Румъния и Казахстан обсъдиха сигурността на петролните доставки и защитата на енергийната инфраструктура

Временният премиер на Румъния Илие Боложан проведе телефонен разговор с казахстанския си колега Олжас Бектенов, в който двамата обсъдиха сигурността на петролните доставки за Румъния и функционирането на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), съобщи румънското правителство, предава БТА.

Разговорът е бил посветен на ключовата роля на тръбопровода за вноса на петрол от Казахстан и за енергийната сигурност на Европа.

Боложан е благодарил на казахстанските власти за усилията им да запазят непрекъснатия поток на нефт към Румъния и други европейски държави въпреки последните инциденти, засегнали инфраструктурата на CPC.

Румънският премиер е подчертал, че Букурещ има пряк интерес от стабилното функциониране на тръбопровода, тъй като рафинерията „Петромидия“ преработва значителна част от внасяния от Казахстан петрол. Това според него допринася за стабилността на вътрешния пазар и за износа на петролни продукти.

Двамата премиери са се обединили около необходимостта от по-добра защита на критичната енергийна инфраструктура и са осъдили атаките срещу подобни обекти, за да бъде предотвратено повторение на подобни инциденти.

Боложан и Бектенов са обсъдили и продължаването на сътрудничеството между Румъния, Казахстан и европейските партньори за укрепване на енергийната сигурност и устойчивостта на стратегическите инфраструктурни обекти.

По време на разговора румънският премиер е изразил признателност към Казахстан за неговия „уравновесен“ и „отговорен“ подход към намаляването на регионалното напрежение и подкрепата за дипломатически решения по отношение на войната в Украйна. Той е определил централноазиатската държава като стратегически партньор на Румъния и е отправил покана към Олжас Бектенов да посети страната.

Според румънски медии повече от 60% от вноса на петрол в Румъния идва от Казахстан. Миналата седмица доставките към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на Черноморското крайбрежие бяха временно преустановени след атаки срещу петролни танкери, но тази седмица потокът беше възстановен.