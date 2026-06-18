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Русия: Европейците имат грешна преценка, че ситуацията на бойното поле се е променила в полза на Украйна
  Тема: Украйна

Русия: Европейците имат грешна преценка, че ситуацията на бойното поле се е променила в полза на Украйна

18 Юни, 2026 15:05 2 072 124

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • война

Европейците се опитват да обработят Тръмп, за да заеме той по-ясна проукраинска позиция, каза Ушаков

Русия: Европейците имат грешна преценка, че ситуацията на бойното поле се е променила в полза на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че европейските лидери явно са насадили на американския президент Доналд Тръмп вредни идеи на проведената тази седмица среща на върха на Г-7, но че американският лидер е силен политик, който се придържа към собственото си мнение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп каза след, по думите му, "много добрата" среща с украинския му колега Володимир Зеленски, че Русия трябва да сключи мир с Украйна - коментари, които предизвикаха предпазлив оптимизъм сред лидерите на страните от Г-7, че може да бъде постигнато мирно споразумение.

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Ушаков каза днес, че според него Тръмп е бил дезинформиран за ситуацията в Украйна на срещата на Г-7 и че Москва все още очаква посещение на емисарите на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че все още няма определена дата за това.

"Човек би предположил, че на Тръмп са били насадени вредни идеи. Разбираме, че европейците упражняват неблагоприятно влияние в този случай", посочи съветникът на Кремъл пред руската държавна телевизия в кулоарите на срещата на върха Русия-АСЕАН.

По думите му, европейците се ръководят от "грешната преценка, че ситуацията на бойното поле уж се е променила в полза на Украйна". Подобни допускания са категорично неверни, отбеляза съветникът на Кремъл, цитиран от ТАСС.

"Изхождайки от тази гледна точка, те се опитват да обработят Тръмп, за да заеме той по-ясна проукраинска позиция", каза Ушаков и добави: "Тръмп е силен политик, който се придържа към собственото си мнение. Някои неща той коментира, а за други изглежда се въздържа. Ще видим как ще се развива по-нататък позицията му".

Зеленски и европейските му съюзници изложиха пред Тръмп възгледите си, че бойните способности на Украйна значително са се подобрили, благодарение на възможностите да нанася удари дълбоко на територията на Русия - нещо, което Ушаков категорично отхвърли, посочва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    36 18 Отговор
    ХАХАХА

    Коментиран от #89

    15:06 18.06.2026

  • 2 Ами пуснете нета,

    39 20 Отговор
    като сте толкоз ербап.

    15:07 18.06.2026

  • 3 Адрес 4000

    19 7 Отговор
    Да ,добре!

    15:07 18.06.2026

  • 4 реалистъ

    37 45 Отговор
    Ами то е очевидно - руснаците се питат какво става - започнахме война, за да демилитаризираме Украйна и тя да не представлява заплаха за нас, а днес украинците ежедневно нанасят удари по Москва.

    Коментиран от #92

    15:07 18.06.2026

  • 5 Истината

    40 41 Отговор
    Преди 5 години имаше руски войски в Киев и околията. Сега сте се върнали в Донецк. Москва я бомбят всеки ден…….

    Коментиран от #45, #48, #54

    15:08 18.06.2026

  • 6 Примати

    23 35 Отговор
    Хора проверете в нета. Има една мис Русия която пред 90 - те години е заминала в САЩ и се снима с няколко мъже едновременно в клипове за възрастни. А към днешна дата има хиляди рускини без да са мис Русия и се снимат с американски негри…

    Коментиран от #57

    15:08 18.06.2026

  • 7 Ами 30 000 крепостни на месец

    25 33 Отговор
    Малко ли са ви.А вярно в тая държава чов.живот от край време не струва и копейка.

    15:09 18.06.2026

  • 8 И Киев е Руски

    35 23 Отговор
    загубите на украинските въоръжени сили за 18 юни. Врагът е загубил 1360 военнослужещи.

    Коментиран от #32

    15:09 18.06.2026

  • 9 Смешник

    27 22 Отговор
    Ами прав е Ушаков Къде са перимогите на укронацистите да ги покаже нагледно Зеления клоун

    Коментиран от #13

    15:09 18.06.2026

  • 10 Добри новини

    24 26 Отговор
    Кремълският "пропагандон" Соловьов призова да се вкарва в затвора всеки, който снима ударите по Москва. 😆😬
    В мрежата московчани се подиграват на Путин: в колажа са му сложили излетелия капак от резервоарите в Московската рафинерия Капотня при сутрешните удари на ВСУ. 😆

    15:09 18.06.2026

  • 11 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    28 36 Отговор
    Москва гори - вече не е сън, а реалност!
    Слава на ВСУ!

    15:10 18.06.2026

  • 12 Кажи честно ... 🤣

    28 29 Отговор
    След днешните украински удари в мацква миротворецът РадеV няма ли да призове руснаците да прекратят войната, за да няма жертви 🤣

    Коментиран от #61

    15:11 18.06.2026

  • 13 Ей тебе ще те Ли бам

    7 17 Отговор

    До коментар #9 от "Смешник":

    Като руска У рус пи я каквато си и ще ти напълня чофффката

    15:11 18.06.2026

  • 14 И Киев е Руски

    29 21 Отговор
    Бушуваща истерия и ирационална омраза", арогантност и пренебрежение към интересите на Русия това са отличителните белези на европейската политика през цялото време, изострени от безгръбначната политика на умиротворяване, водена през последните три десетилетия. Би било по-подходящо да се започне с атаките срещу европейската инфраструктура още през 2023 г. Щеше да има по-малък шанс за ескалация и далеч по-мощен ефект. Времето за прости решения вече отмина

    Коментиран от #36, #82

    15:11 18.06.2026

  • 15 Евроатлантик

    25 13 Отговор
    От пет години чакаме перемогата, първи контранаступ втора контра курск, Руснаците само с лопати ни бият вече целото натю

    Коментиран от #23

    15:11 18.06.2026

  • 16 Хийт Пегсет

    28 18 Отговор
    Съда в Хага се произнесе:
    "Крим е руски. Азовско море е руско"
    Изтегляме се!
    Вие си воювайте на воля!

    15:12 18.06.2026

  • 17 Хохохаха

    6 5 Отговор
    Мухахаха

    15:12 18.06.2026

  • 18 Тома

    24 13 Отговор
    Не и тези които имат Интернет.Руските телевизии ги спряха за да може DW да лъже и маже

    15:12 18.06.2026

  • 19 ушанка

    11 10 Отговор
    Американски президент не бил се информирал от ЦРУ за ситуацията на украинския фронт, а се вияел от мненията на евро лидери и политически декларации на кремълски говорител.

    15:13 18.06.2026

  • 20 Ватенки тепърва ще виете

    24 22 Отговор
    Ще ревете за бензин за стоки и ще питате от къде е това.Подарък от Зеленски поръчан от ка Путин.И се радвайте ,ченестрелят по жил.сграфи.

    15:13 18.06.2026

  • 21 И Киев е Руски

    18 16 Отговор
    заявените цели на SVO определено ще бъдат постигнати. Компромисът е в метода и средствата. Изборът е на заклетите партньори

    15:13 18.06.2026

  • 22 БАНДЕРИТЕ

    24 16 Отговор
    Побеждават единствено по западните медии.

    Коментиран от #28

    15:15 18.06.2026

  • 23 И аз чакам 5г да стигнете Киев

    15 20 Отговор

    До коментар #15 от "Евроатлантик":

    Вие за 5 г на 70 км от Донбас с1,35 милиона ватенки фира.А ти връщай часпорта руска У рус пи йо и се о ми тай..Ще ти го намасм до картофите.

    15:16 18.06.2026

  • 24 Дончо

    5 4 Отговор
    от къде ще те удари гюлето сега?

    15:16 18.06.2026

  • 25 Реалност

    22 23 Отговор
    Ситуацията за Москва:
    💬Не можеш да свалиш всичко, защото няма достатъчно противовъздушна отбрана, а освен това не става за нищо.
    💬Но Украйна предприе масирана атака и трябва да харчиш оскъдни ракети за противовъздушна отбрана и още от сега се справяш повече от зле.
    💬Украйна произвежда все повече дронове всеки ден, а още не е започнала с ракетите Фламинго.
    💬Москва има още по-малко противовъздушна отбрана, което ще доведе до това, нужда да свалят още повече дронове (и ракети).
    За Оркистан няма светлина в тунела...
    Единствения път на Путлер да оживее е Хага. Там ще го хранят и пазят.

    15:16 18.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихик

    20 11 Отговор
    Западните лъжи никой не ги слуша, даже и тези, които ги поФФФФФФтарят

    Коментиран от #33

    15:18 18.06.2026

  • 28 Ходи смени

    16 16 Отговор

    До коментар #22 от "БАНДЕРИТЕ":

    Някоя от 1300 ватенки дето дадоха фира вчера в месните щурмове.Помогни на щурмванфюрер ка Путин

    Коментиран от #46

    15:18 18.06.2026

  • 29 хех

    10 13 Отговор
    Не само европейците, ами и руснаците започнаха да си го мислят.

    15:18 18.06.2026

  • 30 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    22 15 Отговор
    🔥Първата нормална атака срещу Москва. Московчани:
    Нека се съберем в центъра на Москва, да зададем въпроси на властите. Какво, по дяволите, става?

    Коментиран от #60

    15:18 18.06.2026

  • 31 Цвете

    20 16 Отговор
    ГАДНИТЕ И ВРЕДНИТЕ СТЕ ВИЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ. НАЙ ДОБРИТЕ МАТЕМАТИЦИ СЕ НАМИРАТ В ЕВРОПА ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ .ТАКА ЧЕ, ОПИЧАЙТЕ СИ АКЪЛА И ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С НАС ЕВРОПЕЙЦИТЕ.НАШИЯТ ПЪТ Е ЯСЕН, А ВАШИЯТ КЛОНЯЩ КЪМ СЕВ.КОРЕЯ ЛИ Е? 🤔🤓🙃

    15:19 18.06.2026

  • 32 Хахахаха

    16 20 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Копей, вие унищожихте повече украинци, от колкото украинци живеят в Украйна.

    Коментиран от #47

    15:19 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    26 18 Отговор
    Пропорционални нападения като в Киев над Москва.
    Ами ако украинските военни решат да бъдат поне малко като руските терористи, какво ще стане със столицата на Русия...?
    Слава на Украйна!

    15:19 18.06.2026

  • 35 Коментар

    24 13 Отговор
    Дежурните глупости и дърти лъжи на кремълските, фашистки рептили.

    15:19 18.06.2026

  • 36 Хахахаха

    24 10 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Не може всички съседни суверенни държави, да живеят за интересите на русия, копей. Не може.

    15:20 18.06.2026

  • 37 Напред Русия!

    13 15 Отговор
    Укронацистите напредват към западната граница!

    15:20 18.06.2026

  • 38 Цвете

    13 12 Отговор
    ГАДНИТЕ И ВРЕДНИТЕ СТЕ ВИЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ. НАЙ ДОБРИТЕ МАТЕМАТИЦИ СЕ НАМИРАТ В ЕВРОПА ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ .ТАКА ЧЕ, ОПИЧАЙТЕ СИ АКЪЛА И ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С НАС ЕВРОПЕЙЦИТЕ.НАШИЯТ ПЪТ Е ЯСЕН, А ВАШИЯТ КЛОНЯЩ КЪМ СЕВ.КОРЕЯ ЛИ Е? 🤔🤓🙃

    Коментиран от #51

    15:21 18.06.2026

  • 39 Шмекер Копейкин празнодумеца

    14 7 Отговор
    На думи голям го вадят, на практика ... KЛИTOP ...

    15:21 18.06.2026

  • 40 Ушанки

    16 7 Отговор
    Ама бензин няма!

    15:21 18.06.2026

  • 41 Цар плъх

    15 12 Отговор
    Малко ми опърлиха опашката, но продължавам да превземам Украйна. Всички русофили са с мен. Победата е гарантирана.

    15:22 18.06.2026

  • 42 Атина Палада

    18 17 Отговор
    Европейците много добре знаят каква е ситуацията на фронта ..Но целта не е да дезинформират Тръмп а да продължават да крадат от европейските данъкоплатци кинти ,чрез Украйна.Заеми се теглят за Украйна ,които заеми връщат данъкоплатците а от заема за Украйна едва стига 10% от сумата до Украйна .Всичко останало остава по върховете в Брюксел..Схема стара ,колкото света..

    15:23 18.06.2026

  • 43 Смешко

    24 14 Отговор
    Зеленски изпрати знаково съобщение на кремълския диктатор. 😆

    Коментиран от #49

    15:23 18.06.2026

  • 44 ха, ха, ха...

    14 12 Отговор
    — Ало ГПС, горит, горит...!
    — Ну что горит? Какая чача? Говорите медленнеи! Ах, дача горит… И как горит?
    — Хорошо горит.
    — Тогда пусть горит!
    А теперь Москва горит, пусть горит!

    15:23 18.06.2026

  • 45 Мишел

    14 10 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    В град Москва досега няма нито един украински удар. Украинските дронове биват свалени извън вътрешния околовръстен път на Москва, на 10км. от Кремъл . Ударите са

    15:23 18.06.2026

  • 46 Розово хоботче

    13 11 Отговор

    До коментар #28 от "Ходи смени":

    Винаги когато падне нещо като константиновка и красний личан и почваме да обръщаме войната трепем милиони Руснаци, а до Краматорск останаха 10 км по магистрала. У Авдеевка беше така у Покровск също ама чакаме контрата към Крим

    15:23 18.06.2026

  • 47 байдан

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Това нищо в сравнение с руските рафинерии, танкове, логистика и авиация, които бандерите уникожават поне ваднъж годишно!

    15:24 18.06.2026

  • 48 Мишел

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    В град Москва досега няма нито един украински удар. Украинските дронове биват свалени извън вътрешния околовръстен път на Москва, на 10км. от Кремъл . Няколко удара в предградията.
    Несъмнено Русия този път ще отговори с болезнени удари по Киев.

    Коментиран от #50

    15:27 18.06.2026

  • 49 Интересува ме

    10 7 Отговор

    До коментар #43 от "Смешко":

    На летяща чиния ли е седнал Путлера? 🤣 Мечката умре ли?

    15:30 18.06.2026

  • 50 Да бе

    8 7 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Я пак си прегледай информацията, или по добре DW, ч е тази дето я имаш е дезинформация.

    Коментиран от #53

    15:31 18.06.2026

  • 51 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Цвете":

    КиткЕ,нашият път е ясен:) Титаник потъва..

    15:31 18.06.2026

  • 52 Хм Хм

    8 7 Отговор
    2022 година. Нито Байдън, нито Макрон, нито Мелони, нито Мерц, нито Борис Джонсън разрешиха удари в Русия, дори по летища, от които излитаха бомбардировачи с тежки бомби и ракети, помните ли, Мурзита? Бяхте много доволни на МИГ-35 и Кинжал. Нещата се промениха. Никой, отново никой не е дал разрешение, но нещата са различни. Усещате ли? Усещате. Дъхът на мандрагората.

    Коментиран от #62

    15:32 18.06.2026

  • 53 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Да бе":

    Препоръчваш ни DW ? Ха ха ха ха

    Коментиран от #56

    15:33 18.06.2026

  • 54 Идиот

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Преди 5 г.Пут3н в знак на добра воля след Истанбулското съглашение дръпна войските от Киев и Харков.
    Зеленски взе 1 млрд.д.от Борис Джонсън и скъса споразумението.
    Обяви че ВСУ е победила Русия и завзела тези територии.
    Изхвърли трупове в Буча, но французин е заснел това и го даде в ООН.

    Коментиран от #59, #78

    15:36 18.06.2026

  • 55 Ами

    6 4 Отговор
    Това е като с Курск на бандерите авантюрата:)и пак така ще свърши:)Дори да разстроят логистика или спокойствие на Русия,границите на Украйна вече са други и приближават до връщане на Русия на целия Донбас .Самите бандери искат мир по сегашната фронтовата линия ,а дотук са върнали 20 процента от подарените им руски земи и това ако си мислете,че не е много ,колкото цяла България е:)))А за жертвите да не говорим,днес пак са разменяли 30 на 500 и нещо.Въобще Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:)))

    15:37 18.06.2026

  • 56 Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Препоръчвам да гледате любителските кадри в тубата. Те са неподправени и реални. И те показват как рашата гори. Хората имат телефони, снимат и качват.

