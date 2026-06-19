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Как Украйна изолира Крим от Русия
  Тема: Украйна

Как Украйна изолира Крим от Русия

19 Юни, 2026 09:01 2 396 115

  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • владимир путин

Путин разчиташе, че повечето руснаци няма да усетят последиците от неговата война срещу Украйна. Киев обаче успя да пренесе войната на руска територия толкова успешно, че вече застрашава снабдяването на руските части.

Как Украйна изолира Крим от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въоръжените сили на Украйна значително активизираха атаките си срещу енергийната и военната инфраструктура на окупирания от Русия Крим, който Москва от анексията през 2014 година използва за нанасянето на удари и за обезпечаването на частите си в Южна Украйна.

След осъществените няколко атаки срещу Керченския мост, през последните години Русия прехвърля голямата част от горивата и другите стоки по шосе и по релси чрез окупираните територии по крайбрежието на Азовско море. Има сведения, че сега украинските дронове стигат до бензиновозите и по тези трасета, които руските военни доскоро смятаха за сигурни. А в началото на юни украинските дронове нанесоха удари и по Чонгарския мост, който свързва континентална Украйна и Крим.

Всичко това вече доведе до режим на ограничени продажби на горива на полуострова. „Сега може да се случи да чакаш и по шест-осем часа на бензиностанция, дори десет", казва пред ДВ жител на Симферопол.

От Кремъл твърдят, че работят за отстраняването на „определени проблеми" с горивата на Крим. Но междувременно има и проблеми с осигуряването на някои хранителни продукти, като например захарта. Под заплаха е не само туристическият сезон, но и руската военна логистика. Как тази тактика на украинската армия може да повлияе на по-нататъшния ход на войната?

Удари по военната логистика на Русия

В Киев казват, че ударите по енергийната инфраструктура имат за цел да повишат икономическата цена на войната за Русия. Но залозите са повече от чисто икономически, смятат наблюдателите - чрез контрола над ключовите трасета украинската армия разчита и на значителен военен ефект.

Във вашингтонския Институт за изследване на войната вече са констатирали взаимна връзка между украинските удари по Крим и близките райони и ситуацията на бойното поле, казва пред ДВ експертката от института Кристина Харвард. По нейните думи, руската армия вече има очевидни проблеми с доставката на дизелово гориво.

„Това е много важно за военната логистика, тъй като руската армия зависи в по-голяма степен от дизеловото гориво, отколкото от бензина. Разбира се, те използват бензин за определени видове превозни средства, но дизелът вероятно оказва по-голямо значение на бойното поле", посочва Харвард и допълва, че сега руснаците са принудени да променят маршрутите за доставки в Южна Украйна, което съществено ще забави обезпечаването на техните части.

Плановете на Украйна: пълна изолация на Крим

Засилвайки ударите и взимайки под контрол ключовите пътища за снабдяване на руските войски, Украйна планира в близко време да изолира Крим от Русия, каза наскоро пред Ройтерс командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр" Бровди.

Това, което украинската армия не можа да постигне по време на контранастъплението през 2023 година, сега изглежда се компенсира благодарение на развитието на дроновите технологии, където Украйна показва сериозни успехи, значително изпреварвайки иновациите на противника, гласят оценките на западните аналитични центрове. "Говорейки за технологиите на дроновете, трябва да разбираме, че не става дума само за овладяването на навиците за тяхното управление. Става дума за цяла екосистема, която се развива около воденето на война от следващо поколение", обяснява пред ДВ директорката на киевския Център за сигурност "Сагайдачни" Леся Огризко.

Руският президент Владимир Путин на свой ред бе принуден да говори за заплахите от разширеното използване на дронове от страна на Украйна на среща с военни в Кремъл на 12 юни. "Той подчерта, че от това няма да излезе нищо. Той така смята", коментира пред ДВ научният сътрудник от Американския предприемачески институт Леон Арон. Анализаторът е на точно обратното мнение - че украинските военни постигат успехи чрез дроновете. А руснаците, наред с инфлацията и икономическия натиск, сега са изправени и пред реалната опасност да бъдат ударени от украински дрон. "Това е един вид ахилесова пета на цялата операция, защото стратегията на Путин още от самото начало се свеждаше до това повечето руснаци да бъдат защитени от последствията на войната. И ако ме питате какво се е променило за тези четири години, мога да ви кажа, че се е променило точно това."

