Русия разглежда Балтийско море като зона на конфликт, обяви Германия

Според германския външен министър Йохан Вадефул Русия все повече разглежда региона на Балтийско море като зона на конфликт, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Всички ние сме осъзнали, че самото Балтийско море е от ключово значение за отбраната на целия алианс [НАТО]“, заяви Вадефул при откриването на Конференцията по сигурността днес в Кил, Северна Германия.
Той посочи, че Балтийско море служи като стратегически маршрут за подкрепления и доставки, като отбеляза, че Русия е напълно наясно с това.
Политически лидери, военни представители и експерти се събраха в Кил, за да обсъдят променящата се ситуация в региона на Балтийско море. Наред с Вадефул в откриването на събитието участва румънският външен министър Оана Цою.
„Станахме свидетели на саботажи, шпионски дейности, заглушаване на джипиес сигнали, нахлувания на дронове и изтребители във въздушното пространство на НАТО, транзита на руския „сенчест флот“ и многократната поява на руски изследователски кораби в близост до критична инфраструктура“, заяви Вадефул пред участниците в конференцията.
Тези рискове са причината за провеждането на военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) в региона на Балтийско море, отбеляза още Вадефул. Военноморското учение, което Вадефул разглежда като знак за единството на алианса, се ръководи от Военноморските сили на САЩ за 55-и път.
По думите му Вашингтон отдавна е отправял призиви към Европа да подхожда по-сериозно към отбраната и възпирането, но европейците „не искаха да чуят това“. Според външния министър обаче времената са се променили и днес повечето европейски държави правят дългосрочни инвестиции в своите въоръжени сили.
Вчера Вадефул също заяви: „Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя...“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:34 19.06.2026
2 Маскалия няма да прости на Европа
Коментиран от #4
14:36 19.06.2026
3 Без име
14:38 19.06.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа":Нееее, виж какво е казал Жуков. Георгий Константинович. Знаеш ли Кой е? Та той е казал, на Сталин, още 1945 г " Они нам никогда не простят за то что мы их освободили от нацизма. "
Коментиран от #28
14:39 19.06.2026
5 Първо да арестуват Меркел!
После да арестуват Шрьодер и тогава да плямпат!
14:39 19.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
14:40 19.06.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хехехех, из вади д i лдото, че говориш глупости, хехеехе
14:41 19.06.2026
8 Сила
Коментиран от #16
14:41 19.06.2026
9 Германия е лицемерна!
14:42 19.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не бъркай Русия с България, хахаах. България за 35 години Дори един завод не е направила.
Коментиран от #12, #13, #15
14:42 19.06.2026
11 ГЕРМАНСКИТЕ МИНИСТРИ ИМАТ ПРОБЛЕМИ
14:43 19.06.2026
12 гост
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защото не мисли за война и си гледа кефа,докато крепостните строят военни заводи като за последно..
14:46 19.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":аре бе! сигурен ли си? и фабрики и заводи има , не като СИВ -дет фалираха масово , щот са много на ниво и наСССРато ти
Коментиран от #17
14:46 19.06.2026
14 Пич
14:46 19.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":я разкажи ся . как без Раша нямаше да имаме ток!
Коментиран от #18
14:47 19.06.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Сила":Първите загинали атомни подводници са американски- Трешър, Скорпион.
А пожара на USS Джералд Форд -Най модерния, забрави ли го? Що помните 2 мин?
Коментиран от #22, #23
14:52 19.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има цехове за сглобяване, друго няма. Сигурен съм. Ако имаше, дешевле да Си написал
Коментиран от #20
14:53 19.06.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кво стана с АЕЦ Белене? България е единственната страна в света която Си е купила реактори но няма АЕЦ, ххахаах
14:55 19.06.2026
19 Някой
Кога Русия е пращала прихващачи в международно пространство и са се качвали на чужди кораби?
Запада да се погледне в огледалото!
14:57 19.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":абе блогър от МАЗА! разходи се из БГ да видиш бизнес и цехове , не само да кудкудякаш тука , опулена кукумявко!ние сме ЕС! кво искаш-Кремиковци ли? в ЕС и света няма машина , която се сглабя в 1 държава , а частите пристигат отвсякъде-където са изгодни///но ти си толкова след мамуните , че няма да ме разбереш
Коментиран от #24, #26, #30
15:00 19.06.2026
21 Гориил
15:14 19.06.2026
22 Сила
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И бият негрите !!!
Тъй да знайш ...
15:27 19.06.2026
23 Сила
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Последно , "Адмирал Кузнецов " на дървени въглища ли е или на пелети ?!?
Или просто има гребци - крепостни селяни ...!?!
15:31 19.06.2026
24 дедо Пешо европутинис-блатар
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз работя в промишлеността. Едно време имаше индустрия, която работеше с валута, чиято ПЕЧАЛБА влизаше в държавата, сега сме черни роби за центове на чуждоземни господари, която нищо не оставят тук. Схващаш ли разликата едногънков? Заводите бяха 100% собственост на държавата, и населените места бяха пълни с живот. Сега е пустош, руини и обезлюдени населени места.
Коментиран от #27
15:39 19.06.2026
25 Някой
15:47 19.06.2026
26 Щ+Щ
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Траханье или коханье искаш?
15:51 19.06.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #24 от "дедо Пешо европутинис-блатар":дядо смо тльо! от МАЗА! НАВРЕМЕТО РАША ви изкара от селата , вкара ви в панелки да се правите на промишленици , дет хал хабер си нямахте/и ядяхте домати от баба и дядо , ама и те измряха , и сега ми ядете..
15:53 19.06.2026
28 Ха ха ха
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така е навремето са освободили и деда ми от воловете.....
Коментиран от #29
16:18 19.06.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Ха ха ха":И Това е добре. Щото Сега ядеш един път ядено Тука, а не с воловете на къра, клу Пак
16:23 19.06.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ко стана с Белене? Кажи де? Нещо лапна и Ти пречи ли?
Аз знам колко цехчета Има в БГ.
Заводи и фабрики останаха само строени от комунистите
16:26 19.06.2026