    Коментиран от #58, #66, #76

    15:37 18.06.2026

  • 57 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    Ти си виж българките с турци, цигани и араби подчовече

    15:38 18.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Саша Грей

    7 10 Отговор

    До коментар #54 от "Идиот":

    Абсолютна лъжа. В знак на добра воля тогава Зеленски изпари 60 километрова военна колона към Киев, която нямаше никакви знаци на "добра воля". Ние бяхме тук - на планетата Земя и видяхме всичко, а ти можеш да си измисляш всякакви сценарии. Внуците ти може и да харесат подобна романтика.

    Коментиран от #63

    15:41 18.06.2026

  • 60 Как беше

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    На гей парада?

    15:41 18.06.2026

  • 61 Ха ХаХа

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":

    Удариха укрите една мекичарница в Подмосковието бамбугер

    15:43 18.06.2026

  • 62 Абе

    7 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хм Хм":

    То тогава и границите на Украйна приличаха на тези от Минските споразумения ,ама сега вуж къде се молят за преговори бандерите:))А тогава се отказаха и тръгнаха да връщат Крим:)))Ами сега какво връщат или си мислите,че с тези дронове ще си подобрят преговорите:))),ще върнат още руски земи .Който е посегне дори минимално към Москва знаем как завършват,последно оня Пригожин:)

    Коментиран от #75

    15:44 18.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Нехч лъжи

    7 4 Отговор
    Тъпунгер.
    Изпарил е на майка си онази работа
    Гепи 1 млрд.лири и продължи войната.
    За дебелото черво ще виси на Крещатник.

    15:46 18.06.2026

  • 65 Зеленски

    9 3 Отговор
    Родих се в Кривой рог и там пораснах.
    Вярно не пораснах много

    15:48 18.06.2026

  • 66 Абе

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Това мислиш ли?че подобрява преговорните позиции на бандерите ,дето искат спиране по сегашната фронтова линия :)Тя как ти се вижда ,струва ли си спрямо тези кадрите и ако спрат дори на сегашните граници ,струваше ли си целия Донбас за тези клипове:)

    15:49 18.06.2026

  • 67 Прогноза

    5 6 Отговор
    Раша отдавна върви към небитието. Зеленски и Путин просто я водят към него по различни пътища.

    Коментиран от #113

    15:50 18.06.2026

  • 68 Атина Палада

    3 7 Отговор
    Чорапи ще връща ли лева?

    Коментиран от #79

    15:52 18.06.2026

  • 69 ЕЙ ДОЖИВЯХМЕ ДА ВИДИМ ИСТЕНСКО

    4 5 Отговор
    ЗАГЛАВИЕ
    в ТОЗИ САЙТ

    ЕВАЛА

    15:53 18.06.2026

  • 70 Охаа това на снимката е сатана

    1 1 Отговор
    Двигателя работи с несиметричен диметилхидразин и затова пушека е оранжев

    15:59 18.06.2026

  • 71 ДДр

    4 6 Отговор
    Мацква, мацква, тъй как ярка тъй гариш :)))))

    16:01 18.06.2026

  • 72 Тъпа ушанка

    3 5 Отговор
    Квииикк, квииикк. Още бой ви чака.

    16:01 18.06.2026

  • 73 Тихо Руските Тръбари

    4 4 Отговор
    Кога гледахте сводки от фронта ,кога гледахте пленени ватенки.Руски поне знаете ли,не не знаете обикновени тъпопитеци сте ,смешни.Заминавайте за благото там е много хубаво и върнете бг.паспортите.

    16:03 18.06.2026

  • 74 Оххх успокоих се

    5 2 Отговор
    Бившият украински премиер каза в своя канал, че за две седмици тоя месец са убити 20000 украински военнослужещи. Освен това каза, че са струпани 100 дивизии свежи руски сили за настъпление.
    Бях се притеснил за бандеровците, но тази статия ме успокои.

    Коментиран от #77

    16:04 18.06.2026

  • 75 ка Путин няма да

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Абе":

    Дочака преговорите леко ще го свалят.

    16:04 18.06.2026

  • 76 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Гледала съм ги! По коментара ти ,разбирам,че и ти си ги гледал..И като си ги гледал,разбрал ли си къде в Раша гори !

    16:06 18.06.2026

  • 77 Друго какво каза

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Оххх успокоих се":

    Че всекимесец по 30 хил.ватенки мрът каза ли.Тс според русия и крайцера Мацква не утонул,ама он утанул Барни.И мацква гарит и бензин няма.Вчерс едни солдати искаха бензин в туби и неим дадоха.

