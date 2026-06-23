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Тръмп заплаши страните от НАТО, че САЩ може да не ги защитят при руска атака
  Тема: Украйна

Тръмп заплаши страните от НАТО, че САЩ може да не ги защитят при руска атака

23 Юни, 2026 09:10 1 742 64

  • нато-
  • марк рюте-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • иран

Тръмп за пореден път обвини европейски съюзници в НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран

Тръмп заплаши страните от НАТО, че САЩ може да не ги защитят при руска атака - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейски държави от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран, като го направи преди днешната визита на генералния секретар на алианса Марк Рюте във Вашингтон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тръмп отбеляза в Белия дом, че през годините САЩ са изразходвали огромни суми за отбраната на Европа, но основни съюзници не са застанали до Вашингтон, когато се е нуждаел от подкрепа в конфликта с Техеран.

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Той спомена Великобритания, Германия и Италия, казвайки: "Когато ги помолихме да се присъединят, те не бяха до нас". Държавният глава на САЩ не навлезе в подробности относно поисканата помощ, уточнява ДПА.

Тръмп изтъкна, че САЩ "са харчили стотици милиони долара на година", за да защитят Европа от Русия, и заяви, че в бъдеще може да няма такова желание да помага на съюзниците, ако те не оказват "поне малко подкрепа".

Официални американски представители периодично критикуват съюзниците в НАТО за "недостатъчна подкрепа" във войната на САЩ с Иран, акцентира ДПА.

Очаква се Рюте да остане във Вашингтон от днес до четвъртък. В неговата програма е залегнала среща с Тръмп в Белия дом.

Американският президент се очаква на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 7 и 8 юли.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази година, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО". Коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс.

В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че това вече не е нужно, нали?", заяви Тръмп.

"Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.

Американският президент е известен с променливото си отношение към алианса и неведнъж е правил коментари, които предизвикаха въпроси относно готовността му да се придържа към изпълнението на член 5 от Североатлантическия договор, който гласи, че атака срещу една от държави от НАТО е атака срещу всичките, отбелязва Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах Тръмп....

    37 6 Отговор
    Ново 5 кукуригу

    Коментиран от #9

    09:12 23.06.2026

  • 2 Тая Русия

    33 4 Отговор
    била много силна. Пък тук един Едиот по цял ден повтаря, че само така му казали да мисли:))

    09:13 23.06.2026

  • 3 велик е тръмп

    14 34 Отговор
    прав е винаги
    обективен
    умен и смел

    Коментиран от #12

    09:13 23.06.2026

  • 4 Боко

    16 2 Отговор
    Няма също да защити урса при отвличане от извънземни 🤪🥳👍

    Коментиран от #37

    09:13 23.06.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 22 Отговор
    Оръжие на Тръмп бомби Путин
    Пък нека "отказва" да защитава Европа.

    Коментиран от #24

    09:13 23.06.2026

  • 6 Д-р Ментал

    26 1 Отговор
    Не виждам новина. Тръмп си плещи и си лала, но си вкарва автогол- показа колко са западнали САЩ

    09:14 23.06.2026

  • 7 Слава на Украйна

    15 23 Отговор
    То за това Европа трескаво се въоръжава и подпомага най-силната армия в Евразия - украинската.

    09:14 23.06.2026

  • 8 Пич

    44 2 Отговор
    Мога да се обзаложа, че ако Русия нападне Европа, САЩ няма да си мръднат пръста, докато не мине време, за да видят кой ще спечели!!! Ще се намесят единствено на печелившата страна, за да могат да докопат някакви дивиденти!!!

    Коментиран от #23, #29, #61

    09:14 23.06.2026

  • 9 Прави се на куку

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ах Тръмп....":

    Иска да изсмуче още пари от глЮпавите еврокукундели и използва Русия за плашило. Май евроПуделите са куку.

    09:15 23.06.2026

  • 10 Георги

    11 0 Отговор
    тарикат мъж не писка

    09:16 23.06.2026

  • 11 провинциалист

    17 1 Отговор
    Тръмп провери ли за Путин в гардероба преди да изръси поредната глупост?

