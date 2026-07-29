Новини
Свят »
Румъния »
Румъния и Казахстан обсъдиха сигурността на петролните доставки и защитата на енергийната инфраструктура

Румъния и Казахстан обсъдиха сигурността на петролните доставки и защитата на енергийната инфраструктура

29 Юли, 2026 16:34 482 6

  • румъния-
  • казахстан-
  • петрол-
  • доставки-
  • енергийна инфраструктура

Според румънски медии повече от 60% от вноса на петрол в Румъния идва от Казахстан.

Румъния и Казахстан обсъдиха сигурността на петролните доставки и защитата на енергийната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временният премиер на Румъния Илие Боложан проведе телефонен разговор с казахстанския си колега Олжас Бектенов, в който двамата обсъдиха сигурността на петролните доставки за Румъния и функционирането на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), съобщи румънското правителство, предава БТА.

Разговорът е бил посветен на ключовата роля на тръбопровода за вноса на петрол от Казахстан и за енергийната сигурност на Европа.

Боложан е благодарил на казахстанските власти за усилията им да запазят непрекъснатия поток на нефт към Румъния и други европейски държави въпреки последните инциденти, засегнали инфраструктурата на CPC.

Румънският премиер е подчертал, че Букурещ има пряк интерес от стабилното функциониране на тръбопровода, тъй като рафинерията „Петромидия“ преработва значителна част от внасяния от Казахстан петрол. Това според него допринася за стабилността на вътрешния пазар и за износа на петролни продукти.

Двамата премиери са се обединили около необходимостта от по-добра защита на критичната енергийна инфраструктура и са осъдили атаките срещу подобни обекти, за да бъде предотвратено повторение на подобни инциденти.

Боложан и Бектенов са обсъдили и продължаването на сътрудничеството между Румъния, Казахстан и европейските партньори за укрепване на енергийната сигурност и устойчивостта на стратегическите инфраструктурни обекти.

По време на разговора румънският премиер е изразил признателност към Казахстан за неговия „уравновесен“ и „отговорен“ подход към намаляването на регионалното напрежение и подкрепата за дипломатически решения по отношение на войната в Украйна. Той е определил централноазиатската държава като стратегически партньор на Румъния и е отправил покана към Олжас Бектенов да посети страната.

Според румънски медии повече от 60% от вноса на петрол в Румъния идва от Казахстан. Миналата седмица доставките към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на Черноморското крайбрежие бяха временно преустановени след атаки срещу петролни танкери, но тази седмица потокът беше възстановен.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    3 0 Отговор
    Да не се окажа пак демократично Руски като тоя от Азербайджан за Германия .

    16:47 29.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    2 0 Отговор
    И в България петрола идва от там но нашите у р к у п и т е ч е н ц а се радват като се атакува петропровода. Явно искат да останат без гориво и да гладуват

    16:49 29.07.2026

  • 3 горски

    3 0 Отговор
    Бандерите цакат Румъния,а после искат подкрепа от румънците....Страхотен отбор ,ала НАТО,където всеки чака другия да се наведе за сапуна....

    16:50 29.07.2026

  • 4 ШЕКСПИР

    3 0 Отговор
    Укрите /НАТО/ удря с дронове танкерите на Шеврон ,които продават петрол от Казахстан /Русия / на мамлигарите, а те на Укрите !!! Всичко е голям Цирк !!!

    Коментиран от #6

    17:05 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 "Целият свят е сцена", пише Шекспир

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕКСПИР":

    Странно как още не са те изтрили, защото за подобен коментар модераторът ме изтри. Тук не се допуска и капка съмнение в лоялността на Путин към Русия.

    17:44 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания