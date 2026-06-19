Новини
Свят »
Германия »
Русия разглежда Балтийско море като зона на конфликт, обяви Германия
  Тема: Украйна

Русия разглежда Балтийско море като зона на конфликт, обяви Германия

19 Юни, 2026 14:33 950 30

  • нато-
  • русия-
  • германия-
  • балтийско море-
  • йохан вадефул

Балтийско море служи като стратегически маршрут за подкрепления и доставки, Русия е напълно наясно с това

Русия разглежда Балтийско море като зона на конфликт, обяви Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според германския външен министър Йохан Вадефул Русия все повече разглежда региона на Балтийско море като зона на конфликт, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Всички ние сме осъзнали, че самото Балтийско море е от ключово значение за отбраната на целия алианс [НАТО]“, заяви Вадефул при откриването на Конференцията по сигурността днес в Кил, Северна Германия.

Още новини от Украйна

Той посочи, че Балтийско море служи като стратегически маршрут за подкрепления и доставки, като отбеляза, че Русия е напълно наясно с това.

Политически лидери, военни представители и експерти се събраха в Кил, за да обсъдят променящата се ситуация в региона на Балтийско море. Наред с Вадефул в откриването на събитието участва румънският външен министър Оана Цою.

„Станахме свидетели на саботажи, шпионски дейности, заглушаване на джипиес сигнали, нахлувания на дронове и изтребители във въздушното пространство на НАТО, транзита на руския „сенчест флот“ и многократната поява на руски изследователски кораби в близост до критична инфраструктура“, заяви Вадефул пред участниците в конференцията.

Тези рискове са причината за провеждането на военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) в региона на Балтийско море, отбеляза още Вадефул. Военноморското учение, което Вадефул разглежда като знак за единството на алианса, се ръководи от Военноморските сили на САЩ за 55-и път.

По думите му Вашингтон отдавна е отправял призиви към Европа да подхожда по-сериозно към отбраната и възпирането, но европейците „не искаха да чуят това“. Според външния министър обаче времената са се променили и днес повечето европейски държави правят дългосрочни инвестиции в своите въоръжени сили.

Вчера Вадефул също заяви: „Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя...“


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 19 Отговор
    Ще виси от башнята бункерния терорист с ботокса.

    Коментиран от #7

    14:34 19.06.2026

  • 2 Маскалия няма да прости на Европа

    11 19 Отговор
    че Европа живее по добре!

    Коментиран от #4

    14:36 19.06.2026

  • 3 Без име

    15 5 Отговор
    Още един розов еднорог се е изказал.

    14:38 19.06.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 8 Отговор

    До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    Нееее, виж какво е казал Жуков. Георгий Константинович. Знаеш ли Кой е? Та той е казал, на Сталин, още 1945 г " Они нам никогда не простят за то что мы их освободили от нацизма. "

    Коментиран от #28

    14:39 19.06.2026

  • 5 Първо да арестуват Меркел!

    8 10 Отговор
    Комсомолката от ГДР даде на Путин 7 трилиона евро!
    После да арестуват Шрьодер и тогава да плямпат!

    14:39 19.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 9 Отговор
    РФ е страшна сила / нищо че от СССР не е придумала нечего(много народи се трудиха там)// даже е и последната танкова армия в момента-все на фронте , за победу

    Коментиран от #10

    14:40 19.06.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хехехех, из вади д i лдото, че говориш глупости, хехеехе

    14:41 19.06.2026

  • 8 Сила

    8 15 Отговор
    Руския флот разглежда обикновенно дъното на моретата ....Комсомолец , Курск , Москва .....!!!

    Коментиран от #16

    14:41 19.06.2026

  • 9 Германия е лицемерна!

    13 4 Отговор
    В Русия е пълно с германски компании! Заради тях санкциите не работят!

    14:42 19.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не бъркай Русия с България, хахаах. България за 35 години Дори един завод не е направила.

    Коментиран от #12, #13, #15

    14:42 19.06.2026

  • 11 ГЕРМАНСКИТЕ МИНИСТРИ ИМАТ ПРОБЛЕМИ

    18 2 Отговор
    Шефовете на Volkswagen заявиха, че съществуването на компанията е застрашенол.

    14:43 19.06.2026

  • 12 гост

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защото не мисли за война и си гледа кефа,докато крепостните строят военни заводи като за последно..

