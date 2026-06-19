Как Украйна изолира Крим от Русия

Въоръжените сили на Украйна значително активизираха атаките си срещу енергийната и военната инфраструктура на окупирания от Русия Крим, който Москва от анексията през 2014 година използва за нанасянето на удари и за обезпечаването на частите си в Южна Украйна.

След осъществените няколко атаки срещу Керченския мост, през последните години Русия прехвърля голямата част от горивата и другите стоки по шосе и по релси чрез окупираните територии по крайбрежието на Азовско море. Има сведения, че сега украинските дронове стигат до бензиновозите и по тези трасета, които руските военни доскоро смятаха за сигурни. А в началото на юни украинските дронове нанесоха удари и по Чонгарския мост, който свързва континентална Украйна и Крим.

Всичко това вече доведе до режим на ограничени продажби на горива на полуострова. „Сега може да се случи да чакаш и по шест-осем часа на бензиностанция, дори десет", казва пред ДВ жител на Симферопол.

От Кремъл твърдят, че работят за отстраняването на „определени проблеми" с горивата на Крим. Но междувременно има и проблеми с осигуряването на някои хранителни продукти, като например захарта. Под заплаха е не само туристическият сезон, но и руската военна логистика. Как тази тактика на украинската армия може да повлияе на по-нататъшния ход на войната?

Удари по военната логистика на Русия

В Киев казват, че ударите по енергийната инфраструктура имат за цел да повишат икономическата цена на войната за Русия. Но залозите са повече от чисто икономически, смятат наблюдателите - чрез контрола над ключовите трасета украинската армия разчита и на значителен военен ефект.

Във вашингтонския Институт за изследване на войната вече са констатирали взаимна връзка между украинските удари по Крим и близките райони и ситуацията на бойното поле, казва пред ДВ експертката от института Кристина Харвард. По нейните думи, руската армия вече има очевидни проблеми с доставката на дизелово гориво.

„Това е много важно за военната логистика, тъй като руската армия зависи в по-голяма степен от дизеловото гориво, отколкото от бензина. Разбира се, те използват бензин за определени видове превозни средства, но дизелът вероятно оказва по-голямо значение на бойното поле", посочва Харвард и допълва, че сега руснаците са принудени да променят маршрутите за доставки в Южна Украйна, което съществено ще забави обезпечаването на техните части.

Плановете на Украйна: пълна изолация на Крим

Засилвайки ударите и взимайки под контрол ключовите пътища за снабдяване на руските войски, Украйна планира в близко време да изолира Крим от Русия, каза наскоро пред Ройтерс командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр" Бровди.

Това, което украинската армия не можа да постигне по време на контранастъплението през 2023 година, сега изглежда се компенсира благодарение на развитието на дроновите технологии, където Украйна показва сериозни успехи, значително изпреварвайки иновациите на противника, гласят оценките на западните аналитични центрове. "Говорейки за технологиите на дроновете, трябва да разбираме, че не става дума само за овладяването на навиците за тяхното управление. Става дума за цяла екосистема, която се развива около воденето на война от следващо поколение", обяснява пред ДВ директорката на киевския Център за сигурност "Сагайдачни" Леся Огризко.

Руският президент Владимир Путин на свой ред бе принуден да говори за заплахите от разширеното използване на дронове от страна на Украйна на среща с военни в Кремъл на 12 юни. "Той подчерта, че от това няма да излезе нищо. Той така смята", коментира пред ДВ научният сътрудник от Американския предприемачески институт Леон Арон. Анализаторът е на точно обратното мнение - че украинските военни постигат успехи чрез дроновете. А руснаците, наред с инфлацията и икономическия натиск, сега са изправени и пред реалната опасност да бъдат ударени от украински дрон. "Това е един вид ахилесова пета на цялата операция, защото стратегията на Путин още от самото начало се свеждаше до това повечето руснаци да бъдат защитени от последствията на войната. И ако ме питате какво се е променило за тези четири години, мога да ви кажа, че се е променило точно това."

Арон подчертава, че става дума не само за забавянето на икономиката, дефицита на работна ръка и на ресурсите в гражданския сектор на Русия. "Те вече започват да усещат натиска на войната", коментира анализаторът за ДВ и добавя, че "въпреки всички дадени от тях жертви, войната не просто върви зле, а сега и самите те се чувстват уязвими".

Прогноза: кризата в Русия ще се задълбочава

Руското министерство на отбраната досега не е коментирало украинските удари по сухопътния коридор към Крим. Но редица от т.нар. руски „военни кореспонденти" отправят остри критики към генералите - някои предлагат да се осигури военен ескорт на бензиновозите в Крим, други призовават да се засилят ударите по украинската инфраструктура, информира Асошиейтед прес.

Дали засилването на изолацията на Крим и вероятното по-нататъшно влошаване на социално-икономическата ситуация в Русия през лятото може да доведе до публично недоволство сред близките до Кремъл елити? Според Леон Арон тази вероятност не е голяма заради деполитизацията на тези елити, до която се стигна през годините на управление на Путин.

Що се отнася до кризата с горивата в Русия през лятото, когато търсенето расте, тя само ще се задълбочава, прогнозира Кристина Харвард. „Интересно ще бъде да се види как ще се справя с този проблем Кремъл в следващите седмици и месеци", казва анализаторката.

Автор: Дмитри Каневски