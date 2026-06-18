"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

За германския външен министър Йохан Вадефул подкрепата за Украйна в момента е в центъра на европейската политика за сигурност. „Трябва да подкрепим Украйна заедно“, казва той в ексклузивно интервю за ДВ. В него първият дипломат на Германия използва необичайно остри и ясни думи за руския агресор: „Русия представлява най-голямата заплаха за НАТО, както и за свободата и сигурността в Европа."
Войната в Украйна – "суров урок" за Европа
Според германския политик Европа „получи суров урок“ от Русия, която разпали пълномащабна война срещу Украйна. На въпрос дали руският президент Путин няма да се окаже по-издръжливият в това противопоставяне, Вадефул бе категоричен: „Ние винаги ще можем да издържим по-дълго."
Дипломация – да, но "без илюзии"
По думите на министъра руската агресия е променила фундаментални неща. „Последните илюзии за възможно взаимно разбирателство с Русия бяха разрушени от тази агресивна война.“ Вадефул не изключва дипломатическите усилия, но подчертава, че те трябва да се водят „без илюзии“.
В обозримо бъдеще сигурността на Европа ще може да се гарантира само в противопоставяне срещу Русия, подчерта още германският външен министър. „Ако територията на НАТО бъде атакувана, а това по същество означава Русия, няма да се поколебаем нито за секунда - германските войници ще защитават всеки един сантиметър", уверява Вадефул.
Германия не може да допусне Русия и нейният президент Владимир Путин да разпалят в Европа война, която не е предизвикана от нищо, и да се опитат да прекроят границите.
В тази връзка първият дипломат на Берлин призова да не се допускат такива действия, още повече от страна, която сама е предоставила на Украйна гаранции за сигурност, подписвайки споразумение за ядреното оръжие. „Германия ще бъде твърда по този въпрос“, подчерта Йохан Вадефул в ексклузивното си интервю за ДВ.
Автори: Магдалена Гводж-Палокат | Кено Верзек
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:36 18.06.2026
2 Ганя Путинофила
защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
Коментиран от #7, #15
13:37 18.06.2026
3 аман от смешни връмбари
13:38 18.06.2026
4 Маскалия няма да прости на Европа
Коментиран от #11, #12, #43
13:38 18.06.2026
5 СССС
13:39 18.06.2026
6 Блез Паскал
13:39 18.06.2026
7 а ти стринке Ганя Путенофилациевна
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":да паднеш на колене пред руският поп от КГБ да му целуваш
кво ти е на душа
13:40 18.06.2026
8 Германците пак не са в час!
Защо не арестуват онзи Директор в Газпром - германеца Шрьодер, а?
Коментиран от #44
13:41 18.06.2026
9 АБВ
13:41 18.06.2026
10 Патриот
Правова държава ли е България, макар и в ЕС?
Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,
Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.
Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
както и с глоба от 500 до 5000 лева.
Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1
Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.
В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба н
Коментиран от #28, #33
13:41 18.06.2026
11 че Европа живее по добре
До коментар #4 от "Маскалия няма да прости на Европа":с хорица злобни кат теб
барабар с милиони прииждащи кафяви черни хлебарки гладни на социал
13:42 18.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Габриела
„Ние винаги ще можем да издържим по-дълго." - Г-н Вадефул, вие не можете да издържите по-дълго. Доказано беше от вас преди 80 години. Явно не сте си научили урока, но въпросът е защо отново се готвите да рискувате живота на нормалните хора?
13:45 18.06.2026
14 ДрайвингПлежър
13:45 18.06.2026
15 Радев като Орбан
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Орбан имаше Стокхолмски синдром, след като руските танкове газеха Будапеща 1957 г!
13:46 18.06.2026
16 Сталин
-Адолф Хитлер
13:48 18.06.2026
17 Хаха
13:49 18.06.2026
18 Хаха
13:51 18.06.2026
19 Маринов
13:51 18.06.2026
20 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш голям враг!
Коментиран от #45
13:53 18.06.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коментарът ти е верен, ама не мога да повярвам, че немците са толкова изкукали...
13:57 18.06.2026
22 Иван 1
14:01 18.06.2026
23 Механик
А да се уточните последно дали ще ви напада или е рухнала!
Коментиран от #29
14:02 18.06.2026
24 Факт
14:05 18.06.2026
25 Някой
14:06 18.06.2026
26 В.В.П. властелинът на члмите
14:06 18.06.2026
27 Смешник
14:08 18.06.2026
28 Факт
До коментар #10 от "Патриот":Свободно съчинение е този закон без последствие
14:08 18.06.2026
29 Тъпчо
До коментар #23 от "Механик":Рашката все още има атомни бомби, макар и да кен дзат в дървени кенефи!
Коментиран от #37, #38
14:09 18.06.2026
30 Е.С.
Коментиран от #48
14:09 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Обективен
14:11 18.06.2026
33 Проста сметка
До коментар #10 от "Патриот":1 милион комунисти х 4 члена семейство+БЗНС+ОФ+ДКМС+БПС и други казионни организации.....и каква стана тя...
14:15 18.06.2026
34 дядото
14:15 18.06.2026
35 гоше
14:16 18.06.2026
36 Атина Палада
14:18 18.06.2026
37 Механик
До коментар #29 от "Тъпчо":Ето че си противоречите отново. Как така, хем тоалетните им вънка (демек изостанали), хем "все още имат атомни бомби"? Атомните бомби не се правят от изостанали нации. В противен случай Конго, Тамбукту и Зелени Нос щяха да имат свръхзвукови ракети и ядрено оръжие?
А малко мисли с тая глава, преди да ми опонираш, че вече ставаш стряскащо смешен.
14:19 18.06.2026
38 Атина Палада
До коментар #29 от "Тъпчо":Не съди по себе си :)) след като ти к..енд...в такива кенефи,значи и другите го правят ;))
14:22 18.06.2026
39 ебреее
14:23 18.06.2026
40 Атина Палада
14:28 18.06.2026
41 БОЛЕН МОЗЪК
14:49 18.06.2026
42 С какво точно е заплаха??!!
15:02 18.06.2026
43 Европа плаща над 3 евро за литър бензин.
До коментар #4 от "Маскалия няма да прости на Европа":Европа имаше колонии...
Вече НЯМА.
15:05 18.06.2026
44 Ами..
До коментар #8 от "Германците пак не са в час!":Защото осигуряваха евтини суровини за германската индустрия. Германците си живееха като царе пре Меркел...
Какво стана с VW сега?! Къде е центъра на автомобилостроенето сега?!
Човек трябва да използва това, което има между ушите си...
15:09 18.06.2026
45 Според историята...
До коментар #20 от "Напомням":Когато една система започне да си турси врагове ... пиши я жегала
15:16 18.06.2026
46 УРСУЛА И КАЯ
15:19 18.06.2026
47 Боа
15:20 18.06.2026
48 Ами..
До коментар #30 от "Е.С.":Най-точния коментар по темата...
15:21 18.06.2026
49 Мим
15:24 18.06.2026
50 матей
15:36 18.06.2026