    09:17 23.06.2026

  • 12 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "велик е тръмп":

    тромб обективен?! тромб умен?! тромб смел?! това е сарказъм, нали?

    Коментиран от #22

    09:19 23.06.2026

  • 13 китайски балон

    14 0 Отговор
    Aми то това е добра новина не заплаха проблем, щеше да е, ако каже, че ще помага, тогава са загубени😉

    09:19 23.06.2026

  • 14 долу сащ

    23 0 Отговор
    чудесно! не разбрах кога Иран нападна сащ? типично краварско ла й ни, топло, кръгло и вонящо

    09:20 23.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Само България и Румъния помагат на Тръмп срещу Иран.И той ще ги защити.

    Коментиран от #28

    09:20 23.06.2026

  • 16 Психиатър

    22 1 Отговор
    Тоя яко го тресе деменцията!
    Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!

    Коментиран от #30, #32

    09:22 23.06.2026

  • 17 българина

    16 0 Отговор
    не чух да плаши Ирзаел, че ако още веднъж ги вкарат във война насила и ги излъжат, че могат да спечелят, ще ги отреже ... сащ са си еврейска ку чка от 85 г.... това ще е така до самият им край

    09:22 23.06.2026

  • 18 Хм Хм

    12 0 Отговор
    Дони да си разкара базите от Европа.
    И самолетите от летище В. Левски, за които Румбата му даде срок, пък искаше да ги мести. В крайна сметка не само, че останаха, но им удължи срока и ще го удължи още с колкото му каже Оранжевия папуняк. Иначе изглежда "железен" в очите на аграрите, които лъже безогледно.

    09:22 23.06.2026

  • 19 куку тръмп куку путин

    8 10 Отговор
    Двама изкукали старци!

    09:23 23.06.2026

  • 20 БиДончо

    8 0 Отговор
    скоро китай ще ви занули

    09:24 23.06.2026

  • 21 Тома

    6 0 Отговор
    Бай Дончо пак ще ги издой за милиарди

    09:24 23.06.2026

  • 22 Така де

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    250 г. американска демокрация и накрая Тръмп - най-интелигентният и способен американец.

    09:24 23.06.2026

  • 23 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    За България пък чл. 5 е абсолютно невалиден. Нито един западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България, ако Русия я нападне.

    09:27 23.06.2026

  • 24 Жожи

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама ЕС плаща. На Тръмп му трябват пари, много пари. Той ще защити Европа ( колкото защити ОАЕ и Катар) само срещу много пари.

    09:27 23.06.2026

  • 25 Д-р Ментал

    12 0 Отговор
    Вместо да се дават милиарди за здравеопазване, борба с рак, нови научни открития и светът да прогресира, с тези луди и войнствени старци се дават пари за въоражаване и войни. Тръмп извлича лична изгода от войните, синът му трупа милиони от борсови спекулации. НАТО да се преструктурира и форматира биз САЩ

    09:27 23.06.2026

  • 26 И той ще освобождава

    3 0 Отговор
    Той направо да ги напада,не да ги защитава.
    Да поиска още много милиарди от Европа.
    Сделка да стане.
    Нали щеше да идва свободата за иранския народ.?
    Те с Путин наред освобождават.

    09:28 23.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    ТръНп ще ПЛАЩА 3ОО милиарда на Иран❗

    09:29 23.06.2026

  • 28 Жожи

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Той не защити Катар и ОАЕ, които му плащаха милиарди, та бедните ошушкани балканци ли.

    09:30 23.06.2026

  • 29 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    За съжаление тук си прав.
    При теб това е рядкост,но в случая е така.

    09:32 23.06.2026

  • 30 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Психиатър":

    "Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!" - и НАТО дотолкова се е втурнало да се защитава, че скоро може да започне да го прави от руска територия.

    09:34 23.06.2026

  • 31 НАТО е отбранителен съюз

    4 4 Отговор
    НАТО не помага на агресори.

