Русия: Европейците имат грешна преценка, че ситуацията на бойното поле се е променила в полза на Украйна

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че европейските лидери явно са насадили на американския президент Доналд Тръмп вредни идеи на проведената тази седмица среща на върха на Г-7, но че американският лидер е силен политик, който се придържа към собственото си мнение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тръмп каза след, по думите му, "много добрата" среща с украинския му колега Володимир Зеленски, че Русия трябва да сключи мир с Украйна - коментари, които предизвикаха предпазлив оптимизъм сред лидерите на страните от Г-7, че може да бъде постигнато мирно споразумение.
Ушаков каза днес, че според него Тръмп е бил дезинформиран за ситуацията в Украйна на срещата на Г-7 и че Москва все още очаква посещение на емисарите на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че все още няма определена дата за това.
"Човек би предположил, че на Тръмп са били насадени вредни идеи. Разбираме, че европейците упражняват неблагоприятно влияние в този случай", посочи съветникът на Кремъл пред руската държавна телевизия в кулоарите на срещата на върха Русия-АСЕАН.
По думите му, европейците се ръководят от "грешната преценка, че ситуацията на бойното поле уж се е променила в полза на Украйна". Подобни допускания са категорично неверни, отбеляза съветникът на Кремъл, цитиран от ТАСС.
"Изхождайки от тази гледна точка, те се опитват да обработят Тръмп, за да заеме той по-ясна проукраинска позиция", каза Ушаков и добави: "Тръмп е силен политик, който се придържа към собственото си мнение. Някои неща той коментира, а за други изглежда се въздържа. Ще видим как ще се развива по-нататък позицията му".
Зеленски и европейските му съюзници изложиха пред Тръмп възгледите си, че бойните способности на Украйна значително са се подобрили, благодарение на възможностите да нанася удари дълбоко на територията на Русия - нещо, което Ушаков категорично отхвърли, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #89
15:06 18.06.2026
2 Ами пуснете нета,
15:07 18.06.2026
3 Адрес 4000
15:07 18.06.2026
4 реалистъ
Коментиран от #92
15:07 18.06.2026
5 Истината
Коментиран от #45, #48, #54
15:08 18.06.2026
6 Примати
Коментиран от #57
15:08 18.06.2026
7 Ами 30 000 крепостни на месец
15:09 18.06.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #32
15:09 18.06.2026
9 Смешник
Коментиран от #13
15:09 18.06.2026
10 Добри новини
В мрежата московчани се подиграват на Путин: в колажа са му сложили излетелия капак от резервоарите в Московската рафинерия Капотня при сутрешните удари на ВСУ. 😆
15:09 18.06.2026
11 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Слава на ВСУ!
15:10 18.06.2026
12 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #61
15:11 18.06.2026
13 Ей тебе ще те Ли бам
До коментар #9 от "Смешник":Като руска У рус пи я каквато си и ще ти напълня чофффката
15:11 18.06.2026
14 И Киев е Руски
Коментиран от #36, #82
15:11 18.06.2026
15 Евроатлантик
Коментиран от #23
15:11 18.06.2026
16 Хийт Пегсет
"Крим е руски. Азовско море е руско"
Изтегляме се!
Вие си воювайте на воля!
15:12 18.06.2026
17 Хохохаха
15:12 18.06.2026
18 Тома
15:12 18.06.2026
19 ушанка
15:13 18.06.2026
20 Ватенки тепърва ще виете
15:13 18.06.2026
21 И Киев е Руски
15:13 18.06.2026
22 БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #28
15:15 18.06.2026
23 И аз чакам 5г да стигнете Киев
До коментар #15 от "Евроатлантик":Вие за 5 г на 70 км от Донбас с1,35 милиона ватенки фира.А ти връщай часпорта руска У рус пи йо и се о ми тай..Ще ти го намасм до картофите.