Арон подчертава, че става дума не само за забавянето на икономиката, дефицита на работна ръка и на ресурсите в гражданския сектор на Русия. "Те вече започват да усещат натиска на войната", коментира анализаторът за ДВ и добавя, че "въпреки всички дадени от тях жертви, войната не просто върви зле, а сега и самите те се чувстват уязвими".

Прогноза: кризата в Русия ще се задълбочава

Руското министерство на отбраната досега не е коментирало украинските удари по сухопътния коридор към Крим. Но редица от т.нар. руски „военни кореспонденти" отправят остри критики към генералите - някои предлагат да се осигури военен ескорт на бензиновозите в Крим, други призовават да се засилят ударите по украинската инфраструктура, информира Асошиейтед прес.

Дали засилването на изолацията на Крим и вероятното по-нататъшно влошаване на социално-икономическата ситуация в Русия през лятото може да доведе до публично недоволство сред близките до Кремъл елити? Според Леон Арон тази вероятност не е голяма заради деполитизацията на тези елити, до която се стигна през годините на управление на Путин.

Що се отнася до кризата с горивата в Русия през лятото, когато търсенето расте, тя само ще се задълбочава, прогнозира Кристина Харвард. „Интересно ще бъде да се види как ще се справя с този проблем Кремъл в следващите седмици и месеци", казва анализаторката.

Автор: Дмитри Каневски


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 терористите от нату

    52 21 Отговор
    си го просят усилено

    Коментиран от #20, #68

    09:04 19.06.2026

  • 2 Карфиол

    66 77 Отговор
    Как DW всеки ден може да генерира новини за грандиозните успехи на измрялата украинска армия? Никой изкуствен интелект не може да се справи без да се побърка тотално.

    Коментиран от #11, #19, #23, #48

    09:04 19.06.2026

  • 3 Мдаа

    29 56 Отговор
    Керченският мост ще бъде оставен здрав,за да могат ватенките да се изнесат по него.За какво им са миризливите ватенки?!
    Мдаа.

    Коментиран от #65, #104

    09:04 19.06.2026

  • 4 оня с коня

    30 7 Отговор
    Господи отвори теФтерате и прибери бетерите.

    09:06 19.06.2026

  • 5 Славяни

    26 20 Отговор
    избиват славяни. Колко евроатлантическо.

    Коментиран от #30, #44, #92

    09:06 19.06.2026

  • 6 Тошко

    19 44 Отговор
    Защо новините в БГ идват с дни закъснение, Крим е изолиран от седмици.

    09:06 19.06.2026

  • 7 Свилен

    25 44 Отговор
    Путлер и копейките са най-големия срам за човечеството.

    Коментиран от #38

    09:07 19.06.2026

  • 8 наближават ли

    35 19 Отговор
    3 милиона умрели краински фашиста ?

    09:07 19.06.2026

  • 9 Какво беше

    15 20 Отговор
    Казала баба Ванга: Русия ке …..!
    Те на наблюдавате го!

    09:08 19.06.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    46 10 Отговор
    СКОРО ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ДРУГИТЕ МЕДИИ
    ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
    ДА ПИШАТ ПОД ИМЕТО НА АВТОРА НА СТАТИЯТА И ИМЕТО НА ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК
    НА МЕДИЯТА :)
    ......
    ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ Е ПОРЪЧАЛ МАТЕРИАЛА :)

    Коментиран от #16

    09:08 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо Русия

    39 12 Отговор
    не ги изпържи? Вече всички знаят, (ЦРУ официално призна), че бандеристан се управлява от фашисти. 40 военни биолаборатории в които на покрайната територия са разработвали опасни биологични оръжия за масово поразяване. А това по цял свят е забранено с договори! Дори само тази фашистка стъпка беше достатъчна за войната!

    Коментиран от #17, #56

    09:08 19.06.2026

  • 13 Путин да се прощава с Крим

    15 36 Отговор
    Най-много да се задържи там до началното на есента,стига прегладнялата му армия не избяга преди това.

