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Украйна извърши масирана атака срещу Москва
  Тема: Украйна

Украйна извърши масирана атака срещу Москва

18 Юни, 2026 09:04 2 362 115

  • украйна-
  • москва-
  • русия-
  • война-
  • дронове

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове

Украйна извърши масирана атака срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Масирана" украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

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По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 43 дрона.

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.

Гъст пушек и пламъци се издигнаха над югоизточния район "Капотня" в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за Ройтерс очевидец.

Първоначално не беше ясно какъв е източникът на пожара. В района се намира московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Телеграм.

По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), предаде ТАСС.

"Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията", написа той в своя канал в социалната мрежа "Макс" (руска социална мрежа).


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синоптик

    88 71 Отговор
    Тези удари само ще се увеличават . Хунтата в Кремъл трябва да осъзнае новата реалност .

    Коментиран от #10, #41

    09:06 18.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    49 69 Отговор
    Тези дронове са произведени в ЕС.

    Коментиран от #34, #39, #56

    09:07 18.06.2026

  • 3 Путин

    43 63 Отговор
    Започва да ми писва!

    Коментиран от #5, #7, #12

    09:07 18.06.2026

  • 4 БРАВО

    49 72 Отговор
    Всички знаем, че бандерите унищожиха всички петролни рафинерии в РФ още миналото лято. И по-миналото. И преди това пак ги унищожиха!

    09:07 18.06.2026

  • 5 Поплачи си

    55 35 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    в бункера ,като ти писва !

    09:08 18.06.2026

  • 6 Казанлъшкия

    43 50 Отговор
    Пак пък масирана... Няколко дрона са минали. На бойното поле обаче Украйна губи очевидно след като все още руските войски са в над 100 000 кв.км украинска територия. Като украинците ги изгонят и те навлязат в руската територия,а не само с дронове, тогава ще повярвам.

    09:09 18.06.2026

  • 7 Ами

    39 25 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Обувай трусинките и бегом при другаря Ким

    09:09 18.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Възраждане

    24 47 Отговор
    Тази брутална агресия става с мълчаливото съгласие на света. ООН защо спи? Милиони хора в московския регион ги е страх да заспят, защото някой заблуден дрон пратен от побъркания зелен неонацист може да ги убие. Това е терор

    Коментиран от #14, #76

    09:10 18.06.2026

  • 10 Някой

    32 46 Отговор

    До коментар #1 от "Синоптик":

    Тя новата ралност не е по-добра за укрите от старата. Най-много да накарат рсуанците да вземат да използва твече по същество въоръжените си сили. Толкова за новата реалност. Не ги слушай геьовете от 7-те най-задлъжнели страни - укрите нямат никакъв шанс в тази война.

    Коментиран от #69, #87, #104

    09:11 18.06.2026

  • 11 Иво

    46 21 Отговор
    Бой по наглите блатни ват ници! Айде скоро и бункера в Подмосковието с някоя ракетка...

    09:12 18.06.2026

  • 12 Реалист

    34 19 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    На мен ми липсва Медведев с неговите червени линии. Абе да не са свършили атомните бомби или е свършил алкохола?

    Коментиран от #59, #101

    09:12 18.06.2026

  • 13 Гаврата с Путлето

    38 19 Отговор
    Е всекидневна.

    09:13 18.06.2026

  • 14 А когато започне

    23 28 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Русия да бомби всички почват да реват и скимтят. Ауууу, защо така.

    Коментиран от #65

    09:13 18.06.2026

  • 15 Механик

    26 11 Отговор
    Уууудри!

    09:14 18.06.2026

  • 16 Някой

    26 27 Отговор
    Я, явно има тролове на Зеленски и тук. Интересно как яко цъкат минусчета на антиукраински коментари. А под други статии ги няма. Явно някой плаща да се покаже, че българина подкрепя Зеленски. Е, няма да стане по този начин.

