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"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"
  Тема: Украйна

"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

18 Юни, 2026 13:35 1 247 50

  • нато-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • русия-
  • украйна

Войната срещу Украйна разруши последните илюзии за възможно взаимно разбирателство с Русия

"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За германския външен министър Йохан Вадефул подкрепата за Украйна в момента е в центъра на европейската политика за сигурност. „Трябва да подкрепим Украйна заедно“, казва той в ексклузивно интервю за ДВ. В него първият дипломат на Германия използва необичайно остри и ясни думи за руския агресор: „Русия представлява най-голямата заплаха за НАТО, както и за свободата и сигурността в Европа."

Войната в Украйна – "суров урок" за Европа

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Според германския политик Европа „получи суров урок“ от Русия, която разпали пълномащабна война срещу Украйна. На въпрос дали руският президент Путин няма да се окаже по-издръжливият в това противопоставяне, Вадефул бе категоричен: „Ние винаги ще можем да издържим по-дълго."

Дипломация – да, но "без илюзии"

По думите на министъра руската агресия е променила фундаментални неща. „Последните илюзии за възможно взаимно разбирателство с Русия бяха разрушени от тази агресивна война.“ Вадефул не изключва дипломатическите усилия, но подчертава, че те трябва да се водят „без илюзии“.

В обозримо бъдеще сигурността на Европа ще може да се гарантира само в противопоставяне срещу Русия, подчерта още германският външен министър. „Ако територията на НАТО бъде атакувана, а това по същество означава Русия, няма да се поколебаем нито за секунда - германските войници ще защитават всеки един сантиметър", уверява Вадефул.

Германия не може да допусне Русия и нейният президент Владимир Путин да разпалят в Европа война, която не е предизвикана от нищо, и да се опитат да прекроят границите.

В тази връзка първият дипломат на Берлин призова да не се допускат такива действия, още повече от страна, която сама е предоставила на Украйна гаранции за сигурност, подписвайки споразумение за ядреното оръжие. „Германия ще бъде твърда по този въпрос“, подчерта Йохан Вадефул в ексклузивното си интервю за ДВ.

Автори: Магдалена Гводж-Палокат | Кено Верзек


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    53 3 Отговор
    Ами НАТО е създадено заради Русия.

    Коментиран от #21

    13:36 18.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    11 54 Отговор
    Радев е против санкциите към Гундяев,
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #7, #15

    13:37 18.06.2026

  • 3 аман от смешни връмбари

    39 10 Отговор
    и русофободебили сънуващи копейки

    13:38 18.06.2026

  • 4 Маскалия няма да прости на Европа

    15 46 Отговор
    че Европа живее по добре!

    Коментиран от #11, #12, #43

    13:38 18.06.2026

  • 5 СССС

    67 8 Отговор
    А какво прави НАТЮ в ООкрайна ,и защо дава оръжие и пари на УПА Азов и Десен сектор да убиват руснаци ???

    13:39 18.06.2026

  • 6 Блез Паскал

    62 8 Отговор
    По-голямата заплаха за Мира и свободата в Европа и в Света от Урсулите НЯМА!

    13:39 18.06.2026

  • 7 а ти стринке Ганя Путенофилациевна

    19 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    да паднеш на колене пред руският поп от КГБ да му целуваш
    кво ти е на душа

    13:40 18.06.2026

  • 8 Германците пак не са в час!

    10 21 Отговор
    Защо не арестуват Меркел, която даде 7 трилиона евро на путин?
    Защо не арестуват онзи Директор в Газпром - германеца Шрьодер, а?

    Коментиран от #44

    13:41 18.06.2026

  • 9 АБВ

    43 7 Отговор
    Шизофреници ли управляват Германия ?

    13:41 18.06.2026

  • 10 Патриот

    9 40 Отговор
    Комунистът Радев е путлерист и мрази българите!

    Правова държава ли е България, макар и в ЕС?

    Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,

    Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
    Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.

    Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
    както и с глоба от 500 до 5000 лева.

    Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
    и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1

    Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
    обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.

    В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
    Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
    вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
    и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
    и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба н

    Коментиран от #28, #33

    13:41 18.06.2026

  • 11 че Европа живее по добре

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    с хорица злобни кат теб
    барабар с милиони прииждащи кафяви черни хлебарки гладни на социал

    13:42 18.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Габриела

    40 7 Отговор
    Най-голямата заплаха за Европа е политиката, която води ЕС и в частност - Германия.
    „Ние винаги ще можем да издържим по-дълго." - Г-н Вадефул, вие не можете да издържите по-дълго. Доказано беше от вас преди 80 години. Явно не сте си научили урока, но въпросът е защо отново се готвите да рискувате живота на нормалните хора?

    13:45 18.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    35 5 Отговор
    Тия са наистина с тежки ментални увреждания!!

    13:45 18.06.2026

  • 15 Радев като Орбан

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Орбан имаше Стокхолмски синдром, след като руските танкове газеха Будапеща 1957 г!

    13:46 18.06.2026

  • 16 Сталин

    8 3 Отговор
    Democratic Republics historically are the most corrupt forms of government compared to a monarchy or dictatorship which cannot be bribed. In a republic, all representatives lacking term limits are up for sale to the highest bidder.

    -Адолф Хитлер

    13:48 18.06.2026

  • 17 Хаха

    27 6 Отговор
    Щом Дойче зеле казва е, значи е точно обратното.

    13:49 18.06.2026

  • 18 Хаха

    18 4 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    13:51 18.06.2026

  • 19 Маринов

    19 4 Отговор
    Този и тази Магдалена да благодарят на Путин, че не е Сталин2 и че играе на толерантност, с измислени от него хуманитарни действия срещу НАТО и тяхната пионка Зеленски, на територията на бившата УССР. Сега се води война на изтощение, а не за победа. Ще видите този след Путин как ще действа: срок за евакуация на дипломати и граждани от Киев, после килим с всякакви средства, после същото в Одеса и Владимиров, и по граничните жп центрове. И разправа с местните руски олигарси, които се противопоставят на тези мерки от комерчески съображения и т.н. Вижте Натаняху - има зел и си я гони.

    13:51 18.06.2026

  • 20 Напомням

    7 27 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!

    Коментиран от #45

    13:53 18.06.2026

  • 21 Европеец

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коментарът ти е верен, ама не мога да повярвам, че немците са толкова изкукали...

    13:57 18.06.2026

  • 22 Иван 1

    18 2 Отговор
    Все едно отварям вестник от 60-70-80 години там пишеше същото,аман от повтарящи и глупаци.

    14:01 18.06.2026

  • 23 Механик

    20 1 Отговор
    Ква заплаха бе? Нали точно дойчевеле одеве писа, че Русия се разпада до дни. Да не говорим за това, че нямат оръжия, не могат един пирон да направят, тоалетните им външни, няма краве масло и кокоши яйца. Забравихте ли ? За каква запалаха говорите, при положение, че руската икономика е в крах (вие го казахте)??
    А да се уточните последно дали ще ви напада или е рухнала!

    Коментиран от #29

    14:02 18.06.2026

  • 24 Факт

    18 1 Отговор
    То и Хитлер така говореше

    14:05 18.06.2026

  • 25 Някой

    19 2 Отговор
    Свобода в Европа? Кога? Наиситина ли? Не ни вземайте за балъци.

    14:06 18.06.2026

  • 26 В.В.П. властелинът на члмите

    2 13 Отговор
    Колко пък да е голяма, мала токмачка ги превземат вече две години, а от нова година на сам цяла Русия е в пламаци!

    14:06 18.06.2026

  • 27 Смешник

    12 2 Отговор
    А бе изглежда Зеления ги снабдява с по силна дрога тия идиоти и започват да говорят глупости

    14:08 18.06.2026

  • 28 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Патриот":

    Свободно съчинение е този закон без последствие

    14:08 18.06.2026

  • 29 Тъпчо

    1 8 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Рашката все още има атомни бомби, макар и да кен дзат в дървени кенефи!

    Коментиран от #37, #38

    14:09 18.06.2026

  • 30 Е.С.

    14 2 Отговор
    Европейците сами са заплаха за себе си, с тъпотията си.

    Коментиран от #48

    14:09 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Обективен

    13 3 Отговор
    Швабите,така и не могат да се избавят от разгромния си комплекс,нанесен им от СССР през 1945г. Реваншиското им поведение,може да ги доведе до нови много по сериозни неволи.