    Коментиран от #64

    09:09 19.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 31 Отговор
    и всяка копейка да си пише с руско другарче , както едно време , в училище

    Коментиран от #55, #70

    09:09 19.06.2026

  • 15 Ха ХаХа

    20 8 Отговор
    Не пишете глупости

    Коментиран от #32

    09:10 19.06.2026

  • 16 Дойче зеле

    28 9 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    тези утекоха вече в канала. Германистан умре и кво тогава ни занимават нас с тяхната прокиснала идеология? И нас да ни побъркат, да станем и ние Вавилон - сбиротък от неуправляема паплач?

    09:11 19.06.2026

  • 17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    13 21 Отговор

    До коментар #12 от "Защо Русия":

    Гори ли Украйна -гори и Русия.

    09:11 19.06.2026

  • 18 Володимир Зеленски, президент

    18 22 Отговор
    Докрая на месеца изолираме и правим Москва остров !!! Нещо като Куба таваришчи ☝️😆

    Коментиран от #91

    09:12 19.06.2026

  • 19 Руснак без крак...

    21 24 Отговор

    До коментар #2 от "Карфиол":

    Вече ПЕТ години "измрялата" украинска армия прави за смях руските поросята !!! Замисли се ☝️

    Коментиран от #45

    09:15 19.06.2026

  • 20 Антирашист 600

    13 22 Отговор

    До коментар #1 от "терористите от нату":

    ТЕРОРИСТИТЕ СА В ПРОСИЯ ! Пусин започна войната !

    Коментиран от #59

    09:16 19.06.2026

  • 21 Ах Ох

    16 6 Отговор
    "казва пред ДВ жител на Симферопол", ахахахахахаааа 🥳🤣🖕

    09:17 19.06.2026

  • 22 Не така

    29 8 Отговор
    Мале тия не престанаха с укропропагандата.Остана ли някой да им чете олигофренските статии.

    09:17 19.06.2026

  • 23 Антирашист601

    14 17 Отговор

    До коментар #2 от "Карфиол":

    Колко ии използвате за да тролите за просия ?

    Коментиран от #50

    09:18 19.06.2026

  • 24 Като паднат 2-3 килотона по Лвов

    10 20 Отговор
    и тогава пак ми пишете как върви

    Коментиран от #43, #95

    09:19 19.06.2026

  • 25 Тасс

    16 14 Отговор
    Либералите си гризат топките от яд и злоба. Хем ги боли повече, хем се давят в сълзите си и слюнката си. Приятна гледка за очите на нормални хора.

    09:19 19.06.2026

  • 26 Прогноза

    23 14 Отговор
    Ясно е на 100% , че проблемите за хунтата в Кремъл само ще се увеличават.

    09:19 19.06.2026

  • 27 Как е русофилчетата?

    11 18 Отговор
    Побеждава ли матушката? Громите ли наркоманите, фашистите, бандерите, нацистите,а напоследък и сатанистите от Евровизия? Побеждавате ли?

    Коментиран от #31

    09:21 19.06.2026

  • 28 БАЦЕ ЕООД

    8 5 Отговор
    ами как... никак .. Губят яко и вие само пишете някви димки

    09:22 19.06.2026

  • 29 БАЦЕ ЕООД

    1 4 Отговор
    три дни до град Х няма стратегическо значение

    09:22 19.06.2026

  • 30 Антирашист 602

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Славяни":

    Истината на 180 °,основите на кгб. Наглост рашистка без край .

    09:22 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Швейк

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Пълни тубите и бегом в Русия за да помагаш на товарищите!

    09:23 19.06.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    6 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:23 19.06.2026

  • 34 Мимч

    12 4 Отговор
    Кремъл много лесно може да се справи,като изпрати два три орешник с ядрени бойни глави по Киев и всичко ще приключи.Тска че нека зеления да помисли,ако може разбира се какво да прави,освен да вдига белия флаг....

    Коментиран от #46

    09:23 19.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 абе

    11 2 Отговор
    те либерастчетата стават най-шумни точно преди да се провалят ... ВИНАГИ!