    Коментиран от #38, #99, #106

    09:14 18.06.2026

  • 17 Възраждане

    18 25 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Абсолютно! Време е за лешниците да полетят към центровете за,вземане на решения в Киев и Т-14 Армата да нагази в Херсон. Това мерзаво действие на трябва да остане безнаказано

    Коментиран от #22

    09:15 18.06.2026

  • 18 Тази статия

    20 19 Отговор
    Е предназначена да ни покаже "безспорния успех" на ВСУ и текущата ситуация на фронта за да може да се задвижи машината за хибридни новини. Имаше статия за това, какво се е случило в Украйна тази нощ и разбира се, трябва да с появи и такава, която трябва да ни убеди, че нещата са твърдо в полза на украинската страна.

    09:15 18.06.2026

  • 19 Мирен гражданин

    25 9 Отговор
    Еее, всеки ден Капотня! Хайде малко и по Кремъл!

    09:15 18.06.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    20 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:15 18.06.2026

  • 21 Ах ,ах

    13 20 Отговор
    Коя държава ще изгърми- Литва, Латвия ,Естония ,Полша или Финландия?🤔

    Коментиран от #27

    09:16 18.06.2026

  • 22 Време е

    18 9 Отговор

    До коментар #17 от "Възраждане":

    Да ти го подам след като го извадя от ауспуха ти.Руски тръбар не до кла тен.

    09:17 18.06.2026

  • 23 усс.ран русофил

    15 7 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    09:17 18.06.2026

  • 24 Урки фашистките лъжи наново

    11 19 Отговор
    Ненормални сте урки, смешни дори

    Коментиран от #31

    09:17 18.06.2026

  • 25 Куб корпорейшън

    8 9 Отговор
    Масажирана украинска атака, чак капотя започна да дими и пуши.

    09:17 18.06.2026

  • 26 мдааа

    23 14 Отговор
    Палачинката се обърна.
    Все по често да четем такива новини.

    Коментиран от #60

    09:17 18.06.2026

  • 27 Вижда се

    20 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ах ,ах":

    Коя гърми Великото блато.Ще кляка скоро.Украйна им разказа игрите.

    Коментиран от #40

    09:18 18.06.2026

  • 28 АБВ

    11 26 Отговор
    Абе, мунчовци, какви поражения може да данесе дрон на съоръжение, обхващащо десетки квадратни километра, дори да е взривоопасно ? Всички рафинерии в обхвата на украинските дронове са удряни по 10-ина пъти. И какво ? Някои дори не спират работа, други за ден-два-седмица, но после всичко си работи. Проблемите напоследък не са от недостиг на гориво, а от нападенията по логистичните маршрути, свързващи Крим с Русия. Проста терористичнта практика, насочена основно срещу снабдяването на населението на Крим. Доставките към военните ще бъдат засегнати последни. Но руснаците взеха мерки и това вече спихна. А Кримският мост си стои от пет години и си функционира за ужасТ на бандеровците. Просто ще защитят и сухопътния коридор като моста.

    Коментиран от #36, #43, #109

    09:18 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян

    20 10 Отговор
    Дано всеки ден да е така в масквабад - до фалита и разпада на мюслюманската федерация

    09:19 18.06.2026

  • 31 Ти интернет

    19 11 Отговор

    До коментар #24 от "Урки фашистките лъжи наново":

    Имаш ли бе Пещерняк.Ти го ту ра в съветската чофффгка.

    Коментиран от #97

    09:19 18.06.2026

  • 32 Путин да спира войната

    17 9 Отговор
    Че само путинки ще останат в русия

    09:19 18.06.2026

  • 33 ха ха

    13 9 Отговор
    Капотя доми, а ка Путин смърди.

    09:19 18.06.2026

  • 34 Така де

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В ЕС, значи и в България. Браво на българите. Помагат на украинската армия срещу руските опълченци.

    Коментиран от #52

    09:19 18.06.2026

  • 35 шокиран

    14 7 Отговор
    Не може да бъде - другарят Путин обеща демилитаризация на Украйна преди 4 години.

    09:20 18.06.2026

  • 36 Горят с дни

    16 10 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    После с месеци ремонт.И гледай руски новини .Няма бензин Бончо.Анадъмо.От Крим до Мацкеа няма.Тръбар мазен

    Коментиран от #47

    09:20 18.06.2026

  • 37 Мишел

    13 6 Отговор
    Нито един украински дрон не е преминал през околовръстното на Москва.

