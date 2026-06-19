Как Украйна изолира Крим от Русия

Въоръжените сили на Украйна значително активизираха атаките си срещу енергийната и военната инфраструктура на окупирания от Русия Крим, който Москва от анексията през 2014 година използва за нанасянето на удари и за обезпечаването на частите си в Южна Украйна.
След осъществените няколко атаки срещу Керченския мост, през последните години Русия прехвърля голямата част от горивата и другите стоки по шосе и по релси чрез окупираните територии по крайбрежието на Азовско море. Има сведения, че сега украинските дронове стигат до бензиновозите и по тези трасета, които руските военни доскоро смятаха за сигурни. А в началото на юни украинските дронове нанесоха удари и по Чонгарския мост, който свързва континентална Украйна и Крим.
Всичко това вече доведе до режим на ограничени продажби на горива на полуострова. „Сега може да се случи да чакаш и по шест-осем часа на бензиностанция, дори десет", казва пред ДВ жител на Симферопол.
От Кремъл твърдят, че работят за отстраняването на „определени проблеми" с горивата на Крим. Но междувременно има и проблеми с осигуряването на някои хранителни продукти, като например захарта. Под заплаха е не само туристическият сезон, но и руската военна логистика. Как тази тактика на украинската армия може да повлияе на по-нататъшния ход на войната?
Удари по военната логистика на Русия
В Киев казват, че ударите по енергийната инфраструктура имат за цел да повишат икономическата цена на войната за Русия. Но залозите са повече от чисто икономически, смятат наблюдателите - чрез контрола над ключовите трасета украинската армия разчита и на значителен военен ефект.
Във вашингтонския Институт за изследване на войната вече са констатирали взаимна връзка между украинските удари по Крим и близките райони и ситуацията на бойното поле, казва пред ДВ експертката от института Кристина Харвард. По нейните думи, руската армия вече има очевидни проблеми с доставката на дизелово гориво.
„Това е много важно за военната логистика, тъй като руската армия зависи в по-голяма степен от дизеловото гориво, отколкото от бензина. Разбира се, те използват бензин за определени видове превозни средства, но дизелът вероятно оказва по-голямо значение на бойното поле", посочва Харвард и допълва, че сега руснаците са принудени да променят маршрутите за доставки в Южна Украйна, което съществено ще забави обезпечаването на техните части.
Плановете на Украйна: пълна изолация на Крим
Засилвайки ударите и взимайки под контрол ключовите пътища за снабдяване на руските войски, Украйна планира в близко време да изолира Крим от Русия, каза наскоро пред Ройтерс командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр" Бровди.
Това, което украинската армия не можа да постигне по време на контранастъплението през 2023 година, сега изглежда се компенсира благодарение на развитието на дроновите технологии, където Украйна показва сериозни успехи, значително изпреварвайки иновациите на противника, гласят оценките на западните аналитични центрове. "Говорейки за технологиите на дроновете, трябва да разбираме, че не става дума само за овладяването на навиците за тяхното управление. Става дума за цяла екосистема, която се развива около воденето на война от следващо поколение", обяснява пред ДВ директорката на киевския Център за сигурност "Сагайдачни" Леся Огризко.
Руският президент Владимир Путин на свой ред бе принуден да говори за заплахите от разширеното използване на дронове от страна на Украйна на среща с военни в Кремъл на 12 юни. "Той подчерта, че от това няма да излезе нищо. Той така смята", коментира пред ДВ научният сътрудник от Американския предприемачески институт Леон Арон. Анализаторът е на точно обратното мнение - че украинските военни постигат успехи чрез дроновете. А руснаците, наред с инфлацията и икономическия натиск, сега са изправени и пред реалната опасност да бъдат ударени от украински дрон. "Това е един вид ахилесова пета на цялата операция, защото стратегията на Путин още от самото начало се свеждаше до това повечето руснаци да бъдат защитени от последствията на войната. И ако ме питате какво се е променило за тези четири години, мога да ви кажа, че се е променило точно това."
Арон подчертава, че става дума не само за забавянето на икономиката, дефицита на работна ръка и на ресурсите в гражданския сектор на Русия. "Те вече започват да усещат натиска на войната", коментира анализаторът за ДВ и добавя, че "въпреки всички дадени от тях жертви, войната не просто върви зле, а сега и самите те се чувстват уязвими".