15:16 18.06.2026
24 Дончо
15:16 18.06.2026
25 Реалност
💬Не можеш да свалиш всичко, защото няма достатъчно противовъздушна отбрана, а освен това не става за нищо.
💬Но Украйна предприе масирана атака и трябва да харчиш оскъдни ракети за противовъздушна отбрана и още от сега се справяш повече от зле.
💬Украйна произвежда все повече дронове всеки ден, а още не е започнала с ракетите Фламинго.
💬Москва има още по-малко противовъздушна отбрана, което ще доведе до това, нужда да свалят още повече дронове (и ракети).
За Оркистан няма светлина в тунела...
Единствения път на Путлер да оживее е Хага. Там ще го хранят и пазят.
15:16 18.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хихик
Коментиран от #33
15:18 18.06.2026
28 Ходи смени
До коментар #22 от "БАНДЕРИТЕ":Някоя от 1300 ватенки дето дадоха фира вчера в месните щурмове.Помогни на щурмванфюрер ка Путин
Коментиран от #46
15:18 18.06.2026
29 хех
15:18 18.06.2026
30 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Нека се съберем в центъра на Москва, да зададем въпроси на властите. Какво, по дяволите, става?
Коментиран от #60
15:18 18.06.2026
31 Цвете
15:19 18.06.2026
32 Хахахаха
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Копей, вие унищожихте повече украинци, от колкото украинци живеят в Украйна.
Коментиран от #47
15:19 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ами ако украинските военни решат да бъдат поне малко като руските терористи, какво ще стане със столицата на Русия...?
Слава на Украйна!
15:19 18.06.2026
35 Коментар
15:19 18.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Не може всички съседни суверенни държави, да живеят за интересите на русия, копей. Не може.
15:20 18.06.2026
37 Напред Русия!
15:20 18.06.2026
38 Цвете
Коментиран от #51
15:21 18.06.2026
39 Шмекер Копейкин празнодумеца
15:21 18.06.2026
40 Ушанки
15:21 18.06.2026
41 Цар плъх
15:22 18.06.2026
42 Атина Палада
15:23 18.06.2026
43 Смешко
Коментиран от #49
15:23 18.06.2026
44 ха, ха, ха...
— Ну что горит? Какая чача? Говорите медленнеи! Ах, дача горит… И как горит?
— Хорошо горит.
— Тогда пусть горит!
А теперь Москва горит, пусть горит!
15:23 18.06.2026
45 Мишел
До коментар #5 от "Истината":В град Москва досега няма нито един украински удар. Украинските дронове биват свалени извън вътрешния околовръстен път на Москва, на 10км. от Кремъл . Ударите са
15:23 18.06.2026
46 Розово хоботче
До коментар #28 от "Ходи смени":Винаги когато падне нещо като константиновка и красний личан и почваме да обръщаме войната трепем милиони Руснаци, а до Краматорск останаха 10 км по магистрала. У Авдеевка беше така у Покровск също ама чакаме контрата към Крим
15:23 18.06.2026
47 байдан
До коментар #32 от "Хахахаха":Това нищо в сравнение с руските рафинерии, танкове, логистика и авиация, които бандерите уникожават поне ваднъж годишно!
15:24 18.06.2026
48 Мишел
До коментар #5 от "Истината":В град Москва досега няма нито един украински удар. Украинските дронове биват свалени извън вътрешния околовръстен път на Москва, на 10км. от Кремъл . Няколко удара в предградията.
Несъмнено Русия този път ще отговори с болезнени удари по Киев.
Коментиран от #50
15:27 18.06.2026
49 Интересува ме
До коментар #43 от "Смешко":На летяща чиния ли е седнал Путлера? 🤣 Мечката умре ли?
15:30 18.06.2026
50 Да бе
До коментар #48 от "Мишел":Я пак си прегледай информацията, или по добре DW, ч е тази дето я имаш е дезинформация.
Коментиран от #53
15:31 18.06.2026
51 Атина Палада
До коментар #38 от "Цвете":КиткЕ,нашият път е ясен:) Титаник потъва..
15:31 18.06.2026
52 Хм Хм
Коментиран от #62
15:32 18.06.2026
53 Атина Палада
До коментар #50 от "Да бе":Препоръчваш ни DW ? Ха ха ха ха
Коментиран от #56
15:33 18.06.2026
54 Идиот
До коментар #5 от "Истината":Преди 5 г.Пут3н в знак на добра воля след Истанбулското съглашение дръпна войските от Киев и Харков.
Зеленски взе 1 млрд.д.от Борис Джонсън и скъса споразумението.
Обяви че ВСУ е победила Русия и завзела тези територии.
Изхвърли трупове в Буча, но французин е заснел това и го даде в ООН.
Коментиран от #59, #78
15:36 18.06.2026
55 Ами
15:37 18.06.2026
56 Хахахаха
До коментар #53 от "Атина Палада":Препоръчвам да гледате любителските кадри в тубата. Те са неподправени и реални. И те показват как рашата гори. Хората имат телефони, снимат и качват.
Коментиран от #58, #66, #76
15:37 18.06.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Примати":Ти си виж българките с турци, цигани и араби подчовече
15:38 18.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Саша Грей
До коментар #54 от "Идиот":Абсолютна лъжа. В знак на добра воля тогава Зеленски изпари 60 километрова военна колона към Киев, която нямаше никакви знаци на "добра воля". Ние бяхме тук - на планетата Земя и видяхме всичко, а ти можеш да си измисляш всякакви сценарии. Внуците ти може и да харесат подобна романтика.
Коментиран от #63
15:41 18.06.2026
60 Как беше
До коментар #30 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":На гей парада?
15:41 18.06.2026
61 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":Удариха укрите една мекичарница в Подмосковието бамбугер
15:43 18.06.2026
62 Абе
До коментар #52 от "Хм Хм":То тогава и границите на Украйна приличаха на тези от Минските споразумения ,ама сега вуж къде се молят за преговори бандерите:))А тогава се отказаха и тръгнаха да връщат Крим:)))Ами сега какво връщат или си мислите,че с тези дронове ще си подобрят преговорите:))),ще върнат още руски земи .Който е посегне дори минимално към Москва знаем как завършват,последно оня Пригожин:)
Коментиран от #75
15:44 18.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Нехч лъжи
Изпарил е на майка си онази работа
Гепи 1 млрд.лири и продължи войната.
За дебелото черво ще виси на Крещатник.
15:46 18.06.2026
65 Зеленски
Вярно не пораснах много
15:48 18.06.2026
66 Абе
До коментар #56 от "Хахахаха":Това мислиш ли?че подобрява преговорните позиции на бандерите ,дето искат спиране по сегашната фронтова линия :)Тя как ти се вижда ,струва ли си спрямо тези кадрите и ако спрат дори на сегашните граници ,струваше ли си целия Донбас за тези клипове:)
15:49 18.06.2026
67 Прогноза
Коментиран от #113
15:50 18.06.2026
68 Атина Палада
Коментиран от #79
15:52 18.06.2026
69 ЕЙ ДОЖИВЯХМЕ ДА ВИДИМ ИСТЕНСКО
в ТОЗИ САЙТ
ЕВАЛА
15:53 18.06.2026
70 Охаа това на снимката е сатана
15:59 18.06.2026
71 ДДр
16:01 18.06.2026
72 Тъпа ушанка
16:01 18.06.2026
73 Тихо Руските Тръбари
16:03 18.06.2026
74 Оххх успокоих се
Бях се притеснил за бандеровците, но тази статия ме успокои.
Коментиран от #77
16:04 18.06.2026
75 ка Путин няма да
До коментар #62 от "Абе":Дочака преговорите леко ще го свалят.
