
До коментар #10 от "Да де":Вии - тримата глупаци от павета побеждавате Русия четвърта година!!!
С кратки отпуски за гейпарадите...
22:10 18.07.2026
15 Стоянчо
До коментар #13 от "стоян георгиев":Още не си се стабилизирал от гангабангата, която ти правиха...
22:12 18.07.2026
16 Летец Пешеходец
Коментиран от #22
22:12 18.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БРАТЯ УКРАИНЦИ
22:13 18.07.2026
19 Дзак
22:17 18.07.2026
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
22:17 18.07.2026
21 Слава на храбрата Руска армия!
До коментар #12 от "Александър Сирски, генерал":Русия ни освободи от турско робство, ще ни освободи и от ЛГБТ игото!✊
Коментиран от #23, #32
22:18 18.07.2026
22 Анонимен
До коментар #16 от "Летец Пешеходец":Последвай съвета си!
Коментиран от #60
22:19 18.07.2026
23 Пиночет
До коментар #21 от "Слава на храбрата Руска армия!":Кремълските педофили,скоро ще бъдат скопени
Коментиран от #25, #27, #29, #54
22:20 18.07.2026
24 Пеевски
22:21 18.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Искат оставката на миСирски
и пак същите урк смешарки
22:23 18.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай Ганьо
Коментиран от #30
22:23 18.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мнение
До коментар #28 от "Бай Ганьо":А канчетата на Тръмп и Нетаняху?!
Или викаш шорош не ви разрешава да се хулят аверите му?!
22:25 18.07.2026
31 Е хубава работа
22:26 18.07.2026
32 Миролюб Войнов, историк
До коментар #21 от "Слава на храбрата Руска армия!":Като гредам жалката Русия и тъй наречена руска армия, комай да са ни освободили украинците 👆
Коментиран от #36
22:27 18.07.2026
33 Пиночет
До коментар #27 от "Микацнешнауя":Що се нервиш,мога за 5€врака хубаво да тиго издухаммм и сме квит !
Коментиран от #40, #48
22:27 18.07.2026
34 Пръчат
Коментиран от #37, #63
22:27 18.07.2026
35 Колумбийци се биели на фронта а тия
22:28 18.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Чиниш ми се
До коментар #34 от "Пръчат":Калоферски пиддди .раzzzин,истински петрохански лама .
22:30 18.07.2026
38 Смърф
Приключване на тия руски македонци ,до корен.
22:30 18.07.2026
39 Турист
22:31 18.07.2026
40 Асилягай
До коментар #33 от "Пиночет":Атеебазаспал
Коментиран от #42, #52
22:31 18.07.2026
41 Ще ти кажа защо защото протестиращите
До коментар #5 от "лови и пращай на фронта!":Са украинци. Те пращат на фронта от източна украйна заблудени балъци и другите са колумбийци така се говори.
22:31 18.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Укрологика за 1-ви клас
22:32 18.07.2026
44 Мишел
Коментиран от #62
22:32 18.07.2026
45 Дон Корлеоне
До коментар #13 от "стоян георгиев":СиСи ,сокай бибека бре,мнттт.чия!
22:33 18.07.2026
46 Сатана Z
22:33 18.07.2026
47 Пенсионер 69 годишен
Съвпадение. Зеленски иска срочно от Европа 35 милиарда допълнително за дронове, защото Китай е спрял износа на дронове и компоненти за Украйна и Запада.
Коментиран от #50
22:33 18.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Атина Палада
22:34 18.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гробар
Коментиран от #69
22:36 18.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Я па съм на 89
До коментар #50 от "Се сетиш":Искам да се бия за Украйна, ма дядо не ми разрешава, а баща ми даже ме наби.....
22:36 18.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 събирай сега е момента
До последния украинец е казано!
22:37 18.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Европеец
До коментар #1 от "?????":И като вземат главата на Сирски какво...... Да са благодарни на либералния Путин,че за разлика от лудия евреин натеняхата има морални устои и отговорност за световния мир..... Но благодарност от украинците си е все едно да чакаш от умрял писмо....
22:37 18.07.2026
58 Време е
До коментар #3 от "Пич":Буданов да стане президент. Зеленски е много либерален, Буданов е много по-голям ястреб.
