Тръмп заплаши страните от НАТО, че САЩ може да не ги защитят при руска атака

Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейски държави от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран, като го направи преди днешната визита на генералния секретар на алианса Марк Рюте във Вашингтон, предаде ДПА, съобщи БТА.
Тръмп отбеляза в Белия дом, че през годините САЩ са изразходвали огромни суми за отбраната на Европа, но основни съюзници не са застанали до Вашингтон, когато се е нуждаел от подкрепа в конфликта с Техеран.
Той спомена Великобритания, Германия и Италия, казвайки: "Когато ги помолихме да се присъединят, те не бяха до нас". Държавният глава на САЩ не навлезе в подробности относно поисканата помощ, уточнява ДПА.
Тръмп изтъкна, че САЩ "са харчили стотици милиони долара на година", за да защитят Европа от Русия, и заяви, че в бъдеще може да няма такова желание да помага на съюзниците, ако те не оказват "поне малко подкрепа".
Официални американски представители периодично критикуват съюзниците в НАТО за "недостатъчна подкрепа" във войната на САЩ с Иран, акцентира ДПА.
Очаква се Рюте да остане във Вашингтон от днес до четвъртък. В неговата програма е залегнала среща с Тръмп в Белия дом.
Американският президент се очаква на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 7 и 8 юли.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази година, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО". Коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс.
В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.
"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че това вече не е нужно, нали?", заяви Тръмп.
"Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.
Американският президент е известен с променливото си отношение към алианса и неведнъж е правил коментари, които предизвикаха въпроси относно готовността му да се придържа към изпълнението на член 5 от Североатлантическия договор, който гласи, че атака срещу една от държави от НАТО е атака срещу всичките, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах Тръмп....
Коментиран от #9
09:12 23.06.2026
2 Тая Русия
09:13 23.06.2026
3 велик е тръмп
обективен
умен и смел
Коментиран от #12
09:13 23.06.2026
4 Боко
Коментиран от #37
09:13 23.06.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
Пък нека "отказва" да защитава Европа.
Коментиран от #24
09:13 23.06.2026
6 Д-р Ментал
09:14 23.06.2026
7 Слава на Украйна
09:14 23.06.2026
8 Пич
Коментиран от #23, #29, #61
09:14 23.06.2026
9 Прави се на куку
До коментар #1 от "Ах Тръмп....":Иска да изсмуче още пари от глЮпавите еврокукундели и използва Русия за плашило. Май евроПуделите са куку.
09:15 23.06.2026
10 Георги
09:16 23.06.2026
11 провинциалист
09:17 23.06.2026
12 Георги
До коментар #3 от "велик е тръмп":тромб обективен?! тромб умен?! тромб смел?! това е сарказъм, нали?
Коментиран от #22
09:19 23.06.2026
13 китайски балон
09:19 23.06.2026
14 долу сащ
09:20 23.06.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #28
09:20 23.06.2026
16 Психиатър
Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!
Коментиран от #30, #32
09:22 23.06.2026
17 българина
09:22 23.06.2026
18 Хм Хм
И самолетите от летище В. Левски, за които Румбата му даде срок, пък искаше да ги мести. В крайна сметка не само, че останаха, но им удължи срока и ще го удължи още с колкото му каже Оранжевия папуняк. Иначе изглежда "железен" в очите на аграрите, които лъже безогледно.
09:22 23.06.2026
19 куку тръмп куку путин
09:23 23.06.2026
20 БиДончо
09:24 23.06.2026
21 Тома
09:24 23.06.2026
22 Така де
До коментар #12 от "Георги":250 г. американска демокрация и накрая Тръмп - най-интелигентният и способен американец.
09:24 23.06.2026
23 Така е
До коментар #8 от "Пич":За България пък чл. 5 е абсолютно невалиден. Нито един западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България, ако Русия я нападне.
09:27 23.06.2026
24 Жожи
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама ЕС плаща. На Тръмп му трябват пари, много пари. Той ще защити Европа ( колкото защити ОАЕ и Катар) само срещу много пари.
09:27 23.06.2026
25 Д-р Ментал
09:27 23.06.2026
26 И той ще освобождава
Да поиска още много милиарди от Европа.
Сделка да стане.
Нали щеше да идва свободата за иранския народ.?
Те с Путин наред освобождават.
09:28 23.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:29 23.06.2026
28 Жожи
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Той не защити Катар и ОАЕ, които му плащаха милиарди, та бедните ошушкани балканци ли.
09:30 23.06.2026
29 Така е
До коментар #8 от "Пич":За съжаление тук си прав.
При теб това е рядкост,но в случая е така.
09:32 23.06.2026
30 провинциалист
До коментар #16 от "Психиатър":"Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!" - и НАТО дотолкова се е втурнало да се защитава, че скоро може да започне да го прави от руска територия.
09:34 23.06.2026
31 НАТО е отбранителен съюз
Коментиран от #53, #62
09:34 23.06.2026
32 АБВ
До коментар #16 от "Психиатър":"Тоя яко го тресе деменцията!