16:04 18.06.2026
76 Атина Палада
До коментар #56 от "Хахахаха":Гледала съм ги! По коментара ти ,разбирам,че и ти си ги гледал..И като си ги гледал,разбрал ли си къде в Раша гори !
16:06 18.06.2026
77 Друго какво каза
До коментар #74 от "Оххх успокоих се":Че всекимесец по 30 хил.ватенки мрът каза ли.Тс според русия и крайцера Мацква не утонул,ама он утанул Барни.И мацква гарит и бензин няма.Вчерс едни солдати искаха бензин в туби и неим дадоха.
Коментиран от #84
16:07 18.06.2026
78 Верно рядко
До коментар #54 от "Идиот":Прозд си.
Коментиран от #99
16:09 18.06.2026
79 Атина Палада
До коментар #68 от "Атина Палада":КолежКЕ ,стига с този чорап и този лев..Чорапа докато се накани да връща лева,еврото няма да го има и минаваш отново на лев а аз на драхми:)но не благодарение на Чорапа,а благодарение на фалиралата мозъчно върхушка в Брюксел:)
16:10 18.06.2026
80 Хахаха!🎺🥳😀
Това е все едно да убодеш с топлийка Майк Тайсън по задника и да очакваш, че ще ти се размине. Щета никаква, а последствия големи.
16:12 18.06.2026
81 Мисля
16:15 18.06.2026
82 теню
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Вече омръзна на всички с безразличието и неспособността си Путин когато войната я пренесоха в Руските територии и не може да защити нито гражданите си нито страната освен да хленчи и да се усмихва като мало..умен ид..от . . Още преди години в началото уж така наречената СВО бях казал -- тая война трябва да се пренесе в Европа и Америка в противен случaй ,те ще продължават да тогава докато те не бъдат застрашени -- до сега няма такава опасност и не мисля , че ще има - те го знаят прекрасно им продължават . Какво по- хубаво от това! да има кой да се сражава за вас и да умира за вашите интереси .? Тоя самоуверен ид..от Путин с неговото бездействие и без никакъв отговор и раекции крачка по крачка война я пренесоха в Руските територии и все по дълбоко нанасят удари без значение стига да навредят на Русия . На всичко това как реагира тоя ид..от?--- Ни как -- от 2014 до 2022 година в продължение на 8 години всеки ден обстрелваха Донецк и Луганск като убиха повече от 15.000 хиляди и сега сигурно 8-10 години ще обстрелват Руските територии и кoгато те решат да прекратят войната за да имат време да се превъоръжат Путин веднага ще им се предложи - " Ние сме готови да работим заедно ? " предател долен толкова хора защо и за какво умряха ? сякаш нищо не е имало ..! Това нормално ли е ? да си готов да работиш със страни които финансираха войната и убиха хиляди Руски военнослужещи и мирни граждани ? -- ако не е предател тоя какъв е тогава ? бих се
16:15 18.06.2026
83 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..
Десетки взривове у центъро на москалбад! Москалското НПЗ думка та се кине! ЗСУ ...пи.. ЗДЯТ монгольята до откат !
ЗАКРИВАЙ
АааааааХахахаха
16:17 18.06.2026
84 Виж сега
До коментар #77 от "Друго какво каза":Дори да са 30000 на месец от 150 милиона население, което не е вярно, убитите украинци са 40000 на месец от 10 милиона население. Украйна е концлагер, където мъжете ги убиват на фронта, а след това ги изгарят в германските мобилни крематориуми, за да не плащат кръвнина на децата и вдовиците им.
Коментиран от #87
16:20 18.06.2026
85 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..
АааааааХахахаха
Коментиран от #86, #101
16:22 18.06.2026
86 ????
До коментар #85 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА ..":Ти не си българин. Пиши на български или се омитай в украинските сайтове.
16:24 18.06.2026
87 Тия ПЕН дел мурафети ..
До коментар #84 от "Виж сега":Ги пробутвай на хомо дружинката при..коце пе ДАЛА и оная Пияната!
ЗСУ ,..от железобетонни укрития долбят монгольята с дронове от километри,..денонощно! Пиле не може да префръкне, сичкото монголья стават.. чернозем!
Щурмуващите с магарета и велосиПЕДИ Алкашоре Дох нут...като ско тове
Ееееедехееее
Коментиран от #95
16:29 18.06.2026
88 Ха ха ха
16:32 18.06.2026
89 ех, горките
До коментар #1 от "хаха":Путин е марка със световна известност. Даже и в глупави колажи пак е в пъти по интересен от Шмерц, Кокощта и дядо Дък.
Коментиран от #94
16:33 18.06.2026
90 стоян георгиев
Коментиран от #105
16:34 18.06.2026
91 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ ТЪП.АНАРИ
ДА СИ ЗАДАДАТ ВЪПРОСА
КОЙ ИМА ГРЕШНА ПРЕЦЕНКА ?
ХАХА ХАХАХА
16:35 18.06.2026
92 Не се притеснявай за руснаците
До коментар #4 от "реалистъ":Те, за разлика от други народи като нас имат здрав разум.
Коментиран от #100, #116
16:36 18.06.2026
93 стоян георгиев- стъки
16:37 18.06.2026
94 Последния софиянец
До коментар #89 от "ех, горките":Така е! Цял СВЯТ знае кой е... Ху йло пеДо-фила! Даже песни за нея пеят! А..ти? Пуу ткин..У..йлооо...ЛЯЛЯ ЛЯЛЯЛЯ..ЛЯЛЯЯ...Пу ткин У йлооо..
Тя е единственият Главкомандващ педофил Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!!
КОЙ не знае...ху.. йло,.. Кой не е чувал за нея...
Хихихихихи
Коментиран от #97, #102
16:38 18.06.2026
95 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #87 от "Тия ПЕН дел мурафети ..":Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс !
16:39 18.06.2026
96 ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ
А ГДЕ ПВО ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД?
КАК ДЕЛА В МАЦКВА ?
ХОЧИТСЯ ДВИЖУХА?
УРАААА
Коментиран от #98
16:39 18.06.2026
97 Славков
До коментар #94 от "Последния софиянец":Лапуркай бе лепилар ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !
16:40 18.06.2026
98 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #96 от "ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ":Гори на май .кятти шунн.даферрата,РА РА РА !
Коментиран от #108
16:41 18.06.2026
99 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Верно рядко":Идиот пълен
16:41 18.06.2026
100 Къде живеят изобщо
До коментар #92 от "Не се притеснявай за руснаците":Тия... русняци? У коя Република?!?
Здравия разум е факт у.. клиповете със Алкаши
Ееееедехееее
Коментиран от #111, #120
16:41 18.06.2026
101 Чиниш ми се
До коментар #85 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА ..":Тий го отмаамам в гаzyндера ,кат на Мелони щи изскочат зъркелите 👀 !
16:44 18.06.2026
102 Добре ли си?
До коментар #94 от "Последния софиянец":Намали кафето и повече разходки на чист въздух...
16:46 18.06.2026
103 ГОЙДААА Алкашоре и КО ПЕЙКИ
Подземния педофил...па Избега у бункеро в Урал!
АааааааХахахаха
Коментиран от #107
16:46 18.06.2026
104 Рашмахтът
Украйна си връща територия.
Москва вече гори, Петербург гори, навсякъде в Русия се сипят украински ракети и дронове!
С какво се хвалят мужиците, като всичко се вижда!
16:47 18.06.2026
105 АсанБГ
До коментар #90 от "стоян георгиев":Аркадаш ,остай ги теа простотии ,ракети макети ,дронове мронове ,ами давай по същество ,кажи колко и търсиш на Десислава на сеанс,че чувам ,че била голяма тигрица ?
16:47 18.06.2026
106 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК
16:49 18.06.2026
107 Оня с парчето
До коментар #103 от "ГОЙДААА Алкашоре и КО ПЕЙКИ":Гойда Мойда ,един голям Х.У.Й. в гаza ,знааш как щи успокои истерията на момента ?
Коментиран от #112
16:49 18.06.2026
108 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #98 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЩЕ ПОЕМЕШ ЧИЛИТО
У ДИРНИКА
ТОГАВА ЩЕ ВИДИШ
КАК ГОРИТ МАСКВА.
16:51 18.06.2026
109 Киро джепането
Хахахахаха
Една Украйна ги скина от Ман дръсанье
Хахахахаха
Коментиран от #115
16:51 18.06.2026
110 Европа
Няма нещо, което москалите да не са обосрали!
Дори и социализма обосраха!
16:51 18.06.2026
111 Отвори картата на света
До коментар #100 от "Къде живеят изобщо":Забий един пергел в гр. Перм, нарисувай един кръг с радиус 5000 километъра и се вгледай в републиките и държавите, където е пълно с руснаци. Най-много и в Украйна. Относно алкохола, поляците няма кой да ги бие, немци, англичани, ние сме там наредеби, а русите са далеч зад нас.
Коментиран от #118
16:52 18.06.2026
112 Гоййййдаааа
До коментар #107 от "Оня с парчето":Рашън СВО...лоч.
Коментиран от #114
16:53 18.06.2026
113 Луд с картечница
До коментар #67 от "Прогноза":Хубавото е че хохохолът направил колажа вече отлежава някъде за компост 😂😂😂 .
16:53 18.06.2026
114 Оня с парчето
До коментар #112 от "Гоййййдаааа":Тиго отт...перрем в гаzyндера и ще се изтървеш по голяма !
16:55 18.06.2026
115 Цеко Бомбардировача
До коментар #109 от "Киро джепането":Лапуркай бе кюстендилски лепилар ,ти дам малко мангизи ,да смениш марката с по квалитетна !
16:56 18.06.2026
116 Руснак и разум,
До коментар #92 от "Не се притеснявай за руснаците":Ко? Не!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
16:57 18.06.2026
117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:59 18.06.2026
118 Ту пой, ..ДА? ))))
До коментар #111 от "Отвори картата на света":Такава националност... русняци,.. Никога не е съществувала! Или имаш предвид.. Монголо- Татарските роби --+ москалья?!?
Всички Републики си имат Националност, история, език, Писменост,...а монгольяк москальята...НЕ !!
Коментиран от #119, #123
16:59 18.06.2026
119 Славков
До коментар #118 от "Ту пой, ..ДА? ))))":Дъжд ли те е валял ,или нормално така си пахнеш на некъпано мокро куче ?
17:02 18.06.2026
120 Ха ХаХа
До коментар #100 от "Къде живеят изобщо":4% са мюсюлманите в Русия по класьора на ООН.
10 % са мюсюлманите в България.
2 турски партии в парламента
Според Евростат, България е най мюсюлманската страна в Европа
Прабългарският Бог е Монголското куче Тангра и сме монголоидни татари.
Разбра ли разцепен алкаш.
Коментиран от #122
17:03 18.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 АсанБГ
До коментар #120 от "Ха ХаХа":Бъркаш приятел нещо цифрите ,мюсюлманте в България сме около 25% .
Коментиран от #124
17:07 18.06.2026
123 Тити
До коментар #118 от "Ту пой, ..ДА? ))))":По добре монгол ,отколкото манн.гауу,явно ти си от вторите .
17:08 18.06.2026
124 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #122 от "АсанБГ":По броя на джамиите на глава от населението сме на първо място в света. Българската държава е разположена на турска територия, отнета от Османската империя, за да имаме държава. Султанът ни е облагал с десятък, а сега само ДДС е двойно по-голям. Следва ДОД, данък сгради, данък наследство, даже не зная колко данъка има.
17:18 18.06.2026