    09:24 19.06.2026

  • 37 АБВ

    20 3 Отговор
    Поредната бодряшка пропагандна статия на чуждестранния агент за влияние Дойче веле. Статията е още по-жалка предвид ползваните източници на информация - онзи семеен "институт" на Виктория Нюланд.
    Най-тъпото внушение е, че ударите по логистиката на горивата ще засегне фатално руската армия и ще доведе до обрат в СВО. За по-нискоинтелигентните читатели това може и да е така, но по-умните правилно преценяват, че сегашните изисквания на бойните действия за горива са многократно по-ниски от 2022 г. Просто дроновата война не изисква гориво, колкото бронетанковата. На второ място, ударите по логистиката ще навредят в много по-голяма степен на гражданите на Крим, а армията ще усети недостиг последна, ако въобще усети такъв. От друга страна, първоначалния ефект от ударите по логистиката вече взе да спихва и пропагандния ефект за срещата на Г 7 да се изчерпва.
    Не знам има ли връзка с "успешните" удари по логистиката на руснаците, но точто по тяхно време Константиновка почти я превзеха и без гориво. За Лиман гориво май също не е нужно и той постепенно загуби стратегическото си предназначение. Рай-Александровка също падна без бензин и дизел.
    Айде, бегайте !

    Коментиран от #39

    09:24 19.06.2026

  • 38 ахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Свилен":

    Я надуй деде кавала! да видим поне дали това можеш, ма ме съмнява.

    09:25 19.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

    13 2 Отговор
    Ха ха - британците пак мечтаят за Крим.

    09:26 19.06.2026

  • 41 гойнойче веле

    10 2 Отговор
    прясна информация директно от разузнаването отдел пропаганда и фантастики

    09:27 19.06.2026

  • 42 Минавам само да кажа

    6 14 Отговор
    Русия е кенеФФ, а копейките нужници.
    Лек и ползотворен ден на всички останали нормални хора!

    09:28 19.06.2026

  • 43 Като изплува крайцера

    8 9 Отговор

    До коментар #24 от "Като паднат 2-3 килотона по Лвов":

    тогава ще паднат и килотоните по Лвов. Имаш тежки халюцинации, май?

    09:28 19.06.2026

  • 44 Хм Хм

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Славяни":

    За украинците знаем, че са славяни, а други славяни къде видя?

    09:30 19.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 няма да е изненада

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мимч":

    Или по крайните западни територии на укрия при благоприятен въздушен циклон.Да се порадват и войнолюбците на аромата.

    Коментиран от #49

    09:30 19.06.2026

  • 47 Няма край путинското унижение

    5 9 Отговор
    Няма.

    09:30 19.06.2026

  • 48 Кривата ти русофилска

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Карфиол":

    кратуна е умряла.

    09:32 19.06.2026

  • 49 Мимч

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "няма да е изненада":

    Съгласен съм...

    09:32 19.06.2026

  • 50 Тролейбус

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист601":

    Жемини, шатжипити и няколко китайски, що се интересуваш?

    09:32 19.06.2026

  • 51 Българин

    7 9 Отговор
    Русия съвсем законно си открадна Крим! Сега, с какво право украинците нарушават мира и избиват руските нацисти?!?

    09:32 19.06.2026

  • 52 руски крепостни

    7 8 Отговор
    на руснаците бинзин не им трябва! Стига им само водка и са ОК!

    Коментиран от #58

    09:32 19.06.2026

  • 53 Отреазвяващ

    6 5 Отговор
    Руснаците усетиха ,,дъха" на войната,но си стоят по родните места.Украинци няма и не мога да кажа същото.

    09:33 19.06.2026

  • 54 Хм Хм

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "СРЕЩУ МАЛКА СУМА":

    И ЮТюб така. Кадрите с "летящата чиния" в Москва са генерирани с ИИ, налЕ?

    Коментиран от #60, #94

    09:35 19.06.2026

  • 55 БАЦЕ ЕООД

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти не знаеш какво е било в училище ...

    09:35 19.06.2026

  • 56 нали за

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Защо Русия":

    тази истина погнаха Гайтанджиева.

    Коментиран от #71

    09:35 19.06.2026

  • 57 Майор Деянов, на всеки километър

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Простак без тшк":

    Смешното е с кой акъл изостанала, крепостна Русия реши да нападне Украйна със 100-годишни танкове, шмайзери и оборудване. Смей се ☝️

    09:35 19.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 АБВ

    5 9 Отговор

    До коментар #20 от "Антирашист 600":

    "ТЕРОРИСТИТЕ СА В ПРОСИЯ ! Пусин започна войната !"

