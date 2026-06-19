Русия разглежда Балтийско море като зона на конфликт, обяви Германия

Според германския външен министър Йохан Вадефул Русия все повече разглежда региона на Балтийско море като зона на конфликт, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Всички ние сме осъзнали, че самото Балтийско море е от ключово значение за отбраната на целия алианс [НАТО]“, заяви Вадефул при откриването на Конференцията по сигурността днес в Кил, Северна Германия.

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Той посочи, че Балтийско море служи като стратегически маршрут за подкрепления и доставки, като отбеляза, че Русия е напълно наясно с това.

Политически лидери, военни представители и експерти се събраха в Кил, за да обсъдят променящата се ситуация в региона на Балтийско море. Наред с Вадефул в откриването на събитието участва румънският външен министър Оана Цою.

„Станахме свидетели на саботажи, шпионски дейности, заглушаване на джипиес сигнали, нахлувания на дронове и изтребители във въздушното пространство на НАТО, транзита на руския „сенчест флот“ и многократната поява на руски изследователски кораби в близост до критична инфраструктура“, заяви Вадефул пред участниците в конференцията.

Тези рискове са причината за провеждането на военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) в региона на Балтийско море, отбеляза още Вадефул. Военноморското учение, което Вадефул разглежда като знак за единството на алианса, се ръководи от Военноморските сили на САЩ за 55-и път.

По думите му Вашингтон отдавна е отправял призиви към Европа да подхожда по-сериозно към отбраната и възпирането, но европейците „не искаха да чуят това“. Според външния министър обаче времената са се променили и днес повечето европейски държави правят дългосрочни инвестиции в своите въоръжени сили.

Вчера Вадефул също заяви: „Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя...“