    09:21 18.06.2026

  • 38 Да знаеш

    16 11 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Става, става. Българите сме за победата на Украйна, срещу руския башибозук, който руши православни храмове.

    09:22 18.06.2026

  • 39 учуден

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е и?

    Коментиран от #45, #49

    09:22 18.06.2026

  • 40 Ах ,ах

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вижда се":

    Вижда се ,че нищо не виждаш. 😉

    09:22 18.06.2026

  • 41 Нищо добро не следва

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "Синоптик":

    Европейските фашистки елити едва ли си дават сметка в какво се забъркват. Най-много страда бедния украински народ. Искаха в Европа, която не ги иска.

    09:22 18.06.2026

  • 42 Последния Софиянец

    18 9 Отговор
    Горят блатата от всички страни, все па план, черпя в заведението, заповядайте!

    09:22 18.06.2026

  • 43 На светлинни години

    7 10 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    сте от реалността .

    09:22 18.06.2026

  • 44 матю хари

    15 11 Отговор
    Никой не се е съмнявал, че Украйна, подкрепена от НАТО, е по-голяма сила от изостаналата Русийка.

    09:22 18.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 дядо дръмпир-увеличава стака

    12 10 Отговор
    Тепърва ще усетят в масква.Сега ги хапят като пчели ,но ще дойде време когато ще се надуят от ухапванията и тогава ще разберат ,че кремълските плъхове трябва да се овесят или издавят...сами ще го направят просиянците това дело!

    09:24 18.06.2026

  • 47 Мишел

    10 15 Отговор

    До коментар #36 от "Горят с дни":

    Фантазираш. Русия има 57 НПЗ и всичките работят. Украйна има 13 НПЗ и от над 3 години не работят.

    Коментиран от #89

    09:24 18.06.2026

  • 48 браво братушки

    12 11 Отговор
    Заслужават си го целувачите на кОрана от Руслямската република.

    09:24 18.06.2026

  • 49 Много просто

    7 10 Отговор

    До коментар #39 от "учуден":

    Ние ще оперем пешкира..

    09:24 18.06.2026

  • 50 Капуткин в бункера

    16 7 Отговор
    Дими дими русле...

    09:25 18.06.2026

  • 51 Мишел

    16 7 Отговор
    До къде се докара бункерното от Киев за два дня!

    09:26 18.06.2026

  • 52 О, неразумний, юр..

    7 7 Отговор

    До коментар #34 от "Така де":

    Останаха ли българи в България?

    Коментиран от #64

    09:26 18.06.2026

  • 53 Сега

    7 18 Отговор
    вече Путин наистина ще се ядоса. Търпението му не е безкрайно!

    Коментиран от #57, #58, #75

    09:26 18.06.2026

  • 54 КаПуткин

    19 8 Отговор
    За кво ми беше да нападам Украйна...

    Коментиран от #81

    09:27 18.06.2026

  • 55 Мишел

    14 8 Отговор
    По-точно има 38 НПЗта, но вече 21 горят, а днеска за втори път пламна и мацковската!

    09:27 18.06.2026

  • 56 Ми да

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе копейки, как не вие срам да живеете в страна, член на ЕС, който е срещу матушка Русия и активно помага за нейното поражение.

    Коментиран от #67

    09:28 18.06.2026

  • 57 и ко ша направи дето не го прави

    10 4 Отговор

    До коментар #53 от "Сега":

    Ще си начеше простатата?

    09:28 18.06.2026

  • 58 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Сега":

    Така е, ще напълни чемодана от раз!

    09:28 18.06.2026

  • 59 Що бърза толкова щ?

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Москва не е построена за един ден. Всичко по реда си..

    09:29 18.06.2026

  • 60 Четеш

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "мдааа":

    такива, каквито ти ги пишат "свободните демократични медии", но освен тях има и други.

    09:29 18.06.2026

  • 61 аz СВО Победа 81

    8 5 Отговор
    Един детайл! Повечето от пораженията в Москва са от криворъкото руско ПВО.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    09:30 18.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Слава

    10 5 Отговор
    Слава на най-големия 0 ли гфрен във вселената - Хаяско.