    Лъжец ! НАТО я започна със създаването си. Затова и беше създадено - за война със СССР. В отговор на НАТО се създаде Варшавския договор. НАТО не е отбранителен съюз, а агресивен такъв. Никога досега в своята история не е задействан ефективно чл.5 от договора за създаване на НАТО. А натовските агресии срещу суверенни държави са десетки.
    НАТО започна войната с голямата измама "НИТО ИНЧ НА ИЗТОК" !
    И при глупака Горбочов, и при пияндето Елцин, Русия не е била никаква заплаха за никоя от страните от НАТО. Защо тогава НАТО не се прекрати, а се разшири на изток и през 1999 г. и през 2004 г. ? До 2014 г. и при Путин, Русия не беше никаква заплаха. Путин предупреди през 2007 г. в Мюнхен, че няма намерение да търпи евроатлантическата наглост и арогантност. Защо бе, "умнико" ?
    За простите хорица, проблемът едва ли не е възникнал на 24.02.2022 г. Но така е само за простите и необразовани, имащи се за умни и красиви.

    Коментиран от #63, #67, #69

    09:38 19.06.2026

  • 60 мда уе

    6 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хм Хм":

    за летяща чиния, Москва пробва сателит който специфично блокира честотите на Старлинк.. то си личи по пропагандата как западът яко се тресе от страх. Ти иначе нямаше да си активен, пък я гледай. цялата дружинка са ви агитирали да пишете глупости

    09:39 19.06.2026

  • 61 Не само Крим!

    6 5 Отговор
    Да ви открехна-Украйна изолира и Москва, и Петербург!

    Не вЕрвате?

    Ами всички летища в двата града са затворени, по бензиностанциите се вият опашки, така че туземните орки не могат да пътуват навън, а пристанищата и терминалите около Петербург непрекъснато са бомбрдирани.

    Е, все още е възможно придвижването с ролери, тротинетки, мотопедки и велоспедки!

    Коментиран от #74

    09:45 19.06.2026

  • 62 Нищо общо с реалността

    7 6 Отговор
    Написаното в тази "статия" е плод на халюцинации.

    Но, нека да приемем, че дори тази изолация се случи. Вие наистина ли си вярвате, че жителите на Крим ще поискат да се върнат в пределите на Украйна?

    Коментиран от #113

    09:46 19.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тошко

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Путин да се прощава с Крим":

    Вече бягат...

    09:47 19.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Иван 1

    3 5 Отговор
    По тъпа статия не бях чел,дълбайте още може ЕС ще ви дондурка.

    09:48 19.06.2026

  • 67 Майор Деянов, на всеки километър

    6 5 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    "...Защо НАТО не се прекрати, а се разшири на изток и през 1999 г. и през 2004 г...."

    По същата причина както се разшири 2022г с доброволното влизане на неутралните Швеция и Финландия в НАТО. Само страха от пияния руски войник и ужасяващия Руски Мир, карат хората да търсят защита и влизат в НАТО !!! Или мислиш че България, Естония, Литва, Латвия, Финландия сме в НАТО за да нападнем опърпаната, бедна, въшливa Русия ? Прегледай се ☝️😁

    Коментиран от #77

    09:49 19.06.2026

  • 68 Юни 1941

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "терористите от нату":

    Започва Великата Отечественная Война..

    09:49 19.06.2026

  • 69 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    20О1 година се задейства чл.5 .При следващото задействане руската кочина отива в небитието.

    Коментиран от #82

    09:50 19.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "нали за":

    гайтанджиева защо не е в затвора?

    09:51 19.06.2026

  • 72 Руснак без крак...

    5 5 Отговор

    До коментар #65 от "българските букви":

    "...Шел июнь 1941 года..."

    Шел 2026г....
    Цял Свят се смееше над умрялата, дала фира Русия. Исторически Факт ☝️

    09:54 19.06.2026

  • 73 Генов - още не е заспал!

    3 4 Отговор
    109 рублей в литра бензин а95 на заправку ( бензиностанция) ,по 20 литрах в одни руки ( за автомобил ) , нет в канистрах ( метални туби от 20 литра) .

    09:55 19.06.2026

  • 74 Какви летища са затворени в Москва?

    5 6 Отговор

    До коментар #61 от "Не само Крим!":

    Вие тук сте събрани най-големите русофобни примитиви.

    Нямам време да се занимавам с такива като теб, но реалността е напълно различна.

    Ето какво показва сайтът Flightradar24, който е най-важният сайт в света за актуалните полети в цял свят.
    Точно в 9:45 са излетели следните самолети от Шереметиево:
    1. 9:45 Архангелск - полет Arkhangelsk ARH5N11973W
    2. Санкт Петербург - полет St. Petersburg SU10A20N
    3. Омск - полет OmskOMS SU1688320
    4. Кайро - полет CairoCAI SU400737

    Мога да ти извадя поне още 100 полета, но не ми се разправя с дементни старци.

    Приятен ден на всички нормални хора!

    Коментиран от #75, #84

    09:56 19.06.2026

  • 75 Володимир Зеленски, президент

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "Какви летища са затворени в Москва?":

    След 30 минути затварям московското небе !!!
    Само аз решавам ще летят ли руски самолети, ще има ли бензин, ще диша ли руснака и докога ☝️😆

    Коментиран от #76

    09:59 19.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 АБВ

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "По същата причина както се разшири 2022г с доброволното влизане на неутралните Швеция и Финландия в НАТО. Само страха от пияния руски войник и ужасяващия Руски Мир, карат хората да търсят защита и влизат в НАТО !!! Или мислиш че България, Естония, Литва, Латвия, Финландия сме в НАТО за да нападнем опърпаната, бедна, въшливa Русия ? Прегледай се ☝️😁"

    Мнооого тъпичко. "България, Естония, Литва, Латвия, Финландия" не могат да нападнат никого, защото стотина пияни руснаци ще ги размажат като пиян Л А Й Н О Т О си. А Русия е достатъчно богата страна, чиито ресурси винаги са били цел на алчния Запад, след загубата на колониите си през втората половина на 20 век.
    Айде, къш !

    Коментиран от #80, #81

    10:00 19.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Руска мъка и на фронта.

    5 4 Отговор
    Днес, 5 години след началото на путинската агресия над Украйна, руснаците продължават да владеят около 19 % украинска територия.

    Напреднат малко на едно място, украинците напреднат малко на друго. И така фронтът се мести напред- назад на едно място.

    Трябва дебело да подчертаем, че бойното поле в дълбочина до 30 км. от фронтовата линия в двете посоки е така дебело наситено с дронове, че всяко нещо, което мръдне , бива обстрелвано веднага!
    Невъзможно е да се използва каквато и да е бронирана друга военна техника! Абсурд е да се концентрират части за атака!
    Снабдяваннето се извършва на ръка. Придвижват се само малки групи от по 4- 5 човека и то непрекъснато гледат небето, не земята.

    Мъртва зона!

    Последната година ВСУ разшириха тази зона на поражение дълбоко в тила на руснаците , чак до главните им снабдителни линии.
    Сега целта на ВСУ е да накарат и обикновените руснаци да усетят радостите на войната.

    За това са тия атаки по големите руски градове. Вече влизат в действие и далекобойните Фламинго и Нептун. Имат и собствени крилати ракети. Отделно Европа ги снабдява и с техни ракети. Украйна разви собствени модули за планиращи бомби. Все по лошо става за агресорите!

    10:01 19.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ол1гофрен,":

    Името ни поне съответства на същността си, въпреки че си се опитал да го предстваиш като обръщение към някого.
    Мой житейски принцип е: Мнението на магарито по никакъв начин не засяга честта, достойнството и самочувствието на коня !

    И опитвай четене с разбиране, Ол1гофренчо !

    10:05 19.06.2026

  • 83 дядо дръмпир

    4 2 Отговор
    НА Путин се подиграват след като флотът води странна битка с британските пенсионери.....Малко недоразумение може бързо да се превърне в сериозно дипломатическо бреме. Сега напрегната среща в открито море предизвика широко разпространено подигравки онлайн.Опасна близка среща
    Инцидентът се случи във вторник в Ламанша под гъста мъгла. Руски военен кораб неочаквано се приближи до частен кораб. Според доклад на The Express, военната фрегата "Адмирал Григорович" е стреляла предупредителни изстрели по време на конфронтацията.астната лодка беше "Bright Future", яхта, регистрирана във Великобритания. На борда бяха Алън Келви (71) и съпругата му Джейн (69), двама британски пенсионери, които плаваха. Военният кораб съобщава, че е стрелял от разстояние около 450 метра.