Явно е забравил, че НАТО е алианс за защита, а не за нападение!"
НАТО никога не се е защитавал от никого през цялото си съществуване. Създадено е против СССР, защото последният много страхувал демакратичния Запад.
Досега, в десетките войни, НАТО винаги е бил АГРЕСОР И САМО АГРЕСОР !
09:35 23.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 на български
Вие не сте ли чували глагола плаши .
Е българино национално единтичен.
Коментиран от #45
09:39 23.06.2026
35 Бай Пунди Говнокомандващия
Автопасанически ферибот „Лаврентій“ и автомобил „Панагия“ отидоха на дъното.
Работата се върши прецизно и без излишен шум.
Пореден удар по логистиката на окупаторите - и още едно напомняне: за тях няма безопасен смисъл.
Страхотен резултат и мощна работа на нашите воини. Гордеем се.
Коментиран от #47
09:39 23.06.2026
36 Пилотът Гошу
Да сте питали преди да нападнете Иран? Не сте, нали тъй? Буш поне малко театър врътна за Ирак... После казахте, че никой ви не трябва... Значи тихо от коневръза там...
09:40 23.06.2026
37 Дай
До коментар #4 от "Боко":Боже
09:40 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ти и
09:42 23.06.2026
40 Зъл пес
09:43 23.06.2026
41 Дежавю
09:43 23.06.2026
42 Кривоверен алкаш
09:45 23.06.2026
43 Гост
09:45 23.06.2026
44 ТРЪМП НАШ
САМО ТАКИВА ИЗКАЗВАНИЯ
ИСКА ДА ЧУВА
ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ
В БЪЛГАРИЯ.
НЕ СЛУЧАЙНО В КРАЯ
НА 2024 ГОДИНА
РУСОФИЛКИТЕ РЕВАХА
ИСТЕРИЧНО
И ПОДКРЕПЯХА
ТРЪМП
ВМЕСТО КАМАЛА ХАРИС.
09:47 23.06.2026
45 АБВ
До коментар #34 от "на български":"Създадено е против СССР, защото последният много (страхувал )демакратичния Запад."
Вие не сте ли чували глагола плаши .
Е българино национално единтичен."
Просто ми е кеф да дразня по-нискоинтелигентните, които да се чудят дълго какво съм написал и защо. А думата често е ползвана от "любим" политически лидер, известен и като мастит евроатлантик.
Коментиран от #60
09:48 23.06.2026
46 Манол от Чуричене
09:48 23.06.2026
47 КРИМ
До коментар #35 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Е ОСТРОВ
УКРАИНСКИ ОСТРОВ.
09:49 23.06.2026
48 Време му е да си ходи!
09:52 23.06.2026
49 Баба Гошка
09:52 23.06.2026
50 Владимир Путин, президент
Пусия Малая Токмачка не може превземе, ама Европя щяла атакува. Само насън и след три бутилки Финландия ☝️😁
09:52 23.06.2026
51 Да се знае...
09:54 23.06.2026
52 Историк
09:55 23.06.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "НАТО е отбранителен съюз":Я пак ❗ Мога да ти изброя две дузини военни ИНТЕРВЕНЦИИ на НАТОпорчените е трети страни❗
Ти можеш ли да споменеш поне ДВЕ защити на НАТОпорчените проведени на територии на страни-членки❓
09:56 23.06.2026
54 Българин
И сега пак така! Тръмп подканя Путин да нападне натото, а ако го направи, шак ще играят големите шамари!
Коментиран от #57
09:57 23.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Факти
09:58 23.06.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Българин":Те така хлъзнаха и Садам, че няма да се месят, с после хлъзнаха целия Свят с една епруветка и разрушиха Ирак❗
09:59 23.06.2026
58 Тъпа ушанка
10:02 23.06.2026
59 Хи хи
10:04 23.06.2026
60 Даа ...
До коментар #45 от "АБВ":Изключително е интелигентно да използваш репликите на ниско образовано ДС внуче, превърнало се в символ на корупцията. Също толкова интелигентно, колкото ученички подражават визуално и поведенчески на фолк певиците .
Напомня ми на Костадинов, по известен като Костя Копейкин как се оправдаваше за вписването на марката "костя Копейкин" в Търговския регистър, че това бил герой на Гогол, а там Костя няма.
10:06 23.06.2026
61 Точно така
До коментар #8 от "Пич":Добър облог. Кравите по принцип никога не са се интересували от колективна сигурност, безкористна помощ и всеобщо добруване, винаги са гледали далаверата и са действали спрямо нея. А въпросният член 5, както и някои други разписани "ангажименти" са просто дъвка за устите на балъците, които трябва да плащат и да слугуват на краварските интереси.
10:06 23.06.2026
62 Боко
До коментар #31 от "НАТО е отбранителен съюз":натю е касичка без дъно, а балъците само я пълним…
10:09 23.06.2026
63 Хипотетично
Означава: САЩ "са харчили стотици милиони долара на година (за да развиват своите секретни технологии)", за да защитят (своите интереси в) Европа от Русия.
10:10 23.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.