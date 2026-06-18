Украйна извърши масирана атака срещу Москва

“Масирана" украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.
По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 43 дрона.
Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.
В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.
Гъст пушек и пламъци се издигнаха над югоизточния район "Капотня" в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за Ройтерс очевидец.
Първоначално не беше ясно какъв е източникът на пожара. В района се намира московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Телеграм.
По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), предаде ТАСС.
"Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията", написа той в своя канал в социалната мрежа "Макс" (руска социална мрежа).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Синоптик
Коментиран от #10, #41
09:06 18.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #39, #56
09:07 18.06.2026
3 Путин
Коментиран от #5, #7, #12
09:07 18.06.2026
4 БРАВО
09:07 18.06.2026
5 Поплачи си
До коментар #3 от "Путин":в бункера ,като ти писва !
09:08 18.06.2026
6 Казанлъшкия
09:09 18.06.2026
7 Ами
До коментар #3 от "Путин":Обувай трусинките и бегом при другаря Ким
09:09 18.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Възраждане
Коментиран от #14, #76
09:10 18.06.2026
10 Някой
До коментар #1 от "Синоптик":Тя новата ралност не е по-добра за укрите от старата. Най-много да накарат рсуанците да вземат да използва твече по същество въоръжените си сили. Толкова за новата реалност. Не ги слушай геьовете от 7-те най-задлъжнели страни - укрите нямат никакъв шанс в тази война.
Коментиран от #69, #87, #104
09:11 18.06.2026
11 Иво
09:12 18.06.2026
12 Реалист
До коментар #3 от "Путин":На мен ми липсва Медведев с неговите червени линии. Абе да не са свършили атомните бомби или е свършил алкохола?
Коментиран от #59, #101
09:12 18.06.2026
13 Гаврата с Путлето
09:13 18.06.2026
14 А когато започне
До коментар #9 от "Възраждане":Русия да бомби всички почват да реват и скимтят. Ауууу, защо така.
Коментиран от #65
09:13 18.06.2026
15 Механик
09:14 18.06.2026
16 Някой
Коментиран от #38, #99, #106
09:14 18.06.2026
17 Възраждане
До коментар #8 от "Някой":Абсолютно! Време е за лешниците да полетят към центровете за,вземане на решения в Киев и Т-14 Армата да нагази в Херсон. Това мерзаво действие на трябва да остане безнаказано
Коментиран от #22
09:15 18.06.2026
18 Тази статия
09:15 18.06.2026
19 Мирен гражданин
09:15 18.06.2026
20 Дон Корлеоне
09:15 18.06.2026
21 Ах ,ах
Коментиран от #27
09:16 18.06.2026
22 Време е
До коментар #17 от "Възраждане":Да ти го подам след като го извадя от ауспуха ти.Руски тръбар не до кла тен.
09:17 18.06.2026
23 усс.ран русофил
09:17 18.06.2026
24 Урки фашистките лъжи наново
Коментиран от #31
09:17 18.06.2026
25 Куб корпорейшън
09:17 18.06.2026
26 мдааа
Все по често да четем такива новини.
Коментиран от #60
09:17 18.06.2026
27 Вижда се
До коментар #21 от "Ах ,ах":Коя гърми Великото блато.Ще кляка скоро.Украйна им разказа игрите.
Коментиран от #40
09:18 18.06.2026
28 АБВ
Коментиран от #36, #43, #109
09:18 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян
09:19 18.06.2026
31 Ти интернет
До коментар #24 от "Урки фашистките лъжи наново":Имаш ли бе Пещерняк.Ти го ту ра в съветската чофффгка.
Коментиран от #97
09:19 18.06.2026
32 Путин да спира войната
09:19 18.06.2026
33 ха ха
09:19 18.06.2026
34 Така де
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В ЕС, значи и в България. Браво на българите. Помагат на украинската армия срещу руските опълченци.
Коментиран от #52
09:19 18.06.2026
35 шокиран
09:20 18.06.2026
36 Горят с дни
До коментар #28 от "АБВ":После с месеци ремонт.И гледай руски новини .Няма бензин Бончо.Анадъмо.От Крим до Мацкеа няма.Тръбар мазен
Коментиран от #47
09:20 18.06.2026
37 Мишел
09:21 18.06.2026
38 Да знаеш
До коментар #16 от "Някой":Става, става. Българите сме за победата на Украйна, срещу руския башибозук, който руши православни храмове.
09:22 18.06.2026
39 учуден
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Е и?
Коментиран от #45, #49
09:22 18.06.2026
40 Ах ,ах
До коментар #27 от "Вижда се":Вижда се ,че нищо не виждаш. 😉
09:22 18.06.2026
41 Нищо добро не следва
До коментар #1 от "Синоптик":Европейските фашистки елити едва ли си дават сметка в какво се забъркват. Най-много страда бедния украински народ. Искаха в Европа, която не ги иска.
09:22 18.06.2026
42 Последния Софиянец
09:22 18.06.2026
43 На светлинни години
До коментар #28 от "АБВ":сте от реалността .