    За щастие никой не пострада и яхтата не пострада. Двойката продължи пътуването си безопасно. Въпреки това, странната конфронтация бързо привлече вниманието на наблюдатели в Украйна, които не губиха време и започнаха да се подиграват на руския флот.

    Дълбоко изумени наблюдатели
    Украинските коментатори бързо използваха историята, за да осмиват военните възможности на Москва. На върха беше Telegram каналът "Правда Геращенко". В остър пост каналът се подиграва: "Изглежда, че руският флот най-накрая е намерил враг, когото не се страхува да посочи като заплаха за националната сигурност."Други медийни личности се присъединиха към смеха. Украинският телевизионен водещ Дмитрий Гордън открито постави под

    10:07 19.06.2026

  • 84 Не думай ве!

    6 2 Отговор

    До коментар #74 от "Какви летища са затворени в Москва?":

    През последната година московските летища (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) бяха затваряни или преминаваха под специален режим на работа десетки пъти. Точният брой надхвърля 30 отделни случая, тъй като руските авиационни власти (Росавиация) налагат т.нар. план „Ковер“ (Килим) при всяка потенциална заплаха в небето.

    Той агресорът Зеленсйи дори Красная площадь затвори за парада, хахахаха!

    10:07 19.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 дядо дръмпир с една минута пред вас

    3 2 Отговор
    Други медийни личности се присъединиха към смеха. Украинският телевизионен водещ Дмитрий Гордън открито постави под въпрос официалните изявления на руската страна. Гордън отбеляза саркастично: "Ветроходна яхта се опита да блъсне военна фрегата. Много "убедителен"!"

    10:11 19.06.2026

  • 87 Дзак

    0 2 Отговор
    От това връзката става по-силна!

    10:14 19.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Украйна удиви целия свят

    5 4 Отговор
    Вместо да изхарчи помощите от партньорите си, за да им изкупи морално остарялото въоръжение, Украйна вложи част от парите за модернизация на военнопромишления си комплекс и сега има около 50% свръхпройзводство на оръжия, които дори изнася за трети страни. Това доведе до значително намаляване на зависимостта на Украйна от другите, както и вече никой не може да и нарежда да не удря Москва.

    Коментиран от #97

    10:17 19.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Славяни":

    Що не го кажеш това на тупин, преди да започне войната?

    10:22 19.06.2026

  • 93 Ей болнаци

    1 6 Отговор
    От дойче зеле не съе много умни май😆Крим официално и признато е Руски! Какво изолира на майка ви…. Не ни интересува.

    Коментиран от #96

    10:24 19.06.2026

  • 94 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хм Хм":

    Рашите са интегрирани с ИИ в Донецк. Те по принцип са пред портите на Вашингтон! Лисабон отдавна го минаха! Само ИИ ги държи в Донецк.

    10:25 19.06.2026

  • 95 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Като паднат 2-3 килотона по Лвов":

    Забравих да напиша, че копчето за ЯО на раша е в Си Дзин Пин.

    10:26 19.06.2026

  • 96 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ей болнаци":

    Я отвори световната карта и виж границите на държавите! Ще получиш изненада. И Крим и Донбас са Украйна.

    Коментиран от #100, #101, #109

    10:28 19.06.2026

  • 97 ТОВА НОВИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Украйна удиви целия свят":

    ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СА ГОЛЯМА РАБОТА
    ВЯРНО ЧЕ ЗА ДА СЕ ЗОБИШ ПЪРВО ТРЕЕЕЕ ДА СИ УКР......ДЕБИЛ

    Коментиран от #106

    10:30 19.06.2026

  • 98 Тити на Кака

    2 3 Отговор
    Поредният проникновен наследник на Гьобелс, който разчита на това, че читателите не знаят значението на думата "изолирам".

    10:31 19.06.2026

  • 99 Доктор Уотсън

    1 3 Отговор
    Крим е остров.