    Коментиран от #53, #62

    09:34 23.06.2026

  • 32 АБВ

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Психиатър":

    "Тоя яко го тресе деменцията!
    Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!"

    НАТО никога не се е защитавал от никого през цялото си съществуване. Създадено е против СССР, защото последният много страхувал демакратичния Запад.
    Досега, в десетките войни, НАТО винаги е бил АГРЕСОР И САМО АГРЕСОР !

    09:35 23.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 на български

    3 3 Отговор
    "Създадено е против СССР, защото последният много (страхувал )демакратичния Запад."
    Вие не сте ли чували глагола плаши .
    Е българино национално единтичен.

    Коментиран от #45

    09:39 23.06.2026

  • 35 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 3 Отговор
    Във временно окупирания Крим минус още два вражески кораба.
    Автопасанически ферибот „Лаврентій“ и автомобил „Панагия“ отидоха на дъното.
    Работата се върши прецизно и без излишен шум.
    Пореден удар по логистиката на окупаторите - и още едно напомняне: за тях няма безопасен смисъл.
    Страхотен резултат и мощна работа на нашите воини. Гордеем се.

    Коментиран от #47

    09:39 23.06.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор
    И от какво защитавате Европа години наред? Години наред разритвате близкия Изток и заливате Европа с бежанци. Взривихте СП. САЩ винаги са работели СРЕЩУ Европа. Защитавали били... Никой не е нападал Европа и ако не бяхте вие днес нямаше да е пълна с толкова боклуци...
    Да сте питали преди да нападнете Иран? Не сте, нали тъй? Буш поне малко театър врътна за Ирак... После казахте, че никой ви не трябва... Значи тихо от коневръза там...

    09:40 23.06.2026

  • 37 Дай

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боко":

    Боже

    09:40 23.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ти и

    6 0 Отговор
    американците не можеш да защитиш от никого и от нищо.То само с лайнодумане не става нищо.

    09:42 23.06.2026

  • 40 Зъл пес

    3 5 Отговор
    Ами прав е човека.Урсулците дават на Зелю,който само е консуматор на пари и оръжия които им предоставя Брюксел.

    09:43 23.06.2026

  • 41 Дежавю

    4 0 Отговор
    Евтин театър целта на който е Европа и Русия да воюват а САЩ да стои настрана и да се намеси в подходящия момент нещо като повторение на 2 световна война.

    09:43 23.06.2026

  • 42 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Колкото е възможно по скоро му направете Психо Тест на Този....

    09:45 23.06.2026

  • 43 Гост

    5 0 Отговор
    Сега ако ЕС нападне Русия и Тръмпа няма дъ ни пумага.

    09:45 23.06.2026

  • 44 ТРЪМП НАШ

    4 3 Отговор
    ТРЪМП НАШ

    САМО ТАКИВА ИЗКАЗВАНИЯ
    ИСКА ДА ЧУВА
    ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ
    В БЪЛГАРИЯ.

    НЕ СЛУЧАЙНО В КРАЯ
    НА 2024 ГОДИНА
    РУСОФИЛКИТЕ РЕВАХА
    ИСТЕРИЧНО
    И ПОДКРЕПЯХА
    ТРЪМП

    ВМЕСТО КАМАЛА ХАРИС.

    09:47 23.06.2026

  • 45 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "на български":

    "Създадено е против СССР, защото последният много (страхувал )демакратичния Запад."
    Вие не сте ли чували глагола плаши .
    Е българино национално единтичен."

    Просто ми е кеф да дразня по-нискоинтелигентните, които да се чудят дълго какво съм написал и защо. А думата често е ползвана от "любим" политически лидер, известен и като мастит евроатлантик.

    Коментиран от #60

    09:48 23.06.2026

  • 46 Манол от Чуричене

    3 1 Отговор
    36 лекари вече му поставиха диагнозата, лоша форма на деменция. Но американците си го избраха.

    09:48 23.06.2026

  • 47 КРИМ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Е ОСТРОВ

    УКРАИНСКИ ОСТРОВ.

    09:49 23.06.2026

  • 48 Време му е да си ходи!