    Коментиран от #84

    16:07 18.06.2026

  • 78 Верно рядко

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Идиот":

    Прозд си.

    Коментиран от #99

    16:09 18.06.2026

  • 79 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    КолежКЕ ,стига с този чорап и този лев..Чорапа докато се накани да връща лева,еврото няма да го има и минаваш отново на лев а аз на драхми:)но не благодарение на Чорапа,а благодарение на фалиралата мозъчно върхушка в Брюксел:)

    16:10 18.06.2026

  • 80 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    В Москва стават пожари и без украинските дронове. Увеличението на пожарите е в границата на статистическата погрешност.
    Това е все едно да убодеш с топлийка Майк Тайсън по задника и да очакваш, че ще ти се размине. Щета никаква, а последствия големи.

    16:12 18.06.2026

  • 81 Мисля

    4 3 Отговор
    Вчера статия във ,,Факти"-,, В 23 селища в Донбаска област е обявена евакуация" Толкова за перемогата на зеления гном.

    16:15 18.06.2026

  • 82 теню

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Вече омръзна на всички с безразличието и неспособността си Путин когато войната я пренесоха в Руските територии и не може да защити нито гражданите си нито страната освен да хленчи и да се усмихва като мало..умен ид..от . . Още преди години в началото уж така наречената СВО бях казал -- тая война трябва да се пренесе в Европа и Америка в противен случaй ,те ще продължават да тогава докато те не бъдат застрашени -- до сега няма такава опасност и не мисля , че ще има - те го знаят прекрасно им продължават . Какво по- хубаво от това! да има кой да се сражава за вас и да умира за вашите интереси .? Тоя самоуверен ид..от Путин с неговото бездействие и без никакъв отговор и раекции крачка по крачка война я пренесоха в Руските територии и все по дълбоко нанасят удари без значение стига да навредят на Русия . На всичко това как реагира тоя ид..от?--- Ни как -- от 2014 до 2022 година в продължение на 8 години всеки ден обстрелваха Донецк и Луганск като убиха повече от 15.000 хиляди и сега сигурно 8-10 години ще обстрелват Руските територии и кoгато те решат да прекратят войната за да имат време да се превъоръжат Путин веднага ще им се предложи - " Ние сме готови да работим заедно ? " предател долен толкова хора защо и за какво умряха ? сякаш нищо не е имало ..! Това нормално ли е ? да си готов да работиш със страни които финансираха войната и убиха хиляди Руски военнослужещи и мирни граждани ? -- ако не е предател тоя какъв е тогава ? бих се

    16:15 18.06.2026

  • 83 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..

    2 5 Отговор
    Вся москал горит Нахрен! АааааааХахахаха
    Десетки взривове у центъро на москалбад! Москалското НПЗ думка та се кине! ЗСУ ...пи.. ЗДЯТ монгольята до откат !
    ЗАКРИВАЙ
    АааааааХахахаха

    16:17 18.06.2026

  • 84 Виж сега

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Друго какво каза":

    Дори да са 30000 на месец от 150 милиона население, което не е вярно, убитите украинци са 40000 на месец от 10 милиона население. Украйна е концлагер, където мъжете ги убиват на фронта, а след това ги изгарят в германските мобилни крематориуми, за да не плащат кръвнина на децата и вдовиците им.

    Коментиран от #87

    16:20 18.06.2026

  • 85 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..

    4 4 Отговор
    Монголската 3 - кръгова ПВО отбрана е Безпомощна! НЕМА ПВО, нема беГзин и солярка, НЕМА Интернет, нема Пен ДЕЛ могучая,..нема го даже и ТРИДНЕВНИЯ Петушок и педофил,... ОТНОВО Избега монголоидния ФЮРЕР извратеняк...
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #86, #101

    16:22 18.06.2026

  • 86 ????

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА ..":

    Ти не си българин. Пиши на български или се омитай в украинските сайтове.

    16:24 18.06.2026

  • 87 Тия ПЕН дел мурафети ..

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Виж сега":

    Ги пробутвай на хомо дружинката при..коце пе ДАЛА и оная Пияната!
    ЗСУ ,..от железобетонни укрития долбят монгольята с дронове от километри,..денонощно! Пиле не може да префръкне, сичкото монголья стават.. чернозем!
    Щурмуващите с магарета и велосиПЕДИ Алкашоре Дох нут...като ско тове
    Ееееедехееее

    Коментиран от #95

    16:29 18.06.2026

  • 88 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Апят Киев за три дня......