Прогноза: кризата в Русия ще се задълбочава
Руското министерство на отбраната досега не е коментирало украинските удари по сухопътния коридор към Крим. Но редица от т.нар. руски „военни кореспонденти" отправят остри критики към генералите - някои предлагат да се осигури военен ескорт на бензиновозите в Крим, други призовават да се засилят ударите по украинската инфраструктура, информира Асошиейтед прес.
Дали засилването на изолацията на Крим и вероятното по-нататъшно влошаване на социално-икономическата ситуация в Русия през лятото може да доведе до публично недоволство сред близките до Кремъл елити? Според Леон Арон тази вероятност не е голяма заради деполитизацията на тези елити, до която се стигна през годините на управление на Путин.
Що се отнася до кризата с горивата в Русия през лятото, когато търсенето расте, тя само ще се задълбочава, прогнозира Кристина Харвард. „Интересно ще бъде да се види как ще се справя с този проблем Кремъл в следващите седмици и месеци", казва анализаторката.
Автор: Дмитри Каневски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 терористите от нату
Коментиран от #20, #68
09:04 19.06.2026
2 Карфиол
Коментиран от #11, #19, #23, #48
09:04 19.06.2026
3 Мдаа
Мдаа.
Коментиран от #65, #104
09:04 19.06.2026
4 оня с коня
09:06 19.06.2026
5 Славяни
Коментиран от #30, #44, #92
09:06 19.06.2026
6 Тошко
09:06 19.06.2026
7 Свилен
Коментиран от #38
09:07 19.06.2026
8 наближават ли
09:07 19.06.2026
9 Какво беше
Те на наблюдавате го!
09:08 19.06.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДА ПИШАТ ПОД ИМЕТО НА АВТОРА НА СТАТИЯТА И ИМЕТО НА ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК
НА МЕДИЯТА :)
......
ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ Е ПОРЪЧАЛ МАТЕРИАЛА :)
Коментиран от #16
09:08 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защо Русия
Коментиран от #17, #56
09:08 19.06.2026
13 Путин да се прощава с Крим
Коментиран от #64
09:09 19.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #55, #70
09:09 19.06.2026
15 Ха ХаХа
Коментиран от #32
09:10 19.06.2026
16 Дойче зеле
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":тези утекоха вече в канала. Германистан умре и кво тогава ни занимават нас с тяхната прокиснала идеология? И нас да ни побъркат, да станем и ние Вавилон - сбиротък от неуправляема паплач?
09:11 19.06.2026
17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #12 от "Защо Русия":Гори ли Украйна -гори и Русия.
09:11 19.06.2026
18 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #91
09:12 19.06.2026
19 Руснак без крак...
До коментар #2 от "Карфиол":Вече ПЕТ години "измрялата" украинска армия прави за смях руските поросята !!! Замисли се ☝️
Коментиран от #45
09:15 19.06.2026
20 Антирашист 600
До коментар #1 от "терористите от нату":ТЕРОРИСТИТЕ СА В ПРОСИЯ ! Пусин започна войната !
Коментиран от #59
09:16 19.06.2026
21 Ах Ох
09:17 19.06.2026
22 Не така
09:17 19.06.2026
23 Антирашист601
До коментар #2 от "Карфиол":Колко ии използвате за да тролите за просия ?
Коментиран от #50
09:18 19.06.2026
24 Като паднат 2-3 килотона по Лвов
Коментиран от #43, #95
09:19 19.06.2026
25 Тасс
09:19 19.06.2026
26 Прогноза
09:19 19.06.2026
27 Как е русофилчетата?
Коментиран от #31
09:21 19.06.2026
28 БАЦЕ ЕООД
09:22 19.06.2026
29 БАЦЕ ЕООД
09:22 19.06.2026
30 Антирашист 602
До коментар #5 от "Славяни":Истината на 180 °,основите на кгб. Наглост рашистка без край .
09:22 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Швейк
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Пълни тубите и бегом в Русия за да помагаш на товарищите!