    2 0 Отговор
    Та са глупост след глупост

    09:52 23.06.2026

  • 49 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Закривайте го тоз алианс и всеки сам да се пази. Тоз баббаит ако чакате да ви пази, той иска да приллапа канада, гренландия, кубба, много ще ви пази, няма що

    09:52 23.06.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Бахго.....
    Пусия Малая Токмачка не може превземе, ама Европя щяла атакува. Само насън и след три бутилки Финландия ☝️😁

    09:52 23.06.2026

  • 51 Да се знае...

    1 0 Отговор
    Това не е заплаха а признание крайно време е Европа да се събуди от дълбокият сън и да се отърве от робството от САЩ и европейските им господари

    09:54 23.06.2026

  • 52 Историк

    3 0 Отговор
    Този идиот не може нищо друго, освен да заплашва. Американците трябва да го заплашат така, че да изпълнят една единствена заплаха- отървате света от него, след като го натресохте с тъпотията си.

    09:55 23.06.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "НАТО е отбранителен съюз":

    Я пак ❗ Мога да ти изброя две дузини военни ИНТЕРВЕНЦИИ на НАТОпорчените е трети страни❗
    Ти можеш ли да споменеш поне ДВЕ защити на НАТОпорчените проведени на територии на страни-членки❓

    09:56 23.06.2026

  • 54 Българин

    0 2 Отговор
    Американците така хлъзнаха Путин и предния път! Обясняваха му, че няма да има един американски войник в Украйна, генралитре на Байдън обясняваха, как на Киев му остават не повече от 72, часа, евакуираха послоството си в Лвов, а после направо в Полша, защото Украйна била обречена. Като братушките влязоха в Украйна, се оказа че тя се ползва с пълна подкрепа на цялото НАТО, оръжието, ракетите и инструктурите потекоха като река.
    И сега пак така! Тръмп подканя Путин да нападне натото, а ако го направи, шак ще играят големите шамари!

    Коментиран от #57

    09:57 23.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Факти

    1 1 Отговор
    НАТО вече няма. Има европейска армия и тя не се нуждае от Америка. Кой ще я нападне? Смешната Русия или хартиения Китай?

    09:58 23.06.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Те така хлъзнаха и Садам, че няма да се месят, с после хлъзнаха целия Свят с една епруветка и разрушиха Ирак❗

    09:59 23.06.2026

  • 58 Тъпа ушанка

    3 0 Отговор
    Този Американски гангстер пак недоволен .

    10:02 23.06.2026

  • 59 Хи хи

    1 1 Отговор
    Чухте ли бе тагаренковци и пасита ?? Путин ще дойде тука, така каза маленкий зеля ! Почнахте ли да копаете бункерчета като дойде Путин ?!

    10:04 23.06.2026

  • 60 Даа ...

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "АБВ":

    Изключително е интелигентно да използваш репликите на ниско образовано ДС внуче, превърнало се в символ на корупцията. Също толкова интелигентно, колкото ученички подражават визуално и поведенчески на фолк певиците .
    Напомня ми на Костадинов, по известен като Костя Копейкин как се оправдаваше за вписването на марката "костя Копейкин" в Търговския регистър, че това бил герой на Гогол, а там Костя няма.

    10:06 23.06.2026

  • 61 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Добър облог. Кравите по принцип никога не са се интересували от колективна сигурност, безкористна помощ и всеобщо добруване, винаги са гледали далаверата и са действали спрямо нея. А въпросният член 5, както и някои други разписани "ангажименти" са просто дъвка за устите на балъците, които трябва да плащат и да слугуват на краварските интереси.

    10:06 23.06.2026

  • 62 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "НАТО е отбранителен съюз":

    натю е касичка без дъно, а балъците само я пълним…

    10:09 23.06.2026

  • 63 Хипотетично

    0 0 Отговор
    💲 САЩ "са харчили стотици милиони долара на година", за да защитят Европа от Русия💲
    Означава: САЩ "са харчили стотици милиони долара на година (за да развиват своите секретни технологии)", за да защитят (своите интереси в) Европа от Русия.

    10:10 23.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.