    09:31 18.06.2026

  • 64 Така де

    9 7 Отговор

    До коментар #52 от "О, неразумний, юр..":

    Не, само вие копейките останахте.

    Коментиран от #78

    09:31 18.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Минавам само да кажа

    10 6 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници.
    Приятен ден на всички останали нормални хора!

    09:32 18.06.2026

  • 67 Така е, прав си

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ми да":

    Срам за всички българи и най вече, за тези, които се наричаме русофили. Само пишем коментари и нищо не правим...

    Коментиран от #112

    09:33 18.06.2026

  • 68 дядо дръмпир

    7 6 Отговор
    Война в Украйна: Русия напада Киев – Володимир Зеленски разговаря с Доналд Тръмп и Еманюел МакронПрез нощта в украинската столица бяха чути няколко експлозии, а жителите избягаха в убежища. Малко по-рано Г7 обеща своята "непоколебима подкрепа" за нападнатата страна.Руската армия продължава атаките си срещу Украйна. През нощта няколко ракети очевидно са били изстреляни по цели в страната, включително Киев. "Врагът атакува столицата с балистични ракети", заяви военният губернатор на столицата Тимур Ткаченко. В центъра на града се чуха няколко експлозии, както единодушно съобщиха няколко очевидци. Жителите на Киев избягаха в убежища.Според украинските военновъздушни сили, поне две ракети са били изстреляни в посока града с население от три милиона, една от които е била насочена към централния украински регион Полтава.

    Украйна се съпротивлява на руска инвазия повече от четири години. Войната на агресията беше и тема на срещата на държавните и правителствените глави на Г7 в Евиан, Франция, във вторник и сряда

    09:33 18.06.2026

  • 69 Тежки халюцинации и

    12 9 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    липса на обективност. Това е перманентното състояние на заблудените копейки .

    09:34 18.06.2026

  • 70 Украйна

    11 8 Отговор
    превръща Москва в остров ... с опашки по бензиностанциите!

    09:34 18.06.2026

  • 71 ВВП

    10 6 Отговор
    А на мене ми е хорошо в бункера.За крепостните не ми дреме

    09:35 18.06.2026

  • 72 дядо дръмпир

    3 5 Отговор
    На срещата на върха страните от Г7 – САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония – потвърдиха своята "непоколебима подкрепа за Украйна" във войната срещу Русия. Те обещаха да разширят доставките на възможности за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и прехващащи ракети, както и възможности за далекобойни полети. В същото време те искат да увеличат "натиска върху руската военна икономика" чрез допълнителни санкции, според изявление на участниците в срещата.

    Украинският лидер Володимир Зеленски участва в консултациите като гост. След края на срещата той разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и френския президент Еманюел Макрон. "Важен координационен телефонен разговор, който може да направи голяма разлика," написа Зеленски по-късно в X, без да дава допълнителни подробности. "Благодаря на президента Тръмп за интереса му към Украйна и готовността му да помогне за постигането на мира."Зеленски пристигна в Брюксел в сряда вечерта, където ще присъства на срещата на върха на ЕС, насрочена за четвъртък и петък. Тази вечер Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския министър на отбраната Борис Писториус.

    09:36 18.06.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    4 7 Отговор
    Бебето с брадата оцапа ританките от контранаступи. Всеки ден плаче за пари. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    09:36 18.06.2026

  • 74 Агресорът Зеленски

    8 5 Отговор
    Смятам да изпробвам новите балистики по Москва.

    По- лошо ще става за блатня сталица!

    09:36 18.06.2026

  • 75 Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #53 от "Сега":

    Ще напълня памперса още по-обилно.

    09:38 18.06.2026

  • 76 объркана работа

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    А ,другарю копейчик в Украйна може да се взривява в Москва не.
    Българските пусофи.и са опериране от срам а неадекватността им е хронична.

    09:38 18.06.2026

  • 77 дядо дръмпир-мислете!

    6 2 Отговор
    малко от малко ако можете да ........смятате....някой да каже защо смятате ,че просия може да постигне ЦЕЛИТЕ СИ от тази "Операция"?

    09:39 18.06.2026

  • 78 А бе не е баш

    7 3 Отговор

    До коментар #64 от "Така де":

    Така.Паднаха и под 3.5% .Костя в следващите избори отива про Воленчо.

    09:39 18.06.2026

  • 79 Бомбят Русия на поразия

    7 4 Отговор
    Путин безпомощен

    09:40 18.06.2026

  • 80 Хахаха!🎺🥳😀

    6 7 Отговор
    Урки, застреляйте надзирателите, хвърляйте автоматите и бягайте към руските части с вдигнати ръце. Спасете живота си!

    09:40 18.06.2026

  • 81 Как

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "КаПуткин":

    за какво, за територии! Медведев се изпусна че посредством окупираните територии в Донбас Русия вече държала 70% от полезните изкопаеми в Украйна, които са концентрирани основно в Донбас. Той се мъчеше да се хвали и не се усети че издаде истинската причина Русия нападне Украйна

    Коментиран от #86

    09:40 18.06.2026

  • 82 Само така

    4 2 Отговор
    Браво и пак браво, санкциите работят.

    09:42 18.06.2026

  • 83 Изгледах цялото видео

    6 3 Отговор
    как " Дикий " прелетя над Москва и се заби в рафинерията.

    Исках да видя дали ще има реакция от руското ПВО?

    Е ми нямаше такава, посред бял ден!

    Но видях друго- Дикий е с характеристиките на крилата ракета. Облиза покривите на Москва.

    Въпреки че Украйна има и собствени крилати ракети.

    09:42 18.06.2026

  • 84 Киев за 3 дни

    8 5 Отговор
    Дай Боже всеки ден такива хубави новини!!!

    09:42 18.06.2026

  • 85 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    09:42 18.06.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    3 7 Отговор

    До коментар #81 от "Как":

    Нормално. Победителят взема всичко. За две седмици са убити 20000 урки. ТЦК вече не смогват. Ловят куцо и сакато за фронта. Превъзходството на РФ в жива сила вече е двойно.

    Коментиран от #90

    09:43 18.06.2026

  • 87 Имаш

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    когнитивен дисонанс. Халюцинираният свят в който живееш постоянно се отдалечава от реалността, и когато накрая разбереш какво се случва ще бъдеш просто съсипан от мъка

    09:43 18.06.2026

  • 88 Механик

    3 1 Отговор
    Уууууудри!

    09:45 18.06.2026

  • 89 Швейк

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Ако наистина искаш да помогнеш на любимите си копейки пълни тубите с бензин и газ към Москва, че не им остана гориво! Така се прави ,а не с безсмислени писаници по форумите!

    09:46 18.06.2026

  • 90 Убит ти е

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Мозако изкуфел.

    09:48 18.06.2026

  • 91 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор
    Превъзходството на РФ в жива сила вече е двойно, а във въоръженията достига 20 ПЪТИ. Путин изгони директора на Руската Централна Банка и финансира военната промишленост на МАКС. От хангарите са изкарани Орешници с атом. РФ предупреди САЩ за предстоящ пуск. Урките бягат хаотично от фронтовата линия.

    Коментиран от #100

    09:50 18.06.2026

  • 92 Фори

    2 4 Отговор
    Абе голяма работа!Една рафинерия.Руснаците имат хиляди.Няма и да го усетят!

    Коментиран от #95

    09:50 18.06.2026

  • 93 Видео информация

    0 0 Отговор
    По плана на бункерния стратег .

    09:51 18.06.2026

  • 94 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    От една страна е срамно, че Русия няма модерно ПВО, за да спира дрон атаките. От друга страна е очевидно, че специални съветници и фирми от НАТО и САЩ насочват и подпомагат тези атаки срещу Русия, тъй като я виждат като на длан със сателитно наблюдение.
    Русия направи много лош разчет на операцията в Украйна, срам за генералите, които заблудиха руското ръководство.
    Тази война в Украйна се превърна в дългогодишна изтощителна криза за Европа и за света, като негативите са за обикновените хора.

    09:52 18.06.2026

  • 95 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Фори":

    Не са хиляди, но с малките рафинерии са стотици по цялата страна.