    14:46 19.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 12 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    аре бе! сигурен ли си? и фабрики и заводи има , не като СИВ -дет фалираха масово , щот са много на ниво и наСССРато ти

    Коментиран от #17

    14:46 19.06.2026

  • 14 Пич

    17 4 Отговор
    Германия е източник на зло за човечеството пре последните сто години!!! Когато се почуства годна за това, винаги започва война!!! Ноо - в Германия са предимно много тъпи, и нямат правилна преценка за себе си!!! Схващате ли - германската тъпотия отново може да доведе до грешна преценка, че са готови за трета световна война, и да я започнат!!! Това според мен ще доведе до гарантиани ядрени удари от страна на Русия по оста - Румъния, Полша, Германия !!! За България не мога да кажа!

    14:46 19.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    я разкажи ся . как без Раша нямаше да имаме ток!

    Коментиран от #18

    14:47 19.06.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Първите загинали атомни подводници са американски- Трешър, Скорпион.
    А пожара на USS Джералд Форд -Най модерния, забрави ли го? Що помните 2 мин?

    Коментиран от #22, #23

    14:52 19.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има цехове за сглобяване, друго няма. Сигурен съм. Ако имаше, дешевле да Си написал

    Коментиран от #20

    14:53 19.06.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кво стана с АЕЦ Белене? България е единственната страна в света която Си е купила реактори но няма АЕЦ, ххахаах

    14:55 19.06.2026

  • 19 Някой

    12 4 Отговор
    Кой нагнетява в Балтийско море? С разни прихващачи в международно въздушно пространство и качване на кораби от "сенчест флот"? Разните там НАТО-вци нагнетяват обстановката.
    Кога Русия е пращала прихващачи в международно пространство и са се качвали на чужди кораби?
    Запада да се погледне в огледалото!

    14:57 19.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    абе блогър от МАЗА! разходи се из БГ да видиш бизнес и цехове , не само да кудкудякаш тука , опулена кукумявко!ние сме ЕС! кво искаш-Кремиковци ли? в ЕС и света няма машина , която се сглабя в 1 държава , а частите пристигат отвсякъде-където са изгодни///но ти си толкова след мамуните , че няма да ме разбереш

    Коментиран от #24, #26, #30

    15:00 19.06.2026

  • 21 Гориил

    9 1 Отговор
    Русия разглежда Балтийско море като море за всички.

    15:14 19.06.2026

  • 22 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И бият негрите !!!
    Тъй да знайш ...

    15:27 19.06.2026

  • 23 Сила

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Последно , "Адмирал Кузнецов " на дървени въглища ли е или на пелети ?!?
    Или просто има гребци - крепостни селяни ...!?!

    15:31 19.06.2026

  • 24 дедо Пешо европутинис-блатар

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз работя в промишлеността. Едно време имаше индустрия, която работеше с валута, чиято ПЕЧАЛБА влизаше в държавата, сега сме черни роби за центове на чуждоземни господари, която нищо не оставят тук. Схващаш ли разликата едногънков? Заводите бяха 100% собственост на държавата, и населените места бяха пълни с живот. Сега е пустош, руини и обезлюдени населени места.

    Коментиран от #27

    15:39 19.06.2026

  • 25 Някой

    8 1 Отговор
    Дори и да е така , кой носи вината за това? Кой пиратства из това море? Кой незаконно спира и арестува търговски съдове? Кой влезе в НАТО през последните няколко години? Това не е ли милитаризиране на региона? Все Русия ви е виновна! Никога не поглеждате в огледалото да се видите какви хубавци сте.

    15:47 19.06.2026

  • 26 Щ+Щ

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Траханье или коханье искаш?

    15:51 19.06.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "дедо Пешо европутинис-блатар":

    дядо смо тльо! от МАЗА! НАВРЕМЕТО РАША ви изкара от селата , вкара ви в панелки да се правите на промишленици , дет хал хабер си нямахте/и ядяхте домати от баба и дядо , ама и те измряха , и сега ми ядете..

    15:53 19.06.2026

  • 28 Ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така е навремето са освободили и деда ми от воловете.....

    Коментиран от #29

    16:18 19.06.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха ха":

    И Това е добре. Щото Сега ядеш един път ядено Тука, а не с воловете на къра, клу Пак

    16:23 19.06.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ко стана с Белене? Кажи де? Нещо лапна и Ти пречи ли?
    Аз знам колко цехчета Има в БГ.
    Заводи и фабрики останаха само строени от комунистите

    16:26 19.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания