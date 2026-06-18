Украйна извърши масирана атака срещу Москва

“Масирана" украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

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По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 43 дрона.

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.

Гъст пушек и пламъци се издигнаха над югоизточния район "Капотня" в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за Ройтерс очевидец.

Първоначално не беше ясно какъв е източникът на пожара. В района се намира московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Телеграм.

По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), предаде ТАСС.

"Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията", написа той в своя канал в социалната мрежа "Макс" (руска социална мрежа).