Коментиран от #81
22:38 18.07.2026
59 Май не протестират срещу Сирски а
22:39 18.07.2026
60 Летец Пешеходец
До коментар #22 от "Анонимен":С удоволствие, но парадоксът е, че съм толкова успешен, че направо съм незаменим. Аз съм, като украинските дронове, които неуморно изтребват руските пълчища. Фабриките за русофилски тролове бълват срещу мен легиони от безмозъчни олигофрени, които след известно време изпадат извън борда- кой с нервна криза, кой направо в лудница, кой с променен мироглед, осъзнал, че е работил за грешна кауза. И този процес продължава непрестанно. От тази гледна точка, сега не е момента, още повече след като Мунчо взе властта. Но, това ще е поредното правителство от мазни путински парцали и слугинаж на Кремъл, което ще приключи безславно, благодарение на моите усилия за неговото дискредитиране.
22:42 18.07.2026
61 Турист
22:42 18.07.2026
62 Рублевка
До коментар #44 от "Мишел":Роберт Бровди изпраща на сигурна смърт по сто украински младежи дневно. Операторите на дронове са смъртници. Засичат им координатите по сигнала за управление и им пращат отговор по въздушна поща. На следващия ден Роберт изпраща следващи смъртници.
22:42 18.07.2026
63 Наистина си бил Пръч!
До коментар #34 от "Пръчат":Радев бе изпратен от народа,да управлява България и то с абсолютно мнозинство!
Така,че мрънкаш,не мрънкаш,квичиш,не квичиш...харесва ли ти,или не...-той ще те командва парада!
Свиквай!Поне до следващите избори...!
Коментиран от #71, #73, #75
22:48 18.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Косово е Сърбия
Коментиран от #66, #77
22:49 18.07.2026
66 Какви мисии
До коментар #65 от "Косово е Сърбия":Какви 5 лева
Коментиран от #68
22:50 18.07.2026
67 Рублевка
Коментиран от #74
22:51 18.07.2026
68 30 години
До коментар #66 от "Какви мисии":Не може на тото да оправи "косово" - тръгнали Украйна и Русия да.......
22:52 18.07.2026
69 Както да се събрали на площада плачат за
До коментар #51 от "Гробар":Некоя руска ракета или бомба или каквото и да е там да ги подреди на площада по две по три. И пак са за тебе гробар. Да ходят на фронта са излишни разходи. Няма нужда. Сега е момента на площада. Така им се пада.
22:52 18.07.2026
70 Дойче зеле
22:53 18.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Путинака
22:54 18.07.2026
73 Пръчат
До коментар #63 от "Наистина си бил Пръч!":Радев е харесван само от путин и кoпейките, от които пък цял свят се отвращава! Да, мнозинството в България е кoпейки, за съжеление, като никъде другаде! Тази маса е пред измиране, и тогава логично България ще дръпне! Вие сте прът в колелото на прогреса!
Коментиран от #76
22:55 18.07.2026
74 Ми тогава още по добре
До коментар #67 от "Рублевка":Най младото и най глупавото поколение да мре. Нас защо трябва да ни пука. Те искат да отворят ТСВ аз затова ги мразя. Ние не искаме война.
Коментиран от #78
22:58 18.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 БрЯх...!
До коментар #73 от "Пръчат":Само какъв плам!
Само какъв ентусиазъм...!
Все едно слушам прероден Комсомолски Секретар...!
Но дерзай,поне си забавен...👍!
22:59 18.07.2026
77 Мкдн. е България
До коментар #65 от "Косово е Сърбия":Няма никакви пет лева нито нищо.
23:00 18.07.2026
78 Рублевка
До коментар #74 от "Ми тогава още по добре":И аз не искам война и също мразя подпалвачите на национализъм и война. Няма по-лошо от гражданската война, когато на част от хората се втълпява че са по-различни и се насъскват да се избиват.
23:02 18.07.2026
79 Име
23:06 18.07.2026
80 ??????
23:06 18.07.2026
81 Пич
До коментар #58 от "Време е":Това е незначително за Украйна, но ще бъде голям успех за Русия!!! Ще им развърже ръцете за твърди действия по унищожаването на украинците!!!
23:09 18.07.2026
82 руската мечка
23:10 18.07.2026