09:23 19.06.2026
33 Дон Корлеоне
09:23 19.06.2026
34 Мимч
Коментиран от #46
09:23 19.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 абе
09:24 19.06.2026
37 АБВ
Най-тъпото внушение е, че ударите по логистиката на горивата ще засегне фатално руската армия и ще доведе до обрат в СВО. За по-нискоинтелигентните читатели това може и да е така, но по-умните правилно преценяват, че сегашните изисквания на бойните действия за горива са многократно по-ниски от 2022 г. Просто дроновата война не изисква гориво, колкото бронетанковата. На второ място, ударите по логистиката ще навредят в много по-голяма степен на гражданите на Крим, а армията ще усети недостиг последна, ако въобще усети такъв. От друга страна, първоначалния ефект от ударите по логистиката вече взе да спихва и пропагандния ефект за срещата на Г 7 да се изчерпва.
Не знам има ли връзка с "успешните" удари по логистиката на руснаците, но точто по тяхно време Константиновка почти я превзеха и без гориво. За Лиман гориво май също не е нужно и той постепенно загуби стратегическото си предназначение. Рай-Александровка също падна без бензин и дизел.
Айде, бегайте !
Коментиран от #39
09:24 19.06.2026
38 ахаха
До коментар #7 от "Свилен":Я надуй деде кавала! да видим поне дали това можеш, ма ме съмнява.
09:25 19.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ
09:26 19.06.2026
41 гойнойче веле
09:27 19.06.2026
42 Минавам само да кажа
Лек и ползотворен ден на всички останали нормални хора!
09:28 19.06.2026
43 Като изплува крайцера
До коментар #24 от "Като паднат 2-3 килотона по Лвов":тогава ще паднат и килотоните по Лвов. Имаш тежки халюцинации, май?
09:28 19.06.2026
44 Хм Хм
До коментар #5 от "Славяни":За украинците знаем, че са славяни, а други славяни къде видя?
09:30 19.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 няма да е изненада
До коментар #34 от "Мимч":Или по крайните западни територии на укрия при благоприятен въздушен циклон.Да се порадват и войнолюбците на аромата.
Коментиран от #49
09:30 19.06.2026
47 Няма край путинското унижение
09:30 19.06.2026
48 Кривата ти русофилска
До коментар #2 от "Карфиол":кратуна е умряла.
09:32 19.06.2026
49 Мимч
До коментар #46 от "няма да е изненада":Съгласен съм...
09:32 19.06.2026
50 Тролейбус
До коментар #23 от "Антирашист601":Жемини, шатжипити и няколко китайски, що се интересуваш?
09:32 19.06.2026
51 Българин
09:32 19.06.2026
52 руски крепостни
Коментиран от #58
09:32 19.06.2026
53 Отреазвяващ
09:33 19.06.2026
54 Хм Хм
До коментар #35 от "СРЕЩУ МАЛКА СУМА":И ЮТюб така. Кадрите с "летящата чиния" в Москва са генерирани с ИИ, налЕ?
Коментиран от #60, #94
09:35 19.06.2026
55 БАЦЕ ЕООД
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ти не знаеш какво е било в училище ...
09:35 19.06.2026
56 нали за
До коментар #12 от "Защо Русия":тази истина погнаха Гайтанджиева.
Коментиран от #71
09:35 19.06.2026
57 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #45 от "Простак без тшк":Смешното е с кой акъл изостанала, крепостна Русия реши да нападне Украйна със 100-годишни танкове, шмайзери и оборудване. Смей се ☝️
09:35 19.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 АБВ
До коментар #20 от "Антирашист 600":"ТЕРОРИСТИТЕ СА В ПРОСИЯ ! Пусин започна войната !"
Лъжец ! НАТО я започна със създаването си. Затова и беше създадено - за война със СССР. В отговор на НАТО се създаде Варшавския договор. НАТО не е отбранителен съюз, а агресивен такъв. Никога досега в своята история не е задействан ефективно чл.5 от договора за създаване на НАТО. А натовските агресии срещу суверенни държави са десетки.
НАТО започна войната с голямата измама "НИТО ИНЧ НА ИЗТОК" !
И при глупака Горбочов, и при пияндето Елцин, Русия не е била никаква заплаха за никоя от страните от НАТО. Защо тогава НАТО не се прекрати, а се разшири на изток и през 1999 г. и през 2004 г. ? До 2014 г. и при Путин, Русия не беше никаква заплаха. Путин предупреди през 2007 г. в Мюнхен, че няма намерение да търпи евроатлантическата наглост и арогантност. Защо бе, "умнико" ?
За простите хорица, проблемът едва ли не е възникнал на 24.02.2022 г. Но така е само за простите и необразовани, имащи се за умни и красиви.