    09:52 18.06.2026

  • 96 Преслав

    2 4 Отговор
    Ставате вече смешни. Войната е в Украйна , да, но това е война между Русия и НАТО !!! В Украйна почти няма украинско оръжие, има 25000 наемници и всички операции се ръководят от НАТО. За каква украинска армия говорете, те вече не останаха украинци. А за изхода на войната, не забравяйте, че зад Москва стои 7 милиардно население и най–вече , могъщите и непобедими армии на Китай, Корея и Иран.

    Коментиран от #102

    09:53 18.06.2026

  • 97 Ненормален урко фашист си

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ти интернет":

    Чете бесарабски фронт

    09:54 18.06.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Действията на Украйна са като да убодеш Майк Тайсън по задника с топлийка. После гледай, какво ще ти се случи. Ша фърчи украинска вата!

    09:55 18.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Това къде го гледаш?

    Коментиран от #103, #108

    09:56 18.06.2026

  • 101 Друг Реалист!

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Не знам дали бомбите им са свършили и дали Русия се бие с лопатки и чипове от перални...?!
    Но знам,че скоро търпението на Русия ще се изчерпа...!

    Коментиран от #107

    09:57 18.06.2026

  • 102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Преслав":

    Грешите господине.От руснак войник не става.В това е проблема.

    09:58 18.06.2026

  • 103 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор

    До коментар #100 от "Ол1гофрен,":

    Пълно е с филми и анализи в тубата. Пропагандата няма да мине. Инфо има достатъчно. Руснаците струпват нови 100 дивизии на фронта.

    Коментиран от #110

    09:59 18.06.2026

  • 104 Синоптик

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Кои са тия руснаци? Путин каза, че в Украйна всички са руснаци.

    Дори най-богатият руснак Константин Малофеев каза, че не е срамно да загубят от украинците, защото украинците са руснаци, а руснаците винаги печелят.

    Москва ще загуби, руснаците печелят.

    09:59 18.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Мразя

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Русия безплатно.

    10:00 18.06.2026

  • 107 Господин Реалност

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Друг Реалист!":

    Русия е изкарала няколко Орешника с атом и е уведомила САЩ за предстоящ пуск. Урките подскачат като нажулени с коприва.

    10:01 18.06.2026

  • 108 Освен това!

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ол1гофрен,":

    Урсула каза,че ще връща на Зелко,тия излежаващите се украинци по плажовете на нашето Черноморие!
    Щото Зелко попривършил пушечното месо за фронта,а му е казано твърдо :
    ,,До последният Украинец!"...!

    Коментиран от #111

    10:01 18.06.2026

  • 109 Пуфкиш

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    Мунчо е резидента ви, такива са и почитателите му.

    Човешкото тяло е голямо метри, куршумът 9 мм. Но попадне ли в сърцето - спираш да дишаш, даже не за седмица или две.

    Така е и с твойто руско НПЗ. Има едни кулички - нацели ли ги дрон и цялото НПЗ е фира за месеци, ако не и години.

    Коментиран от #114

    10:03 18.06.2026

  • 110 Съвет

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Гледаш грешните канали ;)

    10:03 18.06.2026

  • 111 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Освен това!":

    Бившият украински премиер каза в своя канал, че само за две седмици по вина на Зеленски, тоя месец са убити 20000 украински военнослужещи. Предавай се неразумний юроде!

    10:05 18.06.2026

  • 112 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Така е, прав си":

    Е какво да правим като са ни меки китките. Даже руско знаме не можем да развеем.

    10:05 18.06.2026

  • 113 Боко

    1 0 Отговор
    Бързо ,ефикасно и кардинално решение за 404 и крадливите лепилари е единствено :🍄‍🟫💣🔥🧨☠️🪦👌

    10:07 18.06.2026

  • 114 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Пуфкиш":

    Айде, Мунчо, посочи ми поименно коя руска рафинерия в момента не работи и от колко време ?

    Мунчо, сравнението ти е тъпо, най-малкото защото за човешкото тяло резервни части няма.

    10:08 18.06.2026

  • 115 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Да беше мор, да беше чума, а то Орешник ги удари!-

    10:08 18.06.2026

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