09:22 18.06.2026
44 матю хари
09:22 18.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 дядо дръмпир-увеличава стака
09:24 18.06.2026
47 Мишел
До коментар #36 от "Горят с дни":Фантазираш. Русия има 57 НПЗ и всичките работят. Украйна има 13 НПЗ и от над 3 години не работят.
Коментиран от #89
09:24 18.06.2026
48 браво братушки
09:24 18.06.2026
49 Много просто
До коментар #39 от "учуден":Ние ще оперем пешкира..
09:24 18.06.2026
50 Капуткин в бункера
09:25 18.06.2026
51 Мишел
09:26 18.06.2026
52 О, неразумний, юр..
До коментар #34 от "Така де":Останаха ли българи в България?
Коментиран от #64
09:26 18.06.2026
53 Сега
Коментиран от #57, #58, #75
09:26 18.06.2026
54 КаПуткин
Коментиран от #81
09:27 18.06.2026
55 Мишел
09:27 18.06.2026
56 Ми да
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе копейки, как не вие срам да живеете в страна, член на ЕС, който е срещу матушка Русия и активно помага за нейното поражение.
Коментиран от #67
09:28 18.06.2026
57 и ко ша направи дето не го прави
До коментар #53 от "Сега":Ще си начеше простатата?
09:28 18.06.2026
58 Мишел
До коментар #53 от "Сега":Така е, ще напълни чемодана от раз!
09:28 18.06.2026
59 Що бърза толкова щ?
До коментар #12 от "Реалист":Москва не е построена за един ден. Всичко по реда си..
09:29 18.06.2026
60 Четеш
До коментар #26 от "мдааа":такива, каквито ти ги пишат "свободните демократични медии", но освен тях има и други.
09:29 18.06.2026
61 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #62
09:30 18.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Слава
09:31 18.06.2026
64 Така де
До коментар #52 от "О, неразумний, юр..":Не, само вие копейките останахте.
Коментиран от #78
09:31 18.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Минавам само да кажа
Приятен ден на всички останали нормални хора!
09:32 18.06.2026
67 Така е, прав си
До коментар #56 от "Ми да":Срам за всички българи и най вече, за тези, които се наричаме русофили. Само пишем коментари и нищо не правим...
Коментиран от #112
09:33 18.06.2026
68 дядо дръмпир
Украйна се съпротивлява на руска инвазия повече от четири години. Войната на агресията беше и тема на срещата на държавните и правителствените глави на Г7 в Евиан, Франция, във вторник и сряда
09:33 18.06.2026
69 Тежки халюцинации и
До коментар #10 от "Някой":липса на обективност. Това е перманентното състояние на заблудените копейки .
09:34 18.06.2026
70 Украйна
09:34 18.06.2026
71 ВВП
09:35 18.06.2026
72 дядо дръмпир
Украинският лидер Володимир Зеленски участва в консултациите като гост. След края на срещата той разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и френския президент Еманюел Макрон. "Важен координационен телефонен разговор, който може да направи голяма разлика," написа Зеленски по-късно в X, без да дава допълнителни подробности. "Благодаря на президента Тръмп за интереса му към Украйна и готовността му да помогне за постигането на мира."Зеленски пристигна в Брюксел в сряда вечерта, където ще присъства на срещата на върха на ЕС, насрочена за четвъртък и петък. Тази вечер Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския министър на отбраната Борис Писториус.
09:36 18.06.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
09:36 18.06.2026
74 Агресорът Зеленски
По- лошо ще става за блатня сталица!
09:36 18.06.2026
75 Путин
До коментар #53 от "Сега":Ще напълня памперса още по-обилно.
09:38 18.06.2026
76 объркана работа
До коментар #9 от "Възраждане":А ,другарю копейчик в Украйна може да се взривява в Москва не.
Българските пусофи.и са опериране от срам а неадекватността им е хронична.
09:38 18.06.2026
77 дядо дръмпир-мислете!
09:39 18.06.2026
78 А бе не е баш
До коментар #64 от "Така де":Така.Паднаха и под 3.5% .Костя в следващите избори отива про Воленчо.
09:39 18.06.2026
79 Бомбят Русия на поразия
09:40 18.06.2026
80 Хахаха!🎺🥳😀
09:40 18.06.2026
81 Как
До коментар #54 от "КаПуткин":за какво, за територии! Медведев се изпусна че посредством окупираните територии в Донбас Русия вече държала 70% от полезните изкопаеми в Украйна, които са концентрирани основно в Донбас. Той се мъчеше да се хвали и не се усети че издаде истинската причина Русия нападне Украйна
Коментиран от #86
09:40 18.06.2026
82 Само така
09:42 18.06.2026
83 Изгледах цялото видео
Исках да видя дали ще има реакция от руското ПВО?
Е ми нямаше такава, посред бял ден!
Но видях друго- Дикий е с характеристиките на крилата ракета. Облиза покривите на Москва.
Въпреки че Украйна има и собствени крилати ракети.