Коментиран от #63, #67, #69
09:38 19.06.2026
60 мда уе
До коментар #54 от "Хм Хм":за летяща чиния, Москва пробва сателит който специфично блокира честотите на Старлинк.. то си личи по пропагандата как западът яко се тресе от страх. Ти иначе нямаше да си активен, пък я гледай. цялата дружинка са ви агитирали да пишете глупости
09:39 19.06.2026
61 Не само Крим!
Не вЕрвате?
Ами всички летища в двата града са затворени, по бензиностанциите се вият опашки, така че туземните орки не могат да пътуват навън, а пристанищата и терминалите около Петербург непрекъснато са бомбрдирани.
Е, все още е възможно придвижването с ролери, тротинетки, мотопедки и велоспедки!
Коментиран от #74
09:45 19.06.2026
62 Нищо общо с реалността
Но, нека да приемем, че дори тази изолация се случи. Вие наистина ли си вярвате, че жителите на Крим ще поискат да се върнат в пределите на Украйна?
Коментиран от #113
09:46 19.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Тошко
До коментар #13 от "Путин да се прощава с Крим":Вече бягат...
09:47 19.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Иван 1
09:48 19.06.2026
67 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #59 от "АБВ":"...Защо НАТО не се прекрати, а се разшири на изток и през 1999 г. и през 2004 г...."
По същата причина както се разшири 2022г с доброволното влизане на неутралните Швеция и Финландия в НАТО. Само страха от пияния руски войник и ужасяващия Руски Мир, карат хората да търсят защита и влизат в НАТО !!! Или мислиш че България, Естония, Литва, Латвия, Финландия сме в НАТО за да нападнем опърпаната, бедна, въшливa Русия ? Прегледай се ☝️😁
Коментиран от #77
09:49 19.06.2026
68 Юни 1941
До коментар #1 от "терористите от нату":Започва Великата Отечественная Война..
09:49 19.06.2026
69 Ол1гофрен,
До коментар #59 от "АБВ":20О1 година се задейства чл.5 .При следващото задействане руската кочина отива в небитието.
Коментиран от #82
09:50 19.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Само питам
До коментар #56 от "нали за":гайтанджиева защо не е в затвора?
09:51 19.06.2026
72 Руснак без крак...
До коментар #65 от "българските букви":"...Шел июнь 1941 года..."
Шел 2026г....
Цял Свят се смееше над умрялата, дала фира Русия. Исторически Факт ☝️
09:54 19.06.2026
73 Генов - още не е заспал!
09:55 19.06.2026
74 Какви летища са затворени в Москва?
До коментар #61 от "Не само Крим!":Вие тук сте събрани най-големите русофобни примитиви.
Нямам време да се занимавам с такива като теб, но реалността е напълно различна.
Ето какво показва сайтът Flightradar24, който е най-важният сайт в света за актуалните полети в цял свят.
Точно в 9:45 са излетели следните самолети от Шереметиево:
1. 9:45 Архангелск - полет Arkhangelsk ARH5N11973W
2. Санкт Петербург - полет St. Petersburg SU10A20N
3. Омск - полет OmskOMS SU1688320
4. Кайро - полет CairoCAI SU400737
Мога да ти извадя поне още 100 полета, но не ми се разправя с дементни старци.
Приятен ден на всички нормални хора!
Коментиран от #75, #84
09:56 19.06.2026
75 Володимир Зеленски, президент
До коментар #74 от "Какви летища са затворени в Москва?":След 30 минути затварям московското небе !!!
Само аз решавам ще летят ли руски самолети, ще има ли бензин, ще диша ли руснака и докога ☝️😆
Коментиран от #76
09:59 19.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 АБВ
До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":"По същата причина както се разшири 2022г с доброволното влизане на неутралните Швеция и Финландия в НАТО. Само страха от пияния руски войник и ужасяващия Руски Мир, карат хората да търсят защита и влизат в НАТО !!! Или мислиш че България, Естония, Литва, Латвия, Финландия сме в НАТО за да нападнем опърпаната, бедна, въшливa Русия ? Прегледай се ☝️😁"
Мнооого тъпичко. "България, Естония, Литва, Латвия, Финландия" не могат да нападнат никого, защото стотина пияни руснаци ще ги размажат като пиян Л А Й Н О Т О си. А Русия е достатъчно богата страна, чиито ресурси винаги са били цел на алчния Запад, след загубата на колониите си през втората половина на 20 век.
