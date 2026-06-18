Доволният Тръмп след подписа с Иран: Петролът пада! ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза спада в цените на петрола след подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран.

„Петролът пада“, каза той след подписването на документа. Във видео, публикувано от заместник-началника на кабинета на Белия дом Дан Скавино, държавният секретар на САЩ Марко Рубио връчва меморандума на Тръмп. Американският лидер подписа документа в присъствието на Рубио, френския президент Еманюел Макрон и други.

Както уточни Скавино, „Тръмп подписа меморандума за разбирателство, след като секретар Рубио го получи“. Според официалния представител, американският лидер го е направил преди вечерята с Макрон във Версайския дворец.

Подписването на предварителния меморандум за мир между САЩ и Иран тласна цените на петрола надолу. В ранната азиатска търговия на 18 юни цените регистрираха нов спад: Brent поевтиня с 1,12% до 78,66 долара за барел, падайки устойчиво под границата от 80 долара, а американският лек суров петрол WTI се понижи с 1,28% до 75,81 долара за барел. Този спад е директно продължение на тенденцията от началото на седмицата, при която цените се сринаха с общо около 5-15% от пиковите си нива по време на конфликта, когато Брент надхвърли 120 долара за барел.

По-рано Тръмп потвърди подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран.

„Да, подписано е“, каза американският лидер след среща с френския президент Еманюел Макрон във Версайския дворец. „Подписах го във Версай. Току-що го подписах“, уточни американският президент.

Axios по-рано съобщи, че Тръмп е подписал копие от меморандума по време на вечеря с Макрон във Версайския дворец. Според портала, снимка на подписания документ е изпратена на иранците и страните посредници. NewsNation, позовавайки се на американски служител, съобщи също, че иранският президент Масуд Пезешкиан също е подписал меморандума.

Тръмп планира да поиска от американски компании да произвеждат ракети по лиценз в Европа и Украйна, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че ракетният арсенал на САЩ е значително намален по време на военните действия срещу Иран и ще е необходимо време за неговото попълване. В тази връзка американският лидер информира съюзниците на Вашингтон, че ще обмисли одобряването на лицензи за производство на ракети извън Съединените щати.

Тръмп по-рано заяви, че администрацията му ще разгледа искането на Украйна за разрешение за производство на ракети за американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Президентът на САЩ ще присъства на закрит брифинг за разузнаване на 18 юни, става ясно от графика му за днес.

Според програмата на Тръмп брифингът ще започне в 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско време). Темата му не е разкрита.