    16:32 18.06.2026

  • 89 ех, горките

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Путин е марка със световна известност. Даже и в глупави колажи пак е в пъти по интересен от Шмерц, Кокощта и дядо Дък.

    Коментиран от #94

    16:33 18.06.2026

  • 90 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Поредните руски илюзии.утре ще превземем Киев....за пета година подред.дроновете и ракетите над москва нищо не им подсказват...

    Коментиран от #105

    16:34 18.06.2026

  • 91 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 0 Отговор
    МАСКВА ГОРИ

    ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ ТЪП.АНАРИ

    ДА СИ ЗАДАДАТ ВЪПРОСА

    КОЙ ИМА ГРЕШНА ПРЕЦЕНКА ?

    ХАХА ХАХАХА

    16:35 18.06.2026

  • 92 Не се притеснявай за руснаците

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Те, за разлика от други народи като нас имат здрав разум.

    Коментиран от #100, #116

    16:36 18.06.2026

  • 93 стоян георгиев- стъки

    3 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се покат коалициите черни душмански. !

    16:37 18.06.2026

  • 94 Последния софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #89 от "ех, горките":

    Така е! Цял СВЯТ знае кой е... Ху йло пеДо-фила! Даже песни за нея пеят! А..ти? Пуу ткин..У..йлооо...ЛЯЛЯ ЛЯЛЯЛЯ..ЛЯЛЯЯ...Пу ткин У йлооо..
    Тя е единственият Главкомандващ педофил Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!!
    КОЙ не знае...ху.. йло,.. Кой не е чувал за нея...
    Хихихихихи

    Коментиран от #97, #102

    16:38 18.06.2026

  • 95 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Тия ПЕН дел мурафети ..":

    Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс !

    16:39 18.06.2026

  • 96 ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ

    4 1 Отговор
    УРАААА

    А ГДЕ ПВО ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД?

    КАК ДЕЛА В МАЦКВА ?

    ХОЧИТСЯ ДВИЖУХА?

    УРАААА

    Коментиран от #98

    16:39 18.06.2026

  • 97 Славков

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Последния софиянец":

    Лапуркай бе лепилар ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !

    16:40 18.06.2026

  • 98 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ":

    Гори на май .кятти шунн.даферрата,РА РА РА !

    Коментиран от #108

    16:41 18.06.2026

  • 99 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Верно рядко":

    Идиот пълен

    16:41 18.06.2026

  • 100 Къде живеят изобщо

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Не се притеснявай за руснаците":

    Тия... русняци? У коя Република?!?
    Здравия разум е факт у.. клиповете със Алкаши
    Ееееедехееее

    Коментиран от #111, #120

    16:41 18.06.2026

  • 101 Чиниш ми се

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА ..":

    Тий го отмаамам в гаzyндера ,кат на Мелони щи изскочат зъркелите 👀 !

    16:44 18.06.2026

  • 102 Добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Последния софиянец":

    Намали кафето и повече разходки на чист въздух...

    16:46 18.06.2026

  • 103 ГОЙДААА Алкашоре и КО ПЕЙКИ

    3 0 Отговор
    ОГИН Движухата у москалбад върви...по План! АааааааХахахаха
    Подземния педофил...па Избега у бункеро в Урал!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #107

    16:46 18.06.2026

  • 104 Рашмахтът

    3 0 Отговор
    закъса на фронта в Донбас от 5 години и дори владее по- малко територия днес, в сравнение с преди.
    Украйна си връща територия.

    Москва вече гори, Петербург гори, навсякъде в Русия се сипят украински ракети и дронове!
    С какво се хвалят мужиците, като всичко се вижда!

    16:47 18.06.2026

  • 105 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Аркадаш ,остай ги теа простотии ,ракети макети ,дронове мронове ,ами давай по същество ,кажи колко и търсиш на Десислава на сеанс,че чувам ,че била голяма тигрица ?