Айде, къш !
Коментиран от #80, #81
10:00 19.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Руска мъка и на фронта.
Напреднат малко на едно място, украинците напреднат малко на друго. И така фронтът се мести напред- назад на едно място.
Трябва дебело да подчертаем, че бойното поле в дълбочина до 30 км. от фронтовата линия в двете посоки е така дебело наситено с дронове, че всяко нещо, което мръдне , бива обстрелвано веднага!
Невъзможно е да се използва каквато и да е бронирана друга военна техника! Абсурд е да се концентрират части за атака!
Снабдяваннето се извършва на ръка. Придвижват се само малки групи от по 4- 5 човека и то непрекъснато гледат небето, не земята.
Мъртва зона!
Последната година ВСУ разшириха тази зона на поражение дълбоко в тила на руснаците , чак до главните им снабдителни линии.
Сега целта на ВСУ е да накарат и обикновените руснаци да усетят радостите на войната.
За това са тия атаки по големите руски градове. Вече влизат в действие и далекобойните Фламинго и Нептун. Имат и собствени крилати ракети. Отделно Европа ги снабдява и с техни ракети. Украйна разви собствени модули за планиращи бомби. Все по лошо става за агресорите!
10:01 19.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 АБВ
До коментар #69 от "Ол1гофрен,":Името ни поне съответства на същността си, въпреки че си се опитал да го предстваиш като обръщение към някого.
Мой житейски принцип е: Мнението на магарито по никакъв начин не засяга честта, достойнството и самочувствието на коня !
И опитвай четене с разбиране, Ол1гофренчо !
10:05 19.06.2026
83 дядо дръмпир
Инцидентът се случи във вторник в Ламанша под гъста мъгла. Руски военен кораб неочаквано се приближи до частен кораб. Според доклад на The Express, военната фрегата "Адмирал Григорович" е стреляла предупредителни изстрели по време на конфронтацията.астната лодка беше "Bright Future", яхта, регистрирана във Великобритания. На борда бяха Алън Келви (71) и съпругата му Джейн (69), двама британски пенсионери, които плаваха. Военният кораб съобщава, че е стрелял от разстояние около 450 метра.
За щастие никой не пострада и яхтата не пострада. Двойката продължи пътуването си безопасно. Въпреки това, странната конфронтация бързо привлече вниманието на наблюдатели в Украйна, които не губиха време и започнаха да се подиграват на руския флот.
Дълбоко изумени наблюдатели
Украинските коментатори бързо използваха историята, за да осмиват военните възможности на Москва. На върха беше Telegram каналът "Правда Геращенко". В остър пост каналът се подиграва: "Изглежда, че руският флот най-накрая е намерил враг, когото не се страхува да посочи като заплаха за националната сигурност."Други медийни личности се присъединиха към смеха. Украинският телевизионен водещ Дмитрий Гордън открито постави под
10:07 19.06.2026
84 Не думай ве!
До коментар #74 от "Какви летища са затворени в Москва?":През последната година московските летища (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) бяха затваряни или преминаваха под специален режим на работа десетки пъти. Точният брой надхвърля 30 отделни случая, тъй като руските авиационни власти (Росавиация) налагат т.нар. план „Ковер“ (Килим) при всяка потенциална заплаха в небето.
Той агресорът Зеленсйи дори Красная площадь затвори за парада, хахахаха!
10:07 19.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 дядо дръмпир с една минута пред вас
10:11 19.06.2026
87 Дзак
10:14 19.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Украйна удиви целия свят
Коментиран от #97
10:17 19.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хахахаха
До коментар #5 от "Славяни":Що не го кажеш това на тупин, преди да започне войната?
10:22 19.06.2026
93 Ей болнаци
Коментиран от #96
10:24 19.06.2026
94 Хахахаха
До коментар #54 от "Хм Хм":Рашите са интегрирани с ИИ в Донецк. Те по принцип са пред портите на Вашингтон! Лисабон отдавна го минаха! Само ИИ ги държи в Донецк.
10:25 19.06.2026
95 Хахахаха
До коментар #24 от "Като паднат 2-3 килотона по Лвов":Забравих да напиша, че копчето за ЯО на раша е в Си Дзин Пин.
10:26 19.06.2026
96 Хахахаха
До коментар #93 от "Ей болнаци":Я отвори световната карта и виж границите на държавите! Ще получиш изненада. И Крим и Донбас са Украйна.
Коментиран от #100, #101, #109
10:28 19.06.2026
97 ТОВА НОВИТЕ
До коментар #89 от "Украйна удиви целия свят":ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СА ГОЛЯМА РАБОТА
ВЯРНО ЧЕ ЗА ДА СЕ ЗОБИШ ПЪРВО ТРЕЕЕЕ ДА СИ УКР......ДЕБИЛ
Коментиран от #106
10:30 19.06.2026
98 Тити на Кака
10:31 19.06.2026
99 Доктор Уотсън
10:32 19.06.2026
100 КРАТКО
До коментар #96 от "Хахахаха":НИКАК
ДО КАТО В КОНСТАНТИНОВКА И ЛИМАН ИЗОЛИРАТ ВСУ В ПОЛИЕТИЛЕН
АЙДЕ НА ДЕБИЛИ....ТЕ ЧЕСТИТО
10:33 19.06.2026
101 КРАТКО
До коментар #96 от "Хахахаха":БЯХА ЗА МАЛКО
ВЕЧЕ НЕ СА
10:34 19.06.2026
102 Ха ха ха
10:35 19.06.2026
103 Отново лъжи и пропаганда
Коментиран от #107
10:35 19.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 гласоподавател
10:37 19.06.2026
106 няма да се пуашиш
До коментар #97 от "ТОВА НОВИТЕ":Ако не загубим интерес, до три дни сме в Киив и всьо. Носи си парадната униформа в мешката.
10:37 19.06.2026
107 Зеленски има голям проблем
До коментар #103 от "Отново лъжи и пропаганда":Няма си на идея с коя от новопръкналите се държавички на мястото на РФ ще подпише договора за руските репарации след войната. Всеки нов велможа ще вика "Не били ние!".
10:38 19.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Тити на Кака
До коментар #96 от "Хахахаха":Картата е полезно нещо, което периодически се променя.
До 1991 г на нея няма никаква Украйна. През 1920 се появява изкуственото нещо УССР. Орел, рак и щука, създадено от Ленин. Механичен сбор между 100% руски райони / всичко по линията Харков-Одеса е руско, та дрънка/, западните от Киев места, по които се говори и мисли на мова от хора, възпитани в омраза към всичко руско от добрата Австро-Унгария и Киев, където хората не знаят какви са.
Няма Украйна чак до 1991 , когато СССР се разпада. И картата за пореден път се променя.
Е, сега руснаците влязоха в своите земи за да си ги вземат обратно. Украинците изявиха страстно желание да се декомунизират, свалиха паметниците на създателя си Ленин и сега е нормално да се лишат и от последните елементи на комунизацията - лениновите подаръци.
Когато се подпише мирният договор след тази война картата пак ще се промени.
Така, както се е променила през 1920 и 1991 / и много пъти преди това/.
Оформянето на картата на света винаги е последица от две неща, умниче - географски открития и войни. Е, епохата на географските открития отдавна приключи. Но войните си остават. И непрекъснато генерират промени в картата на света.
Коментиран от #110, #114
10:48 19.06.2026
110 абе то и русийка няма
До коментар #109 от "Тити на Кака":а е имало Киевска Рус, ама... Междо другото, къде е република Русия?
Коментиран от #111
10:50 19.06.2026
111 АМИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА
До коментар #110 от "абе то и русийка няма":И МИ КАЖИ МОСКВА В КОЯ РЕПУБЛИКА Е
Коментиран от #112
10:55 19.06.2026
112 защо
До коментар #111 от "АМИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА":Зашщо не ми отговори? Кои республики влизат в т.нар. руска федерация?
10:57 19.06.2026
113 стоян
До коментар #62 от "Нищо общо с реалността":До 62 ком - другар жителите на Крим сега ако не искат към Украйна скоро ще придобият желанието да си отидат у дома Украйна
11:07 19.06.2026
114 Хахахаха
До коментар #109 от "Тити на Кака":Не разбрах само, как било изкуствено създадена УССР? Как се създава естествено? В Европа е имало само няколко империи, а сега са много държави! Те как са създадени, изкуствено или естествено? Как е създадена РФ, изкуствено или естествено?
11:11 19.06.2026
115 Ооооо
11:14 19.06.2026