09:42 18.06.2026
84 Киев за 3 дни
09:42 18.06.2026
85 Атина Палада
09:42 18.06.2026
86 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #81 от "Как":Нормално. Победителят взема всичко. За две седмици са убити 20000 урки. ТЦК вече не смогват. Ловят куцо и сакато за фронта. Превъзходството на РФ в жива сила вече е двойно.
Коментиран от #90
09:43 18.06.2026
87 Имаш
До коментар #10 от "Някой":когнитивен дисонанс. Халюцинираният свят в който живееш постоянно се отдалечава от реалността, и когато накрая разбереш какво се случва ще бъдеш просто съсипан от мъка
09:43 18.06.2026
88 Механик
09:45 18.06.2026
89 Швейк
До коментар #47 от "Мишел":Ако наистина искаш да помогнеш на любимите си копейки пълни тубите с бензин и газ към Москва, че не им остана гориво! Така се прави ,а не с безсмислени писаници по форумите!
09:46 18.06.2026
90 Убит ти е
До коментар #86 от "Хахаха!🎺🥳😀":Мозако изкуфел.
09:48 18.06.2026
91 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #100
09:50 18.06.2026
92 Фори
Коментиран от #95
09:50 18.06.2026
93 Видео информация
09:51 18.06.2026
94 Д-р Марин Белчев
Русия направи много лош разчет на операцията в Украйна, срам за генералите, които заблудиха руското ръководство.
Тази война в Украйна се превърна в дългогодишна изтощителна криза за Европа и за света, като негативите са за обикновените хора.
09:52 18.06.2026
95 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #92 от "Фори":Не са хиляди, но с малките рафинерии са стотици по цялата страна.
09:52 18.06.2026
96 Преслав
Коментиран от #102
09:53 18.06.2026
97 Ненормален урко фашист си
До коментар #31 от "Ти интернет":Чете бесарабски фронт
09:54 18.06.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
09:55 18.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ол1гофрен,
До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":Това къде го гледаш?
Коментиран от #103, #108
09:56 18.06.2026
101 Друг Реалист!
До коментар #12 от "Реалист":Не знам дали бомбите им са свършили и дали Русия се бие с лопатки и чипове от перални...?!
Но знам,че скоро търпението на Русия ще се изчерпа...!
Коментиран от #107
09:57 18.06.2026
102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #96 от "Преслав":Грешите господине.От руснак войник не става.В това е проблема.
09:58 18.06.2026
103 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #100 от "Ол1гофрен,":Пълно е с филми и анализи в тубата. Пропагандата няма да мине. Инфо има достатъчно. Руснаците струпват нови 100 дивизии на фронта.
Коментиран от #110
09:59 18.06.2026
104 Синоптик
До коментар #10 от "Някой":Кои са тия руснаци? Путин каза, че в Украйна всички са руснаци.
Дори най-богатият руснак Константин Малофеев каза, че не е срамно да загубят от украинците, защото украинците са руснаци, а руснаците винаги печелят.
Москва ще загуби, руснаците печелят.
09:59 18.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Мразя
До коментар #16 от "Някой":Русия безплатно.
10:00 18.06.2026
107 Господин Реалност
До коментар #101 от "Друг Реалист!":Русия е изкарала няколко Орешника с атом и е уведомила САЩ за предстоящ пуск. Урките подскачат като нажулени с коприва.
10:01 18.06.2026
108 Освен това!
До коментар #100 от "Ол1гофрен,":Урсула каза,че ще връща на Зелко,тия излежаващите се украинци по плажовете на нашето Черноморие!
Щото Зелко попривършил пушечното месо за фронта,а му е казано твърдо :
,,До последният Украинец!"...!
Коментиран от #111
10:01 18.06.2026
109 Пуфкиш
До коментар #28 от "АБВ":Мунчо е резидента ви, такива са и почитателите му.
Човешкото тяло е голямо метри, куршумът 9 мм. Но попадне ли в сърцето - спираш да дишаш, даже не за седмица или две.
Така е и с твойто руско НПЗ. Има едни кулички - нацели ли ги дрон и цялото НПЗ е фира за месеци, ако не и години.
Коментиран от #114
10:03 18.06.2026
110 Съвет
До коментар #103 от "Хахаха!🎺🥳😀":Гледаш грешните канали ;)
10:03 18.06.2026
111 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #108 от "Освен това!":Бившият украински премиер каза в своя канал, че само за две седмици по вина на Зеленски, тоя месец са убити 20000 украински военнослужещи. Предавай се неразумний юроде!
10:05 18.06.2026
112 Русофил
До коментар #67 от "Така е, прав си":Е какво да правим като са ни меки китките. Даже руско знаме не можем да развеем.
10:05 18.06.2026
113 Боко
10:07 18.06.2026
114 АБВ
До коментар #109 от "Пуфкиш":Айде, Мунчо, посочи ми поименно коя руска рафинерия в момента не работи и от колко време ?
Мунчо, сравнението ти е тъпо, най-малкото защото за човешкото тяло резервни части няма.
10:08 18.06.2026
115 Хахаха!🎺🥳😀
10:08 18.06.2026