    16:47 18.06.2026

  • 106 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК

    4 1 Отговор
    ЕДНА МАСКВА НР МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    16:49 18.06.2026

  • 107 Оня с парчето

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "ГОЙДААА Алкашоре и КО ПЕЙКИ":

    Гойда Мойда ,един голям Х.У.Й. в гаza ,знааш как щи успокои истерията на момента ?

    Коментиран от #112

    16:49 18.06.2026

  • 108 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ЩЕ ПОЕМЕШ ЧИЛИТО
    У ДИРНИКА

    ТОГАВА ЩЕ ВИДИШ

    КАК ГОРИТ МАСКВА.

    16:51 18.06.2026

  • 109 Киро джепането

    5 0 Отговор
    Тия жълтурето на ху йло ли щеа а воюват с НАТО?!?
    Хахахахаха
    Една Украйна ги скина от Ман дръсанье
    Хахахахаха

    Коментиран от #115

    16:51 18.06.2026

  • 110 Европа

    3 0 Отговор
    имала грешна представа, а Москва винаги е първа, само дето накрая Москва винаги се обосира!😄

    Няма нещо, което москалите да не са обосрали!

    Дори и социализма обосраха!

    16:51 18.06.2026

  • 111 Отвори картата на света

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Къде живеят изобщо":

    Забий един пергел в гр. Перм, нарисувай един кръг с радиус 5000 километъра и се вгледай в републиките и държавите, където е пълно с руснаци. Най-много и в Украйна. Относно алкохола, поляците няма кой да ги бие, немци, англичани, ние сме там наредеби, а русите са далеч зад нас.

    Коментиран от #118

    16:52 18.06.2026

  • 112 Гоййййдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Оня с парчето":

    Рашън СВО...лоч.

    Коментиран от #114

    16:53 18.06.2026

  • 113 Луд с картечница

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Прогноза":

    Хубавото е че хохохолът направил колажа вече отлежава някъде за компост 😂😂😂 .

    16:53 18.06.2026

  • 114 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Гоййййдаааа":

    Тиго отт...перрем в гаzyндера и ще се изтървеш по голяма !

    16:55 18.06.2026

  • 115 Цеко Бомбардировача

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Киро джепането":

    Лапуркай бе кюстендилски лепилар ,ти дам малко мангизи ,да смениш марката с по квалитетна !

    16:56 18.06.2026

  • 116 Руснак и разум,

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Не се притеснявай за руснаците":

    Ко? Не!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:57 18.06.2026

  • 117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Ся последно успяха ли покрай "гаражите "да открият кратуната 🎃 на Сирски или бездомни кучета още я размотават като топка за боулинг ?Добри хора предварително ви благодаря за многото плюсове и отговара 👌!

    16:59 18.06.2026

  • 118 Ту пой, ..ДА? ))))

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Отвори картата на света":

    Такава националност... русняци,.. Никога не е съществувала! Или имаш предвид.. Монголо- Татарските роби --+ москалья?!?
    Всички Републики си имат Националност, история, език, Писменост,...а монгольяк москальята...НЕ !!

    Коментиран от #119, #123

    16:59 18.06.2026

  • 119 Славков

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Ту пой, ..ДА? ))))":

    Дъжд ли те е валял ,или нормално така си пахнеш на некъпано мокро куче ?

    17:02 18.06.2026

  • 120 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Къде живеят изобщо":

    4% са мюсюлманите в Русия по класьора на ООН.
    10 % са мюсюлманите в България.
    2 турски партии в парламента
    Според Евростат, България е най мюсюлманската страна в Европа
    Прабългарският Бог е Монголското куче Тангра и сме монголоидни татари.
    Разбра ли разцепен алкаш.

    Коментиран от #122

    17:03 18.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 АсанБГ

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Ха ХаХа":

    Бъркаш приятел нещо цифрите ,мюсюлманте в България сме около 25% .

    Коментиран от #124

    17:07 18.06.2026

  • 123 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Ту пой, ..ДА? ))))":

    По добре монгол ,отколкото манн.гауу,явно ти си от вторите .

    17:08 18.06.2026

  • 124 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "АсанБГ":

    По броя на джамиите на глава от населението сме на първо място в света. Българската държава е разположена на турска територия, отнета от Османската империя, за да имаме държава. Султанът ни е облагал с десятък, а сега само ДДС е двойно по-голям. Следва ДОД, данък сгради, данък наследство, даже не зная колко данъка има.

    17:18 18.06.2026

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