    14:11 18.06.2026

  • 33 Проста сметка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Патриот":

    1 милион комунисти х 4 члена семейство+БЗНС+ОФ+ДКМС+БПС и други казионни организации.....и каква стана тя...

    14:15 18.06.2026

  • 34 дядото

    8 2 Отговор
    и в какво се изразява тази голяма заплаха за ес и нато от русия.не можете да им простите на руснаците,че отказват да капитулират,а да не говорим за разгрома на немския фашизъм през всв.

    14:15 18.06.2026

  • 35 гоше

    6 2 Отговор
    някой има ли съмнение, че 4тия райх + сбърканите управници на франция и англия, чрез корумпираните им проксита в киев воюват с Русия

    14:16 18.06.2026

  • 36 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Тоя в сурата е като плъх;)) обикновено западняците имат такива сурати...:)) От кръвосмешението ли им е ,не зная,но са като плъхове..

    14:18 18.06.2026

  • 37 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Тъпчо":

    Ето че си противоречите отново. Как така, хем тоалетните им вънка (демек изостанали), хем "все още имат атомни бомби"? Атомните бомби не се правят от изостанали нации. В противен случай Конго, Тамбукту и Зелени Нос щяха да имат свръхзвукови ракети и ядрено оръжие?
    А малко мисли с тая глава, преди да ми опонираш, че вече ставаш стряскащо смешен.

    14:19 18.06.2026

  • 38 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тъпчо":

    Не съди по себе си :)) след като ти к..енд...в такива кенефи,значи и другите го правят ;))

    14:22 18.06.2026

  • 39 ебреее

    3 1 Отговор
    ха ха ха да ви ................у новинарски сайт. Ама да ме пита човек защо въобще влизам да ви чета пасквилите.

    14:23 18.06.2026

  • 40 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Йохан Вадефул само преди броени дни отиде в Москва на среща .С него бяха и другите два плъха- Външният на Франция и на Англия ..Тройката изпратена в Москва за ....няма инфо за какво! След завръщането им от Москва ...колективните са пощръклели :)) що ли ?:)

    14:28 18.06.2026

  • 41 БОЛЕН МОЗЪК

    4 0 Отговор
    НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОПА СА УПРАВЛЯВАЩАТА КРАДЛИВА СОРОСКА КЛИКА С ПРОМИТИ МОЗАЦИ

    14:49 18.06.2026

  • 42 С какво точно е заплаха??!!

    2 0 Отговор
    Ръсия е заплаха само за фашизма и корумпираните елити... ФАКТ!

    15:02 18.06.2026

  • 43 Европа плаща над 3 евро за литър бензин.

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    Европа имаше колонии...
    Вече НЯМА.

    15:05 18.06.2026

  • 44 Ами..

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Германците пак не са в час!":

    Защото осигуряваха евтини суровини за германската индустрия. Германците си живееха като царе пре Меркел...

    Какво стана с VW сега?! Къде е центъра на автомобилостроенето сега?!

    Човек трябва да използва това, което има между ушите си...

    15:09 18.06.2026

  • 45 Според историята...

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Напомням":

    Когато една система започне да си турси врагове ... пиши я жегала

    15:16 18.06.2026

  • 46 УРСУЛА И КАЯ

    1 0 Отговор
    Са най-голямата зъплаха за свободата в Европа.

    15:19 18.06.2026

  • 47 Боа

    0 0 Отговор
    Пробвай,фашистска паплвч!

    15:20 18.06.2026

  • 48 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Е.С.":

    Най-точния коментар по темата...

    15:21 18.06.2026

  • 49 Мим

    1 0 Отговор
    Русия не е никаква заплаха за Европа,а най голямата сте вие фашагите,аедно с банкерите... .

    15:24 18.06.2026

  • 50 матей

    0 0 Отговор
    Фашага мръсна, ще издържите по-малко от втората световна! Превърнахте европа в подлога на американските задници! Унищожихте я, а сега давате мнения и оценки! Чудя се на тия руснаци защо ви търпят, много сте лесни!

    15:36 18.06.2026

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