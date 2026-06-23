Тръмп заплаши страните от НАТО, че САЩ може да не ги защитят при руска атака

Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейски държави от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран, като го направи преди днешната визита на генералния секретар на алианса Марк Рюте във Вашингтон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тръмп отбеляза в Белия дом, че през годините САЩ са изразходвали огромни суми за отбраната на Европа, но основни съюзници не са застанали до Вашингтон, когато се е нуждаел от подкрепа в конфликта с Техеран.

Още новини от Украйна

Той спомена Великобритания, Германия и Италия, казвайки: "Когато ги помолихме да се присъединят, те не бяха до нас". Държавният глава на САЩ не навлезе в подробности относно поисканата помощ, уточнява ДПА.

Тръмп изтъкна, че САЩ "са харчили стотици милиони долара на година", за да защитят Европа от Русия, и заяви, че в бъдеще може да няма такова желание да помага на съюзниците, ако те не оказват "поне малко подкрепа".

Официални американски представители периодично критикуват съюзниците в НАТО за "недостатъчна подкрепа" във войната на САЩ с Иран, акцентира ДПА.

Очаква се Рюте да остане във Вашингтон от днес до четвъртък. В неговата програма е залегнала среща с Тръмп в Белия дом.

Американският президент се очаква на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 7 и 8 юли.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази година, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО". Коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс.

В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че това вече не е нужно, нали?", заяви Тръмп.

"Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.

Американският президент е известен с променливото си отношение към алианса и неведнъж е правил коментари, които предизвикаха въпроси относно готовността му да се придържа към изпълнението на член 5 от Североатлантическия договор, който гласи, че атака срещу една от държави от НАТО е атака срещу всичките, отбелязва Ройтерс.