    10:32 19.06.2026

  • 100 КРАТКО

    2 4 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    НИКАК
    ДО КАТО В КОНСТАНТИНОВКА И ЛИМАН ИЗОЛИРАТ ВСУ В ПОЛИЕТИЛЕН
    АЙДЕ НА ДЕБИЛИ....ТЕ ЧЕСТИТО

    10:33 19.06.2026

  • 101 КРАТКО

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    БЯХА ЗА МАЛКО
    ВЕЧЕ НЕ СА

    10:34 19.06.2026

  • 102 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Безплатен бензин има ли за всички........

    10:35 19.06.2026

  • 103 Отново лъжи и пропаганда

    1 4 Отговор
    Украйна няма да има и май покрай Украйна и ЕС няма да има, което е в крайна сметка добре за България. Привет от плаж на руския Крим - чудесно е и е пълно с руснаци и истински украинци.

    Коментиран от #107

    10:35 19.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 гласоподавател

    0 4 Отговор
    Европейският съюз би тябвало да анализира много детайлно първопричините за започването на войната срещу Украйна, преди да вземе решение за приемането й в ЕС, защото не след дълго, те могат да се стоварят й върху него, с много по големи последици!

    10:37 19.06.2026

  • 106 няма да се пуашиш

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "ТОВА НОВИТЕ":

    Ако не загубим интерес, до три дни сме в Киив и всьо. Носи си парадната униформа в мешката.

    10:37 19.06.2026

  • 107 Зеленски има голям проблем

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Отново лъжи и пропаганда":

    Няма си на идея с коя от новопръкналите се държавички на мястото на РФ ще подпише договора за руските репарации след войната. Всеки нов велможа ще вика "Не били ние!".

    10:38 19.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Тити на Кака

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    Картата е полезно нещо, което периодически се променя.
    До 1991 г на нея няма никаква Украйна. През 1920 се появява изкуственото нещо УССР. Орел, рак и щука, създадено от Ленин. Механичен сбор между 100% руски райони / всичко по линията Харков-Одеса е руско, та дрънка/, западните от Киев места, по които се говори и мисли на мова от хора, възпитани в омраза към всичко руско от добрата Австро-Унгария и Киев, където хората не знаят какви са.
    Няма Украйна чак до 1991 , когато СССР се разпада. И картата за пореден път се променя.
    Е, сега руснаците влязоха в своите земи за да си ги вземат обратно. Украинците изявиха страстно желание да се декомунизират, свалиха паметниците на създателя си Ленин и сега е нормално да се лишат и от последните елементи на комунизацията - лениновите подаръци.
    Когато се подпише мирният договор след тази война картата пак ще се промени.
    Така, както се е променила през 1920 и 1991 / и много пъти преди това/.
    Оформянето на картата на света винаги е последица от две неща, умниче - географски открития и войни. Е, епохата на географските открития отдавна приключи. Но войните си остават. И непрекъснато генерират промени в картата на света.

    Коментиран от #110, #114

    10:48 19.06.2026

  • 110 абе то и русийка няма

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Тити на Кака":

    а е имало Киевска Рус, ама... Междо другото, къде е република Русия?

    Коментиран от #111

    10:50 19.06.2026

  • 111 АМИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "абе то и русийка няма":

    И МИ КАЖИ МОСКВА В КОЯ РЕПУБЛИКА Е

    Коментиран от #112

    10:55 19.06.2026

  • 112 защо

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "АМИ ГЛЕДАЙ КАРТАТА":

    Зашщо не ми отговори? Кои республики влизат в т.нар. руска федерация?

    10:57 19.06.2026

  • 113 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Нищо общо с реалността":

    До 62 ком - другар жителите на Крим сега ако не искат към Украйна скоро ще придобият желанието да си отидат у дома Украйна

    11:07 19.06.2026

  • 114 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Тити на Кака":

    Не разбрах само, как било изкуствено създадена УССР? Как се създава естествено? В Европа е имало само няколко империи, а сега са много държави! Те как са създадени, изкуствено или естествено? Как е създадена РФ, изкуствено или естествено?

    11:11 19.06.2026

  • 115 Ооооо

    0 0 Отговор
    я стига !!! сте ни заливали с таа усръинскъ пи...к04

    11:14 19.06.2026

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